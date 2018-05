Si solo pudiera imaginar: Sinopsis, reparto, ficha: I Can Only Imagine

SINOPSIS

Es la canción multi-platino que trajo esperanza a millones. Y ahora en los cines de todo el mundo, SI SOLO PUDIERA IMAGINAR alentará a las personas de una manera completamente nueva.

La inspiradora, increíble y desconocida historia real de la querida canción de MercyMe es la base para esta nueva película de los Hermanos Erwin (directores de OCTOBER BABY, MOMS 'NIGHT OUT, y WOODLAWN) y el productor Kevin Downes (COURAGEOUS).

Un recordatorio apasionante del poder del perdón, SI SOLO PUDIERA IMAGINAR , ilustra bellamente que nadie está d emasiado lejos del amor de Dio s- o de un hogar eterno en el Cielo.

En el 2001, la canción I Can Only Imagine debutó en el primer álbum de Mercy Me para un sello discográfico y rápidamente se convirtió en un éxito sin precedentes - logrando un gran éxito en pop, country y adulto contemporáneo.

La única canción cristiana contemporánea certificada como d oble platino, también ganó los P remios Dove por Canción del año y Compositor del año. Millard había escrito la letra y había compuesto la música con sus compañeros de banda en solo unos minutos. Pero ese inspirad o estallido de creatividad llevaba dentro toda una vida de experiencia, en gran parte dolorosa.

ELENCO

J. Michael Finley, Dennis Quaid, Cloris Leachman, Madeline Carroll, Trace Adkins, Priscilla Evans Shirer, Brody Rose

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

El director/co-guionista Jon Erwin nunca había tenido una película más fácil de vender . "Es la canción lo que se conoce ", dice Jon, "pero la historia no".

La canción es I Can Only Imagine de MercyMe, la canción cristiana contemporánea más popular de la historia. La historia trata sobre cómo Bart Millard, el vocalista de MercyMe, se inspiró para escribir la canción después de superar una infancia abusiva, aferrándose a su fe y viendo el milagro de la redención de Dios.

"En cada una de nuestras películas, el ADN es ese hilo de redención", dice Andy Erwin, el hermano de Jon y co -director de SI SOLO PUDIERA IMAGINAR .

Ambos hermanos Erwin, junto con el elenco y el equipo de la película, se reunier on en la ciudad de Oklahoma para un rodaje de 26 días destinado para estrenarse en la primavera del 2018. Fue la tercera colaboración de los Erwins con el socio productor Kevin Downes. "Lo que más me entusiasma es que la gente vea esto y nunca haya escuchado la historia", dijo Downes. "Esta es una historia poderosa que creo que va a traer esperanza a personas de todo el mundo".

Curiosamente, la oportunidad de los Erwins de contar la historia de Bart en realidad surgió debido a una de sus otras películas.

La carrera de Jon y Andy detrás de la cámara comenzó filmando deportes para ESPN en su ciudad natal de Birmingham, Alabama. Luego pasaron a la filmación de videos musicales cristianos con los nombres más importantes de la industria, como Michael W. Smith, Amy Grant, Third Day y Casting Crowns, finalmente ganador del video musical del año tres años consecutivos en los Premios GMA Dove .

Finalmente, los hermanos se mudaron al mundo de las películas, estrenando tres largometrajes de larga duración: OCTUBRE BA BY, MOMS 'NIGHT OUT y WOODLAWN. Fue en una proyección de WOODLAWN que los hermanos Erwin conocieron a Bart Millard de MercyMe, y donde nació la idea de SI SOLO PUDIERA IMAGINAR.

"Un día se nos antojó invitar a Bart a una proyección de una de nuestras pelícu las", recuerda Andy. "Simplemente me comuniqué con él y le dije: 'Oye, viajamos en los mismos círculos, pero nunca nos hemos hecho nada juntos '".

Bart vio la película y les dio a los hermanos algunas noticias sorprendentes.

"Él dijo: 'No sé si sabes esto , pero el estudio ha estado desarrollando la historia de mi vida durante varios años como una pelí cula. Me gustaría que consideren dirigirla', dice Andy. 'Me reí y dije:' Bueno, lo curioso es que nos e nviaron el guión esta mañana' ".

