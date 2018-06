Miro, las huellas del olvido: Sinopsis, reparto, ficha: Documental

SINOPSIS

En el norte de La Pampa (Arg.) existió un pueblo que hoy yace tapado por la soja. Su vida se cortó abruptamente en 1912, y muy poco sobrevivió de él en la memoria de los pobladores de la zona.

Hace 4 años, los chicos de una escuela rural descubrieron que algo brillaba en la llanura.

Eran miles de fragmentos desparramados y removidos por el arado.

"Miró" excava en ese pasado oculto e inasible. 110 años después, algo pulsa por emerger bajo un horizonte de planicies infinitas.

SOBRE EL PROYECTO. PALABRAS DE LA DIRECTORA

A mediados de 2014 leí en un periódico que en el norte de La Pampa habían encontrado un pueblo entero tapado por la soja. El sitio del hallazgo quedaba muy cerca del lugar donde nací.

Lo que más me impresionó al investigar la historia de Mariano Miró, fue que la gente de la región le restara importancia al descubrimiento o, directamente, no estuviera al tanto de que ese pueblo hubiera existido. Fue esa falta de interés, de memoria, de vestigios, lo que me llevó a pensar en la realización de este film.

Creo que la magia del cine documental consiste en trabajar sobre lo que está ausente, en poder enfrentarse con pocos elementos a lo que ya no existe.

En mi caso, "Miró…" representó el desafío narrativo y obstinado por desenterrar historias allí donde la cámara solo registraba llanuras infinitas.

Por último, creo "Miró…" desacraliza la idea de que todo debe quedar guardado en la memoria. Aun cuando la gente se resiste a recordar, siempre hay o habrá algo que pulse por emerger: los cimientos de una casa tapados por la arena, una carta al fondo de un cajón, un cencerro a 2 metros bajo tierra que suena, todavía.

Franca González- Directora

​ Nació en General Pico, La Pampa a fines de 1968. Estudió Artes en la UBA y orientó su formación al cine documental perfeccionándose con guionistas y realizadores como Jorge Goldenberg (Arg.), Isabel Flauvel (Francia), Lola Salvador y Carmen Cobos (España). Fue becaria del Fondo Nacional de las Artes (2000 y 2002), del Conseil des Arts et des Lettres du Québec y de Secretaría de Cultura de la Nación (2006/07) y del Programa de Investigación del Gobierno de Canadá (2007 y 2011). En todos los casos, las becas estuvieron orientadas a la formación y realización en cine documental de autor. ​

​En 2006 dirigió Atrás de la vía, filmada en su pueblo natal junto a su abuela, una mujer que se quedó sola en una casa inmensa, poblada de recuerdos. Atrás de la vía obtuvo el premio a la Mejor Dirección Documental del 6° Festival de Cine de Tandil y fue el único estreno argentino del Festival Internacional DocBsAs'06. Fue su primer largometraje en "solo" como realizadora.

Su largometraje Liniers, el trazo simple de las cosas (2010) fue nominado entre los 5 mejores documentales del año por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para los premios SUR, ganó el 1º Premio al Mejor Largometraje Documental del Festival de Cine de San Juan y compitió en los Festivales de la Habana, Málaga, Toulouse, Leipzig y MARFICI, entre otros. A su vez, el guión cinematográfico de este film fue ternado para los Premios Argentores 2011. "Liniers..." se estrenó en el Instituto Cervantes de la ciudad de Nueva York el 17 de marzo de 2012. Formó parte de la Muestra de Cine Argentino Contemporáneo que Cancillería exhibió durante 2016 y 2017 en: BERLIN - LA HABANA - LONDRES - MÉXICO DF - MOSCÚ - NUEVA DELHI e/o.

Produjo y dirigió el largometraje Al fin del mundo (2014), sobre un puñado de personas que sobreviven a un aislamiento helado y ventoso en el corazón de Tierra del Fuego. "Al fin del mundo" integró la programación oficial del BAFICI 2014, y luego participó en las competencias de 18 festivales internacionales hasta la fecha.

