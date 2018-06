Gringo: Sinopsis, reparto, ficha, critica: Se busca vivo o muerto

SINOPSIS

Una mezcla vigorizadora de comedia negra, acción escalofriante e intriga dramática, Gringo se da una vuelta a alta velocidad por México, donde Harold Soyinka (David Oyelowo), un empresario de modales suaves, se encuentra a merced de sus colegas empresarios (que le dan puñaladas por la espalda en su ciudad), de narcotraficantes locales y de un mercenario de operaciones negras que tiene un conflicto moral.

Cruzando la línea que separa al ciudadano que cumple con la ley del delincuente buscado, Harold lucha por sobrevivir a su situación cada vez más peligrosa de maneras que plantean el interrogante: ¿se siente perdido o está dos pasos más adelante?

Bajo la dirección de Nash Edgerton, que debutó como director de largometrajes con el aclamado thriller australiano The Square, Gringo fue escrita por Anthony Tambakis y Matthew Stone, y producida por Rebecca Yeldham, Nash Edgerton, Beth Kono, A. J. Dix, Theron y Tambakis.

Gringo es una pelicula bastante entretenida, mitad thriller mitad comedia negra, pero tan disparatada y sobrecargada que puede llegar a no convencer a todos los espectadores.



Su trama es bastante elaborada en cuanto a todo lo que le sucede a su protagonista, pero hay un "no sé qué" que no termina de cerrar: está buena la idea, pero no es un peliculón; es muy loco todo lo que sucede, pero no es para estar matándose de la risa; por momentos es brillante, por otros cansa un poco; pasan demasiadas cosas, pero siempre cae en lo mismo; etc. , etc.



El elenco completo realiza un muy buen trabajo, y logran hacer creíbles las situaciones más inverosímiles.



Una loca película repleta de vueltas de tuerca que generará opiniones dispares entre los espectadores. Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de Gringo? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

SOBRE LA PRODUCCIÓN

El director australiano Nash Edgerton se hizo famoso en Hollywood como actor, doble y coordinador de dobles en más de 100 películas, que incluyen Matrix, Operación Ultra y Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones. Entre las actuaciones en las grandes películas, comenzó a realizar cortos, incluyendo el galardonadoSpider, que lo llevó a dirigir el thriller negro The Square y a tomar la decisión de filmar más y hacer películas más importantes. Cuando su agente le envió un excéntrico guión original (especulativo) escrito por Matthew Stone, Edgerton sabía que había encontrado un proyecto en el cual podía meterse de lleno.

"Me encantaba el concepto, pero parecía una comedia mucho más amplia de lo que me suele atraer", dice el director. "Las situaciones eran algo absurdas, pero sabía que, si se interpretaban dramáticamente, el humor surgiría y la historia aún sería entretenida. Era cuestión de ajustar el tono un poco".

Con aportes de Edgerton, Anthony Tambakis reescribió el guión y lo transformó en una mezcla hábil de acción intensa y comedia basada en los personajes. "La mayoría de mis films tienden a centrarse en el karma", dice Edgerton. "Haces cosas malas y te vuelven cosas malas. En el caso de Gringo, pensé que sería interesante hacer una película sobre un hombre que va por el mal camino, se pierde y termina descubriendo quién es de verdad".

Con locaciones internacionales y escenas de acción, el alcance y la envergadura de Gringo también le atrajo al director. Para financiar la ambiciosa película, logró la colaboración de Rebecca Yeldham (Diarios de motocicleta, Cometas en el cielo), la experimentada productora a quien conoció en el set de El regalo, dirigida y coprotagonizada por su hermano Joel. "Les ofrecimos el proyecto a Amazon y, una vez que se involucraron, fue a toda máquina", declara Yeldham.

SOBRE EL ELENCO

DAVID OYELOWO (Harold) es un actor y productor que se convirtió en uno de los talentos más buscados de Hollywood y en el receptor de muchas nominaciones a los Golden Globe y los Emmy. En 2014, Oyelowo se hizo conocido internacionalmente por su papel protagónico en Selma, de Ava DuVernay, como el Dr. Martin Luther King, Jr. Su actuación le valió nominaciones a los Golden Globe y los Independent Spirit en la categoría de Mejor Actor, mientras que la película recibió una nominación a los Premios Óscar en la categoría Mejor Fotografía.

