Desobediencia: Sinopsis, reparto, ficha: Disobedience

SINOPSIS

Una mujer regresa a su comunidad judía ortodoxa tras la muerte de su padre rabino y provoca controversia cuando muestra interés en una vieja amistad de infancia.

En una sinagoga judía ortodoxa en Hendon, el frágil RAV KRUSHKA (Anton Lesser) se derrumba mientras da un sermón.

A medida que comienzan los ritos funerarios en Londres, la hija exiliada del rabino, RONIT KHRUSKA (Rachel Weisz) vive su vida como fotógrafa en Manhattan.

Durante una sesión de fotos, la Sinagoga de Brooklyn le informa que su padre murió. Afectada por la noticia y en un estado vulnerable, se emborracha en un bar local y duerme con un hombre indeterminado.

Ronit vuela a su casa en Londres, donde se siente fuera de lugar en la comunidad judía ortodoxa que dejó atrás. Ella es recibida en la casa de DOVID KUPERMAN (Alessandro Nivola), una figura de hijo para Rav, quien se sorprende por el regreso inesperado de su amiga de infancia. Su bienvenida dentro de la casa es hostil por parte de aquellos en la comunidad que se reúnen en honor del Rav. Su tía FRUMA HARTOG (Bernice Stegers) la saluda más abiertamente, aunque el ambiente es frio entre Ronit y su tío MOSHE HARTOG (Allan Corduner). Ronit está molesta y enojada porque no fue informada de la enfermedad de su padre y porque el obituario de su padre afirma que no tuvo hijos.

A pesar de la tensión que rodea la partida repentina de Ronit en el pasado, Dovid la invita a quedarse con él y su esposa. Ronit se sorprende al descubrir que está casado con su ex mejor amiga ESTI (Rachel McAdams), ahora maestra en una escuela de niñas ortodoxa. Existe incomodidad entre las dos mujeres, un pasado complicado claramente se cierne sobre ellas.

Al día siguiente, Ronit visita la tumba de su padre. Después de algunas oraciones en su casa, Dovid, Esti y Ronit van a cenar a la casa Hartog con RABBI GOLDFARB (Nicholas Woodeson) y REBBETZIN GOLDFARB (Liza Sadovy). Ronit intenta hablar con su tío sobre la venta de la casa de su padre, pero él le dice que ahora no es el momento adecuado para un tema así. La conversación gira en torno a la exitosa carrera de Ronit como fotógrafa y Rebetzin se pregunta por qué recurre a Ronnie Curtis después de ver una de sus fotos en una revista. Esti, uniéndose silenciosamente a la conversación afirma que las mujeres cambian sus nombres todo el tiempo cuando se casan y pierden su propia historia. Todos están silenciosamente sorprendidos por el polémico comentario de Esti. Rebetzin continúa cuestionando la vida de Ronit en Nueva York y le pregunta por qué todavía no está casada, ya que es la forma en que debería ser para una mujer. Ronit no está de acuerdo, calificando el matrimonio como una obligación institucional y que si se hubiera quedado en la comunidad y se hubiera casado, se habría suicidado. Todo el mundo está conmocionado por su arrebato y Ronit, culpando a su jet lag, se excusa para irse a casa. Dovid a petición de Esti, se marcha para llevarla a su casa. Ronit se une a Dovid, con la esperanza de que su padre supiera que realmente lo amaba. Dovid, luchando contra las reglas de su religión, trata de consolar a su amiga de infancia sin tocarla.

Ronit visita a su tío Hartog en la tienda de pelucas para continuar la discusión sobre la venta de la casa de su padre pero Hartog le informa que el Rav dejó la casa y todo su contenido a la Sinagoga. Ella se va y pronto se encuentra con Esti afuera de un supermercado. Juntas visitan la casa del Rav, un lío lleno de equipos médicos, no es la casa lo que Ronit quería, sino que su padre la reconociera en su testamento. Esti admite que no quiere que Ronit se marche nuevamente, los sentimientos del pasado se reavivan y se besan, al principio tímidamente cuando Ronit retrocede y luego apasionadamente. Ronit retrocede una vez más, confundida acerca de sus sentimientos.

Se van de la casa y Esti confiesa que llamó a la Sinagoga de Brooklyn para informar a Ronit de la muerte de su padre. Ella le dice a Ronit que se casó con Dovid, un hombre a quien no ama pero respeta ya que estaba mentalmente mal después de la partida repentina de Ronit y se casó con su mejor amigo por sugerencia del Rav. Mientras se relajan mutuamente y se besan nuevamente son interrumpidas por HINDA (Clara Francis) y su esposo LEV (Mark Stobbart) y no están seguras si estos las vieron. Esti se va corriendo a casa, tensa, casi abraza a Dovid pero su matrimonio todavía carece de la pasión que tiene con Ronit.

En la escuela, Esti es convocada para ver a la directora MRS SHAPIRO (Caroline Gruber), donde Hinda y Lev esperan para enfrentarla. Las denuncias sobre Esti y Ronit también plagan a Dovid cuando la Sinagoga le pide que acepte el trabajo del Rav.

Ronit espera a Esti en las puertas de la escuela, donde Esti le cuenta acerca de la queja formal que Hinda y Lev presentaron contra ella. A sugerencia de Ronit, escapan de la comunidad unida y se dirigen al centro de Londres por un día. Ronit y Esti continúan teniendo conflictos en su atracción; Esti se siente culpable y trata de llevar una buena vida en línea con su fe, pero no puede evitar desear a su ex amante. Van a un hotel donde hacen el amor, están completamente gusto y eufóricas en compañía una de la otra. Hablan de cómo el padre de Ronit se enteró de su relación hace muchos años.

Esti regresa a casa tarde en la noche, Dovid está esperando en su habitación. Él trata de acercarse a ella, pero su anhelo de tener intimidad con su esposa es rechazado una vez más por una confundida Esti.

Nauseabunda al día siguiente, Esti comienza a preguntarse si está embarazada. Dovid confronta a Esti sobre las acusaciones de la Sra. Shapiro y ella admite lo que pasó entre ellas. La ira de Dovid casi se vuelve violenta debido a su frustración ante la incapacidad de su esposa sobre la idea de tener juntos una vida. Ronit, habiendo escuchado la discusión, trata de persuadir a Esti para que deje a su esposo, pero Esti lucha para tomar una decisión. Ambas intentan convencerse que son felices en sus vidas.

Incapaz de hacer frente a los acontecimientos actuales, Dovid busca refugio en la tranquila biblioteca de la sinagoga. El ambiente es tenso cuando regresa a casa para cenar con Ronit y Esti. Cuando Ronit anuncia que ha reservado un vuelo de regreso a Nueva York esa noche, Dovid parece aliviado y le pregunta a su esposa qué planea hacer ahora. Ronit y Esti se despiden dolorosamente, ambas incapaces de compartir sus verdaderos sentimientos. Esti acusa a Ronit de tomar la opción fácil al irse, Ronit sale corriendo de la casa y Esti golpea la puerta tras ella, ambas están desconsoladas por los recientes eventos.

Mientras Dovid duerme en medio de la noche, Esti sale de la casa y regresa a la habitación del hotel con un test de embarazo. A la mañana siguiente en el aeropuerto Ronit recibe una llamada de Dovid quien le comunica que Esti está desaparecida. Tras tratar de calmarlo, continúa camino a su vuelo, pero luego decide ir y ayudar a Dovid en la búsqueda de Esti.

Al volver a casa después de fracasar en la búsqueda de Esti, Ronit aún se siente molesta porque Dovid no le contó sobre la enfermedad de su padre. Esti regresa de su escondite y anuncia su embarazo. Dovid está contento creyendo que un niño resolverá todos sus problemas conyugales, pero en cambio Esti pide libertad para ella y para su hijo. Ella nació en la comunidad y quiere darle a su hijo la libertad de elección que ella nunca tuvo. Dovid se queda sin palabras y Esti se siente culpable por destrozar el sueño de su esposo de convertirse en padre.

