Jurassic World El reino caido: Sinopsis, reparto, ficha: Jurassic World Fallen Kingdom

Hace tres años que el parque temático y lujoso resort Jurassic World fue destruido por dinosaurios fuera de control. La Isla Nublar fue abandonada por los humanos mientras los dinosaurios sobrevivientes se valen por sí mismos en la jungla.

Cuando el volcán inactivo de la isla empieza a tronar, Owen (CHRIS PRATT) y Claire (BRYCE DALLAS HOWARD) organizan una campaña para rescatar a los dinosaurios que permanecen en la isla y evitar su extinción.

A Owen lo motiva encontrar a Blue, su raptor más querido, que todavía está perdido en la jungla, y a Claire un gradual respeto por estas criaturas que hoy en día se han convertido en su misión. Cuando llegan a la insegura isla donde la lava ya ha comenzado a salir, se destapa una conspiración que podría hacer que nuestro planeta diera un giro peligroso nunca antes visto desde épocas prehistóricas.

Toda la expectativa, aventura y emociones son sinónimo de una de las sagas de películas más populares en la historia del cine; este nuevo evento de la cinematografía nos trae de regreso a personajes y dinosaurios-junto con nuevas razas más impresionantes y aterradoras nunca antes vistas.

Bienvenidos a Jurassic World: El Reino Caído .

Pratt y Howard nuevamente protagonizan esta aventura épica de acción, junto a los productores ejecutivos STEVEN SPIELBERG y COLIN TREVORROW. Dirigida por J.A. BAYONA (The Impossible, The Orphanage), Jurassic World: El Reino Caído fue escrita por Tevorrow, el director de Jurassic World, y su coescritor, DEREK CONNOLLY. Los productores FRANK MARSHALL y PAT CROWLEY vuelven a colaborar con Spielberg y Trevorrow, al frente de la realización de esta maravillosa entrega. BELÉN ATIENZA se une al equipo como productora.

Al experto grupo lo acompañan los actores JAMES CROMWELL (Babe) que interpreta el papel de Benjamin Lockwood, un millonario hombre de negocios que fuera socio del Dr. John Hammond para la creación de Jurassic Park; JUSTICE SMITH (The Get Down) es Franklin Webb, el ingenioso hacker tecnológico que trabaja con Claire en el Grupo de Protección a Dinosaurios, quien se siente más cómodo siendo el "hombre sentado en la silla" en el cuartel general que estando en el centro de la acción; DANIELLA PINEDA (The Detour) interpreta a la doctora Zia Rodriguez, una brillante paleo-veterinaria cuyos conocimientos en esta subespecialidad arcaica serán puestos a prueba en dinosaurios vivos; RAFE SPALL (Prometheus) es Eli Mills, la mano derecha de Lockwood que contacta a Claire y a Owen para que lleven a los dinosaurios a una reserva privada; TED LEVINE (Shutter Island) es Wheatley, un mercenario insensible al que Mills pone al frente de la operación en la Isla Nublar; TOBY JONES (la serie de Captain America) es Eversoll, y Mills lo ha contratado para supervisar la operación en la propiedad de Lockwood posterior a la misión de rescate; GERALDINE CHAPLIN (A Monster Calls) es Iris, el ama de llaves de la propiedad, que conoce secretos de la familia; e ISABELLA SERMON, que hace su debut en cine en el papel de la contagiosamente optimista nieta de Lockwood, es Maisie, una niña de 10 años que ha vivido en la mansión toda su vida.

Vuelven a la película los incondicionales BD WONG y JEFF GOLDBLUM replicado sus papeles originales: el Dr. Henry Wu y el Dr. Ian Malcolm, respectivamente. Wu, un genetista corrupto cuyo nombre está íntimamente relacionado con la organización InGen, está tan ansioso como siempre en su búsqueda de avances científicos. Por su parte, el excéntrico matemático Malcolm fue el primero que predijo el destino amargo del Parque Jurásico de Hammond un cuarto de siglo atrás. Su incomparable comprensión de la teoría del caos y de aquellos que abusan del poder demostrará ser invaluable…especialmente cuando Owen y Claire descubren el desenlace fatal de esta trampa.

En el equipo de talentos creativos que acompañan a Bayona están el director de fotografía OSCAR FAURA (A Monster Calls,The Orphanage), el diseñador de producción ANDY NICHOLSON (Gravity,Captain America: The First Avenger), la diseñadora de vestuario SAMMY SHELDON DIFFER (Ex Machina,Imitation Game), el supervisor creativo de efectos de criaturas ganador del Oscar® NEAL SCANLAN (Star Wars Episode VII: The Force Awakens,Rogue One: A Star Wars Story) y el compositor musical ganador del Oscar® MICHAEL GIACCHINO (Up, Jurassic World). El tema musical de Jurassic Park lo compuso el cinco veces ganador del Premio de la Academia® JOHN WILLIAMS (las sagas de Star Wars y de Harry Potter).

Jurassic World: El Reino Caído fue filmada en el Reino Unido y en Hawaii.

Acerca de la Producción

Adiós Isla Nublar: El Reino Caído ha Nacido

Parecería difícil de creer, pero cuando los realizadores empezaron a desarrollar Jurassic World, no tenían idea de que se convertiría en una de las cinco películas más taquilleras de todos los tiempos. Para el director de Jurassic World, Colin Trevorrow, quien también coescribió el primer capítulo-y que regresa como coescritor y ahora productor ejecutivo de Jurassic World: El Reino Caído-el relanzamiento de la serie que lo ha hechizado desde que era niño, la visualizaba como una trilogía desde el principio. Junto con el coescritor Derek Connolly, se enorgullece de llevar los cuentos con moraleja de Michael Crichton y la creación del mundo de Steven Spielberg a un nuevo nivel, inesperado y exquisitamente peligroso.

Una vez que la prensa mundial terminó su tarea y junto con el público celebraron este logro histórico, era hora de respirar hondo…y volver a trabajar. "Unas dos semanas después del estreno de Jurassic World mi familia y yo, que habíamos estado viviendo en Los Ángeles durante un año, teníamos que viajar en auto de regreso a nuestro hogar en Vermont", recuerda Trevorrow. "Le pregunté a Derek si me acompañaría en ese viaje, y usar el tiempo que nos llevaría atravesar el país para conversar sobre hacia dónde podría evolucionar la historia. Tenía un set básico de ideas y quería presentárselas-en un espacio donde pudiéramos pensar con libertad y hasta volvernos locos con lo que el futuro podría traer."

Motivado por la confianza del tremendo éxito de la película y la fe que tenía Spielberg en su arco narrativo, tomaron la carretera y discutieron qué sería de la vida de Owen, el entrenador de raptors, y de la gerente de operaciones Claire, y de los miles de dinosaurios desplazados deambulando en tierra y volando sobre la Isla Nublar. "Esta vez, nos dijo, 'Muéstrenme lo que ustedes crean que esto podría ser, adonde piensan que estos personajes deberían ir y a qué lugar podríamos llevarlos,'" comenta Trevorrow. "Entonces en nuestro camino hacia Vermont, surgió la historia de El Reino Caído."

Jurassic World trajo a la pantalla el parque que nos habían prometido presentando muestras de vida asombrosas y aterradoras. Trevorrow sabía que el siguiente capítulo podía y debía abordar temas más oscuros. Al director de la ovacionada Safety Not Guaranteed, hacía tiempo que sentía curiosidad por el significado de los aspectos paradójicos del tiempo. "Estos dinosaurios vivieron en la Tierra hace 65 millones de años, y se encuentran en un lugar que les es completamente extraño," comenta. "Reflexioné sobre la manera en que podíamos contar una historia que se identificara con el ángulo humano. ¿Cómo nos sentiríamos si nos llevaran a un mundo al que no pertenecemos…solo para satisfacer a otros? Ese era un campo que no habíamos explorado antes, y sabíamos que estas películas podían beneficiarse de ello."

Mientras los escritores diseñaban este segundo acto, planearon la estrategia de hacia dónde llevarían al público. Debido a la codicia de los inversionistas jugando a ser Dios y a los visitantes del parque que antepusieron la prudencia y el dinero a la razón, Jurassic World había sido abruptamente arrasado. Los escritores sabían que había terreno fértil a explorar fuera de la isla, y que habían estado plantando las semillas silenciosamente durante años. "¿Cuál sería el resultado de esa destrucción; cuál sería el siguiente peldaño?" se preguntaba Trevorrow. "Afortunadamente, había muchas pistas sembradas en la primera entrega; en la propia película, en mapas en el sitio de internet-en lugares donde la gente no lo imaginaría, hay indicios para las siguientes dos películas-existe información incrustada."

Pocos personajes son tan cercanos a Trevorrow como Claire Dearing y Owen Grady, la apasionada ex-pareja de enamorados que aparentemente están destinados a extrañarse-y a quejarse-el uno del otro desde la distancia. Sobre la evolución de estos héroes, comenta: "Reflexionamos mucho acerca de dónde podría estar Claire unos años más tarde, y cómo lograr que su sentimiento de culpa, el arrepentimiento y la responsabilidad-la pondrían de vuelta en acción. Claire se entera de que un desastre natural está a punto de ocurrir en la isla-y que ha planteado esta pregunta al mundo: 'Dejamos a los animales morir, o los salvamos?' Ella se siente la más responsable de ir a rescatar a los dinosaurios.

"Por otro lado, está Owen, que es la autoridad para probar que los raptor pueden serguir órdenes. Él sabe que ellos tienen la capacidad de cumplir el mismo propósito de otros animales que han sido usados a lo largo de la historia en las guerras," continúa Trevorrow. "Eso abre su propia Caja de Pandora. Contamos con estos dos personajes que son la madre y el padre del nuevo mundo. Son la causa de este desastre biológico construído lentamente e iniciado por John Hammond. Era importante encontrar un camino para entrelazar a Hammond en el argumento y conectarlos a todos, y contar más sobre la historia de cómo inició Jurassic Park."

Los extraordinarios dinosaurios son tan protagonistas como Claire y Owen. Esto se vuelve más evidente con Blue, la Velociraptor con la que Owen ha generado una profunda conexión desde que era una cría. Después de una feroz batalla con su compañero de camada Echo-que deja a Blue con una cicatriz en el labio-Blue establece su dominio sobre la manada. Cuando Owen finge estar herido durante su entrenamiento, Blue muestra su capacidad de ser empática. Un enigma virtual de los dinosaurios, ella es feroz y protectora por partes iguales; lamentablemente, en la era posterior a Jurassic World, Blue es también la última de su clase.

Para los escritores, era fundamental traer de vuelta a esta criatura bien entrenada con la que todos hemos generado un vínculo. Este nivel de narrativa fue extraordinario a los ojos de Spielberg. "Blue se convirtió en un personaje real que dejó huella," indica. "En la primera película, a John Hammond le gustaba presenciar cada nacimiento, ver a cada dinosaurio salir del huevo, porque quería dejar una huella en el animal. En este caso, fue Blue quien dejó huella en el público, y eso lo convierte en un personaje esencial al que le pondremos especial atención en esta segunda película."

Para la historia era imperativo presentar a un nuevo set de dinosaurios de épocas diferentes. Un Baryonyx, un Carnotaurus, hasta una pequeña y alocada especie conocida como Stygimoloch; los escritores llevaron criaturas mucho más coloridas a El Reino Caído como nunca antes. Y por si fuera poco, imaginaron una monstruosidad genéticamente diseñada, el Indoraptor. Su DNA es una profana mezcla de Velociraptor, Indominus rex y quién sabe qué otra cosa el Dr. Wu mezcló en los codones: esta criatura no es mortal por su tamaño-sino por su inteligencia, velocidad y habilidad para seguir órdenes…cuando así lo decide. El Indoraptor es, sin lugar a dudas, el arma perfecta.

No existiría una película de Jurassic sin nuestra estrella, el T. rex, que también está de regreso," nos dice Trevorrow. "Hemos ido detrás de este personaje desde el principio; es la misma T. rex que vimos en Jurassic Park y en Jurassic World. Ella es un ícono-no solo por ser una T. rex, sino porque es esta T. rex."

Tomando las Riendas: Bayona se une al Equipo Jurassic

Para este capítulo de la trilogía, los productores buscaron al aclamado director español Juan Antonio "J.A." Bayona para que se uniera a su expedición. Conocido por su manera profundamente íntima y majestuosa de contar historias, el director se mostró entusiasmado de unirse a la producción, su reto más grande a la fecha. Bayona trae a su memoria recuerdos de la épica que comenzó todo: "Como mucha gente de mi generación, me quedé con una sensación de asombro cuando vi Jurassic Park. Hay algo que te atrapa cuando ves criaturas que habitaron nuestro planeta hace millones de años, y el concepto de traerlos de vuelta de la extinción es fascinante. La idea de una saga es tan divertida como genial. La primera vez que vi al Brachiosaurus en pantalla, supe que todo era posible."

Lo anterior, aunado a la dificultad de decirle que no al hombre cuyo apellido es sinónimo de blockbuster de verano…y al vínculo indeleble de los recuerdos y las sensaciones que le producían sus películas. Bayona recuerda ese día: "Fue Steven Spielberg quién me ofreció la oportunidad, y me sentí bendecido de poder trabajar con él. Lo admiro profundamente. Después de filmar The Impossible,The Orphanage yA Monster Calls, la oportunidad de trabajar en una película de aventuras se presentaba como una gran excusa para pasarla muy divertido; era el momento perfecto."

Bayona agradeció que Trevorrow, que muestra una gran pasión por todo lo relacionado con Jurassic, fuera parte de este proyecto. "Colin desarrolló el segundo episodio de la historia en una trilogía y eso me emocionó mucho," relata el director. "A partir de ese día, hemos trabajado juntos para incorporar mi visión. Me encanta jugar con el suspenso para atraer a la audiencia; me gusta la intensidad y hacer que la gente sienta la experiencia completa."

Siempre humilde, Bayona acogió la oportunidad de colaboración. "Cuando me incorporé al proyecto, sabía que tenía que hacerme cargo de cuidar al bebé de Steven and Colin. Como director, puedo aportar en muchos aspectos de la historia, en la energía y en el tono. Sin embargo, soy conciente de que la saga de Jurassic tiene millones de seguidores, así que era importante trabajar muy de cerca con ellos para asegurarnos de entregarle al público nuevas y emocionantes experiencias… manteniendo el alma de la franquicia."

Bayona declara que la imaginación de su yo más joven se encendió con la genialidad profética del Dr. Crichton. "Lo que siempre me gustó de los libros de Michael Crichton es que, además de que te hacían disfrutar de una gran aventura, te dejaban pensando sobre las repercusiones morales de los avances de la ciencia. Ya no estamos hablando de ciencia-ficción; la realidad de estos avances le brinda a la audiencia una empatía inmediata. Hace 25 años, el debate acerca de los límites morales de la ciencia apenas iniciaban; hoy son noticias cotidianas. Colin y Derek sabían que necesitábamos discutir este tema, ya que esto volvía a nuestra película sumamente relevante."

Bayona y Trevorrow trabajaron estrechamente a lo largo de la producción y se mostraron abiertos a poner a prueba sus ideas una y otra vez. "Es un escenario único, y estoy muy orgulloso de la forma en que J.A. y yo trabajamos en colaboración," expresa Trevorrow. "Lograr que dos cineastas-que son inherentemente visuales-intenten constantemente aceptar la idea del otro ha resultado en algo especial. J.A. y yo somos muy diferentes, pero creo que el producto que hemos logrado es absolutamente único. Tiene una sensibilidad innata para los elementos que hacen funcionar a las películas de Jurassic. Muestra una espiritualidad en sus películas y un sentido de familia…pero las familias también pasan por experiencias traumáticas."

Spielberg valoró que Bayona estuviera dispuesto a ajustar su sello característico a un universo que tiene un estilo propio que lo distingue. "Algo que la serie de películas de Jurassic tienen en común es que son creadas por cineastas que aman el arte de hacer cine," comparte Spielberg. "Juan Antonio hizo un extraordinario trabajo por medio de su arte, siendo capaz de hacer El Reino Caído un poco parecida a la primera película que dirigí, un poco parecida a la última película que dirigió Colin…y aun así, hacerla 100% suya. Es un cineasta real con una voz auténtica, encontró la manera de no piratearla y cambiar el tono, el espíritu o el estilo de Jurassic Park, haciendo su propia película de Jurassic World. Nos sentimos bendecidos de que haya traido su voz a nuestra serie de películas. Bateó la bola y la sacó fuera de la cancha."