Hace poco, Oyelowo apareció en la gran pantalla junto a Rosamund Pike en A United Kingdom, un drama romántico de Amma Asante que él también produjo. Además, Oyelowo protagonizó con Lupita Nyong Reina de Katwe, de Mira Nair. Por esta película, recibió una nominación al NAACP Image Award en la categoría Mejor Actor de Reparto en una Película.

Oyelowo aparecerá próximamente en la tercera película en la serie Cloverfield, producida por J. J. Adams, y Only You, un film de terror escrito y dirigido por Jacob Estes.

Antes, Oyelowo actuó en Captive, que también produjo; Middle of Nowhere, que le valió nominaciones a los premios NAACP Image Award e Independent Spirit; Jack Reacher: Bajo la mira, junto a Tom Cruise; Red Tails, producida por George Lucas; Historias cruzadas, junto a Emma Stone y Viola Davis; y El último rey de Escocia, junto a Forest Whitetaker y James McAvoy. Otros méritos cinematográficos incluyen Amores peligrosos, de Lee Daniel; Interestelar, de Christopher Nolan; El año más violento, de J. C. Chandor; El mayordomo de la Casa Blanca, de Lee Daniel; y Lincoln, de Steven Spielberg.

En la pantalla chica, Oyelowo protagonizó Nightingale, una película de HBO con la que obtuvo una nominación a los premios Golden Globe y dos nominaciones a los premios Emmy: una por su actuación y otra como productor ejecutivo (en la categoría Mejor Película para Televisión). Oyelowo colaboró con HPB en diversas ocasiones, que incluyen un papel protagónico en la producción de Como gustéis (2006), de Kenneth Branagh, en la que interpretó a Orlando y trabajó con Bryce Dallas Howard. Protagonizó la miniserie Cinco días, por la cual ganó un Satellite Award (en la categoría Mejor Actor). En 2008, protagonizó The No. 1 Ladies' Detective Agency, una elogiada adaptación de la novela de Alexander McCall Smith.

Por su actuación en Small Island (2009), de Masterpiece Theatre, Oyelowo ganó un premio Royal Television Society Programme y fue nominado a los premios BAFTA a la televisión en la categoría Mejor Actor. También actuó en la serie Spooks/MI:5, ganadora de un premio BAFTA, y en A Raisin in the Sun, una producción de ABC de 2008 que fue nominada a los Golden Globe, junto a Sanaa Lathan, Sean Combs y Phylicia Rashad.

El talento vocal de Oyelowo puede apreciarse en Star Wars Rebels, la serie animada de Disney ganadora de muchos premios, y en La Guardia del León, de Disney Junior, en la que le pone la voz a Star.

Oyelowo es un aclamado actor de teatro. Hace poco participó junto a Daniel Craig en Othello, la producción del teatro alternativo New York Theatre Workshop dirigida por Sam Gold, en la cual hizo el papel que le da el título a la obra. Fue nominado a un premio Outer Critics Circle. Dio sus primeros pasos en el teatro en 1999 con The Royal Shakespeare Company, interpretando papeles en Volpone, Oroonoko y Antony and Cleopatra.

Oyelowo logró reconocimiento nacional con su actuación en Henry VI, la producción de 2001 de RSC. Se convirtió en el primer actor de raza negra en interpretar a un rey inglés en una producción importante de Shakespeare. Su actuación fue aclamada por la crítica y, en 2001, ganó el premio Ian Charleson, que distingue las mejores interpretaciones de teatro clásico de Gran Bretaña realizadas por actores menos de 30 años. Asimismo, su actuación en The God Botherers en el Bush Theatre fue elogiada e hizo el papel principal en Prometheus Bound, una producción independiente de Aeschylus con la que debutó en Nueva York. En 2006, Oyelowo debutó como director con The White Devil, una tragedia de venganza producida por su propia compañía, Inservice.