Ronit y Esti asisten al Hesped en la sinagoga, intimidadas por las miradas que reciben. Esti intenta hacer las paces con Dovid pero él la ignora. Movida por la atmósfera sagrada del templo Ronit le pide a Esti que esté con ella en Nueva York. Se agarran de las manos cuando Dovid sube al podio donde lucha por pronunciar el discurso oficial sobre el fallecimiento del Rav. Al ver a Ronit en la multitud, en cambio contempla la noción de libertad y elección, un tema sobre el que el Rav habló en su sermón final y le otorga a Esti la autonomía que ha solicitado. Dovid rechaza la posición de la sinagoga y abandona abruptamente el Hesped. Afuera, vencidos por la emoción Esti y Dovid se abrazan, Ronit observa a lo lejos hasta que Dovid extiende un brazo y los tres amigos se dan un largo abrazo de corazón.

A la mañana siguiente, Ronit se prepara para irse al aeropuerto. Se despide silenciosamente de Dovid fuera de su habitación y se dirige a ver a Esti que ha dormido en el sofá. Ellas dicen adiós al parecer Esti ha decidido no unirse a Ronit en Nueva York. Mientras el taxi de Ronit se aleja por la calle Esti corre tras ella y la pareja se da un largo beso de despedida prometiendo permanecer en contacto. Una emocionada Ronit visita la tumba de su padre por última vez y toma una foto, logrando cerrar el capítulo sobre su fallecimiento y los recientes eventos.

HISTORIA DE PRODUCCIÓN

Rachel Weisz y Frida Torresblanco buscaban material para producir juntas, cuando Rachel mencionó la novela premiada de Naomi Alderman "Desobediencia". Frida leyó la novela durante un fin de semana y para el lunes sabía que esta era la historia que los socios productores estaban buscando.

"Establecimos esta relación creativa desde el principio, en la que sentíamos verdadera curiosidad por encontrar roles para mujeres, mujeres inteligentes, decididas y que toman decisiones, y no solo para apoyar al personaje masculino", explica Frida.

"Lo que realmente me atrapó de la novela fue el tema de la transgresión en el mundo moderno donde ya casi no hay tabú. El término desobediencia significa muy poco a menos que encuentres la comunidad adecuada para establecerlo como la pequeña comunidad judía ortodoxa en el norte de Londres. Si encuentras una historia de transgresión dentro de una sociedad ordenada y pasada de moda, creo que tienes un gran drama universal con el que cualquiera puede identificarse ", continúa Weisz.

Film4, que se unió a la producción en sus primeras etapas de desarrollo, con Rose Garnett y Daniel Battsek actuando como productores ejecutivos, presentó la película a Ed Guiney; reuniendo a Weisz y Guiney después de su exitosa colaboración en la nominada al Premio de la Academia The Lobster.

"Lo que realmente me gusto en la película fue cuán completamente humanos eran estos personajes con todos sus defectos y dudas; su perdón y su desobediencia." Guiney explica qué le atrajo del proyecto.

Torresblanco, después de ver la película Gloria de Sebastián Lelio, pensó que sería el director perfecto para el proyecto y le planteó la idea, como ella explica:

"Tiene una sensibilidad extraordinaria y se conecta profundamente con las mujeres: entiende la mecánica de cada detalle de la actuación. Le di el trabajo y de inmediato se sintió muy feliz y entusiasta. Leyó el libro y tuvo la misma sensación de la singularidad de esta historia que yo y subió a bordo".

"Es un cineasta increíble y crea una atmósfera maravillosa en el escenario; hay intensidad y un enfoque, pero una gran humanidad y mucha ligereza en su conjunto ", continúa Guiney.

Después de completar algunos borradores del guion, Lelio se reunió con la dramaturga galardonada, Rebecca Lenkiewicz, para hablar sobre continuar trabajando juntos en el guion. En el transcurso de un año, continuaron investigando y escribiendo el guion juntos, incluido pasar un fin de semana en un hotel judío y una visita a la comunidad ortodoxa con la autora, Naomi Alderman el cua Lenkiewicz describió como el "Estudio forense más interesante del mundo".

"Desde el principio fuimos muy empáticos acerca de donde debería ir. El libro de Alderman está lleno de conflicto y sabíamos que teníamos que mantener el fervor de Ronit sintiéndose obligada a volver a casa. Todos tememos a la familia, además de un amor, y quisimos honrar la complejidad del amor y la pérdida en su libro".

Desobediencia también reúne a Guiney y el Director de Fotografía Danny Cohen (ganador del Premio de la Academia por The King's Speech) después de su colaboración en Room, por la cual Guiney recibió una nominación al Oscar por Mejor Película.

Guiney amplía sobre su segunda asociación y la facilidad con la que Cohen puede trabajar con los actores:

"Danny Cohen tiene un gran instinto para permitir que los actores habiten el marco. Realmente confían en que los está capturando de la mejor manera y hay un trabajo de cámara increíble en la película".

Para Lelio, formaron un gran equipo en el set, como explica:

"Esta película fue una gran aventura para mí, ya que no conocía a nadie y Danny se convirtió en un gran socio. Siempre fue flexible y útil para encontrar formas de capturar bellamente el elemento de libertad para los actores".

Desobediencia, un drama de amor y lucha por la aceptación en contra de los confines de la comunidad ortodoxa regimentada en el norte de Londres, tiene una universalidad a la que el público responderá como concluye Lelio:

"Estamos atravesando una guerra en la que solo ciertas relaciones se consideran legítimas y quienes trazan la línea hacia dónde y con qué autoridad. Esta es una historia sobre personajes que están dispuestos a cambiar y evolucionar, pero para hacerlo tienen que pasar por estructuras muy rígidas y esa confrontación resuena con lo que estamos atravesando hoy en día como una sociedad humana en todo el mundo".

ENTREVISTAS

SEBASTIÁN LELIO

Director y Co-escritor

¿Qué le atrajo del material y por qué quería explorar esta historia?

Inmediatamente me enamoré de los tres personajes principales; es una historia de amor entre los tres y sobre cómo sus relaciones evolucionan y sus vidas se ven afectadas por estos días de dolor.

Como director chileno, cómo encontró el trabajo sobre el tema de judíos ortodoxos en el norte de Londres?

El trasfondo de los judíos ortodoxos es por supuesto muy importante pero lo que realmente está sucediendo en la película de cierta manera trasciende esa particular especificidad cultural. El corazón de la historia es muy universal.

¿Cómo describiría su proceso de trabajo con los actores?

Amo a los actores y tengo una forma de trabajar con ellos donde todavía puedes ver a la persona detrás del personaje. Entonces lo que ves en la pantalla es la persona que interpreta al personaje, ves a un actor librar una batalla artística frente a tus ojos y creo que de ahí viene la mayor cantidad de placer cinematográfico.

¿Cómo describiría la relación entre Ronit, Esti y Dovid?

Ronit es esta mujer moderna y de espíritu libre que ha escapado de sus orígenes. Esti se ha quedado en la comunidad pero se ha escapado de su verdadero yo. Al dejar que Ronit sepa de la muerte de su padre, Esti no solo le permite a Ronit la oportunidad de volver a conectarse con sus orígenes sino que también llama a su propio destino sabiendo que esta es su última oportunidad de ser liberada. Y existe este otro elemento importante de Dovid, el hijo espiritual del Rav y su sucesor natural. Los días de luto permiten que surjan todas estas pasiones y sentimientos reprimidos y se establece un nuevo orden.

¿Qué aportaron Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola al trío de amigos?

Son como una banda de rock'n'roll con tres guitarristas y eso trajo la principal fuente de energía a la película; Están defendiendo a sus personajes y eso crea una gran tensión cinematográfica.

¿Cómo fue trabajar con Rachel Weisz como productora además de actriz?

