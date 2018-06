No me las toquen: Sinopsis, reparto, ficha: Blockers

SINOPSIS

Cuando tres padres descubren el pacto que han acordado sus hijas para perder la virginidad en el baile de graduación, lanzan una operación encubierta para evitar que las adolescentes concreten su plan.

Leslie Mann (No hay dos sin tres, Si fuera fácil), Ike Barinholtz (Buenos vecinos, Escuadrón suicida) y John Cena (Esta chica es un desastre, Hermanas) protagonizan NO ME LAS TOQUEN, el debut del director Kay Cannon (escritor de la saga de Notas Perfectas).

La comedia es producida por Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver, bajo la bandera de Point Gray Pictures (Buenos vecinos, Este es el fin), junto con Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (Harold y Kumar) y Chris Fenton (47 Ronin) de DMG Entertainment. Nathan Kahane y Joseph Drake (No respires, Juno) de Good Universe son productores ejecutivos junto con Chris Cowles (Autopista) de DMG, así como Josh Fagen, Dave Stassen y Jonathan McCoy. El guion fue escrito por los hermanos Brian y Jim Kehoe, Hurwitz y Schlossberg y Eben Russell.

ELENCO

Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newton, Graham Phillips, Jake Picking, Baz Ma, Geraldine Viswanathan, Rhoda Griffis, Jimmy Bellinger, Ramona Young, Miles Robbins, Jill Jane Clements, Michael David Yuhl, Gideon Adlon, Sarayu Blue

FICHA

Título original Blockers

Año 2018

Duración 102 min.

Dirección Kay Cannon

Guion Jon Hurwitz, Brian Kehoe, Jim Kehoe, Eben Russell, Hayden Schlossberg

Música Mateo Messina

Fotografía Russ T. Alsobrook

Productora Point Grey Pictures / DMG Entertainment / Good Universe / Hurwitz, Schlossberg Productions.

Distribuida por Universal Pictures