Por sus servicios al teatro, Oyelowo fue nombrado Funcionario de la Orden del Imperio Británico (OBE, por sus siglas en inglés) como parte de las Condecoraciones del Año Nuevo 2016.

CHARLIZE THERON (Elaine) es una actriz sudafricana y ganadora de un premio Óscar que cautiva al público con su habilidad para encarnar diversos personajes. Por su actuación en Monster: Asesina en serie, de Patty Jenkins, recibió un Premio de la Academia, un Golden Globe, un Screen Actors Guild Award y un premio Independent Spirit Award. Por su actuación en Tierra fría, Theron fue nominada a un Premio de la Academia, un Golden Globe, un Screen Actors Guild Award y a un Independent Spirit Award. Por su actuación en Tierra fría, Theron fue nominada a un Premio de la Academia, a un Golden Globe, a un Screen Actors Guild Award y a un Critics' Choice Award. Su trabajo en Yound Adult le valió otra nominación a los Golden Globe.

Por su actuación en The Life and Death of Peter Sellers, de HBO, obtuvo nominaciones a los Golden Globe, Screen Actors Guild y Emmy.

Más recientemente, Theron produjo y protagonizó Atómica, junto a James McAvoy, y actuó en Rápidos y furiosos 8, junto a Vin Diesel, Dwayne Johnson y Michelle Rodriguez. También fue productora ejecutiva de la serie Girlboss, de Netflix, bajo el sello de su propia productora, Denver & Delilah. Theron protagoniza la nueva película de Jason Reitman, Tully, que se estrenará este año. Actualmente, está trabajando en Montreal en Flarsky, una comedia de Lionsgate.

Además, Theron es Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y fundadora del Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP, por sus siglas en inglés; "Proyecto de Asistencia a África de Charlize Theron"). La misión del CTAOP es ayudar a que los jóvenes africanos no se contagien el HIV respaldando a organizaciones locales comprometidas con la comunidad. El CTAOP sirve como vehículo para que las comunidades se empoderen y empoderen a los jóvenes para evitar que se propague el HIV.

JOEL EDGERTON (Richard) es un actor reconocido cuyo trabajo a ambos lados de la cámara es muy elogiado. En 2010, Edgerton protagonizó el film australiano Animal Kingdom, un poderoso drama delictivo que recibió el premio World Cinema Jury Prize en el Festival de Cine Sundance y el premio a mejor película del Instituto Cinematográfico Australiano. Además, el instituto mencionado le otorgó el premio a mejor actor de reparto.

Hoy en día, Edgerton está trabajando en su segundo largometraje como director, Boy Erased. Protagoniza este drama basado en hechos reales -que estrenará Focus Features en septiembre de 2018- junto a Nicole Kidman y Russell Crowe. Hace poco, actuó en Bright, el éxito de David Ayer en Netflix, con Will Smith y Noomi Rapace. Próximamente se lo verá en Red Sparrow, de Francis Lawrence, junto a Jennifer Lawrence.

En 2016, Edgerton coprotagonizó El matrimonio Loving, un drama de Jeff Nichols, con Ruth Negga, Michael Shannon y Nick Kroll. La película cuenta la historia de un matrimonio interracial sentenciado a la cárcel en Virginia en 1958. Por su actuación como Richard Loving, Edgerton fue nominado a un Golden Globe (en la categoría Mejor Actor de Película - Drama). También protagonizóJane Got a Gun, el western de Gavin O'Connor, junto a Natalie Portman; Midnight Special, de Jeff Nichols, junto a Michael Shannon y Kirsten Dunst; y Black Mass, de Scott Cooper, con Johnny Depp, Benedict Cumberbatch y Dakota Johnson. Su interpretación en este último film le valió un Virtuoso Award otorgado por El Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, que premia a los actores que son revelación.

Edgerton nació en Blacktown, Nueva Gales del Sur. Estudió en la Nepean Drama School de Sidney antes de actuar en el teatro y en el cine. Lanzó su carrera cinematográfica con papeles pequeños en Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones y Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith, donde hizo del joven Owen Lars, hermanastro de Anakin Skywalker y tío de Luke Skywalker.