Una de las principales razones por las que acepté el proyecto fue porque Rachel Weisz estaba involucrada. Siempre la he admirado e imaginado como Ronit con su alma rebelde, era irresistible. Escribimos el guion con ella en mente para interpretar a Ronit, para que todas las cosas que siempre he admirado de ella pudieran tener la oportunidad de salir y brillar, la personalidad de Ronit creó muchas oportunidades para que surgieran emociones complejas.

¿Cómo se involucró Rachel McAdams y qué aportó al personaje de Esti?

Rachel McAdams tiene nobleza interna y le dio mucha dignidad al personaje. Al pasar los años, Esti se convirtió en una maestra disfrazada escondiéndose detrás de las pelucas y los modales. Pero en el fondo ella es una mujer desesperada que intenta reconectarse con quien es. A pesar de que Esti atraviesa una gran cantidad de situaciones complejas, hay algo muy estable en ella que le permitió al personaje ser fuerte y frágil al mismo tiempo. Rachel McAdams era capaz de manejar todas estas complejidades con increíble maestría y gracia.

¿Puede explicar la relación entre Ronit y Esti y lo que Rachel Weisz y McAdams le aportaron?

Seguí mi intuición de que la colisión de Rachel Weisz y Rachel McAdams iba a ser hermosa de ver y generar grandes chispas. De cierta manera vi a Ronit y Esti como la misma persona dividida en dos. Uno escapó y se hizo libre, la otra se quedó y abrazó la religión pero ambas pagaron un gran precio.

Qué espera que sienta el público al ver Desobediencia?

Desobediencia es un viaje muy intenso. Los personajes están pasando por una cierta confusión que define la película y la hace oscilar entre diferentes tonos. La historia explora todo el espectro emocional de Ronit, Esti y Dovid. Se sienten muy reales, muy cercanos. Sientes que estás sentado en las mesas del comedor y acostado en esas camas con los personajes. Aunque es posible que no sepamos mucho sobre el mundo tan reservado de la ortodoxia judía de Londres la película genera un sentimiento muy íntimo y extrañamente familiar.

¿Por qué cree que es una historia importante que contar en este momento?

Desobediencia es una historia sobre personas confundidas que interactúan e intentan hacer lo mejor que pueden contra un fondo de concepciones fijas. Esta es una historia sobre personajes que están dispuestos a cambiar y evolucionar, pero para hacerlo tienen que pasar por estructuras muy rígidas y esa confrontación resuena con lo que estamos pasando hoy en día como una sociedad humana en todo el mundo, donde los paradigmas parecen ser obsoletos o insuficientes. Siempre sentí que había cierta urgencia en llevar Desobediencia a la vida.

RACHEL WEISZ

Ronit Khruska / Productor

¿Qué le atrajo de este proyecto?

Estaba buscando material para desarrollar, además de producir y actuar. Desobediencia fue uno de los primeros proyectos que encontré; es una historia increíble, con dos grandes protagonistas femeninas. Lo que realmente me atrapó de la novela fue el tema de la transgresión en el mundo moderno donde ya casi no hay tabú. El término desobediencia significa muy poco a menos que encuentres la comunidad adecuada para establecerlo, como la pequeña comunidad judía ortodoxa en el norte de Londres. Si encuentras una historia de transgresión dentro de una sociedad antigua ordenada, creo que tienes un gran drama universal con el que cualquiera puede identificarse.

Como fue desarrollar el libro a una película?

Pasaron unos tres años desde que escogí el libro hasta cuando empezamos a filmar. El proceso de trabajo con Sebastián, que se unió al proyecto seis meses después, me pareció realmente emocionante. Fue un viaje increíble transformar y mutar el libro en su propia entidad a través de largas discusiones y reuniones de guiones.

Como fue trabajar con Sebastián Lelio?

He visto su trabajo, en particular Gloria. Fue la primera persona a quien se le ofreció el libro para desarrollarlo y él respondió que sí de inmediato. Me sorprendió porque es un cineasta que proviene de un entorno cultural tan diferente, por lo que tuvo que investigar realmente esta sociedad y la religión como un antropólogo cultural. Como un extraño, la forma en que veía el mundo era muy diferente de si hubiera sido un director británico. Así que es genial que tuvo que sumergirse en la sociedad desde un punto de vista realmente diferente. Me encanta el hecho de que realmente no tiene antagonistas en su película. Por ejemplo, el tío Hartog en el libro es mucho más desagradable, pero en el guion es simplemente alguien que no está de acuerdo con mi personaje. Todos contienen dentro de ellos a su propio antagonista y peor enemigo, y eso es lo que le interesa.

Como era la relación de Ronit con su padre?

Ronit vive con la culpa de que ha borrado a su padre de su propia vida después de que él la repudió. Cuando ella se fue eligió no ponerse en contacto con él. Existe la pena de ser demasiado tarde para perdonarse unos a otros. Encontrar el perdón y la paz con un padre antes de morir es increíblemente importante para continuar con tu vida. Una parte de su historia es sobre cómo puedes irte de dónde eres, pero no puedes dejar eso atrás; lo llevas contigo a donde sea que vayas. Piensas que eres libre viviendo tu vida, pero necesitas encontrar el cierre en ciertas cosas. Para que a Ronit no se le haya informado acerca de la enfermedad de su padre, se le niega el cierre para venir y decir adiós, lo cual es muy doloroso.

Cual es la relacion de Ronit con el Judaismo?

Veo a Ronit como una adolescente que cuestionó las leyes religiosas; su pensamiento liberal era inmensamente peligroso para la pequeña comunidad cerrada. ¿Por qué deberían las mujeres casarse y usar una peluca? ¿Por qué no puede conducir un sábado? Hay tantas reglas y leyes y Ronit las cuestionó mucho y como resultado fue vista como una rebelde y antiautoritaria.

Puede hablarnos sobre el personaje de Esti y como es trabajar con Rachel Mc Adams?

Rachel McAdams es una gran actriz muy transversal. Ella leyó el guion y realmente le genero algo. Esti es una mujer gay que está en un matrimonio heterosexual. En su religión, la homosexualidad se considera un pecado pero ella cree en Dios, por lo que está tratando de hacer lo correcto con su matrimonio. Ella sufre un gran dolor psicológico debido a esta decisión y el regreso de Ronit libera todo su deseo de ser libre. Al mismo tiempo ella no ve su vida como una prisión porque ama a Dovid como un amigo querido. Es un rol muy complicado y creo que Rachel aporta una sensación de la tortura interna y el sufrimiento de Esti y luego se transforma en alguien que encuentra la libertad.

¿Puede hablarnos sobre el personaje de Dovid y como es trabajar con Alessandro Nivola?

Dovid es un hombre innatamente conservador y espiritual, era el alumno favorito del padre de Ronit. Al crecer Ronit estaba celosa de su relación porque podían pasar horas sentados hablando del judaísmo, lo que no atraía a Ronit. Por lo tanto siempre existió un poco de rivalidad de hermanos entre ellos, pero Dovid es un hombre decente y moralmente bueno. A pesar de que la comunidad le está advirtiendo sobre el problema que podría traer Ronit, él sabe que está de luto por su padre y debería estar involucrada. Cuando su decencia es probada de una manera muy seria, descubre una espiritualidad existencial fuera de cualquier doctrina dada y Alessandro realmente ha aprovechado eso y el sentido de rectitud que necesita para interpretar a un rabino.

Cómo fue trabajar con el director de fotografía Danny Cohen?

Danny Cohen filmó Room en un espacio increíblemente privado, por lo que es muy hábil para crear drama en espacios reducidos muy pequeños. Es un increíble narrador visual y la historia fue realmente importante para él. Creció en la misma calle que yo en el norte de Londres, así que tuvimos conversaciones interminables sobre el mismo árbol que escalamos cuando éramos niños.

RACHEL McADAMS

Esti Kuperman

Qué te atrajo del proyecto cuando leíste el guion por primera vez?

