Ocean's 8 Las estafadoras: Sinopsis, reparto, ficha: Ocean's Eight

SINOPSIS

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna y Helena Bonham Carter se unen en la aventura de acción "Ocean's 8".

Cinco años, ocho meses, doce días... y contando. Así es como Debbie Ocean (Sandra Bullock), recién liberada de prisión, ha estado preparando el mayor robo historial de su carrera.

Ella sabe lo que va a necesitar. Un equipo de las mejores en su campo de experiencia, empezando por su antigua compañera en el crimen Lou (Cate Blanchett). Juntas, reclutan un equipo de especialistas: la joyera Amita (Kaling); la estafadora Constanza (Awkwafina); la perista experta Tammy (Paulson); la hacker Nine Ball (Rihanna); y la diseñadora de moda Rose Weil (Bonham Carter).

El objetivo son $150 millones en diamantes. Dichos diamantes que adornarán el cuello de la actriz mundialmente famosa Daphne Kluger (Hathaway), que será el escenario principal en el evento del año, la Met Gala.

Su plan parece ser sólido como una roca, pero tendrá que ser impecable si el equipo quiere entrar y escapar, todo a la vista.

"Ocean's 8" también está protagonizada por Richard Armitage como Claude Becker, la involuntaria cita de Kluger en la Gala, y James Corden como John Frazier, un investigador de seguros que intenta unir las piezas.

Gary Ross ("Seabiscuit", "The Hunger Games", "Pleasantville") dirigió "Ocean's 8" de un guión que coescribió con Olivia Milch, la historia original es de Ross. Steven Soderbergh y Susan Ekins produjeron la película. Michael Tadross, Diana Alvarez, Jesse Ehrman y Bruce Berman se desempeñaron como productores ejecutivos, con Milch coproduciendo.

El equipo detrás de cámaras de Ross incluyó al director de fotografía Eigil Bryld ("In Bruges"), el diseñador de producción Alex DiGerlando ("Beasts of the Southern Wild"), la editora nominada al Oscar Juliette Welfling ("The Diving Bell and the Butterfly"), la diseñadora de vestuario Sarah Edwards ("The Secret Life of Walter Mitty"), y el compositor Daniel Pemberton ("Steve Jobs"). "Ocean's 8" se basa en personajes creados por George Clayton Johnson y Jack Golden Russell.

Warner Bros. Pictures presenta, en asociación con Village Roadshow Pictures, una producción de Rahway Road, "Ocean's 8". La película será distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Entertainment Company, y en territorios seleccionados por Village Roadshow Pictures. Esta película ha sido calificada PG-13.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

En tres semanas y media, el Met será el anfitrión de su baile anual ... y vamos a robarlo.

Han pasado más de diez años desde que un equipo liderado por los Ocean ha llegado a estafar millones de dólares. Ahora una nueva pandilla se está uniendo para llevar a cabo el máximo robo. Pero esta vez, Debbie Ocean es la mente maestra del plan, y solo necesitará ocho mujeres sumamente capacitadas para llevarlo a cabo.

El director/guionista Gary Ross dice: "El tropo criminal siempre ha estado en el corazón de las películas estadounidenses, pero con pocas excepciones, esos 'criminales' han sido hombres. Estaba intrigado con la idea de un grupo de mujeres fuertes reclamando este género que siempre parecía fuera de los límites. Además, me encantan las películas de robos, siempre me han encantado".

Sandra Bullock dice, "Esta es una película de robo, y las películas de robo son siempre divertidas. ¿Cómo se saldrán con lo que sea que estén robando y qué excentricidades sucederán en el camino? Pero lo que se trata en realidad esta película es de estas ocho mujeres maravillosamente complejas, inteligentes y divertidas, que te llevarán en su propio viaje y en todos los giros y vueltas que surgirán".

Bullock interpreta a Debbie Ocean, que ha pasado un poco más de cinco años diseñando un intrincado plan para robar el Toussaint, el único collar de diamantes de Cartier valorado en 150 millones de dólares. Y planea hacerlo en medio de uno de los eventos más vistos del año: la Met Gala.

Ross había concebido inicialmente la idea de una nueva entrada en la franquicia de "Ocean's" hace cinco años y la llevó al director de la trilogía de "Ocean's", Steven Soderbergh.

"Steven es un amigo cercano y hemos 'extraoficialmente' colaborado en una serie de proyectos a lo largo de los años", menciona Ross. "Si él no hubiera estado involucrado, no creo que lo hubiera hecho. Fue genial trabajar juntos".

Soderbergh dice que estaba entusiasmado con el concepto, así como con la opción de casting de Ross por el papel de protagonista. "Gary vino a mí y me dijo: '¿Qué te parece Sandy como la hermana de Danny?' Pensé que era realmente interesante, así que dije: 'Llevémoslo a Jerry [Weintraub]'. Y Jerry pensó que era una idea excelente".

De hecho, fue Weintraub quien primero contactó a Bullock. "Ni siquiera había un guión todavía, pero la energía de Jerry, su alegría y su pasión por esta franquicia fueron muy contagiosas", recuerda la actriz.

Aunque no había escrito con un colaborador desde su primer guión, "Big", Ross sabía que esto era diferente. Se acercó a la coguionista, Olivia Milch, para escribir el guión con élla. "Terminó siendo una gran asociación", el comenta.

"Gary entendió cuán necesario era tener una voz femenina involucrada en este proceso", dice Milch, "y me emocionó ser parte de ello". Además, el fresco aplomo de estos personajes, ese golpeteo de ida y vuelta, encontramos esa misma cosa al lado del teclado".

Soderbergh comenta: "Creo que Gary y Olivia encontraron el balance de tener la película compartiendo el ADN de la franquicia de 'Ocean's' y, al mismo tiempo, de ser algo único".

Tristemente, el legendario productor Jerry Weintraub falleció antes de que pudiera ver la película llegar a ser realizada. "Fue difícil imaginar una película de 'Ocean's' sin Jerry a la cabeza como productor", afirma Soderbergh. "Jerry no fue solo un productor; él era una persona que desbordaba su presencia extraordinaria".

La colaboradora de Weintraub Susan Ekins, que había trabajado como productora ejecutiva en las películas anteriores de "Ocean's", se unió como productora. Soderbergh comparte: "Gary y yo fuimos a verla y le dijimos: 'eras parte del grupo de expertos de los primeros tres, así que nos encantaría que tomes un papel más central aquí".

Ekins estaba feliz de regresar a la franquicia que ha sido una parte importante de su vida y carrera, que abarca casi dos décadas". Desde 'Ocean's Eleven' en 2001, pasando por 'Ocean's Twelve' y 'Ocean's Thirteen', tuve el placer de trabajar con Jerry Weintraub y Steven Soderbergh, ambos cineastas brillantes. Y ahora puedo conti

nuar ese legado con Steven y Gary. Creo que lo que hace que estas películas sean atractivas para un público tan amplio es la idea de salirse con la suya y divertirse haciéndolo".

En la tradición de las películas de "Ocean's", cada miembro del equipo aporta su propia especialidad. Junto a Bullock como el octeto titular están Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna y Helena Bonham Carter.

Ross dice, "No solo estaba seleccionando papeles individuales; Estaba formando una banda en donde todas tenían que sonar muy bien juntas. Fue emocionante desde el principio".

La oportunidad de trabajar el uno con el otro se convirtió en una gran atracción para las actrices. Blanchett confirma: " Cuando Gary y Steven comenzaron a hablar sobre el elenco que estaban armando, ese fue el absoluto 'por qué' para mí. Realmente es un increíble grupo de mujeres, y fue genial actuar con ellas".

Hathaway comenta, "Hacer una película ya es un cierto tipo de experiencia compartida, pero cuando eres tú y otras siete mujeres, hay muchos más puntos en común. Eso creó una facilidad en trabajar juntas y lo hizo más divertido. "

"Ese espíritu de colaboración se extendió a lo largo de toda la producción", dice Ross. "En el set, hubo una alquimia entre estas ocho mujeres tremendamente creativas. A veces simplemente daba un paso atrás y veia que ocurrieran las cosas".

"A algunos escritores no les gusta que improvises, pero Gary agradeció nuestra opinión", atestigua Hathaway. "Como director, quería hacer que todos sintieran que estaban dando su mejor rendimiento. Creo que hizo un gran trabajo".

"Gary aportó la sensibilidad de un escritor durante todo el proceso", agrega Blanchett. "Cambiaba constantemente las cosas, lo que le daba mucha flexibilidad al set. Una cosa que esta película tiene en común con los demás es que siempre hay un giro dentro del giro dentro del giro. Pero lo usó de una manera muy ingeniosa, por lo que subvierte las expectativas".

Cambiando cosas de una manera diferente, "Ocean's 8" lleva la acción fuera de los casinos de Las Vegas, trasladándola a Nueva York y al evento más codiciado de la ciudad, el Costume Institute Benefit en el Metropolitan Museum of Art, también conocido como la Met Gala. Los cineastas tuvieron un acceso sin precedentes en "The Met", filmando allí durante 10 días, más que cualquier otra producción. Ross dice: "Si no hubiéramos filmado en The Met, creo que habría sido casi imposible hacer esto. Pero el hecho de que pudimos entrar allí fue una gran ventaja".

Cartier también fue un socio invaluable, creando una versión específicamente modificada del impresionante collar Toussaint, que juega un papel importante en la película como el objetivo de todo el esquema. "El Toussaint es uno de los collares más grandes de su colección, sentado en su bóveda", dice la productora ejecutiva Diana Álvarez. "Fue realmente importante que se sienta real... sea real. La gente de Cartier fue una consultora increíble y su experiencia fue de gran ayuda para nosotros. Además, nos permitió rodar en la Cartier Mansion. Para poder entrar en su mundo y ponerlo en pantalla era un gran asunto."

"Ocean's 8" fue filmado completamente en Nueva York, y, según Soderbergh, "Gary hizo un excelente trabajo al capturar la vida de la ciudad. No puedo imaginar un mejor lugar para establecer la película; si pudieras elegir cualquier ciudad del mundo para hacer la cuarta película de "Ocean's", creo que esta fue la combinación perfecta. Y agrega a estas ocho mujeres notables, todas en el mismo marco al mismo tiempo... inmediatamente, es emocionante ".

EL ELENCO

Debbie Ocean no ha tenido más que tiempo en sus manos durante más de cinco años. Y ella hizo un buen uso de eso. Sandra Bullock explica, "Ha tenido mucho tiempo para pesar y perfeccionar su plan y sale de la cárcel lista para ejecutarlo".

Bullock dice que, al igual que su hermano, Danny, "Debbie es la mente maestra. Ella reconoce el talento y sabe cómo armar al mejor equipo y luego dejar que hagan su trabajo. Está en su sangre; ella es una ladrona de una familia de ladrones. Es lo que ella ama y es en lo que ella es buena. Para Debbie, es la emoción del robo y ver si puedes salirte con la tuya. Esta vez, ella tiene la intención de robar algo en un lugar muy público, rodeado de cientos de personas, siendo observadas por muchas cámaras. Hace que te preguntes por qué de todas las cosas querría hacer esto cuando acaba de salir de prisión. Básicamente estás pidiendo que te regresen a la cárcel".

"Sandy tiene un aire fresco y natural sobre ella", dice Ross. "Pero más que nada, ella es una actriz muy buena que aporta una gran cantidad de conocimiento y experiencia con ella".

Milch está de acuerdo. "Hay algo tan poderoso en su presencia, una confianza que irradia de ella. Esta es una persona que tiene el control, y eso fue perfecto para su personaje."

La primera persona con la que se conecta Debbie es su antigua compañera en el crimen, Lou. "Debbie tiene que convencer a Lou de que vuelva a ese mundo", relata Bullock. "No pierde el tiempo, yendo directamente con su plan, y de alguna manera debe convencer a Lou de que lo que se le ocurrió es lo suficientemente bueno como para arriesgar la vida que ha construido mientras Debbie estaba encarcelada".

Cate Blanchett, que interpreta a Lou, dice: "Debbie necesita una mano segura, alguien en quien pueda confiar, y también tienen una larga historia juntas. Lou ha ido recta... o algo recta... manejando un club nocturno. Le va bien, pero no es particularmente emocionante. Creo que es por eso que decide regresar con Debbie, actuando según a sus sentidos. Ella ha extrañado la adrenalina".

Soderbergh comenta, "Simplemente no hay límites a lo que Cate puede hacer; ella tiene un rango fenomenal. Ella puede decir más con un vistazo que con una página completa de diálogo, cual era ideal para Lou ".

"No hay nadie como Cate", agrega Ross". Ves cómo ensambla un personaje, pieza por pieza, enganchándose a estos detalles que llaman su atención mientras los construye en una persona completa. Es emocionante para presenciar ".

El objetivo de su esquema es la Met Gala, pero no tomaran dinero en efectivo. En su lugar, planean robar el Toussaint: un collar de diamantes tan valioso que permanece encerrado en una bóveda impenetrable en las entrañas de la mansión Cartier. La clave es convencer a Cartier de que lo deje salir de la bóveda. Y la única manera de hacerlo es ponerlo alrededor del cuello de la designada Gala Chair este año: la actual "It girl", Daphne Kluger.

En el papel, Anne Hathaway revela que escuchó por primera vez sobre la película de una fuente inusual. "Un maître d 'en un restaurante me dijo que Sandra Bullock estaba haciendo una nueva película de 'Ocean's' con un elenco femenino, y recuerdo haber pensado: 'Parece el mejor trabajo de todos', porque me encantaron las películas anteriores. Y luego Gary me llamó y me dijo: 'Tengo un papel de diva para que interpretes'".

