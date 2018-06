Deadpool 2: Sinopsis, personajes, reparto, ficha: Dirigida por David Leitch

SINOPSIS

Wade Wilson mejor conocido como Deadpool, su nombre de batalla e identidad antiheroica, está de regreso con Deadpool 2 y en esta ocasión su misión será salvar a un chico llamado Russell de las manos de un poderoso rival llamado Cable

En aras de dar cumplimiento a su tarea el antihéroe formará un grupo al cual pondrá el nombre de X-Force.

Secuela de la exitosa película parodia de los superhéroes mutantes del 2016, también protagonizada por Reynolds.

Después de romper récords en taquilla, Ryan Reynolds regresa como "Deadpool" y en esta ocasión la película del Mercenario Bocazas viene más grande e intensa que nunca.

David Leitch, director de "John Wick" y "Atomic Blonde", es el encargado de la dirección para ofrecer más acrobacias, más estilo y más acción. Leitch dice, "He tenido el honor y privilegio de ayudar a crear un par de universos distintos y espléndidos, pero hay algo definitivamente fascinante acerca del universo de 'Deadpool' -reinventó la comedia de acción. La original fue muy especial, y el mundo mismo parece ser tan vasto que podrías tener tu propia voz creativa sin dejar de ser leal a la original".

"Deadpool" se estrenó en febrero de 2016 ante el registro en taquilla más grande de todos los tiempos de una película para adultos, y a la postre se convirtió en la película para adultos que más dinero ha recabado en taquilla de la historia, con más de $750 millones de dólares en todo el mundo. "Deadpool" también fue honrada al haberse convertido en la primera película de superhéroes de acción en vivo en haber sido nominada al Globo de Oro a Mejor Película en la categoría Comedia o Musical, y Ryan Reynolds también fue nominado a Mejor Actor.

Ryan Reynolds no sólo interpreta el papel que le da nombre al título, sino que también coescribió y produjo "Deadpool 2". "Ryan es un talento cómico increíble", comenta Leitch, "y 'Deadpool' le funciona como base perfecta para cosas en las que realmente sobresale. Tomó ese personaje de las tiras cómicas y se apropió de él. Hay un efecto sinérgico entre 'Deadpool' y Ryan. En la vida real en realidad es Deadpool -en cuanto a su forma de expresarse y ver el mundo, en ocasiones. Es divertido e irreverente, pero también tiene un gran corazón y compasión, al igual que Deadpool".

Los escritores y productores ejecutivos Rhett Reese y Paul Wernick, quienes también escribieron la primera película, han estado involucrados en "Deadpool" desde el 2009. "Se siente como si hubiéramos estado viviendo con él toda nuestra vida", comenta Wernick. Reynolds abordó a Reese y Wernick para que escribieran el guión para la "Deadpool" original y Reese recuerda, "Nos tomó cinco o seis años ir contracorriente para lograr que se hiciera la película, y en gran medida fue hasta cierto punto un proyecto de pasión, que por lo general se presenta para cosas como películas independientes o filmes menores que no pueden ser financiados. 'Deadpool' es una manzana entre naranjas, cuando se trata de superhéroes. Es irreverente. Se desprecia a sí mismo. Es bobo, infantil, violento, irritante. Es muchas cosas que no son los otros superhéroes, y ni siquiera es un superhéroe. Es como una especie de antihéroe en un traje de superhéroe".

"Deadpool es casi como el 'Jorobado de Notre Dame'", comenta Leitch. "Está desfigurado y es muy empático. Tiene una historia de fondo grandiosa. Está el cumplimiento de los deseos de un tipo que tiene estos poderes curativos. Es casi invencible. Y es irreverente. Dice sandeces hoscas, divertidas y osadas que uno no podría decir, pero que nos gusta escuchar. Esa mezcla es maravillosa para un personaje".

Wernick añade, "Deadpool es un individuo autocrítico, que se odia a sí mismo y está en un espiral descendente de vergüenza. Todos quedamos enamorados de eso. El haber tenido la voz de Ryan en nuestra cabeza todo el tiempo, mientras escribíamos, fue todo un privilegio. Él es Deadpool. Su mente funciona, piensa y habla como un personaje. Para nosotros es un placer sentarnos en la computadora y escribir para él".

"Ryan es en gran medida Deadpool en cuanto a que su sentido del humor está en la misma línea que el del personaje", comenta Reese. "Es muy obsceno, provocador, bobo e inmaduro. Hacían juego de manera perfecta y él lo sabía. Estaba enamorado del personaje antes de que siquiera echáramos a andar la primera película. Entre las muchas cosas que le aporta son sus cualidades físicas, lo que hace a Deadpool simpático detrás de su máscara y traje. Ryan tiene mucho de Chaplin. Puede hacer mucho con su cuerpo y ademanes para transmitir humor y personalidad, a pesar del hecho de que ves su rostro tan sólo la mitad de la película. Aún así, es capaz de transmitir la comedia sólo a través de su voz y sus gestos".

DE CENTRO IZQUIERDA

A lo largo de la producción de "Deadpool 2", Reynolds, Reese y Wernick nunca dejaron de escribir. "No terminó con el último tratamiento", comenta Reese, al señalar que durante la postproducción de la primera "Deadpool", "Reescribimos gran parte de los diálogos de Deadpool. Estaba detrás de una máscara, así que podías poner las palabras que quisieras en su boca".

"En la primera pasamos desapercibidos", comenta Wernick. "En ésta, fue todo lo contrario. La presión era inmensa. Cada pequeño detalle que salía en la prensa se convertía en una historia masiva. Todas estas pequeñas cositas que se filtraban con el tiempo nos hicieron darnos cuenta de que las expectativas eran enormes. Lo que Ryan, Rhett y yo intentamos hacer fue sólo lo que hicimos en la primera. Siempre y cuando nos hiciera reír y nos salieran lágrimas, y que fueran lágrimas de felicidad, sentimos que íbamos por buen camino". Reynolds escribió "Deadpool 2" con Reese y Wernick. Reese añade, "Ha sido todo un placer, porque tiene una mente brillante y talentosa en muchos sentidos. Ryan es una máquina de hacer chistes".

Wernick comenta, "Siempre y cuando nos logremos mantener a la izquierda del centro y subvertir lo que esperas, entonces estamos haciendo nuestro trabajo. La belleza de 'Deadpool' es que entre más oscura sea la referencia, más divertido será".

Leitch añade, "Al hacer una secuela, debes de serle fiel al material y al guión. El guión que Ryan, Rhett y Paul escribieron tiene su propia alma y corazón. Uno, como narrador que es, quiere asegurarse de serle leal a eso, y después serle fiel al ADN de la franquicia original que fue tan exitosa. Está la sátira e irreverencia de la comedia para adultos, y a esto hay que agregarle acción desmesurada. Y, después, debes de encontrar una voz como realizador y hacerla propia. Ese es el reto más grande -no quieres alienar a las audiencias. Con mis antecedentes, puede haber expectativas de que la acción va a ser aún mayor, así que tienes que estar al servicio de esas cosas. Es el rompecabezas. En el proceso de dirección debes de tomar esas decisiones audaces, apuntar a lo más alto y ser provocador. ¿Y qué otro universo te permite hacer eso más que el de Deadpool? Puedes tomar grandes decisiones y disculparte por ellas cuando rompes una vez con la cuarta pared. Eso es lo genial acerca del texto original. Rompen las reglas".

"David entiende a cabalidad a Deadpool", comenta Reese. "Es uno de los mejores directores de acción del mundo, e incrementa la acción de una manera desenfrenada".

"La acción es un gran elemento de Deadpool", añade Wernick, "y tenemos a uno de los mejores en David Leitch. Hace que la acción de todos los demás se vea como una película anticuada de los ochentas. La acción en 'Deadpool 2' es brillante. Los va a dejar boquiabiertos".

El productor ejecutivo Aditya Sood comenta, "David le aporta cosas al proyecto que nadie más podría. Hay secuencias en esta película que no creo que nadie más haya podido hacer, y se ensamblan muy bien con el ingenio anárquico de Deadpool y su original idiosincrasia".

ROB LIEFELD - ¡CREADOR DEL COMIC Y AFICIONADO!

"Soy un artista que quería escribir porque me da el control sobre el contenido de mis imágenes", comenta Rob Liefeld, creador de "Deadpool". "Es ahí donde se gana la batalla -las imágenes aseguran el éxito de una manera genial. Todavía me enorgullezco al ver un dibujo cool de Deadpool, lo haya dibujado yo o no, o si lo veo en la vida real. El rojo y negro juntos se ven magníficos".

Liefeld es un aficionado de las películas de su personaje. "Ryan hizo un poco más soez a Deadpool. Le aporta ese material extra-provocador que funciona. Está perfecto para el papel. Se han tomado grandes libertades con la clasificación para adultos y me parece que han encontrado su propio nicho. Estoy encantado de que exista este músculo distinto que Fox haya tenido la oportunidad de ejercitar". Liefeld indica que parte de la razón por la cual le gusta tanto es que él era un adolescente en la década de los '80 cuando hubo una lista influyente de franquicias de cine de acción para adultos, ahora clásicas, tales como "Terminator", "Alien" y "Predator". "Fue antes de que se creara esta clasificación PG-13 [Sólo para mayores de 13 años] donde todo era seguro. Estoy fascinado de que Deadpool esté a la par de aquellas".

Si bien "Deadpool" va desde las tiras cómicas hasta las figuras de acción, Liefeld dice, "La mejor versión es la que han hecho con estas películas, ya que le han dedicado el mayor cuidado y cariño a ellas, y no han traicionado el cómic. Se toman algunas libertades, pero se mantienen fieles a las fuentes, y deberían, porque hay una fanaticada allá afuera. X-Force es el segundo comic más vendido de todos los tiempos. Pensé que eso no iba a durar mucho. Veintiséis años después, ahora sé que nunca se va a superar".

CUANDO PEGAN ABAJO…

"Deadpool no se toma al género en serio, y tampoco se toma en serio a sí mismo", comenta Reese. "En esta película, Ryan Reynolds se burla de sí mismo. Se burla del guión. Se burla de Fox. Se burla de todas las cosas asociadas con la franquicia, así que eso suaviza los chistes acerca de otras personas cuando nosotros también estamos dispuestos a burlarnos de nosotros mismos".

"Ryan Reynolds es un genio de la comedia", comenta Reese. "Una de las múltiples facetas de su genialidad cómica es su disposición para llegar a lugares que se quedan muy cerca de ser objetables. Cuando a Paul se le ocurrió el momento del dispensador de jabón [perdón, ¡pero no puede haber aquí spoilers si el lector todavía no ha visto la película!], dije, 'no, no podemos', y después, desde luego, dije 'no, sí podemos, está perfecto'. Nuestro lema político no es 'Cuando pegan abajo, nosotros pegamos arriba'. El nuestro es 'cuando pegan abajo, nosotros pegamos más abajo'. Estamos dispuestos a ir hasta el final, llegar hasta lo más hondo para que la gente se ría".

Y sólo para aclarar el muy particular sentido del humor de cada uno de los escritores, mientras que a Wernick se le ocurrió el chiste del dispensador de jabón, Reese contribuyó con el tratado del 'papel de baño', que sucede más adelante en el filme. Reese admite, "Tengo un manifiesto de papel de baño, acerca de la ineptitud del papel de baño. Hago esta interpretación al respecto, y se la presenté a Ryan. Todos nos miramos y dijimos, 'Esto tiene que formar parte de la película de alguna manera'. Después discutimos qué actor de ese calibre íbamos a necesitar para hacer una escena tal". Encontrar al actor correcto que pudiera hacer ese fragmento probó ser un reto, por decir lo menos.

EL CORAZÓN PALPITANTE - LA SALSA SECRETA

Wernick dice, "A Deadpool se le conoce como comedia, pero hay un corazón palpitante genuino en ella. La salsa secreta de Deadpool es su centro emocional. Es un personaje al que han pateado y golpeado, y la vida ha sido muy ruda con él, como alguien que tiene cáncer y estas cicatrices terribles en su rostro. Me parece que los niños se identificaban con Spider-Man porque era un chico ñoño, y después se ponía la máscara y se convertía en este superhéroe asombroso. Y creo que la gente apela a Wade Wilson porque ven a un personaje cuya vida ha sido difícil y, a pesar de ello, se sobrepone a todo, se ríe al respecto y al final termina por ganar. Creo que la gente se puede sentir identificada con eso".

Aditya Sood comenta, "Uno de los retos verdaderos -y placeres- de Deadpool es encontrar un balance entre la comedia, la acción y la emoción. Lo que es maravilloso acerca de Ryan es que puede encargarse de todas esas cosas. Si sólo fuera una estrella cómica, sería la mejor. Si sólo fuera una estrella de acción, podría serlo sin problemas. Si tan sólo fuera un actor dramático, también podría serlo. Pero el hecho de que pueda hacer las tres, es lo que le permite a 'Deadpool' ser 'Deadpool'".

"El maquillaje es todo un calvario", comenta Wernick, al hacer referencia al maquillaje de prótesis que Reynolds usa para representar las cicatrices de Wade Wilson. "Armamos planes en torno a cuán rápido podíamos liberar a Ryan de él, porque es muy agobiante. Les toma horas ponérselo, está incómodo en él, y tiene que actuar por debajo de esta pila de plástico. ¿Cuán difícil es exteriorizar sentimientos cuando tienes esta prótesis básicamente engrapada a tu rostro? Y, aún así, lo hace de una manera brillante. Sin lugar a duda, hay que darle crédito a Ryan y a sus habilidades como actor para actuar detrás de esa máscara. Es la voz de esta película. Es el corazón palpitante de Deadpool. Sus instintos casi siempre dan en el blanco. Cuando está detrás de esa cámara, viendo y guiando el proceso, tiene sus dedos puestos en el pulso para saber qué va a funcionar y qué no".

Wernick indica que para algunas personas, "los cómics son como la biblia. Más vale que te apegues exactamente a cómo es el personaje en la tira cómica. Sin embargo, lo grandioso acerca de las historietas es que debido a que hay escritores distintos que van y vienen en una serie, un personaje puede morir aquí y después resucitar. Se nos permite un poco de flexibilidad en la forma en la que tratamos a un personaje. Me parece que nuestro objetivo como escritores no es imitar a un escritor en particular de las historietas, sino conseguir el sabor, sentir y textura de un personaje, así como su voz, y después llevarlo a la pantalla en nuestra forma original".

Añade, "El guión es en gran medida nuestra biblia. Nos da el punto de partida y obtenemos lo que viene en la página. Pero siempre se dan las improvisaciones con las que todos los actores contribuyen. Cuando tienes a todas estas mentes cómicas brillantes a tu disposición, las usas".

"Creo que las mejores películas son aquellas donde los artistas que las crean hacen que sientas la frecuencia del texto original", comenta Aditya Sood, "y hay algo acerca de las mentes de Ryan, Rhett y Paul que se fusionan de manera perfecta con Deadpool. Sin lugar a duda, hablan por el personaje, y es un placer trabajar con ellos porque sabes que siempre te van a sorprender con cosas nuevas, pero, al mismo tiempo, nunca deja de sentirse como algo que venga de Deadpool".

"Deadpool 2" está llena de una variedad de antagonistas desagradables, pero no hay un villano principal. Wernick dice, "Deadpool es un personaje que rompe todas las reglas, que rompe con la cuarta pared. Nosotros, en cambio, hacemos lo mismo. 'Deadpool 2' no tiene al típico villano que se tuerce los bigotes. Cuenta con una estructura inusual. Queremos preparar a la audiencia para que crea que Cable es el villano real, y que va a ver a Cable contra Deadpool. A final de cuentas, eso no termina siendo el caso y acaban haciendo mancuerna".

