La chica en la telaraña: Sinopsis, reparto, ficha: The Girl in the Spider's Web

SINOPSIS

Lisbeth Salander, la figura de culto y protagonista de la aclamada serie de libros Millennium, creada por Stieg Larsson, volverá a la pantalla en La Chica en la Telaraña, una adaptación del reciente best-seller mundial.

La joven hacker Lisbeth Salander y el periodista Mikael Blomkvist se encuentran atrapados en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno. A

La ganadora del Globo de Oro, Claire Foy, la estrella de "The Crown", interpretará a la defensora vigilante marginada bajo la dirección de Fede Álvarez, director del thriller No Respires de 2016.

La adaptación del guión está a cargo de Steven Knight y Fede Álvarez & Jay Basu.

ELENCO

Claire Foy, Sverrir Gudnason, Vicky Krieps, Sylvia Hoeks, Claes Bang, Stephen Merchant, Keith Stanfield, Cameron Britton, Synnøve Macody Lund, Christopher Convery, Andreja Pejic, Beau Gadsdon, Carlotta von Falkenhayn, Alexander Yassin, Sonja Chan, Felix Quinton, Johan Eriksson, Martin Müller

FICHA

Título original The Girl in the Spider's Web

Año 2018

Dirección Fede Álvarez

Guion Steven Knight, Fede Álvarez, Jay Basu (Libro: David Lagercrantz. Personaje: Stieg Larsson)

Música Roque Baños

Fotografía Pedro Luque

Productora Sony Pictures Entertainment / Scott Rudin Productions / The Cantillon Company / Yellow Bird Films / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com