Para el experimentado realizador Frank Marshall, quien regresa a producir la película, su interés por esta asociación fue pan comido. "Colin y Derek tomaron los elementos con los que estamos familiarizados y los elevaron al siguiente nivel. Esta película tiene una escala enorme. Iniciamos en el parque, en este vasto espacio con volcanes, con secuencias de escape dentro y debajo del agua. Hasta ahora, los humanos y los dinosaurios habían estado separados. En El Reino Caído, hay mucha más interacción. Están de vuelta Blue, Mosasaurio, T. rex y otros que recordarán, además de muchos nuevos dinosaurios que nunca antes habían visto."

Marshall agradeció que Bayona llevara al proyecto una sensibilidad tan diferente a la que había experimentado la serie: "J.A. tiene una visión cinemática magnífica para crear mundos increíbles y personajes que es maravillosamente concisa. No se trata solo de los dinosaurios, es acerca de los personajes. Brinda visión y emoción a los personajes en su paso por Jurassic World."

Indiscutiblemente, las estrellas más importantes de las películas de Jurassic son los impresionantes dinosaurios, una idea creativa de los mejores artistas en sus respectivos campos de criaturas animatronics y efectos visuales. "Rodeamos a J.A. con personas altamente experimentadas que han producido una enorme cantidad de proyectos de gran escala," expresa Marshall. "ILM trabajó con él muy de cerca; ellos siempre van al límite máximo en tecnología, y es emocionante ver los nuevos juguetes que tenemos en nuestra caja de instrumentos para crear las escenas con los dinosaurios. También contamos con Neal Scanlan, quien ha imaginado a estas maravillosas criaturas a lo largo de los años, y creó los animatronics. Los fans disfrutan que haya criaturas reales y a los actores les encanta interactuar con dinosaurios 'reales'."

Patrick Crowley, que regresa a trabajar con Marshall como coproductor en esta nueva entrega, comenta sobre la base sólida y el cuidado que beneficia a la franquicia. "El elemento clave con el que contamos en esta trilogía es el involucramiento de Colin Trevorrow y de Steven Spielberg. Steven es el gran maestro encargado de asegurarse de que lo que hacemos refleje los propósitos originales y que se mantengan los temas que él estableció hace tiempo. Colin, Steven, y ahora J.A., comprenden la responsabilidad de elevar el nivel de tensión y peligro. Esta película está llena de elementos que la gente nunca ha visto-locaciones, dinosaurios, y nuevas experiencias."

Crowley celebra que su director le haya brindado a la franquicia justo el empujón de energía que necesitaba. "The Impossible fue la película por la que todos consideramos a J.A. como el mejor candidato para dirigir nuestra película. Sabíamos que podía manejar el alcance y la escala. Su especialidad es crear tensión y llevar la misma sensación a una película de Jurassic que la que Colin consiguió en Jurassic World."

Para Crowley, una película de Jurassic no estaría completa sin la abundancia de especies. Es también una fuente de orgullo para el equipo de producción superarse a sí mismos, sin eclipsar la narrativa. "En esta película, veremos más dinosaurios que en todas las anteriores," anuncia el productor. "Los dinosaurios estarán además mucho más cerca de los seres humanos. Es un sentimiento único, que implica una acción totalmente diferente. Pasamos mucho tiempo con Blue, que es la pieza central de la cinta. También contamos con un nuevo dinosaurio, el Indoraptor, que es una creación genéticamente modificada del Dr. Wu. Es inteligente, increíblemente físico, se mueve como una lagartija y se mete en espacios donde otros dinosaurios son demasiado grandes y no caben; es, de verdad, realmente asqueroso."

Esta abominación/milagro científico fue un particular deleite para Spielberg. Sonríe: "Esta fue la primera película de Jurassic donde puedo decir sinceramente que tenemos un monstruo. El Indoraptor es un dinosaurio, que en realidad es un monstruo. Esto convierte a El Reino Caído en la primera película híbrida: una película de dinosaurios y de monstruos."

Por su parte, la productora Belén Atienza, la mano derecha de Bayona, estaba emocionada de unirse al grupo de experimentados realizadores en esta aventura con 25 años de creación. Cuando comentó de su experiencia de trabajo en Jurassic World: El Reino Caído, su actitud hacía eco a la sensación de asombro de Bayona. "Sentí que éramos niños de vuelta porque recordé mi infancia", indica. "La maravilla de los dinosaurios, las aventuras, la jungla, el misterio, la acción y el suspenso eran sencillamente sorprendentes." Esa energía era contagiosa en el set de filmación. "Desde que empezamos a trabajar en este proyecto, nos dedicamos a exprimir cada momento que pudimos sacar de la película para ofrecérselo a la audiencia."

Atienza ha producido todas las películas de Bayona y comparte un espíritu afín en la ejecución de las historias que capturan. De buena gana, nos cuenta del proceso: "La visión comienza con el encuadre de la escena. Todo se centra en la toma y ese trabajo se realiza meses atrás: leyendo la escena, trazando las tomas…cada movimiento de las cámaras, la velocidad y el tiempo que dedicaremos a cada personaje. Ese día, recibiremos aportaciones de los actores y los demás realizadores, y siempre estaremos abiertos a ello. Una vez que sabes de qué se trata la escena, entonces hay que concentrarse en lograrla todavía mejor."

Conversando sobre el estilo que Bayona ha perfeccionado a lo largo de las años, ella advierte que el director de El Reino Caído es, al mismo tiempo, un disciplinado hombre de trabajo y un travieso cuentacuentos: "Siempre está intentando encontrar algo especial. Es por ello que hay secuencias cómicas en sus películas, donde no sabes qué esperar. Pide tres o cuatro rondas de cada toma; es bastante complejo, como una coreografía técnica que es instintiva en él. Al mismo tiempo, es un artista con enormes cualidades. Es un placer verlo trabajar."

Opciones de Supervivencia: Regresan los Personajes Favoritos

Es imposible pensar en el regreso del Mundo Jurásico sin la explosiva pareja de Claire y Owen. "A todos les encanta ese par," expresa Bayona. "La química entre Bryce y Chris me hace recordar a los clásicos de Hollywood. Tenemos que regresar a esa época. Chris creó un personaje asombroso, le otorgó a Owen un encanto y un sentido del humor genuinos. Tiene una fuerza interna auténtica y comunica al público que siempre hará lo correcto."

Pratt comparte qué es aquello que continúa haciendo eco en la audiencia de esta saga: "El éxito de Jurassic World empieza la popularidad de Jurassic Park. La película original es simplemente venerada. Capturó la imaginación de toda una generación, y había una avidez mundial por ver una nueva versión de la historia…con todos los avances tecnológicos actuales de la cinematografía desde 1993."

Trabajar con Bayona fue una experiencia gratificante para Pratt. "J.A. es un gran entusiasta del cine," comenta el actor. "Disfruta particularmente las películas que te llevan al extremo, y eso lo está trayendo a esta cinta. Está jugando, no tanto con lo que está en ella, sino con lo que podría encontrarse a la vuelta de la esquina. Estas películas son todo ciencia, imaginación y suspenso, y J.A. es un maestro."

Muy pocos pueden entender el brutal trabajo físico que conlleva trabajar en una película de Jurassic. Pratt agradeció la oportunidad de actuar una vez más con Howard. "Hago buen equipo con Bryce, quien tiene una increíble ética profesional; es una apasionada en todos los pasos del proceso. Combina esta colaboración con la visión de nuestro director, y obtienes una muy buena orientación de lo que necesitas para hacer de esta película la mejor aventura de la saga de Jurassic que haya existido."

Claire y Owen han estado separados todo este tiempo, pero se reúnen con una meta en común. Su misión es proteger y salvar a todas las criaturas, y ella sabe que aquello que hará a Owen regresar a la isla es la oportunidad que tiene de rescatar a Blue, la Velociraptor con quien ha generado la conexión más cercana. "Mucho de lo que sucede entre Claire y Owen es tácito; juntos vivieron experiencias traumáticas en Jurassic World y las han manejado de manera diferente," reflexiona Pratt. "Owen cree que no existe una manera de sentirse mejor; que tienes que seguir adelante y vivir la vida. Llenarse de culpa como lo ha hecho Claire está mal, y para Owen ignorar lo que han pasado juntos también es incorrecto…se necesitan el uno al otro. Estos personajes sienten una atracción mutua y están destinados a estar juntos…pero las circunstancias no han permitido que eso suceda."

El papel de Pratt requirió de una gran cantidad de acrobacias, y hubo muchas noches en las que su magullado cuerpo al final del día de filmación lo conducía a un sueño profundo. "Esta requirió más trabajo físico que la primera película," dice Pratt. "Hubo muchas escenas que requerían acrobacias; salté de la parte trasera de camiones, buceé, corrí montaña abajo e hice acrobacias debajo del agua. Hubo también importantes secuencias de peleas. Tomaron el elemento del héroe de acción que funcionó en la primera película, y lo multiplicaron por cuatro."

El actor, al que no le son desconocidos los papeles que requieren de trabajo físico, nos cuenta una de sus escenas favoritas durante la filmación: Owen corre detrás de Claire y Franklin, que están dentro de la girósfera que se desplaza por la Isla Nublar y cae al océano. Cuando Owen se zambulle para rescatarlos, usa cada pieza de su entrenamiento militar y su instinto de supervivencia para salir con vida.

La secuencia fue filmada en el tanque subacuático de los Estudios Pinewood, y llevó cinco días de rodaje. Pratt explica: "Me encantó toda la secuencia debajo del agua. El concepto creativo era filmarla en una sola toma, mantener el foco como si estuviéramos dentro de la girósfera, mirando hacia afuera. Nunca cambiamos ese punto de visión, y esa cosa se está hundiendo. Claire y Franklin están a punto de ahogarse y Owen tiene que nadar para sacarlos, pero eso no funciona. Owen nada de regreso hacia la superficie, y vuelve por ellos. Todas estas acciones se generaron con elementos reales, y fue como armar un rompecabezas de mil piezas. Disfruté el proceso de rodar pieza por pieza y observar como esas piezas terminaron unidas."

Interpretando el papel de Owen, Pratt se ha llevado a un grupo de Velociraptors a una persecución por la jungla y ha sobrevivido a los feroces dientes de otras incontables criaturas de la isla. Pero nada podía prepararlo para el monstruoso nuevo dinosaurio creado por el Dr. Wu: el Indoraptor, la criatura más letal que haya caminado sobre este planeta. "El Indoraptor extiende la historia y nos ofrece una pista de lo que nos depara el futuro de la franquicia de Jurassic. Tienes la sensación de que el Indoraptor es la meta final de InGen. Ellos han estado desarrollando este tipo de inteligencia y diseño cognitivo para raptors durante años. Este último desarrollo, el Indoraptor, es a prueba de balas. Ataca bajo comando. Ha sido diseñado como un arma de guerra mortal y a primera vista es evidente qué tan peligroso es. La perspectiva de que caiga en las manos equivocadas es aterradora."

Bryce Dallas Howard regresa a interpretar el papel de Claire Dearing, un personaje que, al igual que Owen, ha sufrido trastornos irreversibles por los catastróficos sucesos de hace tres años. "EnJurassic World, Claire se mueve en un arco muy claro," reconoce Howard. "Deja ver quién es en el exterior, pero no sabes quién es en el interior. Hacia el final de la primera película, conoces de qué está hecho este personaje y puedes ver claramente quién es."

Mientras Owen se retira a una vida en solitario, Claire hace lo contrario-ha creado el Grupo de Protección a Dinosaurios (DPG por sus siglas en inglés), cuya misión es salvar a los dinosaurios que se quedaron en la Isla Nublar. "Todavía está lidiando con el hecho de que necesita responsabilizarse de lo sucedido," continúa Howard. "Cometió un error que no puede echar para atrás, porque ella formó parte de la creación del Indominus rex; ella firmó el cheque. Ahora el mundo es un lugar diferente por las decisiones que ella tomó. Abrió la Caja de Pandora, y no podrá cerrarla jamás. Todo lo que Claire quiere hacer es estar del lado correcto de la historia. Es su causa y su misión."

Howard quería impregnar a su personaje con capas que con mucha frecuencia no están presentes en los personajes femeninos de las películas de acción. "Son doncellas en peligro o fuertes y heroicas mujeres, pero no hay puntos intermedios. Lo que me encanta de Claire es que no te tiene que gustar necesariamente todo el tiempo, pero te conectas con ella; la comprendes y crees en su lucha interna. Es emocionante tener la oportunidad de interpretar a una mujer que es decidida y centrada, por momentos torpe y puritana, porque así somos los seres humanos."

Replicando a Trevorrow y Bayona, Howard subraya que el material de origen es muy importante para ella; con este fin, ella trazó alternativas para su personaje de los cuentos de Crichton. "He leído muchas de las novelas de Michael Crichton, y hay aspectos identificables que corren a lo largo de toda su composición literaria. Como todos los icónicos escritores de sci-fi, él nos fue preparando emocionalmente para el futuro, para que tomáramos las decisiones correctas con base en nuestra propia humanidad. Ese es el cuestionamiento con el que está lidiando Claire: ¿Es una elección humana salvar a los dinosaurios, o es mejor dejar que la naturaleza siga su curso y dejar que los dinosaurios sean destruidos?"

Howard estaba entusiasmada de que su director se sintiera igualmente apasionado por estos temas. "J.A. es un cineasta increíble y un genio cuando se trata de asustar a la gente. Entiende el suspenso, particularmente con criaturas y monstruos. Con frecuencia, lo que es tan atemorizante es cuando no ves al monstruo hasta el último, último minuto. En el momento justo el monstruo sale a la luz de manera tal que te perseguirá por el resto de tu vida…pero te encanta. Es un cinéfilo de alta frecuencia que respeta a los grandes visionarios en la historia de la narración. Es parte de un equipo que juntos están creando el siguiente capítulo de esta historia."

Si bien Howard empezó a actuar en películas desde que era pequeña, las habilidades de su director la siguieron sorpendiendo e impresionando durante la producción. "Hay un par de cosas que J.A. hizo en el set que nunca antes había experimentado. Durante el rodaje de escenas sin diálogo, nos ponía música de fondo, lo que nos daba una perfecta orientación de lo que había que hacer. Caminábamos diferente, hasta nos comportábamos diferente. También había muchos efectos de sonidos de dinosaurios. De repente, de la nada salía un rujido realmente fuerte; eso nos asustaba y nos sacaba una reacción. Usaba estas herramientas para traernos a este mundo y que todos estuviéramos en sincronía-todos formábamos parte de la misma orquesta."

Bayona no fue el único en sintonía con el hecho de que la producción tuviera que ser armónica. Con Howard y Pratt reunidos, ella reflexiona acerca del más agudo de sus instintos: "Chris sabe qué es lo más divertido que puede suceder en una película de Jurassic. Cuando estamos en una escena juntos, y veo a Chris moviéndose, les digo, 'Oigan…El sentido arácnido de Chris le está diciendo algo.' Él sabe lo que le gustaría estar mirando, y nos sentimos como niños cuando estamos en el set de filmación. Esa clase de diversión la experimentas hasta que actúas al lado de Chris Pratt en una película de Jurassic."

Al igual que Pratt, Howard comparte el miedo por todo lo relacionado con el Indoraptor. "Conocemos las reglas en términos de cómo sobrevivir a ciertos dinosaurios, pero el Indoraptor es un monstruo creado por humanos," comenta la actriz. "Lo más espantoso de esta criatura es que no sabemos como sobrevivir ante ella. Si te quedas quieta, el T. rex no te puede ver, entonces podrías escaparte. Pero este dinosaurio te cambia el juego permanentemente. El Dr. Wu ha creado un arma imparable. Y aquí está el giro, uno nunca pensaría que lo más aterrador que podría suceder en una película de Jurassic es enfrentar a un dinosaurio. En esta película vemos que hay algo más amenazante y malvado-algo más sediento de sangre y despiadado-que el género humano."

Evidentemente, el muy comentado estilo de Claire del primer capítulo también ha cambiado a partir de su nueva visión del mundo. "El peinado y el impecable traje blanco de la primera película representaban a una cierta clase de persona, la que era Claire entonces," advierte Howard. "En esta película, quise mostrar una Claire absolutamente diferente. Ella es una mujer sensible e inteligente, bien preparada." Se ríe: "Ahora uso botas gruesas y me siento muy contenta con ellas."

Junto a Howard y Pratt, hay dos actores que han sido parte de la familia de Jurassic desde el primer día: BD Wong regresa interpretando el papel del Dr. Henry Wu, el creador de la abominación conocida como el Indominus rex. Después de devorar a su único hermano, el Indominus rex, cuya estructura genética es secreta, alcanzó la madurez justo a tiempo para acabar con Jurassic World. Wong explica la posición actual de su personaje…años después de que la inversión de Masrani fracasara: "Al Dr. Wu lo han señalado por su poca ética profesional, y ya no se encuentra en la cima de su carrera. Conserva el concimiento, pero se siente desesperado y ya no tiene el mecanismo de soporte de antes. Se encuentra bajo circunstancias diferentes, y sus manos están atadas."