JOSH BROLIN como CABLE

Josh Brolin, actor nominado al Premio de la Academia, ha protagonizado una amplia gama de filmes, que van de "No Country For Old Man" a "Sicario", hasta el ahora clásico "Goonies". En "Deadpool 2", Brolin interpreta una de las personalidades en pantalla más esperadas en la historia reciente: el viajero del tiempo Cable, un guerrero infectado con un virus tecno-orgánico que lo vuelve cibernético.

"Una de las cosas que hizo a Deadpool popular fue que, aunque es boba e irreverente, también tiene un corazón y angustia reales, así como emociones fundadas", comenta Reese. "Wade Wilson es alguien que lleva una vida bastante tormentosa y vive a la orilla de la sociedad. Queríamos transmitir eso en 'Deadpool 2', y trabajamos con algunas tramas bastante serias y oscuras. Deadpool todavía está al margen, y en realidad no ha hecho mucho con su vida y todavía sigue viviendo a costa de los demás para salir adelante -que siempre es adorable. El personaje de Cable también ha perdido mucho en su vida. Perdió a su esposa e hija a manos de un loco, y está haciendo cualquier cosa en su poder, incluyendo viajar al pasado, para resolver esa cuestión y traerlas de regreso. Aquí, hay un trasfondo de emociones y profundidad reales que sirven de contrapeso al humor. No sólo es una farsa o una comedia. Tiene bases emocionales genuinas y me parece que es esa combinación donde nos gusta vivir".

"Cable es un incondicional de X-Force", comenta Wernick. "Deadpool representa la entrada a ese mundo de X-Force, y una parte esencial de él. Cable es el hombre cuerdo ante la locura de Deadpool. Provee un núcleo emocional casi paralelo. A pesar de que ambos son muy distintos, son muy similares en cuanto a que los dos están fracturados. Los dos han perdido algo y están en búsqueda de algo. A final de cuentas, se encuentran el uno al otro".

"Josh es un tesoro y uno de los grandes actores de nuestra generación. Somos muy privilegiados en haber podido contar con él", comenta Wernick. "Josh es increíble", añade Sood. "Encarna al personaje que ha sido uno de los favoritos de los aficionados durante años. Me parece que va a ser muy relajante para todos verlo en pantalla. Fue maravilloso para nosotros porque tuvimos la oportunidad de ver todas estas historias grandiosas de Cable-Deadpool, e intentamos obtener la esencia de lo que esa relación era y traducirla a la pantalla. Los dos tienen personalidades muy tozudas. Uno ve el mundo en blanco y negro de una manera muy seria, mientras que el otro lo ve en fucsia y tecnicolor, y toda sombra de gris que hay en medio. Saltan chispas entre ellos. La película no es, en sentido alguno, una de amigos, pero puedes ver los inicios de una asociación que podría producir resultados incluso más importantes en el futuro".

Rob Liefeld, creador de "Deadpool", también creó a Cable. Agrega, "Josh Brolin no pudo haber sido más perfecto para el papel. ¡Es uno de los actores más talentosos de todo el espacio y épocas!". Liefeld recuerda haber conocido a Brolin en el set y haber pensado, "¡Voy a conocer a Cable! ¡¿Cuán asombroso podría ser eso?! Reto a cualquiera a no sentir tropecientas mariposas en el estómago al momento de conocer a una de tus propias creaciones".

Para transformarse en Cable, esa máquina de pelea, Brolin trabajó de manera diligente durante meses y también fue disciplinado en extremo con sus hábitos alimenticios. Estaba muy orgulloso de ponerse en lo que él llama, "la mejor forma física de mi vida".

ZAZIE BEETZ como DOMINO

Además de haberle dado vida a Deadpool y Cable, Rob Liefeld también creó a Domino, a la que presentó en New Mutants #98, el mismo ejemplar en el que introdujo a Deadpool. Liefeld comenta, "Deadpool acabó con todos a lo largo de diez páginas, ¡y Domino lo hizo con Deadpool en una sola! Es capaz. Puede echarse un mano a mano con quien sea, en especial Deadpool y Cable. Es una guerrera ruda con un poder único; un poder desconocido de probabilidades, casi como una especie de poder que llega al azar. En ese sentido, es impredecible de una manera maravillosa".

Liefeld estaba encantado cuando le dieron el papel a Zazie Beetz. "Me hizo muy feliz el día que le dieron el papel a ella. Pensé, 'es perfecta', porque quién más podría enfrentarse frente a frente con Ryan y no aguantar sus estupideces. Y Zazie, como Domino, lo ha logrado. Es una gran dinámica la que hay entre los dos".

"Me siento muy honrada de darle vida a este papel", comenta Beetz, "y ser la primera Domino de acción en vivo a quien se lo hayan confiado. Soy de raza negra y ella no lo parece. Eso me preocupó un poco, pero aprecié mucho cuando Rob Liefeld me dijo que él nunca le asignaría una raza a ella. Y si lees las tiras cómicas, tiene pseudónimos distintos que son nombres muy internacionales".

Wernick señala que Domino también es una incondicional de la X-Force. Comenta, "Es este grupo heterogéneo de tipos disfuncionales, moralmente indecentes y desequilibrados. No tolera las sandeces de Deadpool. Se desespera y no puede creer que esté involucrada con este grupo variopinto de fracasados y, no obstante, es justo donde ella embona. Siento que la audiencia se enamorará de Domino, como todos lo hemos hecho".

Wernick dice, "Zazie es muy divertida y fresca. Le aporta una jovialidad y esa actitud millennial de hartazgo a un mundo donde Deadpool es un tipo de cuarenta años. Y, así, para nosotros, representa un poco a la audiencia que está en primera fila para ser testigo de la locura irritante de Deadpool".

"Domino es afortunada", comenta Beetz. "Creo eso porque como está harta, todo lo da por un hecho. Es sarcástica y mordaz. Choca frente a frente con Deadpool y no tolera sus sandeces. Domino hace lo suyo. En realidad no es su compinche, ya que no necesita serlo. Es una mercenaria, hace su trabajo y después se va. Sabe lo que tiene, y es interesante porque eso puede abrir la discusión de cuándo empieza esa suerte y cuándo termina, porque su pasado es bastante trágico. Me parece una yuxtaposición interesante. Es afortunada, pero hasta qué grado. Si todo te sale bien, entonces qué caso tiene estar motivada incluso para hacer algo. Esto es una lucha constante en ella".

JULIAN DENNISON como RUSSELL / FIREFIST

Julian Dennison, estrella revelación de "Hunt for the Wilderpeople", la película más taquillera en la historia del cine de Nueva Zelanda, interpreta a Russell, quien termina por convertirse en Firefist. Dennison tenía catorce años cuando rodó "Deadpool 2". Señala que no estaba lo suficientemente grande para ver la primera película cuando se estrenó, y tuvo que ver una versión editada. "Me salté todas las partes obscenas, pero no deja de ser una de las películas más divertidas de todos los tiempos". En cuanto a haber sido protegido de las partes obscenas de "Deadpool 2", bromea, "¡Formo parte de esos momentos obscenos! No puedo esperar a que mi familia la vea; se van a ir del cine pensando - ¿¡en qué han convertido a mi hijo!?".

Dennison comenta, "Cuando conocemos por primera vez a Russell, está en un orfanato dirigido por un hombre demente. Russell está en un punto bajo de su vida; está muy enojado y triste, y sólo quiere desahogarse y hacer estallar cosas. Como Firefist, es capaz de disparar bolas de fuego con sus manos. Sus poderes son una extensión de sí mismo; si está lleno de furia es su manera de hablar. Para el final del filme es muy fuerte y sabe cómo usar sus poderes y controlarlos".

Dennison dice que la coreografía de Firefist está inspirada en el haka Maorí, una danza de guerra tradicional (el equipo de rugby de Nueva Zelanda, los 'All Blacks', tiene un haka muy conocido). Al respecto, comenta, "los maorí lo hacían antes de una guerra para recurrir a los dioses por ayuda. Firefist es muy fuerte cuando lo usa".

"Firefist le ofrece a Deadpool la conexión a su antigua vida", comenta Wernick. "Es un poco parecido a la relación padre-hijo, excepto que Deadpool es el peor padre del mundo. Es obsceno, irritante, insoportable, uno que se dedica a romper las reglas".

"Yo era un gran aficionado, como todos, de 'Hunt for the Wilderpeople'", comenta Sood. "No tienes idea cuánto de ese personaje es Julian. Es único en su género. Es un actor muy natural. Tan agradable y preciso en su ritmo cómico, que es sorprendente verlo. Al actuar al lado de Ryan y Josh, está lidiando con coestrellas sobresalientes y está a la altura de ellos".

MORENA BACCARIN como VANESSA

Morena Baccarin regresa como Vanessa, el amor de la vida de Wade Wilson. Comenta, "Al igual que la primera película, ésta es muy divertida, está llena de acción, es ocurrente y ese corazón genuino que tiene es muy palpable y bello. Es desgarradora. Es una historia hermosa de la vida y la muerte, y aceptar el amor y lo que significa tener una familia.

"Trabajar con Ryan siempre es maravilloso", comenta. "Es muy simpático y está dedicado en cuerpo y alma a este proyecto. Está muy enfocado y eso ayuda, porque tienes la capacidad de hacer mucho trabajo de una manera rápida, pero al hacerlo te estás divirtiendo. No hay lugar a duda de que hay mucha improvisación, pero en gran medida es él diciéndome comentarios ingeniosos -pero hubo un par de ocasiones en las que pude intervenir".

Al platicar del éxito de la primera película, Baccarin añade, "Creo que a la gente le encanta cuán irreverente es toda la cosa. No sólo su personaje, sino la película -nada es demasiado precioso. Todos son un blanco. Nadie está seguro de que el humor apunte a burlarse de ti. No huye de los momentos incómodos. Sólo te mira directo a la cara, pero de una manera muy divertida".

Baccarin disfrutó trabajar con Leitch. "David ha sido asombroso", comenta. "Es muy calmado y centrado. Sientes que debería ser más tortuoso hacer una película como ésta, aunque no sobra decir que me torturaron con mucho trabajo bajo el agua", bromea. En esta película, Baccarin tuvo que rodar varias escenas submarinas. Agrega, "Uno de mis miedos más grandes es el buceo. Y me mandaron un texto: '¿cómo te sentirías si te metiéramos a un gran tanque para que hagas unas acrobacias bajo el agua?' Les contesté 'esta es una conversación que no se debe hacer por texto, ¡es más de una llamada por teléfono!'. Me lo explicaron a detalle y dijeron que iba a requerir de algo de entrenamiento de buceo. Estaba abierta a intentarlo y enfrentar mis miedos. Llegué al tanque y lo hice. Y te podría decir que no me gustaría volver a hacerlo. Creo que estuve bajo el agua, hasta el fondo en una silla, durante 20 minutos a la vez intentando actuar una escena. Fue aterrador".

BRIANNA HILDEBRAND como NEGASONIC TEENAGE WARHEAD

Brianna Hildebrand regresa como NTW. "Estamos súper emocionados de que Negasonic Teenage Warhead esté de regreso para esta película", comenta Sood. "Ella fue una de las grandes joyas de la primera".

"Negasonic ha crecido y madurado mucho desde la última película", comenta Hildebrand. "Quizás y ya descifró más cosas de sí misma. Antes era muy rebelde y creo que todavía tiene una mala disposición, pero está más cómoda ahora, y no está intentando necesariamente rebelarse tanto, como sólo ser ella misma".

En esta ocasión, NTW tiene un interés amoroso: una novia, Yukio, interpretada por Shioli Kutsuna. Hildebrand comenta, "Es emocionante para NTW, y creo que la relación le ha ayudado a crecer para formarse como persona. Quizás y crecer con alguien que es un polo opuesto a ti te puede beneficiar mucho". Disfrutó trabajar con Kutsuna. "Trabajar con Shioli ha sido divertido. Ella es adorable y súper tierna, pero en el papel de Yukio, ¡es todavía más con su cabello rosado! En la primera, nunca pensé que iba a estar aquí con un interés amoroso, pero es genial. Es divertido". Está emocionada con la nueva relación de NTW y con la idea de una pareja lesbiana en el universo de superhéroes. "Es algo nuevo para el mundo de los superhéroes. Es emocionante y empoderador. Durante mi crecimiento, me hubiera encantado ver a un superhéroe con el que me hubiera podido sentir identificado en eso. Es genial ser parte de eso".

Hildebrand disfruta escribir, y, así como lo hizo para prepararse para su papel en la primera película, también escribió otro diario para NTW. "En ocasiones, si me sentía súper deprimida, escribía en su diario porque me sentía como ella. Está claro que no es un diario completo, pero a lo largo de un año y medio escribí en él". La actriz dice que investigar el personaje en el mundo del cómic ha tenido sus limitaciones. "Fue un poco difícil porque sólo apareció en dos historietas. Así que me resultó más difícil obtener inspiración de los cómics. Para mí, fue más fácil hacer el diario y hacer cosas similares, porque me daba más elementos con qué trabajar". Hildebrand reflexiona que quizás y ella pudo haber escrito más acerca de su personaje que los mismísimos creadores.

SHIOLI KUTSUNA como YUKIO

Shioli Kutsuna se une al mundo de "Deadpool" como Yukio. Kutsuna la describe como un "tipo de chica tokiota muy feliz, con un corte de cabello muy rosa y elegante. Pero es una asesina ruda. Puede pelear". Yukio es la nueva novia de NTW. "NTW es más cínica y fría, pero Yukio siempre está intentando verle el lado positivo a todas las cosas".

KARAN SONI como DOPINDER

Karan Soni regresa como el taxista Dopinder, chofer de Deadpool. Dice, "De verdad me encanta el personaje. Yo crecí en la India y, para mí, Dopinder es una amalgama de personas distintas con las que crecí. Curiosamente, nunca me había tocado antes hacer un acento hindú, así que fue muy divertido porque se siente como si estuviera usando cosas de mi infancia. Lo que me parece muy genial del personaje, es que cuando Deadpool lo conoce, no se burla de él. En cambio, se vuelve su amigo y lo quiere ayudar. El mundo de Deadpool es muy oscuro y sangriento, y no sé si Dopinder alcanza a apreciar todo eso. Sólo está viviendo con la sonrisa más grande en su rostro. Es una adición genial al universo porque la película es muy oscura y es agradable tener esa luz brillante caminando y manejando por todos lados, con inocencia".

Soni agrega, "En la segunda película, la motivación de Dopinder ha cambiado. En la primera, está motivado desde un punto de vista romántico. En ésta, está motivado por Deadpool. Admira a Deadpool y quiere ser como él. Es muy divertido y tuve la oportunidad de hacer cosas muy alocadas". Su parte favorita, dice, "fue la caminata de superhéroes en cámara lenta. No la rodamos en cámara lenta, pero cuando la reprodujeron en cámara lenta, ¡fue la cosa más genial! Fue como un momento onírico. Nunca me había visto más cool en mi vida".

LESLIE UGGAMS como la CIEGA AL

"Una vez que me pongo esa peluca, se me inundaron otra vez los recuerdos", comenta Leslie Uggams, actriz y cantante ganadora del Tony y el Premio Emmy, quien regresa para interpretar a la Ciega Al, la improbable compañera de cuarto de Wade.

