Amor de medianoche: Sinopsis, reparto, ficha: Midnight Sun

SINOPSIS

A muy temprana edad, Katie Price (Bella Thorne) fue diagnosticada con una enfermedad genética incurable, Xeroderma Pegmentosum, que se caracteriza por una sensibilidad extrema a los rayos ultravioletas.

Por esa razón, Katie se ve obligada a pasar su vida aislada para evitar la exposición a la luz solar, que podría resultar letal.

Con la excepción de la compañía de su padre viudo, Jack Price (Rob Riggle), y de su única amiga Morgan (Quinn Shephard), Katie pasa el día sola, componiendo canciones con la guitarra y mirando por la ventana de su dormitorio, anhelando ser parte del mundo cotidiano.

Desde su ventana tintada, año tras año ha seguido el ir y venir del famoso atleta de la escuela secundaria Charlie Reed (Patrick Schwarzenegger), sin que él lo sepa.

Al anochecer, que es cuando puede aventurarse a salir de su casa, Katie va a la estaciónde tren y toca la guitarra para los viajeros. Una noche, al salir de su fiesta de graduación, Charlie es capturado por su música y, al verla, queda embelesado.

Ella prefiere no revelar su enfermedad, y la pareja pasa las noches de verano enamorándose bajo las estrellas.

En esta historia de amor, Katie encuentra su voz mientras anima a Charlie a perseguir también su sueño de continuar sus estudios terciarios.

Pero su maravilloso romance se ve interrumpido cuando ella pierde la noción del tiempo y es alcanzada por los rayos del amanecer. Entonces su enfermedad se ve agravada hasta un punto de no retorno. En una carrera contra el tiempo, Katie y Charlie quieren vivir la vida al máximo y compartir un amor que los cambiará tanto a ellos como a quienes los rodean para siempre.

AMOR DE MEDIANOCHE es un drama romántico épico que cuenta la historia de Katie Price, una chica de 17 años, quien desde su infancia ha vivido encerrada en su casa a raíz de una rara enfermedad que hace que incluso la más mínima exposición a la luz solar sea mortal. Durante el día está confinada a su casa, pero después del anochecer, el mundo de Katie se abre, y ella se aventura a la estación de tren a tocar la guitarra. Una noche, el destino interviene y conoce a Charlie, un famoso atleta de la escuela secundaria, a quien ha admirado en secreto durante años. Ella esconde su estado mientras los dos se embarcan en un romance único y poderoso en un verano casi perfecto.

Basada en la película japonesa Song to the Sun (del inglés Una canción para el sol, conocida en Japón como Taiyō no Uta) y dirigida por Scott Speer (Step Up Revolution) a partir del guión de Eric Kirsten, AMOR DE MEDIANOCHE es una desgarradora historia de amor, sueños perdidos y realizados. La producción de la película estuvo a cargo de John Rickard, Zack Schiller y Jen Gatien; la producción ejecutiva, de David Boies, James McGough, Alan Ou, Hiroki Shirota y Speer; y la coproducción, de Devin Andre y Katie Silberman. Boies/Schiller financió y produjo la película junto a Wrigley Pictures, de Rickard.

Completan el equipo de cineastas el diseñador de producción Eric Fraser, el director de fotografía Karsten "Crash" Gopinath, el compositor Nathaniel Walcott, las responsables de montaje Michelle Harrison & Tia Nolan y la diseñadora de vestuario Jori Woodman.

LA MÚSICA

"La música es uno de los aspectos más importantes de esta película", dice Speer. "Esta película tiene una música increíble que incluye canciones originales. Fue muy divertido crear un personaje a través de la música".

"La música es una parte clave de la película", dice Thorne. "Pero cuando leí el guión por primera vez, en realidad no entendía lo importante que sería la música. Scott le dio vida para mí. Yo no tenía idea, cuando leía el guión, de que la música de Katie era ella, y ella expresa todos sus sentimientos a través de su música. Realmente no lo comprendí hasta que comencé a escuchar las canciones que estaban produciendo para que yo cantara. ¡Me quedé asombrada!

"Para ser honesta, no me encanta cantar", admite Thorne. "Además, jamás he cantadobaladas. Cuando entré al estudio estaba muy nerviosa. Pero Scott y nuestros productores hicieron que me sintiera cómoda".

Riggle dice, "Creo que el elemento musical es la clave de la película. Bella es increíble y tiene una voz muy hermosa, y las canciones son preciosas. Cuando las escuchas, te atrapan. Cuando estábamos filmando, siempre me sacudían las emociones. Cuando Scott ponía una parte de la canción y quedaba aplastado. Pienso que algunas de las canciones de la película tendrán un gran éxito y serán perfectas para Bella e ideales para la película".