En 2015, Edgerton debutó como director en El regalo, film que protagonizó con Jason Bateman y Rebecca Hall. Edgerton escribió el guión y produjo la película, y recibió una nominación al DGA Award en la categoría Mejor Director Principiante. En 2014, Edgerton trabajó junto a Christian Bale en Éxodo: Dioses y Reyes, la película épica de Ridley Scott, y protagonizó Felony, un thriller psicológico australiano que también escribió y produjo.

En televisión, Edgerton es conocido por su papel de Will en la serie The Secret Life of Us, por el cual fue nominado a los premios otorgados por el Instituto Cinematográfico Australiano.

THANDIE NEWTON (Bonnie) puede ser más conocida por protagonizar Westworld, la serie de HBO aclamada por la crítica. Por su papel de reparto como Maeve Millay, ganó un Critics' Choice Award in 2016 y fue nominada a los Golden Globe y los Emmy en 2017.

Antes, Newton coprotagonizó Alto impacto, una película premiada en la categoría Mejor Fotografía. Su actuación le valió un BAFTA Award y compartió el SAG Award por elenco coral. Newton también fue elogiada por su papel en En busca de la felicidad, el éxito de taquilla de Gabriele Muccino, junto a Will Smith. Recibió críticas muy entusiastas por su interpretación asombrosamente original y audaz en Beloved, de Jonathan Demme, con Oprah Winfrey. En esta película, encarna al personaje que le da el título al film. Al mismo tiempo, protagonizó otros éxitos de taquilla, como Misión: Imposible 2, de John Woo, que recaudó más de 540 millones de dólares en todo el mundo y 2012, de Roland Emmerich, con una recaudación mundial de más de 760 millones de dólares.

Newton es miembro fundadora del directorio de V-Day Foundation y, en 2011, asistió a la inauguración de City of Joy, una comunidad de liderazgo transformacional para mujeres que sobrevivieron a la violencia, ubicada en Bukavu, al este de la República Democrática del Congo (DRC, por sus siglas en inglés). En 2011, habló en la Conferencia Global de TED sobre el tema "Abrazar a otros". El video fue visto en línea más de dos millones de veces.

En 2013, la actriz y la maquilladora Kay Montano crearon la página web ThandieKay, que incluye tutoriales y preguntas y respuestas sobre belleza, con el objetivo de convertirse en un sitio unificador que atrajera a todas las mujeres, independientemente de la edad, color de piel o nacionalidad. Newton también grabó el audiolibro Jane Eyre, que recibió el puesto número 9 en el ranking de títulos de 2016 realizado conforme a la opinión de los clientes.

YUL VÁZQUEZ (Angel) tiene un gran curriculum cinematográfico. Trabajó con directores como Ridley Scott, Steven Soderbergh, Paul Greengrass, John Sayles y Steven Spielberg. Por su actuación en Tráfico, de Soderbergh, obtuvo un premio SAG Award en la categoría Mejor Actuación en una Película. Más recientemente, actuó en The Super, con Val Kilmer, y en El reencuentro, junto a Bryan Cranston y Steve Carrell. También hizo el papel protagónico del Rev. Emilio Sheehan en Midnight Texas, la serie de NBC basada en el libro de Charlaine Harris, autora de True Blood.

Con los años, Vázquez hizo papeles memorables en algunos de los programas de televisión más populares: desde Bob ("el indignado gay puertorriqueño"), su personaje recurrente en Seinfeld, a Reuben el Cubano en Los Sopranos de HBO. Vázquez también protagonizó Magic City, el drama de Starz, junto a Jeffrey Dean Morgan. Otros méritos televisivos recientes incluyen Bloodline, de Netflix; Divorce, de HBO; Louie, de FX; The Good Wife y Madam Secretary, de CBS; y Treme, de HBO.

Vázquez se mueve sin fisuras en el cine, la televisión y el teatro. En 2011, recibió una nominación a los premios Tony, una nominación a los premios Theatre World Award y nominaciones a los premios Drama Desk y Outer Critics Circle Award por su representación del primo Julio en la producción de Broadway The Motherf**cker with the Hat.

