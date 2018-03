Viaje a los pueblos fumigados: Sinopsis, reparto, ficha: Documental

SINOPSIS:

Un viaje de investigación del autor por siete provincias argentinas sobre las secuelas sociales y ambientales que dejó el modelo transgénico con agrotóxicos.

Argentina fue considerada uno de los graneros del mundo y producía en suelos y pasturas naturales. Hoy, para lograr mayor volumen exportador, produce granos, carnes y alimentos con agrotóxicos y sustancias químicas.

La mayor rentabilidad del agro se esta haciendo a costa de la deforestación, el monocultivo, la destrucción del suelo, inundaciones y éxodos rurales.

La contaminación que produce el glifosato y las fumigaciones multiplica los casos de cáncer y malformaciones. El film se desarrolla con historias y testimonios dramáticos de sus protagonistas: pobladores, chacareros e investigadores. La eco-agricultura muestra que se puede producir alimento para todos, libre de pesticidas: sano, natural y redituable.

Nota del autor:

"Las consecuencias sociales del cultivo intensivo de soja transgénica con agrotóxicos, fueron el desmonte de millones de hectáreas de monte nativo, monocultivo, éxodo rural. La población quedó expuesta a la contaminación de las fumigaciones. El control sanitario en nuestro país es inexistente porque no se controlan los centros de producción.Tampoco hay programas de investigación en hospitales y universidades sobre sus efectos en el organismo.

Los testimonios recogidos demuestran que una parte de la población está contaminada con agrotóxicos, a lo que se suman los efectos nocivos de alimentos producidos con sustancias químicas: conservantes, colorantes, antibióticos, hormonas. Hoy se produce con pesticidas no solo cereales, sino hortalizas y frutas. La más inocente ensalada ha sido rociada con 10 a 15 pesticidas y no hay control. La publicidad "vende" los alimentos por lo que aparentan y no por lo que son. Se compra por lo que se ve y se consume sin saber lo que se come. Aunque se coma en casa, el peligro de contaminarse existe porque nadie sabe qué está comiendo ni cómo o con qué se hizo". Fernando "Pino" Solanas

Tratamiento Cinematográfico :

Se trata de un cine de fusión de géneros con testimonios rodados en 7 provincias. No es un film donde el relator explica o expone el tema: son los protagonistas quienes descubren sus conflictos y problemas. El relato está dividido en diez capítulos y su forma es la de un viaje hacia las regiones que producen soja, cereales, hortalizas o frutas.

El lenguaje es el de una sucesión de travellings (auto, avión, helicóptero o a pie), manteniendo la unidad visual con ópticas gran-angulares. Los protagonistas son especialistas, vecinos, médicos, productores, técnicos, maestros, agricultores. "Viaje a los Pueblos Fumigados" se filmó en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Salta, Chaco y Misiones.

Ficha Técnica:

Guión y relatos: FERNANDO SOLANAS Dirección: FERNANDO SOLANAS Producción: CINESUR S.A. Producción ejecutiva: VICTORIA SOLANAS Dirección de fotografía y cámara: N. SULCIC, F. SOLANAS Montaje: J.M. DEL PEÓN, J.C. MACÍAS, A. PONCE, N. SULCIC, F. SOLANAS Edición de color: JUAN SOLANAS Música original: MAURO LÁZZARO Dirección de sonido: TOMÁS BAUER

Datos Técnicos :

Año: 2018 Duración: 97 MINUTOS Formato: COLOR, DIGITAL

Protagonistas:

Caciques Basualdo, Don Juan, Jorge Rulli, Adolfo Boy, Pedro Peretti, Eduardo Accatoli, Ana Riveiro, Marcela Márquez, Silvana Buján, César Lerena, Martha Pelloni, José Arévalo, Estela Lemes, Ana Zabaloy, Damián Marino, Medardo Ávila Vázquez, Corina Barbosa, Dina Barrionuevo, María Godoy, Damián Verzeñassi, Gastón Mazzalay, Hernán Fares Taie, Silvina Garrammone, Diego Fontenla, Daniel y Hugo Cavalli, Enrico Cresta, Remo e Irmina Vénica, Víctor Santillán, Gloria Dosso, Emilio Spataro, Javier Estévez, María Acosta, Sofía Gatica, Graciela Lucas, León Rulli, Esteban González Zugasti.

Fernando "¨Pino" Solanas - Bio Filmografía

Nació en Olivos, Argentina, en 1936. Cursó estudios de teatro, música y derecho. Realizador, guionista, autor, productor. Realizó 17 largometrajes: el primero de ellos "La Hora de los Hornos" (1968) trilogía documental filmada en forma clandestina. Su primera ficción fue "Los Hijos de Fierro" (1975 co-producción con la WDR y Telemunchen). Amenzado por la dictadura militar, en 1976 parte al exilio y se radica en Francia. Con la democracia, en 1983 regresa a la Argentina.

En 1985, filma entre Paris y Buenos Aires "Tangos: el Exilio de Gardel" (Gran Premio Especial en Venecia), "Sur" (1988, Palma a la dirección en Cannes), "El Viaje" (1992), "La Nube" (1998), "El Legado" (2016).

Recibió el "Premio de las Américas" en Montreal y el "Oso de Oro" a su trayectoria, en el Festival de Berlin (2004).

Por sus denuncias de corrupción al gobierno de Menem, en 1991 sufre un atentado político terminando con seis balas en sus piernas.

En el 2002 comienza una nueva saga testimonial sobre la crisis argentina del siglo XXI, compuesta por ocho largometrajes: "Memoria del Saqueo" (2004), "La Dignidad de los Nadies" (2005), "Argentina Latente" (2007), "La Próxima Estación" (2008), "Oro Impuro" (2009),"Oro Negro: Tierra Sublevada"(2011),"La Guerra del Fracking" (2013), "Viaje a los Pueblos Fumigados" (2018).

Actualmente, es Senador Nacional por la ciudad de Buenos Aires.

Premios y Festivales :

- 68th Berlin International Film Festival

Sección Berlinale Special

- 36° FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO INTERNACIONAL DEL URUGUAY (marzo/abril 2018)

- FESTIVAL FREDD 2018 - Festival de Cine Ambiental de Toulouse (30 marzo/ 09 de abril 2018)

- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE BUENOS AIRES (BAFICI) 2018