LA HISTORIA DETRÁS DE LA HISTORIA

El origen de Amor de medianoche se remonta al productor John Rickard y su equipo, que decidieron a adaptar Taiyō no Uta (o Una canción para el sol), una película japonesa dirigida por Norihiro Koizumi y protagonizada por la artista y cantante Yui. En la película, ella interpreta el papel de Kaoru Amane, una chica de 16 años que padece Xeroderma Pigmentosum (XP), una enfermedad que hace que la radiación ultravioleta de la luz solar sea letal para ella. El personaje de Yui se basa en parte en sí misma, ya que el personaje principal es una cantante y guitarrista e interpreta tres de las canciones de Yui en la película; "It's Happy Line", "Good-bye Days" y "Skyline".

Después de que el guión fuese adaptado y desarrollado, los productores escogieron a Scott Speer como director. Scott comenta, "No quise ver la película japonesa, la original, hasta que nos encontráramos en el proceso de producción. Porque lo que quería evitar a toda costa era intentar hacer una película que fuera una simple copia de otra película. Así que pensé, no solo por mí sino por todo el equipo, que, aunque la historia estuviera adaptada de la versión japonesa, nosotros haríamos nuestra propia película".

"Conté con un gran apoyo y aliento por parte de nuestros productores, al hacer eso. Realmente nos propusimos hacer una película informada por el guión, y hacer la mejor película posible. Cuando comenzamos a encontrar nuestra película, fue divertido entonces sentarse en el set y mirar videos de la película japonesa y ver las elecciones que hicieron, algunas eran similares y otras muy diferentes".

Speer habla sobre algunas de las películas que les sirvieron de fuente de inspiración. "Vi un par de películas como influencia. Siempre he sido fanático de las historias de amor, así que solía ver películas como Splendor in the Grass y algunas de las historias de amor originales que dieron origen a este género. Las interpretaciones en esas películas son atemporales, y ese es un elemento que quería plasmar. Quería encontrar nuestro lugar en ese espectro de las historias de amor. Por otro lado, hay películas más modernas, por supuesto, que también capturan la sensación del primer amor de esa manera tan especial. Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, por ejemplo, o Moulin Rouge es otra gran película que creo que lo logra. Aspiro a hacer algo que encuadre en ese canon. The Umbrellas of Cherbourg era otra película vital para mí porque es un musical y a la vez una gran historia de amor".

El director Speer habla sobre su relación con el director de fotografía, Karsten Gopinath, conocido profesionalmente y por sus amigos simplemente con el apodo de 'Crash'. "Crash sirvió de director de fotografía en esta película. Con él filmamos Step Up, que también tenía un gran componente de historia de amor. Leyó el guión y respondió de inmediato, además tenía la misma visión que yo. A Crash le interesaba articular visualmente los conceptos de luz vs.oscuridad en esta película, sobre el hecho de mantener la luz fuera: ¿qué es la luz y qué es la oscuridad?

Resumiendo, Speer agrega, "Espero que el público que vea Amor de medianoche, primero y principal, se vea arrastrado por una historia de amor increíble e inusual. Espero que nuestra película ofrezca una experiencia emocional que te haga reflexionar sobre tu propia vida. Cuenta con música y también con una increíble experiencia visual, y te llevará a un lugar maravilloso, donde verás a esta gente y algo que te dejará con esta sensación de catarsis. Podrás vivir una historia única y con suerte pasar un buen rato y reflexionar sobre tu vida".

Thorne agrega, "Cuando suceden cosas malas, a veces es para mejor y a veces no es tanmalo como se siente en ese momento. Pienso que con esta película, lo percibirás. No es una historia de amor triste y romántica, pero contiene sentimientos profundos. Espero que lleve luz a la gente".

"Es solo una historia única", dice Riggle. "Y está muy bien contada. Si has amado alguna vez a alguien en tu vida, esta historia tendrá un impacto significativo en ti".

UN CUENTO DE HADAS CONTEMPORÁNEO

"Me encantan los cuentos de hadas", confiesa Speer, el director. "El guión me lo envió John Rickard, uno de nuestros productores. Cuando lo leí, inmediatamente pensé que era una versión real y contemporánea de la historia de Cenicienta, con matices de Rapunzel. Katie está encerrada en su habitación y no puede salir cuando sale el sol. Sus ventanas tienen una protección especial contra los rayos UV. Creo que todos nos hemos puesto a mirar a través de la ventana en diferentes momentos de nuestra vida y hemos sentido que no encajamos, que no podemos relacionarnos con el mundo exterior, hasta que alguien aparece y lo hace posible".