"Fue muy divertido convertirme en alguien que ocupa un mundo que conozco tan bien, pero espero que no sea como yo", se ríe. "Daphne es un poco salvaje y exagerada ... y es mucho más inteligente de lo que la gente cree".

"Annie adopto su papel con tanta fuerza y ​​entusiasmo y realizó una actuación tan audaz en términos de hasta dónde estaba dispuesta a llegar", dice Ross. "Ella es una persona increíble, así como una actriz talentosa. ¡Nos divertimos mucho!

Hathaway comparte: "Gary y yo hemos querido trabajar juntos durante mucho tiempo y fue maravilloso crear este personaje con él".

Para obtener el collar en el cuello Daphne, Debbie y Lou necesitarán contratar a una conocida diseñadora de moda y luego manipular a la estrella a que elija a dicha diseñadora para que pueda crear su vestido para el Met.

Helena Bonham Carter interpreta el papel de Rose Weil. Antes de ser buscada por los ricos y famosos, Rose ha caído recientemente en tiempos difíciles. Cuando nos encontramos con ella, "Rose está en una crisis total", observa Bonham Carter. "Su negocio ha tocado fondo y debe millones. Ella necesita desesperadamente dinero y ellas necesitan un diseñador de moda, así que tal vez puedan beneficiarse una de la otra".

La actriz dice que se sintió atraída por el guión porque "siempre trato de hacer cosas que no he hecho, y nunca había hecho una película de robo. Y nunca he estado en una película con ocho protagonistas y ya es hora. Creo que es un indicador en darle a tantas mujeres papeles que eran tradicionalmente para hombres. Eso fue extra, pero también pensé que sería divertido".

"Helena es la reina", declara Bullock con pura admiración. "Nunca me he encontrado con un ser humano más único y dulce. Y nunca sabes a dónde irá en una escena; puede estar escrita de cierta manera y luego... ahí va Helena. Ella nos obligó a permanecer con agilidad".

De hecho, Bonham Carter decidió darle a Rose un acento irlandés, aunque ella reconoce que, "no hay absolutamente ninguna razón por que sea irlandesa, en cuanto a la trama. Pero pensé que la alejaría más 'de las hadas', como si necesitara ayuda con eso", sonríe.

Hubo, sin embargo, una cosa por la cual Bonham Carter solicitó ayuda: en parecer en saber qué hacer con una aguja e hilo. Ella pasó varios días en el departamento de vestuario, tomando lecciones de costura y aprendiendo cómo drapear correctamente. "Incluso si Rose ya no está en la cima de su juego, en realidad es una diseñadora experta", explica, "así que quería lucir como si pudiera hacer un vestido. Ese es el don de hacer lo que hago: uno puede ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Al ser Rose, fue a través de los ojos de una diseñadora, que fue una experiencia completamente diferente para mí".

Para una estafa que involucra joyas, el equipo necesita una joyera, y Debbie sabe a quién contactar. Mindy Kaling interpreta a Amita, quien, dice, "vive con su madre, pero está en la cúspide de la rebelión. Ella ha tenido alguna experiencia haciendo negocios ilícitos con Debbie, así que cuando aparece, Amita piensa que será otro plan de bajo nivel... pero resulta ser mucho más grande. Creo que Amita muere por ser mala; ella ha estado en buen comportamiento toda su vida y está ansiosa por desatar su lado diabólico ".

"He sido fanático de Mindy Kaling desde siempre", dice Ross. "Si has visto su programa, sabes qué artista consumada es ella". A ella se le ocurren las cosas más pequeñas que ni siquiera te das cuenta de lo brillantes que son hasta que llegas a la sala de despiece".

La admiración es mutua. Kaling afirma: "Lo mejor para mí al trabajar con Gary es que ha escrito algunas de mis películas favoritas de todos los tiempos, como 'Big', 'Dave' y 'Seabiscuit', que, por supuesto, también dirigió. Como multitarea, me encanta que él es un escritor y director. Siempre me sentí como un escritor primero, por lo que fue emocionante para mí el hecho de que él escribiera este guion y diera vida a su visión".

Convertir diamantes en efectivo requiere de una perista experta, por lo que Debbie realiza un viaje a los suburbios para localizar a otra ex compatriota, Tammy, que aparentemente ha cambiado el mercado negro por el supermercado. Ella aparenta a todo el mundo como una típica esposa y madre... a menos que mires en su cochera, lleno de mercancía robada.

Elegida en el papel, Sarah Paulson agrega: "Tammy, en su mayoría, pero no del todo, salió del juego, y luego viene su vieja amiga Debbie Ocean para hacerla volver con la promesa de su mayor puntaje. Creo que hay algo muy emocionante para Tammy sobre ser madre, pero tener esta vida secreta. Y está súper feliz de estar fuera de la casa".

"El rango de Sarah Paulson es impresionante", comenta Ross". Cada toma es diferente; cada toma es imaginativa; cada toma tiene su propia interpretación, así que, si no tienes cuidado, puedes estropear tu día porque no quieres dejar de jugar. Mi asistente de dirección me estaría mirando, 'Sé que te estás divirtiendo con Sarah, pero es realmente el momento de seguir adelante'", ríe.

Es Lou quien encuentra a los dos últimos miembros de la tripulación, comenzando con "una de las mejores hackers de la costa este", su única esperanza de descifrar el sistema de seguridad ultra sofisticado de The Met. La superestrella global Rihanna se une al elenco como la genio de la computadora rasta que se hace llamar Nine Ball.

"Conocí a Rihanna una noche después de un concierto en Suecia y comenzamos a hablar de la posibilidad de que este personaje se inclinara hacia su origen y la convirtiera en auténtica barbadense", revela Ross". Ambos nos emocionamos por eso. Me encantó pasar cada minuto con ella en el set. Ella es una persona increíblemente amable, encantadora, entusiasta y maravillosa en la película. Ella ilumina el mundo a su alrededor. Nos lo pasamos de maravilla".

Lou lleva a Debbie a Queens, para presenciar en persona a una joven estafadora llamada Constance. Un hábil carterista cuyas manos son más rápidas que el ojo, Constance es interpretada por la estrella ascendente Awkwafina, cuyo nombre es Nora Lum.

La actriz ya era conocida por la guionista Olivia Milch, quien coprotagonizó la primera película de Milch, "Dude" Ross recuerda: "Vi la película de Olivia y pensé que Awkwafina era extraordinaria. Inmediatamente supe que la quería para 'Ocean's 8' y ella es fantástica en la película".

Awkwafina comenta: "Encuentran a Constance en Elmhurst, un vecindario cercano en donde crecí. Está jugando "three-card Monte", que es una estafa típica de Nueva York. Ella es Nueva York hasta los huesos y yo también. Esa es una de las razones por las que siento una conexión con ella: soy Constance...ya sabes, sin carterismo y los robos. Pero ella es definitivamente fiel a mí. "

Para prepararse para el papel, dice, "Aprendí algo de magia de prestidigitación, que fue increíble. Pero trabajar con estas increíbles actrices que he adorado fue la mejor experiencia. Me siento extremadamente bendecida".

Su sentimiento fue compartido por sus compañeras. Bullock atestigua: "Había ocho de nosotras y ninguna de nosotras era como los demás. Pero el hecho de que fuéramos tan diversas no fue un problema porque compartíamos un objetivo común para apoyarnos mutuamente y asegurarnos de que todas tuviéramos lo que necesitábamos. Realmente aprecié esa camaradería".

"Hubo una broma entre las escenas", coincide Blanchett, " y espero que eso se traduzca en la pantalla. Todos aportaron tanta energía positiva al set; fue muy cálido y muy comprensivo".

El elenco principal de "Ocean's 8" también incluye dos actores notables, cada uno tocando un papel para las mujeres de diferentes maneras.

Richard Armitage se une al elenco como Claude Becker, un conservador de la galería de arte que se convierte en un jugador involuntario en el juego. En verdad, "Debbie y Claude tienen algo de historia entre ellos", revela Armitage. "Así que cuando ella aparece en su galería es un shock, como si el piso se abriera debajo de él. Debbie es una explosión del pasado, una parte de su vida que no terminó bien. Pero ella todavía le quita el aliento... como un puñetazo en el estómago".

James Corden interpreta un investigador de seguros John Frazier, quien está muy familiarizado con el nombre Ocean. "Tiene una historia con toda la familia Ocean, siendo como una especie de espina constante en su costado", dice Corden. "Él sabe que este valioso collar fue singularizado en un evento en el que Debbie estuvo presente e inmediatamente conecto los puntos. Pero entonces es cuestión de encontrar el punto correcto. En última instancia, él no es un policía; él no está realmente interesado en ningún posible crimen. A él simplemente le importa si su compañía tendrá que pagar el dinero".

Al preguntar en cómo llegó a ser parte de la película, Corden responde con humor característico". Bueno, el estudio llamó y dijo que estaban haciendo esta película y estaban preocupados de que no tuviera ningún poder de estrella. Necesitaban un gran nombre... No, soy un gran fanático de las películas de 'Ocean's. Cuando lo leí y me di cuenta de quién era el director, pensé que sería una gran cosa ser parte de él. Estaba feliz de estar en la órbita de actrices por quienes tengo tanta admiración y respeto".

OBJETIVO: TOUSSAINT

El objetivo del robo en "Ocean's 8" es Toussaint, creado por Cartier, por lo que los cineastas fueron directamente al joyero mundialmente conocido con sede en París para crear un magnífico collar digno de los más de cinco años que Debbie Ocean pasó planeando para robarlo. Cartier estuvo de acuerdo de inmediato.

Durante generaciones, Cartier ha creado algunas de las joyas más elegantes y solicitadas del mundo. También tiene una larga historia en el cine, incluyendo películas icónicas como "Gentlemen Prefer Blondes", "Some Like It Hot", "Sunset Boulevard" y "High Society".

Pierre Rainero Directo de Cartier's Image, Style and Heritage, comparte que los requisitos de los cineastas para el collar de diamantes en la historia eran con dos vertientes". Tenía que ser un collar de importancia, en términos de quilates, y tener un toque histórico. Inmediatamente pensamos en uno de los collares de diamantes más importantes de nuestra historia".

El original fue diseñado en 1931 por Jacques Cartier para el maharajá de Nawanagar, descrito como "la cascada más fina de diamantes de colores en el mundo". Las joyas ya no existen; sin embargo, Cartier conservó en sus archivos un boceto de diseño y fotografías de la pieza. El boceto fue utilizado como referencia principal para la realización del Toussaint de la película, llamado así en honor a Jeanne Toussaint, directora creativa de Cartier de 1933 a 1970. Susan Ekins comenta: "Jeanne impactó drásticamente los diseños de joyería durante esas décadas. Claramente, ella era una mujer fuerte y respetada, y creo que el collar de Toussaint en 'Ocean's 8' es un homenaje apropiado para ella".

En lugar de crear una copia exacta, Cartier utilizó la obra maestra del art decó como inspiración. Para esta orden tan especial, Cartier movilizó los recursos de sus talleres de Joyería Alta situados en la rue de la Paix en París. Se requirió a los mejores joyeros para lograr esta hazaña en una línea de tiempo acelerada para ajustarse al cronograma de producción de la película. "Normalmente, para un pedido especial de tal importancia, el tiempo mínimo sería de ocho meses", afirma Rainero ". De hecho, hicimos este collar en ocho semanas".

Para la película, en la que el Toussaint está compuesto por diamantes incoloros e impecables, los joyeros usaron óxidos de circonio, montados en oro blanco. Se prestó una atención meticulosa al acabado de los ajustes, ya que los primeros planos y los rigurosos estándares de Cartier no permitirían ninguna imperfección. Incluso como una recreación, Toussaint cumple con los requisitos de Cartier High Jewelry en términos de artesanía y excelencia.

Para ser usado por Anne Hathaway, como Daphne Kluger, el collar se redujo en aproximadamente un 20%, ya que el original había sido diseñado para un hombre. Cuando la actriz se lo puso por primera vez en Nueva York, el Toussaint le quedo perfectamente. "Hicieron un hermoso trabajo", dice Hathaway. "Honestamente, no aprecié del todo lo especial que era el collar hasta que vi una toma de mí que subía las escaleras y captaba la forma en que brillaba. De repente entendí que era algo muy importante, que es la magia de las películas ".

LA GRAN MANZANA

La fotografía principal de "Ocean's 8" se llevó a cabo íntegramente en Nueva York, donde Gary Ross y su director de fotografía, Eigil Bryld, aprovecharon al máximo la ciudad que nunca duerme.

"Si vas a filmar una película sobre la ciudad de Nueva York, tienes que ir a Nueva York", afirma Bullock". Nueva York tiene una energía propia; enciende algo en ti y te mantiene alerta. Todos nosotros estábamos muy familiarizados con la ciudad. He vivido allí durante mucho tiempo, así que es como un viejo amigo, pero aún es nuevo e inesperado. Y la ciudad no se detiene cuando filmas una película allí. Solo filmas alrededor ".

La asociación de la película con Cartier se extendió a un lugar importante de filmación: la Mansión Cartier. Durante dos días, la joyería insignia en la calle 52ª fue cerrada al público para que fuera utilizada para la filmación, incluyendo una escena clave en la que Rose Weil y su "ayudante", Amita, insisten en la inspección de la inestimable Toussaint. Lo que hizo que el cierre de la tienda fuera aún más notable fue el cierre durante diciembre, el momento culminante de la temporada de compras navideñas. El diseñador de producción Alex DiGerlando dice: "Nos dieron las llaves del reino. Todas las joyas que ves en esas escenas son reales. No hay accesorios de películas allí".

