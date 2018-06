Christopher Robin Un reencuentro inolvidable:: Sinopsis, reparto, ficha: Christopher Robin

SINOPSIS

CHRISTOPHER ROBIN: UN REENCUENTRO INOLVIDABLE, de Disney, es una conmovedora aventura de acción real.

El niño Christopher Robin, al que le encantaba aventurarse con un grupo de adorables y vivaces animales de peluche en el Bosque de los Cien Acres, ha crecido y perdido su rumbo.

Ahora, sus amigos de la infancia deben entrar en el mundo de Christopher Robin y ayudarlo a recordar al niño cariñoso y alegre que aún lleva dentro.

Ahora que ha crecido, Christopher Robin se encuentra atrapado en un trabajo en el que está sobrecargado de responsabilidades, mal remunerado y con un futuro incierto. Tiene a su familia, pero el trabajo le deja poco tiempo para su esposa e hija. Lejos han quedado sus idílicos días de infancia con su oso de peluche amante de la miel y sus amigos.

Pero cuando se reencuentra con Winnie the Pooh, ahora un poco desgastado y descolorido por el paso del tiempo, tras años de abrazos y juegos, su amistad se reaviva, recordándole a Christopher los interminables días de asombro y fantasía infantil compartidos, cuando "no hacer nada, era considerado lo mejor de todo". T

ras un desafortunado contratiempo con el maletín de Christopher Robin, Pooh y el resto de la pandilla (incluidos Piglet, Ígor y Tigger), salen del bosque y se adentran en Londres para ayudar a Christopher a recuperar sus valiosas pertenencias… porque los mejores amigos siempre estarán allí cuando los necesitas.

CHRISTOPHER ROBIN: UN REENCUENTRO INOLVIDABLE,de Disney, es dirigida por el nominado a los premios Globo de Oro® Marc Forster (Descubriendo el país de nunca jamás) a partir de un guion de Alex Ross Perry (Golden Exits) y la nominada a los premios Óscar® Allison Schroeder (Talentos ocultos) y una historia de Perry basada en los personajes creados por A.A. Milne y E.H. Shepard. La película es producida por Brigham Taylor y Kristin Burr; Renée Wolfe y Jeremy Johns son los productores ejecutivos.













La película es protagonizada por el ganador de un Globo de Oro® Ewan McGregor (Fargo) como Christopher Robin; la nominada a los premios Globo de Oro® Hayley Atwell (Agent Carter) como su esposa Evelyn; Bronte Carmichael como su hija Madeline; y el ganador de un premio Emmy® Mark Gatiss (Sherlock) como Giles Winslow, el jefe de Robin. Además, cuenta con la voz de Jim Cummings (WINNIE THE POOH) como Winnie the Pooh y Tigger; el tres veces ganador de un Emmy® Brad Garrett (Everybody Loves Raymond) como Ígor; el nominado a los premios Globo de Oro® Toby Jones (Harry Potter y la cámara secreta) como Owl; Nick Mohammed (Misión rescate) como Piglet; el ganador de un Óscar® Peter Capaldi (Dr. Who) como Rabbit; y la nominada a los Óscar® Sophie Okonedo (The Secret Life of Bees) como Kanga.



Disney posee una larga historia con los personajes de A.A. Milne que data desde 1966 cuando el estudio estrenó el corto animado WINNIE THE POOH AND THE HONEY TREE, con el personaje de Christopher Robin, al que le siguieron los cortometrajes WINNIE THE POOH AND THE BLUSTERY DAY y WINNIE THE POOH AND TIGGER, TOO, así como varias películas cinematográficas y numerosos títulos que estrenaron directamente en DVD.

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com