Me enamoré del guion cuando lo leí. Estaba bellamente escrito de una forma única y la oportunidad de trabajar con Rachel Weisz fue difícil de rechazar. Me encanto lo complicada que era la historia. Había tantas capas pero a la vez fue realmente respetuosa con la inteligencia de la audiencia y no forzaba la información. Es muy raro tener una película con tres líderes, donde cada uno tiene su propia historia única y juntos forman una familia realmente hermosa.

Hizo referencia al libro mientras se preparaba para el papel?

Naomi Alderman escribió personajes tan enriquecidos que constantemente me encontraba volviendo al libro y extrayendo fragmentos poéticos que podrían dar tanta vida a una escena. De hecho, lo organicé con mi club de lectura en la época de Rosh Hashaná, así que fue mi oportunidad de ir a todos los supermercados kosher, ¡fue una gran educación para ser una buena ama de casa judía!

Cómo investigo este rol?

El judaísmo ortodoxo era una sociedad tan ajena a mí al comienzo pero desde entonces he llegado a admirarla y a respetarla. Pasé un tiempo en la Comunidad Ortodoxa de Los Ángeles asistiendo a las cenas de Shabaz y los supermercados Kosher; es bastante fácil ir y la gente mira. Pero fue la ayuda de algunos asesores realmente extraordinarios quienes nos invitaron a sus hogares a cenar y la generosidad de la comunidad nos dio una idea de cómo es el mundo en realidad. Sientes la responsabilidad de retratar las cosas correctamente, pero me consoló el hecho de que cada familia judía ortodoxa siga las reglas en su propio estilo. Esti y Dovid son una pareja bastante moderna, hay algunos elementos progresivos en su relación que no pertenecen a los ortodoxos en el hecho de que operan en un nivel más equitativo.

Puede darnos un poco de información sobre Esti y su relación con su marido?

Dovid y Esti tienen una relación amorosa basada en la amistad profunda y llena de respeto. Cuando Ronit repentinamente se marchó Esti fue destruida y Dovid estaba allí para recogerla, por lo que está muy agradecida con él por haberle salvado la vida de alguna manera pero aún podría estar con él por cierta obligación y gratitud. Ella está viviendo una vida que cree que es lo suficientemente buena al ignorar su sexualidad y tomar la decisión de estar con Dovid. Esti es una verdadera creyente en el judaísmo y una buena esposa judía y miembro de la comunidad, es una creencia que vive en lo más profundo de ella. Entonces que su sexualidad sea considerada inaceptable en su comunidad crea una lucha interna para ella. ¿Cómo puede seguir honrando la vida que ama y la gente que ama? En su mayor parte, ella cree que es feliz pero no se da cuenta de que está aislada de gran parte de sí misma.

Cómo fue trabajar con Alessandro Nivola?

Alessandro fue un gran compañero de escena y ha creado un Dovid realmente hermoso; él siempre trae tanta humanidad a sus papeles. Era realmente importante para él que Dovid fuera un buen tipo que lucha con sus creencias y las contradicciones de este mundo y que realmente aportara esa verdad a su lucha.

Cómo fue trabajar con Rachel como productora de la película y como compañera de actuación?

Rachel ha sido una gran defensora de esta película y puedes ver el gran amor en su actuación. Ella quería encontrar una historia donde había piezas fuertes para las mujeres. Además de eso, es una actriz extraordinaria que otorgo tanta compasión y confusión a Ronit. Ella expresa el amor tan bien al hacer tan poco y puede jugar a las mujeres rebeldes de pensamiento libre brillantemente, hizo una interpretación realmente hermosa de su personaje.

Cómo fue trabajar con Sebastián Lelio?

Sebastián es maravilloso, es tan meticuloso cuando se trata de los detalles. Coreografió las escenas hasta el punto de que Rachel y yo a veces sentimos que estábamos bailando. Pero también sabe cuánto se puede decir con una mirada y dejar que la escena funcionara orgánicamente. Él era el mejor de ambos mundos; podía ver cuándo era necesario que entrara el toque del director y cuándo era mejor dejarlo volar. Él tiene esa rebelión latina que Ronit también tiene y con la que se puede identificar, sin embargo también tiene la fuerza interior observadora y tranquila como Esti.

Cómo es para Esti cuando Ronit regresa a la comunidad?

Es difícil para Esti que Ronit regrese y no sea capaz de consolarla abiertamente, ella es muy consciente de cómo actúa y es respetuosa con Dovid ya que son los pilares de la comunidad. Ella también siente la verdadera punzada que dejó, no solo en ella, sino también en Dovid. Eran un gran grupo de amigos que solo se tenían el uno al otro y cuando Ronit se fue, fue una verdadera traición para ambos. Pero en el fondo Esti sabía que las cosas tenían que cambiar por lo que le dice a Ronit que su padre falleció, su regreso es el catalizador para que Esti revalúe sus elecciones.

Cómo fue filmar las escenas donde Esti realmente puede ser ella misma con Ronit?

Las escenas en el hotel con Ronit fueron geniales para filmar porque eran las únicas en las que Esti realmente podía dejarse llevar. Sebastián amplió la curiosidad sobre lo que podría haber sido de sus vidas fuera de la comunidad ortodoxa, al pedirnos que nos miremos y nos preguntemos como pudo haber sido. Está muy en sintonía con la idea del arrepentimiento y cuán dañina fue la intervención que las mantuvo separadas.

Qué esperas que el público se lleve tras ver esta película?

La película explora el tema de la libertad personal y lo que significa seguir tu propio camino, por lo que es una historia que tiene una increíble cantidad de esperanza. Es una gran historia de amor, pero no solo de un tipo de amor; amor por dios, amor por la amistad y amor romántico. Nunca he visto una historia que ofrezca un vistazo a este mundo que profundiza tanto y mira la sexualidad de esta manera. Es una historia que necesita ser contada.

ALESSANDRO NIVOLA

Dovid Kuperman

Qué le atrajo del guion cuando lo leyó por primera vez?

Lo que me atrajo del guion fue el trío de amigos que tienen buenas intenciones y sin embargo, de alguna manera crean una situación complicada a pesar del afecto que sienten el uno por el otro. Es una situación totalmente humana que es inevitable y dolorosa

Cuál fue su reacción inicial al leer el guion?

Me encantó Gloria de Sebastián, así que ya sabía lo talentoso que era y estaba muy curioso por saber más sobre su trabajo. Cuando leí el bosquejo del guion, pensé que Dovid sería un personaje secundario que respaldaría el corazón de la historia, por lo que me sorprendí cuando tuvo más capacidad y su historia fue integral para la narración. El guion presentaba un problema que enfrenta la creencia y la religión con la modernidad y los tiempos cambiantes y se pregunta cómo conciliar esas dos cosas. Dovid representó a alguien que había dedicado su vida a su religión de una manera muy intensa y profunda y tiene que reconciliar esas creencias con su sentido de bondad y su amor por la gente más cercana a él. Realmente exploró ese dilema para él de una manera detallada, compleja y hermosa.

Utilizo el libro de Naomi Alderman para mejorar aún más la comprensión del personaje?

Las descripciones de Dovid en el libro y el guion variaban bastante, así que mi primer instinto fue concentrarme únicamente en el guion como algo que existía por sí mismo. Pero cuando comencé a investigar al personaje sentí que volvía al libro para obtener más detalles sobre la comunidad en particular. Cuando comencé a leer el libro más de cerca me di cuenta de que Dovid no era muy diferente de cómo se había traducido en el libro y se convirtió en un recurso realmente valioso para mí.

Cuánta investigación realizó para este papel?

Lo primero que descubrí cuando comencé la investigación fue que dentro de la comunidad ortodoxa, hay un millón de sombras grises en términos de cómo las personas observan su religión. Entonces, el primer desafío fue averiguar dónde estaba esta comunidad en particular en ese espectro. La investigación que realicé fue la más interesante que he tenido como actor, tanto a nivel intelectual como a nivel personal. Conocí a muchas personas que me llevaron a su comunidad. Los amigos que hice en las cenas de Shabaz son amigos de por vida. Sentí la responsabilidad durante la realización de la película de transmitir la increíble calidez de la comunidad ortodoxa. Son personas que están llenas de pasión y afecto el uno por el otro. A veces, los ortodoxos se perciben como una comunidad hostil, despiadada en su juicio sobre el mundo exterior, pero esa no fue mi experiencia.

