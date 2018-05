Poster El enemigo interior: Estreno Argentina fecha, afiche latino oficial: Me'ever Laharim vehagvaot

Fecha de estreno y poster oficial de la distribuidora Argentina para promoción de la película en cines y medios de difusión.

FECHA de ESTRENO

en

ARGENTINA

31 de MAYO 2018

(Beyond the Mountains and Hills)

ACLARACIÓN: La fecha de estreno comercial en cines de Argentina puede ser suspendida o modificada en cualquier momento por la distribuidora del film.

Podés verificarla en la cartelera publicada en la parte superior del lateral de este sitio.

ELENCO PROTAGONISTA

Mili Eshet, Noam Imber, Shiri Nadav Naor, Alon Pdut

DIRECCIÓN

Eran Kolirin

Podés encontrar más data sobre la película buscando en el Índice

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com