Entonces, donde hay un científico brillante e insensato, siempre habrá inversionistas. Wu se encuentra trabajando en una nueva criatura genéticamente modificada, un animal mucho más aterrorizante e inteligente que el T. rex o el Indominus rex. "El Dr. Wu siempre está creando un nuevo dinosaurio," ríe el actor. "Aunque debo mencionar que sus intenciones no son terriblemente malévolas. Se hace de la vista gorda hacia algunas cosas en aras de la gloriosa tecnología que está empujando hacia adelante, pero sí se ocupa de modelar a los dinosaurios con tal detalle que puedan ser controlados. El antiguo alegato de cuánto tiempo podría tomar, y si es moralmente adecuado o no, es parte de la película."

En este capítulo se descubre el laboratorio secreto del Dr. Wu, y Wong está encantado con el diseño. "Este set lleva la idea del laboratorio secreto del Dr. Wu a un nivel completamente nuevo. El lugar que vemos al final de Jurassic World palidece en comparación con el nivel de operación que hay aquí abajo, en este enorme laboratorio subterráneo. En mi carrera, solo en estas películas es donde puedo trabajar en esta clase de sets. Están sumamente detallados, se ven auténticos y no han escatimado en ningún gasto."

El Indominus rex fue solo el principio de llevar genes de un dinosaurio que ya existía, clonarlo y hacer un cruce con otra raza especial para crear algo más impresionante. "El Indoraptor es el gran supervillano de la película," comenta Wong. "Como su creador, Wu siente cierto conflicto por esta encarnación porque, en su mente, el Indoraptor todavía no está terminado. Le gustaría continuar trabajando en él hasta perfeccionarlo. Todos los demás se lo quieren llevar y usarlo, porque parece ser totalmente funcional, pero todavía no lo es."

Jeff Goldblum aparece hacia final de la película interpretando al Dr. Ian Malcolm, un personaje inmortalizado en la película Jurassic Park. "Además de ser sumamente entretenida, esta franquicia saca a la luz algunos problemas de la especie humana que siguen teniendo cierta relevancia hoy en día," declara Goldblum. "Mi personaje siempre ha hablado en contra de ello: A él no le gustaba la idea de que los animales fueran explotados para entretenimiento o para hacer dinero. En esta película el villano está ligado con la avaricia capitalista y la estupidez. Estos son algunos de los temas favoritos de Ian Malcolm."

Después del desastre acontecido en el parque temático, el volcán que se encuentra en la isla amenaza con acabar con los dinosaurios que permanecen en la Isla Nublar. "Hay un debate, y llevan a Malcolm a Washington, D.C., para hablar enfrente del comité del Senado sobre este as unto. Él cree que ya fueron advertidos del curso natural de la historia. La intervenimos y la manipulamos, y lo hicimos por las razones equivocadas. Los dinosaurios siguen siendo una mala idea y si el volcán se los va a llevar a todos, debemos permitirlo. Si tratamos de moverlos, esto terminará en un desastre."

Mientras discutía con Trevorrow y Bayona su participación en la película, Goldblum hace un comentario halagador. "Mientras preparaba el papel, tuve algunas ideas y llamé a Colin. Conversamos durante una hora y media e intercambiamos opiniones. J.A. también es muy amable y confiable. Es apasionado y serio, no solo en referencia a la creación de una gran película, sino articulando los problemas del mal uso de la ciencia y la mala ética expresados a través de mi personaje."

El director estaba emocionado de contar con estos dos actores que volvían a unirse al equipo de trabajo. "Es genial contar con estos actores a los que todos queremos tanto, y es igual de emocionante tener de vuelta caras familiares para el público," reconoce Bayona. "Regresa el Dr. Wu, y es estupendo que Jeff interprete otra vez a Ian Malcolm. Para mi, es uno de los personajes más carismáticos de esta saga, y es increíble contar con él participando en esta película."

"Quería que en la película Ian Malcolm se presentara como la mayor autoridad y que dijera, 'Miren eso. Les dije que esto pasaría, y sin lugar a dudas está sucediendo," añade Trevorrow. "Quería asegurarme de que él cerrara la película, de tal manera que pusiera sobre la mesa todas las ideas que estamos explorando. Es emocionante porque la mayor parte del diálogo que Ian Malcolm tiene en la audiencia del Senado proviene directamente de la novela de Michael Crichton."

Bienvenidos a Jurassic World: Leyendas y Novatos a Bordo

Para completar el cuadro de personajes que Trevorrow y Connolly imaginaron, la producción trajo al elenco actores de talla internacional, algunos de ellos en la cúspide de su carrera y otros que recién están empezando en la industria del entretenimiento. Lo único que esperaba Bayona de sus actores era pasión por la franquicia.

El legendario actor James Cromwell interpreta a Sir Benjamin Lockwood, el millonario ex socio de John Hammond. Él presentó la posición de su personaje en la última entrega: "Lockwood y Hammond eran socios y grandes amigos. Juntos, desarrollaron la tecnología para traer de regreso de la extinción a estos dinosaurios. Hammond y Lockwood se alejaron, un evento desafortunado. Lo que sucede en la historia es mi manera de intentar hacer las pases, facilitando lo que a él le hubiera gustado que sucediera con estos dinosaurios."

Cromwell, que toda su vida ha abogado por la defensa de los derechos de los animales, se apasionó por la historia de Trevorrow y Connolly. Subraya: "La usurpación de la vida de otro para propósitos propios, cualesquiera que estos sean, es un tema importante. No tenemos el derecho a determinar el valor de esa vida. Se le ha puesto precio a cada cosa viva, y eso es deplorable. Nos corresponde ser los protectores, cuidar de esas criaturas que necesitan ser protegidas y dejar libres a aquellas que no necesitan de nuestros cuidados." Hace una pausa, "Evidentemente, hemos violado este principio desde que el primer Homo sapiens se puso de pie."

Rafe Spall interpreta a Eli Mills, el supervisor de la Propiedad Lockwood, cuyo propósito ha sido por mucho tiempo ofrecer a los dinosaurios un lugar seguro donde vivir. Para el actor, la historia y el atractivo de la franquicia nunca ha menguado. "No conozco a nadie que no le guste Jurassic Park, sigue siendo la película perfecta. Solo con ver el agua agitándose era suficiente. Eso fue antes del crecimiento del poder digital para crear toda clase de monstruos, explosiones y enormes sets. Contar con alguien como J.A. dirigiendo esta película es fantástico porque es un maestro del suspenso. Unir ambos elementos: el estilo de filmación clásico de suspenso de J.A. con la magia de la animación digital disponible hoy en día, es una perspectiva emocionante."

En El Reino Caído, el personaje de Spall toma algunas decisiones cuestionables. "Conversé mucho con J.A. acerca de la ambición, la avaricia y la búsqueda de poder-qué tan agotador puede ser, y al mismo tiempo es un gran motor," considera el actor. "La ambición es una emoción tan poderosa, que puedes quedar envuelta en ella y terminar haciendo cualquier cosa con tal de conseguir lo que quieres. Este personaje cree que está haciendo lo correcto. Se le ha asignado la tarea de hacer crecer la fortuna de Lockwood y asegurarse de que sobreviva a su muerte. Mills considera que simplemente está haciendo aquello que le fue encomendado."

La novata actriz Isabella Sermon interpreta el papel de Maisie, la nieta del billonario. El productor Crowley nos cuenta un poco sobre su papel. "Siempre me ha gustado ver los acontecimientos a través de los ojos de un niño, que no sabe mucho de dinosaurios o de lo que están haciendo los adultos. Creamos a este personaje de 10 años que está rodeado de misterio. Entrevistamos a cerca de 2,500 niñas y la elegimos a ella. Es realmente notable, inteligente y tenaz."

La joven actriz nos ofrece un vistazo de dónde se encuentra su personaje, y la criatura que muestra un particular interés en atraparla. "El Indoraptor es un dinosaurio extremadamente inteligente y horrible," dice Sermon. "Fue diseñado para usarse como un arma, pero está totalmente fuera de control. En una escena, estoy corriendo, escapando de él, y cuando retrocedo por un pasillo siento algo en el pelo…es la garra del Indoraptor. Filmar esa escena fue muy difícil, porque al principio yo no debía saber que había algo detrás de mi, y me dio mucho miedo. La perspectiva de una garra gigante esperándome no era fácil de ignorar."

El personaje de Sermon está involucrado en algunas de las secuencias de mayor acción de la película, especialmente cuando Claire y Owen están tratando de rescatarla. "Hay una escena donde Maisie se desliza por un enorme techo de vidrio," comparte Sermon. "Fue difícil al principio, pero después fuimos progresando, primero me fui deslizando de cabeza, y terminó siendo divertido; ¡ahora se ve genial!"

Howard reconoce que disfrutó mucho trabajando al lado de esta joven actriz. "Cuando estoy trabajando con una persona tan joven, en particular con alguien como Izzy, que tiene un talento notable, sé que ella será confiable porque no sabe hacerlo de otra manera. Izzy no tiene trampas o malos hábitos que haya aprendido en el camino. Trato de sacar de ella lo mejor que puedo, porque es muy buena."

Justice Smith, que interpreta a Franklin, el genio de las computadoras de la DPG, comenta cómo la franquicia lo impactó mientras crecía. "La película original de Jurassic Park se estrenó el año en que nací. Recuerdo haber visto todas las películas con mi familia cuando salíamos de viaje en el auto. Poníamos los DVD en la van, y mirábamos todas las películas en orden. Me acuerdo que me encantaban porque me gustan el horror y los thrillers. Le dieron al clavo."

Su personaje, Franklin, un genio de las computadoras que trabaja en el Grupo de Protección a Dinosaurios de Claire, piensa que puede hacer el bien permaneciendo tranquilo en casa. "Cuando Claire se va a la Isla Nublar en una misión para proteger a estos animales del volcán, tengo que ir con ella porque los dispositivos de rastreo del parque necesitan ser reinstalados," explica Smith. "Él no quiere estar allí, y está tan lleno de ansiedad que hasta es divertido. Durante el curso de la película, aprende a tener aplomo cuando se enfrenta a la muerte y a la angustia una y otra vez."

Si bien la historia es seria, hay algunos momentos de diversión en el set, especialmente cuando me persigue un Baryonyx por una escalera de acceso. "J.A. pensó que sería una buena idea trastornarme un poco," ríe el actor. "Para obtener una reacción genuina, él hizo el rugido del T. rex por el altavoz para asustarme en el medio de la toma. Durante la erupción del volcán, las sillas tenían algo que las hacía vibrar; con eso también tuve el miedo de mi vida. Es estupendo para mi personaje porque está al límite todo el tiempo." Añade secamente, "J.A. pensó que todo esto fue muy divertido."

La actriz Daniella Pineda participó en una misión de investigación para entender más a fondo cómo su personaje, la doctora Zia Rodriguez, una ex-Marine y paleo-veterinaria, se manejaría en este salvaje y nuevo mundo. "La paleo-veterinaria es algo completamente nuevo para la franquicia," explica. "Conversé a profundidad con el veterinario de mis perros sobre el trabajo con jeringas, etc. Asimismo, contamos con una serie de especialistas en el set-uno de ellos en cocodrilos salvajes y un veterinario que ha trabajado con reptiles salvajes. Por ejemplo, los reptiles tienen sistemas inmunes extraordinarios porque son seres antiguos; no necesitas usar desinfectante, ¡puedes coserlos directamente! Cada pequeño detalle que pude aprender en el camino realmente me ayudó para la interpretación del personaje."

No es coincidencia que Zia le recuerde al público a la doctora Ellie Sattler, quien utilizó sus conocimientos en paleo-botánica para brindar ayuda a los triceraptor enfermos en Jurassic Park. Uno de los momentos heroicos de Zia en este capítulo se presenta cuando Blue es lastimado y todos los ojos están en ella para que salve la vida del Velociraptor. Pineda recuerda ese día de filmación: "No pude dormir la noche anterior. No solo era la escena más importante de mi personaje, sino que la tarea a desempeñar se percibía muy real porque el dinosaurio que iba a operar era una criatura animatronic; se veía muy real. Sentía que esta operando a un animal de verdad."

La actriz replica a sus colegas actores cuando se trata de compartir historias de la colaboración con su director. "J.A. sabe exactamente lo que quiere, y trabajar con él es un placer artístico" indica. "Es muy técnico y al mismo tiempo, es un artista y se acerca a todo con amor y verdad. Mientras operaba a Blue, puso una música maravillosa y me dijo que me tranquilizara y me tomara el tiempo necesario. Con frecuencia los directores te dicen que sigas el paso, que te apures, pero ese nunca fue el caso con J.A."

La Fundación Lockwood ha sido creada para la preservación de estos animales, está preparada para salvar a la mayor cantidad posible y traerlos en barco desde una isla desconocida a un santuario donde en teoría, estarán a salvo. No habrá turistas ni interacción con humanos. Aunque Lockwood cree que así se están haciendo las cosas, pronto se dará cuenta de que está equivocado.

Toby Jones se une al reparto en el papel del manipulador Eversoll, quien ve a las magníficas criaturas como meras mercancías. "Mi personaje está interesado en el dinero y en las ganancias que obtendrá de la generación de las crías de nuevos dinosaurios," expresa Jones. "En cierta forma, es como un ruin vendedor de armas; él ve ganancias en la venta de estas criaturas, como si fueran armas. Su moral sobre aquello que está vendiendo es neutral. Solo está interesado en si eso le genera o no ganancias." El talentoso actor admite que los personajes con moral cuestionable son aquellos a los que más disfruta dar vida.

Las escenas que involucran a Eversoll fueron filmadas en algunos de los enormes sets construidos en los Estudios Pinewood de Inglaterra. Jones recuerda su gran tamaño y relata: "Era extraordinario el cuidado y la atención que se le había prestado a cada exhibición-igual que al vestuario, maquillaje, pelucas, a todos los ámbitos. Eres conciente de que hay gente cuidando cada detalle a paso rápido en una película de acción. Cuando caminabas por el enorme hall de la Propiedad Lockwood donde se exhibían los dinosaurios, era como si estuvieras en un museo de historia natural."

La figura amorosa y de autoridad en la vida de Maisie es Iris, su nana. Interpretada por la aclamada actriz Geraldine Chaplin, Iris se hace cargo tanto de la niña como de Lockwood. De acuerdo con Chaplin, "Ella ama a Maisie y daría la vida por ella." Chaplin ha participado en todas las películas de Bayona y comparten una historia de amistad. "Hace años, J.A. me vio en un programa de televisión de segunda y me preguntó si quería actuar en su película. Leí el guión, y se podría decir que ese hombre respiraba cine. Resultó ser un gran éxito. Después, me pidió que fuera a Tailandia para su siguiente película, y escribió el papel más hermoso para mi. Y en A Monster Calls, fue la misma historia. Me ha ofrecido pequeños papeles en todas sus películas; piensa que soy su amuleto de la buena suerte.

La actriz comparte cómo ser la hija del icónico Charlie Chaplin la ayudó en sus inicios en el negocio, así como su ética profesional y su bondad hacia los demás. "Mi padre fue Charlie Chaplin y no solo fue el más famoso, un genio de la cinematografia-fue también el más querido-que es lo que realmente importa. Cuando empecé en la industria, todos me querían porque mi padre era su héroe. Fui tratada como una sobrina, una hija o una nieta. Me ayudaron, y fue gracias al cariño que sentían por mi padre que mis primeros pasos en la industria fueran más fáciles."

Cada Truco del Libro: La Creación de Dinosaurios Reales

El reconocido supervisor de efectos de criaturas ganador del Oscar®, Neal Scanlan fue contratado para llevar a cabo la poco envidiable tarea de garantizar que las criaturas reales encajaran perfectamente en la película. Nos explica el curioso equilibrio que hay entre las criaturas reales y las generadas por computadora en un proyecto que involucra dinosaurios: "Te sorprenderás cuando te diga que los animatronics no siempre son los más indicados para todas las escenas. Tienes que sopesar los pros y los contras de acercate a ellos de manera física. Si hay un dinosaurio en el set, los actores pueden interactuar con el…pero tienes que apoyar la actuación con gente detrás de la criatura.

