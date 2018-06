Un viaje extraordinario: Critica: The Mercy

Un viaje extraordinario es una biopic que cuenta una historia curiosa, pero que es tan pequeña que es más adecuada para un corto que para un largometraje.



El relato detalla puntualmente lo que fue el viaje de Donald Crowhurst, y nada más que eso. En mi artículo con la sinopsis no aclaré algo con respecto al viaje que si lo lees en otro sitio, no te queda nada por ver de novedoso (si querés saber que es, lo voy a poner al final, después de mi nombre).



Por lo tanto, si bien la película tiene cierto interés, en sí no pasa mucho ni se explica demasiado sobre el protagonista (dicho sea de paso, con tantos días en el mar, creo que la piel la tendría un tono más bronceado que el que se muestra, y dudo que se afeitara tan prolijamente).



Una película pasatista y nada más.

Cintia Alviti

SPOILER: Las cosas no le fueron bien en el viaje y optó por engañar a los organizadores del evento sobre cuál era su verdadera posición.

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data