"No sabes cuánto quiero al personaje; fue muy divertido haberlo podido interpretar otra vez. Es divertida de personificar porque es totalmente opuesta a la persona que soy. No le importa, dice exactamente lo que le viene a la mente, y le encanta maldecir. También me parece fascinante porque piensas que porque es ciega, va a estar callada, casi sedada. Y es totalmente opuesta a eso. Ya es una persona experimentada, y no está para aguantar tonterías de nadie, y sólo dice lo que quiere decir. Creo que es por eso que la relación entre ella y Wade es formidable. Son casi como mejores amigos, madre-hijo, porque él sabe que cualquier cosa que diga está segura con ella. Cualquier cosa que le quiera compartir, ella está ahí para ofrecerle un consejo de lo que necesita hacer. Es casi como su sacerdote cuando él necesita confesar ciertas cosas. Está ahí para escucharlo e intentar darle consejos. Su relación va más allá que la de una situación de compañeros de cuarto; hay una amistad profunda entre ellos".

EDDIE MARSAN como EL MAESTRO TITULAR

Eddie Marsan interpreta al Maestro Titular de Broadstone House, Essex School for the Young. Comenta, "La escuela intenta enseñar a niños mutantes a que moderen sus ansias para explorar sus habilidades. El Maestro Titular es un fundamentalista que intenta decirle a los niños que controlen sus ansiedades". Indica que el diseño de sets y pósteres son propaganda y describe al Maestro Titular como un "fundamentalista genético".

El orfanato está lleno de niños mutantes con poderes extraordinarios. El Maestro Titular ha desarrollado un tipo de terapia cognitiva que los detiene de explorar esas habilidades. Marsan dice, "Ha creado una forma de tortura para que cuando sea que piensen en usar sus poderes, recuerden el dolor que él les ha infligido y que eso evite que los usen".

El Maestro Titular tortura a Russell, así como tortura a otros niños mutantes. Marsan comenta, "Una de las razones por las que Russell se hace malo y se vuelve peligroso es por lo que el Maestro Titular le ha hecho". Marsan disfrutó haber trabajado con Dennison y dice, "Es un gran actor y un chico encantador. Tiene un gran sentido del humor".

T.J. MILLER como WEASEL

T.J. Miller está de regreso como Weasel, el confidente de Deadpool. Miller comenta, "Además de administrar el bar de mercenarios -de nombre Escuela para Niñas Rebeldes de la Hermana Mary Margaret-, trafica armas. Así que esa es una gran parte de lo misterioso acerca de él. ¿Cómo es que tiene todas estas conexiones? No tiene amigos, salvo Deadpool. En ocasiones es un tipo confuso. Weasel y Wade no son socios. Trabajan juntos, pero Weasel apuesta por su muerte. La única razón por la cual son amigos es que uno no podría ser más egoísta que el otro".

Un comediante de carpa además de actor, Miller indica, "Deadpool no sólo es una comedia. Es una película de superhéroes y también de acción. Y con mucha frecuencia en este tipo de películas mi trabajo es única y exclusivamente ser chistoso y lograr una risa, justo antes de ir a una secuencia de acción o una persecución en coche. Lo que es genial en ésta, es que Ryan hace la mayor parte de la comedia, así que sólo vengo a aderezarla, porque queremos que la gente se esté riendo todo el tiempo -a menos que estén llorando o se queden sin aliento. ¡Pero queremos que se rían!".

Miller recuerda, "Después de la primera, dije, 'No me importa cuál vaya a ser la trama de la siguiente, sólo denle a Weasel una pistola. Eso va a ser muy divertido'. Nunca tengo la oportunidad de disparar un arma en las películas, ya que siempre estoy diciendo ocurrencias. Así que a Weasel le dan una pistola para la segunda película, pero no tiene oportunidad de usarla. Porque, y se me olvidó decir, '¿Podría Weasel tener un arma y dispararla?'". Sobra decir que Miller desea que haya una Deadpool 3.

Miller añade, "Rhett y Paul son todo un equipo y hacen un gran trabajo de colaboración. Son inteligentes y muy rápidos, y, aún más importante, están abiertos a la mejor idea en la sala, que es algo a lo que siempre me obligo, y Ryan hace lo mismo. Al ser un improvisador de profesión, me aparecía todos los días con cinco, quince, veinte diálogos alternativos, y los platicábamos en el set, así que todo el diálogo de Weasel termina siendo una colaboración. Ryan siempre me decía chistes, y yo hacía lo mismo, y Rhett y Paul nos los decían a los dos. Creo que una de las razones por las que la primera película fue tan buena, es que fue un proceso colaborativo absoluto".

COLOSO

Andre Tricoteux regresa con la actuación corporal de Coloso. Aunque la voz del personaje e interpretación de la captura facial son hechas por Stefan Kapičić, Tricoteux estuvo en el set como Coloso durante la producción. Tricoteux comenta, "Coloso proviene de Rusia y es uno de los X-Men originales. Es educado, estoico, amable, respetuoso, y en muy rara ocasión pierde los estribos. Cuida a todos los demás -el típico hermano mayor. Se convierte en metal y, obviamente, tiene una gran fuerza, velocidad y poder. Deadpool y Coloso siempre han tenido esta especie de relación de hermano mayor/hermano menor. Coloso es la moral rectora de Deadpool; siempre está intentando mantenerlo por el buen camino. Lo intenta ayudar una vez que lo entrena para que se convierta en un X-Men. Y, desde luego, Deadpool siempre encuentra la forma para echarlo todo a perder".

JACK KESY como BLACK TOM

Jack Kesy interpreta a Black Tom, uno de los reos de la prisión mutante, donde todos los mutantes usan collares apaciguadores para prevenir que usen sus poderes especiales. Su personaje usa rastas y una gran cruz celta tatuada en su espalda. Dice, "Nunca me detuve a pensar en él, pero me encanta la apariencia, es maravillosa".

Cuando Wade y Russell llegan a la prisión mutante, Black Tom y su colega Sluggo, interpretado por Robert Maillet, los tienen entre ceja y ceja. Tom amenaza al joven Russell. Kesy dice, "Black Tom ve la vitalidad, juventud, fuerza, poder, todo su potencial -y lo quiere todo. Siempre está maquinando, intentando buscar una manera de salir".

¡¡¡SORPRESA!! CONOCE A LA X-FORCE

Para mantener las líneas narrativas e incluso a los personajes en secreto, se crearon pseudónimos para cada personaje principal en el guión, así como para el título principal. Un decodificador fue entregado, y para todo aquel involucrado en la realización del filme era importante tenerlo a la mano mientras se leía el guión.

Fue retador incluso para uno de los escritores del guión: "No podíamos leer un guión con los pseudónimos porque era muy confuso", comenta Wernick. "Ryan era Chaplin o Keaton, dependiendo si era Deadpool o Wade. Era imposible sin una leyenda o mapa que no nos perdiéramos en el camino. En ocasiones, era como trabajar en la CIA -con el objetivo de mantener la película fresca y no arruinarla para nadie".

Pero si toda la discreción da frutos, los aficionados estarán un poco más que sorprendidos por conocer a una lista de superhéroes inesperados que Deadpool recluta para luchar contra el enemigo máximo. A punto de emprender su misión inaugural, se autonombran X-Force.

Sood comenta, "Eso fue algo que intentamos mantener en secreto a toda costa, tanto como nos fuera posible. ¡Siempre es difícil cuando estás en medio del centro de Vancouver y hay mucha gente viendo! Esperamos que esto confunda las expectativas de las audiencias".

Terry Crews interpreta a Bedlam. "He estado hacienda comedia de acción durante años", comenta, "pero esta es mi primera película de superhéroes. Mucha gente siente que desde hace mucho tiempo debí haber estado en una. Pero tuvo que venir Deadpool y llevar a Terry Crews a la familia de superhéroes y me encanta". Describe al equipo: "Wade decide que va a tener su propia versión de los X-Men, y conforma su propio equipo, que resulta ser un grupo variado y rudo".

"Bedlam es un personaje absolutamente fabuloso", comenta Crews. "Puede manipular los campos magnéticos y puede provocarte dolor y hacerte sentir confundido. Es un arma muy psicológica -literalmente envía el poder a través de su cerebro".

Lewis Tan interpreta a Shatterstar. Tan lo describe como, "Un guerrero diseñado de manera genética de un planeta distinto que fue criado como gladiador. Pelea por dinero y cumplimiento. Tiene un corte de cabello tremendo y huesos huecos. Utiliza espadas y puede canalizar ondas sísmicas a través de ellas. Fue diseñado para ser el mejor guerrero y es un asesino por naturaleza".

El padre de Tan, un doble de riesgo y coordinador de peleas, es amigo de Leitch. Tan comenta, "Fue criado en un set alrededor de David, y a ratos entrenaba con él".

En cuanto al velo de confidencialidad alrededor de la X-Force, Tan comenta, "Me imagino que esto es lo que sería ser un espía o estar en el FBI. Era tan hermético, que ni siquiera le podía decir a mi familia o amigos".

Bill Skarsgard, quien más recientemente interpretó al aterrador payaso Pennywise en el exitazo taquillero "It", interpreta a Zeitgeist. Skarsgard señala, "Zeitgeist puede vomitar ácido e incinerar gente".

Zeitgeist está cubierto con tinta. Skarsgard, quien también trabajó con Leitch en "Atomic Blonde", comenta, "A David le gustaba toda la estética de patinador y grafiti, y me parece que le va muy bien a un tipo que le vomita a la gente hasta matarla. Zeitgeist tiene bastantes tatuajes que dicen 'come mierda y muere'".

Rob Delaney interpreta a Peter. "Es un tipo común y corriente, que, por alguna extraña razón, contesta un anuncio que Deadpool pone en el periódico. Todo aquel que contesta es un superhéroe legítimo, con ya sea poderes mutantes o alguna especie de poder, y después está Peter, quien no tiene poder alguno. Es serio y puro, y creo que Deadpool admira eso porque mientras que la actitud de todos los demás es, 'Mmm, sí tengo lo que se necesita para hacer eso', Peter es como, 'Sí, claro, me encantaría ayudar'. Su corazón está en el lugar adecuado. Le gusta hacer el bien. Sin lugar a duda, con esto tiene la mitad de la batalla ganada".

LA APARIENCIA DE "DEADPOOL 2"

Un equipo estelar lleva a la pantalla "Deadpool 2", incluyendo un número de piezas clave que han colaborado previamente con David Leitch. El director de fotografía Jonathan Sela fotografió tanto "John Wick" como "Atomic Blonde".

El diseñador de producción David Scheunemann también trabajó antes con Leitch en "Atomic Blonde", además de otras películas. En "Deadpool 2", los retos de Scheunemann incluyeron crear una inmensa prisión para mutantes, además de un orfanato fascista para niños mutantes.

La subestación Port Mann en Surrey, cerca de Vancouver, fue transformada en una prisión mutante. Scheunemann dice, "La prisión es la parte más oscura del mundo mutante que te pudieras llegar a imaginar. Es muy espectacular en cuanto al espacio y desde un punto de vista arquitectónico. Pero decidimos aplicar un concepto muy sencillo. Todo está basado en la funcionalidad y cómo podrías dejar encerrada a esta gente". Cada una de las celdas es una cápsula transparente, suspendida en la pared, y las cápsulas se pueden mover.

El orfanato, Broadstone House, Essex School for the Young, fue construido en Riverview, un histórico hospital residencial mental a las afueras de Vancouver. Scheunemann comenta, "El look de la campaña retro estaba basado en dos cosas. Como estamos en un mundo cómico, no tenemos que apegarnos al 100 por ciento en cuanto a cómo una institución debería de verse en la actualidad. Tuvimos mucho más libertad y la usé para intentar encontrar el concepto y diseño arquitectónicos correctos de otras épocas, que sirvieran de acompañamiento a la historia de una forma visual. A este lugar de la década de los '10 y '20, le inyectamos una versión cruda de modernismo de mediados de siglo, y después la combinamos con algo nuevo. Es muy sencillo cómo y por qué sucedió esto. Riverview es una locación hermosa, pero los edificios reales no nos ofrecían el área de juego que necesitábamos para el tercer acto; nada más nos habían prestado un solo lado del lugar". El departamento de arte realzó el espacio con una geografía nueva, una vez que construyó un edificio nuevo adyacente al viejo. "Creamos un área de juegos literal para niños, aunque estaba más pensada para la escena. No quería ampliar el edificio bajo su vieja forma. Quería que tuviera una apariencia más espeluznante, estéril. Así que fusionamos dos épocas distintas.

"La otra cosa acerca del orfanato es la campaña que hace que todo se junte. Funciona al límite con elementos propagandísticos de cómics norteamericanos de la década de los cuarentas y cincuentas. Y después agregamos a la mezcla las ideas dementes del Maestro Titular, así como imágenes que eran un poco fascistas en su toque".

Scheunemann añade, "Tuve grandes colaboradores, y el equipo de decorado de sets, dirigido por Sandy Walker, tenía unas personas brillantes para el detalle, a quienes se les ocurrieron cosas muy divertidas".

"Hay mensajes ocultos [Easter eggs] por todo el lugar", señala Scheunemann. Al trabajar con el supervisor de dirección de arte Dan Hermansen, al director de arte Roger Fires se le encargó la creación y colocación de los mensajes ocultos. "Deadpool 2" está atestado de joyas escondidas con un significado especial para los aficionados a ultranza de la franquicia y el género. Los múltiples tesoros de la película incluyen homenajes a "The Goonies", el Alpha Flight, elementos de la cultura canadiense, todas las cosas de Marvel y muchas más, y los realizadores hicieron su mejor esfuerzo por colocar los mensajes ocultos en virtualmente todas las escenas y en todos los sets.

Dan Glass ha fungido como supervisor de efectos visuales en una colección sensacional de películas y aporta sus talentos a "Deadpool 2". Glass conoció por primera vez al director Leitch cuando éste era doble de riesgo en "Reloaded" y "Revolutions", ambas secuelas de "Matrix", y a la postre trabajarían juntos en una serie de filmes, incluyendo "V For Vendetta" y "Jupiter Ascending". Glass comenta, "Los antecedentes de David son muy prácticos, y era evidente de que estaba implementando un enfoque que era más parecido a una película de 'Bourne' o de 'James Bond', donde hay un intento genuino por conseguir muchas cosas de manera práctica. Pero dada la naturaleza de Deadpool significa que hay ciertas cosas que no puedes hacer así -algunos tipos son más grandes de lo normal y están hechos de metal. Prefiero hacer cosas que estén muy integradas y encajen bien con la acción en vivo y la fotografía real. Era evidente que quería tomar esa dirección tanto como le fuera posible".

Glass comenta, "David Leitch, David Scheunemann y Jonathan Sela han creado una apariencia y manufactura que son fotográficas y prácticas de una manera soberbia. Hay un diseño de sets e iluminación espléndidos, que nos sirven de base y referencia fenomenales cuando necesitamos ya sea incorporar elementos a esas escenas o crearlas. Es fantástico jugar cuando tienes cosas que son muy sólidas desde un punto de vista fotográfico y están basadas en la realidad".