"De alguna manera, eso tendrá un impacto en tu agenda de rodaje; tienes que considerar el tiempo que lleva filmar con un animatronic," continúa. "Cuando lo ponemos en la balanza, nos preguntamos si a nivel de costos y artístico es más eficiente hacerlo de esa manera, o como un efecto en la posproducción. Una vez que hemos analizado cada caso en particular con el director y el supervisor de VFX decidimos juntos-de acuerdo con el medio ambiente o las circunstancias-si la forma correcta de hacerlo es con criaturas reales. Es interesante descifrar las diferentes técnicas."

Scanlan disfrutó la reacción de Bayona hacia la creación de los primeros dinosaurios de El Reino Caído. "J.A. es muy confiado, algo que es de gran ayuda cuando trabajas con primera vez con un cineasta. Cuando vimos al Tiranosaurio de tamaño real, fue realmente emocionante. Aunque, evidentemente, nunca veremos a un dinosaurio de verdad, tu reacción inmediata es sentir que tienes frente a ti a esa criatura de aspecto real."

El equipo de efectos de criaturas tenían una serie de dinosaurios animatronics para traer a la vida, pero ninguno era más difícil que Blue. "Creamos un Blue acostado, que es increíble para dar un paseo. Observar el tamaño de las garras y saber que en otro tiempo esta criatura caminó por la Tierra es increíble," declara Scanlan. "Como a Blue lo hieren al principio de la película y Zia lo opera, contamos con un veterinario que nos explicó todo el proceso de cómo se opera a un animal sedado. Cómo lograríamos eso, no solo desde el punto de vista del procedimiento, implicaba también qué tipo de herramientas se usarían, cómo reacciona el animal a la anestesia-manteniendo el nivel de acción. Nos ofreció la oportunidad de jugar con algunos momentos dramáticos."

¿Qué sería de una película de Jurassic sin nuestro legendario T. rex? "¡Esa es una aspiración cumplida en mi vida!" aplaude Scanlan. "Es una secuencia sorprendente, es muy oscura y tensa, porque el T. rex está sedado y aprendimos que los animales sedados con frecuencia tienen los ojos abiertos. Es realmente siniestro porque, desde la perspectiva del público, nunca estarán del todo seguros si el T. rex está completamente sedado o no…"

Sobre la creación del Indoraptor, comenta: "Este es esencialmente un experimento genético, y la idea es que no sea necesariamente 100% exitoso. Nuestro papel con el Indo fue tomar el diseño inicial generado en computadora y desarrollarlo, con las cicatrices y la textura de las escamas. Como es una criatura cuyos genes provienen de muchas especies, ofrece oportunidades de explorar e investigar estos detalles. Es fascinante ver la diferencia entre algo que se parece a un dragón, y a un cocodrilo, o a un reptil.

Para el equipo de Scanlan, el mandato es equiparar el lenguaje real que existe en el mundo natural-algo a lo que deben ser fieles. "Al mismo tiempo, tenemos que ser lo suficientemente imaginativos para permitir que el Indoraptor sea diferente, creíble y al mismo tiempo, conectado a la tierra. Eso no solo se logra con la forma, sino con las texturas y su apariencia. Además, las consecuencias genéticas del hombre interviniendo en la naturaleza, son que no se produzca una mezcla genética tan perfecta como la que se habría esperado, entonces podría mostrar un deterioro en la piel, verse descamado o tener alguna enfermedad que se vuelva evidente. Todo esto le brinda al dinosaurio su propia historia de fondo."

Además de crear estas increíbles criaturas, el equipo de Scanlan es responsable del desempeño de los animales. Su equipo de talentosos operadores de títeres darían vida a los dinosaurios usando una mezcla de técnicas. "Contar con un grupo coordinado de personas que trabajan en equipo para hacer realidad a través de su representación es el camino a seguir para los animatronics. Nuestra meta con los dinosaurios era tratar de operarlos desde donde pudiéramos, a través de lo que llamamos 'representación cruda' o 'conexión directa.' Cada vez que podamos lograr que un artista tenga sus manos conectadas directamente con el dinosaurio, lo haremos. Si podemos poner físicamente nuestras manos en algo, tocarlo y moverlo, entonces esa esa una conexión directa entre tu corazón y tu imaginación.

Para Blue, había hasta 12 operadores de títeres o artistas que estaban ubicados apenas fuera de cámara, casi dentro del dinosaurio. El equipo de Bayona solo usó tecnología para los elementos que no podían generar los operadores de títeres, por ejemplo, el pestañeo o el gruñido. Como la magia, es un juego de manos. Usan cada truco del libro para llevar al humano a la criatura, o en este caso, al dinosaurio.

Sin embargo, los avances tecnológicos han beneficiado mucho este enfoque práctico, explica Scanlan. "En muchos sentidos, los VFX han revolucionado las criaturas reales. Si nos regresamos 15 años, si quería ponerle una varilla a un títere para darle vida, no había manera de quitarla, habría salido en la toma y habríamos tenido que arreglárnosla para ver cómo la escondíamos de la cámara. Hoy en día, no solo puedes poner una varilla, puede haber hasta una persona en la toma y la remueves digitalmente si la escena así lo requiere. Esto también nos echa a perder, y la generación por computadora (CG) nos ofrece esa oportunidad."

Trabajar en colaboración con el departamento de efectos visuales para llenar nuestras pantallas con impresionantes dinosaurios no es nada nuevo para la franquicia. Scanlan explica: "Se volvieron muy hábiles para mezclar lo físico con lo digital. En una secuencia donde hay cuatro Velociraptor juntos, dos son criaturas reales y dos digitales, es muy difícil decir cuál es cuál porque los cambian de lugar. Lo hacen de manera brillante…la habilidad de mezclar las dos técnicas, saber dónde y cuándo utilizarlas para mantener a la audiencia adivinando."

En esta película, Claire y Owen se acercan más a los dinosaurios que nunca. Howard comenta su experiencia trabajando con criaturas animatronics tan reales, particularmente el Indoraptor: "Hay cinco dinosaurios animatronics, y hay varias escenas donde interactuamos muy de cerca con ellos, especialmente con Blue. Tener la oportunidad de hacer escenas en las que respondes a la actuación de un dinosaurio físico es increíble."

"Jurassic World tuvo una criatura animatronic, el Apatosaurio: todos los demás dinosaurios fueron creados en computadora (CG)," explica Pratt. "En esta película, interactuamos de manera real con el T. rex y con Blue. Poder actuar, tener la sensación física, verlos, responder a estos hermosos y gigantes dinosaurios fue sensacional. El equipo de CFX hizo un gran trabajo, los animatronics son increíbles. Claire cabalga sobre la adormecida y drogadaT. rex, y yo apenas logré escapar de su mandíbula."

Interactuar con los animatronics fue una experiencia nueva para Smith. "Ha sido genial; nunca había visto algo como el raptor y T. rex. El raptor sudaba: babeaba, pestañeaba, e incluso tenía líquido en los ojos. Es lo más cool que he visto. Se necesitaban 11 personas para operarlo, y todos estaban acurrucados debajo de la mesa haciendo que esta creación se moviera como un animal real. Hay tantos aspectos técnicos a los que no me había enfrentado antes. Innumerables elementos que nunca me hubiera imaginado."

Asimismo, Jones habla de cómo los animatronics y los dinosaurios de referencia lo ayudaron a la hora de actuar. "Es interesante cuán útil es cuando traen elementos cinematográficos en lugar de cinemáticos a la hora de actuar. Cuando los operadores de títeres estaban en el set con colas o cabezas de dinosaurios de tamaño real, te quedaba claro cómo se vería el dinosaurio final. Es algo irónico que actuemos en un drama semi-computarizado, cuando aquello que realmente te ayuda es una pieza que se viene usando hace tantos años-un títere operado con absoluta dedicación por estos fabricantes de modelos."

ILM Hace Magia: Efectos Visuales

Durante 25 años, la compañía Industrial Light and Magic (ILM por sus siglas en inglés) ha conseguido asombrar a los fans de Jurassic con sus dinosaurios generados por computadora. El supervisor de efectos visuales (VFX) DAVID VICKERY, habla de los objetivos de su equipo: "Manteniendo el respeto hacia las películas que llegaron antes, lo que estamos tratando de hacer es crear nuevos momentos cinemáticos que la gente recuerde; queremos que salgan del cine sintiendo que han pasado un gran rato."

Los retos de mezclar dinosaurios reales con su contraparte logrados por efectos especiales puede considerarse sobrehumano, y podría llegar a serlo. Vickery piensa que enfrenta sus tareas con mucha seriedad: "El día en que la gente no crea que estos dinosaurios están allí, se van a salir de la película, y la experiencia habrá terminado. Nos involucramos tan profundamente como nos es posible…para entender no solo la apariencia, tamaño y movimiento, sino también las personalidades de estos animales y sus características.

"Consultamos a paleontólogos y recreamos modelos anatómicamente correctos de los dinosaurios a partir de esqueletos," continúa. "Necesitamos ver cómo los músculos se conectan en los diferentes puntos a lo largo del esqueleto, y la manera en que los ligamentos y tendones están sujetados. Después añadimos la piel a los dinosaurios con carne viva y una capa de grasa subcutánea por debajo…y corremos simulaciones de efectos complejos para descifrar el movimiento. Hemos observado a los elefantes y a los rinocerontes para entender cómo los animales con ciertas características se mueven y se comportan."

Como una buena parte de las tomas de acción de la película tienen lugar lejos de la jungla de la Isla Nublar, el equipo de Vickery se encargó de asegurarse de que fuera creíble que un Indoraptor se arrastrase hacia la habitación de una niña. Si Bayona hace bien su trabajo, uno será arrullado en la pesadilla. "Estas películas le hacen homenaje una a la otra," resume el supervisor de VFX. "Al principio de El Reino Caído te sentirás muy cómodo; estás en terreno conocido, sientes la tibia y acogedora cobija de Jurassic. Pero esto cambia rápidamente. Llevamos a los dinosaurios a nuevos ambientes y espacios donde nunca antes habían estado y exploramos cómo reaccionarían a esos entornos desconocidos."

"El Indoraptor es un personaje real," dice Vickery sobre este nuevo "héroe". "Tiene casi 10 pies de altura desde lo más alto de su cabeza, dos veces el tamaño del Velociraptor. Está ligeramente desquiciado mentalmente, es genéticamente imperfecto, y todavía están trabajando para dejarlo listo. Hay cosas que no están bien en su cerebro; tiene tics, contracciones nerviosas y es completamente impredecible. A la vista es un dinosaurio que se ve como el Indominus rex o un Velociraptor, pero se puede poner en cuatro patas y caminar como un cuadrúpedo, algo que no habíamos visto hacer a este tipo de dinosaurios."

Es una cuestión de orgullo que el equipo de producción se asegurase de que hubiera más dinosaurios en esta película que en todas películas de Jurassic juntas. Naturalmente, el equipo de Bayona está presentando todas las especies de dinosaurios de Jurassic World, incluyendo a T. rex y a Blue. Si bien los artistas han diseñado un completo y nuevo lote para esta película, también están trayendo de regreso a algunos dinosaurios que aparecieron en The Lost World, y a otros de Jurassic Park. Vickery declara que su niño interno se sentía emocionado. "Es excitante juntarlos todos, actualizar a los viejos dinosaurios con los nuevos métodos y tecnologías disponibles para esta película."

Como el agua es veneno para los efectos especiales, uno de los dinosaurios más retadores para el equipo de VFX fue el Mosasaurio. "Siempre es más fácil filmar encima y debajo de la superficie del agua," suspira Vickery. "El Mosasaurio tiene la costumbre de subir y sumergirse así que terminamos filmando muchos elementos físicos de gran escala. Puede sonar extraño, pero nuestra primera opción siempre será intentar filmar en los espacios reales, obtener una referencia y luego integrarlos en la película con efectos digitales."

Bayona fue muy astuto a la hora de llevar al límite a la caja de juguetes de Vickery. "Él les como un niño en una tienda de dulces," ríe el supervisor de VFX. "Colabora con todas las personas que lo rodean y se apoya en mí para proponer ideas visuales intrigantes, formas creativas de conseguir tomas interesantes. Si se enfoca en forma en la que se mueve el dinosaurio, entonces empezamos a diseñar tomas que se convierten en piezas de acción que dan ritmo a la película.

Vickery y su equipo también trabajaron en colaboración con el supervisor de efectos de criaturas, Scanlan. "En esta película hay una buena cantidad de dinosaurios animatronics, así que hubo una colaboración directa y sólida entre las áreas de VFX y CFX. Uno de los primeros animatronics que necesitamos construir fue la cabeza y los hombros de tamaño real del T. rex. ILM tomó los modelos en alta resolución del T. rex de la película Jurassic World y transfirió los mapas de textura para volverlos a hacer en un modelo tridimensional. Se lo enviamos a Neal, que preparó una impresión en 3D de tamaño real del T. rex en secciones; entonces teníamos, con un detalle impresionante, una versión fiel del T. rex de la película Jurassic World. Los resultados fueron fantásticos, puedes ver cada escama de su piel."

Para los nuevos dinosaurios, el equipo de VFX quiso tener una referencia de iluminación para conocer cómo se verían estas magníficas criaturas en los distintos entornos. Prepararon esculturas en 3D de la criatura en los estudios Maya and 3D y se las enviaron a Scanlan, quien nuevamente estaba listo para imprimirlas en 3D y seccionarlas en piezas por separado. Su equipo de artistas de CFX le agregarían los detalles adicionales, y los pintarían para que el equipo pudiera tener una foto realista de referencia para trabajar con ella en el set.

El equipo de VFX no tenía solamente la tarea -que parecía prácticamente imposible- de crear dinosaurios reales. Faltaba el volcán en erupción en la Isla Nublar-que explota cuando Claire y Owen están en la isla. Se hizo toda clase de investigaciones para la creación de elementos visuales para estas escenas. "Todos hemos visto fotos de la extinción de los dinosaurios en los libros, pero creo que ninguno de nosotros nos hemos dado cuenta de eso en la película-a este nivel," advierte Vickery. "Es una oportunidad increíblemente estimulante para ver estas desgracias naturales suceder en la pantalla. Consultamos con vulcanólogos para entender cómo un volcán de esta clase haría erupción, las distintas etapas de la lava y del flujo piroclástico. Aceleramos todo un poco por el bien de la película, pero todo tiene como base la ciencia pura y real."

En Hawaii se reconstruyó la Main Street de Jurassic World para la escena donde Claire y Owen regresan a la isla y empiezan a buscar a Blue. El parque ha sido abandonado por los humanos, está cubierto de maleza y destruido por los sucesos que tuvieron lugar tres años antes. Nicholson construyó parte de la avenida pero no pudo levantar todo el Visitor's Center, debido a su gran tamaño. "Es aquí donde entra ILM y crea extensiones digitales del set para completar esta zona del parque Jurassic World," comenta el diseñador de producción. "Esta vez está descuidado y hundido. Sacamos una vista hacia el final del parque y es muy triste verlo tan deteriorado; los dinosaurios lo han ocupado de vuelta."

Había también una embarcación que tenía que ser lo suficientemente grande para transportar cierta cantidad de dinosaurios. "El Arcadia es un ejemplo fantástico donde los efectos visuales son de gran ayuda, porque es un barco que no existe. Es un barco de tal tamaño que no sería posible atracarlo en ningún muelle de las costas de Hawaii, entonces el exterior necesitaba ser generado completamente por efectos visuales," comparte Vickery. "En el Reino Unido, Andy y su equipo construyeron el interior del compartimiento de carga de la nave. Esta colaboración entre el departamento de arte, fabricantes de utilería, constructores de sets, y los equipos de iluminación y efectos visuales, aseguraron la perfección de los diferentes espacios. El público solo tendrá que ver el espectáculo y disfrutarlo."

La Lava Fluye y Comienza la Subasta: Diseñando la Destrucción

Para Crowley, uno de los elementos más emocionantes de trabajar para las películas de Jurassic es que los dinosaurios se vuelven cada vez más interesantes. "Los hacemos cada vez más hermosos," expresa. "Hemos hecho mucha investigación y la nueva evidencia sugiere que los dinosaurios eran de colores brillantes y tenían hermosas osamentas. Todos crecimos jugando con dinosaurios de color gris, pero se especula que eran mucho más coloridos; así que creamos dinosaurios espectaculares con algunos de los mejores diseñadores."

Añadir nuevos dinosaurios a este capítulo fue una fuente de orgullo para el equipo. "A la gente le encanta ver dinosaurios que ni siquiera sabía que existían," continúa el productor. "Para volverlos creíbles fuimos con ILM, la compañía que ha participado en todas las películas. Son la mejor compañía de efectos visuales del mundo. Cuando estás viendo la película, sientes que esos animales son tan reales como cualquiera que hayas visto antes."

