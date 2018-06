El señor de los dinosaurios: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Luciano Zito

SINOPSIS

En las afueras del pueblo pampeano de Eduardo Castex, junto a la ruta provincial 102, existe un parque temático donde cerca de 30 obras de cemento y hierro representan distintos aspectos de la vida prehistórica de los dinosaurios.

Impactan por su tamaño a escala real que contrasta con la pequeñez del pueblo y los solitarios campos que componen el paisaje, como si el parque no encajara en este lugar.

Pero en esa pequeña comunidad, también hay otras cosas que parecen no encajar. Una de ellas es la propia vida de Jorge "Cacho" Fortunsky, autor de las esculturas y quien además de poseer una talento innato para dibujar, tallar y esculpir, tiene un pasado marcado por la delincuencia que intenta dejar atrás para siempre.

SOBRE LA PELICULA

Un hecho real, una persona, un ser humano buscando su subjetividad, va y viene, de la frustración al delito contra la propiedad, del "soy ladrón" al "soy artista", hasta que se consolida la última.

¿Cuántos de nosotros habremos deambulado a través de frustraciones preguntándonos "quién soy"? Sólo nuestro condicionamiento de clase hizo que las dudas no nos llevasen por ese camino.

Las etapas de fragilidad emocional las sufrimos todos y, sin embargo, la estratificación social reproduce clientes para el sistema penal sólo entre los más desfavorecidos.

El Cristo del árbol tallado por esta persona exterioriza un pedido de ayuda para definir subjetividad, la del artista que pugna por salir.

Si este hombre hubiese nacido en clase media, posiblemente hubiese estudiado en Bellas Artes, y si su familia se lo hubiese impedido, a la larga el artista igual hubiese emergido. ¿Y si no surgía? En tal caso hubiese sido quizá un burócrata aburrido y afectado por enfermedades psicosómáticas. Pero su pertenencia de clase lo llevó a ser reclutado como cliente del aparato punitivo: los pobres corren ese riesgo cuando les sucede lo mismo que a todos los demás. Vale la pena ver esta obra artística con base real y reflexionar. ¿Acaso se puede juzgar superficialmente una conducta, cuando esta sociedad no nos da a todos las mismas posibilidades cuando entramos en una curva de debilidad subjetiva?

Eugenio Raúl Zaffaroni, Ex-juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Siempre pienso que el cine documental debe ser un medio para acercarnos al mundo que nos resulta ajeno y para ayudarnos a asimilar positivamente las diferencias. En este sentido, creo que el mundo delictivo generalmente es mirado desde una óptica superficial, amarillista, y porque no, racista. Hay una intención desde gran parte de los medios masivos de estigmatizar al pobre que roba, quizás poniendo el foco sobre como robó y que robó, y no tanto en las razones del porqué. Estamos poco acostumbrados a profundizar sobre las causas que empujan a las personas a cometer los delitos. Es que obviamente ese es un tema mucho más complejo. Al contrario de "muerto el perro, se acabó la rabia", cuando uno piensa en todo lo que rodea a una persona que comete un delito, las variables pueden ser muchísimas.

La historia de vida de Cacho nos acerca a otra realidad, donde el vínculo con el delito aparece en primer lugar como una forma de protesta, de enojo, hacia un sistema que no le ofrece nada. De alguna manera -como lo define hoy él mismo-, quería dar un mensaje. Desde chico había ayudado en su casa trabajando en diversos oficios, pero en un momento no le cerró más la idea de "con el esfuerzo alcanza".

Tiene bien identificado el momento que le generó el deseo de robar: Cacho trabajaba en un taller mecánico, siempre engrasado y con la plata justa, y ve pasar a un joven todo "prolijo y bien vestido". Lo miraba caminar como en cámara lenta y alguien le dijo: -"ese, chorea". Recuerda que eso le produjo una conmoción, una revelación. Robar parecía una posibilidad para estar limpio, bien vestido, radiante. Así empezó a hacer pequeños hurtos y esconder su incipiente botín. Ni siquiera revendía lo robado, solo lo acumulaba sin saber muy bien para qué.