Andre Tricoteux utiliza un traje decaptura de movimiento para personificar el cuerpo de Coloso. El actor es alto, pero no mide más de 2.10m como lo indica su personaje, así que en el set usó un casco para replicar la estatura de Coloso. Glass dice que pintaron el casco con metal, tratado para que se viera como la superficie exterior. Comenta, "No hay nada inusual con respecto a tener ese tipo de referencia disponible cuando rodamos personajes generados por computadora, pero uno de los derivados que resultó ser sorprendente y emocionante fue la manera como los reflejos de luz rebotaban hacia los ambientes".

Otro gran reto, dice, es, "¿Cómo diseñas y coreografías secuencias de una pelea entre dos individuos inmensos generados por computadora? Uno de ellos [Juggernaut] mide 2.90m y el otro [Coloso] 2.15m. Conforme los personajes se vuelven más grandes, tienden a moverse de manera distinta y se compartan de igual manera, así que muchas de las técnicas visuales que te permiten hacer captura de movimiento, e incluso ciertas formas para hacer que el equipo de dobles de riesgo ayude y coreografíe, se tornan más difíciles conforme pasa esto. Es un reto interesante intentar hacer eso de una manera que se sienta creíble".

Glass añade, "Para ser totalmente honestos, la cosa más desafiante es estar a la altura de lo que los aficionados esperan de una película de Deadpool. Es intentar asegurarnos de que estamos haciendo una película que tiene un enfoque y objetivo propios, pero prestar atención a lo que la gente quiere sin ir demasiado lejos en ambas direcciones".

"Deadpool 2" presenta una serie de nuevos personajes en la película, incluyendo Firefist. Glass dice, "No quería crear con mi equipo un personaje que literalmente disparara flamas de sus manos. Me pareció muy fantástico y un poco difícil de creer. Así que pensamos que quizás la manera de hacer esto más creíble fue que pudiera empujar calor con sus manos. Eso es en realidad -un estallido de calor. Sus manos se ponen súper calientes y pueden expulsar calor. Una de los detalles con el aire súper calentado o, para el caso, cualquier cosa súper calentada, es que se expande y genera presión. Y la presión puede provocar efectos destructivos en cosas a su alrededor. Así que si expulsas esa presión de manera repentina, las cosas comienzan a romperse, vidrios truenan, el suelo se sacude, la madera se quema, etc. Pero, al mismo tiempo, debido a que está súper caliente, provoca combustión en las cosas, así que ese contacto hace que prendan fuego. Así que jugamos con esta idea de que expulsa este calor y ves la destrucción y cómo se encienden las cosas. Así, te puedes dar una buena idea de Firefist, pero parece, por extraño que parezca -e incluso en un mundo fantástico-, un poco más creíble y distinto de lo quizás hayamos visto antes".

Otro reto interesante, Glass agrega, es que, "Intentamos montar una persecución muy diferente y emocionante que no es con un coche, sino con un gran camión y tráileres que corren velozmente a través de las calles de la ciudad. Mientras tanto, hay personajes que están intentando formar parte de ella, interceptarla y así sucesivamente. Hay una serie de chistes emocionantes, y sólo intentamos descifrar el balance entre los efectos visuales y prácticos, planear para ellos, y cerrar grandes áreas del centro de Vancouver en el proceso. Fue un procedimiento complejo y un reto emocionante".

La secuencia del convoy, dice Glass, "¡es una persecución con una cisterna que va a toda velocidad por la ciudad! E intentar meter todo lo que se pueda de historia en ese convoy, además de la acción, es lo que la hizo particularmente interesante. Es dinámica y emocionante, y mantiene arriba las tensiones y el humor en la película".

Así como con la primera, "Deadpool 2" rodó una serie de secuencias en el corazón del centro de Vancouver. La gerente de locaciones Ann Goobie y la producción trabajaron de cerca con la ciudad en lo que fueron tres meses de planeación. "La ciudad de Vancouver se portó de maravilla con nosotros", comenta, "Fueron muy cooperativos". En uno de los días de la secuencia del convoy, cerraron cuatro de las cuadras más activas de la ciudad y la producción empleó a 32 oficiales del departamento de policía de Vancouver, además de 90 asistentes de producción adicionales para ayudar con la "clausura". Ese fue uno de los días de rodaje más imponentes, por no decir el más, en la historia del cine de Vancouver. "¡Fue la madre de todos los bloqueos!".

"Deadpool 2" se rodó en la provincia de Columbia Británica, Canadá. Además de las calles del centro de Vancouver, el hospital Riverview y la subestación de Port Mann, una serie de sets interiores también fueron rodados en los estudios Mammoth en Burnaby. Las escenas de la X-Mansion fueron producidas en la Universidad de Royal Roads, cerca de Victoria, en la isla Vancouver.

VESTIDO PARA TRIUNFAR COMO SUPERHÉROE

Los diseñadores de vestuario Kurt Swanson y Bart Muller diseñaron más recientemente el guardarropa para "Ghost in the Shell" y "The Hunger Games: Mockingjay" - Partes 1 and 2.

Kurt dice que le encantó el atuendo de Deadpool de la primera película y que, "Ryan no quería hacerle grandes cambios a eso". Los aficionados quizás y no reconozcan las ligeras modificaciones, comenta, que incluyen un cambio leve al estampado del rojo en el traje: "Lo hicimos un poquito más brilloso; cosas como ésas. Le añadimos metal cepillado a sus guantes, cinturón y grebas". Bart añade, "Los cambios más grandes fueron a un nivel funcional".

En cuanto a Cable, Kurt comenta, "El guión dictó mucho su apariencia. Tenemos la oportunidad de verlo en esta locación futurista, que es maravilloso porque es más como el tipo de soldado de ciencia ficción. Pero él viene del futuro al presente en lo que llamamos su atuendo de viaje. Una vez que llega aquí, no tiene nada de ropa, por lo que termina haciéndose de ella en una tienda del ejército/marina, donde también recaba de manera apresurada no sólo su guardarropa, sino también armas. Tiene cosas muy básicas -su playera, pantalones militares, botas, y todo eso- que cumplen con quien Cable es en las tiras cómicas. La cosa más icónica de él, en realidad, es su brazo plateado". El brazo cibernético de Cable es un efecto visual. Bart comenta, "Toda la silueta terminó viéndose de maravilla, ya que se apegó al icono del cómic".

Kurt recuerda haber mostrado sus primeros conceptos de Domino a Reynolds. "No creo que sólo la hayamos querido necesariamente en su maillot negro y brillante, como está dibujada. Cuando vino por primera vez Ryan y vio algunos de los diseños que habíamos hecho, pensó que se veía muy elegante, que es también como se ve en las historietas. Quería presentarla al mundo como un personaje mucho más pícaro y que tuviera un dejo más de reputación callejera". Bart agrega, "La estética se siente terrenal. Es conmovedora y en ella también hay algo hasta cierto punto retro. Creo que está sensacional". Beetz acota, "Me encanta cómo se ve, pero no creo que la gente se dé cuenta que usar su atuendo es tremendamente incómodo. Cada parte de mi cuerpo luchó contra ese traje. Mis rodillas y pies me dolían, y era difícil respirar en él. Hice acrobacias con un corsé ceñido puesto -no había elasticidad, era todo de piel, así que no podía respirar. Todo estaba ajustado".

Había una gran cantidad de extras de fondo que había que vestir para las escenas de prisión. Bart comenta, "Siempre es divertido cuando estás haciendo algo como la prisión, ya que puedes usar ese fondo para que, de cierta manera, forme parte del set, porque todos están usando el mismo ropaje. También es muy interesante ver cómo personajes distintos usan el mismo atuendo de manera distinta".

Kurt acota, "La primera parecía como una peliculita que se había hecho con sobrantes, que, me parece, fue una de las cosas que le llamó la atención a los aficionados. Y creo que ese espíritu se conserva en esta película". Bart añade, "Incluso la mismísima creación de la X-Force es como un sobrante de sujetos deshilvanados que terminan por juntarse. Distan de ser impecables".

Kurt y Bart trabajaron muy de cerca con el diseñador de producción Scheunemann. Cuando se unieron a la producción, el trabajo ya había comenzado con el diseño de personajes y la apariencia general del filme. "David [Scheunemann] es un gran colaborador", comenta Bart. "Estuvo trabajando de manera estrecha con uno de nuestros artistas conceptuales [Stian Dahlslett]. Así que a pesar de que no habíamos trabajado antes, como que compartíamos un lenguaje. Hubo un intercambio inmediato y fluido de ideas visuales".

Bart añade, "Lo que me encanta de David [Leitch] es que esta es una gran comedia de acción, pero es súper importante para él tener una película que sea muy sólida desde un punto de vista visual. Con Sela y Scheunemann todo es muy estilizado y no se ve como una gran comedia de acción común y corriente".

El diseñador de maquillaje Bill Corso también había trabajado en la primera película, durante la cual el maquillaje de la cicatriz de Wade Wilson le podía tomar hasta cuatro horas en aplicar. Para "Deadpool 2", rediseñó el maquillaje de Reynolds para que pudiera ser aplicado en una hora, 45 minutos.

Debido a que el cuerpo de Cable está siendo atacado por un organismo cibernético, partes de él están mecanizadas y son robóticas, y su apariencia es un híbrido de maquillaje tradicional y gráficas por computadora. La aplicación del maquillaje de Brolin les tomó varias horas todos los días. Corso comenta, "Cable es un soldado que ha pasado por peleas y la guerra, así que queríamos impregnarlo un poco con crudeza y realidad, que es algo que Josh le aporta de manera obvia al papel". Conforme iban diseñando la apariencia de Cable, todos los creativos importantes intervinieron: guardarropa, utilería, armas, dobles de riesgo. Corso bromea, "¡Creamos un personaje que, en esencia, está diseñando para destruir un maquillaje! Josh tenía puesto un cuello falso, todo robótico. Usó tirantes y cinturones de armas, y dio volteretas". Añade, "Gran parte de nuestro trabajo fue crear una obra de arte en la mañana, y el resto del día, perseguirla y repararla, e intentar que se viera como una obra de arte hasta el final del día".

La pistola que Cable construye en "Deadpool 2" estuvo inspirada en un querido juguete que el jefe de utilería Dan Sissons siempre quiso tener de niño. Sissons comenta, "Tenía siete funciones, y pensamos que sería divertido si las armas de Cable también contaran con ellas".

Cuando Cable viaja a nuestra época, su arma futurista no funciona. Así que se arma en una tienda de excedentes del ejército, y construye su propia arma a partir de una rifle de francotirador Barrett calibre 50; una ametralladora Thompson; una AK-47; un vector; una pistola ametralladora; lanzagranadas; miras; linternas de gran capacidad; y muchas otras cosas más. El dispositivo más importante en el arma es el mando de poder -normalmente llega hasta 10, ¡pero Cable lo ha adaptado a 11!

La pistola real pesaba doce kilos y era difícil de cargar. A la postre, una versión más ligera de caucho fue diseñada, que pesaba seis kilos. A final de cuentas, una tercera versión fue fabricada, que era mucho más fácil de maniobrar, y terminó pesando tres kilos. Las tres versiones se pueden ver en la película, dependiendo de la acción.

¡ACCIÓN!

El coordinador de acrobacias Jonathan "Jojo" Eusebio conoció a David Leitch hace años en la escuela de artes marciales. Cuando Leitch se metió como doble de riesgo, Eusebio le siguió. Comenta, "David es mi mentor en artes marciales y también en la industria cinematográfica. Todo lo que hacemos está basado en nuestro historial en las artes marciales. Ves mucha de su influencia en todo el trabajo de David".

Eusebio apreció haber trabajado con Reynolds. "La mitad o tres cuartas partes de los obstáculos que enfrentamos fueron en diseñar la acción. Así que siempre es agradable tener a alguien que esté en forma y listo para hacer cosas. Hace que nuestro cociente de acción se eleve porque en realidad pueden hacer las cosas que hacemos".

Eusebio señala que los movimientos de Deadpool quedaron establecidos en la primera película. "Tiene factores curativos, así que todo lo aborda con un abandono temerario. Es muy ágil y provocador, y recurre a muchos trucos y movimientos acrobáticos. Al mismo tiempo, además de ser elegante, es muy violento y visceral. Su estilo de pelea ya estaba establecido, así que intentamos elevar el estándar. Tiene todo lo que un buen asesino necesita: armas buenas, pistolas y la capacidad de no salir lastimado. Todo eso ayuda, e hizo que todas las cosas se liberaran para nosotros".

"'Deadpool 2' es más grande, más alocada y más costosa que la primera", comenta Eusebio. "Todas las secuencias son el triple de lo que viste en la primera. El reto es hacer siempre algo que no hayas hecho antes y mantener todo nuevo y dinámico".

ACERCA DEL REPARTO

RYAN REYNOLDS (Deadpool, productor, guionista) es uno de los hombres protagónicos más diversos de Hollywood, que ha hecho la transición de manera imperceptible entre el drama, la acción y la comedia en su pródiga y siempre evolutiva carrera.

Reynolds es la estrella nominada al Globo de Oro de la película "Deadpool", que rompió récords en taquilla, para 20th Century Fox. La película se estrenó en febrero de 2016 y derrumbó toda expectativa, una vez que recabó $152.2 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en el Día del Presidente (de cuatro días), lo que la convirtió en el estreno para adultos más taquillero de todos los tiempos y el estreno más grande de febrero en la historia de la taquilla. El coloso del superhéroe también reemplazó a "Matrix Reloaded" como la película para adultos que más dinero ha recabado en la historia, con más de $750 millones de dólares en la taquilla mundial. La película continuó rompiendo récords con dos nominaciones al Globo de Oro. Una a Mejor Actor para Reynolds y otra a Mejor Película, lo que la convirtió en la primera película de superhéroes de acción en vivo en obtener una nominación al Globo de Oro en la categoría de Comedia-Musical. La película también recibió una nominación a Mejor Guión Adaptado por parte del Writers Guild of America (Sindicato de escritores de los Estados Unidos) y una nominación al PGA a Mejor Película.

Reynolds fue visto más recientemente al lado de Jake Gyllenhaal y Rebecca Ferguson en el thriller espacial "Life" (Life: Vida inteligente), para Sony Pictures, donde hizo mancuerna una vez más con Reese y Wernick, y el director Daniel Espinosa; y "The Hitman's Bodyguard" (Duro de cuidar), con Samuel L. Jackson.

La obra de Reynolds continúa siendo extremadamente diversa. En el 2015, protagonizó una variedad de papeles cinematográficos en películas como "Mississippi Grind", "Woman In Gold" (La dama de oro), "The Voices" y "Selfless". "Mississippi Grind", dirigida por Ryan Fleck y Anna Boden, se estrenó en Sundance ante críticas entusiastas. En "Woman in Gold" (La dama de oro), Reynolds actuó al lado de Helen Mirren para contar la historia de Maria Altmann (Mirren), una refugiada judía que se ve obligada a huir de Viena durante la Segunda Guerra Mundial y se embarca en una misión personal para recuperar una pintura que los nazis le robaron a su familia: la famosa Dama de Oro. En la comedia de asesinos seriales "The Voices", de la afamada directora francesa Marjane Satrapi, y distribuida por Lionsgate, Reynolds interpreta a un afligido obrero de fábrica, adicto a las medicinas, en la que sus mascotas parlantes, un gato psicópata llamado Mr. Whiskers y un perro amante de la paz de nombre Bosco, lo alientan a que mate gente. También actuó al lado de Ben Kingsley en la película independiente "Selfless", dirigida por Tarsem Singh.

