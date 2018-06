Malefica II: Sinopsis, reparto, ficha: Maleficent 2

SINOPSIS

En 2020 llega MALÉFICA II, la secuela de la película de Disney de 2014, con producción en los Pinewood Studios y en locaciones exteriores en el Reino Unido.

MALÉFICA II, de Disney, es una aventura de fantasía que retoma la historia de MALÉFICA varios años más tarde -en la que se dieron a conocer los hechos que endurecieron el corazón de la villana más emblemática de Disney y la llevaron a arrojar una maldición sobre la princesa recién nacida: Aurora.

La película continúa explorando la compleja relación entre el hada de enormes cuernos y la futura reina, mientras forjan nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger el páramo y las criaturas mágicas que lo habitan.

La ganadora de un Oscar® y tres Globo de Oro® Angelina Jolie (Inocencia interrumpida, Se busca) y Elle Fanning (El seductor, Super 8) retoman sus papeles como el hada oscura Maléfica y la princesa Aurora, respectivamente, dos personajes del clásico animado de Disney, LA BELLA DURMIENTE, cuya historia jamás contada fue llevada a la pantalla grande en MALÉFICA.

Michelle Pfeiffer (Asesinato en el Expreso de Oriente, ANT-MAN AND THE WASP), la actriz ganadora de un Globo de Oro®, nominada a los premios Emmy® y tres veces nominada a los premios de la Academia®, se une al reparto como la reina Ingrith. Además, se incorporan: el nominado a los premios de la Academia® y Globo de Oro® Chiwetel Ejiofor (DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO, 12 AÑOS DE ESCLAVITUD), Ed Skrein (Deadpool, Game of Thrones) y Robert Lindsay (My Family, Wimbledon). Harris Dickinson (The Darkest Minds, "Trust") se une a MALÉFICA II como el príncipe Phillip.

MALÉFICA II es dirigida por Joachim Rønning (PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR, Kon-Tiki) y escrita por Linda Woolverton (ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, LA BELLA Y LA BESTIA), y Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster ("Transparent"). Los productores son Joe Roth (ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO; OZ, EL PODEROSO; MALÉFICA) y Angelina Jolie.

Otros miembros del reparto de la película de 2014 que retoman sus papeles en MALÉFICA II incluyen a: Sam Riley (Orgullo, prejuicio y zombies, Control) como Diaval; la nominada a los Oscar® Imelda Staunton (Pride, la saga Harry Potter) como el hada Knotgrass; Juno Temple (La rueda de la maravilla; Expiación, deseo y pecado) como el hada Thistlewit; y la nominada a los premios de la Academia® Lesley Manville (El hilo fantasma, Topsy-Turvy) como el hada Flittle.

MALÉFICA se estrenó en mayo de 2014 en Latinoamérica, y recaudó más de US$ 750 millones en la taquilla mundial.