Unos años más tarde, se encontraron en la ciudad de Oklahoma haciendo una película sobre la increíble historia de Bart Millard

LA HISTORIA QUE INSPIRÓ LA CANCIÓN

Cuando era un niño en Greenville, Texas, Bart sufrió abusos físicos y emocionales a manos de su padre, Arthur. Su madre abandonó a la familia y Bart se quedó solo con su padre.

Un atleta excepcional en su propia juventud, Arthur se destacó en el fútbol uni versitario y soñaba con jugar en los profesionales.

"Pero cuando tuvo hijos, abandonó la universidad para manten er a la familia", explica Andy. "Tuvo un accidente traumático en el trabajo, en un sitio de construcción, que lo dejó con una lesión cerebral y en coma durante una semana. Cuando despertó, había perdido su capacidad de regular su enojo ".

Hacia el joven Bart, esa ira se manifestó como abuso. En los años de preparatoria de Bart, sucedieron dos cosas que cambiaron todo. Primero, su padre sufrió un cáncer terminal, y segundo, con el tiempo, su padre llegó a conocer a Jesucristo.

"Bart tuvo que cuidar de su padre todas las noches desde la medianoche hasta las 2 a.m.", dice Andy. "Cuando lo entrevistamos para este proyecto, dijimos: 'Si tuviéramos que apuntarte a la cabeza con una pistola y preguntarte si hay un Dios, ¿qué dirías?', Y él respondió: 'Por supuesto que sí'. Cuando el preguntamos por qué, él dijo, "Debido al cambio que vi en mi padre. Pasó de ser un monstruo a ser mi mejor amig o, el hombre que yo quería ser‟. Y así, durante los dos años que Bart se hizo cargo de su padre, su relación fue completamente redimida".

"Creo que cuando mi padre murió, definitivamente todavía tenía algunos remordimientos", reflexiona Millard. "Hasta que ya no pudo hablar conmigo, siempre dijo que lo lamentaba por las cosas que hizo , y que la gente se olvidaría de él en el momento en que se fue ra. Y afortunadamente, realmente no importaba lo que él pensara, porque Cristo sabía lo que iba a pasar ".

Millard no compartió la extensión del abuso, y por lo tanto el grado de redención que había presenciado, hasta años después. Su esposa, Shannon, quien conoció a Millard en la preparatoria, no conocía la historia compl eta hasta que la pareja ingresó se apuntó para ser consejeros ya entrado su matrimonio.

La frase "I Can Only Imagine" (tan solo me puedo imaginar) se le ocurrió a Millard por primera vez cuando dejaba la tumba de su padre, mientras se preguntaba qué estaría viendo su padre en el cielo. "Para mí, la idea fue mu y terapéutica porque era demasiado abrumador pensar en su ausencia. Y así comencé a pensar más en lo que él veía, más que en el hecho de que él no estuviera en mi vida". Esta frase consumió sus pensamientos, y comenzó a garabatearla en todas partes: en tod as las páginas de su diario, blocs de notas e incluso en un sofá viejo .

Años más tarde, Millard escribió I Can Only Imagine después de que la banda necesitaba una canción final para completar su primer álbum. Mientras consideraba a su padre terrenal en el cielo, y meditaba sobre la gran redención que había presenciado en su vida, la canción fluyó de él rápidamente.

"Estábamos haciendo un disco independiente, y necesitábamos una canción más. Y literalmente estaba tratando de encontrar una página en blanco [en mi diario], y cada página tenía 'I Can Only Imagine' escrito en ella, " comparte Bart. "Así que fue como, 'lo entiendo.' Escribí la canción en el autobús una noche. Aunque tardé unos cinco o diez minutos en escribir, había estado en mi corazón por mucho tiempo".

Acerca de MercyMe:

Desde su debut en el 2001, los nominados al GRAMMY, y múltiples ganadores del Premio American Music y el Premio Dove, MercyMe, han vendido más de 9 millones de unidades de CD, single y DVD, logrado más de 28 singles No. 1 en multi -formato en la radio cristiana y cuatro éxitos consecutivos en la radio comercial con "I Can Only Imagine" (No. 4 AC/Top 25 en Top 40/Hot AC), "Here With Me" (No. 4 AC), "Homesick" (Top 10 AC) y "So Long Self".

