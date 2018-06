Amor de medianoche: Critica: Midnight Sun

Amor de medianoche es una película que gustará bastante a los pre adolescentes o a aquellos que estén viendo su primer drama romántico, ya que tiene todo lo necesario para emocionar a esos jóvenes corazones.



Para los demás espectadores que ya tienen vistas muchas de este tipo no les va a llenar, ya que es muy predecible, blanca, un tanto irreal y básica, y no van a ver nada que ya no hayan visto o que los sacuda mucho, excepto que sean muy, muy, muy románticos.



Con respecto a las actuaciones no son para caerse de espaldas pero son correctas, y hay buena química entre la joven pareja.



Una película ideal si estás dando los primeros pasos en el cine romántico

Cintia Alviti