En el 2013, Reynolds también prestó su voz para dos filmes de DreamWorks Animation. En "Turbo", Reynolds le dio voz a un caracol que sueña con ganar las 500 millas de Indianápolis. La película también cuenta con las voces de Samuel L. Jackson, Maya Rudolph, Snoop Lion y Michelle Rodriguez. Previo a ello, Reynolds hizo su debut en cine animado como la voz de 'Guy' en "The Croods" (Los Croods), para DreamWorks Animation. En la película también se pudieron apreciar las voces de Nicolas Cage, Emma Stone y Catherine Keener, y recabó más de $508 millones de dólares en todo el mundo. Reynolds ha aceptado hacer una secuela, que ya se encuentra en desarrollo.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen el thriller de acción "Safe House" (Protegiendo al enemigo), para Universal, al lado de Denzel Washington, que durante su primer fin de semana recabó $40 millones de dólares en la taquilla doméstica, y a la postre acumularía $208 millones de dólares en todo el mundo; la comedia "The Change Up" (Si fueras yo), al lado de Jason Bateman, para Universal; la adaptación de la popular tira cómica de DC Comics "Green Lantern" (Linterna verde), para Warner Bros.; y el thriller de misterio "Buried" (Sepultado). En esta última aclamada película, desafiante desde un punto de realización, Reynolds es el único actor que aparece frente a cámara durante todo el filme.

En el 2009, Reynolds y Sandra Bullock protagonizaron la comedia romántica "The Proposal" (La propuesta), para Disney. El filme se estrenó en primer lugar en taquilla y recabó $315 millones de dólares en todo el mundo. Ese mismo año, Reynolds fue visto como 'Deadpool' en "X-Men Origins: Wolverine" (X-Men orígenes: Wolverine). Actuó al lado de un reparto multiestelar, que incluía a Hugh Jackman, y el filme recabó $365 millones de dólares en la taquilla mundial. También en el 2009, Reynolds protagonizó "Adventureland" (Un verano memorable), al lado de Kristen Stewart, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y fue nominado en la categoría de Actuación Sobresaliente de Ensamble en los Premios Gotham, en el 2009.

Algunos de los otros créditos cinematográficos de Reynolds incluyen: "Paperman" y el filme "Definitely, Maybe" (Definitivamente, tal vez), producido por Working Title, para Universal Pictures; "The Nines", del escritor/director John August; "Smokin' Aces" (La última carta), del director Joe Carnahan, para Working Title y Universal Pictures; y "The Amityville Horror" (Terror en Amityville), una nueva versión de la clásica película de culto, que se estrenó en primer lugar en taquilla y recabó $107 millones de dólares en todo el mundo. Así como las favoritas de culto "Waiting…" y "Van Wilder" (Una fiesta salvaje).

La compañía productora de Reynolds, DarkFire, vendió recientemente sus primeros dos proyectos -la comedia de acción en vivo "Guidance" y la comedia animada "And Then There Was Gordon", a 20th Century Fox TV. Reynolds será productor ejecutivo de las series junto con Allan Loeb, Jonathon Komack Martin, Tim Dowling y Steven Pearl.

Además de sus numerosos papeles protagónicos, Reynolds también forma parte del concejo de directores de la Fundación para la Investigación del Mal de Parkinson de Michael J. Fox. En noviembre de 2007, Reynolds corrió el maratón de la ciudad de Nueva York en honor a su padre, quien desde hace mucho sufre los estragos provocados por dicho mal. La carrera de Reynolds en el maratón recabó más de $100,000.00 dólares para la fundación.

JOSH BROLIN (Cable): Un actor poderoso y cotizado, Josh Brolin, nominado al Premio de la Academia®, continúa balanceando papeles desafiantes tanto en producciones de estudio comerciales como en películas independientes reflexivas.

Brolin puede ser visto actualmente en "Only the Brave", al lado de Jeff Bridges, Miles Teller y Jennifer Connelly. Dirigida por Joseph Kosinski, la película cuenta la historia de un equipo elite de hombres que combatieron un incendio forestal en Prescott, Arizona, en junio de 2013. Además, Brolin será visto en múltiples proyectos venideros, incluyendo "Soldado", secuela del drama criminal "Sicario" (2015), donde repetirá su papel como 'Matt Graver'; "The Legacy Of A Whitetail Deer Hunter", de Jody Hill, al lado de Danny McBride; y como el súper-villano 'Thanos' en la próxima película de Marvel "Avengers: Infinity War Pt. 1". Disney estrenará la película el 4 de mayo de 2018.

Brolin fue visto por última vez en la comedia "Hail, Caesar!" (¡Salve, César!), de los hermanos Coen, coprotagonizada por George Clooney, Channing Tatum y Tilda Swinton. Ésta representó la tercera colaboración de Brolin con los hermanos Coen, después de haber trabajado previamente con ellos en el western "True Grit" (Temple de acero) y en el drama ganador del Premio de la Academia® ""No Country For Old Men" (Sin lugar para los débiles).

Brolin fue nominado para un Premio de la Academia®, un Premio Screen Actors Guild (Sindicato de actores de los EE UU), y fue distinguido por el New York Film Critics Circle (Círculo de críticos de cine de Nueva York) y el National Board of Review por su interpretación de 'Dan White' en la película nominada al Premio de la Academia® "Milk" (Milk: Un hombre, una revolución, una esperanza). Otros créditos notables recientes incluyen "Inherent Vice" (Vicio propio), de Paul Thomas Anderson, por la que Brolin recibió críticas entusiastas y un Premio Critics' Choice; "Sicario" (Tierra de nadie: Sicario), al lado de Emily Blunt y Benicio Del Toro; y "Everest", junto a Jake Gyllenhaal, Jason Clarke y John Hawkes.

Otros créditos cinematográficos incluyen: "Labor Day" (Aires de esperanza), dirigida por Jason Reitman; "Old Boy" (Oldboy: Días de venganza), de Spike Lee; "Sin City 2: A Dame To Kill" (Sin City 2: Una dama por la cual mataría), dirigida por Robert Rodriguez y Frank Miller; "Gangster Squad" (Fuerza antigángster), al lado de Sean Penn; "Men in Black 3" (Hombres de negro 3), junto a Will Smith y Tommy Lee Jones; "Wall Street: Money Never Sleeps" (Wall Street: El dinero nunca duerme) y en el papel del título en "W." (Hijo de…Bush), ambas de Oliver Stone; el éxito taquillero "American Gangster" (Gánster americano), de Ridley Scott, al lado de Denzel Washington y Russell Crowe; "You Will Meet A Tall Dark Stranger" (Conocerás al hombre de tus sueños), de Woody Allen, junto a Anthony Hopkins y Naomi Watts; "Planet Terror" (Planeta terror), parte de "Grindhouse", aclamada doble función dirigida por Quentin Tarantino y Robert Rodriguez; "In The Valley Of Elah" (En el valle de las sombras), para el director Paul Haggis; "Into the Blue" (Azul extremo), de John Stockwell; el éxito taquillero "Hollow Man" (El hombre sin sombra), de Paul Verhoeven; "Mod Squad", de Scott Silver; el thriller psicológico "Nightwatch", de Ole Bornedal; "Best Laid Plans", junto a Reese Witherspoon, producida por Mike Newell; y el thriller de ciencia ficción "Mimic", de Guillermo Del Toro. Brolin también recibió reconocimiento de la crítica y las audiencias por su actuación en "Flirting With Disaster", de David O. Russell, donde interpretó a un agente federal bisexual, al lado de un ensamble encabezado por Ben Stiller. Brolin hizo su debut cinematográfico en la clásica comedia de acción "Goonies", dirigida por Richard Donner para el productor Steven Spielberg.

MORENA BACCARIN (Vanessa): Una actriz con talento y porte, Morena Baccarin ha forjado una lista impresionante de créditos a lo largo de su carrera, que la ha llevado a retarse a sí misma con cada papel nuevo que interpreta.

Baccarin fue vista más recientemente como protagonista de la tercera temporada del drama criminal Gotham, para FOX. Repitió su papel como 'Leslie Thompkins', al lado de Ben McKenzie, Donald Logue y David Mazouz, en la serie basada en los personajes de DC Comics en la ciudad de Gotham, años antes de la llegada de Batman.

En el 2016, Baccarin estelarizó la exitosa película "Deadpool", al lado de Ryan Reynolds. 20th Century Fox estrenó la película en febrero 12 de 2016. El filme, hasta la fecha, ha recabado más de $783 millones de dólares en todo el mundo, y en el 2016 ocupó el octavo lugar en la lista de las películas más taquilleras del año. También apareció junto a Melissa McCarthy, Jude Law, Allison Janney, Rose Byrne y Jason Statham en "Spy" (Spy: Una espía despistada), de Paul Feig.

Baccarin capturó la atención tanto de las audiencias como de la crítica por su conmovedora actuación nominada al Premio Emmy® en la serie dramática "Homeland", para Showtime, programa ganador del Globo de Oro® y el Premio Emmy®. En la aclamada serie, Baccarin interpreta a 'Jessica Brody', la afligida viuda de un marino presuntamente fallecido en Irak, dispuesta a salir adelante. Baccarin actuó al lado de un reparto notable, incluyendo Claire Danes, Damian Lewis y Mandy Patinkin, entre muchos otros.

En el 2014, Baccarin repitió su papel como 'Erica Flynn' en la muy popular serie "The Mentalist", para CBS. En el 2012 y 2013, hizo una aparición como actriz invitada en la premiada serie "The Good Wife", para CBS. Previo a ello, la actriz protagonizó el drama de ciencia ficción "V", para ABC, donde su personaje cambiaba de forma de ser una mujer hermosa a una extraterrestre. Otros créditos incluyen un papel protagónico en la serie "Heartland", para TNT, al lado de Treat Williams, así como apariciones en "Las Vegas", "How I Met Your Mother" y "The O.C.". Baccarin también formó parte del reparto con un papel periódico en el aclamado programa "Firelfy", de Joss Whedon, así como en su adaptación para la pantalla grande "Serenity".

Más allá del cine y la televisión, Baccarin ha aparecido en escena en una serie de producciones teatrales, tales como The Seagull in the Hamptons, original de Emily Mann, en el McCarter Theatre en Princeton, Nueva Jersey; así como en Our House, original de Theresa Rebeck, dirigida por Michael Mayer y protagonizada por Christopher Even Welch y Jeremy Strong.

Además de actuar, Baccarin está involucrada de manera activa con la organización sin fines de lucro International Rescue Committee (IRC). La misión de IRC es proveer socorro en emergencias, desarrollo post-conflicto y servicios de reasentamiento; trabajar para la protección de los derechos humanitarios; y para defender a aquellos desarraigados o afectados por conflictos violentos y opresión. Baccarin se une a un grupo dinámico de IRC Voices, prominentes artistas jóvenes, incluyendo Rashida Jones, Sarah Wayne Callies y John Legend, que están comprometidos a representar a las personas más vulnerables del mundo.

Baccarin nació en Rio de Janeiro y se mudó con su familia a Nueva York cuando tenía siete años. Se graduó de la prestigiosa escuela Juilliard, donde tomó las riendas de su talento en una serie de producciones teatrales, incluyendo Mary Stuart, The Importance of Being Earnest yLove's Labours Lost.

JULIAN DENNISON (Russell/Firefist) irrumpió en escena a los nueve años con su primer largometraje, "Shopping", para los escritores/directores Mark Albiston y Louis Sutherland. La película fue aceptada tanto en el Festival Internacional de Cine de Berlín como en el de Sundance. Ese año (2013), por su trabajo en el filme, Dennison ganó un premio a Mejor Actor Secundario en los Premios New Zealand Film and TV. Al año siguiente, le siguió "Paper Planes", al lado de Sam Worthington. Después de crear una campaña comercial que se volvió viral con Dennison, el icónico director neozelandés Taika Waititi supo que el chico tenía algo especial, y desarrolló y le ofreció a Julian el protagónico de su nueva película, "Hunt For The Wilderpeople", al lado de Sam Neill. Después de 23 premios y una aclamada recepción en Sundance en el 2016, "HFTWP" se volvió la película que más dinero ha recabado en taquilla en la historia del cine de Nueva Zelanda. La sobresaliente actuación de Dennison, que combinaba un humor estridente con toneladas de corazón y encantó, le valió su primera victoria a Mejor Actor en los Premios New Zealand Film and TV.

ZAZIE BEETZ (Domino) es mejor conocida por las audiencias por su papel de 'Van', al lado de Donald Glover, en el aclamado programa "Atlanta", para FX.

Beetz terminó recientemente "Geostorm", de Dean Devlin, para Warner Brothers. Previo a ello, interpretó el papel protagónico femenino en la película independiente "Slice", para el escritor/director Austin Vesely. Otro trabajo reciente en cine incluye el largometraje "Sollers Point", dirigido por Matt Porterfield, y "The Undiscovered Country", dirigido por Tim O'Connor.

Filmes pasados incluyen "Wolves", de Bart Freundlich, y "Applesauce", de Onur Turkel, cuyos estrenos se llevaron a cabo en el Festival de Cine de Tribeca. Beetz también tiene un papel recurrente en "Easy", de Joe Swanberg, para Netflix.

Zazie Beetz es oriunda de Nueva York y estudió en la preparatoria LaGuardia.

LESLIE UGGAMS (Ciega Al) es una actriz ganadora del Premio Tony y Emmy, cuya carrera la ha llevado de Harlem (The Apollo Theater) a Broadway (Hallelujah, Baby!), hasta la pantalla grande ("Deadpool", "Skyjacked") y la televisión ("Empire", "The Leslie Uggams Show"). Quizás mejor conocida por su emocionante interpretación de 'Kizzy' en la memorable miniserie "Roots"(Premio Critics' Choice, nominación al Emmy y Globo de Oro), original de Alex Haley, Uggams ha actuado ante elogios de la crítica y de las audiencias desde su primera aparición profesional a los nueve años en el afamado Apollo Theater en la ciudad de Nueva York. Ahí, le abrió espectáculos a leyendas musicales tales como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald y Dinah Washington. Ahora, después de seis décadas en teatro y cine, es una leyenda por derecho propio. Uggams forma parte del concejo directivo del Apollo Theater, y fue reconocida recientemente con un doctorado honorario en bellas artes por la Universidad de Connecticut. También recibió el Premio American Artist, otorgado por la Arena Stage, en Washington, D.C.

En la actualidad, Uggams puede ser vista como 'Leah Walker' en la exitosa serie de televisión "Empire". También interpreta a la 'Ciega Al' en el exitazo taquillero "Deadpool", protagonizada por Ryan Reynolds, para 20th Century Fox. Recientemente coprotagonizó la película original "The Immortal Life of Henrietta Lacks", con Oprah Winfrey, para HBO. Otras apariciones recientes en televisión incluyen "Nurse Jackie", "The Good Wife", "Memphis Beat" y "NYC 22".

Además, Leslie continúa saliendo de gira a escala nacional, que la ha llevado a presentarse ante localidades agotadas con su musical autobiográfico solista Uptown/Downtown (Premio LA Drama Critics Circle, Premio NAACP Theatre, Premio IRNE, Premio Broadway World People's Choice), que narra su extraordinaria carrera en el mundo narrativo y musical. Desde Nueva York a Boston, hasta Los Ángeles, los críticos la han alabado con entusiasmo, al calificarla como "deslumbrante", "incansable" y "¡encantadora!". Recientemente, Uggams también hizo historia en el teatro, al haberse convertido en la primera actriz afroamericana en representar el icónico personaje de 'Mama Rose' en la aclamada producción del Connecticut Repertory Theatre de Gypsy. También interpretó recientemente a Mame en el Wick Theatre, en Florida; actuó en la presentación de Encores! de Pipe Dream en el New York City Center; y en el estreno mundial de Stormy Weather: The Lena Horne Story (nominación al Ovation) en el Pasadena Playhouse, en California, donde rompió el récord de asistencia de todos los tiempos del lugar, y que ahora está encaminada para presentarse en Broadway.