Mejorar la apariencia de los dinosaurios de todas las formas posibles es una prioridad en la agenda, dice Crowley. "Contamos con el apoyo de Skywalker Sound, que ya ha trabajado en estas películas en el pasado. Los sonidos que experimentarás con nuestros dinosaurios te harán sentir como si hubieras regresado 65 millones de años en el tiempo y estuvieras escuchando lo que sucedía en el mundo en el que ellos vivían. Contamos con la mejor tecnología posible en términos de dinosaurios."

Cuando se está produciendo una película de la escala de Jurassic World, es necesario ofrecerle al director una red de colaboradores de apoyo y manos derechas que equiparen las extraordinarias tareas por realizar. Crowley explica el proceso: "Todas las películas de J.A. las ha filmado el Director de Fotografía Oscar Faura. La relación de J.A. con Oscar es probablemente la más importante en el set porque tienen que pensar igual-vivir uno dentro de la cabeza del otro. Acordamos incluir a Oscar en este tinglado, y le pedimos a J.A. que conociera a un diseñador de producción con el que habíamos trabajado en Inglaterra llamado Andy Nicholson y a la diseñadora de vestuario Sammy Sheldon Differ."

El diseñador de producción nominado al Oscar®, reconocido por su trabajo en Gravity, probó ser un diseñador flexible que apoyó Bayona para lograr una película de este tamaño. "J.A. consiguió lo que él quería de una manera que nunca había imaginado antes," declara Crowley. "De igual manera, quieres ofrecerle una experta en vestuario que sabes que traerá consigo algo especial a la película. J.A. y Sammy trabajaron juntos y de ahí surgió el vestuario de Bryce y Chris, que le brinda un look muy especial a toda la película."

Nicholson se enfrentó al reto de crear un nuevo mundo dentro de los confines de una franquicia ya establecida. Aun así, agradeció el cambio radical que los realizadores ejecutaron de manera valiente. "Hay una imagen muy establecida de Jurassic Park y de Jurassic World, y esta película está situada en un contexto diferente," indica Nicholson. "Cuando dejamos la isla, hay una transición completa de lo que habíamos visto antes. Es muy refrescante. Fue interesante explorar lo que eso podría significar, no solo el que los dinosaurios abandonaran la isla…sino el lugar hacia el que se estaban yendo."

Gran parte del impresionante alcance de El Reino Caído se debe al extensivo diseño y construcción de sets que hizo Nicholson en los Estudios Pinewood de Inglaterra, así como su trabajo en locación en Hawaii. "La escala es una consecuencia de los personajes que nuestros dinosaurios están interpretando, así como los grandes sets que requiere la historia," indica.

Nicholson disfrutó colaborando con la mente creativa de Bayona. "La visión de J.A. es única y enfocada," manifiesta el diseñador. "Ocupa una buena cantidad de tiempo pensando en lo que le quiere mostrar a su audiencia: el diseño del set y el encuadre de cada toma. Pasé cuatro semanas en Barcelona con él revisando imágenes e ideas de referencia, así como detalles de fondos y texturas. Creamos un lenguaje y sus ideas para la casa de Lockwood; nos divertimos mucho con ellas por las propuestas de color y textura de J.A."

La Propiedad Lockwood-construida en su totalidad en los Estudios Pinewood de Inglaterra-revela una historia de la franquicia que será una sorpresa. La acción sucede en una serie de pisos, con espacios que incluyen una gran biblioteca, un laboratorio subterráneo con los adelantos científicos más modernos, el área colosal de contención, la oficina inteligente de Mills, y las habitaciones de Lockwood y Maisie. Nicholson expone la evolución de la propiedad, y la flexibilidad del director y los productores: "La biblioteca es una combinación de lo que en el guión original eran dos sets separados. Me gustó la idea de tener dioramas con dinosaurios, como en los museos de historia natural. Valoré el control pasivo de la naturaleza y el color que consigues con ese tipo de exhibiciones. Nos dice mucho acerca de Lockwood. Cando le academes los equalities de dinosaurios, el Estacio se conviction en su muse y collection private, con base en su obsession poor las criaturas y su considerable fortune."

Pratt admit que ese set foe uno de sus dissents favoritos de toda la producción: "Lockwood, por su pasión y amor por los dinosaurios, ha creado una casa que se parece al Museo de Historia Natural", indica el actor. "Maisie ha vivido toda su vida en este espacio: es un ambiente peligroso y realmente cool. De hecho me sentí un poco asustado mientras filmábamos las escenas en las que el Indoraptor nos persigue en ese lugar que tiene sus pasajes secretos, crujidos y telarañas. Contamos con maravillosos sets en esta película, y estoy emocionado porque la gente podrá disfrutar esos impresionantes telones de fondo que se yuxtaponen con los dinosaurios."

Otro enorme set que se construyó en Pinewood fue el interior del Arcadia, el barco donde se transportaron los dinosaurios de la Isla Nublar a su nuevo hogar. "Tuvimos que diseñar una embarcación en la que se pudieran cargar los dinosaurios con rapidez de manera creíble," explica el diseñador. "Investigué algunas opciones militares, y nos decidimos por un tipo específico de embarcación con un muelle de aterrizaje. Lo mejor de estos barcos es que pueden dar marcha atrás a menos de 100 yardas de la playa y los manejas con flotadores. Es como un ferry, pero con una sensación más agradable porque tiene un gran muelle vacío en la parte de atrás. Tenía que ser rápido, así que le añadimos a este gran buque militar, el diseño ligeramente futurista de los buques de ataque rápido y de los de servicio de plataforma petrolera. Usamos el techo del estudio para simular el techo del barco, lo que nos ofreció más espacio en el muelle."

Para asegurarnos que los sets serían lo suficientemente grandes para garantizar las escenas de acción que requería el guión, Nicholson los pre-visualizó todos. "Lo bueno de modelar los sets en una computadora es que puedes jugar con la acción que tendrá lugar en ellos. Es muy importante en proyectos como este, es una manera de hacerse todas las preguntas en un escenario de relativo bajo costo. Pueden decir que un Velociraptor tiene equis pies de largo, pero hasta no que lo ves metido en el espacio, no puedes apreciar lo que eso significa en términos del set y la acción que necesita suceder en su interior."

A los tres meses de haber iniciado la producción, el reparto y el equipo de producción se fueron a Hawaii a rodar las escenas de la Isla Nublar. Si bien se utilizaron muchas locaciones reales, se requirió de algunos sets en las islas. Jurassic World está cubierto de maleza y abandonado, y el equipo pudo reconstruir una parte de la avenida principal…igual de destruida que como la vimos al final de la última película. Además, asumiendo que el volcán está en erupción, podría haber cierta actividad sísmica…lo que les permitió destruir aun más los edificios.

Una consecuencia inesperada de regresar a Jurassic World fue que los realizadores pudieron explorar otras áreas de la isla que no habían sido vistas en películas anteriores. Sin embargo, era crucial que encajaran con el estilo arquitectónico del parque temático. Los asistentes al cine verán evidencia de las atracciones conforme Claire y Owen se transportan hacia el bunker para activar las balizas. La girósfera, una de las favoritas de los fans, está de regreso…y podría salvar el día.

Del Reino Unido a Hawaii: Las Locaciones de la Aventura

Reino Unido

En el Reino Unido, la producción tuvo como base los famosos Estudios Pinewood, en Buckinghamshire. Allí se instalaron los departamentos de arte, vestuario, efectos especiales, los talleres de efectos visuales y de edición. Muchos de los estudios de Pinewood se utilizaron para construir los enormes sets que se necesitaron para la película.

La biblioteca de Lockwood se construyó en el Estudio S. Parecido a un museo de historia natural, al enorme set lo llenaron con artefactos arqueológicos, esqueletos de dinosaurios y lo forraron con elaborados dioramas; ese era el patio de juegos de Maisie, y su lugar de escondite. Cuando terminaron de filmar en la biblioteca, el set fue revestido y se transformó en el garage subterráneo de Lockwood, que es utilizado por los personajes más oscuros como el maligno espacio donde se llevan a cabo las subastas.

La siniestra zona para los contenedores de dinosaurios, en el sótano de la mansión Lockwood, se construyó en el Estudio R. Fue diseñada como el área donde se recibía a los dinosaurios provenientes de la Isla Nublar, el cuarto de controles y el laboratorio con los últimos adelantos en tecnología del Dr. Wu. Los Estudios M y F se utilizaron para construir la peculiar y lujosa habitación de Maisie, y la habitación de Lockwood.

El vasto interior del Arcadia, el barco de carga que transporta a los dinosaurios de la Isla Nublar a su nuevo destino, fue construido en el Estudio RA. Este set estaba lleno de enormes camiones para las escenas donde Claire, Owen y Franklin bucean para abordar el buque y encuentran a Zia tratando de salvar la vida de Blue. Cuando terminaron de filmar las escenas en el Arcadia, el set se reconstruyó para convertirse en el gigantesco techo de la propiedad de Lockwood donde Claire, Owen y Maisie se enfrentan cara a cara con el furtivo Indoraptor.

La producción necesitó usar espacio extra en el Centro de Negocios Langley, cerca de los Estudios Pinewood para filmar las escenas del principio de la película-donde presentan a Franklin y a Zia-donde además construyeron la oficina del Grupo de Protección a Dinosaurios de Claire. En Langley también se filmaron escenas como la del video de Owen entrenando a raptors bebé, y la escena donde Claire y Owen toman una muestra de sangre de un profundamente(?) sedado T. rex.

El reparto y equipo de producción se aventuraron a salir a locaciones del Ministerio de Defensa de Hartland y Minley, en Surrey. Trabajaron durante la noche con helicópteros, máquinas de lluvia y simuladores de luz; esta locación se usó para las escenas donde el guardia de la estación abre amenazante las puertas de la Laguna de Jurassic World en la primera secuencia de la película.

También en esta locación se construyeron el exterior de la Casa Lockwood, donde millonarios clientes son recibidos para la subasta de su vida, y el Muelle de Carga, donde los dinosaurios sedados son introducidos en la propiedad Lockwood después de su viaje provenientes de la Isla Nublar.

Oahu, Hawaii

Todas las películas Jurassic han sido filmadas en Hawaii y El Reino Caído no fue la excepción. A mediados de junio de 2017, cincuenta miembros de la unidad de filmación del Reino Unido cruzaron el Atlántico para reunirse con el equipo de los Estados Unidos en Hawaii.

El rodaje tuvo lugar en Oahu, donde se produce toda la acción en exteriores que tiene lugar en la Isla Nublar. La producción inició cuando Claire, Owen, Franklin y Zia llegan al Bunker. Esta locación fue construida en el Rancho Kualoa, que también alberga el Valle de la Girósfera, donde Claire, Owen y Franklin se quedan atrapados en una aterradora estampida de dinosaurios…y se suben al paseo en desuso del parque temático.

Fundada en 1850, Kualoa es una Reserva Natural Privada de 4,000 acres, así como un rancho de ganado que se extiende desde los escarpados acantilados de las montañas hasta el brillante océano. Ubicado en el lado noreste de Oahu en la campiña hawaiana y a lo largo de la costa con arena blanca de la Bahía de Kaneohe, se encuentra a solo 24 millas de Honolulú. En esta impresionante locación se han filmado otras producciones tales como Windtalkers, Pearl Harbor, Godzilla, Tears of the Sun y 50 First Dates; y programas de televisión como la antigua y la nueva versión de Hawaii Five-O, Magnum P.I. y Lost.

Claire, Owen, Zia y Franklin lagan a la Isla Nublar en un avian de aloo. Son recibidos por Wheatley, el hosco líder de la expedición, quién los lleva a conocer el campamento base de alta tecnología. Ese set fue construído en tierras del propietario del vecino Rancho Dillingham, en la Costa Norte. Afortunadamente, el departamento de arte limpió el área de avispones y avispas y construyó una pequeña pista para que pudiera aterrizar el avión.

El set más grande que se construyó en Hawaii estaba en la Playa Police (cerca de la Playa Papa'iloa). Aquí es donde el departamento de arte recreó completa la Main Street con las destruidas Nobu y Margaritaville. La construcción llevó más de tres meses y fue arreglada meticulosamente después de las consecuencias del caos que tuvo lugar en la isla en la última película. Cuando Claire y Owen regresan a la isla, se dirigen hacia ese set en su vuelta a la aventura en Jurassic World.

La formación rocosa Halona Blowhole se escogió para la escena donde Claire, Franklin y Owen se bañan en la playa después de escapar de la estampida de dinosaurios en la girósfera. Esta pintoresca cueva se hizo famosa en el clásico de 1953 From Here to Eternity, que fuera protagonizada por Burt Lancaster y Deborah Kerr.

Situada en el lado de barlovento de Oahu, el Muelle He'eia Kea sirvió de locación para el muelle de embarque, donde suben a los dinosaurios a bordo del Arcadia, mientras la lava baja por las montañas…y Claire, Owen y Franklin saltan a un camión-uniéndose a la carga hacia un destino desconocido.

El pintoresco Puerto He'eia Kea está ubicado en la Bahía Kaneohe, el más grande cuerpo de agua protegido de las islas que conforman el archipiélago de Hawaii. En un día común, en el Puerto He'eia Kea se pueden contratar lanchas para ir de pesca, paseos marítimos, rentar jet-ski, paracaídas, equipo de snorkel y paseos para bucear. A poca distancia del Muelle está He'eia Jungle, donde Owen se entera que ya localizaron a Blue y lo tienen en la mira. Durante la expedición para encontrar al querido Velociraptor, Owen es traicionado y se queda atrás, a punto de ser devorado por los dinosaurios o por la lava…lo que lo alcance primero.

ACERCA DEL REPARTO

CHRIS PRATT (Owen) está posicionado como uno de los primeros actores más reconocidos de Hollywood.

Hace poco, Pratt interpretó nuevamente sus populares papeles en Avengers: Infinity War, de Marvel, y en 2017 en Guardians of the Galaxy Vol. 2, de Walt Disney Pictures. Su excelente actuación en la primera entrega de Guardians of the Galaxy de Marvel, la ubicó entre las tres películas más taquilleras de 2014 recaudando más de $770 millones de dólares a nivel global.

En 2016, Pratt protagonizó al lado de Jennifer Lawrence el romance de ciencia ficción Passengers -que estrenó el 21 de diciembre de 2016- de Sony Pictures, del director nominado al Oscar® Morten Tyldum, quién también dirigiera The Imitation Game. Actuó también en The Magnificent Seven junto a Denzel Washington, dirigidos por Antoine Fuqua. La película abrió el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2016 y clausuró el Festival de Cine de Venecia ese mismo año.

En 2015, Pratt protagonizó Jurassic World, la cuarta película con el cuarto mayor ingreso en taquilla de todos los tiempos, solo detrás de Avatar, Titanic y Star Wars: The Force Awakens.

En ese mismo año terminó la séptima y última temporada de la serie nominada al Premio Emmy Primetime Parks and Recreation, en la que Pratt es conocido por su papel de Andy Dwyer, donde actuó al lado de Amy Poehler, Nick Offerman, Aziz Ansari y Adam Scott.

Otros destacados créditos cinematográficos incluyen la muy exitosa película animada de Warner Bros. The Lego Movie, que recaudó más de $460 millones de dólares a nivel mundial; la comedia Delivery Man, de DreamWorks; Her, de Spike, Jonze, aclamada por la crítica; y la comedia Universal Pictures The Five-Year Engagement.

En 2012, Pratt protagonizó a un icónico miembro de la fuerza especial Navy SEAL Team Six en Zero Dark Thirty de la directora Kathryn Bigelow, que recibió nominaciones a Mejor Película en los Globos de Oro y en los Premios de la Academia®.

En 2011, Pratt actuó en Moneyball, donde ofreció una extraordinaria actuación interpretando al primera base del equipo de beisbol Oakland A's, Scott Hatteberg. Esta película de Columbia Pictures, donde también actúan Brad Pitt, Jonah Hill y el fallecido Philip Seymour Hoffman, recibió seis nominaciones al Premio de la Academia®, incluyendo la de Mejor Película.

BRYCE DALLAS HOWARD (Claire) sigue mostrando su talento versátil y dinámico al frente y detrás de las cámaras.

Hace poco tiempo, Howard protagonizó con Matthew McConaughey Gold, de Stephen Gaghan. En 2016, actuó en un episodio de la serie de Netflix aclamada por la crítica, Black Mirror. El episodio "Nosedive" fue dirigido por Joe Wright y la hizo acreedora a una nominación al Premio del Sindicato de Actores en la categoría de Mejor Actriz de Televisión - Miniserie o Telefilme.