Vázquez es miembro fundador de la compañía de teatro LAByrinth Theatre Company. Sus méritos teatrales incluyen The Last Days of Judas Iscariot (The Public Theatre), junto a Sam Rockwell, dirigida por Philip Seymour Hoffman; The Stendhal Syndrome (Primary Stages), con Isabella Rossellini y Richard Thomas; y The Floating Island Plays (Mark Taper Forum).

SHARLTO COPLEY (Mitch) es un actor, director y productor sudafricano que irrumpió en la escena con su actuación inolvidable como Wikus van de Merwe en Sector 9, la película de ciencia ficción dirigida por Neill Blomkamp y nominada a los premios Óscar. Sector 9 se convirtió en el éxito del verano: recaudó más de doscientos once millones de dólares con un presupuesto de producción relativamente pequeño, treinta millones. Luego Copley protagonizó al loco y huracanado Murdock en Brigada A - Los magníficos (2010), el agente Kruger en Elysium (2013), el rey Stefan en Maléfica (2014), el papel que le dio el título a la película en Chappie, Ron Hollar en The Hollars y Jimmy en Hardcore: Misión extrema.

Otros méritos cinematográficos de Copley incluyen Oldboy: Días de venganza, Open Grave, Misión Europa, The Snow Queen: Magic of the Ice Mirror y Free Fire. Actualmente, está desarrollando tres películas como productor, director y escritor.

Copley comenzó a dirigir y actuar en sus propios cortos cuando tenía 12 años. Su amor por la improvisación y la caracterización lo llevó a escribir, dirigir e interpretar numerosas obras teatrales durante su período escolar en Sudáfrica. En esa época, también estudió oratoria y teatro en el Trinity College of London. Pasó gran parte de sus primeros años en el mundo empresarial, ya que cofundó su primera empresa cuando tenía 19 años. Durante los últimos diecisiete años cofundó y administró diversas empresas de medios exitosas, incluyendo una productora cinematográfica, una empresa de efectos visuales y una agencia de talentos.

En 1998, Copley fue uno de los principales fundadores de ETV, la primera red privada de transmisión terrestre de Sudáfrica. A los 24 años, se convirtió en el dueño y responsable de un bloque diario de programación de cinco horas más joven de la historia de la televisión sudafricana. Durante este tiempo, supervisó más de 1300 horas de contenido y trabajó en estrecha colaboración con Warner Bros. International Television, socio del canal.

Al abandonar ETV, Copley se convirtió en productor y director; trabajó en numerosos comerciales, videos musicales y cortos a través de sus diversas empresas. Además, continuó supervisando el trabajo de efectos visuales de su propia empresa. Sus logros le valieron reconocimiento, nominaciones y premios en Sudáfica, incluyendo los premios Avanti, Stone y Loerie.

El trabajo de Copley en cortos abarca 2001: A Space Oddity, el corto en Internet más popular de Sudáfrica que él coprodujo y dirigió, y Hellweek, una parodia de capacitación en animación en Sudáfrica. Ambos films se exhibieron en el Festival de Cine de Cannes de 2005. Ese mismo año, produjo el cortoAlive in Jo'burg para su antiguo amigo Neill Blomkamp. Poco después, Copley ganó un concurso de guión organizado por el UK Film Council por Judgment Day, un proyecto que escribió con Simon Hansen y está en desarrollo en la actualidad.

AMANDA SEYFRIED (Sunny) es más conocida por su papel protagónico en Mamma Mia!, el musical nominado a los Golden Globe. Pronto volverá a interpretar ese papel en Mamma Mia! Vamos otra vez, que Universal estrenará el 20 de julio de 2018. Seyfried también protaniza First Reformed, de Paul Schrader, junto a Ethan Hawke, y Anon, de Andrew Niccol, junto a Clive Owen.

Otros méritos cinematográficos de Seyfried incluyen Los miserables, Ted 2, Pueblo Chico Pistola Grande, Lovelace: Garganta profunda y Querido John. En la pantalla chica, actúa en la nueva temporada de Twin Peaks, de Showtime. Antes actuó en Big Love, una serie de HBO, en la que era un personaje habitual.