"Es una clásica historia sobre estar apartado del resto del mundo mientras miras cómolos demás experimentan la vida", dice el director. "Tú estás allí y no puedes participar de nada de eso. Me parecía que, en este caso particular, era algo sumamente exclusivo de Katie, el personaje de Bella, pero a la vez sumamente universal".

"Katie tiene una enfermedad muy rara", comenta Bella Thorne. "Mi personaje ha pasado toda su vida encerrada. Ha crecido dentro de su habitación. No puede exponerse en lo más mínimo a la luz del sol, porque si lo hace moriría. Tiene la fantasía de conocer al chico que ha admirado durante todos estos años y de quien ha estado secretamente enamorada toda su vida. La noche en la que finalmente se encuentran, se enciende la chispa, y a partir de ahí, comienza toda esta loca, épica y hermosa historia de amor".

Thorne agrega, "Lo que me parece genial de esta historia es que el personaje es muyinocente y su amor por Charlie es muy puro, después de haber estado observándolo en secreto toda su vida. No es, para nada, como la mayoría de las historias de amor. Katie es una chica normal que se ha enamorado de este chico y cree que jamás podrá estar con él".

"Lo que me atrajo del papel es que quería contar una historia que nadie hubieracontado antes. Quería darle luz", dice Thorne, metafóricamente. "La mayoría de las personas ni siquiera saben de la existencia de esta enfermedad. Quería interpretar a este personaje que está tan apartado del mundo que ni siquiera ha experimentado estar bajo la luz del sol".

BELLA THORNE EN EL PAPEL DE KATIE

"Todo comienza con Bella", dice Speer, el director. "Bella tiene un talento increíble y es una de las relaciones laborales más gratificantes que he tenido. Todas las emociones que requería estaban ahí mismo, debajo de la superficie. Tiene un gran dominio de los diferentes valores emocionales".

Amor de medianoche es el primer papel protagonista romántico de PatrickSchwarzenegger, y dice que no podía haber imaginado asumir este proyecto junto a otra persona que no fuera Thorne. "Bella es muy divertida", dijo Schwarzenegger. "Somos grandes amigos, es muy fácil hablar y llevarse bien con ella; es sumamente divertida, carismática y muy sociable. En el papel de Katie estuvo maravillosa. Incluso en la audición, cuando el director, Scott Speer, dijo, 'Improvisemos una escena, Patrick como Charlie háblanos de algunos de los momentos más tristes de tu vida, y Bella, tú haz lo mismo con tu personaje'. Entonces, ella compartió algunas historias reales increíbles que mucha gente no se atrevería a contar".

"Fue entonces cuando la vi de una manera diferente", comenta Schwarzenegger. "Yosólo conocía el lado divertido de Bella, de trabajar en Amor de medianoche, pero conocí su lado serio, y la forma en la que puede actuar. Siento el máximo respeto por ella como actriz, como persona y como amiga. Fue maravilloso trabajar con ella".

El director de Amor de medianoche habla sobre el proceso de selección de laprotagonista de la película. "Discutimos con los productores sobre quién interpretaría a Katie. Si bien Bella es hermosa físicamente, es una persona con quien puedes sentirte identificado fácilmente. Fue una de esas situaciones afortunadas en las que todo se alinea. Tienes a alguien como la primera opción, la convocas, y ésta responde al guión y quiere hacerlo. Bella fue la primera actriz que se incorporó al proyecto. Desde el principio, eso hizo que la película fuera por el buen camino".

"Desde el minuto uno, Bella manifestó que realmente quería interpretar a estepersonaje, por lo que desde el principio eso marcó la diferencia para el equipo involucrado en la película. A todos les apasionaba el guión, la historia, lo que nos permitió partir desde ahí y atraer a los mejores artistas al proyecto".

"Bella ha trabajado como modelo y actriz desde muy pequeña. Siempre ha estado frente a las cámaras y bajo la mirada del público, así que primero tuvimos que eliminar toda esa experiencia. Tuvimos que regresarla a ser una chica que jamás había experimentado la vida fuera de su habitación. Y lo logró".

Rob Riggle, veterano actor de películas cómicas por más de 15 años y favorito de lagente, se entusiasmó con la idea de darle un giro más dramático a su carrera e interpretar al compasivo padre del personaje de Bella Thorne. "Estaba muy entusiasmado de poder trabajar con Bella. He visto sus actuaciones y siempre pensé que era una actriz maravillosa. Tengo hijos, así que con ellos hemos visto sus primeros pasos en Disney. Estaba muy emocionado por poder conocerla y trabajar con ella".