En Brooklyn, el anexo de la Bushwick United Methodist Church se transformó en el desván de Lou, que se convirtió en la sede central del equipo mientras planifican el robo. Alrededor de 1900, el edificio del renacimiento románico presenta un interior abierto de dos pisos, con un balcón arriba y pequeñas alcobas en el segundo piso, lo que lo hace ideal. DiGerlando aclara: "Cuando concebíamos el desván, necesitábamos algo que fuera visualmente interesante, pero también algo que contaba un poco sobre la personalidad de Lou. Ella es muy mundana, muy moderna, así que lo decoramos con elementos que ella coleccionó durante sus años de viaje".

Un almacén junto al agua, en el vecindario Red Hook de Brooklyn se usó para los exteriores del desván, así como también para el interior del club nocturno de Lou. En el mismo distrito, filmaron una escena en Junior's Deli, famosa en todo el mundo por su tarta de queso.

De vuelta en Manhattan, la colaboración de la producción con Vogue abarcó un día de filmación en la sede central de la revista en el World Trade Center, donde Tammy abre camino para un trabajo temporal para la Met Gala.

Otros sitios de filmación en Manhattan, además de The Met, incluyeron el Plaza Hotel; Christie's en Rockefeller Plaza; El Hotel Pierre; Casa Lever, un restaurante en el emblemático Lever House en Park Avenue; tienda departamental Bergdorf Goodman; y la torre de 52 pisos del New York Times.

Uno de los lugares más reconocibles de la película fue el emblemático edificio Eero Saarinen en JFK que una vez había sido el TWA Flight Center pero que actualmente está desocupado. Se convirtió en el escenario del esperado regreso de Rose Weil a la vanguardia de la moda.

Para crear el desfile de la pasarela de Rose, los cineastas recurrieron a Alexandre de Betak, el renombrado diseñador de desfiles de moda ingeniosos y memorables. Antes de la filmación, de Betak llevó a Gary Ross a tres desfiles de moda. Para la película, Vogue ayudó a llenar las primeras filas con los clientes habituales en el New York Fashion Week.

La nueva colección de Rose fue creada por la diseñadora de vestuario Sarah Edwards, quien diseñó 50 looks diferentes en azules y grises, que evoca a los uniformes clásicos de azafatas de líneas aéreas, con un eco del estilo de mediados de siglo". Gary sintió que, si hacíamos algo que estuviera en consonancia con el período de tiempo del edificio, podría ser realmente hermoso, pero algo forzado desde el punto de vista de la moda", dice Edwards". Queríamos que su show fuera una perdida más que un fracaso. No queríamos que fuera horrible, pero es algo que no resuene con el cliente moderno".

Al diseñar el vestuario diario para los personajes de la película, Edwards dice: "Realmente nos tomamos el tiempo para asegurarnos de que los vestuarios se ajustaran a sus identidades individuales y llegamos a la base de quién es cada una de ellas en la película". Con ocho protagonistas principales, era importante mantenerlas a todas en sus propios carriles, por así decirlo, lo cual era desafiante pero divertido".

Edwards observa que el vestuario de Bullock fue diseñado para reflejar "un personaje genial y pulido". Todo es muy minimalista, delgado y simple. Debbie Ocean es alguien que necesita poder moverse a través de espacios y situaciones de una manera sigilosa, y mantener los colores oscuros, siluetas simples y limpias era una forma de lograrlo".

El diseñador continúa diciendo que Lou de Blanchett se inclinó más hacia los secuencias y colores". Queríamos que sintieran como cosas que ella había coleccionado con el tiempo: una mezcla muy deliberada de texturas antiguas, nuevas y diferentes con un poco de estampado de animales y cuero. Lou es una dueña de un club nocturno muy chic, y Cate tiene un gran sentido del estilo personal, así que realmente aportó mucho a la mesa ".

"Sarah Edwards hizo un trabajo extraordinario con los vestuarios y fue muy placentero trabajar con ella", comenta Blanchett.

Otra de las estrellas de la película y famosa por su sentido del estilo es Rihanna, quien, como Nine Ball, tiene una apariencia que podría considerarse atípica para ella: overoles de mezclilla grandes, suéteres grandes y botas militares.

Por el contrario, Edwards señala: "Daphne Kluger es una estrella de Hollywood, con fama en la ciudad. Anne Hathaway quería que tuviera una especie de calidad moderna de Elizabeth Taylor con un poco de Barbie", sonríe.

EL MET

La Met Gala no es solo una fiesta; es un evento anual de recaudación de fondos para The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute y coincide con la apertura de su exposición de primavera. Debido a limitaciones de tiempo y espacio, los vestuarios de exhibición de la película no se pudieron instalar en The Met; en cambio, fue ensamblado en un escenario en Gold Coast Studios en Long Island.

DiGerlando y su equipo pasaron casi nueve meses diseñando y construyendo el elaborado set para la exhibición de vestuario de la película, titulado "The Specter and the Orb: Five Centuries of Royal Dress". El nombre fue elegido por el Editor Internacional en Vogue, Hamish Bowles, quien ha comisariado varias exposiciones de moda durante los últimos años y fue sugerido por Anna Wintour para preparar el de "Ocean's 8". Bowles dice: "En lugar de entrar en la idea de hacer un disfraz de época, enmarcamos la exposición en torno a la idea de la vestimenta real y su influencia perdurable en los diseñadores de moda".

Bowles logró persuadir a las mejores casas de moda para que abrieran sus archivos a la producción. Las selecciones de vestidos de diseñadores preciados fueron empacadas y enviadas al estudio, donde los conservadores de los museos las revistaron cuidadosamente con maniquíes especialmente esculpidos. Luego fueron montados en el escenario según las especificaciones de Bowles y DiGerlando.

En la entrada estilo Tudor, la influencia de la realeza británica se repite en las modas de Sarah Burton para Alexander McQueen, y de Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli para Valentino. La corte de Luis XIV de Francia se refleja en los vestidos de Dolce & Gabbana, Zac Posen, Jean Paul Gaultier, John Galliano para Christian Dior, Vivienne Westwood, Valentino y Alexander McQueen.

Todos los trajes están engalanados con una deslumbrante colección de joyas de Tesoro real, que en realidad fueron hechas a mano desde cero por el maestro de propiedades Michael Jortner, trabajando con un joyero.

Además del esplendor sartoria real en sí, tal vez la característica más llamativa del conjunto es la piscina que cubre todo el espacio, con los trajes que parecen flotar sobre él. Gran parte del agua era real; sin embargo, el agua directamente debajo de los vestidos se agregó digitalmente en el poste para garantizar que las modas de valor incalculable no fueran arruinadas por la humedad.

Ningún detalle en el set fue escatimado. Incluso las etiquetas identificativas para la pantalla, todas escritas por Bowles y su equipo, contenían información precisa sobre cada vestido y su referencia histórica, aunque no serían legibles en la pantalla. Sin embargo, Bowles confirma, "Todo lo que hicimos fue absolutamente como lo hubiéramos hecho para un show de museo legítimo".

Los otros sets construidos en el escenario de Gold Coast incluyen un pasillo que conduce al tocador, y el baño en sí. También hubo una extensión de The Met's Temple of Dendur en The Sackler Wing, con esculturas egipcias hechas para aproximarse a las del museo. "El escenario era en realidad una red de sets", dice DiGerlando. "Los construimos para conectarnos entre sí, para que pudiéramos fluir del espacio al espacio".

Todos los caminos en "Ocean's 8" conducen a un evento fundamental: la Met Gala, "la intersección de la moda, el arte y la celebridad: el apogeo de la sofisticación y la cultura festiva de Nueva York y, posiblemente, la noche más grande del año", dice Olivia Milch.

Incluso rodeado de celebridades adornadas con joyas de alta costura y relucientes, el deslumbrante Toussaint llama la atención de todos los invitados ... especialmente Debbie Ocean y su tripulación". Estábamos planeando un robo de joyas, pero queríamos hacerlo más interesante que robarlo de una caja de joyería o bóveda", relata Ross. "El telón de fondo de la Gala es tan brillante y eléctrico, y pensamos que sería genial llevar allí a la audiencia".

El elenco y los cineastas de "Ocean's 8" tuvieron el extraordinario privilegio de filmar las escenas de Gala dentro de The Metropolitan Museum of Art. Los cineastas habían considerado filmar la Gala en un foro. Sin embargo, Ross se reunió con el CEO y presidente del Museo Metropolitano, Daniel H. Weiss, y permitió que la producción filmara dentro del museo durante dos semanas, más que cualquier otra película anterior.

Ekins dice: "La emoción del rodaje en la ciudad de Nueva York es indescriptible, y la ciudad en sí misma no solo proporcionaba un telón de fondo intrigante, sino que también era muy acogedora. Y tener acceso a un punto de referencia tan emblemático como The Met fue un honor especial para todos nosotros ".

Ubicada en Fifth Avenue, con borde a el Central Park, la fachada del The Met Beaux-Arts abarca cuatro cuadras, lo que lo convierte en el museo más grande de los Estados Unidos. También es uno de los más concurridos, por lo que la única manera de filmar en el museo era trabajar de noche. Tan pronto como las puertas se cerraron al público, a las 5:30 p.m., la producción se mudaba. Pero tendrían que salir todas las mañanas, unas horas antes de que el museo volviera a abrir, para darles tiempo de prepararse para los visitantes del día.

La naturaleza de la ubicación también planteó un desafío único y desalentador para todos los involucrados en la producción, ya que cientos de actores, extras y miembros de la tripulación, aparte de las luces, cámaras y otros equipos, estaban rodeados de obras de arte invaluables e invaluables.

"Preparé reuniones de 'seguridad' para el arte, como si lo haríamos para un gran truco. Es decir, literalmente, un movimiento en falso y arruinaste más que el presupuesto de la película ", dice Ross, medio en broma. "Así que tuvimos que ser muy, muy cuidadosos". Tuvimos reuniones extensas con The Met sobre lo que íbamos a hacer, dejándoles saber cada movimiento: cómo cargaríamos y saldríamos, dónde podrían estar las cámaras y dónde no podrían... Y diseñamos nuestra lista de filmar en consecuencia y nos apegamos al plan. Todos nos mantuvimos atentos todo el tiempo que estábamos allí y salimos sin una calamidad ", sonríe.

A pesar de las restricciones, todos apreciaron la rara oportunidad de ver las obras maestras del museo durante un largo período de tiempo. Bullock afirma: "En el medio de la filmación, podías caminar y disfrutar del museo de una forma que nunca antes lo habías visto, simplemente detenerse y mirar una obra de arte, inspeccionarla y observar las pinceladas. Tuvimos dos semanas para saborear todo, por lo que filmar en The Met fue un regalo en muchos niveles ".

Cada año, la Met Gala tiene un tema acorde con la exposición de disfraces, que se abre en la noche de la fiesta. Ese tema se refleja tanto en el atuendo de los invitados como en la decoración de la fiesta. Para "Ocean's 8", el tema elegido fue la realeza europea.

"Decidimos en Versalles como nuestro entorno real", detalla DiGerlando. "The Great Hall fue concebido como uno de los jardines de Versalles que atraviesas y luego entras en esta gran escalera palaciega".

El equipo de DiGerlando instaló topiarios y esculturas acordes a un jardín real en el espacio donde los visitantes del museo ingresan por primera vez al edificio, complementado con un jardín formal para enmascarar el quiosco de información. En el Temple of Dendur del museo, donde se celebra la cena de gala, el antiguo templo egipcio estaba rodeado por una proyección mural de Versalles.

En la amplia escalera que conduce desde el Great Hall hasta las galerías del segundo piso, los actores de fondo vestidos de lacayos montaban guardia. "Se nos ocurrió la idea de tener a cincuenta lacayos alineados en la escalera con candelabros, enmarcando esta hermosa alfombra pintada a mano que sube las escaleras", describe DiGerlando ". Sus disfraces se convirtieron en una parte importante del vestuario".

EL BAILE

La moda es el punto focal de la Met Gala, y Sarah Edwards trabajó con algunos de los mejores diseñadores del mundo para vestir a las ocho mujeres líderes de la película. En primer lugar, habló con cada una de las mujeres sobre qué diseñadores de moda consideraban que se adaptarían a su personaje. Para las actrices, sin embargo, los vestidos eran algo más que "¿A quién llevas puesto?"

"Se trata de superar los límites; se trata de costura; se trata de expresarse con tela y construcción de una manera que no podemos hacer todos los días en la vida real ", señala Sandra Bullock. "Y todas nosotras pudimos usar vestidos increíbles para la Gala".

"Alberta Ferretti diseñó mi vestido y la artesanía que se utilizó fue fantástica", continúa Bullock. "No sé si fue intencional, pero el apellido de mi personaje es Océano, y cuando miré hacia abajo en la parte inferior del vestido y el tren, había estrellas de mar y conchas y olas, todo bordado en oro y plata en la parte superior de este mar de negro. Es una obra de arte ".

El vestido de Helena Bonham Carter también evocó el nombre de su personaje. Ella explica: "Me juntaron con Dolce & Gabbana, que fue un matrimonio feliz, no solo para mí sino también para mi personaje. Fui a su estudio y vi este vestido en la esquina, una especie de '50, vestido blanco con rosas por todas partes, y dije: 'Eso es Rose'. Y luego, para hacerlo aún mejor, fue pintado a mano para que las rosas se destaquen dimensionalmente. Yo era como un jardín de rosas en movimiento ".