En 2015, la actriz recibió elogios de la crítica por su debut teatral en The Way We Get By, una obra de Neil LaBute de teatro alternativo.

SOBRE LOS PRODUCTORES

NASH EDGERTON (director) es un hombre verdaderamente multifacético. Después de tener su oportunidad como doble a los 18 años, pasó a establecerse como actor, editor, productor, escritor y director de talento indisputable. Con más de 180 méritos cinematográficos y televisivos que abarcan diversas producciones, como la trilogía Matrix, Star Wars: Episodio I y II, La delgada línea roja y El gran Gatsby, Edgerton continuó desafiándose con varios proyectos eclécticos a ambos lados de la cámara.

The Square marcó la primera incursión de Edgerton en la dirección de largometrajes. La película recibió siete nominaciones a los premios otorgados por el Instituto Cinematográfico Australiano, incluyendo las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original. El Festival de Cine de Sidney de 2008 la seleccionó entre 12 películas internacionales para la competencia oficial para la inauguración de los premios Sydney Film Prize.

Edgerton está trabajando en la posproducción de Mr. Inbetween, una coproducción entre Blue-Tongue Films y Jungle TV para FX Australia. Dirigió los seis episodios y es el productor ejecutivo junto con el escritor del programa y la estrella Scott Ryan.

Edgerton debutó en la dirección de cortos con Loaded (1996), que también marcó los inicios de Blue-Tongue Films, una cooperativa cinematográfica conformada por él, su hermano Joel y sus amigos Tony Lynch y Kieran Darcy-Smith. Un año después, su próximo proyecto conjunto, Deadline, ganó el premio máximo en Tropfest y fue directo al Festival de Cine Sundance. Desde entonces Edgerton ha dirigido nueve cortos multipremiados, incluyendo Lucky, Spider y Bear, que se estrenaron en el prestigioso Festival de Cine de Cannes. Los cortos cautivaron al público, lograron estado de culto a nivel mundial y acumularon más de 65 premios entre ellos.

Edgerton es un editor consagrado. Editó y produjo The Magician (2005), un documental de culto muy elogiado que fue escrito y dirigido por Scott Ryan y nominado a un Film Critics Circle of Australia Award y un IF Award. El estilo único de Edgerton con videos musicales le valió diversos premios y diversas nominaciones a los premios ARIAS y MTV Video Music Awards, después de trabajar conjuntamente con artistas de renombre internacional, como Bob Dylan, Eskimo Joe, Ben Lee, Missy Higgins, Hilltop Hoods y Empire of the Sun.

ANTHONY TAMBAKIS (escritor) recibió la beca Paul Bowles para escribir ficción. Además de ser un guionista y cuentista célebre, es el autor de la novela Swimming With Bridgeport Girls. Actualmente, está adaptando para Broadway El audaz, una película de 1961 con Paul Newman, y 1959, la novela en la cual se basó el film mencionado.

Oriundo de Fairfield, Connecticut, Tambakis vive actualmente en Austin, Texas.

REBECCA YELDHAM (productora) ha abanderado, en sus 25 años de carrera en la industria cinematográfica, diversos films y a varios directores emergentes en los Estados Unidos y en todo el mundo. Las películas que produjo participaron en cientos de festivales estadounidenses y mundiales, incluyendo los festivales de Toronto, Sundance, Berlín y Cannes, y fueron nominadas a muchos premios BAFTA, Emmy, Spirit y Premios de la Academia. Los méritos de Yeldham incluyen El regalo, protagonizada por Jason Bateman, Rebecca Hall y Joel Edgerton (se realizó por menos de cinco millones de dólares y recaudó cuarenta y cinco en las boleterías nacionales); On the Road, de Walter Salles, protagonizada por Garrett Hedlund y Kristen Stewart; Diarios de motocicleta, de Salles, protagonizada por Gael García Bernal; Cometas en el cielo, de Marc Forster, basada en la apreciada novela de Khaled Hosseini, que fue un best seller; y Anvil! The Story of Anvil, un galardonado documental de culto.

