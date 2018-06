Secretos ocultos: Sinopsis, reparto, ficha: El secreto de Marrowbone

SINOPSIS

Cuatro hermanos, temiendo que los separen tras la muerte de su madre, se esconden del mundo en su abandonada granja, un lugar cuyas viejas paredes esconden un terrible secreto.

Aunque la película se desarrolla en un lugar ficticio en Maine, en realidad se grabó en Asturias, España. Una de las principales condiciones que Sánchez propuso, y que el resto del equipo estuvo de acuerdo con él, era que la casa tenía que ser real, no un conjunto. Señaló que "era esencial que crujiera", sopló. "Él fue el que propuso la Torre de Arango en Pravia como set principal.

En cuanto al interior, la austeridad fue la regla al definir los espacios. Sin embargo, insistieron en que cada detalle, cada objeto, contará la historia de los hermanos. Esta es una de las características que mejor define la carrera de Patrick Salvador: su obsesión por hacer de cada una de las opciones de su disciplina una extensión de la historia. Todos los actores estaban especialmente emocionados de trabajar en un lugar real.

En cuanto a la luz, buscaron fuentes naturales desde el principio. "Vimos que habían una forma de utilizar luz natural para que todo se viera lo más real posible, haciendo que los personajes se movieran dentro de los espacios de forma natural y con mucha libertad ", dice Giménez.

"Es una película con mucho corazón, con mucho espíritu. Lo que espero lograr es que cuando las personas vean la película, tengan la misma sensación con la música que yo cuando la vi integrada. Dejarlos pensando 'esta historia siempre ha existido', que es atemporal. Espero que la música contribuya a reforzar ese sentimiento clásico ", dice Velázquez.

"Lo difícil de esta película es hablar de ello sin revelar ningún detalle. El público va a encontrar un universo muy rico, lleno de matices, con muchos giros y sobre todo, con mucha emoción. Eso es lo que hemos puesto en la película y espero que sea lo que el espectador perciba ", dice Sánchez

NOTA DEL DIRECTOR SERGIO G. SÁNCHEZ

Para mí, Secretos Ocultos es un thriller que combina muchos elementos: thriller, horror, una historia de amor y fantasía. Me interesa que el espectador se adentre en esta mezcla de géneros que lo invita a participar activamente en el juego para componer el rompecabezas.

Mi intención era hacer un clásico de suspenso, filmar de tal manera que pareciera una película de otro tiempo, lejos de los patrones de los géneros de cine actual. Pero para que esto no parezca un ejercicio de nostalgia, intenté narrarlo agregándolo a la estructura compleja y original.

Utilizo a menudo el símil de las matrioshkas para definir la estructura de la película. Esta no es una historia clásica en tres actos, sino que tiene un marco más complejo. Cada vez que se revela un nuevo misterio, es como si abrieramos una de estas muñecas rusas y la película cambiara revelando una nueva identidad. Lo que comienza como una historia, se convierte en un drama familiar, luego en una historia de fantasmas, después en un thriller psicológico y así sucesivamente hasta que finalmente se llega a la última de las muñecas, que rodea el corazón de la historia y la emoción de esta fábula.

Durante todo el proceso, estaba muy consciente de que la película podía tener más de un significado. Pensaba que si el espectador asiste a ver la película sin saber nada, puede seguir la trama y disfrutar cada vuelta de tuerca. Pero una vez que conoces todos los secretos, puedes ver la película de nuevo y entenderla de una manera diferente. El lado más legendario de la historia adquiere un nuevo significado una vez que se comprende todo lo que está sucediendo. Puedes volver a ver la película y hacer un nuevo viaje con los personajes. Para lograr esto, he intentado llenar la historia con pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos en una primera vista y que adquieren un nuevo significado cuando se observa posteriormente.

Poder filmar con un reparto inglés, en Asturias, reproduciendo un lugar de Estados Unidos ha sido un lujo y un placer. Creo que tenemos el mejor escenario natural del mundo y deberíamos sacar más provecho de ello. Pocos países en el mundo tienen una variedad de paisajes tan ricos como el nuestro y calificados profesionales locales. Creo que atraer la filmación de cintas internacionales en nuestro país para fortalecer nuestra industria es tan importante como hacer un cine español que represente nuestra cultura. Planeamos rodar en los Estados Unidos

Estados Unidos o Canadá, y desde el punto de vista financiero habría sido más beneficioso debido a las exenciones de impuestos que podríamos haber tenido afuera, pero para nosotros era muy importante probar que la película podría filmarse aquí con un equipo local. Trabajamos cuidadosamente todos los aspectos, desde la fotografía, diseño de producción y vestuario para que fuera creíble. Después de pasar la primera prueba en Toronto, sabíamos que había funcionado.

Lo que más me enorgullece es el reparto de la película. George MacKay, Anya Taylor Joy, Charlie Heaton, Mia Goth y Matthew Stagg son actores sensacionales, que dan todo, con niveles de auto demanda fuera de lo común y son fantásticos en la cinta. Aún no son nombres conocidos para el público. Todos están al comienzo de sus carreras, pero yo realmente creo que todos tendrán un futuro brillante en diez años. Y cuando mire hacia atrás, no creeré la suerte que tuve de tener un elenco tan espectacular en mi primera película.

FICHA TÉCNICA

Director: Sergio G. Sánchez

Guión: Sergio G. Sánchez

Género: Drama / Terror / Thriller

Duración: 110 min.

