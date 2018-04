Un lugar en silencio: Critica: A quiet place

Un lugar en silencio es un vibrante y muy bien logrado thriller dramático de terror y supervivencia en un futuro post apocalíptico invadido por extrañas criaturas.



Las películas terroríficas abundan por doquier, pero esta producción se destaca sobre las demás por la originalidad en su premisa y en el modo de desarrollarla.



El hecho de que los protagonistas no puedan hablar logran crispar más al espectador, ya que si el mismo cuento se contara del modo estándar no tendría el mismo efecto, pues no deja de ser una temática tratada hasta el hartazgo: un bicho extraño queriendo capturar humanos. Pero que esos humanos sean una familia con mucho amor entre ellos, donde la mujer está embarazada a punto de parir, y encima no pueden emitir sonido alguno, es una idea refrescante que rompe con todo lo esperable dentro de este tipo de film.



Terror del bueno y de gran calidad solo para disfrutar a pleno en pantalla grande

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data