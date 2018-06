Ritual: Sinopsis, reparto, ficha: The Ritual

SINOPSIS

Tras la violenta muerte de un compañero de la universidad, cuatro amigos - Luke (Rafe Spall), Hutch (Robert James-Collier), Phil (Arsher Ali) y Dom (Sam Throughton), deciden acampar en las montañas de Suecia para convivir y recordar viejos tiempos. Desafortunadamente, los excursionistas inexpertos rápidamente se pierden en la maleza del bosque.

Cuando cae la noche y baja la temperatura, el grupo de amigos se ve obligado a refugiarse en una cabaña abandonada. Dentro de la cabaña descubren los artefactos de un ritual macabro y durante la noche, cada uno de ellos tiene horripilantes pesadillas. Conforme el miedo empieza a destruir su amistad, los resentimientos del pasado salen a flote y les entra la desesperación por salir del bosque.

Pero los cuatro amigos no están solos. Algo o alguien malvado los está observando y los obligará a enfrentarse a sus peores miedos para asegurarse de que nunca logren escapar.

Tal vez hubiera sido mejor opción ir a Las Vegas…

El Ritual está basada en la aclamada novela del escritor británico, Adam Nevill. El director, David Bruckner, un apasionado del cine de terror, vio la oportunidad de crear una película que explorara más allá del miedo y pudiera profundizar en sentimientos complejos y en la naturaleza de las emociones humanas.

"Me interesaba mucho explorar las debilidades de cada personaje" comenta Bruckner. "las películas de acción y aventura suelen tener un elemento masculino y muchas veces ese elemento es una idea ficticia de lo que realmente es la masculinidad".

"Pero creo que con el terror podemos hacer más que eso y volver la historia más personal al abordar miedos que toda la audiencia (particularmente los hombres) han experimentado".

En vez de enfocarse en la valentía, Bruckner quería enfocarse en la cobardía. "La cobardía es un elemento que está profundamente engendrado en la trama," dice el director, "se ve en los fracasos de los personajes y en sus debilidades que van saliendo a la luz durante la película".

Como cualquier ser humano, los cuatro personajes - Luke (Rafe Spall), Hutch (Robert James-Collier), Phil (Arsher Ali) y Dom (Sam Troughton) - tienen tanto fuerzas como debilidades. Comparten muchos buenos recuerdos de sus días en la universidad, pero también cargan con el peso de una experiencia traumática que sucedió hace poco.

"Había un elemento en la historia que sentí que podía explotar. Un elemento que he utilizado previamente al crear historias de terror" continúa Bruckner. "Tomar un miedo preexistente y plasmarlo en la pantalla es una buena forma de enganchar a la audiencia desde antes de llegar a los sustos y al terror visual. El truco es enfatizar un sentimiento desde el principio con el que todos se pueden relacionar. En este caso siempre existe el potencial para cometer un acto de cobardía."

Fue esta complejidad de la historia la cual volvió el proyecto muy atractivo para el actor principal, Rafe Spall. "A Rafe y a mí nos interesaba mucho crear algo que tuviera los aspectos típicos del terror, pero lo queríamos hacer de una manera muy coloquial y creíble a través de la interacción entre los personajes", añade el director.

"Había un nivel de realismo que queríamos plasmar en la pantalla, era algo que los dos queríamos lograr. Fue muy afortunado que Rafe se uniera al proyecto".

Normalmente a Spall no le atrae el género del terror, pero pensó que El Ritual era algo diferente. "La verdad no soy fan de ese género" admite el actor. "Nunca voy a ver películas de terror al cine y por esa razón me había abstenido de actuar en una, pero cuando leí el guión de El Ritual me pareció que era original y diferente. Luego conocí al director y mis expectativas fueron confirmadas."

"Nunca había leído la novela" añade Spall, "lo que me atrajo del guión fue que los personajes estaban muy bien escritos y para mí ese es un requisito necesario para una buena película de terror: que la trama pueda sostenerse, aunque quites el factor sobrenatural."

Robert James-Collier, está de acuerdo con su coprotagonista. "Es una película acerca de la naturaleza humana" comenta James-Collier. "Es acerca de cómo la gente responde de maneras diferentes ante una situación estresante", añade el actor. "Eso fue lo que me atrajo del proyecto. Definitivamente había química entre todos".