En Broadway, Uggams hizo su sorprendente debut en teatro musical en Hallelujah, Baby!, que le valió tanto una nominación al Premio Tony como al Premio Theatre World. Desde entonces, ha actuado en Broadway en Blues in the Night, Her First Roman, con Richard Kiley, Jerry's Girls, Anything Goes, en el Lincoln Center Theatre (también en la primera gira nacional), King Headley II, con Brian Stokes Mitchell (nominación al Premio Tony), Thoroughly Modern Millie y On Golden Pond, al lado de James Earl Jones. Fuera-de-Broadway, ganó Premios Audelco por The Old Settler, el musical de blues Thunder Knocking on the Door, original de Keb Mo, y por First Breeze of Summer, en el aclamado Signature Theater. Papeles en teatro regional incluyen las obras A Little Night Music, The Rink, Into the Woods, Master Class, Call Me Madam, Blue, Hello, Dolly! y la gira nacional de Guys and Dolls.

La aún vibrante carrera en televisión de Uggams, que comenzó a sus seis años cuando interpretó a la sobrina de Ethel Waters en la serie "Beulah", abarca décadas. De adolescente, en lo que se volvió un momento famoso, ganó una beca universitaria de $12,500 dólares en "Name That Tune", y con un papel periódico en "Sing Along with Mitch" se convirtió en la primera intérprete afroamericana en haber aparecido en una serie de televisión semanal en horario estelar, a escala nacional. Otras de sus primeras apariciones como actriz invitada incluyen Your Show of Shows, The Milton Berle Show, The Arthur Godfrey Show y The Ed Sullivan Show. En 1970, condujo su propia serie de variedades en horario estelar, The Leslie Uggams Show.

Entre sus papeles protagónicos posteriores se encuentran su premiada interpretación en "Roots", original de Alex Haley, la miniserie "Backstairs at the White House", el telefilme "Sizzle", para ABC, el especial "Christmas at Radio City Music Hall", para HBO, y sus labores reconocidas con el Emmy como co-conductora de la serie "Fantasy", para NBC.

Mientras era estudiante en la escuela Juilliard en Nueva York, Uggams lanzó el primero de diez álbumes como solista que iría a grabar para Columbia Records. Más adelante, firmó un contrato con Atlantic Records. Sus CD's más recientes son Leslie Uggams: Uptown/Downtown; On My Way to You: The Songs of Marilyn and Alan Bergman; y Wishing You a Happy New Year con la Curtis McKonly Orchestra. También puede ser escuchada en el nuevo álbum de Pipe Dream.

En concierto, Uggams ha estado de gira con Peter Nero y Mel Torme; se ha presentado en el Hollywood Bowl en Jerry Herman's Broadway; y ha aparecido como invitada solista en numerosas orquestas sinfónicas a lo largo del país, incluyendo The National Symphony Orchestra, The Cincinnati Pops, la Indianapolis Symphony Orchestra y The Rhode Island Symphony. Además, se presentó ante 300,000 personas durante el concierto del Día de los Caídos en el West Lawn del Capitolio de los EE UU, que también se transmitió en directo por PBS a millones de espectadores en todo el país.

SHIOLI KUTSUNA (Yukio): Hija de padres japoneses, pero nacida en Sídney, Australia, Kutsuna creció en el suburbio de Sídney, siendo el inglés su primer idioma. Se mudó a Japón a los catorce años, y ahora es bilingüe. En el 2006, Kutsuna ganó el premio especial del jurado en un importante concurso de belleza, que la llevó a su debut en la actuación al año siguiente. Aclamada por directores gracias a sus actuaciones, el perfil de Kutsuna ascendió de manera vertiginosa con una considerable cantidad de créditos en cine y televisión. En el 2011, fue seleccionada como uno de los diez mejores actores novatos por Kinema Jumpo, una aclamada revista japonesa de cine.

En el 2013, Kutsuna ganó el premio a Mejor Actriz Nueva por el refrito de "Unforgiven", protagonizado por Ken Watanabe, en los Japan Academy Awards (Premios de la Academia Japonesa), los premios de cine más respetados en Japón. En el 2015, el primer trabajo internacional importante de Kutsuna, "The Assassin", de Hou Hsiao-Hsien, se estrenó en todo el mundo. Su siguiente trabajo internacional fue "Ertugrul 1890", una coproducción entre Japón y Turquía, donde interpretó dos papeles: uno, en un Japón antiguo, y el otro, en Turquía durante el presente. Más adelante, Kutsuna actuó al lado del famoso actor Takeshi Kitano en "While the Women Are Sleeping", de Wayne Wang, que se estrenó en febrero de 2016. Recientemente, terminó la película independiente "Oh Lucy!", con Josh Hartnett, dirigida por Atsuko Hirayanagi, que está basada en el premiado cortometraje homónimo. Después será vista en el thriller de acción "The Outsider", dirigido por Martin Zandvliet, junto a Jared Leto.

BRIANNA HILDEBRAND (Negasonic Teenage Warhead - NTW) hizo su debut cinematográfico como 'Negasonic Teenage Warhead' en "Deadpool", para FOX. En la actualidad, estelariza "First Girl I Loved", la secuela de Kerem Sanga de "The Young Kieslowski", que se estrenó en el 2016 en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el Premio del Público. También puede ser vista en la serie The Exorcist, para FOX.

El papel protagónico de Hildebrand en el cortometraje "The Voice Inside", le valió el Premio a Mejor Actuación Revelación en el Festival de Cine de Newport Beach. Más recientemente, protagonizó la comedia de humor negro "Tragedy Girls", al lado de Craig Robinson y Alex Shipp, que se estrenó en el Festival de Cine SXSW.

También es una consumada cantautora, y produjo de manera independiente su primer álbum. Después de su lanzamiento, presentó su espectáculo solista en el Clive Davis Theatre, del Grammy Museum, en Los Ángeles.

JACK KESY (Black Tom) justo acaba de terminar "Horse Soldiers", al lado de Chris Hemsworth y Michael Shannon, para Lionsgate. Por otro lado, terminó recientemente "Deathwish", junto a Bruce Willis, para MGM, y también recién rodó el programa piloto de "Claws", producido por Rashida Jones y Will McCormack, para TNT. También actuó en "The Strain", para FX. El año pasado, apareció en "Baywatch" (Baywatch, guardianes de la bahía), dirigida por Seth Gordon, al lado de Alexandra Daddario, Dwayne Johnson, Zac Efron y Priyanka Chopra, para Paramount. También acabó la producción de "Brother's Blood" para WWE y Codeblack, así como "Juggernaut", junto a Ty Olsson y Stephen McHattie. Kesy también puede ser visto en "The Throwaways", al lado de James Caan y Kevin Dillon.

KARAN SONI (Dopinder) nació y fue criado en Nueva Delhi, India. Emigró a Los Ángeles para estudiar teatro y cine en la Universidad del Sur de California. En el 2012, se presentó su debut en la actuación en "Safety Not Guaranteed", de Colin Trevorrow, que fue una de las películas consentidas en Sundance. Después obtuvo un papel periódico en la primera serie original de Amazon, Betas, así como en la comedia Other Space, de Paul Feig, para Yahoo.

En el 2016, apareció en el exitazo taquillero "Deadpool", que terminó su corrida en cines como la película para adultos más taquillera de la historia. Karan se reunió con Feig para la nueva versión de "Ghostbusters" (Cazafantasmas), al lado de Melissa McCarthy y Kristen Wiig, para Sony. También puede ser visto en "Rough Night", "Office Christmas Party" (Fiesta de navidad en la oficina) y "Goosebumps" (Escalofríos). En la actualidad, Soni puede ser visto en la comedia laboral "Blunt Talk", al lado de Sir Patrick Stewart, para Starz. El siguiente año, también será visto en la comedia dramática independiente "Monumental", y en la película "Unicorn Store", protagonizada por Brie Larson. Este verano, Karan apareció en la exitosa serie "Silicon Valley", para HBO. También aparecerá en la serie más reciente de los hermanos Duplass, "Room 104", para HBO.

En la actualidad, T.J. MILLER (Weasel) es uno de los comediantes más buscados en el mundo de la comedia, y fue nombrado por Variety uno de los mejores "10 Cómicos a Seguir", y Entertainment Weekly lo consideró una de las "Siguientes Grandes Personalidades de la Comedia". Los inicios de Miller se dieron cuando estuvo de gira con la compañía Second City, de Chicago, y como improvisador en el Annoyance Theatre, y ha sido un comediante de carpa durante más de diez años.

Miller es conocido por su papel revelación en la serie cómica "Silicon Valley", creada por Mike Judge, para HBO, que ahora se encuentra en su cuarta temporada. Por ella, recibió el Premio Critics' Choice a Mejor Actor Secundario en una Comedia Televisiva, y ha protagonizado una gran cantidad de películas importantes de estudio, incluyendo la película animada ganadora del Premio de la Academia "Big Hero 6" (Grandes héroes), para Disney; la adaptación para la pantalla grande del comic "Deadpool", que se convirtió en la película para adultos más taquillera de todos los tiempos; el sorpresivo éxito independiente "Transformers 4"; así como "Office Christmas Party", "Cloverfield" (Cloverfield: El monstruo), "She's Out Of My League" (Ni en tus sueños), "Seeking A Friend For The End Of The World" (Buscando a un amigo para el fin del mundo), "Our Idiot Brother" (Nuestro hermano idiota), "Yogi Bear 3D" (El oso Yogi), "Unstoppable" (Imparable), "Get Him To The Greek" (Misión Rockstar), "How To Train Your Dragon" y "How To Train Your Dragon 2" (Cómo entrenar a tu dragón).

Además, Miller le da voz a 'Robbie' en "Gravity Falls", para Disney, a 'Tuffnut' en la serie de televisión "How To Train Your Dragon", para Netflix, y a la serie "Gorburger", el más reciente programa nocturno intergaláctico de variedades de Comedy Central. Su especial de una hora como comediante de carpa para Comedy Central, "T.J. Miller: No Real Reason", y su álbum de música hip-hop/pop/folk "The Extended Play E.P.", un E.P. con 41 pistas, así como "The Illegal Art Remixtape", ya están todos disponibles para su compra.

Entre sus películas venideras, se encuentra "Underwater", un thriller de aventuras para 20th Century Fox que está siendo producido por Chernin Entertainment, así como "Ready Player One" (Ready Player One: Comienza el juego), dirigida por Steven Spielberg, que recién se acaba de estrenar.

ACERCA DE LOS REALIZADORES:

En el 2014, DAVID LEITCH (Director) hizo su debut como director con el aclamado éxito taquillero "John Wick" (Otro día para matar), que codirigió con Chad Stahelski. Su segundo filme como director fue el thriller de acción neón-noir "Atomic Blonde" (Atómica), que fue estrenado ante elogios de la crítica y un gran éxito taquillero en el verano de 2017.

Leitch fungió como productor de "John Wick" y como productor ejecutivo del aclamado éxito taquillero "John Wick: Chapter 2", que fue estrenado en el 2017. También regresará como productor ejecutivo de la venidera "John Wick 3". Como productor, David tiene muchos proyectos de cine y televisión de acción en desarrollo en varios estudios, incluyendo "The Continental", que es un programa de televisión derivado de "John Wick", con STARZ, y "Mr. Nobody", una película protagonizada por Bob Odenkirk, a ser producida por STX.

Antes de haberse vuelto director, Leitch pasó más de una década en la industria de las acrobacias y fue doble de riesgo de actores como Matt Damon y Brad Pitt en filmes tales como "The Bourne Ultimatum", "Fight Club" y "Mr. And Mrs. Smith". También fue coreógrafo de peleas, coordinador de dobles de riesgo y director de 2ª unidad de películas como "Ninja Assassin", producida por las hermanas Wachowski, "The Mechanic", "Hansel and Gretel: Witch Hunters" (Hansel y Gretel: Cazadores de brujas), "The Wolverine", "Anchorman 2"(Al diablo con las noticias 2), "Teenage Mutant Ninja Turtles" (Tortugas ninja), "Captain America: Civil War" (Capitán América: Guerra civil) y "Jurassic World"(Mundo jurásico), por nombrar unas cuantas.

Un artista marcial de oficio, David Leitch y su socio Chad Stahleski son dueños de su propia compañía de producción y diseño de acción, 87Eleven.

SIMON KINBERG (Productor) se ha establecido como uno de los realizadores más prolíficos de Hollywood, después de haber escrito y producido proyectos para algunas de las franquicias más exitosas de la era moderna. Sus películas han recabado más de seis billones de dólares en todo el mundo.

Kinberg se graduó de la Universidad de Brown, y obtuvo su maestría en bellas artes de la escuela de cine de la Universidad de Columbia, donde su proyecto de tesis final fue el guión original "Mr. & Mrs. Smith" (El Sr. y la Sra. Smith). La película, protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, fue estrenada en el 2005.

En el 2006, escribió "X-Men: The Last Stand" (X-Men 3: La batalla final), que se estrenó el Día de los Caídos (Memorial Day) para imponer récords en taquilla, y comenzó su relación con la franquicia, que continúa hasta la fecha. En el 2008, Kinberg escribió y produjo la película "Jumper" (Ídem), de Doug Liman, para 20th Century Fox. En el 2009, Kinberg coescribió la película "Sherlock Holmes" (Ídem), protagonizada por Robert Downey Jr. y dirigida por Guy Ritchie. La película recibió un Globo de Oro a Mejor Actor y fue nominada para dos Premios de la Academia.

En el 2010, Kinberg fundó su compañía productora, Genre Films, con un contrato de primera opción en 20th Century Fox. Bajo sus auspicios, produjo "X-Men: First Class" (X-Men: Primera generación), fue productor ejecutivo de "Abraham Lincoln: Vampire Hunter" (Abraham Lincoln, Cazador de vampiros), y escribió y produjo "This Means War" (Esto es guerra). En el 2013, Kinberg produjo "Elysium", protagonizada por Matt Damon y Jodie Foster, dirigida por Neill Blomkamp.

El Día de los Caídos de 2014, Fox estrenó "X-Men: Days Of Future Past" (X-Men: Días del futuro pasado), que Kinberg escribió y produjo. El filme ocupó el primer lugar en taquilla, recibió elogios de la crítica y a la postre recabaría $740 millones de dólares en la taquilla mundial.

En el 2015, Kinberg estrenó cuatro filmes. Volvió a hacer mancuerna con Neill Blomkamp para producir "Chappie", protagonizada por Hugh Jackman y Sharlto Copley. Produjo la película nominada al Premio de la Academia "Cinderella", protagonizada por Cate Blanchett y dirigida por Kenneth Branagh, para Disney. Además, fue coescritor y productor de "The Fantastic Four" (Los cuatro fantásticos). Su última película del año fue "The Martian" (Misión rescate), que produjo. El filme, dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Matt Damon, recabó más de $630 millones de dólares en la taquilla mundial, ganó dos Globos de Oro (incluyendo Mejor Película), y fue nominado para siete Premios de la Academia (incluyendo Mejor Película).