Puede explicar la estrecha relación de Dovid con el padre de Ronit?

Desde muy joven, vio una cualidad y una conexión con Dios en Dovid que podría ayudar a unir a la comunidad de la misma forma que él lo hacía por lo que se convirtió en su alumno. Dovid pasó su adolescencia con este hombre y así es como llegó a estar tan cerca de Ronit y su mejor amiga Esti a quienes quizás no conocía porque los hombres y mujeres jóvenes se mantienen separados en el mundo ortodoxo. Después de que Ronit se fue, fue adoptado por él como su único hijo por lo que la situación es difícil para todos. El hombre era esencialmente su padre. Su muerte al comienzo del guion realmente suscita esta confusa situación en la que regresa a llorarlo y allí estoy llorándolo como a un padre.

Puede describir la relación entre Dovid y Esti?

Me encanta la forma en que se escribió la relación de Dovid y Esti porque son un buen matrimonio y se respetan profundamente. Lo que está mal con su matrimonio es tan sutil y sin embargo esencial; ella es lesbiana Hay muchas razones por las cuales Dovid y Esti podrían haber pasado todos esos años pensando que valía la pena preservar su matrimonio pero al final ella tiene que ser quien es y amar la manera en que naturalmente está inclinada a amar.

Qué aportó Rachel McAdams al papel de Esti?

El personaje que la he visto crear ha sido una persona increíblemente tímida, tranquila, aparentemente mansa, pero con ese fuego ardiendo en su interior. Esti es alguien que está llena de pasión, pero no está acostumbrada a expresarse de esa forma y Rachel comprendió de inmediato esa parte fundamental de su personaje.

Cómo fue trabajar con Rachel Weisz?

Rachel y yo tenemos una larga historia; mi primera película en el Reino Unido fue coprotagonizada por ella en 1998. Fue maravilloso volver a trabajar juntos después de todos estos años. Rachel tiene un alma rebelde, así que pude ver como respondió al libro y diseñó este papel para ella. Ella es intrépida y tiene un poco de travesura en su mirada.

Qué fue lo que más disfrutó de trabajar con Sebastián?

Me sentí completamente libre incluso dentro de los límites de lo que sería el comportamiento de mi personaje. Desde el primer momento en que nos encontramos y hablamos sobre la forma en que él quería trabajar, se hizo evidente que el rendimiento era realmente el elemento más importante.

Qué espera que el público se lleve tras ver la película?

La vida siempre te presenta situaciones que no se resuelven fácilmente. Entonces, idealmente las personas se retiran sin respuestas fáciles. Las mejores historias son las que no están empaquetadas. Con suerte, las personas irán teniendo sus opiniones e ideas preconcebidas sobre ciertos desafíos de la vida.

BIOGRAFIA DEL ELENCO

RACHEL WEISZ - Ronit Khruska

Actriz ganadora de un Premio de la Academia Rachel Weisz es conocida por interpretar a mujeres de increíble espíritu e inteligencia y continúa buscando proyectos y papeles desafiantes tanto en la pantalla como en el escenario.

Próximamente Weisz co actuara junto a Colin Firth en The Mercy, dirigida por James Marsh. Studio Canal lanzará la película en el Reino Unido a principios de 2018.

Recientemente se volvió a reunir con el director Yorgos Lanthimos en The Favorite en la cual actúa junto a Emma Stone, Olivia Colman y Nicholas Hoult. La película, que se encuentra actualmente en fase de postproducción, explora las maquinaciones políticas detrás de escena durante el reinado de la Reina Ana (Colman), la última monarca de la Casa de los Estuardo.

Recibiendo críticas unánimes frente a Ralph Fiennes, en 2005 Weisz ganó un Premio del Sindicato de Actores, un Globo de Oro y el Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en la adaptación cinematográfica de Fernando Meirelles de la exitosa novela de John Le Carré, The Constant Gardener. Del mismo modo en 2012 recibió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz en un drama cinematográfico por su aclamada actuación en The Deep Blue Sea de Terence Davies, una adaptación cinematográfica de la obra de Terence Rattigan. Su actuación en esta película independiente le valió los premios a Mejor Actriz del New York Film Critics Circle y la Toronto Film Critics Association.

La diversidad del trabajo de Weisz incluye My Cousin Rachel, dirigida por Roger Michell, Denial de Mick Jackson, Complete Unknown dirigida por Joshua Marston, The Light Between the Oceans de Derek Cianfrance, Youth de Paolo Sorrentino, La ganadora del Premio del Jurado de Cannes en 2015 The Lobster de Yorgos Lanthimos, Ancient Egyptian epic Agora de Alejandro Amenabar, The Brothers Bloom de Rian Johnson, My Blueberry Nights de Wong Kar Wei, The Lovely Bones de Peter Jackson, la comedia romántica Definitely Maybe de Adam Brooks y el drama político independiente The Whistleblower dirigido por Larysa Kondracki. Weisz también protagonizó el thriller de Jim Sheridan Dream House junto a Daniel Craig, el exitoso thriller Constantine de Francis Lawrence, la aventura de ciencia ficción/fantasía romántica de Darren Aronofsky The Fountain junto a Hugh Jackman, Runaway Jury de Gary Fleder, About a Boy de Chris y Paul Weitz, Enemy at the gates de Jean-Jacques Annaud y Stealing Beauty de Bernardo Bertolucci. Weisz también ha aparecido en varias películas taquilleras, entre ellas The Mummy y The Mummy Returns de Stephen Sommers, The Bourne Legacy de Tony Gilroy, Oz: The Great and Powerful de Sam Remi. Weisz recibió la aclamación de la crítica por características de enfoque The Shape of Things, lo cual marcó su primera incursión en la producción. Fue productora ejecutiva de The Radiator, el debut como director de Tom Browne.

En el otoño de 2016, Weisz protagonizó la producción off-Broadway Plenty de The Public Theatre. David Leveaux dirigió a Weisz en el papel principal del drama que se desarrolla en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En 2013, Weisz actuó en Broadway en Betrayal de Mike Nichols junto a Daniel Craig y Rafe Spall. Antes de su apertura, Betrayal rompió récords semanales de taquilla en las vistas previas en The Barrymore Theatre. En 2010, Weisz ganó el Laurence Olivier Award en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación de Blanche DuBois en el estreno A Streetcar Named Desire de Tennessee Williams. Anteriormente había protagonizado The Shape of Things del escritor/director Neil LaBute, tanto en Londres como en Nueva York. Su actuación en Design for Living de Noel Coward le valió el premio London Drama Critics Circle Award por su increíble presentación. También actuó en la producción West End Suddenly Last Summer dirigida por Mathias.

Weisz comenzó su carrera como una estudiante en la Universidad de Cambridge en donde formo el grupo de teatro "Talking Tongues" el cual realizo numerosas piezas experimentales y gano el prestigioso premio Guardian Award en el festival de Edinburgh.

RACHEL McADAMS - Esti Kuperman

Las actuaciones transversales de la nominada al Premio de la Academia Rachel McAdams la han establecido como una de las actrices más buscadas y respetadas de Hollywood.

Recientemente actuó en la producción protagonizada junto a Jason Bateman, Jesse Plemons y Kyle Chandler en la comedia Game Night de Newline Cinema, escrita y dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein. La película trata de un grupo de amigos que se juntan regularmente para las noches de juegos y terminan teniendo que resolver un verdadero misterio de asesinato.

En 2016, McAdams protagonizó junto a Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen y Chiwetel Ejiofor la película Doctor Strange - Marvel de Scott Derrickson,. Disney lanzó la película en los EE. UU. El 4 de noviembre de 2016 con un primer lugar en raking de fin de semana de estreno y una recaudación nacional inicial de $ 85 millones. La película actualmente recaudó $ 636 millones a nivel mundial y se encuentra entre los 10 mejores lanzamientos nacionales de 2016.