En paralelo, realizó el documental TOTEM (2013), filmado en una reserva kwakiutl al norte de la isla de Vancouver, cerca del Golfo de Alaska. TOTEM fue seleccionado para competir en el Vancouver Latin American Film Festival (Sept. 2013) y tuvo su pre-estreno argentino en el DocBsAs2013.

Su último largometraje Miró. Las Huellas del olvido (2018) ganó las categorías "Desarrollo" y "Ayuda a la Co-producción" del Programa Ibermedia y el Fondo Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, tras lograr el apoyo del INCAA para su realización. Esta co-producción argentino/ecuatoriana tendrá su estreno internacional en el 20º BAFICI. Su estreno en salas está previsto para el jueves 7 de junio de 2018.

Formó parte del Comité de Evaluación de proyectos documentales del INCAA y fue jurado capacitador del Concurso de Proyectos de largometrajes en Desarrollo "Raymundo Gleyzer" y "cine de la base" (INCAA). Ha dado clases en el Observatorio Escuela de Cine Documental, en la Maestría de Cine Documental de la FUC (Fund. Universidad del Cine), en el CIC (Centro de Investigación Cinematográfica) y en la cátedra Diseño Audiovisual de la carrera Diseño de Imagen y Sonido (FADU/UBA).

Acerca de Distribuidora - Compañía de cine

Compañía de cine es un espacio constituido para las diversas manifestaciones cinematográficas. Desde la formación audiovisual, al campo de la asesoría en festivales, semanas, retrospectivas y eventos de cine, hasta la distribución y venta internacional. Nos identifican conceptos como promoción y gestión audiovisual, el cine de vanguardia, el artístico y de autor. Buscamos afianzar, generar y construir vínculos vitales para el desarrollo de experiencias creativas y acorde a las expresiones audiovisuales que nos necesiten bajo una mirada con fortaleza comercial. Cada gesto, cada expresión es única en nuestra compañía. Generamos espacios de debates, clínicas y constitución de proyectos. Trabajamos con el circuito comercial y el alternativo. Estimulamos a la formación de audiencia.

Compañía de cine, fundada por Pablo Mazzola y Paulina Portela con base en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

FICHA

Título: "Miro. Las huellas del olvido"

Año: 2018

País: Argentina, Ecuador

Duración: 90'

Idioma Original: Español

Calificación: ATP

Equipo técnico

Guión, Dirección y Producción Franca González

Producción Ejecutiva Carolina Alvarez / Juan José Luzuriaga

Fotografía y Cámara Pablo Parra y Franca González

Sonido Directo Damián Montes Calabró y Mariana Delgado

Montaje María Astrauskas (SAE)

Música y texturas sonoras Guillermo Pesoa

VFX Sebastián Toro. Barco Digital

Colorista Maximiliano Pérez

Edición de Sonido y Mezcla Juan José Luzuriaga

Mezclado en Máchica Post. Ecuador

Trailer Alejandro Carrillo Penovi

Voz en off cartas Pablo Vinci

Estudio grabación de Sonido La Burbuja. Martín Grignaschi

Asesoría Legal Soledad Ortiz

Diseño Gráfico Dominique Cortondo

Traducción y subtitulados María Mercedes Rizzuti

Fotos de Afiches Soledad Ortiz y Adriana Fernandez Bert

Recorrido en festivales y premios

4to Festival Nacional de Cine de General Pico

Mejor largometraje argentino

20 BAFICI- Festival Internacional de Cine Independiente de Bs As.

Sección Lugares

Reconocimientos

Programa Ibermedia - Desarrollo 2015

Programa Ibermedia - Coproducción 2016

Fondo Cultura Mecenazgo de la Ciudad de Bs. As. 2017

INCAA. 2º VIA

