Quien @#*%$ es papá?: Critica: Father Figures

Quien @#*%$ es papá? es una comedia un tanto floja, aunque el que vaya al cine a entretenerse sin grandes pretensiones va a pasar un rato bastante ameno.



Lo que falta acá es más comicidad, ya que el espectador ante la dupla de Owen Wilson y Ed Helms va predispuesto al cine a reírse bastante, pero en este film lo divertido pasa por la situación en sí más que en los gags. Aunque hay que reconocer que por suerte no hay escatología o bromas desagradables.



Además el poster es engañoso ya que muestra a cinco hombres, lo que hace suponer inmediatamente que hay cinco posibles padres, pero resulta que dos son otros personajes, por lo tanto el viaje (ya que además de comedia es una road movie) se termina más rápido de lo esperado.



Una comedia que no está tan mal, pero tiene el problema de no coincidir entre lo que vende y lo que realmente es.

Cintia Alviti