Mindy Kaling sintió una conexión personal con el vestido de Amita, y señaló: "Mi vestido fue diseñado por Naeem Khan, de quien he sido fanático durante años. Él es indio, lo cual fue especialmente significativo para mí. "La reluciente creación se realizó en varios tonos de oro con todas las lentejuelas y joyas puestas a mano". Fue un sueño hecho realidad para una mujer como yo que ama la moda".

Awkwafina tuvo lo que Edwards llama "un momento de Cenicienta" como Constance, en su vestido de Jonathan Simkhai, y la actriz está de acuerdo. "Fue tan hermoso, la cosa más bonita que alguna vez usaré en mi vida. "Sin embargo, ella tenía un problema con el uso de la moda "alta". "Era difícil para mí caminar sobre los tacones, como si hubiera caído por completo. Así que tuve que practicar cómo caminar con zapatos que no son Uggs ", ríe.

Tammy, de Sarah Paulson, estaba vestida con un vestido de terciopelo azul marino de Prada que Paulson dice, "era todo lo que podía haber esperado. He tenido el placer de asistir a The Met Gala y fue una noche increíblemente glamorosa. Creo que todos, incluidos el departamento de arte, el vestuario, el pelo y el maquillaje realmente capturaron ese glamour. Fue maravilloso.

En lugar de un vestido tradicional, Givenchy creó una apariencia muy distintiva para Cate Blanchett como Lou. "Era un mono de cuentas esmeralda fabuloso que era muy rockero ... casi parecido a Bowie", afirma Edwards. "Pensé que era ideal para su personaje".

Rihanna, como Nine Ball, lució un vestido exquisito diseñado por Zac Posen. La silueta simple y el color eran perfectos para ella", dice Edwards.

Como la elegida Belle de la gala, Daphne Kluger resplandece en una "creación de Rose Weil" que, en realidad, fue diseñada por Valentino. Un vestido rosa con una capa de 25 pies que le daba un aspecto majestuoso, acorde con el estilo y apropiado para el tema de la gala. Hathaway dice, "tengo una larga historia con la casa de Valentino, así que sabía que lo que entregaran sería increíble. Y lo que me encanta de las películas antiguas es cuando veías el guardarropa de Grace Kelly o Audrey Hepburn de un diseñador famoso, por lo que saber que estaba teniendo un momento así me parecía realmente encantador ".

Había un elemento de diseño que era exclusivo del vestido de Hathaway. Edwards aclara, "era importante que dejáramos suficiente espacio para el collar. Así que el vestido fue intencionalmente muy simple, sin tirantes con líneas limpias. Y el color combinaba absolutamente espectacular con los diamantes. Todo fue tomado en consideración".

Edwards tiene un tremendo aprecio por los diseñadores, quienes aceleraron la creación de los vestidos para cumplir con la agenda de producción. "Les pedíamos que hicieran estos vestidos en un plazo de tiempo casi imposible", atestigua ella "En las películas estamos acostumbrados a operar en un horario loco, pero las casas de alta costura no lo están. Todos hicieron un trabajo increíble para lograr que esos vestidos se hicieran, se entregarán y se ajustarán, y les agradezco a todos. Fue un esfuerzo increíble."

Además, varias casas de diseño prestaron cientos de vestidos y tuxedos para vestir apropiadamente a los extras que asistieron a la gala. "Se necesitó un ejército de personas para vestir a los invitados a la Met Gala, pero fuimos afortunados de tener un equipo excelente", afirma Edwards.

Soderbergh recuerda estar impresionado con los resultados. "Acabábamos de terminar una escena y estábamos preparándonos para movernos a otra parte del set, y vi como nuestro elenco y alrededor de 300 extras me pasan por el lado. La fila parecía interminable, y cada atuendo era increíble".

Cuando se completó la filmación, Gary Ross regresó a Los Ángeles para completar la postproducción, colaborando estrechamente con la editora Juliet Welfling y el compositor Daniel Pemberton. Pemberton creó una partitura que combina perfectamente los diferentes tonos de la película.

Ross reflexiona, "es una amalgama de cosas. Es cómico, pero no una comedia directa; es una película de robo, pero no es un drama. Es juguetón, es alegre, pero, sobre todo, creo que es genial. Y creo que la audiencia lo pasará genial".

SOBRE EL REPARTO

SANDRA BULLOCK (Debbie Ocean) es una de las damas más buscadas de Hollywood. En el 2014, recibió su segunda nominación al Academy Award®, por Mejor Actriz, por su interpretación del Dr. Ryan Stone en el thriller de ciencia ficción aclamado por la crítica "Gravity",dirigido por Alfonso Cuarón . Su interpretación también le valió nominaciones para los premios Critics's Choice, Golden Globe, y Screen Actors Guild (SAG), así como su primera nominación a los BAFTA. "Gravity" - la película más taquillera y críticamente reconocida de Bullock - recaudó $723 millones en todo el mundo", y ganó siete Academy Awards. Más recientemente, Bullock terminó la producción del thriller post-apocalíptico de Netflix "Bird Box", dirigido por Susanne Bier.

En el 2010, Bullock ganó un Academy Award a la Mejor Actriz por su papel en "The Blind Side" en el que interpreta a Leigh Anne Tuohy, la matriarca de una casa suburbana conservadora. Basada en la verdadera historia de Michael Oher "The Blind Side" fue estrenada en el 2009 y ganó $309 millones en la taquilla a nivel mundial. Bullock también ganó un Critics' Choice Award, un Golden Globe y un SAG Award por su papel. En el mismo año, Bullock protagonizó la enormemente exitosa "The Proposal", que ganó más de $317 millones en todo el mundo y le trajo una nominación al Golden Globe como Mejor Actriz en una Comedia. En el 2013, Bullock protagonizó junto a Melissa M cCarthy en la comedia policíaca "The Heat", que fue la segunda comedia más alta en la taquilla del año.

Tras los papeles aclamados en varias películas, el reconocimiento de Bullock llegó en 1994 con el éxito frenético "Speed". Sus siguientes dos películas," While You're Sleeping", por la que obtuvo su primera nominación al Golden Globe, y "The Net", fueron éxitos críticos y populares. Sus primeros créditos también incluyen papeles protagónicos en "The Vanishing"The Thing Called Love", "Demolition Man", "Wrestling Ernest Hemingway", "Two If by Sea", "A Time to Kill", "In Love and War", "Practical Magic", "Divine Secrets of the de Ya-Ya Sisterhood" y el thriller psicológico "Murder by Numbers", del cual también fue productora ejecutiva. También produjo y protagonizó la exitosa comedia "Miss Congeniality", así como la secuela de "Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous".

Bullock recibió elogios de la crítica por su papel de Harper Lee en "Infamou", que narra la vida de Truman Capote desde 1959 hasta 1965. Sus otras películas incluyen la ganadora del Oscar a la Mejor Película "Crash"; "The Lake House", junto a Keanu Reeves; el thriller psicológico "Premonition"; el drama "Extremely Loud & Incredibly Close"; y el drama político "Nuestra marca es la crisis" . "

Además de sus premios Oscar, Golden Globe y SAG, Bullock ha recibido numerosos premios y nominaciones por su actuación, incluidos cuatro MTV Movie Awards, nueve Teen Choice Awards, diez People's Choice Awards y tres Critics' Choice Awards.

Bullock ha donado millones de dólares para apoyar el trabajo de la Cruz Roja Americana, incluyendo donaciones en respuesta al terremoto y tsunamis del Océano Índico en el 2004; los esfuerzos de ayuda tras los terremotos en Haití y Japón; y el huracán Harvey en el 2017. Además, apoya continuamente a Warren Easton Charter School de New Orleans, la escuela secundaria pública más antigua del estado de Louisiana, que fue dañada por el huracán Katrina en 2005. En el 2013, se le presentó el primer People's Choice Award para Favorite Humanitarian.

CATE BLANCHETT (Lou) fungió como co-directora artístico y co-CEO de Sydney Theatre Company, junto con Andrew Upton de 2008-2013.Es graduada del Instituto Nacional de Arte Dramático de Australia y posee un Doctorado Honorario de Letras de la Universidad de Nueva Gales del Sur, la Universidad de Sydney y la Universidad de Macquarie.

Este año, Blanchett se desempeñó como Presidenta del Jurado del 71 ° Cannes film Festival en Francia.

En el 2014, Blanchett interpretó a Jasmine en "Blue Jasmine" de Woody Allen, por la que ganó su segundo Academy Award por Mejor Actriz. Su actuación también le valió un Screen Actors Guild (SAG), Golden Globe, BAFTA y Independent Spirit Awards, así como numerosos premios de grupos de críticos, todos para Mejor Actriz.

Al año siguiente, Blanchett protagonizó junto a Rooney Mara en "Carol", dirigida por Todd Haynes y basada en la novela de Patricia Highsmith, The Price of Salt. Recibió nominaciones a los premios Oscar, BAFTA, Golden Globe, Independent Spirit y SAG por su trabajo en el papel principal de la película. Blanchett también se desempeñó como productora ejecutiva en el proyecto, producido en asociación con Dirty Films, la compañía que fundó con Andrew Upton. También en el 2015, Blanchett apareció en "Cinderella" y protagonizó junto a Robert Redford en "Truth", interpretando a Mary Mapes, cuyas memorias, Truth and Duty: The Press, the President, and the Privilege of Power, fue adaptado para la película. Dirty Films también recibió un crédito productor en "Truth "

En el 2017, Blanchett fue vista en "Thor: Ragnarok" la tercera entrega de la franquicia de Marvel, así como en "Manifiesto" de Julian Rosefeldt. Este año estelarizará "Where'd You Go Bernadette?" la adaptación cinematográfica de María Semple del best-seller del New York Times; "Mowgli "; y "The House With a Clock in Its Walls", basada en la novela de John Bellairs de 1973.

En el 2004, Blanchett ganó su primer Academy Award, por Mejor Actriz de Reparto, por su interpretación de Katharine Hepburn en la película biográfica de Martin Scorsese Howard Hughes "The Aviator", por la que también ganó los Premios BAFTA y SAG. y recibió una nominación al Golden Globe. En el 2008, Blanchett fue nominada a dos premios Oscar: a la Mejor Actriz por "Elizabeth: The Golden Age", y a la mejor actriz de reparto por "I'm Not There", por lo que es el quinto actor en la historia de la Academia en ser nominada en ambas categorías de actuación en el mismo año. Además, recibió dos nominaciones a los premios SAG y BAFTA, a la mejor actriz y a la mejor actriz de reparto, respectivamente, por "Elizabeth: The Golden Age" y "I'm Not There". Para este último, también ganó un Golden Globe Award, un Independent Spirit Award, varios premios de grupos de crítica y la Copa Volpi a la Mejor Actriz en el Venice Film Festival del 2007.

Obtuvo su primera nominación al Oscar y ganó los premios BAFTA, Golden Globe y London Film Critics Circle por su interpretación de la reina Isabel I en "Elizabeth" de Shekhar Kapur. Más tarde recibió nominaciones al Oscar, al Golden Globe y al Premio SAG por su actuación en "Notes on a Scandal". Además, Blanchett ha recibido nominaciones al Globo de Oro, a la Mejor Actriz, por el papel principal en "Veronica Guerin" de Joel Schumacher y su trabajo en "Bandits" de Barry Levinson. Anteriormente recibió otra nominación al Premio BAFTA por su actuación en "The Talented Mr. Ripley", de Anthony Minghella, y una nominación al Independent Spirit Award por su trabajo en "Coffee and Cigarettes", de Jim Jarmusch.

Blanchett originó el papel de Galadriel en la trilogía de "The Lord of The Rings" de Peter Jackson y repitió su papel en la trilogía "The Hobbit" de Jackson. Sus créditos cinematográficos incluyen "The Monuments Men" de George Clooney; "Hanna" de Joe Wright; "Robin Hood" de Ridley Scott; "The Curious Case of Benjamin Button" de David Fincher; "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skulll" de Steven Spielberg; "The Good German" de Steven Soderbergh; "Babel" de Alejandro G. Iñárritu; y "The Life Aquatic with Steve Zissou" de Wes Anderson.

Entre sus créditos cinematográficos anteriores están "The Missing", de Ron Howard; "Charlotte Gray" de Gillian Armstrong; "The Shipping News" de Lasse Hallström; "Little Fish" de Rowan Woods; "Pushing Tin" de Mike Newell; "An Ideal Husband" de Oliver Parker; "The Gift" de Sam Raimi; "The Man Who Cried" de Sally Potter; "Paradise Road" de Bruce Beresford; "Thank God He Met Lizzie", por la que ganó el Australian Film Institute (AFI), la Academia Australiana de Cine y Televisión (AACTA) y los Sydney Film Critics Awards a la Mejor Actriz de Reparto; y "Oscar and Lucinda" de Gillian Armstrong, por la cual obtuvo una nominación AFI a la Mejor Actriz.

Blanchett hizo su debut en Broadway a principios de 2017 en Sydney Theatre Company y la producción de Stuart Thompson de "The Present", basada en "Platonov" de Andrew Shakhov, obteniendo nominaciones a los premios Tony y Drama Desk por su interpretación. Primero actuó en la producción, que fue escrita por Andrew Upton y dirigida por John Crowley, cuando se estrenó en Sydney en agosto del 2015. Los otros papeles de Blanchett en el escenario incluyen "Hedda Gabler" por la que ganó el Premio Ibsen Centennial, el Premio Helpmann y el Premio MO a la Mejor Actriz; Richard II en la famosa producción de STC de "The War of The Roses"; Blanche Du Bois en "A Streetcar Named Desire" de Tennessee Williams, que viajó desde Sydney a Washington y Nueva York y por la que recibió el Premio Helen Hayes a la Mejor Actriz en una producción no residente; Yelena en "Uncle Vanya" de Anton Chekhov, en una nueva adaptación de Andrew Upton, que realizó una gira por Washington en el 2011 y Nueva York en el 2012 y por la que recibió el Premio Helpmann a la Mejor Actriz en una Obra y el premio Helen Hayes a la mejor Actriz en una Producción No Residente; y Lotte en "Gross und Klein", de Botho Strauss, que recorrió extensamente toda Europa en el 2012 y formó parte de la Olimpiada Cultural de Londres, y por la que recibió el Premio Helpmann a la Mejor Actriz en una Obra. Blanchett actuó junto a Isabelle Huppert en la producción de STC de "The Maids" de Jean Genet, dirigida por Benedict Andrews y coadaptada por Andrew Upton y Andrews.

