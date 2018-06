Paranormal: Sinopsis, reparto, ficha: Nails

SINOPSIS

Después de sobrevivir a un accidente casi fatal, la entrenadora de atletismo y además madre, Dana Milgrom (Shauna Macdonald, actriz malaya vista en "El descenso" de Neil Marshall, "La era de la oscuridad" de Simon Hunter, "El descenso 2" de Jon Harris, y "Star Wars: Los últimos Jedi" de Rian Johnson), se despierta en el hospital, paralizada y encarcelada en su propio cuerpo, obligada a comunicarse a través de un programa de voz artificial.

Mientras lucha por recuperar el control de su vida, Dana se enfrenta a un espíritu vengativo; una presencia aterradora llamada Nails, de quien está convencida de que existe dentro de su habitación del hospital.

Enfrentado con el escepticismo de su esposo, de los doctores y el personal, que creen que sufre un colapso mental, Dana se queda luchando por mantener el control de la realidad a medida que los ataques dirigidos se vuelven cada vez más violentos.

Para salvar su matrimonio y su vida, Dana debe encontrar la manera de convencer a su familia de que Nails es real antes de que tenga éxito en destruirla a ella y a todos los que se interpongan en su camino.

FESTIVALES

Participó en febrero de 2017 en el European Film Market (EFM) en el Festival de Cine de Berlín (Alemania). Compitió en el Festival Internacional Audi de Cine de Dublin (Irlanda). Compitió por el Melies de Plata de la Federación de Festivales de Cine Fantástico Europeo en el 35° BIFFF - Festival Internacional de Cine de Fantasía, Fantástico, Thriller y Ciencia Ficción de Bruselas (Bélgica).

DENNIS BARTOK

(1° de marzo de 1965. Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos).

Se graduó en la New York University's Tisch School of the Arts Film. Trabajó para Tribeca Producctions de Robert De Niro. Durante 13 años fue el encargado de programación de la Cinemateca Americana del Teatro Egipcio en Los Angeles. Ha escrito junto a Jeff Joseph el libro de no-ficción "A Thousand Cuts - The Bizarre Underground World of Collectors and Dealers Who Saved the Movies." ("Mil cortes - El extraño mundo subterráneo de coleccionistas y distribuidores que salvaron a las películas"). Guionista de "The Red Herring" (Corto, 1988) de Ari Taub. Productor y guionista de "Atrapados entre las cenizas" (2006), largo con 5 episodios dirigidos por Sean S. Cunningham ("Jibaku"), Joe Dante ("Wraparound"), Monte Hellman ("Stanley's Girlfriend"), John Gaeta ("My Twin, The Worm") y Ken Russell ("The Girl With Golden Breasts"). Ha dirigido "Quarter 'Til" (Corto, 1990). PARANORMAL ("Nails", 2017) es su opera prima como director.

Ha comentado sobre su film debut: "Esta es una película de terror sofocante y aterradora, en la que la protagonista se encuentra encerrada en su propio cuerpo, indefensa ante el horror que la acecha. En este sentido la interpretación de Shauna Macdonald ha sido excepcional, su concentración y su crudeza emocional llevaron la película a un nivel completamente diferente".

FICHA TÉCNICA

PARANORMAL ("Nails", Irlanda, 2017)

Idioma: Inglés / Calificación: SAM 16 / Duración: 85'.

Distribuye: SBP / Estreno en Cines: 28/06/2018

Rodada en el Royal City Hospital of Dublin, Irlanda.

Dirección: DENNIS BARTOK.

Producción: BRENDAN MCCARTHY, JOHN MCDONNELL, HERMAN SLAGTER, JAN DOENSE.

Producción ejecutiva: TOM ABRAMS, JOSEPH KAUFMAN.

Guión: DENNIS BARTOK, TOM ABRAMS.

Fotografía: JAMES MATHER.

Música: ADE FENTON y TIM SLADE.

Montaje: JOHN WALTERS.

Diseño de producción: TIL FROHLICH.

Dirección artística: ALMHA MCCAUL.

Vestuario: SARAJANE FRENCH O'CARROLL.

Maquillaje: CASSI BROOKES, STEPHANIE LYNNE SMITH.

Sonido: AZA HAND, ALAN SCULLY, PATRICK DRUMMOND.

Efectos visuales: ELI DORSEY, JOHN WALTERS.

FICHA ARTÍSTICA

SHAUNA MACDONALD (Dana Milgrom),

ROSS NOBLE (Trevor Helms),

STEVE WALL (Steve Milgrom),

CHARLOTTE BRADLEY (Beth Leaming),

LEAH MCNAMARA (Gemma Milgrom),

DENNIS BARTOK (Earl Rossiter),

CONOR SCOTT (Técnico AV),

ROBERT O'MAHONEY (Dr. Stengel),

RICHARD FOSTER-KING (Nails / Eric Nilsson),

KREETA TAPONEN (Paramédica).