En el 2016, Kinberg produjo "Deadpool", protagonizada por Ryan Reynolds. La película fue estrenada en febrero y rompió récords de taquilla nacional e internacional, incluyendo haber sido la película para adultos más taquillera de todos los tiempos a escala mundial. A la postre, la película ganó dos Premios Critics' Choice (incluyendo Mejor Película - Comedia), y recibió dos nominaciones al Globo de Oro (incluyendo Mejor Película), una nominación en los WGA, y una nominación en los PGA a Mejor Película. Ese año, Kinberg también escribió y produjo "X-Men: Apocalypse" (X-Men: Apocalipsis), que fue el doceavo filme de Kinberg en estrenarse en primer lugar en taquilla.

Más recientemente, produjo "Logan", la última parte de la franquicia de Wolverine con Hugh Jackman en el papel protagónico. Fue elegida para clausurar el Festival de Cine de Berlín y se estrenó en primer lugar en taquilla. También fue productor de "Murder on the Orient Express" (Asesinato en el Expreso de Oriente), dirigida por Kenneth Branagh, y protagonizado por éste, junto a Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Judi Dench y otros. El filme fue estrenado en noviembre de 2017.

En el 2018, Kinberg hará su debut como director con "X-Men: Dark Phoenix", a ser estrenada el 2 de noviembre. La película, de nueva cuenta, será estelarizada por Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, con la nueva adición de Jessica Chastain. Kinberg también escribió y produjo la película.

Kinberg es también el productor de "Deadpool 2", y otra película derivada de los X-Men, "New Mutants", a ser dirigida por Josh Boone. También se encuentra produciendo "Gambit", protagonizada por Channing Tatum, que se rodará en el 2018.

En el ámbito televisivo, Kinberg es productor ejecutivo de "Designated Survivor", protagonizada por Kiefer Sutherland, para ABC. También es productor ejecutivo de "Legion", una producción Marvel TV/FX Network, y de "The Gifted", que se transmite por Fox Network. También es productor ejecutivo y co-creador con Jordan Peele de la nueva versión venidera de "The Twilight Zone".

Kinberg también está escribiendo y produciendo una de las venideras películas de "Star Wars". Fungió como asesor de "Star Wars: Episode VII" y "Rogue One", y es creador y productor ejecutivo del programa animado "Star Wars: Rebels", para las cadenas de Disney.

En las últimas tres décadas, LAUREN SHULER DONNER (Productora) se ha erigido como una de las productoras más exitosas y versátiles de Hollywood. Hasta la fecha, sus películas han recabado más de cinco billones de dólares en todo el mundo.

Shuler Donner estaba destinada al éxito desde el inicio, una vez que la primera película que produjo fue la exitosa comedia "Mr. Mom". A la postre, produjo "Ladyhawke" (El hechizo de Aquila), protagonizada por Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer y Rutger Hauer, "St. Elmo's Fire" (El primer año del resto de nuestras vidas) y "Pretty in Pink" (La chica de rosa). De estas dos últimas se derivó una nueva frase en el léxico juvenil: 'Brat Pack'.

A principios de los 90, Shuler Donner produjo los exitazos taquilleros "Dave" (Presidente por un día) y "Free Willy" (Liberen a Willy), dos de las diez películas más taquilleras de 1993. La aclamada película "Dave" fue nominada tanto para un Premio de la Academia® (Mejor Guión Original) como para un Globo de Oro (Mejor Película Comedia o Musical). Más adelante, Shuler Donner produjo "You've Got Mail" (Tienes un e-mail), con Meg Ryan y Tom Hanks en los papeles principales, "Any Given Sunday" (Un domingo cualquiera), "Radio Flyer", "3 Fugitives" (Los tres fugitivos), la secuela de "Free Willy" (Liberen a Willy) y "Constantine" (Ídem), protagonizada por Keanu Reeves y Rachel Weisz. Como directora de The Donners' Company, fungió como productora ejecutiva de "Volcano" (Ídem), "Bulworth" (Ídem) y "Just Married" (Recién casados). Sus otras producciones incluyen "Timeline" (Rescate en el tiempo), con Paul Walker y Gerard Butler, "She's The Man", con Amanda Bynes, y "Hotel For Dogs" (Hotel para perros), protagonizada por Emma Roberts.

En el 2000, Shuler Donner comenzó una nueva franquicia con "X Men", seguida de "X2", en el 2003. La película no solamente acumuló $406 millones de dólares a escala mundial, sino que también es la única secuela del 2003 en haber recibido elogios de la crítica. "X-Men: The Last Stand" fue estrenada en mayo de 2006 y un mes después estaba encaminada a registrar ingresos por medio billón de dólares en la taquilla mundial.

Shuler Donner también produjo "The Secret Life of Bees" (Sabor a miel), escrita y dirigida por Gina Prince-Bythewood, y protagonizada por Queen Latifah, Dakota Fanning, Jennifer Hudson, Alicia Keys, Sophie Okonedo y Paul Bettany, para Fox Searchlight. Esta película obtuvo múltiples premios People's Choice, incluyendo Película Favorita y Mejor Película Dramática. También ganó el premio a Mejor Película en los Premios NAACP Image.

Los siguientes filmes de Shuler Donner fueron "X-Men: First Class", que recibió elogios de la crítica, "The Wolverine" y "X-Men: Days of Future Past", que además de haber recibido elogios de la crítica, recabó $748 millones de dólares en la taquilla mundial.

Fueron seis años lo que se tardaron en hacerla, pero en el 2016 "Deadpool", producida por Shuler Donner y Simon Kinberg, fue estrenada y recabó la gran cantidad de $782,612,155 dólares.

"X-Men: Apocalypse" fue otro éxito del 2016, al haber recabado $542,721,987 dólares a escala mundial. Shuler Donner desempeñó un papel más administrativo en ese filme, una vez que ya había producido un total de nueve películas de X-Men y Wolverine.

En la actualidad, Shuler Donner es productora ejecutiva de "Legion", creada por Noah Hawley, y de "The Gifted", con Matt Nix, para FOX.

También tiene múltiples proyectos en desarrollo para cine y televisión, incluyendo la adaptación cinematográfica de "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian", del escritor Sherman Alexie.

Después le seguirán musicales de Broadway basados en sus películas "Dave" y "The Secret Life of Bees".

En octubre de 2008, tanto Shuler Donner como su marido Richard Donner recibieron su respectiva estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, una junto a la otra. Ella y Richard fueron también honrados por la American Cancer Society (Sociedad Americana de Cáncer), mientras que en el 2008 fueron honrados por Lupus LA. Asimismo, Lauren y Richard recibieron en noviembre de 2008 un Premio a su Trayectoria, por parte del Festival de Cine de Ojai, y fueron honrados por el Women's Guild (Sindicato de Mujeres) del hospital Cedar's Sinai, en el 2013.

En el 2001, Shuler Donner fue reconocida por la revista Premiere por su obra con el Premio Producer Icon, y Daily Variety la reconoció con la Edición Especial 'Productora del Billón de Dólares'. En junio de 2006, recibió el prestigioso Premio Crystal de Women In Film, y recibió otro Premio Crystal en el 2016.

Shuler Donner es una dedicada filántropa, quien se esmera en darle algo a cambio a la sociedad. Formó parte de la Junta Directiva de la Casa Infantil Hollygrove, hasta que se fusionó con EMQ en el 2006. Formó parte del Consejo Consultivo de Women in Film, fue miembro durante mucho tiempo del concejo consultivo de TreePeople y fue miembro del concejo de Planned Parenthood Los Angeles. En la actualidad, es miembro del Consejo Consultivo de Lupus LA, fungió como Tesorera del Sindicato de Productores de los EEUU y forma parte del Comité Ejecutivo del Ramo de Productores de la Academia Cinematográfica de Artes y Ciencias, y se acaba de unir al Concejo Directivo de The National Breast Cancer Coalition.

RHETT REESE y PAUL WERNICK (Guionistas, Productores ejecutivos) son socios desde el 2001. Escribieron y fueron productores ejecutivos de "Deadpool", protagonizada por Ryan Reynolds, para 20th Century Fox. En el 2016, la comedia de acción de superhéroes se convirtió en la película para adultos que más dinero ha recabado de todos los tiempos ($738 millones de dólares). "Deadpool" fue nominada a Mejor Película Comedia - Musical en los Globos de Oro, y obtuvo el Premio Critics' Choice a Mejor Comedia. Reese y Wernick también recibieron una nominación del Writer's Guild (Sindicato de escritores) a Mejor Guión Adaptado.

La primera colaboración en cine de Reese y Wernick fue en "Zombieland" (Tierra de zombis), en la que fungieron como escritores y productores ejecutivos para Columbia Pictures en el 2009. "Zombieland" obtuvo el 90% en Rotten Tomatoes y se convirtió en una de las películas de zombis que más dinero ha recabado de todos los tiempos (más de $100 millones de dólares).

Los dos también escribieron "G.I. Joe: Retaliation" (G.I Joe: El contraataque), protagonizada por Dwayne Johnson, Channing Tatum y Bruce Willis, para Paramount Pictures. El filme a la postre recabó $375 millones de dólares en todo el mundo. Más recientemente, escribieron "Life" (Life: Vida inteligente), protagonizada por Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal, para Sony Pictures y Skydance.

La primera colaboración de Reese y Wernick fue en televisión, como creadores, escritores y productores ejecutivos de "The Joe Schmo Show", para Spike TV. El programa le dio a Spike los más altos ratings en su historia. "Joe Schmo" apareció en numerosas listas de lo mejor del año, incluyendo la de los Mejores 10 Programas de Televisión del año, en la revista Time, y la de los 50 Mejores Programas de televisión de todos los tiempos en DVD, en la revista Entertainment Weekly. Reese y Wernick siguieron con "Joe Schmo 2" e "Invasion Iowa", una comedia híbrido de alto concepto, protagonizada por William Shatner.

Reese ha escrito películas para Pixar Animation Studios ("Monsters, Inc."), Walt Disney Feature Animation ("Dinosaur") y Warner Bros. ("Clifford's Really Big Movie"), entre otras. Wernick ha producido varios reality shows para diversas cadenas. Obtuvo tres Premios Emmy por su trabajo en las noticias.

Reese y Wernick se conocieron en la preparatoria, en Phoenix, Arizona.

JONATHAN SELA (Director de fotografía): Ampliamente reconocido por su impresionante fotografía en el aclamado thriller de acción "John Wick", Sela encontró el amor por el oficio de la realización cinematográfica a una edad muy temprana. Nacido en París en 1978, Sela se mudó poco tiempo después con su familia a Israel. Para cuando tenía 14 años, ya estaba trabajando en equipos de producción y, en 1998, tomó la decisión de mudarse a los Estados Unidos y estudiar cinematografía en el AFI. Ahí, Sela fue asistente del cinefotógrafo ganador del Oscar Vilmos Zsigmond en dos largometrajes ("Life as a House" y "The Body"). Su primer trabajo cuando salió del AFI fue fotografiar un video musical para el aclamado director Marc Webb. Desde entonces, ha fotografiado más de 200 videos musicales y comerciales con directores tales como: Francis Lawrence, Olivier Gondry, Guy Shelmerdine, Ray Kay, Floria Sigismondi y Bryan Barber. En el 2009, Sela ganó el Premio MTV Music Video a la Mejor Fotografía por su trabajo en 21 Guns de la banda Green Day. Previo a ganar, fue nominado por MTV y MVPA a mejor fotografía por sus videos musicales You Don't Know My Name, deAlicia Keys, y Rock Your Body, de Justin Timberlake.

Además de su trabajo en comerciales y videos musicales, Sela tiene una pasión tanto para el cine independiente como para el de estudios. Ha fotografiado películas tales como "A Good Day to Die Hard" (Duro de Matar 5: Un Buen Día para Morir), "Max Payne"y "The Omen" (La profecía), todas para John Moore, además de "Law Abiding Citizen" (El vengador), para F. Gary Gray. En el 2006, Sela ganó el premio a Mejor Fotografía por su trabajo en la película "Grimm Love" en el Festival Internacional de Cine de Cataluña. Más recientemente, el trabajo de Sela puede ser visto en "Transformers: The Last Knight" (Transformers: el último caballero), de Michael Bay, así como en "Atomic Blonde", de David Leitch, protagonizada porCharlize Theron.

DAN GLASS (Supervisor de efectos visuales): En una carrera que abarca más de veinte años en la industria del entretenimiento, tanto en cine, como en televisión y comerciales, Dan Glass ha forjado una extensa lista de créditos como supervisor general de efectos visuales y a lo largo del camino ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo una nominación al BAFTA y dos Premios VES.

"Deadpool 2" reúne a Glass con su antiguo colaborador David Leitch en la silla de director. Los dos habían colaborado previamente en "The Matrix: Reloaded" (Matrix: Recargado) y "Revolutions" (Matriz Revoluciones), así como en "V For Vendetta" (V de venganza) y "Ninja Assassin".

A lo largo de su carrera, Glass ha trabajado con muchos directores de cine notables, incluyendo las Wachowski, Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Joon-Ho Bong y Terrence Malick. Fungió como supervisor de efectos visuales en películas tales como "Hateful 8" (Los ocho más odiados), "Jupiter Ascending", "Cloud Atlas", "The Master" (The Master: Todo hombre necesita un guía), "The Tree of Life" (El árbol de la vida), "Speed Racer" (Meteoro, la película), "Enter the Matrix", "Thir13en Ghosts" (13 fantasmas), así como en "Batman Begins" (Batman inicia), por la que fue nominado para un BAFTA.

Para la serie original de Netflix "Sense8", escrita y concebida por las Wachowski y J Michael Straczynski, Glass dirigió la historia basada en Seúl de la primera temporada, y la historia ubicada en Berlín para la segunda temporada, mientras también supervisaba los efectos visuales del programa.

Glass también ha fungido como director ejecutivo y director superior creativo de los Method Sudios durante varios años, donde supervisa su cadena mundial de estudios y talento para efectos visuales.

DAVID SCHEUNEMANN (Diseñador de producción) diseñó más recientemente la producción de "Atomic Blonde", también dirigida por David Leitch. Otros créditos como diseñador de producción incluyen "Coming In" y "Stadtlandliebe", ambas dirigidas por Marco Kreuzpaintner, y "Zettl", de Helmut Dietl.

Los créditos de Scheunemann incluyen una lista de películas con directores tales como Quentin Tarantino, Roman Polanski, George Clooney, las Wachowski y Paul W.S. Anderson. Fungió como supervisor de dirección de arte en "The Hunger Games: Mockingjay Parts 1 & 2" (Los juegos del hambre: Sinsajo Partes 1 y 2), "Mute", para Netflix, "The Apparition" y "The Ghostwriter" (El escritor fantasma); como director de arte en "The Monuments Men" (Operación monumento), "Cloud Atlas" (unidad Wachowski), "The Three Musketeers" (Los tres mosqueteros), de Anderson, "Inglorious Basterds" (Bastardos sin gloria), "Ninja Assassin"; y fue asistente del director de arte en "Speed Racer". Fue nominado en dos ocasiones al Art Directors Guild (Sindicato de directores de arte) al Premio a la Excelencia en Diseño de Producción, por su trabajo en "Inglorious Basterds" y "Cloud Atlas".

Scheunemann estudió arquitectura en la Universidad Técnica de Berlín y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, graduándose en Berlín con un título de maestría. Después de haber trabajado como diseñador de sets durante sus estudios, se fue directo a la dirección de arte.