En el 2017, Blanchett fue galardonada con el Compañero de la Orden de Australia en la División General por su destacado servicio a las artes escénicas como actor internacional de teatro y cine, a través de contribuciones fundamentales como directora de organizaciones artísticas, como modelo a seguir para mujeres y jóvenes artistas intérpretes o ejecutantes, y como un defensor de las causas humanitarias y ambientales. Ha sido galardonada con la Medalla Centenaria por su Servicio a la Sociedad Australiana a través de la Intervención y, en el 2007, fue nombrada una de las 100 Personas Más Influyentes de la revista TIME. En el 2012, fue galardonada con el Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres por la ministra francesa de Cultura, en reconocimiento a sus importantes contribuciones al arte. También recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

En el 2008, Blanchett copresidió la corriente creativa de la Cumbre Nacional 2020 del Primer Ministro de Australia. Es patrona del Sydney Film Festival y embajadora de la Australian Conservation Foundation y del Australian Film Institute. Blanchett también es partidaria del ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del ACNUR en mayo de 2016. Ha emprendido misiones de investigación en El Líbano y Jordania para encontrarse con refugiados y apátridas que han sido desplazados por el conflicto sirio. Está comprometida a crear conciencia sobre los problemas del desplazamiento forzado y, en particular, sobre el flagelo de la apátrida que afecta a millones de personas en todo el mundo, denegándoles derechos básicos, incluido el acceso a la educación, la atención médica y la capacidad de trabajar y viajar.

ANNE HATHAWAY (Daphne Kluger) es una actriz ganadora del Academy Award conocida por su versatilidad en la actuación. También ahora ganando éxito como productora.

Hathaway fue vista recientemente en "Colosal" de Nacho Vigalondo con Jason Sudeikis y Dan Stevens. Pronto será vista en "The Hustle", junto a Rebel Wilson, y "Serenity" al lado de Matthew McConaughey y Diane Lane. Ambas a estrenarse en el 2018.

En el 2012, Hathaway interpretó a Fantine en la adaptación a la pantalla Tom Hooper del fenómeno musical "Les Misérables", por la que obtuvo el Academy Award, el Golden Globe, Screen Actors Guild (SAG), y el BAFTA a la Mejor Actriz de Reparto. También fue honrada por varios grupos de críticos, entre ellos el National Board of Review y el London Film Critics Circle. En el 2008, fue nominada para un Academy Award, Golden Globe y Premio SAG, como Mejor Actriz, por su actuación en la aclamada película de Jonathan Demme "Rachel Getting Married". La National Board of Review, la Chicago Critics ' Association y la Broadcast Film Critics ' Associatiion llamaron a Hathaway como la Mejor Actriz por este papel.

Ella unas películas taria incluyen include "Alice Through the Looking Glass," "The Intern," "Interstellar," "Don Peyote," "Song One," "Don Jon," "The Dark Knight Rises," "One Day," "Rio," "Alice In Wonderland," "Valentine's Day," "Bride Wars," "Passengers," "Get Smart," "Becoming Jane," "The Devil Wears Prada," "Brokeback Mountain," "Havoc," "Ella Enchanted," "The Cat Returns," "Nicholas Nickleby," "The Other Side of Heaven," "The Princess Diaries 2: Royal Engagement," y "The Princess Diaries".

Hathaway primero llamó la atención de Hollywood por su papel en la serie de televisión "Get Real". También ha tenido la misma medida de éxito haciendo voces en series de TV, incluidas "Family Guy" y "The Simpsons", por la que recibió un premio Emmy.

Una veterana del teatro, Hathaway apareció en la presentación del Lincoln Center Encore de"Carnival", por la que ganó el prestigioso 57th Annual Clarence Derwent Award. Sus créditos de teatro también incluyen "Grounded" (The Public Theatre)", "Twelfth Night" (Shakespeare in the Park) y "Woman in White" (un taller de Andrew Lloyd Webber).

Como actriz, Hathaway estudió en la Paper Mill Playhouse en Nueva Jersey, Barrow Group en la ciudad de Nueva York, y en el Collaborative Arts Group de la Universidad de Nueva York "Cap 21", donde se enfocó en su formación teatro musical. En abril del 2005, Barrow Group honró a Hathaway por sus logros en nombre de la organización como la primera y única adolescente admitida a su programa de actuación intensiva.

Hathaway fue nombrada Embajadora Global de ONU de las Mujeres en el 2016, donde trabaja con UN Women para fomentar una mentalidad más positiva y arreglos prácticos alrededor de los lugares de trabajo que construyen y apoyan la igualdad para las mujeres. También es miembro del consejo asesor de Lollipop Theatre Network, una organización que muestra películas en hospitales para pacientes pediátricos que padecen enfermedades crónicas o que amenazan la vida. Además, ella comenzó a trabajar con entusiasmo en "The Girl Effect" de The Nike Foundation.

MINDY KALING (Amita) es una actriz, escritora, productora, autora y directoar. Creó la serie de comedia original de Hulu "The Mindy Project", la cual protagonizó y de la que fue productora ejecutiva desde el 2012 hasta el 2017. El show se centra en la Dra. Mindy Lahiri, una exitosa ginecóloga cuyo amor por las comedias románticas está causando estragos en su vida personal. En el 2013, el show fue nominado para un Premio Writers of Guild of America por Nueva Serie. En el 2014, Kaling y el programa obtuvieron nominaciones de la Television Critics Association por el Logro Individual en Comedia y Achievement in Comedy por su actuación en la comedia. Ese mismo año, Kaling también obtuvo una nominación al Premio NAACP Image por su interpretación en el programa. En el 2016, el programa ganó un Premio Gracie al Mejor Elenco.

Antes de "The Mindy Project", Kaling era mejor conocida por su trabajo en el programa de NBC "The Office", galardonado con un premio Emmy y aclamado por la crítica. Además de dirigir, producir e interpretar a la obsesionada con las celebridades Kelly Kapoor, escribió 26 episodios de la serie, incluyendo el episodio nominado al Emmy -"Niagara". Kaling fue la primera mujer de color nominada para un Emmy como guinista.

En el 2005, Kaling hizo un cameo en " The 40 Year Old Virgin" de Judd Apatow . Además de películas de acción en vivo, ha prestado su voz a varias películas animadas, incluyendo la película ganadora del Oscar "Inside Out". Más recientemente, fue vista en la fantasía "A Wrinkle in Time", protagonizada junto a Oprah Winfrey y Reese Witherspoon.

En el 2011, Kaling agregó "autora" a su currículum cuando publicó su libro de memorias de comedia, Is Everyone Hanging Out Withpout Me? (And Other Concerns), que apareció en la lista de Best Sellers delThe New York Times. Su segundo libro, Why N ot Me? se publicó en el 2015 y estrenó como el número uno de best sellers en la lista del New York Times .

AWKWAFINA (Constance) es una actriz, escritora, rapera y música asiático-estadounidense de Queens, Nueva York. Awkwafina, cuyo nombre real es Nora Lum, trae una impresionante gama de talentos salpicados con su estilo característico, y está posicionada para convertirse en el talento parteaguas del verano del 2018.

Awkwafina interpreta a Rebecca en la comedia independiente "Dude", escrita y dirigida por Olivia Milch, que sigue a cuatro mejores amigas en las últimas dos semanas de su último año en la escuela secundaria.

A finales de este verano, que será vista como parte del reparto de la tan esperada comedia romántica "Crazy Rich Asians", dirigida por Jon M. Chu a estrenarse el 17 de agosto.

Lum hizo su debut en largometraje en la comedia "Neighbors 2: Sorority Rising " , con Seth Rogen, Zac Efron y Rose Byrne . Fue escuchada como la voz de Quail en la aventura animada del 2016 "Storks".

En TV se le ha visto en "Future Man" de Hulu y en la serie de MTV "Mary + Jane", escrita y producida por Harry Elfont y Deborah Kaplan. También fue la conductora de un programa de entrevistas en YouTube "Astronauts Wanted" del canal "Tawk."

Conocida por la sátira de su hilarante música original, Awkwafina se convirtió en una sensación de la internet en el 2012 con su video viral "My Vag". Su álbum debut del 2014 presentó sus aclamados raps "NYC Bitche $", "Mayor (Giant Margarita)" y el tema principal "Yellow Ranger". Su primer libro, Awkwafina's NYC, una guía de viajes a Nueva York, fue publicada por Penguin Random House en el 2015.

Actualmente está desarrollando una serie con guión con Comedy Central la que también protagonizará.

SARAH PAULSON (Tammy) es una premiada actriz que se ha acumulado una impresionante lista de créditos en cine, televisión, y en el escenario.

Paulson ganó un Emmy, por su excelente papel como Actriz Principal en una Miniserie o Película , por su interpretación de la abogada Marcia Clark en la aclamada miniserie "The People v. OJ Simpson: American Crime Story" en FX. Por su papel, también ganó un Golden Globe, un Screen Actors Guild (SAG), un Critics Choice y un Television Critics Association.

Recientemente terminó la producción de la película de Susanne Bier "Bird Box", junto a Sandra Bullock, que será estrenada por Netflix. Paulson también estelariza en el thriller de M. Night Shyamalan "Glass", junto a James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Bruce Willis y Samuel L. Jackson. La secuela de la película de suspenso del 2000 dirigida por el escritor y director de "Unbreakable" está programada para estrenarse el 18 de enero del 2019. Más tarde ese año, protagoniza el drama de John Crowley "The Goldfinch", con Nicole Kidman y Ansel Elgort. Basado en el bestseller ganador del premio Pulitzer de Donna Tartt, se estrena el 11 de octubre.

En la pantalla chica, Paulson actuó recientemente la séptima entrega de la premiada serie de televisión de Ryan Murphy "American Horror Story" para FX. Ha recibido cuatro nominaciones consecutivas al Emmy por su papel en la franquicia: como Sally en "AHS: Hotel"; como las gemelas unidas Bette y Dot Tattler en "AHS: Freak Show"; Cordelia Foxx en "AHS: Coven"; y Lana Winters en "AHS: Asylum". También obtuvo dos Premios Critics ' Choice adicionales por sus papeles en la antología. Recientemente se anunció que regresará para la octava temporada.

Paulson también se prepara para producir y protagonizar la próxima serie "Ratched", en la que interpretará el papel principal. La serie, que se distribuirá por Netflix, se centra en los primeros años de vida de la enfermera malvada de la novela de Ken Kesey de 1962 One Flew Over the Cuckoo's Nest .

El año pasado, Paulson coprotagonizó con Meryl Streep y Tom Hanks en "The Post", de Steven Spielberg, y protagonizó "Rebel in the Rye" de Danny Strong, con Kevin Spacey y Nicholas Hoult. En el 2016, se le vio en la película de Alex Lehmann "Blue Jay", junto a Mark Duplass, quien también escribió el guión. El año anterior, co-protagonizó la aclamada por la crítica de Todd Haynes "Carol", junto a Cate Blanchett y Rooney Mara. En el 2013, Paulson fue vista en el drama ganador del Oscar a Mejor Película de Steve McQueen "12 Years a Slave", con Michael Fassbender, Chiwetel Ejiofor, y Lupita Nyong'o. También co-protagonizó junto a Reese Witherspoon y Matthew McConaughey en "Mud" de Jeff Nichols donde el elenco ganó el premio Robert Altman en los premios Independent Spirit.

Sus créditos cinematográficos adicionales incluyen la película independiente aclamada por la crítica "Martha Marcy May Marlene" , en la que actuó junto a Elizabeth Olsen; "The Spirit", con Samuel L. Jackson, Eva Mendes y Scarlett Johansson; de Marry Harron "The Notorious Bettie Page"; "Down with Love " , con Renee Zellweger, Ewan McGregor y David Hyde Pierce; "What Women Want", junto a Mel Gibson y Helen Hunt; de Garry Marshall "The Other Sister", protagonizada por Diane Keaton y Juliette Lewis; y "Diggers" , junto a Paul Rudd y Ken Marino.

Paulson obtuvo su primera nominación al Emmy y su segunda nominación al Golden Globe por su interpretación de Nicolle Wallace en el telefilm "Game Change" de HBO, aclamado por la crítica. Dirigida por Jay Roach, la película sale detrás de las escenas de la campaña presidencial de John McCain en el 2008. Recibió su primera nominación al Golden Globe por su trabajo en la serie de Aaron Sorkin "Studio 60 on the Sunset Strip", con Matthew Perry, Amanda Peet, Bradley Whitford y Steven Weber.

Paulson hizo su regreso a los escenarios en el 2013 en la producción ganadora del premio Pulitzer de Lanford Wilson de la Compañía de Teatro Roundabout "Talley's Folly". Anteriormente actuó en Broadway en "Collected Stories ", junto a Linda Lavin, y como Laura Wingfield en "The Glass Menagerie", junto a Jessica Lange. En el escenario de Nueva York, también actuó en la obra aclamada por la crítica de Tracy Letts "Killer Joe". En Los Ángeles, protagonizó junto a Alfred Molina y Annette Bening en "The Cherry Orchard" de Chekhov.