PATRICK SCHWARZENEGGER EN EL PAPEL DE CHARLIE

"No tuve ninguna duda de embarcarme en este proyecto", dice Schwarzenegger. "Antes que nada, me enamoré del guión y de la historia de amor, y del modo en que mi personaje se da cuenta de cuáles son los problemas en su vida cuando conoce a Katie. Fui a la audición, y los cineastas me hicieron hacer lo que ellos llamaban una 'lectura de química' con Bella. A partir de allí sabíamos que podríamos crear una buena historia de amor y un gran proyecto juntos".

Speer dice, "Patrick era una historia muy interesante, y fue una maravillosa sorpresa. Estábamos buscando a Charlie, sin saber muy bien de dónde vendría. Había diferentes ideas de quién podría ser, quién actuaría bien junto a Bella y quién tendría el magnetismo indicado".

"Creo que, al principio, los productores y yo coincidíamos en que era importante encontrar a la persona adecuada, no necesariamente para que fuese sólo un buen contra partido. Patrick se enteró del proyecto y quería hacerlo".

Sobre Schwarzenegger, Speer agrega, "Se presentó a la audición, leyó para nosotros yestaba súper preparado. Tenía notas por todo el guión. No había hecho muchas películas, pero llegó entrenado como un atleta profesional, lo hizo de maravillas. Eso llamó mi atención, y la de todos. Volvimos a convocarlo para leer con Bella, y la química entre ellos fue increíble. En realidad, se ganó el papel".

Hijo mayor del célebre actor, antiguo Míster Olympia y gobernador de California, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, periodista y escritora ganadora de un Peabody, Patrick sentía de forma innata la necesidad de contar con una preparación, entrenamiento y nutrición adecuada. Hablando de estar en forma para la película, recuerda uno de sus momentos más entrañables con Bella durante el rodaje, "Tenía que estar muy en forma, ya que mi personaje es un nadador. Los dos primeros días tenía que filmar las escenas sin camiseta. Pero todas las noches Bella me hacía un sándwich de mantequilla de cacahuete y malvavisco, que consistía en pan blanco, una capa de mantequilla de cacahuete, trozos de plátano (mi fruta favorita) y luego una capa de malvaviscos y encima otra rebanada de pan. Definitivamente, ¡era un set divertido!"

Arnold Schwarzenegger le dio a su hijo Patrick un pequeño consejo sobre la vida en el set. "Mi padre me dijo que durante las seis semanas de rodaje, el reparto y el equipo serían mi familia. Esa será la gente en la que deberás confiar. Me dijo, 'tu trabajo es salir y actuar como el actor. Simplemente, deberás confiar en que todos los del equipo hagan su parte, y juntos harán una gran película'".

"Para prepararme para el papel, decidí comenzar a nadar cuatro días a la semana", cuenta Schwarzenegger. Uno de mis compañeros de USC entrenaba conmigo por las mañanas y me ayudó con ciertas rutinas. En cuanto a la dieta, consumí la mitad de las calorías que normalmente consumía. Los que me conocen saben que en general como sin parar, durantetodo el día, por lo que tuve que restringirme un poco para ponerme en forma, pero la nataciónayudó muchísimo".

Bella se ríe, "Nunca he visto a nadie comer tanto como él. En cada pausa, preguntábamos, '¿Dónde está Patrick? Ah, está picando algo, se está comiendo una tarta de plátano'. Tiene una extraña obsesión por los plátanos. Mi madre y yo le hacíamos unos sándwiches con manteca de cacahuete, malvaviscos, plátanos y Nutella. ¡A Patrick le encantaban!"

Más allá de engordar a su compañero con sándwiches mega calóricos, Bella disfrutó mucho trabajar con Schwarzenegger, y comparte, "Me gustó trabajar con Patrick, disfruté su compañía. Es guapo, inteligente y es sumamente talentoso. Creo que tiene un futuro brillante".

Schwarzenegger habla sobre los desafíos no tan obvios de su papel, "Uno ve esta historia en la que él es muy atlético, es el mejor deportista de la escuela y que todo el mundo lo adora. Charlie está en un estado completamente diferente antes de conocer a Katie. Está confundido, no está seguro de cuál es su lugar. Todo lo que ha planeado y practicado en su vida acaba de cambiar, y está tratando de descubrir qué hacer. Entonces se topa con esta chica preciosa que lo ayuda a encaminarse. Cuando conoce a Katie, descubre su propia confianza y quién es en realidad".

"Tuve que visitar partes de mi vida personal para llegar a ciertas emociones con Charlie. Una cosa es establecer una relación muy feliz y cariñosa con Bella, es muy fácil trabajar con ella porque es una gran actriz y alguien fácil de relacionarse, pero luego hay escenas en las que estoy solo, o cuando estoy leyendo su carta al final, que son muy emotivas, y tuve que acceder a algunos de los puntos más tristes de mi vida. Scott me ayudó a sacar esas emociones hablando conmigo y haciendo que entrara a ese estado".

