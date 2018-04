Las Vegas: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Juan Villegas

SINOPSIS

Martín y Laura tienen poco más que treinta y cinco años. Cuando eran adolescentes tuvieron un hijo, Pablo, que ahora tiene dieciocho.

Casualmente, Laura, Pablo y Martín coinciden en Villa Gesell -en el mismo edificio-, para pasar unos días de vacaciones junto al mar, en el comienzo del verano.

Este viaje será la oportunidad para que Martín y Laura se reencuentren en el amor, pero también para reconocerse como padres de Pablo.

Las Vegas es una comedia sobre el paso del tiempo y los recuerdos del pasado, pero también acerca de la idea de crecimiento y reconocimiento de la adultez.

Es una reflexión de lo que implica ser padres y de lo que es ser hijo, es una mirada acerca del futuro como un territorio de infinitas posibilidades.

NOTAS DEL DIRECTOR

"Las ideas de las películas no nacen en un momento dado. En realidad, están siempre ahí, en algún rincón de nuestra memoria y nuestros deseos. Hasta que de pronto toman forma como algo más concreto que finalmente se termina convirtiendo en eso que uno ofrece al público. En el caso de Las Vegas, esto fue así más que nunca. Podría decir, sin exagerar, que estoy haciendo esta película desde que era un chico. Recién pude filmarla el año pasado, pero nació mucho antes.

Pasé prácticamente todas mis vacaciones de verano, desde que tenía cuatro años, en las playas de Villa Gesell. Los departamentos donde pasaba mis vacaciones (en el ya mítico Edificio Las Vegas de la Avenida 1 entre 116 y 117), cuando era un niño y luego en mi adolescencia, siguen siendo propiedad de mi familia. Sigo yendo ahí, ahora con mi propia familia: mi mujer y mis hijos.

Casi todo lo que hice por primera vez en mi vida, lo hice en Villa Gesell. Cada vez que vuelvo, en el instante en que paso la rotonda de ingreso, re-descubro que toda mi vida se expresa y se contiene en estas calles y en estas playas. A pesar de que no es una historia literalmente autobiográfica, no puedo negar que esta película expresa todo lo que yo siento por este lugar. La historia que se narra es un símbolo de mi vida, mis recuerdos y mi presente.

Creo que el estilo de la película es el resultado del cruce de dos obsesiones, que en principio podrían pensarse como contradictorias, pero no lo son. Por un lado, quise hacer una comedia: pura, directa y sin miedo al ridículo, apostando al humor verbal pero también al físico, jugando con el absurdo, los desencuentros y las coincidencias. Pero al mismo tiempo, hay un aspecto documental que no podía dejar de estar. Me interesaba mucho reflejar la realidad de esa ciudad, ese edificio y esas playas de una forma honesta y con la menor cantidad de artificios posible. Por eso, la película arranca en la rotonda de ingreso, narra un viaje desde allí hasta la ciudad y pasa por una esquina emblemática. Y, se hace referencia visual a elementos arquitectónicos propios de Gesell, como los edificios con balcones verdes, la casa histórica convertida ahora en museo o el muelle, que claramente se divisa en dos planos. Pero sobre todo, el valor documental se debía imponer en el registro del edificio Las Vegas y sus departamentos. Por algo, el título de la película lleva ese nombre.

Filmar ahí fue un sueño cumplido. Amo ese lugar y sentí que no era necesario embellecerlo artificialmente para poder transmitir lo que significa para mí.

Esa búsqueda de verdad documental cruzada con la apuesta por la comedia habrá dado como resultado esta película. Fui muy feliz al hacerla." Juan Villegas

Bio Filmografía del director:

(1971, Buenos Aires). Estudió en la Universidad del Cine. Dirigió largos como Sábado (Festival de Venecia '01), Los suicidas (San Sebastián '05), Ocio (Berlinale, '10) y Victoria (Bafici '15). También produjo películas de Celina Murga y Gonzalo Tobal, entre otros.

ACERCA DEL ELENCO:

Pilar Gamboa

Es una de las actrices más destacadas de su generación, tanto en cine y teatro como en televisión. Entre sus participaciones cinematográficas más destacadas podemos nombrar: Recreo, El futuro que viene, Mamá se fue de viaje, La muerte de Marga Maier, Como funcionan todas las cosas, El incendio, La flor y El pampero. En teatro, ha protagonizado obras dirigidas por Rafael Spregelburd, Mariana Chaud, Romina Paula, Javier Daulte, Mariano Pensotti, entre otros. Integra el colectivo teatral Piel de Lava, desde hace 15 años. Piel de Lava estará presentando una retrospectiva de sus obras en el Teatro Sarmiento del Complejo Teatral de Buenos Aires, de abril a junio de 2018. En televisión, ha participado en exitosas producciones, como Farsantes, Tiempos Compulsivos, Para vestir santos y Los únicos, entre otras. En 2017 obtuvo el premio ACE como mejor actriz protagónica en drama y/o comedia dramática, por su labor en La terquedad.

Santiago Gobernori

Es egresado de la carrera de dramaturgia de la E.A.D a cargo de Mauricio Kartún. Se formó como actor con Rafael Spregelburd, Mariana Obersztern y Ricardo Bartis. Es co fundador junto a Matías Feldman y Juan Cruz García Gutierrez del Club de Teatro Defensores de Bravard. Dicta clases y seminarios junto a Matías Feldman desde 2004.

Ha escrito y dirigido numerosas obras, muchas de ellas premiadas. Como actor, ha participado en obras de Matías Feldman, Rafael Spregelbud, Mariana Chaud, Mariano Pensotti, Mariana Oberztern y Nacho Bartolone. En cine, ha participado en Historas Extraordinarias, Ostende y El recuento de los daños, entre otras. Protagonizó la serie Jorge, estrenada en la TV Pública en 2013.

Valentín Oliva (Wos)

Tiene 19 años. Las Vegas es su debut cinematográfico. Cursa tercer año en la EMAD (Escuela Metropolitana de Arte Dramático) y actuó en algunas obras de tratro independientes. Wos (ese es su suedónimo) empezó a hacer freestyle (rap improvisado) en 2012, durante los recreos del colegio, en el Mariano Acosta. En agosto de 2017, se consagró campeón argentino en la Batalla de los Gallos, frente a 8.000 personas, en el Luna Park.

Eso le permitió ser el representante del país en en la final del Mundial de Red Bull Batalla de los Gallos 2017, disputada en México, donde se quedó con el sub campeonato.

Esta disciplina ha venido ganando adeptos y es seguida por millones de personas en todo iberoamérica

ELENCO:

Pilar Gamboa

Santiago Gobernori

Valentín Oliva (Wos)

Camila Fabbri

Valeria Santa

FICHA TÉCNICA:

Guión y dirección: Juan Villegas

Producción: Felicitas Raffo, Andrés Longares, Juan Villegas, Celina Murga

Producción ejecutiva: Pamela Livia Delgado

Dirección de fotografía y cámara: Inés Duacastella

Dirección de sonido : Mercedes Gaviria

Edición: Andrés Quaranta

Música original: Gabriel Chwojnik

Dirección de arte: Ángeles Frinchaboy

Vestuario: Paola Delgado

Dirección de producción: Horacio Sereno, Valeria Bistagnino

Asistencia de dirección: Ana Berard

Casting: María Laura Berch

Maquillaje y peinados: Mariela García

Empresas productoras : CepaAudiovisual / TresmilmundosCine

Con el apoyo de INCAA, Universidad del Cine y Municipalidad de Villa Gesell

DATOS TÉCNICOS

Duración : 75 minutos

Color

Argentina