RIHANNA (Nine Ball) ha tomado las industrias del entretenimiento, la música, y la moda con todo. Como intérprete consumada ha vendido 60 millones de álbumes y 215 millones de pistas digitales en todo el mundo, convirtiéndola en la artista digital más vendida de todos los tiempos.

Rihanna ha lanzado 8 álbumes, alcanzado 14 sencillos número uno, y fue nominada a 8 premios Grammy este año. Con más de 8,5 mil millones de visitas y 21 vídeos certificados en Vevo, es la artista femenina más vista en Vevo / YouTube y es una de los más grandes artistas en Facebook con más de 81 millones de Likes.

Además, ha estrenado con éxito seis fragancias, es embajadora mundial de PUMA para la Formación de la Mujer y ahora sirve como Directora Creativa de la marca, llevando su sensibilidad e innovación de estilo a las colecciones de PUMA. El primer lanzamiento de la colección PUMA creeper se agotó en tan sólo tres horas y continuará volando fuera de los estantes con cada lanzamiento. Además de PUMA, su limitada colección de cápsulas con Manolo Blahnik está en tiendas ahora.

A partir de julio del 2015, Rihanna también se desempeña como Directora Creativa Contribuyente y embajadora de la marca Punk & Poet para Stance. Recientemente lanzó una línea de maquillaje, Fenty Beauty, y una línea de lencería, Savage x Fenty , con un éxito abrumador. Ambas líneas enfatizan la diversidad y la inclusión en lo que proporcionan a los consumidores.

En el 2017, Rihanna fue vista en "Valerian and the City of a Thousand Planets" de Luc Besson, junto a Cara Delevingne y Dane DeHaan.

En el 2012, Rihanna fundó The Clara Lionel Foundation (CLF), una organización dedicada a apoyar los programas de educación más innovadores del mundo para transformar las vidas de los jóvenes en todo el mundo.

HELENA BONHAM CARTER (Rose Weil) ha protagonizado una gran variedad de proyectos de cine y televisión tanto en Estados Unidos como en su Inglaterra natal. Próximamente, interpretará a la princesa Margaret en la próxima temporada de la popular serie de Netflix "The Crown". También protagoniza junto a Hilary Swank en la película "55 Steps", en la que también se desempeñó como productora ejecutiva. La película se estrenó en el Toronto International Film Festival del 2017.

Bonham Carter ganó nominaciones al Oscar, Golden Globe y Screen Actors Guild (SAG), y ganó un premio BAFTA, por su papel en "The King's Speech" junto a Colin Firth. También compartió un premio SAG por el Mejor Elenco en Cine. Anteriormente fue honrada con una nominación al Golden Globe y ganó un Premio Empire y un Evening Standard British Film Award, todos por Mejor Actriz, por su actuación como Mrs. Lovett en la adaptación cinematográfica de Tim Burton del musical de Stephen Sondheim "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street", protagonizada por Johnny Depp en el papel principal. Obtuvo a principios de los Oscar, Golden Globe, BAFTA y al Premio SAG por su trabajo en el drama de época romántica de 1997 "The Wings of the Dove", basada en la novela de Henry James. Su interpretación también le trajo premios como Mejor Actriz de varias organizaciones de críticos, incluyendo Los Angeles Critics' Circle, Broadcast Film Critics, National Board of Review y el London Film Critics' Circle.

Sus más créditos recientes incluyen "Alice Through the Looking Glass," "Cinderella," "Suffragette," "The Lone Ranger," "Great Expectations," "Les Misérables," "Dark Shadows," "Alice in Wonderland," y "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2,", repitiendo el papel de la malvada Bellatrix Lestrange, que interpretó en las últimos cuatro películas de "Harry Potter".

Bonham Carter hizo su debut cinematográfico en 1986 en el papel principal de la película biográfica histórica de Trevor Nunn "Lady Jane". Apenas había terminado la producción de esa película cuando el director James Ivory le dio el papel principal en "A Room with the View", basada en el" libro de EM Forster. Luego recibió aclamaciones en dos adaptaciones de la pantalla más de las novelas de Forster: "Where Angels Fear to Tread" de Charles Sturridge y "Howard's End" de James Ivory, por la que obtuvo su primera nominación al Premio BAFTA. Los primeros trabajos cinematográficos de Bonham Carter también incluyen: "Hamlet" de Franco Zeffirelli, junto a Mel Gibson; "Mary Shelley's Frankenstein"; y "Twelfth Night".

Pasó a protagonizar el "Fight Club" de David Fincher, con Brad Pitt y Edward Norton; y las películas dirigidas por Tim Burton "Big Fish," "Planet of the Apes," y "Charlie and the Chocolate Factory". Además, ha protagonizado las películas independientes "Carnivale", "Novocaine", "The Heart of Me", "Till Human Voices Wake Us" y "Conversations with Other Women". En el 2005, prestó su voz para dos películas de dibujos animados: de Tim Burton "Corpse Bride", en la que hizo el papel principal; y la ganadora de un Oscar "Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit".

Honrada por su trabajo en la pantalla chica, Bonham Carter ganó nominaciones al Emmy, Golden Globe y al Premio BAFTA por su interpretación de Elizabeth Taylor en el telefilm "Burton and Taylor" ; una nominación al Premio BAFTA TV por el papel principal en "Enid"; nominaciones al Emmy y al Golden Globe por su trabajo en "Live from Baghdad"; y nominaciones al Golden Globe, por su trabajo en la miniserie "Merlin" y por su interpretación de Marina Oswald en "Fatal Deception: Mrs. Lee Harvey Oswald" . También protagonizó los telefilms británicos de David Hare "Turks & Caicos" y "Salting the Battlefield"; en la miniserie británica "Love, Nina" , sobre las cartas de la autora Nina Stibbe a su hermana; "Henry VIII" como Ana Bolena ; y las películas para televisión de la BBC "Toast", con Freddie Highmore, y "Magnificent 7", como la madre de siete hijos, entre ellos cuatro niños autistas.

JAMES CORDEN (John Frazier) es un presentador ganador del Emmy, escritor, y productor y actor ganador de un Tony y un ganador múltiple del Premio BAFTA.

Corden es el anfitrión de "The Late Late Show", que se estrenó en CBS en marzo del 2015. Ha ganado tres Premios Emmy: uno para el Programa Interactivo Sobresaliente (2016) y dos para la Especial de Variedades Destacadas (2016 y 2017) para "The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special". Fue nominado para dos Emmy adicionales, en el 2016 y 2017, por Outstanding Variety Talk Series y tres nominaciones consecutivas a los Critics' Choice Awards , por Best Talk Show, ganando en el 2016. Desde que Corden asumió como presentador de "The Late Late Show", el programa ha establecido récords en YouTube con más de tres mil millones de visitas y ha logrado las mayores ganancias con cualquier anfitrión desde el inicio del programa en 1995. El canal "The Late Late Show" tiene una base de suscriptores de aproximadamente 13 millones y tiene los tres mejores videos nocturnos más vistos en YouTube, con "Adele Carpool Karaoke", "Justin Bieber Carpool Karaoke" y "One Direction Carpool Karaoke".

Corden es también el cocreador y productor ejecutivo de la nueva serie "Carpool Karaoke" para Apple Music, que recibió el Premio del Producers Guild of America del 2017 por el Programa Excepcional de Formato Corto. También se desempeña como productor ejecutivo de "Drop the Mic", que se estrenó en otoño del 2017 en TBS.

Corden fue el anfitrión de "The 70 th Annual Tony Awards", que tuvo el mayor número de audiencia en 15 años, y ganó un Premio Emmy por Outstanding Tanding Special Program. También fue el anfitrión de los Premios Grammy en el 2017 y el 2018.

En el Reino Unido, Corden es presentador del show ganador del BAFTA de concurso de comedia deportiva "A League of Their Own", que se emite por Sky 1. También fue el anfitrión de los Brit Awards, el evento más grande en la industria de la música británica, del 2010 al 2014. Corden protagonizó, produjo y escribió la película de comedia nominada al BAFTA "The Wrong Mans", que se emitió en la BBC y también está disponible en Hulu. En el 2013, Corden fue galardonado con el Premio Royal Television Society al Escritor de Comedia del Año por su trabajo en el programa.

Previamente, Corden interpretó a Smithy en la aclamada serie cómica de BBC "Gavin and Stacey", que co-creó y coescribió. Para este papel, ganó el Premio BAFTA de Televisión por Mejor Interpretación de un Actor de Comedia en el 2008 y el Brtish Comedy Award por Mejor Actor de Comedi en el 2007. La serie recibió el British Comedy Award a la Mejor Comedia de Televisión en el 2008, así como el Premio National Television como el Programa de Comedia Más Popular en el 2010. Corden también actuó en la serie de televisión británica "Fat Friends", del 2000 al 2005, lo que le valió una nominación para el Royal Television Society Award como Network Newcomer on Screen en el 2000, y, en el 2011, tuvo un papel recurrente en el show popular de ciencia ficción de la BBC "Doctor Who", como Craig Owens , el compañero de habitación del Doctor.

Para la gran pantalla, Corden interpreta un papel protagónico en la próxima aventura animada "Smallfoot ", programada para el 28 de Septiembre . Recientemente, interpretó el personaje principal en la película animada "Peter Rabbit", y también se le escuchó en "Trolls". También ha sido visto en películas como en el musical nominado al Golden Globe "Into the Woods", con Meryl Streep y Emily Blunt; "Begin Again", con Keira Knightley y Mark Ruffalo; "The Three Musketeers", con Orlando Bloom; "Gulliver's Travels", con Jack Black y Jason Segel ; "How to Lose Friends and Alienate People", con Jeff Bridges; y "The History Boys", con Dominic Cooper.

En el escenario, Corden atrajo la atención internacional como el protagonista de la exitosa obra de comedia "One Man, Two Guvnors", que se presentó por primera vez en el National Theatre de Londres y luego en Broadway. Su actuación le valió el Premio Tony en el 2012 al Mejor Actor Principal en un a Obra. Sus créditos teatrales adicionales incluyen la gira mundial de "The History Boys" en el papel de Timms , que también hizo en la adaptación cinematográfica.

En el transcurso de su carrera, Corden ha sido galardonado con el Premio Writers Guild of Great Britain al Mejor Escritor de Comedia del Año; el South Bank Show Award para Comedia; el Premio TRIC a la Mejor Comedia; y el Premio NAtional Television a la Mejor Comedia.

RICHARD ARMITAGE (Claude Becker) ha sido el favorito de críticos y público por igual durante varios años. Nacido y criado en Leicester, Inglaterra, Armitage recibió formación clásica en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres (LAMDA). Es quizás mejor conocido por su papel como el heroico Thorin Oakenshield en la trilogía "The Hobbit" de Peter Jackson junto a Martin Freeman, Ian McKellen y Cate Blanchett.

En la pantalla chica, Armitage protagoniza la serie EPIX "Berlin Station", un drama de espionaje de la CIA que se encuentra en su tercera temporada. Recientemente, también apareció un arco de seis episodios en la serie de NBC "Hannibal", interpretando a un asesino en serie Francis Dolarhyde. Su anterior trabajo televisivo de alto perfil, como "North & South", "Spooks" (título estadounidense: "MI-5"), "Robin Hood" y "Strike Back" lo estableció como uno de los actores más populares en el Reino Unido con un gran grupo de seguidores. Otros proyectos de televisión británicos de Armitage incluyen "Macbeth" de la BBC, junto a James McAvoy y Keeley Hawes, y apariciones en "Sparkhouse", "Cold Feet", "Ultimate Force" y "Between the Sheets".

En los Estados Unidos, Armitage se ha convertido en un actor protagónico en diversas películas. Su primera película estadounidense fue el éxito del 2011 "Captain America: The First Avenger", dirigida por Joe Johnston. Armitage interpretó a Heinz Kruger, el némesis del Capitán América, junto a Chris Evans, Tommy Lee Jones, Stanley Tucci y Hayley Atwell. En el 2014, protagonizó la película de desastres de tornados "Into the Storm", seguida del final de la trilogía dev"The Hobbit", "The Hobbit: The Battle of the Five Armies". Más recientemente protagonizó la aventura de fantasía "Alice Through The Looking Glass", uniéndose a un reparto de estrellas; "Brain on Fire", un retrato del descenso de una joven en la locura, con Chloe Grace Moretz ; y la cruda aventura de época "Piligrimage", con Tom Holland.

Armitage también ha aparecido en numerosas producciones teatrales, incluidas las obras de teatro "Hamlet", "The Four Alice Bakers", "Macbeth" y "The Duchess of Malfi". También protagonizó una nueva puesta de "The Crucible" de Arthur Miller en The Old Vic Theatre, obteniendo una nominación al Premio Olivier del 2015 como Mejor Actor por su actuación.

Armitage recientemente terminó el thriller independiente "The Lodge" y actualmente está filmando "My Zoe" en Berlín.

ACERCA DE LOS CINEASTAS

GARY ROSS (Director/Escritor), es un escritor, director y productor cuatro veces nominado al Academy Award que crea historias originales que exploran la humanidad a través de la igualdad de drama y humor. Desde sus guiones originales para "Big" y "Dave", y sus adaptaciones y dirección de "Seabiscuit" y "The Hunger Games", a sus guiones originales y dirección de "Pleasantville" y "Ocean's 8", el trabajo de Ross como realizador se ha distinguido por una fascinación con lo que influye en lo mejor y lo peor en el comportamiento humano.

