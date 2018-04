El reencuentro: Sinopsis, reparto, ficha, critica: Last flag flying

El reencuentro es un drama con toques de comedia agridulce que ofrece muy buenas actuaciones pero un guión un tanto irregular pues ofrece momentos muy buenos y sinceros, pero otros un tanto forzados.



El elenco realiza un muy buen trabajo logrando hacer creíbles algunas escenas que no lo son del todo. Varios de los diálogos dejan muy buenas reflexiones y bastante en que pensar, mientras que otros se sienten de relleno.



El film no es aburrido ni malo, pero el desenlace te puede dejar no muy convencido ya que sucede algo un tanto ilógico que suceda en la realidad, pues lo normal (¡cuidado! no voy a adelantar nada en forma clara pero voy a tirar un dato) hubiera sido que el personaje A le entregara "eso" a B enseguida que lo conoce, pero claro, entonces no habría conflicto ni película.



Una historia sentimental y conmovedora que entretiene y llega al espectador a pesar de sus falencias.

Cintia Alviti