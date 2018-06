Gringo: Critica: Se busca vivo o muerto

Gringo es una pelicula bastante entretenida, mitad thriller mitad comedia negra, pero tan disparatada y sobrecargada que puede llegar a no convencer a todos los espectadores.



Su trama es bastante elaborada en cuanto a todo lo que le sucede a su protagonista, pero hay un "no sé qué" que no termina de cerrar: está buena la idea, pero no es un peliculón; es muy loco todo lo que sucede, pero no es para estar matándose de la risa; por momentos es brillante, por otros cansa un poco; pasan demasiadas cosas, pero siempre cae en lo mismo; etc. , etc.



El elenco completo realiza un muy buen trabajo, y logran hacer creíbles las situaciones más inverosímiles.



Una loca película repleta de vueltas de tuerca que generará opiniones dispares entre los espectadores.

Cintia Alviti

