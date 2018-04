La libreria: Sinopsis, reparto, ficha: The bookshop

SINOPSIS

A finales de los años 50 Florence Green decide hacer realidad uno de sus mayores sueños: abandonar Londres y abrir una pequeña librería en un pueblo de la costa británica.

Pero para su sorpresa, esta decisión desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes de la localidad.

Nota de la directora

"Leí la novela de Penelope Fitzgerald hace casi diez años, durante un particularmente frío verano en las Islas Británicas. La lectura del libro fue una verdadera revelación: me sentí totalmente transportada al año 1959 y me creí verdaderamente ser, de algún modo, esa inocente, dulce e idealista Florence Green.

De hecho, lo soy. Me siento profundamente conectada a este personaje como nunca me he sentido con los protagonistas de mis anteriores películas." Isabel Coixet

Ficha artística

Emily Mortimer ..... Florence Green

Patricia Clarkson .... Sra. Violet Gamart

Bill Nighy .... Sr. Brundish

James Lance .... Milo North

Frances Barber .... Jessie

Gary Piquer .... Sr. Gill

Charlotte Vega .... Kattie

Richard Felix .... William

Honor Kneafsey .... Christine

Ficha técnica

Dirección: Isabel Coixet

Guión: Isabel Coixet, basada en una novela de Penelope Fitzgerald

Productores: Jaume Banacolocha, Joan Bas, Adolfo Blanco, Chris Curling, Albert Sagalés

Música: Alfonso de Vilallonga

Fotografía: Jean-Claude Larrieu

Montaje: Bernat Aragonés

Datos técnicos

Año: 2017

Duración: 115 min.

País: España - Reino Unido - Alemania

Premios y Festivales

Premios Goya: Mejor película, dirección y guion adaptado. 12 nominaciones

Premios Feroz: 3 nominaciones, incluyendo Mejor director

Premios Gaudí: Mejor dirección artística y Mejor música original. 12 nominaciones

Festival de Berlín. Sección Oficial. Proyección Especial (Fuera de competición)

Premios Platino: Nominada a mejor película, dirección, guion y música

