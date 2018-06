Cada dia: Sinopsis, reparto, ficha: Every Day

SINOPSIS

Cada día un cuerpo diferente, cada día una vida diferente, cada día el mismo amor.

Cada mañana, A despierta en el cuerpo y la vida de una persona diferente.

Nunca hay aviso previo de dónde ocurrirá o quién será el elegido. Pero A ya se ha hecho a la idea de ello, incluso tiene una serie de normas que sigue para vivir: nunca involucrarse. Pasar desapercibidx. No interferir.

Todo está bien hasta la mañana en la que A se despierta en el cuerpo de Justin y conoce a la novia de éste, Rihannon.

A partir de ese momento, las normas a través de las cuales se ha guiado siempre dejan de tener sentido.

Porque, finalmente, A ha encontrado a alguien con quien de verdad quiere estar... un día, y otro, y el día después.

FICHA

Titulo Original: Every Day

Titulo Local: Cada Día

Género: Romance | Fantasía

Posicionamiento: Película teen - Romántica.

Duración: 95 minutos

Director: Michael Sucsy (The Vow)

Basado en Libro: Si, Every Day (Cada día) de David Levithan.

ELENCO:

Angourie Rice (Spider Man: Homecoming), Colin Ford (Under the dome, Sobrenatural), Lucas Jade Zumann (Sinister 2, Chicago Fire, 20th Century Women), Justice Smith (Paper Twons, The Get Down, Jurassic World), Debby Ryan, Maria Bello (A History of Violence, Coyote Ugly), Owen Teague (Bloodline, Black Mirror, IT).