Al igual que Spall, James-Collier cree que la película te atrapa desde antes de que emerja el elemento sobrenatural. "Mientras leía el guión, pensé que era un thriller sicológico, fue hasta el momento en el que los amigos ven algo entre los árboles que entendí que se trataba de algo sobrenatural," dice el actor. "Hasta ese punto podría ser una película acerca de la naturaleza humana en la que un grupo de hombres se debe enfrentar a la naturaleza y a sus elementos".

James-Collier compara la película con 127 Hours. "Es una historia de supervivencia. De eso trata nuestra película desde el momento en el que nos perdemos en el bosque. Estamos en medio de un lugar muy hostil y solo tenemos suministros para unos cuantos días. Esta podría ser una película totalmente diferente hasta el momento en el que aparece el elemento sobrenatural."

Pero el elemento sobrenatural aparece y, como en muchas películas de terror, hay mucha ambigüedad acerca de que ocurre a lo largo de la historia.

El productor, Richard Holmes, nos explica: "Los cuatro amigos saben que algo está mal desde que encuentran al venado mutilado. En ese momento se vuelve evidente que algo sobrenatural habita en el bosque, pero al mismo tiempo la audiencia aún no ha visto ninguna evidencia de que existe ese factor sobrenatural y puede pensar que el atroz acto fue cometido por un ser humano".

"Lo que sea que habita en el bosque parece alimentarse del miedo y la ansiedad de los excursionistas" comenta Bruckner. "Aunque no sabemos qué es, sabemos que le gusta observarlos a distancia. Se mete en sus mentes y les provoca pesadillas".

"Básicamente, algo los está acechando," afirma el director. "Hay algo en el bosque, pero ¿qué es? Al tener una noción muy vaga de lo hay en el bosque, podemos ver mejor cómo emergen sus personalidades cuando se enfrentan a las incertidumbres que conlleva su situación."

El no saber a que se enfrentan es lo que corrompe a los personajes. "A lo largo de la película puedes ver cómo van cambiando las cosas" comenta Bruckner. "Al principio Hutch parece ser el líder, luego Dom toma su lugar y al final es Luke quien se debe hacer cargo del grupo".

"El terror se amplifica al no saber qué tan cerca están de la salida, ni que les depara, ni cuánto peligro corren. También se amplifica al no entender si su problema es una manifestación de sus propios miedos o si algo sobrenatural los está manipulando".

La película mantiene a la audiencia en la incertidumbre.

ACERCA DEL DIRECTOR DAVID BRUCKNER

David Bruckner es un director y guionista americano que se dió a conocer al crear el segmento Amateur Night para la antología de terror V/H/S. También dirigió The Signal una película de terror que se produjo con un presupuesto de menos de 50,000 dólares y fue nominada a los Independent Spirit John Cassavetes Awards. David también escribió y dirigió un segmento de Southbound, la aclamada antología que se estrenó en el TIFF del 2015.

David desarrolló The Dailies Project, un taller experimental de cine a través del cual creo varios cortometrajes. Uno de los cortometrajes que produjo fue Talk Show el cual compitió en el ATLFF del 2011. También codirigió una adaptación experimental de The Robbers, la obra de Friedrich Schiller.

The Ritual, la película más reciente de David, se estrenó en el TIFF del 2017.

ELENCO

Luke: RAFE SPALL

Phil: ARSHER ALI

Hutch: ROBERT JAMES-COLLIER

Dom: SAM TROUGHTON

FICHA TÉCNICA

Dirigida por: David Bruckner

Producida por: Jonathan Cavendish, Richard Holmes

Duración: 94 minutos

Género: Terror

Basada en la novela de : ADAM NEVILL

Productores: RICHARD HOLMES, JONATHAN CAVENDISH

Productores Ejecutivos: XAVIER MARCHAND, ANDY SERKIS, WILL TENNANT, PHIL ROBERTSON

Editor: MARK TOWNS

Compositor: BEN LOVETT

Diseño de Producción: ADRIAN CURELEA

Co Productor: PATRICIA POIENARU