Su éxito en radio ha continuado con su más reciente single No.1, "Even If" junto a singles recientes como "Flawless" (No. 1 por 15 semanas) y "Greater" (No. 1 por 16 semanas), logrando que se posicionen en el lugar más Alto de los Artistas Cristianos en las gráficas de fines del año 2015 de Billboard.

MercyMe hizo historia en el 2014 con "I Can Only Imagine" sobrepasando las 2 millones de descargas digitales, logra ndo ser la primera canción de música cristiana en lograr una placa en platino y doble -platino en dominio digital.

En el 2009, Billboard nombró la canción de MercyMe, "Word of God Speak" la Canción

No.1 de la Década y al grupo Artista No. 1 de la Década en las categorías Canción Cristiana y Canción Cristiana AC, reconociéndolos como uno de los talentos más notables de la industria.

Ellos han vendido todas las entradas en sus conciertos a través de Estados Unidos y Canadá, incluyendo Radio City Music Hall y han aparecido en el Festival Macy‟s Thanksgiving Day Parade, en The Today Show, en CBS This Morning, en The Tonight

Show con Jay Leno, en el Nuevo Canal de Fox, FOX & Friends, en CNN, en ABC News y en las páginas de Entertainment Weekly, The New York Time s, USA Today y más.

Su último proyecto, MercyMe, It's Christmas! (2015) debutó en el No.1 en las listas de Álbums Navideños de Billboard y se volvió un clásico de Navidad inmediatamente. El octavo álbum de MercyMe, Welcome to the News, ganó dos GRAMYS, cuatro éxitos en la radio y sigue siendo un título de ventas mayores. LIFER, su último álbum exitoso, se encuentra disponible ya.

REUNIENDO AL ELENCO Y AL EQUIPO

Para interpretar el papel central de Bart Millard, los productores se dirigieron a Broadway donde encontraron a John Michael Finley, el suplente de "Jean Valjean" en Les Misérables. Finley reemplazba rutinariamente a la estrella principal.

La estridente voz de Finley atrajo por primera vez a los realizadores y tuvo el aspecto adecuado para que lo eligieran en lo que sería su primer papel en el cine. Curiosamente, su experiencia demostró conectarlo aún más con el papel.

"Nací en Arkansas y crecí en el sur de Missouri, así que tuve esa mentalidad del Medio Oeste", dice Finley. "Bart y yo tuvimos eventos de la vida temprana que nos hicieron crecer muy rápido. Y me conecto con la forma en que Bart usa el humo r para despistar a otras personas ".

Como hijo de un pastor cuando era chico, Finley incluso había visto a MercyMe en concierto tres veces.

Para interpretar a "Shannon", la novia y esposa eventual de Bart, el equipo de la película recurrió a una profesional co n experiencia en Madeline Carroll, una chica de 21 años de edad, originaria de Los Ángeles, cuya carrera de modelo comenzó cuando tenía tres años. A la edad de 10 años, era una veterana de l cine, televisión y comerciales.

"La actuación de [Madeline] tiene tanta profundidad y complejidad ", dice Andy. "Ella era la idea- capaz de darnos ambas cosas en una sola persona".

Aunque la historia de perdón y redención hizo que Carroll se sintiera atraída por el papel de "Shannon", una vez en el set, la cereza del pastel fue poder trabajar con Dennis Quaid.

"Desde que vi THE PARENT TRAP hace años, he querido trabajar con él", dice Carroll. "Así que fue genial que cerrara el círculo, y Dios me bendijo con esa oportunidad. Es muy dulce, ama a sus hijos y es un gran p adre".

Quaid interpreta a "Arthur", el padre de Bart, que vio sus sueños destruidos y se esfuerza por proteger a su hijo de una decepción similar. . . incluso si eso significa no tener sueños en absoluto.

"Simplemente pensé que era una historia convincent e y universal", dice Quaid. "He hecho muchas historias de padre e hijo, y esto fue diferente en cierto modo porque no era tan, ¿debería decir ... Hollywood? Lo que me atrajo de Arthur fue que él era un tipo que obtuvo redención al final. Pero que comenzó desde un lugar muy bajo ".