Otros de sus créditos en la pantalla grande incluyen Pete's Dragon, de Walt Disney Pictures, donde actuó con Robert Redford; Hereafter, con Matt Damon, de Clint Eastwood; 50/50 con Seth Rogen y Joseph Gordon-Levitt; la adaptación para cine de la película ganadora de premios The Help, de Tate Taylor; The Twilight Saga: Eclipse; The Loss of a Teardrop Diamond, de Tennessee Williams; Terminator Salvation, de McG; Spider-Man 3, de Sam Raimi; Lady in the Water, de M. Night Shyamalan; y Manderlay, de Lars von Trier. Howard hizo su debut cinematográfico en la película de Shyamalan The Village, al lado de Joaquin Phoenix. En 2008, recibió una nominación al Globo de Oro por su interpretación del papel de Rosalind en la adaptación de HBO de la obra de Shakespeare As You Like It, escrita y dirigida por Kenneth Branagh.

Como realizadora, Howard ha creado contenido para múltiples campañas como la de Canon Project Imagination; Inspired, de MoroccanOil; Vanity Fair'sThe Decade Series "The 1960s", con RadicalMedia; y "'Reel' Moments" para la revista Glamour. Howard dirigió también contenido para el supervideo M83 de MTV "Claudia Lewis"; Call Me Crazy: A Five Film and Solemates para Sony y Lifetime en colaboración con Canon "Project Imagination: The Trailer," que se exhibió en el Festival de Cine de Sundance de 2016. Howard ha dirigido más de una docena de cortometrajes, recibiendo numerosos elogios por su trabajo, y formó parte de la lista corta para las nominaciones al Oscar® en 2012 por su película de 30 minutos de duración When You Find Me. Produjo también Restless, la película de Sony Classics protagonizada por Mia Wasikowska y dirigida por Gus Van Sant. Restless se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2011 y abrió la selección de Una Cierta Mirada (Un Certain Regard) del Festival de Cine de Cannes de ese mismo año.

Abandonó el programa de la Escuela de las Artes Tisch de la Universidad de Nueva York para actuar en teatro en esa ciudad, donde interpretó el papel de Mariane en Tartuffe, una producción de la Roundabout Theatre Company de Broadway; hizo el papel de Rosalind en As You Like It, de The Public Theater; el de Sally Platt en House/Garden en la producción de Manhattan Theatre Club de Alan Ayckbourn; y el rol de Emily en Our Town, la producción del Festival Bay Street Theater.

Howard fundó la compañía Nine Muses Entertainment.

El actor británico TOBY JONES (El Señor Eversoll) es conocido por sus actuaciones en cine y teatro. Este año regresó al teatro para la nueva puesta en escena de The Birthday Party,de Harold Pinter y su interpretación fue recibida con grandes ovaciones. También participó en cine en la comedia francesa Normandie nue de Philippe le Guay, y en el drama de la Primera Guerra Mundial de Lionsgate, Journey's End.

Sus créditos en el cine en 2017 incluyen el drama de crimen The Snowman de Universal Pictures y la película nominada a la Palma de Oro de Michael Haneke, Happy End. En 2016, Jones protagonizó el thriller psicológico independiente Kaleidoscope. Jones retomó el papel que lo hizo acreedor a una nominación al BAFTA en la tercera y última temporada de la serie ganadora de premios Detectorists, escrita y coprotagonizada por Mackenzie Crook. Jones ganó el Premio Capri European Talent y el Premio al Mejor Actor Británico que otorga el Círculo de Críticos de Cine de Londres por su interpretación de Truman Capote en Infamous.

En 2011, participó en la adaptación de la novela de crimen de John le Carré nominada al Oscar® Tinker Tailor Soldier Spy, y en 2012, fue ovacionado por la crítica por su interpretación de Alfred Hitchcock en la película para televisión de HBO/BBC The Girl, por cuya actuación recibió nominaciones a los premios BAFTA, al Globo de Oro y a un Primetime Emmy. Ese mismo año, Jones interpretó a Gilderoy en la película ganadora de premios de Peter Strickland, Berberian Sound Studio. En 2014, protagonizó el drama para la BBC Two Marvellous, que ganó en 2015 el Premio BAFTA TV en la categoría de Drama Individual, y en 2015 actuó en la película de horror y fantasía de Matteo Garrone, Tale of Tales.

Entre sus muchos otros créditos cinematográficos, ha participado en Atomic Blonde, Sherlock, Dad's Army, The Secret Agent, The Witness for the Prosecution, Morgan, Wayward Pines, Capital, The Man Who Knew Infinity, la serie de películas de The Hunger Games, la serie de películas de Harry Potter, Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Leave to Remain, By Our Selves de Andrew Kötting, My Week with Marilyn, The Adventures of Tintin, Frost/Nixon, W.y The Painted Veil.

En el teatro, Jones actuó en Circle Mirror Transformation con Imelda Staunton para el Royal Court. Fue galardonado con el Premio Laurence Olivier al Mejor Actor de Reparto en 2002 por su actuación en The Play What I Wrote, una farsa musical escrita por Hamish McColl, Sean Foley y Eddie Braben, y dirigida por Kenneth Branagh. Este show ganador de un Premio Olivier fue un homenaje al doble acto británico Morecambe and Wise, así como una ridícula e irreverente exploración de la naturaleza de los dobles actos en general. Jones interpretó el papel de Arthur en el Teatro Wyndham de Londres, antes de que esta obra estrenara en Broadway, Nueva York, donde fue nominada para un Premio Tony al Mejor Evento Teatral Especial. Otros de sus créditos en teatro incluyen The Painter (Arcola Theater), Every Good Boy Deserves Favour (Olivier Theater), Parlour Song (Almeida Theater) y Measure for Measure (una coproducción con la National Theatre Complicité).

TED LEVINE (Wheatley) actualmente participa en la serie de TNT Network, el thriller psicológico The Alienist. Basada en la novela best-seller de Caleb Carr y situada en la Edad Dorada de la Ciudad de Nueva York en 1896, el proyecto cuenta con Jakob Verbruggen como productor ejecutivo, y es producido por Cary Fukunaga, Eric Roth y Hossein Amini. Levine actúa al lado Daniel Brühl, Luke Evans y Dakota Fanning e interpreta a Thomas Byrnes, el exageradamente confiado ex-jefe de policía que juega un papel crucial para descifrar un misterio.

En este momento se encuentra filmando el drama de la CIA cuyo título tentativo es The Torture Report, escrito y dirigido por Scott Z. Burns. La película presenta el programa de interpretación e interrogación de la CIA posterior al 9/11 (11 de septiembre), donde Levine interpreta al Director de la CIA John Brennan, junto a un reparto que incluye a Annette Bening y a Adam Driver. También actuó en el thriller de crímenes A Violent Separation, escrito por Michael Arkof, dirigido por Kevin y Michael Goetz, con los actores Brenton Thwaites, Ben Robson y Francesca Eastwood.

Levine regresó a interpretar un papel en la serie del creador Alan Ball para HBO Here and Now,junto a Tim Robbins y Holly Hunter. Actuó también en la cuarta temporada del drama Ray Donovan de Showtime, en el papel de Bill Primm, el orgulloso dueño de un casino en Primm, Nevada. Participó en la película Bleed for This del director Ben Younger, cuyo productor ejecutivo fue Martin Scorsese. El actor Miles Teller interpretó al cinco veces campeón mundial de boxeo Vinny Paz, y Levine representó a Lou Duva, el manager de Vinny.

Levine protagonizó junto con Diane Kruger y Demián Bichir el thriller de crímenes de FX Network The Bridge, donde presentó el rol de Hank Wade, un teniente del Departamento de Policía de El Paso, quién es el mentor y protector del personaje que interpreta Kruger. Antes de participar en esta serie, Levine actuó al lado de Tony Shalhoub en la serie original de USA Network Monk, donde representó al Capitán Leland Stottlemeyer durante ocho temporadas, todas ellas ovacionadas por la crítica. Otros de sus créditos en televisión incluyen un papel recurrente en la comedia-thriller de Amazon Mad Dogs, del productor ejecutivo Shawn Ryan, y en la miniserie de IFC Network, la comedia The Spoils Before Dying con Kristen Wiig y Will Ferrell.

Levine actúa al lado de John Rys-Davies, Diego Boneta y Alexandra Dowling en la película de fantasía Starbright, del escritor y director Francesco Lucente, acerca de una joven huérfana que escapa de la realidad de su vida fantaseando en un mundo de cuentos de hadas. Entre otros de sus créditos cinematográficos recientes se encuentran una versión moderna de la obra clásica de Shakespeare A Midsummer Night's Dream, escrita y dirigida por Casey Wilder Mott, así como el thriller independiente Bottom of the World del director Richard Sears, al lado de Jena Malone y Douglas Smith. Levine actuó con Samuel L. Jackson y Felicity Huffman en Big Game, Little Boy acompañado por Emily Watson y Tom Wilkinson y en A Single Shot con Sam Rockwell y Jeffrey Wright.

Los múltiples créditos de Levine involucran actuaciones al lado de Brad Pitt en la película de Warner Bros. The Assassination of Jesse James; en American Gangster del director Ridley Scott, de Universal Pictures, donde actuó junto a Russell Crowe y Denzel Washington; y en Shutter Island con Leonardo DiCaprio, del director Martin Scorsese. Ha trabajado además en Wonderland, con Val Kilmer; en Ironweed, con Jack Nicholson y Meryl Streep; en Betrayed, con Debra Winger y Tom Berenger; en Heat, con Al Pacino y Robert De Niro; en Georgia, con Jennifer Jason Leigh y Mare Winningham; en Bullet, con Mickey Rourke; en Wild, Wild West, con Will Smith y Kevin Kline; en Evolution de Ivan Reitman, con David Duchovny y Julianne Moore; en The Fast and the Furious, con Vin Diesel y Michelle Rodriguez; en el thriller de Jonathan Demme The Truth About Charlie, con Mark Wahlberg y Thandie Newton; en The Manchurian Candidate de Demme, con Washington y Streep; en Birth, al lado de Nicole Kidman; en la cinta aclamada por la crítica Memoirs of a Geisha; e interpretó uno de sus papeles más fascinantes, el del asesino serial Jame Gumb en el thriller The Silence of the Lambs.

Su participación en televisión incluye un papel recurrente en la serie Luck, de HBO de David Milch y Michael Mann, al lado de Dustin Hoffman, y una reconocida actuación en un papel como invitado especial en el primer episodio de la serie de AMC Hell on Wheels. Otros de sus créditos en television incluyen Harlan County War, la miniseries de USA Network Moby Dick, de Tom Hanks, y para HBO, From the Earth to the Moon; The Last Outlaw; Broken Promises: Taking Emily Back; Death Train; Dead and Alive: The Race de Gus Farace; Out of Season, The Fulfillment of Mary Gray Y Two Fathers' Justice. Antes de unirse al reparto de Monk, Levine actuó en las serie de televisión para la ABC aclamada por la crítica Wonderland, y en Crime Story, de Michael Mann para la NBC.

Interpretando el papel del Sargento Toomey en la puesta en escena en Broadway de Biloxi Blues, participó en el tour que esta obra realizó por los Estados Unidos. Su dedicación al teatro lo llevó al mundo de la dirección, y fundó el Dratman Theatre Company en Ann Arbor, Michigan, antes de mudarse a Chicago para unirse primero al Remains Ensemble y posteriormente a la muy famosa Steppenwolf Theatre Company. Sus numerosos créditos teatrales incluyen Buried Child de Sam Shepard, dirigida por Gary Sinise; Your Home in the West, El Salvador y Killers, para la Steppenwolf Theatre Company; Life and Limb para el Wisdon Bridge Theatre; y 70 Scenes of Halloween, Time of Your Life, A Class D Trial in Yokohama y The Tooth of the Game para el Remains Theatre.

En la última década, el actor británicoRAFE SPALL (Eli Mills) ha interpretado papeles en películas de los grandes estudios tales como The Big Short y Prometheus, y en cintas británicas independientes como Shaun of The Dead, Hot Fuzz Y X+Y, por las cuales fue nominado como Mejor Actor de Reparto para un Premio del Cine Independiente Británico. En 2012, Spall interpretó al autor canadiense Yann Martel en el drama de Ang Lee ganador de Premios de la Academia®, Life of Pi. La película fue un éxito entre los críticos y en taquilla, obteniendo cuatro Premios de la Academia® y recaudando más de $600 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. En 2015, interpretó a John Hancock en la serie para History Channel Sons of Liberty, junto a Jim Broadbent; y participó en el drama biográfico ganador de un Premio de la Academia® The Big Short,al lado de Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling y Steve Carell.

En teatro actuó en la obra ganadora de premios Constellations al lado de Sally Hawkins en el Royal Court, por la que fue nominado para el Premio Olivier al Mejor Actor, así como en la puesta en escena que Pinter hizo en Broadway de Betrayal, con Daniel Craig and Rachel Weisz, dirigida por Mike Nichols y ovacionada por la crítica. Otras de sus incursiones en el treatro incluyen Just a Bloke y Alaska, en el Royal Court; The Knight of Burning Pestle, en el Young Vic; la producción de Michael Grandage Borkman, de John Gabriel,en el Donmar Warehouse; y If There Is, I Haven't Found It Yet en The Bush Theatre. Recientemente, Spall actuó en Hedda Gabler en el National Theatre, la obra de Patrick Marber ovacionada por la crítica, por cuya actuación fue nominado a un Premio Olivier.

En 2014, Spall participó en el especial de temporada de la serie Black Mirror, de Charlie Brooker, junto a Jon Hamm y Oona Chaplin, y en 2011, hizo el papel principal de Pete en Pete Versus Life, para Channel 4. Actuó en The Shadow Line-un drama seriado para la BBC. Este thriller lo protagonizó al lado de un reparto estelar que incluyó a Chiwetel Ejiofor, Christopher Eccleston y Lesley Sharp.

Otros de sus recientes créditos en cine incluyen su participación en I Give It a Year, la comedia romántica de Working Title al lado de Simon Baker y Rose Byrne, y en la comedia familiar Get Santa, con Jim Broadbent y Warwick Davis. Spall interpretó aShakespeare en la polémica película de Roland Emmerich Anonymous, y actuó en la adaptación del best-seller of David Nicholls One Day, al lado de Anne Hathaway, Jim Sturgess y Romola Garai. Sus participaciones más recientes en cine incluyen The BFG de Steven Spielberg, junto a Mark Rylance, y su interpretación del Capitán Flint en Swallows and Amazons, de la directora Phillipa Lowthorpe. Tuvo roles protagónicos en Mum's List de Niall Johnson, así como en The Ritual de David Bruckner. Spall interpreta a Reg Whitehead en la serie de Cameron Crowe Roadies, de Showtime.

Nacido y criado en San Francisco, BD WONG (Dr. Wu) es el único actor en la historia que ha recibido los cinco premios más relevantes del Teatro de Nueva York por un mismo papel -específicamente por su actuación en M. Butterfly (su debut en Broadway): los premios son el Drama Desk Award, el Outer Critics Circle Award, el Theatre World Award, el Clarence Derwent Award y el Tony.

Wong llamó la atención en la serie aclamada por la crítica de HBO Oz, donde interpretó al resistente cura de la prisión (el Padre Ray) durante las seis temporadas que duró la serie. Posteriormente, participó en las 11 temporadas de la serie de la NBC ubicada entre las de mayor rating de la television, Law & Order: Special Victims Unit, en la que protagoniza al doctor George Huang, un psiquiatra forense del FBI, experto en la mente criminal.

Wong coprotagonizó la serie de la NBC Awake, interpretando al doctor John Lee, el terapeuta del detective Britten en la realidad roja. Otros de sus créditos en television incluyen All-American Girl de ABC (en el personaje de Stuart, el hermano de Margaret Cho), las películas para televisión de HBO And the Band Played On y The Normal Heart, así como participaciones como actor invitado en Sesame Street, The X-Files,Madam Secretary,Nurse Jackie y NCIS: New Orleans. Recientemente interpretó dos papeles drásticamente opuestos de manera simultánea: al malvado Hugo Strange en Gotham y al misterioso hacker trans-femenino Whiterose en Mr. Robot. Por su interpretación de este último papel, recibió nominaciones a los Premios Primetime Emmy, Gold Derby y al Critics' Choice Award.

Wong ha participado en más de 20 películas en cine entre las que se encuentran Jurassic World, Focus, The Space Between Us,Stay, The Salton Sea, Executive Decision,Seven Years in Tibet, Jurassic Park,Father of the Bride (Parte 1 y 2) y en The Freshman. Interpretó la voz de Shang en las películas animadas de Walt Disney Pictures Mulan y Mulan 2.

