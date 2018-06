No me las toquen: Critica: Blockers

No me las toquen es una comedia con una premisa muy simpática y realista que lamentablemente termina desperdiciándose al caer en los clásicos gags chabacanos y escatológicos, ya vistos hasta el hartazgo.



El trabajo actoral es muy bueno en los seis actores protagónicos (hijas y padres) que ofrecen mucha simpatía, credibilidad y buena química, siendo sus interpretaciones uno de los ingredientes más importantes para que esta comedia funcione.



Si el guión no hubiera abusado de varios momentos guarros, éste film hubiera sido del agrado de la mayoría de los espectadores, pues los vómitos y las borracheras anales no son obviamente los favoritos del público más adulto.



Una divertida y sincera comedia que con un poquito más de esfuerzo en el guión podría haber sido muchísimo mejor.

Cintia Alviti