Antes de eso, McAdams protagonizó Spotlight de Thomas McCarthyaclamada por la crítica, junto a Michael Keaton y Mark Ruffalo. La película cuenta la verdadera historia de cómo el Boston Globe descubrió el gran escándalo de acoso y encubrimiento de niños dentro de la Arquidiócesis Católica local. Spotlight recibió numerosos galardones, entre ellos tres nominaciones al premio Golden Globe, cinco nominaciones a los Independent Spirit Awards, siete nominaciones a los Critics' Choice Awards, dos nominaciones al Screen Actors' Guild Award y cinco nominaciones al Academy Award. Spotlight recibió el premio Critics' Choice Award 2016 al mejor guión original, mejor película y mejor actuación, el Screen Actors' Guild Award 2016 a la mejor actuación de un elenco en una película y el premio de la Academia 2016 a la mejor escritura, guión original y mejor Imagen en movimiento. Individualmente, McAdams fue nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en los Critics' Choice Awards, los Screen Actors' Guild Awards y los Premios de la Academia.

Sus anteriores trabajos cinematográficos incluyen Midnight In Paris, de Woody Allen, que le valió a McAdams una nominación al SAG a la Mejor Interpretación por un elenco en una película junto a sus compañeros de reparto Owen Wilson, Kathy Bates, Adrien Brody, Marion Cotillard, Carla Bruni y Michael Sheen. Actuo como Irene Adler en Sherlock Homes: A ga,e of shadows junto a Robert Downey Jr., protagonizó The Little Prince junto a Jeff Bridges, Paul Rudd y Benicio del Toro, A Most Wanted Man de Anton Corbijn junto a Philip Seymour Hoffman, Robin Wright y Willem Dafoe, Aloha de Cameron Crowe junto a Bradley Cooper y Emma Stone, Southpaw junto a Jake Gyllenhaal y Forest Whitaker, Everything Will Be Fine de Wim Wenders junto a James Franco, Charlotte Gainsbourg y Robert Naylor, The Vow de Michael Sucsy, junto a Channing Tatum, About time de Richard Curtis junto a Domnhall Gleeson y Bill Nighy, To The Wonder de Terence Malick junto a Ben Affleck, Olga Kurylenko, Passion de Brian De Palma junto a Noomi Rapace, Morning Glory de Roger Michell junto a Diane Keaton y Harrison Ford, Sherlock Holmes de Guy Ritchie, The Time Traveler's Wife, The lucky ones de Neil Burger, Married Life (estreno del Festival de cine de Toronto 2007), The Family Stone junto a Diane Keaton y Sarah Jessica Parker, Red Eye de Wes Craven junto a Cillian Murphy, Wedding Crashers junto a Owen Wilson, Vince Vaughn y Christopher Walken, The Notebook de Nick Cassavetes junto a Ryan Gosling y Mean Girls.

En televisión, McAdams fue vista por última vez en la segunda temporada de True Detective de Nic Pizzolatto. McAdams interpretaba al Sheriff Ani Bezzirades, una detective Sheriff del Condado de Ventura cuya ética intransigente la puso en desacuerdo con los demás y el sistema al que sirve. Ella protagonizó junto a Colin Farrell, Taylor Kitsch y Vince Vaughn. La serie se estrenó el 21 de junio de 2015 en HBO. McAdams fue nominada para un Premio Critics 'Choice 2016 en la categoría de Mejor Actriz en una Película hecha para Televisión o Serie Limitada.

En 2005, McAdams recibió el Premio ShoWest a Mejor Actriz del Año, así como también la Actriz Revelación del Año en los Hollywood Film Awards. En 2009, fue galardonada con la estrella femenina del año de ShoWest.

McAdams nació y creció en un pequeño pueblo en las afueras de Londres, Ontario. Involucrada en el teatro, se graduó con honores con un título de BFA en el Teatro de la Universidad de York.

ALESSANDRO NIVOLA - Dovid Kuperman

Actor and producer Alessandro Nivola won the the 2017 TriBeCa Film Festival's Best Actor Award for his performance opposite Juno Temple in the upcoming One Percent More Humid. He also won a Screen Actors Guild Award and a Critics Choice Award for best cast for his performance as Anthony Amado in David O. Russell's American Hustle, and he earned an Independent Spirit Award nomination for Best Supporting Actor for his performance as the English rock musician Ian McKnight opposite Frances McDormand in Lisa Cholodenko's Laurel Canyon.

El actor y productor Alessandro Nivola ganó el Premio al Mejor Actor en TriBeCa Film Festival 2017 por su actuación frente a Juno Temple en el próximo One Percent More Humid. También ganó un Screen Actors Guild Award y un Critics Choice Award como mejor reparto por su actuación como Anthony Amado en American Hustle de David O. Russell, y obtuvo una nominación al Independent Spirit Award como Mejor Actor de Reparto por su actuación como músico de rock inglés. Ian McKnight junto a Frances McDormand en Laurel Canyon de Lisa Cholodenko.

En 2015, Nivola fue nominado a un Tony Award ™ y un Outer Critics Circle Award por su actuación como Frederick Treves junto a Bradley Cooper en la versión de Broadway de The Elephant Man.

Nivola actualmente está filmando The Red Sea Diving Resort de Gideon Raff, junto a Chris Evans. Recientemente fue visto en la película de HBO The Wizard of Lies, interpretando a Mark Mado junto a Robert DeNiro. Sus próximo trabajo incluyen: Weightless, One Percent More Humid, y You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay, con Joaquin Phoenix, quien ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cine de Cannes de este año. También protagoniza junto a su esposa Emily Mortimer en la innovadora narración de acción en vivo VR corta Broken Night, la cual también fue exhibida en Cannes.

Además de tres actuaciones nominadas a los premios en Broadway, Nivola ha protagonizado muchas películas, incluyendo Junebug, Coco Before Chanel, A Most Violent Year, Selma (Critics Choice award a lmejor elenco), The Neon Demon, Mansfield Park, Ginger & Rosa, Kenneth Branagh's Love's Labor's Lost, Jurassic Park 3, y Face / Off de John Woo's entre otras.

Nivola y Emily Mortimer crearon la productora de cine y televisión King Bee Productions en 2014. Produjo dos temporadas de Doll & Em de HBO y está produciendo dos nuevas series sin título aun para Amazon y TruTV, respectivamente. También está produciendo el largometraje To Dust, protagonizado por Geza Rohrig (Hijo de Saúl) y Matthew Broderick, que actualmente se encuentra en post producción.

Alessandro creció en la zona rural de Vermont y se graduó de la Universidad de Yale con un BA en inglés. Él reside en Nueva York.

BIOGRAFIA DEL EQUIPO

SEBASTIÁN LELIO - Director y Co-escritor

Sebastián Lelio es un cineasta chileno radicado en Berlín. Su cuarta película Gloria se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2013, donde se convirtió en un éxito crítico y popular. Ganó el Premio del Jurado Ecuménico y el premio Gilde, y ganó un Oso de Plata por mejor actriz Paulina García. Posteriormente la película fue nominada para un Independent Spirit Award y un London Critics Circle Award como Mejor Película de Lengua Extranjera, además de ser la entrada de Chile para los Premios de la Academia 2014, y una larga lista de otros. Actualmente tiene una calificación del 99% en Rotten Tomatoes. El quinto largometraje de Lelio, A Fantastic Woman, se estrenó en la competencia principal de Berlín 2017 con excelentes críticas y ganó el Oso de Plata al mejor guion. Se estrenara en Telluride, Toronto y el New York Film Festival, y será lanzada por Sony Pictures Classic en los Estados Unidos, Artificial Eye en el Reino Unido en 2018.

