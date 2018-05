Secreto a voces: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por

SINOPSIS

SECRETO A VOCES narra cuatro historias personales unidas por una misma temática, el tráfico y la apropiación de bebés en Argentina. Una problemática de varias caras que tiene siempre por resultado final el trauma de la supresión de identidad biológica y de origen.

El conflicto que los engloba habla de la ausencia del Estado, de los vínculos con diferentes poderes y de una legitimación cultural (que toma la forma de presiones para ser padres, estigmatización de la pobreza, trata de personas, naturalización de roles y procedimientos, etc.) que los invisibiliza, los torna tabú y los envuelve en un manto de silencio.

Las ONGs de Argentina consideran que son aproximadamente 3.000.000 de personas afectadas en Argentina que hoy sufren este flagelo. No hay cifras oficiales del Estado.

SECRETO A VOCES es un proyecto en el cual el proceso de investigación fue fundamental. Después de cuatro años de innumerables reuniones con afectados, con buscadores de identidades, pudimos construir el arco con cuatro historias representativas de la problemática. Una madre que busca a un hijo gemelo que le robaron al nacer.

El gemelo que hoy vive en Suiza, vuelve a Argentina a buscar a su hermano que nunca ha podido olvidar.

Una mujer que sigue las pistas por pueblos del interior de Argentina tratando de encontrar a su madre. Una joven que encuentra y denuncia a la partera que la vendió al nacer. Una activista independiente que necesita conocer su identidad de origen cueste lo que cueste.

Filmada en Suiza, Gais, Applezengel, Ginebra, Berna. Argentina, C.A.B.A, Provincia de Buenos Aires, González Catán, La Plata, Brandsen. Córdoba, Huerta Grande, La Falda

PALABRAS DEL DIRECTOR

No sé si alguna vez se preguntaron cómo fue posible que la dictadura hiciera desaparecer la identidad de 500 bebés. Fue posible, porque la apropiación excede el marco de la dictadura y es una problemática altamente compleja, porque sigue naturalizada en nuestra sociedad, porque no hay estamento que no esté involucrado. No fue fácil hablar de esto, que la información transmitida quedara lo más clara posible, que pudiera ser una herramienta que sirviera a las miles de personas que buscan su identidad hoy, su verdad, que buscan una respuesta por parte del Estado. Son personas de múltiples generaciones a quienes la sociedad ha optado históricamente por ignorar y que desde hace tiempo luchan para ser oídas.

Hace unos años me fui internando en una problemática que desconocía, descubrí una tragedia social. El tráfico de bebés, la apropiación y la sustitución de la identidad.

Fueron cuatro años muy intensos de investigación junto al periodista Diego Braude. Nos centramos en investigar "por qué somos capaces como sociedad de permitir y de naturalizar estas problemáticas con un Estado ausente incapaz de erradicarlas". Trataremos con este film de reflexionar, de levantar una voz, la de cientos de miles que hoy luchan por conocer su identidad biológica y de origen.

SOBRE LOS PROTAGONISTAS

SECRETO A VOCES tuvo un exhausto proceso de investigación durante 4 años y medio junto al periodista Diego Braude. Después de entrevistar a cientos de apropiados encontramos el arco que buscabamos, los casos elejidos debían traslucir y aclarar la complejidad de la problemática de esta envergadura. Encontramos asi los cuatro casos que de alguna forma eran los representativos. Una problemática muy difícil de explicar, muy naturalizada por la sociedad, y sobre todo sin tener claros los conceptos básicos para su real comprensión. Ese fue nuestro principal desafío, que la película se exprese per se y sea muy clara en sus conceptos, que se entienda bien que queriamos comunicar. Asi llegamos a:

Norma Kaensig, misionera, descendiente de Suizos. Tiene gemelos en 1973, Carlos y Pablo en el Hospital Fernandez de Capital Federal. Ella sufre el cambio y robo de uno de los gemelos, Carlos, al día de nacer. Hoy vuelve desde Suiza a Argentina para seguir buscando a su bebé junto a su hijo Pablo.

Clara Lis Pereyra comienza su búsqueda de su verdadera madre por las redes y descubre otras apropiadas vendidas por la misma partera, Nilda Civale, por el valor de un auto cero kilómetro.

Silvina Sotelo relata como fue vivir en el seno de una familia apropiadora, traficante de bebes, al mismo tiempo que con una fuerza intensa asume su militancia independiente por la Identidad de Origen.

Patricia Maiuro, nacida en un conventillo de Córdoba, es el único dato que tiene, busca incansablemente hasta el día de hoy más datos y pistas que la conduzcan al encuentro con su madre.

Estos cuatro casos de búsquedas conforman el cuerpo de cuatro historias que representan a millones de personas, según las ONGs, que hoy buscan su identidad de origen. El estado no tiene cifras ni estadísticas, no se ocupa activamente de esta

problemática con la seriedad y profundidad que se merece. No hay ninguna política activa en agenda referente al tráfico de bebes.

SOBRE EL DIRECTOR

Misael Bustos es director, productor, guionista, montajista y productor musical.

Estudió en la ENERC, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica del INCAA, Argentina. Su opera prima fue "El fin del Potemkin" (Premio ALBA, Festival Internacional de la Habana, Premio del Jurado Festival de Trieste, mejor película Festival Internacional de CineMigrante, entre otros). Director, guionista, montajista de la miniserie "Historia en Movimiento", junto a Nicolás Puenzo y Bruno Roberti.

Montajista de la serie CROMO, dirigida por Lucia Puenzo, Nicolas Puenzo y Pablo Fendrik, LOS ULTIMOS de Nicolás Puenzo, RIO MEKONG de Leo D'Agostino y Laura Ortego, El Quijote del Caribe de Raquel Ruiz, (en postproducción), entre algunos de sus trabajos.

Productor Musical: banda original de la serie CROMO para la televisión Pública, entre otras.

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES:

SELECCION WIP FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

SELECCIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE AMÉRICA - MEXICO

SELECCIÓN DADA SAHEB FILM FESTIVAL - INDIA

APOYOS

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS - APDH

MISSING CHILDREN

DECLARADA DE INTERÉS POR EL SENADO DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECLARADA DE INTERÉS POR DIPUTADOS DE LA PCIA. DE LA RIOJA

DECLARADA DE INTERÉS POR EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN

DECLARADA DE INTERÉS PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DD.HH POR LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

FICHA TÉCNICA

Dirección: Misael Bustos

Asistentes de Dirección: Martin Rodriguez, Fabio Tappa

Productora: Puenzo Hnos

Producción: Esteban Puenzo, Misael Bustos

Productores Asociados: Nicolás Puenzo, Manuel Valdivia

Guion: Diego Braude, Misael Bustos

Dirección de fotografía: Salvador Kaplun

Investigación: Diego Braude, Marcela Reposi

Colaboración autoral: Laura Zenovi, Luciana Porchietto

Música Original: Guillermo Pesoa

Montaje: Misael Bustos

Sonido: Manuel Valdivia

Arte: Aurora Mareco

Duración: 76minutos

Distribuye: 1000CINES