Quaid estaba feliz de trabajar con la ganadora del Premio de la Academia , Cloris

Leachman. . . de nuevo.

Leachman interpreta a "Memaw", una constante presencia de amor en la vida de Bart. Quaid y Leachman trabajaron juntos en su primera película de Hollywood en 1975.

"Yo apenas llevaba dos semanas trabajando , en 1975", recuerda Quaid. "Jonathan Demme, un amigo de mi hermano, es director. Estaba haciendo una pequeña película de Roger Corman y me preguntó si quería ser un extra. So lo necesitaba un trabajo. Así que interpreté al botones de un hotel en su película con Donny Most de Happy Days y Cloris Leachman. Se llamaba CRAZY MAMA, y ella era "Craz y Mama." Esa fue mi prim era película, lo cual es realmente genial, y luego aquí estamo s 40 años después ".

Leachman ya era una estrella por su papel en The Mary Tyler Moore Show cuando ganó su Oscar por THE LAST PICTURE SHOW. Ahora, incluso a los 90 años, ella provocó muchas risas en el set de SI SOLO PUDIERA IMAGINAR .

En un día libre de filmación, Cloris y su hija fueron a una instalación para paracaidismo en la Ciudad de Oklahoma. Ella regresó al set al día siguiente mostrando al elenco y al equipo las fotografías de su aventura.

La superestrella de la música country Trace Adkins interpr eta al gerente de música Scott Brickell, quien ayudó a MercyMe a encontrar su sonido y lograr el éxito. Adkins cree que las personas se conmoverán con esta historia de superación y redención.

"Espero que las audiencias salgan del cine inspiradas", dice Adkins. "Y creo que lo harán". Adkins trabajó previamente con los her manos Erwin en su película MOMS ' NIGHT OUT.

La productora ejecutiva de SI SOLO PUDIERA IMAGINAR Cindy Bond, desarrolló la historia durante siete años antes de asociarse con Kevin Downes y los Hermanos Erwin para hacer la película. Bon d cree que la historia real se conectará con todos los que vean la película, ya sea que estén familiarizados con la música de MercyMe o no. El tema es universal.

"Creo que al público le encantará esta película p orque hay mucho más en la historia de lo que ellos saben", dice Bond.

"Detrás de SI SOLO PUDIERA IMAGINAR se encuentra un poderoso viaje emocional. Bart tenía tantos obstáculos que superar. Este niño de Greenville, Texas, no tenía una oportunidad en el mu ndo. Y sin embargo, ahora es el cantante principal de MercyMe con la canción cristiana m ás vendida de todos los tiempos ".

"La película es un poderoso recordatorio de que nadie está demasiado lejos del amor de Dios", dice Millard, "y que el cielo se promete a aquellos que encuentran esperanza en Cristo".

BIOGRAFÍAS DEL ELENCO

J. Michael Finley (Bart Millard)

J. Michael Finley hizo su debut en Broadway en Les Misérables en el 2014, y está haciendo su debut como actor de pantalla en SI SOLO PUDIERA IMAGINA R. Los créditos teatrales de Finley incluyen: Steve e n Hair (Teatro Paramount), Sweeney Todd (Teatro Drury Lane) y Louie en The Christmas Schooner (Teatro Mercury). Después de terminar la producción de SI SOLO PUDIERA IMAGINAR , J. Michael regresó a Broadwa y para trabajar en The Book of Mormon.

Madeline Carroll (Shannon, entonces novia, ahora esposa de Bart Millard)

Madeline Carroll comenzó a modelar cuando tenía 3 años después de haber sido "descubierta" en una tienda de uñas en S herman Oaks, California . Ha actuado en 65 comerciales principales a nivel nacional, y ha sido actriz invitada en varios programas de televisión y series. Madeline disfruta de películas de miedo, y sus papeles favoritos han sido como Julie Baker en FLIPPED, y Molly en SWING VOTE. Ella es patrocinadora activa en la fundación Zoe International, una organización cristiana sin fines de lucro que rescata a los niños de la prostitución infantil. También es voluntaria en The Dream Center y se asocia con su familia para alimentar a las pe rsonas sin hogar todos los martes por la noche.

