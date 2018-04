Ploey, nunca volaras solo: Sinopsis, personajes, reparto, ficha: Ploey You never fly alone

SINOPSIS

Un pequeño pájaro chorlito dorado, Ploey, no aprendió a volar cuando su familia emigra en el otoño. Risueño y frágil, tiene que sobrevivir al invierno ártico, a los enemigos malvados y a él mismo para reunirse con su amada Ploveria en la próxima primavera.

Los personajes

Ploey:

Desde el momento en que sale del cascarón, este alegre y vivaz chorlito está determinado a convertirse en el líder de su bandada, al igual que su padre, volando a través del Atlántico Norte hacia tierras más cálidas donde pasar el duro invierno boreal. Cuando Ploey conoce a Ploveria, el destino parece haber decidido que pertenecen el uno al otro. Ellos juegan y se divierten fortaleciendo el vínculo de su amistad y amor.

Cuando Ploey está aprendiendo a volar, cae en las garras de acero del malvado halcón Shadow. Pero el papá de Ploey sacrifica su vida, salvando la de su pequeño hijo. Atormentado por la culpa y la tristeza de la pérdida, el pequeño entra en una espiral de trauma que lo lleva a no poder aprender a volar. Ploveria trata de estimularlo pero cuando es atrapado por un enorme gato, todos lo dan por muerto.

Con enorme dolor, la bandada de chorlitos migran al sur, dejándolo solo. Ploey se las arregla con ingenio para escapar del gato pero ahora encara el duro invierno. Sabe que tiene que sobrevivir hasta la primavera, cuando Ploveria y el resto de la bandada regresen.

Ploveria:

Es una chica independiente, con una fuerte pero amorosa personalidad. Siente que Ploey es su otra mitad en todo sentido, su mejor amigo y su amado. Arriesgará su vida por él, como sabe que él lo haría por ella. Cuando Shadow mata al padre de Ploey, ella está determinada a curar el trauma de su adorado amigo y lo ayudará a conquistar la Rock of Fligt, un acantilado donde las pequeñas aves practican su vuelo. Ella sabe que de no alcanzar la habilidad de volar antes de la migración al sur, Ploey estará condenado a morir durante el invierno, así que está preparada a llevarlo aunque sea sobre su espalda a través del Atlántico Norte.

Pero cuando Ploey es atrapado por un gato, lo da todo por perdido. Nadie antes ha escapado de las garras de un gato enorme. Migrará al sur con el corazón afligido, creyendo que el destino ha decidido por su soledad.

Giron:

Un rebelde en su juventud; es agresivo, hostil y ciertamente no la perdíz común y corriente. Pero cuando se enamoró, lo hizo de manera profunda, y su Paloma, como llamaba a su amada, se convirtió en su mundo. Sus crías eran la fuente de su alegría y felicidad. Luchó muchas batallas para proteger y dar seguridad a los suyos. Hasta el día en que, sin previo aviso, Shadow se las llevó. Desde entonces, recayó en su hostilidad, creyendo que lo único que trae el amor es dolor y pérdida. Sostiene desde entonces una batalla personal contra Shadow. Cuando Ploey irrumpe en su vida, arruinando una trampa preparada para atrapar al malvado halcón, Giron se pone furioso y no le da precisamente una calurosa bienvenida. Pero pronto la ternura del pequeño logrará despertar al padre amoroso que alguna vez fue.

Shadow:

Un poderoso halcón, siempre hambriento por probar la suave carne de las pequeñas aves. Durante el largo y duro invierno nórdico, se las arregla con lo que encuentra, hasta la llegada del festín de la siguiente primavera. Él ataca la bandada de chorlos dorados y atrapa a Ploey en una ocasión, hasta que su padre interviene y salva su vida, perdiendo la propia.

Shadow ha comprendido que existe un lugar secreto llamado Valle Paraíso donde las aves que no emigran y otros animales del ártico se esconden durante el crudo invierno. Como no quiere morir de hambre, hace un trato con los cuervos para que lo ayuden a encontrar el valle. La búsqueda no da resultados, con lo que Shadow está más hambriento que nunca, hasta que Ploey termina en su vagabundeo invernal, justo en el nido del temido halcón. Shadow no puede creer su suerte, pero Ploey será salvado nuevamente de sus garras por el valiente y temerario Giron. Shadow comienza una búsqueda frenética para cazar a Ploey en medio del desértico escenario.

Skua: Amable pero neurótico, creyente en la justicia cósmica, un filósofo que se ha convertido recientemente en vegetariano, siendo los hongos su plato favorito. Él quiere revertir el mal karma de su juventud, cuando las aves pequeñas constituían su menú. Pero Skua no tiene suerte, ya que Shadow lo esclavizará, convirtiéndolo en un señuelo de caza para dejar desprotegidos a los chorlos en primavera. Cuando Skua logra escapar, tendrá la chance de advertir a la bandada sobre los planes de atque de Shadow.

Valle Paraíso

La única chance de sobrevivir al duro invierno que tiene Ploey consiste en llegar a Valle Paraíso. Grupos de marginales ocupan este paraíso secreto más allá de las montañas, lejos del reino de Shadow.

Entre ellos vive el Visón Ciego que nunca encajó entre los suyos en su juventud y pasa su vida tratando de refutar la Teoría de Darwin sobre la Selección Natural de las Especies.

La Oveja Negra, un personaje bastante crudo que dice lo le viene a la cabeza. Puede ser ubicada de inmediato por su gorro y su profunda voz de jazz de fuerte acento. Su lana de estilo rastaman recubre su cuerpo grueso y fértil.

Ganso es un ex piloto y espía de larga trayectoria. Fue parte de un escuadrón de elite, su acento francés no engaña y él está muy orgulloso de su herencia napolénica.

Venado es el protector de la tundra. Él recorre el desierto congelado en busca de aquellos que precisan su ayuda. Es un gran, silencioso y humilde héroe que no espera recompensas ni hurras por sus nobles actos.

Los cuervos: se ven a sí mismos como la raza de aves más antigua, la más respetable y por lejos la más civilizada. Allá en la prehistoria, cambiaron la Monarquía por el Parlamento, dividiendo su comida para controlar sus muchos debates e intercambios de ideas. Su bandada está dividida en partido del Ala Derecha y partido del Ala Izquierda, gobernados por un Presidente del Parlamento. Sus debates pueden durar largas horas antes de finalizar.

Los cormoranes: son criaturas simples que disfrutan tres cosas por sobre todo: el bar, la cerveza en el bar y el baile de aves del bar. Desafortunadamente también tienen que trabajar en el puerto bajo las despiadadas reglas de Shadow, para llegar a fin de mes o simplemente no ser asesinados por desobediencia. Comienzan a trabajar de jóvenes en el puerto, al igual que sus padres y abuelos, y ninguno parece pensar mucho por fuera de eso.

FICHA

Género: Película de animación, para toda la familia.

Reparto: Jamie Oram, Harriet Perring, Iain Stuart Robertson.

Dirección: Árni Ásgeirsson

País de Origen: Islandia, Bélgica

Guion: Friðrik Erlingsson

Música: Atli Örvarsson