Luciano Zito, Director

Elegimos "El señor de los dinosaurios" de Luciano Zito para trabajar con el Programa "Cine en Cárceles" por su belleza estética y su claridad narrativa (rompe con el documental clásico incorporando por ejemplo la animación pero sin quedarse en el artilugio), pero principalmente porque nos permite abordar temas que muchas veces son tratados como tabú y que acá, el director, nos presenta despojados de prejuicios.

Este film reflexiona sobre las oportunidades pero fundamentalmente nos interpela como sociedad y obliga a pensar nuestro rol en relación a la reinserción de las personas que quedan en libertad luego de cumplir condena.

Cuando la exhibimos en la Unidad N°40 de Lomas de Zamora la identificación con "Cacho" Fortunsky, el protagonista, fue clara y contundente. Muchos detenidos se vieron reflejados en distintos pasajes del film. Principalmente cuando "Cacho", luego de salir en libertad, se vuelve a enfrentar con una sociedad que le da vuelta la cara.

La prepotencia del trabajo y el arte como redención son dos pilares que le permiten a "Cacho" seguir adelante, hoy con mayor reconocimiento gracias al alcance de sus obras. El rol de la sociedad sigue siendo la deuda pendiente.

Camilo Moreira, Coordinador del programa "Cine en Cárceles" del INCAA

SOBRE EL DIRECTOR

Luciano Zito nace en 1975 en Buenos Aires. Es egresado de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires, y Master en Teoría y Práctica en Documental de Creación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde la realización de su primer documental "TAPADOS", ha dirigido, producido y escrito numerosos documentales para cine y TV siendo emitidos por diversas cadenas internacionales (TVE España, TVC Catalunya, RTP Portugal, TG4 Irlanda, TELESUR, TUTV Puerto Rico, EL CANAL DE HISTORIA, Canal Encuentro, Señal Colombia, SERTV Panamá, etc.) y participando en festivales y mercados de los más variados países (España, Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Colombia, Irlanda, Grecia, Argentina, México, Panamá, Ecuador, Chile, Bolivia, etc.). También ha trabajado como Director de Fotografía y Cámara de numerosas producciones (largometrajes, documentales, cortos, institucionales, etc). A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, tanto en la Argentina como en el exterior. En 2004 funda LUPA FILMS, productora dedicada principalmente a la realización de documentales en distintos formatos.

FILMOGRAFÍA:

-"El señor de los dinosaurios" (2017), HD, color, 82 min.

-"Carlos Fuentealba, camino de un maestro"(2013), HD, color, 52 min.

-"Rawson"(2012), HD, color, 94 min.

-"Tocando en el Silencio"(2008), 35 mm, color, 78 min.

-"Tapados" (2000), DVCAM, color, 58 min.

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES:

Competencia Internacional XII Festival y Mercado Internacional de Cine Documental. Guia de Isora, España.

MIRADASDOC 2018

Selección Video Librería. Sección Mercado. Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México. FICG 2018.

Selección Oficial 4º Festival de Cine Nacional de General Pico

Programa Cine de Cárceles. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. INCAA

FICHA TÉCNICA

Titulo original: "EL SEÑOR DE LOS DINOSAURIOS"

Titulo en inglés: "THE LORD OF THE DINOSAURS"

Guión: LUCIANO ZITO

Dirección: LUCIANO ZITO

Producción Ejecutiva: LUCIANO ZITO

Director de Fotografía: DAMIÁN DOBRENKY

Director de Sonido: PABLO TRILNIK

Música Original: PABLO TRILNIK

LUPA FILMS & GORDOBUENO con el apoayo del

INCAA, IMFC, Dirección Cultura de Eduardo Cástex y UTELPA

Duración: 82 MINUTOS

Año de producción: 2017

Formato: HD - COLOR - 16:9