Sus créditos adicionales en teatro en Nueva York incluyen The Tempest, A Language of Their Own, As Thousands Cheer, Shanghai Moon, y las nuevas puestas en escena en Broadway de los musicales You're a Good Man, Charlie Brown y Sondheim's Pacific Overtures (por este último papel recibió una nominación de la Liga de Drama por su notable interpretación). Produjo y dirigió The Yellow Wood para NYMF y Speak Up Connie, que protagonizó Cindy Cheungpara el Festival All For One, y coescribió y dirigió Alice Chan para el Tour de La Jolla Playhouse. Recientemente actuó a nivel regional en The Orphan of Zhao en La Jolla Playhouse y en el San Francisco's Studio A.C.T. Adicionalmente, ha participado en cinco producciones del monólogo musical Herringbone, un proyecto al que le tiene mucho cariño. Esta primavera actúa en The Great Leap, con la Atlantic Theatre Company.

Wong publicó su primer libro, "Following Foo: The Electronic Adventures of the Chestnut Man"(Harper Entertainment), una memoria del nacimiento extremadamente prematuro de su hijo en 2003.

Ha recibido reconocimientos por su trabajo comunitario de organizaciones tales como el Asian American Legal Defense and Education Fund, el Asian AIDS Project, GLAAD, el National LGBTQ Task Force, el Asian American Arts Alliance, la Association of Asian-Pacific American Artists, el East West Players, el Second Generation, la Organization of Chinese Americans and la APICHA. Forma parte de las juntas del Fondo de Actores de América (Estados Unidos) y del Rosie's Theater Kids.

Wong vive en la Ciudad de Nueva York.

JUSTICE SMITH (Franklin) participó recientemente en el drama romántico de fantasía Every Day. En 2016, actuó en la serie de Netflix The Get Down, creada por Baz Luhrmann. Su primera incursion en cine fue en la película de Fox 2000 Paper Towns, que protagonizaron Cara Delevingne y Nat Wolff, basada en la novela de John Green del mismo nombre. Smith hizo su debut en teatro en la obra off-Broadway Yen, donde actúa al lado del nominado al Oscar® Lucas Hedges.

Actualmente se encuentra en la etapa de producción en la película de misterio y acción Detective Pikachu, actuando con Ryan Reynolds y Kathryn Newton.

Smith se graduó en Actuación en la Escuela de Artes del Condado de Orange. Cuando estudiaba el último año de la carrera, fue posicionado entre el 1.3% de los artistas jóvenes del país por la National Young Arts Foundation.

DANIELLA PINEDA (Zia) se encuentra protagonizando a Vanessa Randall en la comedia de TBS The Detour, cuya cuarta temporada acaba de ser confirmada. La serie sigue a la familia Randall en sus vacaciones mientras viajan en auto desde su casa en Syracuse hacia la Florida y en su paso por Nueva York, donde sufrirán varios y dramáticos contratiempos.

Pineda interpretó el papel de Jen Morales en Mr. Roosevelt, cuya premier mundial fue en el Festival de Cine South by Southwest de 2017.

Después de terminar la carrera de Periodismo en el Mills College, Pineda recibió una beca de KALW, que le brindó la oportunidad de involucrarse en el campo del periodismo cubriendo historias sociopolíticas para una serie que se centró en la pobreza de East Oakland, antes de mudarse de San Francisco a Nueva York para darle tiempo a su pasión: escribir y producir. En Nueva York, Pineda escribió y produjo una serie de videos satíricos para YouTube que fueron posteados desde relevantes sitios como el Huffington Post y el Gawker.

Poco tiempo después, Pineda consiguió papeles en Homeland, Inside Amy Schumer, Newlyweds, The Fitzgerald Family Christmas, y el reconocido rol de Sophie Deveraux en The Originals, para The CW. Actuó además en la serie de conspiración militar de la NBC American Odyssey, donde interpretó a Ruby Simms, una asesina que se presenta ante Harrison Walters como una reportera freelance, interpretado por Jake Robinson.

Actualmente Pineda vive en Nueva York.

JEFF GOLDBLUM (Ian Malcolm) es actor de teatro, cine y television. Sus créditos cinematográficos incluyen Isle of Dogs, Thor: Ragnarok, Independence Day: Resurgence, The Grand Budapest Hotel, Le Week-End, Adam Resurrected, The Life Aquatic, Igby Goes Down, Jurassic Park, Independence Day, Nashville, The Tall Guy, Annie Hall, The Big Chill y The Fly.

En televisión, ha actuado en Will & Grace y en Portlandia. Goldblum participó en la producción Domesticated del Teatro Lincoln Center, en The Pillowman en Broadway, The Prisoner of Second Avenue en el West End, y en Speed the Plow, en el Teatro The Old Vic.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

Nativo de Barcelona, J.A. BAYONA (Director) creció apasionado por el cine. Estudió dirección en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).

Después de dirigir dos cortometrajes, Mis Vacaciones y El hombre Esponja, Bayona conoció al guionista Sergio G. Sánchez, quién le ofreció el guión del largometraje The Orphanage, que lo llevó a su debut como director de cine. La premier mundial de The Orphanage fue en el Festival de Cine de Cannes de 2007, donde recibió una ovación de pie durante 10 minutos. Se estrenó en España a nivel nacional y en el fin de semana de estreno de cuatro días, recaudó la taquilla más alta del año y la segunda más alta de todos los tiempos para una película española en ese país.

The Orphanage recibió 14 nominaciones a los Premios Goya, y ganó siete, incluyendo el Premio al Mejor Director Nuevo para Bayona.

Su segundo largometraje fue The Impossible, que protagonizaron Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland. Está basado en la poderosa y verdadera historia de una familia que sobrevivió al trágico tsunami del Océano Índico en 2004. The Impossible recaudó más de $180 millones de dólares en taquilla a nivel mundial e hizo acreedora a Watts a nominaciones para un Globo de Oro, un Premio del Sindicato de Actores y un Premio de la Academia®. Holland recibió reconocimientos, incluyendo un Premio Empire en la categoría de Best Male Newcomer. The Impossible ganó cinco Premios Goya, incluyendo el de Mejor Director, y seis Premios Gaudí, entre los que también se encuentra el de Mejor Director.

La más reciente incursion de Bayona como director de cine fue en A Monster Calls, que protagonizó Lewis MacDougall junto a Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson. Este drama visualmente espectacular y extraordinaramente conmovedor está basado en la novela ganadora de premios del mismo nombre.

A Monster Calls ganó nueve Premios Goya, incluyendo el de Mejor Director, y ocho Premios Gaudí.

Antes de trabajar en A Monster Calls, Bayona dirigió los primeros dos episodios de la serie de Showtime Penny Dreadful, que protagonizó Eva Green, y que lo hizo acreedor a una importante base de fieles seguidores.

En 2013, Bayona fue distinguido con el National Prize of Cinematography, convirtiéndose en la persona más joven en recibir dicho galardón. Hace poco recibió otros dos reconocimientos: El Premio a la Retrospectiva en el Festival de Málaga, así como el Premio al Realizador Internacional del Año otorgado por la CinemaCon, que le fuera presentado y entregado por Frank Marshall.

DEREK CONNOLLY (Guionista) coescribió Jurassic World, que rompió records y recaudó más de $1.67 miles de millones de dólares en taquilla a nivel mundial en 2015.

Entre otros de sus créditos están Kong: Skull Island y Pacific Rim 2 para Legendary Pictures, y Safety Not Guaranteed, dirigida por Colin Trevorrow y producida por los Hermanos Duplass y Big Beach Films. La película ganó el Premio Independent Spirit a la Mejor Ópera Prima en 2013, y fue nominada para el Premio del Gran Jurado en Sundance en 2012.

El realizador COLIN TREVORROW (Guionista/Productor Ejecutivo) relanzó la franquicia de Jurassic con la muy exitosa Jurassic World, película que coescribió y dirigió. Se convirtió en la película de Universal Pictures con la mayor recaudación en taquilla de la historia que se haya estrenado en el verano.

Trevorrow dirigió The Book of Henry para Focus Features, protagonizada por Naomi Watts. También dirigió la exitosa producción independiente Safety Not Guaranteed, que ganó el Premio Waldo Salt Screenwriting y fue nominada para el Premio del Gran Jurado del Festival de Cine de Sundance.

En el future próximo va a coescribir y a producir Intelligent Life para Amblin Entertainment. Después de este proyecto, coescribirá y dirigirá el tercer capítulo de la trilogía Jurassic World, que estrenará en cines el 11 de junio de 2021.

Michael Crichton (1942-2008) (Basada en personajes creados por este autor) fue un escritor y un realizador de cine, mejor conocido la autoría de "Jurassic Park" y por ser el creador de la serie de televisión ER.

Crichton se graduó con honores en Harvard, recibió el título de Médico Cirujano de la Escuela de Medicina de Harvard y estudió un doctorado en el Instituto Salk para Estudios de Biología. Tomó cursos de antropología en la Universidad de Cambridge y de escritura en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Cuando estudiaba en Harvard, Crichton escribió novelas bajo los seudónimos John Lange y Jeffery Hudson. Durante este período publicó siete libros, entre los que se encuentra "A Case of Need," que ganó el Premio Edgar de los Escritores de Misterio de América a la Mejor Novela en 1969.

El primer best-seller de Crichton, "The Andromeda Strain," lo publicó bajo su propio nombre. Los derechos para la película los vendió cuando estudiaba el último año en la Escuela de Medicina de Harvard.

Durante toda su vida, Crichton mostró interés en las computadoras. Su película Westworld fue la primera en emplear efectos especiales generados por computadora. Ser el primero en usar programas de cómputo para la producción de películas lo hizo acreedor a un Premio de la Academia® en la categoría de Technical Achievement en 1995.

Crichton ganó premios Primetime Emmy, Peabody y del Sindicato de Escritores por la serie ER.

Es uno de los escritores más populares del mundo, que ha vendido más de 200 millones de libros. Sus novelas han sido traducidas en 40 idiomas y 15 de ellas adaptadas para películas de cine. Crichton publicó también cuatro libros de no ficción, incluyendo un estudio ilustrado del artista Jasper Johns. Conserva el récord de ser la única persona en el mundo en tener un libro, una película y una serie de television en primer lugar de manera simultánea y durante el mismo año.

En 2002, a un dinosaurio recién descubierto del grupo ankylosaurus lo nombraron Crichtonsaurus bohlini en su honor.

A Crichton le sobreviven su esposa Sherri, su hija Taylor, y su hijo John Michael.

FRANK MARSHALL, p.g.a. (Productor) es uno de los grandes productores de cine en la industria del entretenimiento. Sus películas han definido a una generación de asistentes al cine, e incluyen éxitos sin precedentes tales como Back to the Future, Who Framed Roger Rabbit? y la franquicia de Indiana Jones. Además de una prolífica carrera en el campo de la producción, Marshall ha sido aclamado como director de cine, trayendo a la pantalla películas memorables como Arachnophobia y Alive. Marshall fue productor del blockbuster de 2015 Jurassic World, que recaudó más de $1.6 miles de millones de dólares en taquilla a nivel mundial, colocándola como la cuarta película con mayores ingresos en taquilla de todos los tiempos, solo detrás de Avatar, Titanic y Star Wars: The Force Awakens.

Nativo de Los Angeles, Marshall es hijo del compositor y director de orquesta estadounidense Jack Marshall. Desde que era chico, Marshall era fanático de la música y los deportes. Antes de graduarse en UCLA en 1968, Marshall participó en competencias de pista y campo representando a la universidad. Asimismo, fue la punta de lanza para la creación del equipo de fútbol Soccer de la universidad, y se ganó una beca de tres años durante el proceso.

Marshall inició su carrera en el cine trabajando como asistente del director Peter Bogdanovich. El realizador rápidamente ascendió a Marshall a gerente de locaciones para la película The Last Picture Show. Posteriormente, se convirtió en el productor asociado de Bogdanovich y ambos continuaron con su alianza, creando reconocidas películas como Paper Moon y Nickelodeon.

Después de colaborar con Bogdanovich, Marshall trabajó como productor en línea en la película de Martin Scorsese, The Last Waltz. Motivado por su pasión por la música, Marshall ayudó a Scorsese a documentar el último concierto del tour de The Band, inmortalizando la presentación del grupo para las generaciones futuras. En 1978, a Marshall lo contrataron George Lucas y Steven Spielberg para producir Raiders of the Lost Ark. La película, que estrenó en 1981, tuvo un enorme éxito a nivel internacional y fue nominada a nueve Premios de la Academia®. Ese mismo año, junto con su futura esposa y colega productora Kathleen Kennedy, Marshall hizo equipo con Spielberg para fundar Amblin Entertainment. Durante la siguiente década, los tres formaron una de los más exitosas colaboraciones en la historia del cine, llevando a la pantalla algunas de las películas más populares de la era moderna, como E.T. The Extra -Terrestrial, Poltergeist y The Goonies.

En 1991, Kennedy y Marshall se lanzaron por su cuenta y fundaron The Kennedy/Marshall Company, donde continuaron produciendo películas aclamadas por la crítica tales como The Curious Case of Benjamin Button y la exitosa franquicia a nivel internacional, The Bourne Identity. Además de producir proyectos externos, la compañía le brinda a Marshall la oportunidad para que explore sus intereses artísticos personales, como dirigir las exitosas cintas Congo y Eight Below, y el documental para ESPN Films Right to Play. Los estrenos más recientes de Marshall incluyen Jason Bourne, Sully y Finding Oscar. Entre sus proyectos más recientes se encuentran terminar la última película de Orson Welles, The Other Side of the Wind; y el musical Escape to Margaritaville, que Marshall produjo con Jimmy Buffett y estrenó en Broadway en marzo de 2018.

Sus logros en la industria del cine lo han hecho acreedor a cinco nominaciones al Premio de la Academia® por producir títulos tan diversos como The Sixth Sense de M. Night Shyamalan y Seabiscuit, de Gary Ross. Además de las nominaciones Oscar®, Marshall ha sido reconocido por su trabajo con el Premio UCLA por sus Logros Profesionales, el premio California Mentor Initiative's Leadership Award, y el aclamado American Academy of Achievement Award. Junto a Kennedy, en 2008 Marshall recibió el reconocimiento del Sindicato de Productores David O. Selznick Award por sus Logros Profesionales. Un año después, ambos fueron galardonados con el premio Visual Effects Society's Lifetime Achievement Award.

Un veterano de la industria, Marshall le ha apostado su éxito a una segunda carrera en la filantropía. Su pasión por los deportes lo ha llevado a ser miembro del Comité Olímpico de los Estados Unidos por más de una década. Le otorgaron el Escudo Olímpico en 2005 en honor a su servicio al comité y al movimiento olímpico; tres años más tarde, Marshall fue incluido en el Salón Olímpico de la Fama de los Estados Unidos.

Marshall forma parte de la junta de varias organizaciones, entre las que se encuentran Athletes for Hope, el U.S. Center of SafeSport y The Archer School for Girls.

En 2012, Marshall se quedó solo al frente The Kennedy/Marshall Company, cuando Kennedy fue nombrada presidenta de Lucasfilm Ltd.

PATRICK CROWLEY (Productor) es un productor de cine estadounidense con décadas de experiencia a nivel internacional. Si sumamos los ingresos en taquilla de todas sus éxitosas películas: Jurassic World, Eight Below, The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, Eagle Eye y The Other Guys, ascienden a $3 mil millones de dólares a nivel mundial.

Fue productor ejecutivo de Sleepless in Seattle, Legends of the Fall y Charlie's Angels: Full Throttle. Entre 1994 y el 2000, Crowley fue el vicepresidente ejecutivo de producción de la compañía New Regency Productions. Supervisó la producción de L.A. Confidential, Fight Club, Devil's Advocate yTin Cup, entre otras películas.

BELÉN ATIENZA, p.g.a. (Productora) empezó a trabajar como productora en Telecinco Cinema hace 14 años. Entre las películas que produjo en esa época están Che: Part One y Che: Part Two, de Steven Soderbergh; Pan's Labyrinth, de Guillermo del Toro, que fue nominada a 14 Premios Goya y ganó ocho de ellos, además de ganar tres de los varios varios Premios de la Academia® para los que estuvo nominada.

The Orphanage, la primera película de J.A Bayona, recibió 14 nominaciones al Goya y ganó siete de ellos, incluyendo el de Best New Director para Bayona y el de Mejor Guión Original para Sergio G. Sánchez.

Después de colaborar en Telecinco Cinema, se volvió productora independiente y dirigió Apaches Entertainment, la compañía que ella fundó.