Schwarzenegger dice, "En realidad, les debo mucho a nuestros productores John Rickard y Zack Schiller, ya que ellos son quienes lograron hacer todo esto. Sin ellos, nada de habría sucedido. Además, como productor, confiaron mucho en mí al elegir a un actor protagonista sin mucha experiencia... No se me ocurre nada más aterrador. Significó mucho para mí que ellos se arriesgasen y confiaran en mí. Probablemente sea una de las cosas más significativas que me ha pasado en mi vida profesional, que Zack y John me dieran la oportunidad de hacer ésto".

ROB RIGGLE EN EL PAPEL DE JACK PRICE

"Rob también nos dio una sorpresiva audición", dice Speer. "El hecho de que todo funcionara es un giro sumamente maravilloso. Hay muchos grandes actores en la industria que pueden interpretar a un padre, pero nos preguntábamos: ¿qué atributos especiales podemos aportarle a este papel? Inicialmente surgió la idea de elegir a un comediante como el padre de Katie, ya que si bien, primero y principal, es una historia de amor, también tiene que lidiar con una enfermedad terminal. Después pensamos: ¿qué pasaría si Jack hubiera tomado la decisión compasiva desde el principio, lo que de hecho hace por guión, para llenar la vida de Katie con lamayor cantidad de alegría posible? Esa fue una de las primeras conversaciones que John, Zack yyo mantuvimos: ¿podíamos encontrar un comediante?"

"Nuestra respuesta vino en la forma de Rob Riggle, a quien no es frecuente verlo en dramas. A todos nos encanta como actor de comedia, pero ¿sería capaz de hacer un papel dramático? Se presentó, leyó correctamente y dijo, 'Quiero hacer esta película. Quiero interpretar a este personaje, a Jack Price'.

Fue un placer trabajar con Rob. Llenó el set con mucha diversión para Pat y Bella y, sinembargo, entendió el núcleo emocional de la película. Es un padre que entendió el papel en un nivel sumamente básico. Estoy ansioso de que todos vean su actuación".

Bella revela que trajo los problemas de su propio padre a su relación con su padre en la ficción Rob Riggle: "Perdí a mi padre [en un accidente de motocicleta en 2007], y con mi madre tengo una relación muy cercana, somos prácticamente mejores amigas. La relación de Katie con su papá se parece mucho a la mía con mi mamá. Entonces, cuando leo el guión, cada vez que leo el guión, lloro. Mientras estaba en la peluquería tiñéndome el pelo, literalmente, leía el guión en mi teléfono y lloraba a mares".

Bella no sabía qué esperar cuando iba a trabajar con Rob Riggle, pero él superó sus expectativas, "Me quedé impresionada por su actuación. Uno lo ve en comedias y piensa: '¡Este tipo es desopilante!' Es un comediante, pero todos se van a impresionar cuando vean sus dotes dramáticas. Es brillante. Es un gran actor. Estoy muy entusiasmada por él porque ésta es su primera película como actor dramático".

Patrick Schwarzenegger sintió el mismo entusiasmo de Bella por Riggle, "Soy un gran admirador de Rob Riggle. Fue difícil mantenerme serio durante la escena en la que me está interrogando en la sala. Cuando hicimos las tomas de improvisación estuvo súper gracioso, hacía comentarios divertidísimos. No creo que haya una sola toma en la que yo no me descostille de la risa porque en todo momento me imaginaba su cara de Hangover, disparando la pistola de Taser a Zach Galifianakis, o él en Step Brothers, diciendo, 'Pow!', y empezaba a reírme. "Trabajar con él fue genial y muy divertido".

Riggle aportó su propia experiencia como padre, "Bueno, en cuanto a Jack, lo que meatrajo del personaje es que me veía reflejado en él. Es padre, como yo. Tengo una hija y soy muy afortunado. Participo en un evento benéfico en Kansas, llamado The Big Slick, para el Children's Mercy Hospital. Allí conocí a muchos de los niños que están internados en el hospital, y también conocí a muchos de sus padres. Cuando escucho sus historias siempre me identifico con ellos; me pongo en su lugar y pienso, '¿y si fuera mi hijo el que estuviera ahí, todo intubado, luchando contra una terrible enfermedad?' Me rompe el corazón. Cuando leí el guión, sentí empatía con Jack. En gran parte, esa fue la razón por la que quería interpretar este personaje".

"Normalmente, la comedia es lo mío", resalta Riggle, "pero lo que me atrajo de esto fue precisamente la oportunidad de hacer un papel dramático. No se me dan muchas posibilidades dramáticas, así que estaba muy entusiasmado".