Dennis Quaid (Arthur, el padre de Bart)

Dennis Quaid nació en Houston de Juanita Bonniedale (Jordan ), una agente de bienes raíces, y William Rudy Quaid, un electricista. Creció en el suburbio de Bellaire en Houston. Fue criado como Bautista, y estudió drama, chino mandarín y danza mientras estudiaba en Bellaire High School. Continuó sus estudios en la Universidad de Houston, pero se retiró antes de completar su carrera. Se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera cinematográfica donde su hermano, Randy Quaid, ya había comenzado a construir una carrera exitosa. Sin embargo, inicialmente Dennis tuvo problemas para encontrar papeles en el cine, pero comenzó a llamar la atención cuando apareció en BREAKING AWAY (1979) y obtuvo buenas críticas por su papel en THE RIGHT STUFF (1983). Entre sus muchos otros papeles , recientemente se encuentran "Amer ican Crime Story" y A DOG'S PURPOSE . Además de actuar, Quaid también es músico y toca con su banda, The Sharks. Tiene una licencia de vuelo y es un golfista habilidoso .

Trace Adkins (Brickell, gerente de Bart)

SI SOLO PUDIERA IMAGINAR es la segunda película de Trace Adkins con los hermanos Erwin y Kevin Dow nes. Actuó como "Bones" en MOMS ' NIGHT OUT. El barítono característico de Trace ha impulsado innumerables éxitos a l a cima de las listas y convertido los álbumes en placas de platino, vendiendo más de 10 millones de álbumes acumulativamente. Este miembro de Grand Ole Opry nominado al Grammy es una personalidad televisi va, actor y autor. También es portavoz del Programa Wounded Warrior y de la Cruz Roja Americana , y ha realizado siete Tours USO. Fue autor de su autobiografía, A Personal Stand , en el 2007 y fue finalista en la versión del 2008 de The

Celebrity Apprentice de NBC. Trace interpretó a un rudo motociclista en THE LINCOLN LAWYER, desarrolló y presentó la serie Great American Heroes de GAC para rendir homenaje a los estadounidenses que hacen grandes cosas, y ha sido anfitrión de los American Country Awards en FOX . Trace pronto será visto en la película HICKOK.

Cloris Leachman (Memaw, abuela de Bart)

Un verdadero ícono de Hollywood, la favorita de los fanáticos , Cloris Leachman ha ganado un Oscar, un récord de ocho Premios Primetime Emmy y un Daytime Emmy. A los 82 años, apareció en Dancing with the Stars (2005). Nacida en Des Moines, Iowa, se mudó a Nueva York para seguir una carrera como actriz. Apareció en muchas antologías y series de televisión durante los años 1950 y 1960 con un puñado de películas, incluyendo KISS ME DEADLY, THE RACK, THE CHAPMAN REPORT y BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID. Aunque ganó un Oscar por THE LAST PICTURE SHOW (1971) y apareció en tres películas de Mel Brooks, su carrera se mantuvo principalmente en televisión. Cloris ganó dos premi os Emmy en medio de cinco nominaciones por su trabajo en The Mary Tyler Moore Show y la serie spin-off Phyllis, por la que también ganó un Globo de Oro. Su primer P remio Emmy fue en la categoría Mejor Actuación Individual por una A ctriz en un papel princip al en 1973 para la película de televisión A Brand New Life. Ella también ganó dos Premios Emmy como actriz de reparto en Malcolm in the Middle. Cloris tiene 90 años y no parece estar frenando su actividad . Ella puede ser vista en la serie de cable American Gods.

BIOGRAFÍAS DEL EQUIPO CINEMATOGRÁFICO

Jon Erwin (co -guionista, co-director) y Andrew Erwin (co -director, co-editor)

Jon y Andy Erwin son un equipo directivo que se centra en la creación de películas inspiradas y basadas en la fe.

El dúo comenzó su carrera cuando eran adolescentes, trabajando como operadores de cámara para ESPN en su ciudad natal de Birmingham, Alabama. Pronto se embarcaron en carreras a tiempo completo como ca marógrafos deportivos que cubrían juegos de la Universidad de Alabama e n todo el país. Los hermanos tuvieron la oportunidad de trabajar con ESPN College Football Primetime, FOX NFL y la NBA cubriendo eventos como el XGames y el Superbowl.