Previamente, Ross desarrolló, co-escribió y dirigió el exitoso éxito de taquilla "The Hunger Games", que generó una exitosa franquicia de cuatro partes basada en la trilogía distópica de Suzanne Collins. Su última película, "The Free State of Jones", fue el producto de años de investigación, incluida una beca de dos años en la Universidad de Harvard, donde estudió la era de la Guerra Civil y la Reconstrucción.

Ross lanzó su carrera como coguionista de la exitosa película "Big", protagonizada por Tom Hanks, que le valió su primera nominación al Academy Award. A continuación, se basó en su experiencia y amor por el proceso político estadounidense por su guión para la exitosa comedia al estilo de Capra "Dave", por la que recibió su segunda nominación al Oscar y ganó el premio Selvin del Writers Guild of America (WGA) .

En 1998, Ross marcó su debut como director con el ambicioso y aclamado "Pleasantville", que también escribió y produjo. En 2003, escribió, dirigió y produjo la muy celebrada épica "Seabiscuit", protagonizada por Tobey Maguire, Jeff Bridges y Chris Cooper. La película recibió siete nominaciones al Academy Award, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión para Ross. También recibió nominaciones al Directors Guild of America (DGA ), Producers Guild of America (PGA) y WGA , el USC Scripter Award y varios otros reconocimientos de premios críticos . Ross también desarrolló, escribió y produjo la película de dibujos animados "The Tale of Despereaux", basada en la exitosa novela infantil de Kate DiCamillo.

El primer libro de Ross, Bartholomew Biddle y Very Big Wind , fue publicado en otoño del 2013 por Candlewick Press. Una fantasía para niños, el libro ilustrado está escrito completamente en verso.

Ross es activo en el trabajo cívico y caritativo. Durante su mandato como presidente de la Biblioteca de Los Ángeles, estableció programas de mentores para jóvenes de la ciudad y servicios ampliados de adolescentes y jóvenes en riesgo en todo el sistema de bibliotecas de Los Ángeles. Ha servido en numerosas juntas directivas y organizaciones benéficas, incluido su servicio actual en el Cuerpo de Revitalización del Río de Los Ángeles , que está trabajando con el arquitecto Frank Gehry para transformar el Río de Los Ángeles en uno de los parques urbanos más grandes de la nación.

OLIVIA MILCH (guionista / coproductora) está causando sensación en 2018 con sus dos primeros largometrajes. Hizo su debut como escritora / directora con la película independiente "Dude", ahora en Netflix, y "Ocean'8" marca su primer crédito largometraje en cine.

Milch estaba en Yale estudiando a Faulkner cuando conoció a un ejecutor de la herencia del escritor, un encuentro en el que su afecto obvio por el trabajo del laureado con el premio Nobel emparejado con su incipiente talento de escritura de guiones dio lugar a la adquisición de los derechos de cine y televisión del canon de Faulkner. Luego siguió un acuerdo de primera vista en HBO, y poco después, cuando comenzó a expandir el tema de sus guiones, Milch se encontró incluida en la Black List del 2013.

Su primer largometraje "Dude" que ella dirigió desde su propio guión, surgió del deseo de Milch de ver retratos más realistas de la amistad femenina en la pantalla. Filmada en 18 días con un presupuesto reducido, la película sigue a cuatro mejores amigos mientras navegan por la pérdida y los principales cambios de la vida -y fuman mucha hierba- durante sus últimas dos semanas de escuela secundaria. Por "Dude" Milch reunió no sólo un elenco de mujeres poderosas, sino también un gran equipo creativo femenino.

Presentada en las listas de "10 Screenwriters to Watch" de Variety y "On the Rise" en Indiewire, y con numerosos proyectos en desarrollo tanto para cine como para televisión, Milch está emergiendo como una de las voces más demandadas en Hollywood hoy en día.

STEVEN SODERBERGH (Productor) ha producido o ha sido productor ejecutivo de una amplia gama de proyectos, incluyendo recientemente el documental "The King" de Eugene Jarecki; la próxima película de Eddie Alcazar "Perfect"; la serie limitada de Netflix "Godless"; y la serie "Red Oaks " , para Amazon Studios ; así como la serie actualmente al aire "The Girlfriend Experience", para Starz; y dos temporadas de su propia serie "The Knick " para Cinemax.

Anteriormente, produjo o fue productor ejecutivo de las películas de Gregory Jacobs "Magic Mike XXL","Wind Chill" y "Criminal"; "Citizenfour" de Laura Poitras; "Roman Polanski: Odd Man Out" y "Roman Polanski: Wanted and Desired" y "Who is Bernard Tapie?" de Marina Zenovich,; "We Need to Talk About Kevin", de Lynne Ramsay; el documental de HBO "His Way", dirigido por Douglas McGrath; "Rebecca H. (Return to the Dogs)" de Lodge Kerrigan y "Keane"; de Brian Koppelman y David Levien "Solitary Man"; "I'm Not There" y "Far From Heaven" de Todd Haynes; "Michael Clayton" de Tony Gilroy; "Good Night , and Good Luck" y "Confessions of a Dangerous Mind" de George Clooney; "Pu-239" de Scott Z. Burns; "A Scanner Darkly" de Richard Linklater; "Rumor Has It..." de Rob Reiner; "Syriana" de Steven Gaghan ; "The Jacket" de John Maybury; "Insomnia" de Christopher Nolan; "Nagoygatsi " de Godfrey Reggio ; de Anthony y Joseph Russo "Welcome to Collinwood"; de Gary Ross "Pleasantville"; y "The Daytrippers" de Greg Mottola .

SUSAN EKINS (Productora) trabajó junto al súper productor Jerry Weintraub durante más de 30 años. Sus impresionantes créditos incluyen más de 15 proyectos para películas y televisión.

Ekins ha estado involucrada significativamente en la franquicia contemporánea de "Ocean's" desde el principio: fue productora ejecutiva de la exitosa nueva versión de "Ocean's Eleven" y de las secuelas populares "Ocean's Twelve" y "Ocean's Thirteen". Esas tres películas fueron dirigidas por Steven Soderbergh y presentó elencos con un conjunto de estrella, liderados por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon y Don Cheadle.

Sus créditos cinematográficos como productora ejecutiva también incluyen "The Legend of Tarzan", protagonizada por Alexander Skarsgård, Margot Robbie y Christoph Waltz; el remake de "The Karate Kid " , con Jaden Smith y Jackie Chan; "Soldier", protagonizada por Kurt Russell; "The Avenger " , con Ralph Fiennes, Uma Thurman y Sean Connery; y "Vegas Vacation" , protagonizada por Chevy Chase.

Ekins también se dio cuenta de su éxito como productora en el campo de la televisión, incluidos la película premiada con el Emmy y Golden Globe de HBO "Behind the Candelabra", protagonizada por Michael Douglas y Matt Damon. La película ganó otros diez premios Emmy además del Golden Globe por Mejor Miniserie de Televisión o Película. También produjo el programa de HBO "The Brink", protagonizado por Jack Black y Tim Robbins. Actualmente coproduce la serie "Westworld " para HBO y " Cobra Kai " para YouTube Red.

Ekins comenzó su asociación con Weintraub cuando la contrataron para trabajar en la primera película de "Karate Kid". Obtuvo su primer crédito como productora asociada en "The Karate Kid, Part II", y trabajó como productora asociada en "Pure Country", protagonizada por la leyenda del country George Strait; "The Next Karate Kid", protagonizada por Hilary Swank; y "The Specialist", protagonizada por Sylvester Stallone y Sharon Stone.

Originaria de Los Ángeles, Ekins comenzó su carrera trabajando en "Tom Horn" y "The Hunter", ambas protagonizadas por Steve McQueen en sus últimos papeles cinematográficos.

Ekins proviene de un pasado de entretenimiento único: su padre era legendario especialista Bud Ekins, cuya carrera abarcó 30 años, incluyendo, en particular, el salto de climático en motocicleta en "The Great Escape". Su abuela era una chica de Ziegfeld en los famosos Ziegfeld Follies, y su abuelo, gene Towne, fue un guionista de éxito que comenzó en el cine mudo y escribió muchas películas en sus 35 años de carrera. Además, ella es la bisnieta sobrina de Rudd y Frank Ceravieja, que entrenó a muchos perros para películas, entre ellas, la más famosa, Lassie.

MICHAEL TADROSS (Productor Ejecutivo) tiene una larga lista de créditos como productor ejecutivo o productor. Sus créditos cinematográficos incluyen "Sherlock Holmes" de Guy Ritchie, protagonizada por Robert Downey Jr. y Jude Law; "I Am Legend" y "Hitch", con Will Smith; el thriller "Run All Night", dirigido por Jaume Collet-Serra, protagonizado por Liam Neeson y Ed Harris; el drama de fantasía de Akiva Goldman "Winter's Tale", protagonizado por Colin Farrell y Russell Crowe; "Rollerball", de John McTiernan , y "The Thomas Crown Affair", protagonizada por Pierce Brosnan. ; el drama criminal de Ruben Fleischer "Gangster Squad", protagonizado por Sean Penn, Josh Brolin y Ryan Gosling; la comedia "Arthur", protagonizada por Russell Brand, Helen Mirren y Jennifer Garner; la comedia de acción de Kevin Smith "Cop Out", en equipo con Bruce Willis y Tracy Morgan; "Indecent Proposal", protagonizada por Robert Redford y Demi Moore; "Basic" de John McTiernan , protagonizada por John Travolta y Samuel L. Jackson; "Die Hard: With a Vengeance", protagonizada por Bruce Willis, Jeremy Irons y Samuel L. Jackson; "Jack Frost", protagonizada por Michael Keaton; "The Devil's Advocate", con Al Pacino y Keanu Reeves; "Eraser", protagonizada por Arnold Schwarzenegger; y "School Ties", protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, Brendan Fraser y Chris O'Donnell.

Tadross se desempeñó como vicepresidente sénior de producción de largometrajes en Paramount Pictures desde 1991 hasta 1994. Durante su mandato, supervisó películas como "Forrest Gump", "The Naked Gun", "The Firm", "Clear and Present Danger", la franquicia de de Wayne's World", "Searching Bobby Fischer", "Beverly Hills Cop III", "Blue Chips", "Coneheads" y "Sliver".

También trabajó como Unit Production Manager o Primer Asistente de Dirección en películas como "Coming to America", "Black Rain", "Ghost", "Trading Places", "Masquerade", "Cocktail" y "Death Wish 3", así como numerosas miniseries y películas para televisión.

Tadross nació y creció en Brooklyn, Nueva York. Se graduó con un Bachelor of Arts de Wagner College, y fue un galardonado fotoperiodista antes de comenzar su carrera cinematográfica.

DIANA ALVAREZ (Productora Ejecutiva) ha disfrutado de una asociación de larga duración con el cineasta Gary Ross a lo largo de su carrera. Se unió por primera vez a Ross en Larger Than Life Productions en el 2002, trabajando en la nominada al Oscar a Mejor Película "Seabiscuit", y en la aventura animada "The Tale of Despereaux".

Alvarez pasó a servir como co-productora en el hit de taquilla "The Hunger Games", protagonizada por Jennifer Lawrence, que recaudó más de $690 millones en el mundo y lanzó la exitosa franquicia cinematográfica. Recientemente co-produjo el drama de época "The free State of Jones", escrita y dirigida por Ross, y protagonizada por Matthew McConaughey, Mahershala Ali, Gugu Mbatha-Raw y Keri Russell.

Una graduada de la Universidad de Texas, Alvarez comenzó su carrera de trabajando con la dramaturga / actriz Anna Deavere Smith en la producción de la película de "Twilight: Los Angeles" y su obra "House Arrest". Además, Alvarez asistió a Deavere Smith mientras desarrollaba el programa de Harvard, The Institute on the Arts and Civic Dialogue, un colectivo de artistas que colaboraron en piezas enfocadas en temas sociales.

Álvarez también se desempeña como mentor ade activistas creativos en Creative Visions Foundation.

JESSE EHRMAN (Productor Ejecutivo) es vicepresidente ejecutivo de producción de Warner Bros. Pictures. HAsupervisado recientemente el desarrollo y la producción de todo tipo de películas como la aventura de acción de Steven Spielberg "Ready Player One"; "War Dogs", de Todd Phillips; de David Yates "The Legend of Tarzan"; y de Ron Howard "In the Heart of the Sea".

Como ejecutivo de Warner Bros. desde el 2006, ha sido fundamental en la producción de una amplia gama de películas, incluida la trilogía rome réxords "Hangover", "Project X", "The Town", "Watchmen" y "Body of Lies".

Los próximos proyectos de Ehrman incluyen la pelicula de acción "The Six Billion Dollar Man", programada a estrenarse en el 2019. Además de películas de acción real, también está trabajando para relanzar las queridas franquicias animadas de Looney Tunes y Hanna-Barbera con una serie de proyectos, incluyendo "Scooby Doo", y las películas híbridas de animación / acción en vivo "Tom & Jerry" y "Space Jam 2".

BRUCE BERMAN (Productor Ejecutivo) es Presidente y CEO de Village Roadshow Pictures. La compañía tiene asociaciones conjuntas exitosas con Warner Bros. Pictures y otros estudios importantes para coproducir una amplia gama de películas, con todas las películas distribuidas en territorios selectos de todo el mundo por afiliados en Australia y Nueva Zelanda y en todos los demás territorios por Warner Bros. Pictures y otros socios principales de estudio, respectivamente.