"Además, el guión era muy bueno, no sucede tan a menudo cuando lees algo y piensas:

'Quiero esto, realmente quiero hacer esto, y sé que puedo hacerlo'. Sientes una conexión y sabes que tienes una visión para ello, o una conexión con ello de alguna manera. Realmente quería intentarlo, y tuve la suerte de conseguirlo".

Riggle comparte, "Cuando leí el guión por primera vez, estaba sentado en el sofá después de que mi familia se había ido a la cama, y lloré durante la mayor parte él. Pensaba, ¿y si esa fuera mi hija? Entonces, la segunda vez que lo leí, volví a llorar, y luego hicimos una lectura, y también lloré. Con sólo leer ciertas escenas explotaría. Así que pensé que nuestro escritor Eric Kirsten había hecho un trabajo maravilloso al transmitir esas emociones".

Riggle dice que trabajar con el director Scott Speers fue una experiencia increíble. "Lo que me gusta de Scott, y son muchas las cosas, créanme, es que todos los días llegaba con una gran energía y una gran pasión. Se hacía tiempo para todos. Nunca he hecho un drama en esta escala. Nunca interpreté un papel que tuviera tanta emoción, y eso me ponía nervioso. Soy muy vulnerable en esto, y eso está fuera de mi zona de confort. Pero me sentí seguro con él y pude hablar con él y trabajamos en algunas cosas. Me ayudó a pensar en cosas que me mantuvieron firme en lo que estaba haciendo. Creo que Scott hizo un trabajo fantástico extrayendo actuaciones".

ACERCA DEL REPARTO

BELLA THORNE (Katie Price) se ha establecido como una de las jóvenes actrices más codiciadas de Hollywood. Se la vio en la serie de MTV Scream, en la que recrea la icónica escena de Drew Barrymore del thriller original, así como en la exitosa comedia de CBS Films The DUFF, por la que recibió el premio Choice Villain en la entrega de los premios Teen Choice 2015. Embarcada desde sus raíces iniciales en la exitosa serie de Disney Channel Shake It Up, continuó encantando al público con Alvin and the Chipmunks: The Road Chip durante las vacaciones de 2015. Hizo su debut en festival de cine en SXSW 2016 con Shovel Buddies, de AwesomenessFilms, y la película animada de Focus Features Ratchet and Clank (Sylvester Stallone, JohnGoodman, Rosario Dawson).

En 2014, Thorne mantuvo el lazo con su familia Disney y participó en la película de Walt Disney Studios Motion Pictures Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day; en Blended, de Warner Bros., junto a Adam Sandler y Drew Barrymore, y en Boo! A Madea Halloween, de Tyler Perry.

En la actualidad, Thorne protagoniza la nueva serie de Freeform Series, Famous in Love, basada en la novela homónima de la creadora de Pretty Little Liars, Marlene King. Asimismo, produjo You Get Me, de Awesomeness Films, que se puede ver en Netflix. Además, se la puede ver en The Babysitter (2017), de Warner Bros. Próximamente se la verá en Amor de medianoche, junto a Patrick Schwarzenegger (2018).

Recientemente, acaba de filmar The Death and Life of John F. Donovan, en la queaparece junto a Jessica Chastain y Kit Harington, y en Break My Heart 1000 Times, que se filmó en Winnipeg.

Thorne ha participado de numerosas campañas nacionales, incluyendo ser la cara de Candies así como representante de Neutrogena, siguiendo los pasos de Kerry Washington, Julie Bowen y Jennifer Garner.

Con frecuencia, Thorne presta su voz a causas cercanas a su corazón, incluidas la iniciativa SMART Girls del Boys and Girls Club, The Thirst Project y la Dyslexia Foundation. Sus seguidores sociales continúan creciendo, y tiene más de 20 millones de seguidores en todas sus plataformas de redes sociales. También escribió una serie de tres partes titulada AUTUMN FALLS, cuya tercera entrega, AUTUMN'S WISH, se lanzó el verano pasado.

PATRICK SCHWARZENEGGER (Charlie) hace su debut en su primer papel principal en la película Amor de medianoche junto a Bella Thorne. Graduado recientemente del programa de estudios cinematográficos de University of Southern California, a Patrick se lo puede ver en la actualidad en el papel del sargento Ben Hayhurst en la serie histórica de National Geographic, The Long Road Home. Patrick comenzó su carrera actoral con pequeños papeles, primero en la película independiente Stuck In Love, junto a Greg Kinnear y Jennifer Connelly, así como en la pantalla chica en Scream Queens, de Ryan Murphy. Entre sus créditos figuran las películas Grown Ups 2, Dear Eleanor y Scout's Guide to the Zombie Apocalypse.