Nacido en Cheb, República Checa (ex ČSSR), la madre de Scheunemann huyó del país cuando tenía tres años. Creció cerca de Frankfurt, Alemania, y ahora su hogar se encuentra en Berlín.

KURT SWANSON Y BART MUELLER (Diseñadores de vestuario): El equipo de diseño de Kurt Swanson y Bart Mueller es una colaboración creativa nacida de un encuentro fortuito en la Universidad de Colorado en 1983. Educados de manera formal en la notable escena de los clubes neoyorquinos de la década de los '80, su obsesión por el corte y confección y su sensibilidad compartida ha pasado por los mundos de la moda, la música, el teatro y el cine.

En el 2014, Kurt y Bart recibieron una nominación al Premio Costume Designer's Guild (Sindicato de diseñadores de vestuario) a la Excelencia en una Película de Época por su trabajo en el drama ganador del Oscar "Dallas Buyers Club" (El club de los desahuciados), dirigida por Jean-Marc Vallée y protagonizado por Mathew McConaughey y Jared Leto.

"Stoker" (Lazos perversos), con Nicole Kidman y Mia Wasikowska, fue una oportunidad para trabajar con el aclamado director/autor internacional Park Chan-wook. Su trabajo en el diseño de vestuario fue nominado en el 2014 al Logro Técnico por parte del London Film Critics Circle (Círculo de críticos de cine de Londres).

Su trabajo previo en cine es muy variado, que va de la resoluta "Out of the Furnace", protagonizada por Christian Bale y dirigida por Scott Cooper, para Relativity, hasta el musical de baile "Step Up 3D", dirigido por Jon M. Chu, para Paramount. La filmografía de Kurt y Bart incluye "It's Kind of a Funny Story", de Ryan Fleck y Anna Boden, con Zach Galifianakis y Emma Roberts, "Dark Horse" (Mi novia ideal), de Todd Solondz, protagonizada por Mia Farrow y Selma Blair, "Howl", de Rob Epstein y Jeffrey Friedman, con James Franco y Jon Hamm, "Fighting", de Dito Montiel, protagonizada por Channing Tatum, "Phoebe in Wonderland", de Daniel Barnz, con Elle Fanning en el papel protagónico, y la notable "Shortbus" (Tu última parada), de John Cameron Mitchell.

A principios de su carrera, diseñaron su propia línea de ropa llamada Design Asylum y confeccionaron el vestuario para comerciales y videos musicales. Destacaron como un equipo de diseño con un enfoque que le apostaba tanto a conseguir looks de moda como a diseñar y confeccionar piezas para lograr una imagen visual distintiva. Como estilistas, Kurt y Bart han trabajado con algunos de los más importantes y prolíficos diseñadores de imagen, entre ellos, Steven Klein, Herb Ritts, Patrick Demarchelier, Matthew Rolston, Francis Lawrence, Dean Karr, Mark Seliger y Mary Ellen Mark. De igual manera, han creado imágenes perdurables con iconos de la música tales como David Bowie, Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Courtney Love, Pink y Britney Spears.

Kurt y Bart también diseñaron el vestuario para "Mockingjay" Partes 1 y 2 de la franquicia de "The Hunger Games", dirigida por Francis Lawrence. Fueron nominados por el Costume Designer's Guild por su trabajo tanto en el 2015 como en el 2016 a la Excelencia en Cine de Fantasía.

Más recientemente, el dúo diseño la versión cinematográfica de "Ghost in the Shell", dirigida por Rupert Sanders, basada en el manga japonés de Masamune Shirow, y protagonizada por Scarlett Johansson.

ELÍSABET RONALDSDÓTTIR (Editor) nació y fue criada en Reikiavik, Islandia. En 1990, se graduó de la Escuela de Cine de Londres con honores, y desde entonces ha editado más de 40 largometrajes, programas de televisión, documentales, así como una película animada. Con frecuencia trabaja lejos de su país natal en Islandia, en proyectos que la llevan a Europa y Norteamérica.

Su premiado trabajo como editora también incluye una participación activa en la industria, incluyendo su intervención como miembro fundador y dos términos como presidenta de Women in Film & Television Iceland (WIFT Iceland). Elísabet ha formado parte del concejo del Icelandic Producer´s Guild, además de haber fungido durante dos años como presidenta de The Icelandic Film & TV Academy en el 2005 y 2006. Y, desde el 2007, Elísabet ha sido miembro del concejo del Realizadores Prominentes del Festival Internacional de Cine de Reikiavik (RIFF, por sus siglas en inglés).

Es mejor conocida por su colaboración con el director de cine Baltasar Kormakur ("Jar City" y "Contraband"), y más recientemente con el realizador David Leitch ("John Wick" & "Atomic Blonde"). En la actualidad, Elísabet se volvió a reunir con David Leitch para "Deadpool 2".

DIRK WESTERVELT (Editor) ha disfrutado de repetidas colaboraciones con varios realizadores a lo largo de su carrera. Después de haber trabajado durante un tiempo en el departamento de cámara, Westervelt hizo la transición al cuarto de edición en las dos primeras películas dirigidas por F. Gary Gray (la exitosa comedia FRIDAY, y el drama de acción SET IT OFF), como asistente de editor y, después, editor asociado.

Para el director George Tillman Jr., comenzó como editor asociado en su exitosa comedia dramática "Soul Food", y después fungió como editor en el drama biográfico "Men Of Honor" (Hombres de honor), el drama de acción "Faster" y en "Notorious" (acerca de la vida del rapero conocido como Notorious B.I.G.). Mientras vivía en Praga, fungió como editor de efectos visuales y editor de música temporal de la fantasía de superhéroes "Hellboy" y del thriller de acción "Blade 2", ambas de Guillermo del Toro.

Para el escritor-director Rick Famuyiwa, comenzó como editor adicional en su drama juvenil "The Wood", y a la postre editó su comedia romántica "Brown Sugar", así como el thriller político "Confirmation" (para HBO Films). Westervelt también trabajó como editor en la fantasía de aventuras en 3D "Journey To The Center Of The Earth" (Viaje al centro de la tierra), dirigida por Eric Brevig. En el 2014, editó el thriller de acción "Run All Night" (Una noche para sobrevivir), de Jaume Collet-Serra, protagonizado por Liam Neeson, y en el 2017 trabajó en "Logan", de James Mangold.

CRAIG ALPERT (Editor) es un editor oriundo de Irvine, California. Es miembro del American Cinema Editors, así como de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Comenzó su carrera como asistente de editor en Pixar Animation Studios, donde trabajó en "Toy Story 2", película ganadora del Globo de Oro, Grammy y Premio Annie. A la postre, asistió en películas tales como "Hulk", de Ang Lee, y "The Matrix Reloaded".

Alpert ha colaborado previamente con el director Judd Apatow en varias películas. Entre las películas dirigidas por Apatow, Alpert editó "Knocked Up" (Ligeramente embarazada) y "Funny People" (Siempre hay tiempo para reír), e hizo edición adicional en "The 40-Year Old Virgin" (Virgen a los 40). Craig también editó para la directora Elizabeth Banks la exitosa comedia musical "Pitch Perfect 2" (Más notas perfectas) y para la directora Trish Sie la continuación, "Pitch Perfect 3". Editó la exitosa película "Pineapple Express" (Piña exprés), de David Gordon Green, así como sus filmes "Your Highness" (Una loca aventura medieval) y "The Sitter". Para Jay Roach, coeditó "The Campaign" (Locos por los votos) y fue editor adicional de "Meet the Fockers" (Los Fockers: La familia de mi esposo).

Otros créditos selectos como editor incluyen la comedia de acción "Ride Along" (Un novato en apuros), del director Tim Story, protagonizada por Kevin Hart y Ice Cube, "Yes Man" (¡Sí, señor!), de Peyton Reed, con Jim Carrey, y "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" (Borat: El segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán viaja a América), de Larry Charles, protagonizada por Sacha Baron Cohen.

Alpert después editará "The Voyage of Doctor Dolittle", protagonizada por Robert Downey Jr. En la actualidad, Craig reside en Santa Mónica con su esposa y tres hijos.

TYLER BATES (Música de): Mucho tiempo antes de que se cimentara como un compositor, guitarrista, cantautor y productor musical muy cotizado, Tyler Bates vivió en una cabaña de madera embrujada en la zona rural de Illinois, cuyo dueño previo fue ni más ni menos que Al Capone. Entre dos exorcismos en la propiedad y un "trabajito" sin querer como excavador de tumbas, el multi-talentoso músico desarrolló sin lugar a duda una imaginación infinita durante sus años formativos.

"Cada vez que tenía que hacer tareas del hogar afuera en la noche, corría tan rápido como podía para buscar refugio adentro de una casa embrujada", dice entre risas. "La experiencia despertó definitivamente mi imaginación por los lugares creativos".

Con un entendimiento intrínseco del poder que genera un ambiente, quizás no es coincidencia que Bates se haya convertido no sólo en artesano al momento de diseñar música para el cine, la televisión y los videojuegos, sino también en un multi-instrumentalista, compositor y productor muy solicitado. A lo largo de la década de los noventa, se anotó más de 1,200 presentaciones en directo con sus bandas, incluyendo Pet, lanzado bajo la firma de la disquera Igloo/Atlantic, con la guía de Tori Amos, antes de haber hecho la transición al mundo de la composición para cine. Comenzó a llamar la atención cuando creó el amenazador audio de fondo para la popular nueva versión de "Dawn of the Dead" (El amanecer de los muertos), de Zack Snyder, en el 2004, seguida de su soundtrack para "300", también de Snyder, que sigue siendo uno de los álbumes del siglo XXI más vendidos. Su obra se expandió para incluir "Watchmen" (Watchmen, Los vigilantes) y "Sucker Punch" (Sucker Punch: Mundo surreal), ambas dirigidas por Snyder, varias colaboraciones con Rob Zombie, incluyendo "The Devil's Rejects" (Violencia diabólica), "Halloween" y "Halloween II" -y "Killer Joe", dirigida por William Friedkin, ganador del Premio de la Academia®.

Bates siempre está buscando lo que se refiere como "un momento musical".

"Es un evento musical que nosotros como dúo o grupo experimentamos juntos", explica. "Cuando me reúno con un director, productor o artista en mi estudio, y partiendo de nuestra conversación, con frecuencia toco la guitarra o compongo música basado solamente en ese inicial intercambio de ideas o en eventos actuales. Así que, antes de que nos comprometamos al proceso formal de componer música para una película, programa de televisión o álbum de música, ya hemos comenzado una conversación creativa que trae como resultado música real, en vez de meras hipótesis. Genera emoción. En todo lo que hago, intento crear un proceso que sea referencia para el proyecto en el que estamos trabajando, en vez de presentar ideas preexistentes".

Para el 2017, su visión auditiva mejoraría dos de las franquicias más exitosas de la memoria reciente: "Guardians of the Galaxy" (Guardianes de la galaxia), para Marvel, y "John Wick". Además de haber compuesto la música para las dos partes de "Guardians of the Galaxy" y haber ganado un Premio BMI Film Music por la primera, coescribió y produjo la versión disco de "Guardians Inferno" [que presentaba a David Hasselhoff y que se volvió una de las favoritas de los aficionados], interpretó la banda sonora de la segunda parte en el Festival MOSMA del 20017, en España, y creó la música para la atracción 'Guardians of the Galaxy - Mission Breakout!', en Disney California Adventure.

"¿Cuán demente es eso?", sonríe. "Nunca pensé que iría a componer música para una atracción en Disneyland. Es totalmente distinto a trabajar en una película, programa de televisión o, incluso, un videojuego. Fue otro gran reto y experiencia de aprendizaje, con la cual estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de llevarla a cabo".

Mientras tanto, "John Wick: Chapter 2" representa el nexo de su trabajo como compositor, intérprete y autor. Escribió la canción de los créditos finales, "A Job To Do", al lado de Jerry Cantrell, legendario guitarrista y vocalista de Alice in Chains, y tocó en pantalla durante la culminante secuencia "Rock Opera", en la que toca una guitarra-violín con Le Castle Vania y Nostalghia. "Samurai Jack" le ofreció una experiencia similar. Después de supervisar la producción de la banda sonora de "Samurai Jack" con los compositores Joanne Higginbottom y Dieter Hartmann, se subió al escenario para interpretar una suite de la banda sonora en un concierto en el Ace Theatre ante localidades agotadas.

"Samurai Jack" es sólo uno de sus múltiples créditos en televisión. Su presencia sónica también se puede sentir a lo largo de "Californication", para Showtime, "Kingdom", para Audience Network, "America's Salem", para WGN, y más, así como para videojuegos, tales como "Killzone: Shadow Fall", "God of War: Ascension", "Army of Two 40th Day", y, más recientemente, la aplicación más grande del mundo de un tirador en primera persona, "Crossfire", para China. A lo largo del camino, compuso el tema para su equipo de futbol americano favorito, los Titanes de Tennessee, que lo llevó incluso a tocar bajo la lluvia el solo de guitarra del himno "Star-Spangled Banner" durante el juego del Día de Acción de Gracias en el 2015.

El 2014 vio el nacimiento de una poderosa asociación con Marilyn Manson: Después de haberlo conocido en una presentación de "Californication", Bates a la postre coescribió y produjo el épico "The Pale Emperor", en el 2015. Un éxito mundial arrollador, logró alcanzar el 6º lugar en el 'Top 10' del Billboard Top 200, además de haber recibido vastos elogios de la crítica, a grado tal que Rolling Stone lo llamó el "Álbum #1 de Metal del 2015". Al dar un paso hacia adelante como el guitarrista principal de la banda, dedicó más de un año a estar de gira para apoyar el álbum como artista principal de la gira Hell Not Hallelujah, una arena que compartió con Slipknot, además de haberse presentado en varios festivales de todo el mundo. En el 2017, una vez más unieron fuerzas para el siguiente, "Heaven Upside Down", con una gira mundial que dio inicio el 20 de julio, en Budapest.

"Hago música a partir de historias, narrativa y emoción", continúa. "Lo que Manson y yo creamos sucede de inmediato. Tocar en directo me da una experiencia distinta que estar en mi estudio las veinticuatro horas del día. Es divertido y satisfactorio al nivel más primario imaginable. La camaradería de tocar en una banda de rock y tocar en escena es algo que no puedo tener cuando estoy trabajando solo en mi estudio. Me incentiva a regresar al estudio y componer con una nueva perspectiva de haber tenido experiencias asombrosas alrededor del mundo".

En el 2017 y 2018, sin lugar a duda apeló a esa incentivación. Bates se encargó de la música para el exitazo taquillero "Atomic Blonde", protagonizada por la ganadora del Premio de la Academia® Charlize Theron. Para el proyecto, también produjo la versión de Health de la canción "Blue Monday", y renovó y revitalizó "Stigmata", de la banda Ministry, con Manson en las secuencias clave del filme. En la pantalla grande, puede ser escuchado en la aclamada "The Belko Experiment", así como en "Public" y "24 Hours to Live", mientras que su voz permea "The Punisher", para Netflix, y la segunda temporada de "The Exorcist".

Podrías decir que su imaginación infinita continúa trabajando horas extras.

"Mi corazón está absolutamente en todo lo que hago", acota. "Ya sea el rock o una banda sonora, doy lo mejor de mí para explorar nuevas ideas. Mi objetivo principal como artista es conectar con la gente, entender a mis colaboradores y, con suerte, trasladar ese entendimiento al recuento de una emoción. Estoy muy emocionado ante la perspectiva de hacer más arte interesante".