Bajo Village Roadshow Pictures, Berman ha producido éxitos recientes como "Ready Player One" de Steven Spielberg; "Sully" de Clint Eastwood, protagonizada por Tom Hanks; "American Sniper", protagonizada por Bradley Cooper; "Mad Max: Fury Road" de George Miller, protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron; "San Andreas", protagonizada por Dwayne Johnson; y "The LEGO® Movie", dirigida por Phil Lord y Christopher Miller.

Berman también se ha desempeñado como productor ejecutivo de películas como Baz Luhrmann, "The Great Gatsby", protagonizada por Leonardo DiCaprio; "Sherlock Holmes" de Guy Ritchie, protagonizada por Robert Downey Jr. y Jude Law, y su secuela "Sherlock Holmes: A Game of Shadows"; "Gran Torino", dirigida y protagonizada por Clint Eastwood; "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions"; "Mystic River" de Eastwood, protagonizada por Sean Penn y Tim Robbins en actuaciones ganadoras del Oscar; la trilogía "Ocean's", con repartos de estrellas liderados por George Clooney y Brad Pitt; y "Training Day", por el cual Denzel Washington ganó un Oscar.

La lista inicial de películas bajo la sociedad con Warner Bros. incluyó éxitos como "Practical Magic", protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman; "Analayze This", haciendo equipo con Robert De Niro y Billy Crystal; "The Matrix", protagonizada por Keanu Reeves y Laurence Fishburne; "Three Kings", protagonizada por Clooney; "Space Cowboys", dirigida y protagonizada por Clint Eastwood; y "Miss Congeniality", protagonizada por Bullock y Benjamin Bratt .

Berman comenzó su carrera en el negocio cinematográfico trabajando con Jack Valenti en la MPAA mientras asistía a la Facultad de Derecho de Georgetown en Washington, DC. Después de obtener su título de abogado, consiguió un trabajo en Casablanca Films en 1978 y llegó a ser vicepresidente de producción en Universal Pictures en 1982.

En 1984, Berman se unió a Warner Bros. como vicepresidente de producción, y fue ascendido a vicepresidente sénior de producción cuatro años más tarde. Fue nombrado presidente de Theatrical Production en septiembre de 1989, y en 1991 fue nombrado presidente de Worldwide Theatrical Production, que ocupó hasta mayo de 1996. Bajo su égida, Warner Bros. Pictures produjo y distribuyó películas como "Presumed Innocent", "GoodFellas", "Robin Hood: Prince of Thieves", la ganadora del Oscar a Mejor Película "Driving Miss Daisy", "Batman Forever", "Under Siege", "Malcolm X", "The Bodyguard", "JFK", "The Fugitive", "Dave", "Disclosure", "The Pelican Brief", "Outbreak", "The Client", "A Time to Kill" y "Twister".

En mayo de 1996, Berman fundó Plan B Entertainment, una compañía independiente de películas en Warner Bros. Pictures. Fue nombrado presidente y CEO de Village Roadshow Pictures en febrero de 1998.

EIGIL BRYLD (Director de Fotografía) ganó un Premio Emmy a la Mejor Fotografía por su trabajo en la aclamada serie de Netflix "House of Cards". Además, Bryld obtuvo una nominación al Emmy por su cinematografía en la película de HBO "You Do Not Know Jack",Dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Al Pacino.

Actualmente está trabajando en el drama "The Torture Report", protagonizado por Adam Driver y Annette Bening, bajo la dirección de Scott Z. Burns. Sus créditos recientes incluyen la película "Tulip Fever", protagonizada por Alicia Vikander y Christoph Waltz, y la película de HBO "The Wizard of Lies", la historia de Bernard Madoff, protagonizada por Robert De Niro y Michelle Pfeiffer y dirigida por Barry Levinson.

Bryld también se ha desempeñado como director de fotografía en películas como "Not Fade Away" de David Chase, protagonizada por James Gandolfini ; la película independiente "Paper Man", protagonizada por Jeff Daniels, Emma Stone y Ryan Reynolds; "In Bruges" de Martin McDonagh, protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson; "Becoming Jane" de Julian Jarrold, protagonizada por Anne Hathaway, James MacAvoy y Maggie Smith; "Kinky Boots", protagonizada por Chiwetel Ejiofor; "The King" de James Marsh, protagonizada por Gael García Bernal y William Hurt; y "Pu-239" de Scott Z. Burns, protagonizada por Oscar Isaac y Paddy Considine.

Para la pantalla chica, también hizo la fotografia de la serie de Amazon "Crisis in Six Scenes" para Woody Allen; "Tilda" de HBO, dirigida por Bill Condon y protagonizada por Diane Keaton y Ellen Page; y "Crime and Punishment" de la BBC, por la cual fue nominado para un Premio de la Royal Television Society. En el 2001, Bryld ganó un BAFTA TV Award por su trabajo en "Wisconsin Death Trip" de James Marsh.

Originario de Dinamarca, Bryld se graduó en 1992 de la Universidad Gwent de Educación Superior, en Gales, con un título en Producción de Cine y Video. En el 2003, Bryld ganó el Premio a la Cinematografía Más Innovadora en el Madridimagen Festival de Madrid por su trabajo en la película danesa "Charlie Butterfly", dirigida por Dariusz Steiness.

ALEX DiGERLANDO (Diseñador de Producción) es ampliamente conocido por su trabajo en ambas temporadas de "True Detective" de HBO, para el director Cary Fukunaga, la primera temporada que le valió a DiGerlando un Art Directors Guild Award, así como una nominación al Emmy, por Dirección Artística Destacada. También ganó el Premio Chlotrudis al Mejor Diseño de Producción por la ganadora de los Festivales de Cine de Cannes y Sundance de Benh Zeitlin "Beasts of the Southern Wild".

DiGerlando obtuvo su BFA en Estudios Cinematográficos en la Universidad de Nueva York de la Tisch School of the Arts y tuvo su primera experiencia de trabajo en un un departamento de arte como pasante en "Bamboozled". Después de graduarse en 1999, trabajó su camino en varias capacidades dentro de los departamentos de arte de una larga lista de películas para notables realizadores, entre ellos Woody Allen con "Hollywood Ending" y "Everything Else"; "Far From Heaven" de Todd Haynes ; "Catch Me If You Can" de Steven Spielberg ; "Broken Flowers" de Jim Jarmusch ; "Across The Universe" y "The Tempest" de Julie Taymor y; "Synechdoche, New York" de Charlie Kaufman ; "The Darjeeling Limited" de Wes Anderson ; "Morning Glory" de Roger Michell ; "The Beaver" de Jodie Foster ; y la epopeya bíblica de Darren Aronofsky "Noah".

Su primera película como diseñador de producción fue "Pretty Bird" , para el actor convertido en director Paul Schneider, seguido por "The Answer Man" de John Hindman. Ambas películas fueron seleccionadas para la competencia dramática en el Sundance Film Festival.

Desde entonces, DiGerlando ha diseñado "Dark Horse", de Todd Solondz, nominado por el Venice Film Festival para un Golden Lion Award; el thriller de eco-espionaje de Zal Batmanglij y Brit Marling "The East"; la ganadora del Gran Premio Deauville de Rahmin Bahrani "99 Homes"; la entrada de Gus Van Sant en Cannes "The Sea of ​​Trees"; y la moderna adapcació de Spike Lee de Aristófanes "Chi- Raq". Además, fue el diseñador de producción de la serie de MTV "I Just Want My Pants Back", para el productor ejecutivo Doug Liman.

Recientemente se volvió a asociar con Batmanglij & Marling en la primera temporada de la serie original de Netflix "The OA". DiGerlando también acaba de terminar la producción de la serie de Cary Fukunaga "Maniac", protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, también para Netflix.

JULIETTE WELFLING (Editora) colaboró ​​previamente con el director Gary Ross en la sensación de taquilla "The Hunger Games" y en el reciente drama de época "The Free State of Jones", protagonizada por Matthew McConaughey.

Welfling fue nominada para el Academy Award por su edición en el drama de 2007 de Julian Schnabel "The Diving Bell and the Butterfly",también ganó un Premio César en su Francia natal por su trabajo en la película.

Además, ha ganado cuatro Premios César a la Mejor Edición por "See How They Fall ", "The Beat That My Heart Skipped", "A Prophet" y "Rust and Bone", todos para el director Jacques Audiard . Welfling también ha sido nominada a los César premios por su edición de "The Past", escrita y dirigida por Asghar Farhadi, y de Audiard "Read My Lips" y "Dheepan".

Welfling ha editado todas las películas de Audiard , incluyendo recientemente el próximo "The Sisters Brothers", protagonizado por Jake Gyllenhaal y Joaquin Phoenix y que saldrá en 2019.

Sus muchos otros créditos incluyen" Far from Men" de David Oelhoffen", Love and Bruises " de Ye Lou", Miral " de Schnabel y "The Science of Sleep" de Michel Gondry , para nombrar solo algunos.

SARAH EDWARDS (Diseñadora de Vestuario) recientemente diseñó el vestuario para la comedia "Masterminds ", protagonizada por Zack Galifianakis , Owen Wilson, Kristen Wiig y Jason Sudeikis ; y para la aventura de acción y fantasía "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows", protagonizada por Megan Fox, Will Arnett y Laura Linney . Anteriormente había trabajado como diseñadora de vestuario en "Teenage Mutant Ninja Turtles", también protagonizada por Fox y Arnett. Además, diseñó el vestuario para el episodio piloto de la serie de HBO "Billions ", protagonizada por Damian Lewis y Paul Giamatti .

Los créditos anteriores de Edwards como diseñadora de vestuario incluyen "The Secret Life of Walter Mitty" de Ben Stiller , por la que obtuvo una nominación al Premio Costume Designers Guild; la comedia de Brett Ratner "Tower Heist ", protagonizada por Stiller y Eddie Murphy; el thriller de acción "Salt" de Phillip Noyce, protagonizado por Angelina Jolie; la comedia romántica "When in Rome ", protagonizada por Josh Duhamel y Kristen Bell; la comedia "Ghost Town ", protagonizada por Ricky Gervais y Greg Kinnear; El drama nominado al Oscar de Tony Gilroy "Michael Clayton", con George Clooney en el papel principal; el thriller político de Sydney Pollack "The Interpreter", protagonizado por Nicole Kidman y Sean Penn; "Uptown Girls" de Boaz Yakin , protagonizada por Brittany Murphy y Dakota Fanning; y "Igby Goes Down" de Burr Steers , por la cual fue nominada para un premio del Costume Designers Guild Award.

Sus otros créditos incluyen "The Perfect You", protagonizada por Jenny McCarthy; "Jack Frost", protagonizada por Michael Keaton y Kelly Preston; "The Last Days of Disco ", protagonizada por Chloë Sevigny y Kate Beckinsale; y "The Devil's Advocate " de Taylor Hackford , en la que se desempeñó como diseñadora de vestuario junto a Judianna Makovsky .

Edwards también ha diseñado para el escenario. Su trabajo en el teatro incluye la producción de Broadway de "Tru"; la producción del 2005 de "Romance" de David Mamet en el Mark Taper Forum; y numerosas producciones en Atlantic Theatre Company en Nueva York.

DANIEL PEMBERTON (Compositor) es un Ivor Novello - ganador y dos veces al Golden Globe - y BAFTA Award- nominado compositor que ha sido citada regularmente como uno de los más emocionantes y originales nuevas voces que trabajan en las bandas sonoras de hoy.

Obtuvo su última nominación al Golden Globe por Mejor Canción, por la canción principal de la película "Gold", interpretada por Iggy Pop. Pemberton también compuso la partitura para la película, dirigida por Stephen Gaghan y protagonizada por Matthew McConaughey. El año anterior fue nominado para un Golden Globe por su banda sonora para la aclamada película biográfica de Danny Boyle "Steve Jobs", protagonizada por Michael Fassbender y Kate Winslet.

Pemberton creó más recientemente las partituras de cuatro películas muy diferentes estrenadas en el 2017: "Molly's Game" de Aaron Sorkin, protagonizada por Jessica Chastain; "All the Money in the World" de Ridley Scott, protagonizada por Michelle Williams y Christopher Plummer; de Peter Landesman "Mark Felt: The Man Who Borught Down the White House" protagonizada por Liam Neeson; y "King Arthur: Legend of the Sword" de Guy Ritchie, protagonizada por Charlie Hunnam y Jude Law.

Anteriormente había colaborado con Ritchie en "The Man from U.N.C.L.E.". Por su trabajo en esa película, junto con "Steve Jobs" y la candidata a la Plama de Oro de Cannes "Mal De Pierres" ("From the Land of the Moon"), Pemberton fue nominao al Compositor de Cine del año en los Premios World Soundtrack del 2016. En el 2014, fue nombrado Discovery of the Year en los World Soundtrack Awards , por sus partituras para "The Counselor", de Ridley Scott , y las películas indie "Blood ", "In Fear" y "Cuban Fury".

Pemberton trabajó durante más de dos décadas en la televisión británica, componiendo para un número de de dramas y documentales ganadores del BAFTA y Emmy, entre ellos "Peep Show", "Complicit", "Upstairs Downstairs", "Dirk Gently", "Prey", "Space Dive", "Occupation", "Hiroshima " y "Desperate Romantics ", por la cual ganó el Premio Ivor Novello .

Su gran oportunidad en cine llegó después de que Ridley Scott quedó tan impresionado con el trabajo \de Pemberton para el thriller sobrenatural del 2011, "The Awakening", que lo contrató al compositor para componer para "The Counselor". La mancuerna colaboró ​​de nuevo en la primera incursión de Scott en la televisión, la película de Showtime "The Vatican".

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