Nacido y criado en Los Ángeles, Patrick es el hijo mayor de Maria Shriver, periodista y escritora ganadora de un premio Peabody, y de Arnold Schwarzenegger, famoso actor y antiguo Míster Olympia y gobernador de California.

ROB RIGGLE (Jack Price) lleva más de quince años trabajando como actor, comediante, escritor, productor y director. Más recientemente coprotagonizó la comedia How To Be A Latin Lover, de Lionsgate/Pantelion, junto a Salma Hayek, Kristen Bell, Eugenio Derbez, Rob Lowe y Michael Cera.

Pronto asumirá su primer papel dramático junto a Chris Hemsworth, Michael Shannon y Michael Peña en 12 Strong, de Warner Bros. Producida por Jerry Bruckheimer, la película sigue a doce agentes de las Fuerzas Especiales enviados a Afganistán inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre. Riggle interpreta a Max Bowers, un coronel de la armada para quien Riggle trabajó en la vida real durante su viaje a Afganistán desde 2001 al 2002 cuando Bowers era el oficial al mando del 3er batallón del grupo de Fuerzas Especiales.

Continuando con otro papel dramático, Riggle actúa junto a Bella Thorne y Patrick Schwarzenegger en Amor de medianoche. Bajo la dirección de Scott Speer, este drama romántico sigue a una chica de 17 años, Katie Price (Thorne), que vive encerrada desde su infancia a raíz de una sensibilidad letal a los rayos solares. Riggle interpretará al padre de Katie, Jack, un hombre compasivo y amoroso que hace lo imposible para darle a su hija una buena vida.

Asimismo, acaba de terminar de rodar en Atlanta The War With Grandpa, para Dimension Films, una comedia junto a Robert De Niro, Uma Thurman, Jane Seymour y Christopher Walken. La trama gira en torno a un chico llamado Peter (Oakes Fegley) que tiene que compartir su cuarto con su abuelo.

Riggle es conocido por sus memorables personajes en exitosas comedias como The Hangover, en la que interpreta al oficial Franklin, un policía que se venga de los padrinos de boda (Bradley Cooper, Zach Galifianakis y Ed Helms) después de que ellos le robaran su patrullero. También es conocido por sus cuatro años como corresponsal en el show ganador de múltiples premios Emmy, The Daily Show with Jon Stewart. Asimismo, ha aparecido en comedias clásicas como, Step Brothers, The Other Guys y Going the Distance. Como prueba adicional de sus talentos en voz en off, Riggle obtuvo una nominación al Emmy en 2012 a la Mejor Interpretación de Voz en Off por Prep & Landing: Naughty vs. Nice, de Disney.

QUINN SHEPHARD (Morgan) ha aparecido en una amplia gama de películas y programas de televisión. Comenzó a actuar a muy corta edad, protagonizando la película de Warner Brothers de 2006 Unaccompanied Minors, dirigida por Paul Feig, así como numerosas películas independientes, incluyendo Assassination of a High School President, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2008.

Sus créditos en televisión incluyen Law & Order SVU y Made in Jersey. En 2013, Shephard se unió al reparto de la serie Hostages, de CBS/Jerry Bruckheimer, junto a Dylan McDermott y Toni Collette. A esta le siguió una corrida de series con apariciones en The Blacklist y Believe antes de comenzar con un arco recurrente como antagonista de la hacker Claire Mahoney en Person of Interest y de participar en la película independiente Windsor, por la que ganó un premio Rising Star en el Festival de Cine de Garden State 2014. Asimismo, ha aparecido en un papel recurrente en la serie de DirectTV/Audience Network (2015-2016) Almost There. Más recientemente se la pudo ver en Sweet, Sweet Lonely Girl, de A.D. Calvo.

Además de Amor de medianoche, sus próximos proyectos incluyen The Miseducation of Cameron Post, junto a Chloe Grace Moretz, y The Man in the Woods, dirigido por Noah Buschel.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

SCOTT SPEER (DIRECTOR/PRODUCTOR EJECUTIVO) comenzó su carrera como director de videos musicales, comerciales y proyectos de televisión antes de hacer su transición a los largometrajes.

Nacido en Monterey, California, y criado en San Diego, Speer se graduó de la USC con una licenciatura en Cine y Televisión. Poco después creó aclamados videos para artistas de la talla de will.i.am, Jordin Sparks y Jason Derulo, entre muchos otros. Speer fue honrado con un premio MVPA 2006 al Debut Directoral del Año por el video Stars para Switchfoot, y en 2007 ganó su primer premio MTV Video Music Award por su trabajo en Bella Traición por la sensación pop mexicana Belinda. Siguieron los comerciales, con campañas nacionales para Colgate, Sara Lee y Buick. Además, Scott fue honrado por la Asociación de Música Gospel con dos premios Dove por Stars y Boomin de tobyMac.

