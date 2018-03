Sherlock gnomes: Critica: Gnomeo & Juliet, Sherlock Gnomes

Sherlock Gnomes es una simpática y animada secuela de Gnomeo y Julieta con un cuento destinado a divertir a los más pequeños de la familia y a hacerles pasar un momento bastante ameno a sus acompañantes.



Si bien la aventura y la acción están a la orden del día le falta algo que resalte, que sea llamativo o impacte, pues los personajes son los mismos de la otra vez y no hay nada interesante que les suceda salvo a la pareja protagonista.



La inclusión de Sherlock Holmes y su ayudante Watson no aportan carisma ni magia, siendo simplemente necesarios para poder contar el cuento de misterio y de investigación, pero no son magnéticos ni lo suficientemente graciosos como para que la película pase a ser de simplemente aceptable a algo adorable.



Una producción regular que entretendrá a los pequeñines con un gran despliegue visual y un cuento sencillo y simpático pero con pocas ideas

Cintia Alviti