En el 2002, los Hermanos Erwin comenzaron su propia compañía de producción. Se aventuraron a crear comerciales, documentales y videos musicales. Encontraron su mayor éxito en el mundo de la música. Pronto dirigieron videos musicales y produjeron conciertos y programas de televisión para artistas de platino como Amy Grant, Michael W. Smith, Casting Crowns, Switchfoot, Skillet y otros. Los hermanos recibieron once nominaciones y fueron galardonados con premios por el video musical del año en los premios GMA Dove durante tres años consecutivos.

Los Hermanos Erwin también han producido y dirigid o varios documentales. Estos incluyen la galardonada historia del 9/11, "The Cross and the Towers", un documental musical con la banda Third Day, titulado "Live Relations, The Mysterious Islands", un documental filmado en las Islas Galápagos, y la serie dramática de cortometrajes internacionales "God Provides ".

En el 2010, los hermanos Erwin cambiaron su enfoque y comenzaron a desarrollar exclusivamente películas dramáticas. Su película debut, lanzada por Samuel Goldwyn, fue un drama titulado OCTOBER BABY. OCTUBRE BABY se estrenó entre las diez mejores películas de Estados Un idos y finalmente ganó más de $ 5 millones en taquilla. El dúo completó la filmaci ón de su segunda película, MOMS ' NIGHT OUT, para Affirm Films de Sony (SOUL SURFER, HEAVEN IS FOR REAL) y Provident Films (COURAGEOUS). La comedia familiar está protagonizada p or Sarah Drew ("Grey‟s Anatomy"), Patricia Heaton ("Everybody Loves Raymond", "TheMiddle") Sean Astin (RUDY, THE LORD OF THE RINGS ) y Trace Adkins ("Celebrity Apprentice"). La película se estrenó en cines en todo el país en el 2014.

En el 2015, los Hermanos Erwin lanzaron su tercer largometraje, WOODLAWN, basado en la verdadera historia del gran jugador de la NFL, Tony Nathan, y el juego de Football con mayor asistencia que se haya jug ado en Alabama High School . La película está protagonizada por Jon Voight, Sean Astin y el novato Caleb Castille, y recibió la aclamación de la crítica al recibir un A + CinemaScore.

Programada para su lanzamiento en la primavera del 2018, SI SOLO PUDIERA IMAGINAR es la cuarta película de los hermanos, y está basado en la canción número

1 del mismo título de MercyMe. La película está protagonizada por Dennis Quaid, Cloris Leachman, Trace Adkins y el talento de Broadway John Michael Finley.

Kevin Downes (Pr oductor)

La carrera de Kevin Downes en producción, actuación, dirección y redacción abarca más de 20 años. Algunos de los papeles de Kevin más amados por los fanáticos incluyen al Oficial Shane Fuller en COURAGEOUS y al fanático de videojuego Kevin, en MOMS 'NIGHT OUT. Como productor, SI SOLO PUDIERA IMAGINAR es su tercera película con los Hermanos Erwin, junto con MOMS ' NIGHT OUT y WOODLAWN. Produjo la película aclamada por la crítica LIKE DANDELION DUST, de la exitosa autora Karen Kingsbury, y protagoniza da por la ganadora del Premio de la Academia Mira Sorvino, Kevin también produjo, coescribió y protagonizó el lanzamiento teatral de Pure Flix, FAITH OF OUR FATHERS. Detrás de la cámara, Kevin ha dirigido AMAZING LOVE y SIX: THE MARK UNLEASHED. Recientemen te, Kevin fue productor ejecutivo y protagonizó la nueva comedia televisiva Hitting the Breaks con su viejo amigo David A.R. White . Sus co-estrellas incluyen a Rob Schneider y Tim Tebow, entre otros.