El remake en inglés de Gloria - ahora ambientada en Los Ángeles - y protagonizada por Julianne Moore como personaje titular, pronto comenzará a producirse con Juan y Pablo Larrain.

FRIDA TORRESBLANCO - Productora

Frida Torresblanco es una productora galardonada que comenzó su carrera estudiando Cine y Literatura en Madrid. Torresblanco es Presidente y CEO de Braven Films, así como la productora tras todo el material de Braven.

Mientras todavía estaba en España, Torresblanco actuó como coordinadora de producción y productora de línea en varias películas y documentales, incluyendo Buñuel de Javier Rioyo y José Luis López Linares. Ella produjo Storm the Skies:The Death of Leon Trotski.

Torresblanco fue jefe de producción internacional del mini estudio español Lolafilms durante cinco años, incluyendo The Dancer Upstairs, dirigida por John Malkovich y protagonizada por Javier Bardem, y Gaudi Afternoon de Susan Seidelman, protagonizada por Marcia Gay Harden, en la que trabajó como productora. Torresblanco fue además responsable del diseño de producción, preproducción y ventas de las producciones internacionales en inglés de Lolafilms, incluida Rain, dirigida por Katherine Lindberg; Off Key, dirigida por Manual Gómez Pereira, y Girl from Rio, dirigida por Christopher Monger.

Torresblanco se mudó a la ciudad de Nueva York en 2002 para lanzar una productora de cine, en sociedad con Alfonso Cuarón. En 2006, Torresblanco produjo con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro Pan's Labyrinth, dirigida por Guillermo del Toro, una producción que fue honrada con tres Oscars® y otras tres nominaciones en los 79 Premios de la Academia, así como tres triunfos y cinco nominaciones en el BAFTA, una nominación para la Palme d'Or y un Golden Globe. Como cabezal de esperanto, se desempeñó como productora ejecutiva y productora creativa para las películas The Assassination of Richard Nixon, dirigida por Niels Mueller y protagonizada por Sean Penn; Duck Season; Year of the Nail; y Cronicas, dirigida por Sebastián Cordero y protagonizada por John Leguizamo. Posteriormente, Torresblanco finalizó la producción de un documental dirigido por Alfonso Cuarón titulado The Possibility of Hope, que incluye entrevistas con Naomi Klein, James Lovelock, Tzvetan Todorov y Slavoj Zizek, entre otros. Al año siguiente, en una continuación del torbellino de premios, The Hollywood Reporter nombró a Torresblanco una de las 50 latinas más poderosos de Hollywood y la colocó como número 13 en su lista Hispanic Women Power 25. Torresblanco produjo Rudo Y Cursi, dirigida por Carlos Cuarón y protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2009 y se ha convertido en una de las películas de mayor recaudación en la historia de México.

En 2010, Torresblanco como CEO y socia fundadora junto con Eric Laufer y Giovanna Randall, lanzó su nueva productora cinematográfica, Braven Films. La compañía pretende ser un espacio para que los cineastas creen libremente películas universales, contemporáneas e inteligentes que atraigan a un gran público con una voz única. Magic Magic, producida por Frida Torresblanco a través de Braven Films es un thriller psicológico escrito y dirigido por el chileno Sebastián Silva cuya película The Maid (La Nana) ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance y fue nominada para un Golden Globe. La película está protagonizada por Michael Cera, Juno Temple, Emily Browning y Catalina Sandino Moreno. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2013 y se exhibio en la Directors' Fortnight de ese año en Cannes.

En desarrollo hay una lista de películas que incluyen Julius Winsome yCrooked Heart en asociación con Rachel Weisz. En la preproducción de Visceral, un thriller dirigido por Frederic Jardin (Sleepless Night, Spiral) de un guión de Stephen Prentice, coproducido con Marco Cherqui y Lauranne Bourrachot (A Prophet).

ED GUINEY - Productor

Ed Guiney encabeza Element Pictures con Andrew Lowe, trabajando en producción, distribución y exhibición

Producciones actuales incluyen The Killing Of A Sacred Deer, de Yorgos Lanthimos protagonizada por Colin Farrell y Nicole Kidman, The Favorite, también dirigida por Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman, y The Little Stranger, de Lenny Abrahamson, con Domhnall Gleeson y Ruth Wilson.

Las producciones recientes incluyen Room, una adaptación en pantalla de la galardonada novela de Emma Donoghue dirigida por Lenny Abrahamson y protagonizada por Brie Larson, Joan Allen, Jacob Tremblay y William H. Macy. Room fue nominada para cuatro premios de la Academia®, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión, y Larson ganó el premio a Mejor Actriz. La película también fue nominada para tres Golden Globes® con Larson ganando un Golden Globe® y un premio SAG. Otras producciones recientes incluyen The Lobster de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Colin Farrell y Rachel Weisz, que ganó el Premio del Jurado en Cannes y fue nominada al Premio de la Academia® por guion original; y A Date For Mad Mary, dirigida por Darren Thornton.

Otros créditos de producción de Guiney incluyen Frank, What Richard Did, Garage y Adam & Paul (todos dirigidos por Lenny Abrahamson), Shadow Dancer (James Marsh), The Guard (John Michael McDonagh), Omagh (Pete Travis) y The Magdalene Sisters (Peter Mullan).

Element también produce TV drama y dirige una empresa de distribución que maneja StudioCanal en Irlanda, así como adquisiciones directas. La compañía posee y opera el cine de cuatro pantallas Light House Cinema, uno de los principales cines de cine de arte de Dublín y está a punto de abrir el Picture Palace, un nuevo cine de tres pantallas en Galway.

En 2014 Ed Guiney recibió el premio Eurimages en los European Film Awards.

REBECCA LENKIEWICZ - Co-Escritora

Rebecca Lenkiewicz es una aclamada dramaturga cuyo trabajo se ha realizado en todo el mundo. Fue la primera dramaturga viviente en tener una obra original, la celebrada Her Naked Skin, que exploró el movimiento sufragista, que se representó en el escenario Olivier del Teatro Nacional. Otras obras incluyen: Soho - A Tale Of Table Dancers, The Night Season, Shoreditch Madonna, The Painter, The Typist, The Invisible y Jane Wenham. Las adaptaciones incluyen An Enemy Of The People, Ghosts, The Soldier's Tale, The Turn Of The Screw, Miss Julie y The Tempest.

Rebecca también escribe para cine y televisión. Fue coautora de la película Ida con el director Pawel Pawlikowski, que ganó el Oscar en 2016 a Mejor Película en Lengua Extranjera, los premios BAFTA y SPIRIT por la misma categoría y el Premio a Mejor Película tanto en el Festival de Cine de Londres como en el Festival de Cine de Varsovia. Recientemente ha escrito The Sea Change que será dirigida por Kristin Scott Thomas y protagonizarán Kristin, Mark Strong y Anya Taylor-Joy, co-escribió Collette con Wash Westmoreland para Killer Films, Number 9 Films y Bold Films, la interpretación de Kiera Knightley, Dominic West y Denise Gough. Actualmentese está adaptando a The Gunnars Daughter para la productora Angeli MacFarlane / BFI y Into That Darkness dirigida por Lenny Abrahamson para Element Films. Para televisión está adaptando The Secret Rooms para Scott Free/BBC dirigida por Kevin MacDonald, Mystery In White para Origin Pictures/BBC, Portrait Of A Lady para Red, Number 9 Films BBC y ella es la showrunner bajo Steve McQueen en una producción dramatica de siete horas de BBC/Rainmark Films. Ella ha escrito extensamente para la radio.

DANNY COHEN BSC - Director De Fotografía

Director de fotografía nominado al Oscar, BAFTA y Emmy. Danny Cohen ha trabajado en algunos de los proyectos de cine y televisión más aclamados de la última década, trabajando con directores como Tom Hooper, Stephen Frears, Richard Ayoade, Richard Curtis, Shane Meadows y Steven Poliakoff. El trabajo de Cohen abarca géneros y épocas diversas, desde la biografía histórica hasta la comedia y el terror.

