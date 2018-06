El azote: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Jose Celestino Campusano

SINOPSIS

Carlos Agustín Fuentes es un asistente social responsable de un Centro Asistencial para menores judicializados, ubicado en la Zona de El Alto, de la ciudad cordillerana de Bariloche. Emiliano es el compañero que intenta socavar el rol de Carlos a fin de ascender a su puesto.

Carlos a su vez es abandonado por Analía, su pareja, quedando él solo a cargo de su madre inválida.

El arribo de dos menores, Javier y Luis, pone en evidencia las grietas administrativas conduciendo al Centro Asistencial a una situación crítica cuya resolución no admite demoras.

José Celestino Campusano

Nació en la localidad bonaerense de Quilmes en 1964 y estudió cinematografía en el Instituto de Cine de Avellaneda. Forjó sus primeras intervenciones en el cine y en la literatura under durante la década del 80 y parte de los 90.

Escribió "Mitología Marginal Argentina", libro cuasi biográfico, sobre relatos del conurbano que ya cuenta con dos ediciones.

Desde el año 2006 y con su productora, Cinebruto, viene forjando una sólida corriente narrativa de espaldas a las modas y a los linajes actorales. Asimismo, Campusano ha sido el principal impulsor de la Red nacional e internacional de Clústers audiovisuales, que propone el desarrollo de un cine sustentable basado en el cooperativismo más puro y, por ende, con un fuerte arraigo en la organización multisectorial y en la coproducción fuera del apoyo de los fondos convencionales.

Sobre el proyecto. Palabras del director

Recorriendo zonas periféricas de pueblos y ciudades de nuestra Patagonia (Esquel, El Bolsón, Gral. Roca, Neuquén, Choele Choel, Bariloche) he notado que en todas ellas existen varios factores en común, como ser los núcleos familiares fuertemente delictivos, el constante maltrato policial y judicial, un severo clasismo despreciativo entre la propia población, la invisibilidad de los sectores no consumistas, la precocidad y saña de los jóvenes delincuentes, etc. pero también he tenido la fortuna de conocer a personas como Miguel

Garcés, quien es el inspirador del personaje Carlos Fuentes. Miguel ha aportado generosamente una gran cantidad de anécdotas presenciales recabadas a lo largo de varios años de labor como asistente social, con él recorrimos la mítica y a veces inaccesible zona de El Alto en pos de percibir las mayores cuotas de verdad que nos permitieran desarrollar un proyecto, que pudiera a su vez aportar humildemente algo de luz sobre una realidad que no cesa.

Las visiones de la madre del protagonista están transcriptas de las charlas mantenidas con una persona que realmente sufrió un terrible accidente de tránsito años atrás, quien supo asegurar que esas visiones terroríficas fueron mermando solo con el paso del tiempo.

Los diálogos mantenidos con la pitonisa también forman parte de un registro documental establecido a la par del desarrollo del guión.

Lo paradojal de que conviva un paisaje de privilegio con un nivel de marginación tan intenso me ha llamado fuertemente la atención, sintiendo ante ello una severa impotencia por los miles de vidas jóvenes malogradas año tras año en estos entornos, esa sensación me motivó a desarrollar este proyecto.

Ficha Técnica

Título: El azote

Año: 2017

País: Argentina

Duración: 89´

Idioma Original: Español

Equipo técnico

Dirección y Guión José Celestino Campusano

Producción Ejecutiva Leonardo Padín, Mónica Amarilla

Jefe de Producción Miguel Ángel Rossi

Asistente de Dirección Marcos Izaguirre

Dirección de Fotografía Eric Elizondo

Jefe de locaciones Constanza Rojas Domper

Ayudante de Dirección Mariángeles Casella

Asistente de Producción Tatiana Cannistraci

Continuista Gustavo Grassano

Ambientación Verónica Manzanares

Vestuario Jazmín Fernández Murgic

Maquillaje Manuela Segovia

Montaje Horacio Florentín

Posproducción de Sonido Assiz Alcaraz Baxter, Nahuel Reyes Sosa

Música Claudio Miño

Protagonistas

Kiran Sharbis, Facundo Sáenz Sañudo, Gastón Cardozo, Ana María Conejeros, Nadia Fleitas, Jorge Onofri

Festivales y Premios Internacionales

-32° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

Mejor película Competencia Argentina

- IFFR ROTTERDAM, 2018, International Premiere

- JEONJU IFF 2018 - COREA

Acerca de la casa productora - Cinebruto

El anhelo fundacional de Cinebruto es la concreción de películas ajenas a toda atadura estética o moral. A fuerza de experimentar hemos optado por la incertidumbre, el azar y el riesgo latente como nuestras herramientas de cabecera. Podríamos decir que nuestro lema es: "se filma o se filma".

Cinebruto nutre su propuesta audiovisual con variados mitos suburbiales, le brinda protagonismo a estratos y a referentes sociales hasta ahora invisibilizados, a los que integra insistentemente en las áreas de contenidos, personificación, producción y difusión.

Acerca de la casa distribuidora - Compañía de cine

Compañía de cine es un espacio constituido para las diversas manifestaciones cinematográficas. Desde la formación audiovisual, al campo de la asesoría en festivales, semanas, retrospectivas y eventos de cine, hasta la distribución y venta internacional. Nos identifican conceptos como promoción y gestión audiovisual, el cine de vanguardia, el artístico y de autor. Buscamos afianzar, generar y construir vínculos vitales para el desarrollo de experiencias creativas y acorde a las expresiones audiovisuales que nos necesiten bajo una mirada con fortaleza comercial. Cada gesto, cada expresión es única en nuestra compañía. Generamos espacios de debates, clínicas y constitución de proyectos. Trabajamos con el circuito comercial y el alternativo. Estimulamos a la formación de audiencia.

Compañía de cine, fundada por Pablo Mazzola y Paulina Portela con base en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