A partir de ese momento, Atienza colaboró en una serie de exitosos proyectos, produciendo Intruders, el thriller de Juan Carlos Fresnadillo que protagonizó Clive Owen; y The Impossible, de Bayona, protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor que se convirtió en uno de los más grandes éxitos de taquilla de España y que hizo acreedor a Watts a una nominación para un Premio de la Academia® en la categoría de Mejor Actriz.

También fue coproductora ejecutiva del episodio piloto de Bayona de la serie Penny Dreadful.

Entre los últimos proyectos de Atienza se encuentran A Monster Calls, de Bayona, que fue galardonado con nueve Premios Goya en 2016, y Marrowbone, el debut como director de cine de Sergio G. Sánchez.

Uno de los más exitosos y prestigiosos realizadores de la industra del cine, STEVEN SPIELBERG (Productor Ejecutivo) es presidente de Amblin Partners. Desde su fundación en 2015, Spielberg lidera la compañía de creación de contenido en sociedad con Participant Media, Reliance Entertainment, Entertainment One, Alibaba Pictures y Universal Pictures.

Spielberg es -si sumamos los resultados de todas sus películas- el director con la mayor recaudación en taquilla de todos los tiempos, con blockbusters como Jaws, E.T. The Extra-Terrestrial, las franquicias de Indiana Jones y de Jurassic Park. Entre los muchos reconocimentos que ha recibido, ha ganado tres Premios de la Academia®.

Los primeros dos Oscar® de Spielberg a Mejor Director y Mejor Película fueron por la internacionalmente aclamada Schindler's List, que recibió un total de siete Premios Oscar®. La cinta fue también considerada la mejor película de 1993 por muchas de las grandes organizaciones de críticos, además de ganar siete Premios BAFTA y tres Globos de Oro, en ambos casos incluyendo las categorías de Mejor Película y Mejor Director. Spielberg obtuvo también el Premio del Sindicato de Directores (DGA) por su trabajo en esta película.

Spielberg ganó su tercer Premio de la Academia® al Mejor Director por el drama de la Segunda Guerra Mundial Saving Private Ryan, que fue la película con mayor recaudación en taquilla en Estados Unidos en 1998. Fue además una de las cintas con más reconocimentos de ese año: ganó otros cuatro Premios Oscar®, así como dos Globos de Oro: Mejor Película-Drama y Mejor Director-Película para Cine. Obtuvo premios de numerosos grupos de críticos en las mismas categorías. Spielberg también ganó otro Premio DGA y compartió un Premio del Sindicato de Productores (PGA) con los otros productores de la cinta. Ese mismo año, la PGA le otorgó a Spielberg el prestigioso Milestone Award por su contribución histórica a la industria de la cinematografía.

Consiguó nominaciones al Premio de la Academia® en la categoría de Mejor Director por Lincoln, Munich, E.T. The Extra-Terrestrial, Raiders of the Lost Ark y Close Encounters of the Third Kind. Nominaciones al Premio DGA por estas mismas películas, y por Jaws, The Color Purple (por la que ganó su primer Premio DGA), Empire of the Sun y Amistad. Con 11 nominaciones a la fecha, Spielberg ha sido reconocido por sus colegas con más nominaciones al Premio DGA que cualquier otro director. En el año 2000, recibió el Lifetime Achievement Award del Sindicato de Directores. Obtuvo también el premio Irving G. Thalberg Memorial Award de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, el Premio Cecil B. DeMille que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el Kennedy Center Honors y otros numerosos tributos a su carrera.

En 2012, Spielberg dirigió al actor ganador del Premio de la Academia® Daniel Day-Lewis en Lincoln, en una historia basada en la biografía "Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln," de Doris Kearns Goodwin, con un guión de Tony Kushner. La película de DreamWorks Pictures/20th Century Fox, en sociedad con Participant Media, obtuvo 12 nominaciones al Premio de la Academia® y recaudó $275 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Ganó dos Premios Oscar®, incluyendo el tercer Oscar® al Mejor Actor para Day-Lewis por su interpretación del icónico 16o presidente de los Estados Unidos, y el de Mejor Diseño de Producción.

El thriller dramático de 2015 Bridge of Spies, que protagonizó Tom Hanks, recibió seis nominaciones al Premio de la Academia® incluyendo la de Mejor Película, y Mark Rylance ganó el premio al Mejor Actor de Reparto. Ese mismo año, Spielberg fue el productor ejecutivo de Jurassic World, que recaudó más de $1.6 miles de millones de dólares a nivel mundial. Dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, fue la cuarta película de la serie de Jurassic.

En noviembre de 2017, The Post, un drama inspirado en Katharine Graham (Meryl Streep), la primera editor en jefe mujer del Washington Post, y su competitivo editor, Ben Bradlee (Hanks), recibió grandes ovaciones de la crítica y del público. La película más reciente de Spielberg, Ready Player One, basada en la popular novela de ciencia ficción de Ernest Cline, estrenó en cines el pasado 29 de marzo y ya es considerada un éxito por las audiencias y la crítica a nivel global.

La carrera de Spielberg inició en 1968 con el cortometraje Amblin, que lo llevó a convertirse en el director más joven en firmar un contrato de largo plazo con un estudio de cine. Dirigió episodios de programas de TV tales como Night Gallery, Marcus Welby, M.D. y Columbo, y recibió especial notoriedad en 1971 por su telefilme Duel. Tres años más tarde, hizo su debut como director en cine con The Sugarland Express, con un guión que él coescribió. Su siguiente película fue Jaws, la primera cinta que rompió la barrera de los $100 millones de dólares de recaudación total en taquilla.

En 1984, Spielberg formó su propia compañía de producción, Amblin Entertainment. Bajo el sello de Amblin, fue productor y productor ejecutivo de éxitos tales como Gremlins, The Goonies, la franquicia de Back to the Future, Who Framed Roger Rabbit, An American Tail, Twister, The Mask of Zorro y las películas deMen in Black. En 1994, Spielberg se asoció con Jeffrey Katzenberg y David Geffen y fundaron DreamWorks Studios. El estudio generó éxitos comerciales y de la crítica, y recibió tres Premios de la Academia® consecutivos en la categoría de Mejor Película para: American Beauty, Gladiator y A Beautiful Mind. A lo largo de la historia, DreamWorks también ha producido y coproducido una gran variedad de películas, como los blockbusters de la saga Transformers; los dramas de la Segunda Guerra Mundial de Clint Eastwood, Flags of Our Fathers y Letters From Iwo Jima, obteniendo este último una nominación al Oscar® en la categoría de Mejor Película; Meet the Parents y Meet the Fockers; y The Ring, por nombrar solo algunas. Durante su colaboración en DreamWorks, Spielberg también dirigió War of the Worlds, Minority Report, Catch Me If You Can y A.I. Artificial Intelligence.

Spielberg no ha limitado su éxito a la pantalla grande. Fue productor ejecutivo de la serie de televisión ER, ganadora del Premio Emmy Primetime, producida por Amblin Entertainment y Warner Bros. Television para la NBC. Después de la experiencia compartida en Saving Private Ryan, Spielberg y Hanks hicieron equipo en 2001 como productores ejecutivos de la minisierie de HBO Band of Brothers, basada en el libro de Stephen Ambrose acerca de una unidad de la Armada de los Estados Unidos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entre sus muchos reconocimientos, el proyecto ganó un Premio Primetime Emmy y un Globo de Oro en la categoría de Mejor Miniserie. En 2010, Spielberg y Hanks volvieron a asociarse y fueron productores ejecutivos de la aclamada miniserie de HBO The Pacific; en esta oportunidad el tema se centró en los Marines que participaron en la batalla del Pacífico contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. The Pacific ganó ocho Premios Primetime Emmy, incluyendo el de Mejor Miniserie o Telefilme.

Spielberg fue el productor ejecutivo de los siguientes proyectos: la miniserie ganadora del Premio Primetime Emmy para el canal Sci-Fi Taken, la miniserie de TNT Into the West, la serie de Showtime United States of Tara, Smash de la NBC, Falling Skies de TNT, y Under the Dome y Extant, ambas de CBS. Fue también productor ejecutivo de la película de HBO Films All the Way, que protagonizó Bryan Cranston, ganador del Premio Primetime Emmy, y la docuserie de Netflix Five Came Back. Actualmente es el productor ejecutivo de Bull, de la CBS, cuya segunda temporada ya ha sido confirmada. Amblin Television produjo The Americans para FX, que ha recibido varias nominaciones al Premio Primetime Emmy, incluyendo dos galardones para Margo Martindale a Mejor Actriz - Serie Dramática y a Mejor Actriz Invitada - Serie Dramática. La serie ganó además un Premio Peabody en 2015.

Aunado a su trabajo como realizador de cine, Spielberg ha dedicado su tiempo y recursos a muchas causas filantrópicas. El impacto de su trabajo en Schindler's List lo llevó a constituir la Fundación Righteous Persons con las ganancias de la película. Fundó además la Fundación Survivors of the Shoah Visual History, que en 2006 se convirtió en la USC Shoah Foundation-Institute for Visual History and Education. El Instituto ha grabado cerca de 55,000 entrevistas de sobrevivientes y testigos del Holocausto y otros genocidios, y se ha dedicado a convertir esos testimonios en una prueba convincente para la educación y para tomar acción. Adicionalmente, Spielberg es el cofundador y presidente emérito de la Fundación Starlight Children.

El director de fotografía OSCAR FAURA (Director de Fotografía) es reconocido por sus colaboraciones con el aclamado director español J.A. Bayona. Faura filmó los éxitos internacionales The Orphanage (2007) y The Impossible (2012). Por su colaboración en The Impossible, Faura recibió el Premio Gaudí (de la Academia Catalana de Cine) a la Mejor Fotografía. Por su colaboración más reciente con Bayona, A Monster Calls (2015), recibió un Premio Goya (Academia Española de Cine) a la Mejor Fotografía y otro Premio Gaudí.

Faura fue el fotógrafo de The Imitation Game (2014), dirigida por Morten Tyldum. La película recibió ocho nominaciones al Premio de la Academia® y Faura obtuvo una nominación al Premio ASC de la Sociedad Americana de Directores de Fotografía.

Nacido en Barcelona en 1975, Faura se graduó en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), en esa misma ciudad.

Antes de diseñar la secuela de Jurassic World, la colaboración más memorable de ANDY NICHOLSON (Diseñador de Producción) la hizo con el director Alfonso Cuarón en Gravity, por la que recibió nominaciones al Oscar® y al BAFTA en la categoría de diseño de producción y ganó el Premio del Sindicato de Directores de Arte (ADG) en la categoría de Excelencia en el Diseño de Producción.

Nicholson se encuentra en Los Angeles diseñando Captain Marvel para Anna Boden y Ryan Fleck, y en 2016, fue el diseñador de producción de Assassin's Creed, de Justin Kurzel. Entre otros de sus créditos en el cine se encuentran Divergent de Neil Burger, y The Host, de Andrew Niccol.

Nicholson ha colaborado en varias ocasiones con el director Tim Burton, iniciando en 1999 como director de arte en Sleepy Hollow, por la que ganó un Premio ADG. Obtuvo otra nominación al ADG por la dirección de arte de la película de Burton Charlie and the Chocolate Factory, y siguió trabajando en colaboración con este director como supervisor de dirección de arte en Alice in Wonderland y en el desarrollo visual de dirección de arte en Frankenweenie.

Nicholson ganó otro Premio ADG por su trabajo en The Golden Compass, de Chris Weitz y recibió nominaciones para este mismo premio por The Bourne Ultimatum de Paul Greengrass, y por Captain America: The First Avenger, de Joe Johnston.

Sus créditos como supervisor de dirección de arte incluyen The Wolfman, de Johnston; RocknRolla, de Guy Ritchie; The Holiday, de Nancy Meyers; y Breaking and Entering, de Anthony Minghella. Entre otros de sus créditos en dirección de arte se encuentran Spy Game, de Tony Scott, Troy de Wolfgang Petersen y The Good Thief, de Neil Jordan.

BERNAT VILAPLANA (Editor) ya había colaborado con el director J.A. Bayona en la edición de The Impossible, de A Monster Calls y de los primeros dos episodios de la exitosa serie de television Penny Dreadful.

Vilaplana fue el editor de Pan's Labyrinth, de Hellboy II: The Golden Army y de Crimson Peak, del director Guillermo del Toro.

Vilaplana es uno de los socios de la compañía española de producción Corte y Confección de Películas.

SAMMY SHELDON DIFFER (Diseñadora de Vestuario) nació en Manchester, inició su carrera en el Royal Exchange Theatre elaborando vestuario, y estudió diseño de vestuario en el Wimbledon College of Art entre 1990 y 1993. Después de graduarse trabajó diseñando vestuario para promos y publicidad antes de convertirse en asistente de diseñador de películas como Gladiator de Ridley Scott y Plunkett & Macleane de Jake Scott. Continuó con el diseño del vestuario para la película de Ridley Scott Black Hawk Down,y para el mockumentary The Calcium Kid, que protagonizó Orlando Bloom. Differ recibió nominaciones al BAFTA por su trabajo en The Imitation Game, de Morten Tyldum, que protagonizaron Benedict Cumberbatch y Keira Knightley; The Merchant of Venice, estelarizada por Al Pacino y Jeremy Irons; y una nominación al Premio BAFTA por la adaptación moderna de la BBC de los Canterbury Tales: The Wife of Bath. Recibió también nominaciones al Premio del Sindicato de Diseñadores de Vestuario por su colaboración en The Imitation Game, Ex Machina, X-Men: First Class y por V for Vendetta. Entre sus créditos también se encuentran Kick-Ass 2, Gulliver's Travels, Kick-Ass, Green Zone, Hellboy II: The Golden Army, Stardust, Kinky Boots, y A Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

Los créditos cinematográficos más recientes de Differ incluyen Assassin's Creed, de Justin Kurzel, Ant-Man, de Peyton Reed, y Annihilation, de Alex Garland. En la actualidad se encuentra diseñando el vestuario para la película de Walt Disney Pictures Artemis Fowl, que dirige Kenneth Branagh.

El compositor MICHAEL GIACCHINO (Música) cuenta entre sus créditos con algunos de los proyectos cinematográficos más populares y aclamados de la historia contemporánea, incluyendo Inside Out, Dawn of the Planet of the Apes, The Incredibles, Ratatouille, Zootopia y Rogue One: A Star Wars Story. En 2009, la música original que Giacchino compuso para la película Up de Pixar, lo hizo acreedor a un Oscar®, un Globo de Oro, un BAFTA, un Critics' Choice Award y un Grammy.

Giacchino estudió cine en la Escuela de Artes Visuales de la Ciudad de Nueva York. Cuando terminó los estudios, consiguió un trabajo en marketing en Walt Disney Pictures y empezó a estudiar composición musical, primero en Julliard y después en UCLA. Dejó el marketing para realizar tareas de producción en la recién establecida división de Disney Interactive, donde tuvo la oportunidad de escribir música para videojuegos.

Mientras colaboraba en DreamWorks Interactive, le pidieron que musicalizara las pistas temporales de la adaptación del videojuego de "The Lost World: Jurassic Park." Posteriormente, Steven Spielberg lo contrató como compositor, y se convirtió en el primer juego de PlayStation en ser musicalizado con una orquesta en vivo, con miembros de la Sinfónica de Seattle. Giacchino continuó musicalizando numerosos videojuegos, incluyendo la serie de Spielberg "Medal of Honor".

El trabajo de Giacchino en los videojuegos despertó el interés de J.J. Abrams, e iniciaron una relación de trabajo de largo plazo que los llevaría a generar las bandas sonoras de las series de televisión Alias y Lost, y para las películas Mission: Impossible III, Star Trek, Super 8 y Star Trek: Into Darkness.

Otros de sus proyectos incluyen colaboraciones con Disney Imagineering en el ámbito musical para Space Mountain, Star Tours (con John Williams) y para la atracción Ratatouille en Disneyland París.

Giacchino fue además el director musical de la Ceremonia Anual número 81 de los Premios de la Academia®. Su música puede ser escuchada en salas de concierto a nivel internacional donde se exhiban las películas Star Trek,Star Trek: Into Darkness y Star Trek: Beyond,Ratatouille y Jurassic World junto a una orquesta que al mismo tiempo interpreta la música en vivo.

El año pasado, Giacchino musicalizó War for the Planet of the Apes, Spider-Man: Homecoming y Coco, de Pixar. Entre sus proyectos actuales se encuentra The Incredibles 2, que estrena este verano.

Giacchino es miembro del consejo de la Sección de Música de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y forma parte del consejo asesor de la organización Education Through Music en Los Ángeles.