Speer hizo su debut como director cinematográfico con Step Up Revolution, de 2012, y más tarde en 2014 sirvió de productor ejecutivo en Step Up: All In. En la actualidad se encuentra en proceso de post producción de su tercera película, Status Update, que sigue a Kyle (Ross Lynch), un adolescente que, después de ser desarraigado por la separación de sus padres e incapaz de adaptarse a su nueva ciudad natal, se topa con una aplicación mágica que hace que sus actualizaciones en las redes sociales se hagan realidad.

En televisión, Speer dirigió el piloto y múltiples episodios de Finding Carter, de MTV, y

también episodios de las series de MTV Eye Candy y Scream.

Después de Status Update, Speer volvió a formar equipo con la estrella de Amor de medianoche, Bella Thorne, y dirigirá Break My Heart 1000 Times, un thriller romántico sobrenatural ambientado nueve años después de un evento apocalíptico que mató a millones de personas y dejó el mundo habitado por fantasmas.

JOHN RICKARD (PRODUCTOR) es el director de su productora Wrigley Pictures, que tiene un acuerdo de primera lectura en New Line Cinema.

Sus créditos de producción incluyen la exitosa comedia de Seth Gordon Horrible Bosses y su secuela, Horrible Bosses 2, ambas protagonizadas por Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day, Jennifer Aniston y Jamie Foxx; la nueva versión de 2010 del thriller de terror A Nightmare on Elm Street; la comedia de los hermanos Farrelly Hall Pass, protagonizada por Owen Wilson y Jason Sudeikis; la película de terror Final Destination 5; la aventura de acción de Bryan Singer, Jack the Giant Slayer; la comedia romántica How to Be Single, protagonizada por Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie y Leslie Mann; y la comedia Fist Fight, protagonizada por Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan, Jillian Bell y Kumail Nanjiani.

Más recientemente, Rickard produjo una adaptación del exitoso videojuego, Rampage,

protagonizada por Dwayne Johnson, Naomie Harris y Jeffrey Dean Morgan.

ZACK SCHILLER (PRODUCER) es el presidente de Boies / Schiller Film Group. Después de

15 años de involucrarse en todos los aspectos de los largometrajes, desde el desarrollo creativo hasta la producción física y la negociación, en 2012 Schiller se asoció con el conocido abogado David Boies para fundar Boies / Schiller Film Group (BSFG) con el objetivo de financiar y producir películas medianas de amplio lanzamiento.

Como parte de su misión de incorporar nuevas películas a BSFG, los proyectos recientes

incluyen, Midnight Sun, protagonizada por Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger y Rob Riggle; The Babysitter, una coproducción entre BSFG y New Line dirigida por McG; Escape Plan 2, con Sylvester Stallone y 50 Cent; The Upside, dirigida por Neil Burger y protagonizada por Kevin

Hart, Bryan Cranston y Nicole Kidman; y Where's The Money, una comedia de Lionsgate con

Andrew Bachelor, Logan Paul y Kat Graham.

JEN GATIEN (PRODUCTOR) ha producido 17 largometrajes, incluyendo Chelsea On The Rocks, de Abel Ferrara, que se estrenó en el Festival de Cannes como selección oficial y tres películas que se estrenaron en la competencia narrativa de Sundance: Hounddog, protagonizada por Dakota Fanning y Robin Wright Penn; Holy Rollers, protagonizada por Jesse Eisenberg, y For Ellen, protagonizada por Paul Dano.

ERIC FRASER (DISEÑADOR DE PRODUCCIÓN) es un galardonado diseñador de producción y director de arte más conocido por su trabajo en películas como Blade: Trinity, This Means War, It y Flight 93. Ganó un premio Leo en 2013 al Mejor Diseño de Producción por Ring of Fire y ha sido honrado con nominaciones por su labor por parte de Art Directors Guild y Directors Guild of Canada.

NATHANIEL WALCOTT (COMPOSER) ha compuesto la música para varios largometrajes, incluyendo The Fault in Our Stars, dirigida por Josh Boone y protagonizada por Shailene Woodley, Ansel Elgort y Laura Dern; Come and Find Me, dirigida por Zach Whedon y protagonizada por Aaron Paul y Annabelle Wallis; Stuck in Love, escrita y dirigida por Josh Boone, protagonizada por Greg Kinnear, Jennifer Connelly y Lily Collins; Lovely, Still, protagonizada por Ellen Burstyn y Martin Landau; y el cortometraje Wig Shop, dirigido por Kat Coiro y protagonizado por Emily Mortimer. También compuso, en conjunto con Jenny Lewis y Johnathan Rice, la banda sonora de la película Song One, protagonizada por Anne Hathaway.