Brent McCorkle (Co -escritor, co-editor, co-compositor)

Después de ver STAR WARS más de 40 veces cuando era niño, el amante del cine Brent McCorkle y su hermano dejaron de contar. Brent, un músico y escritor de películas, ofrece historias impactantes, conmovedoras y emocionalmente viscerales con grandes resultados. Uno de sus proyectos galardonados llamó la atención de Steven Spielberg y le consiguió un acuerdo de primera mirada con DreamWorks. Brent escribió, dirigió y musicalizó la película del 2012 UNCONDITIONAL, y compuso y co -editó la película del 2014 de los Hermanos Erwin, WOODLAWN. También ha dirigido, musicalizado y editado múltiples proyectos comerciales y corporativos de alto perfil para marcas como Frito Lay, Verizon y HEB. La compañía de producción de Brent, Matchstick Media, tiene su sede en Nashvil le.

Scott Brickell (Productor Ejecutivo, gerente de MercyMe, interpretado por Tarce Adkins)

Como propietario de BrickHouse Entertainment, fundada en 1998, Scott Brickell (conocido en toda la industria como Brickell) gestiona aclamadas estrellas contemporáneas cristianas como Phil Wickham, Micah Tyler, Travis Ryan, JJWeeks Band, y MercyMe, que ha estado con BrickHouse desde el 2000. Durante su carrera como manager de artistas, ha trabajado también con DC Talk, Audio Adrenaline, Sidewalk Prophets, Rend Colle ctive y Switchfoot. Nacido con grandes habilidades para realizar muchas tareas a la vez, también es co -propietario y opera Brick‟s Off-Road Park, el cual fundó hace una década con su padre. Brickell también está en la junta de directores de la Asociación d e Música Góspel. Brickel es originario de Mustang, Oklahoma, y tiene cuatro hijos y su esposa de 21 años.

Daryl Lefever (Productor)

Daryl Lefever ha estado en la industria del cine por más de 23 años, incluyendo 15 años en Warner Brothers como controlador financiero cinematográfico, viajando por todo el mundo. Sus créditos incluyen X -MEN, THE POLAR EXPRESS, NANCY DREW, WHERE THE WILD THINGS ARE y THE LUCKY ONE. Daryl ha administrado la producción diaria, el análisis de presupuesto y guiado para directores como Tom Hanks, Robert Zemeckis, Roland Emmerich,Spike Jones, George Miller y otros. En el 2008, Daryl decidió continuar con la cinematografía de tema cristiano y llevó toda su experiencia a películas como TO THE WALL y THE LOST MEDALLION, filmadas por los Hermanos Downes. En el 2011, Daryl produjo AMAZING LOVE, THE STORY OF HOSEA, que fue grabada tanto en Los Angeles como en Israel. En el 2013 Daryl produjo MOMS‟ NIGHT OUT, dirigida por Jon y Andy Erwin. Los Hermanos Erwin entonces le pidieron a Daryl que produjera WOODLAWN en el 2014.

Cindy Bond (Productora)

Cindy Bond es una líder y pionera reconocida en todo el mundo de películas amistosas y de fe y ha trabajado en la distribución, producción, ventas y publicidad o financiamiento de más de 200 películas . Ella co-fundó y ayudó a dirigir Wild Horse Entertainment, Providence Entertainment, Promenade Pictures y Mission Pictures International. Sus proyectos clave incluyen THE OMEGA CODE , el estreno limitado No. 1 en taquillas de 1999; The Note para Hallmark C hannel, y la serie animada de Historias Épicas de la Biblia que comenzó con el estreno en 800 pantallas de THE TEN COMMANDMENTS y fue seguido de NOAH‟S ARK. También produjo The Shunning y The Confession para Hallmark Channel, la película más aclamada de UP Love Finds Your, y Heaven Sent de

Lifetime. Además de SI SOLO PUDIERA IMAGINAR , Cindy se encuentra actualmente en producción de MISS BRENDA AND THE LOVELADIES, PRAYER OF JABEZ y la serie de televisión Hero Dogs. Cindy es miembro del Sindicato de Productores de América y del Sindicato de Actores de América y ha servido en muchas juntas de directores.

Travis Mann (Productor Ejecutivo)

Travis Mann tiene más de 20 años en cine y televisión incluyendo papeles ejecutivos con Infinity Media, Inferno Entertainme nt y Walt Disney Pictures. Inmediatamente después de fundar Cobalt Pictures, Travis dirigió la producción para Mission Pictures International.

