Sin filtros: Sinopsis, reparto, ficha: Sin rodeos

SINOPSIS

Paz (Maribel Verdú) es una mujer socialmente avanzada de 39 años. Clase media. Trabajadora incansable de una Agencia de Publicidad con el código ético propio de una cuarentañera, tan desconocido para las nuevas generaciones.

Encargada de todas las labores de logística de la casa. Responsable de llevar el dinero al hogar, puesto que está casada con un artista mayor que no vende cuadros, pero si se dedica a pintarlos. Sufridora de la adolescencia del hijo de su marido en su propia casa sin que su padre le diga nada… En definitiva, una mujer que sufre con resignación, calla y aguanta…

La llegada al trabajo de una youtuber recién iniciada en el mundo de la publicidad que el jefe valora más que a Paz ante unos clientes por ser joven (la típica que cree haber descubierto la rueda), la falta de comunicación con su marido para que entienda lo que le está pasando en el trabajo en el que lleva años, los choques constantes con el mal educado adolescente- hijo de su marido que vive bajo su techo y que no la respeta por no ser su madre… le hacen llegar al estado de visitar a un gurú llamado Soy Baba.

Ahí descubre que la única cura para liberarse del dolor en el pecho que le provoca su asfixiante vida de resignación en todo, es decirles a las personas que le rodean las cosas SIN FILTRO. A partir de este momento, nuestra protagonista se verá envuelta en un montón de situaciones muy divertidas donde todos los que le rodean descubren a la nueva Paz, liberada que aprende a respetarse a sí misma. Una comedia divertida sobre la crisis de los 40 en la mujer

NOTA DEL DIRECTOR

Tras dirigir cinco películas de Torrente, me di cuenta (soy un poco lento…) de que un porcentaje elevado de mi público era masculino. Esto me llevó a una reflexión: "¿Es que no voy a ser capaz de hacer una película que les guste sobre todo a las mujeres). Yo mismo me respondí: Claro que puedo!.

Ya lo decía mi madre "¿Hijo, por qué no haces una comedia romántica? Se te daría muy bien". Y las madres, por lo menos la mía, siempre tiene razón.

Además, tenía que hacer algo para compensar a todas mis amigas que siempre me han recriminado que sus parejas les habían llevado (Arrastrado) a ver alguna película de Torrente. ¡Aquí tendrán su oportunidad de vengarse!. Podrán llevar (obligar) a sus contrarios a ver "Sin Rodeos". Ellas disfrutarán y me atrevo a decir que ellos también y creo que en la misma medida…

"Sin Rodeos" es una comedia empoderada, esta nueva palabra suena mucho últimamente y hemos incorporado ya a nuestro vocabulario diario.

Es una comedia liberadora. Creo que cualquier persona que se sienta sometida, oprimida y deprimida va a empatizar inmediatamente con nuestra protagonista: Maribel Verdú.

Ella me ha enseñado que es mucho más sencillo hacer películas con actrices súper dotadas, hasta ahora mi protagonista siempre había sido un chico gordo, al que he llevado a todas mis películas por mi propio interés ya que básicamente hacía lo que yo decía…

Se levantaba a la misma hora que yo y llegábamos al set de rodaje al mismo tiempo… pero lo de Maribel es de otro planeta. Qué pedazo de actriz, qué afinada, precisa, sutil, tierna, encantadora y vulnerable está en "Sin Rodeos". ¡Qué bien lo que ha hecho!

Creo de verdad que le va a gustar a todo el mundo, lo que me va a permitir ir diciendo por ahí que por supuesto el mérito es mío y está muy bien dirigida. Pero entre nosotros, tengo que reconocer que ha sido gozada y un placer, difícil de explicar trabajar con alguien inteligente, entusiasta y profesional. Su vitalidad y energía positiva han impregnado cada fotograma de esta película, algo grandioso ya que Maribel aparece en cada secuencia.

Del resto del reparto poco puedo decir, podría estar hablando durante horas. Todos magníficos, efectivos y brillantes. Grandes dentro de su campo. Ellos hacen avanzar la película y componen el perfecto contrapunto para Maribel. Son, como siempre en mis películas la gente que más me divierte o que más admiro, muchos amiguetes personales y otros con los que he tenido la suerte de trabajar por primera vez y que espero no sea la última.

Estoy deseando enseñar la película a todo el mundo, compartir el optimismo, las risas y la moraleja de esta primera película como director sin Torrente. Espero que pronto podáis verla y compartir mi entusiasmo. Santiago Segura

ELENCO

Maribel Verdú

Santiago Segura

Rafael Spregelburd

Candela Peña

Diego Martín

Cristina Pedroche

FICHA TÉCNICA

Dirección:Santiago Segura

Guión: Santiago Segura, Marta González de Vega, Benigno López

Duración: 87 minutos

Género: Comedia

