El enemigo interior: Sinopsis, reparto, ficha: Beyond the mountains and hills; Me'ever Laharim vehagvaot

SINOPSIS

Tras 27 años en el ejército, David es retirado.

Cuando regresa a casa intenta hacerse un lugar en su nueva vida civil.

Aunque cree que ser un empresario podría ser lo suyo, tiene dificultades para adaptarse al ritmo de la "nueva Israel", en donde predomina la competencia y la obsesión por el éxito y el dinero.

Tampoco entiende el funcionamiento de su casa y su familia, y de a poco se acerca a un laberinto de confusión que dirige la vida en Israel.

Hasta que una muerte accidental lo encuentra involucrado...

PALABRAS DEL DIRECTOR

El enemigo interior es una película sobre la culpa, sobre vivir en la sombra de ella (una culpa sin nombre ni razón aparente), que crece desde abajo como la niebla.

Éste es un film cuyos héroes, como los personajes de una animación, siguen caminando en el aire después de pasar por el borde del precipicio, totalmente dependientes de la fuerza consoladora del desconocimiento de algunas cosas, una ceguera deliberada.

Éste es un film acerca de gente buena que vive en una realidad mala. Una realidad que permite jugar sólo roles de víctima y verdugo. Es una historia que intenta cuestionar el significado de las decisiones tomadas dentro de esta realidad.

Por mi parte, amo y odio al mismo tiempo el lugar donde nací y vivo.







A medida que pasan los años, acepto esta contradicción como dada, ni buena ni mala. Es la única realidad que tengo.

"Esta es la flor más floreciente que jamás podría haber sido", dijo Dennis Potter en su última entrevista antes de su muerte. Me gustaría, si es posible, dirigir una mirada sin prejuicios a mi realidad, el terreno donde vivo, como es, aquí y ahora: colinas rocosas, un pueblo deshabitado, un hogar dentro de una casa (para citar un vieja canción popular israelí). Un centro comercial. Luces de neón. Una cerca. Quiero contar una historia sobre los heridos, sangrando en el terreno en el que vivo. Quiero hablar sobre Israel.







SOBRE EL DIRECTOR

Eran Kolirin es un guionista y director de cine israelí nacido en 1973. Debuta con la película LA VISITA DE LA BANDA (The Band's Visit - 2007), coproducida por Francia, Estados Unidos e Israel. Aclamada por la crítica y ganadora de ocho premios de la Academia israelí (incluyendo mejor director y mejor guion) y ha triunfado en varios festivales internacionales, como la Seminci de Valladolid o el Festival de Cannes.

Su primer trabajo para cine fue un guion para el film "Zur - Hadassim", por el que ganó el Premio Lipper en la categoría Mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Jerusalem en 1999.

En 2004, Eran escribió y dirigió la película para TV "The Long Journey" y su anteúltima película fue "The Exchange", proyectada en el 68º Festival de Cine de Venecia, y ganó varios premios alrededor del mundo, incluido el premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, y el de mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Haifa.

FICHA TÉCNICA:

Título original: Me'ever Laharim vehagvaotaka

Título en inglés: Beyond the mountains and hills

Dirección: Eran Kolirin

Guion: Eran Kolirin

Música: Asher Goldschmidt

Fotografía: Shaai Goldman

Año: 2016

Duración: 90 min.

País: Israel

Género: Drama

Co productores:

Diana Elbaum, Sebastien Delloye, François Touwaide, Michael Weber, Viola Fügen

Empresas Productoras: Entre Chien et Loup / The Match Factory

Calificación: SAM 13 años con reservas

Distribuye: Mont Blanc Cinema

ELENCO

Mili Eshet

Noam Imber

Shiri Nadav Naor

Alon Pdut

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com