EDU GRAU (director de fotografía) es conocido por rodar films como Arthur Newman, de Dante Ariola, con Emily Blunt y Colin Firth; A Single Shot, protagonizada por Sam Rockwell y William H. Macy; Suite Française. Un amor prohibido, de Saul Dibb, con Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Mathias Schoenaerts y Sam Riley; Las sufragistas, de Sarah Gavron, protagonizada por Carey Mulligan, Helena Bonham Carter y Meryl Streep; El regalo, de Joel Edgerton, con Jason Bateman y Rebecca Hall; Trespass Against Us, de Adam Smiht, con Michael Fassbender y Brendan Gleeson; y la película española Quién te cantará, de Carlos Vermut, con Najwa Nimri. Recientemente Grau volvió a formar equipo con Joel Edgerton para Boy Erased, con Nicole Kidman, Russell Crowe, Lucas Hedges, Xavier Dolan y Flea.

Nacido en Barcelona en 1981, Grau estudió en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y la National Film and Television School (NFTS) del Reino Unido, y se especializó en dirección de fotografía. Después del galardonado corto La Ruta Natural en el festival Sundance, rodó su primer largometraje, Honor de cavalleria, de Albert Serra, el cual se estrenó en Cannes en 2006. Luego de filmar Kicks en el Reino Unido, rodó su primer largometraje en Hollywood, A Single Man, de Tom Ford. Fue aclamado como uno de los films más hermosos de 2009 desde el punto de vista fotográfico y le valió a Colin Firth una nominación a los premios BAFTA y una nominación a los premios Óscar.

En 2009, Grau filmó Sepultado, de Rodrigo Cortés, con Ryan Reynolds. La película ganó el Bronze Frog en la categoría Mejor Fotografía en Camerimage 2010 y también le valió a Grau una nominación a los premios Goya. Después Finisterrae ganó el premio principal en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam de 2011. Regresó al Reino Unido con Despertar de los muertos, de Nick Murphy, protagonizada por Rebecca Hall y Dominic West. Luego colaboró con su viejo amigo Marçal Forés en Animals, un largometraje en la misma línea de los cortos que realizaron juntos. Más tarde, tuvo la oportunidad de trabajar con Lady Gaga en el video Born This Way.

BLUE-TONGUE FILMS (productora) es una cooperativa cinematográfica conformada por los directores Luke Doolan, Joel Edgerton, Nash Edgerton, Mirrah Foulkes, Sean Kruck, David Michôd y Spencer Susser.

LUKE DOOLAN (editor) es un editor nominado al Óscar que suele colaborar con Nash y Joel Edgerton. Antes trabajaron junto en películas como Animal Kingdom, El regalo y The Square. Doolan editó recientemente Ella es un monstruo, de Nacho Vigalondo, protagonizada por Anne Hathaway y Jason Sudeikis. Trabajó en Hotel Mumbai, un drama de próxima aparición dirigido por Anthony Maras. Los méritos de Doolan en la pantalla chica incluyen Flaked, la serie de Netflix con Will Arnett, y la miniserie australiana Old School, protagonizada por Bryan Brown y Sam Neill.

Doolan también es director. Escribió y dirigió el corto Miracle Fish, que le valió una nominación a los Premios de la Academia.

TATIANA RIEGEL (editora) fue nominada a los premios Daytime Emmy y ganó un Eddie Award. Colaboró con el director Craig Gillespie en varios films, incluyendo Horas contadas, Un golpe de talento, Noche de miedo y Lars and the Real Girl. Su último trabajo en colaboración es Yo, Tonya, la galardonada biografía de Tonya Harding protagonizada por Margot Robbie. Otros méritos de Riegel incluyen Desde muy muy atrás, bajo la dirección de Nat Faxon y Jim Rash; Hombres de mentes, dirigida por Heslov; y Pu-239, el film de HBO dirigido por Burns por el cual Riegel ganó un Eddie Award. Sus otros méritos televisivos comprenden House, American Dreams, The Cleaner, Imaginary Bitches y My Own Worst Enemy.