Su trabajo en The King's Speech le valió nominaciones al BAFTA y al Oscar y ha sido nominado dos veces al Premio de Logro Sobresaliente de la Sociedad Estadounidense de Cineastas, en 2011 y 2013. Entre sus muchos créditos están Florence Foster Jenkins, Victoria and Abdul, y The Programme (Stephen Frears) Room (Lenny Abrahamson) The Danish Girl Les Misérables, The King's Speech y John Adams (dirección Tom Hooper, nominación al Emmy en 2008: Mejor fotografía para una miniserie o una película); X+Y (Morgan Matthews) y The Boat that Rocked (Richard Curtis).

Para televisión ha trabajado extensamente con Shane Meadows, rodando This is England 1988, This is England 1986 y This is England, además del debut de Meadows Dead Man's Shoes. Fue nominado para un BAFTA a Mejor Fotografía e Iluminación: Ficción/Entretenimiento para Longford. Otros créditos incluyen Richard II dirigida por Rupert Goold para la BBC, Dive de Dominic Savage, y Poppy Shakespeare (dirigida por Ben Ross).

NATHAN NUGENT - Editor

Nathan Nugent ha sido editor de cine durante varios años, pasando de largometrajes documentales a drama. Sus créditos más recientes incluyen What Richard Did, Frank y Room, por la que fue nominado para un Independent Spirit Award en 2016 y recibió el Premio de la Academia Canadiense a la Mejor Edición.

MATTHEW HERBERT - Compositor

Matthew Herbert es un músico, artista y escritor prolífico y consumado cuya gama de trabajos innovadores se extiende desde numerosos álbumes (incluidas las muy celebradas Funciones Corporales) hasta bandas sonoras de A Fantastic Woman, Human Traffic y la nominada Life in a Day de Ivor Novello, así también como música para el teatro de West End, Broadway, TV, juegos y radio. Ha realizado trabajos en solitario como DJ y con varios músicos, incluyendo su propia big band de 18 piezas en todo el mundo, desde la Ópera de Sídney al Hollywood Bowl y creó instalaciones, obras de teatro y óperas.

Ha realizado remixes de artistas emblemáticos como Quincy Jones, Serge Gainsbourg y Ennio Morricone y trabajado estrechamente durante varios años en piezas musicales tan diversas como Bjork y Dizzee Rascal. Fue solicitado por J Dilla para Slum Village y otra de sus piezas (Cafe de Flore) inspiró una película de Jean-Marc Vallee (Dallas Buyers Club). Ha producido otros artistas como Mica Levi, Roisin Murphy, The Invisible y Merz y lanzó algunos de estos trabajos junto con otros en su propio sello: Accidental Records. Colaboraciones notables han incluido al chef Heston Blumenthal, los dramaturgos Caryl Churchill y Duncan Macmillan, el director de teatro Lyndsey Turner, el músico Arto Lindsay y el escritor Will Self, pero es más conocido por trabajar con sonido, convirtiendo el sonido ordinario en música electrónica. Su obra más famosa ONE PIG siguió la vida de un cerdo desde el nacimiento hasta el plato y más allá. Su obra debut The Hush se realizó en el National Theatre, su ópera debut The Crackle en la Royal Opera House y continúa trabajando en proyectos para la pantalla y el escenario. Actualmente está terminando su primer libro llamado The Music para la editorial Unbound. Es el director creativo del nuevo Taller de Radiophonic para la BBC.

SARAH FINLAY - Diseño De Producción

Sarah Finlay trabajó con el director Andrew Haigh en el galardonado largometraje 45 Years, el cual obtuvo una nominación al Golden Bear por Haigh en el Festival Internacional de Cine de Berlín con nominaciones a BIFA, BAFTA y Oscar. En su estreno en el Reino Unido recibió el Premio Michael Powell en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo a mejor película británica. Antes de esto, Finlay diseñó el galardonado Weekend de Haigh junto a otros trabajos incluido el drama televisivo Common Ground dirigido por Dave Lambert y el cortometraje ganador del premio BAFTA Pitch Black Heist dirigido por John Maclean. En 2015 trabajó con el director Hope Dickson Leach en su primer largometraje The Leveling que recibió su estreno mundial en TIFF 2016 y recabó críticas de 4 y 5 estrellas en general.

ODILE DICKS-MIREAUX - Diseño De Vestuario

Odile Dicks-Mireaux estudió diseño de teatro en la Escuela Central de Arte y Diseño.Tras dejar la universidad, pasó a trabajar en el teatro fringe con compañías como Pip Simmons y Belt and Braces.

Se unió a la BBC en 1979 como asistente y en 1982 se convirtió en diseñadora por derecho propio, diseñando el vestuario de la galardonada serie Blackadder protagonizada por Rowan Atkinson

Otros proyectos de la BBC incluyen Silent Twins de Jon Amiel, Sweet As You Are de Angela Pope, y Clothes in the Wardrobe de Warris Hussein, protagonizada por Jean Moreau, Joan Plowright y Julie Walters, por la que ganó un Premio RTS al Mejor Diseño de Vestuario.

Su trabajo televisivo incluye Great Expectations, donde ganó un Premio BAFTA al Mejor Diseño de Vestuario, Gormenghast por el que fue nominada para los premios BAFTA y RTS, The Lost Prince por el que recibió un Premio Emmy y un Premio RTS, The Deal (dir. Stephen Frears) y The Hollow Crown, Richard II episode dirigida por Rupert Goold, con Ben Wishaw y Rory Kinnear, donde fue nominada nuevamente para un BAFTA.

Los créditos cinematográficos incluyen a Bel Ami protagonizada por Robert Pattinson, Uma Thurman y Kristin Scott Thomas, Cuarteto dirigida por Dustin Hoffman y protagonizado por Maggie Smith, Tom Courtenay y Michael Gambon, Brooklyn con John Crowley protagonizada por Saoirse Ronan por la cual recibió una nominación a los premios BAFTA, High Rise de Ben Wheatley protagonizada por Tom Hiddleston, Jeremy Irons y Elisabeth Moss, The Sense of an Ending de Ritesh Batra para Origin Pictures con Jim Broadbent y Denial de Mick Jackson protagonizada por Rachel Weisz.

Dicks-Mireaux ha diseñado recientemente Goodbye Christopher Robin de Simon Curtis, protagonizada por Margot Robbie y Domhnall Gleeso

NINA GOLD - Director De Casting

Nina Gold es directora de casting en televisión, cine y ocasionalmente teatro. Creditos recientes de las películas de Gold incluyen The Sense of an Ending, Final Portrait, Bridget Jones' Baby, The BFG, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, The Danish Girl, Far from the Madding Crowd, High-Rise, The Martian, Paddington Bear, A Little Chaos, In the Heart of the Sea, The Iron Lady, The Theory of Everything, The Imitation Game, The King's Speech y Les Miserables. Ha realizado el casting de siete películas junto a Mike Leigh, incluyendo a Mr. Turner, Topsy-Turvy, Vera Drake yAnother Year. Otras películas incluyen Sightseers, Before I Go to Sleep, How I Live Now, Sunshine on Leith, Rush, Prometheus, The Counselor, Attack the Block, Jane Eyre, Hot Fuzz, Brothers of The Head, The Illusionist, Wild Bill, The World's End, Shadow Dancer, My Week with Marilyn, Nowhere Boy, Bright Star y Eastern Promises.

Los créditos televisivos incluyen siete temporadas de Game of Thrones, The Crown, Wolf Hall, The Dresser, Marco Polo, London Spy, The Escape Artist, Restless, Any Human Heart and The Crimson Petal and The White. Otros créditos televisivos incluyen dos temporadas de la exitosa Rome, The Red Riding Trilogy, Longford, The Devils's Whore, and The Life and Death of Peter Sellers.

Nina ha ganado Primetime Emmys por Mejor Casting para miniserie por su trabajo en John Adams y Game of Thrones de HBO. Nina ha ganado los premios Artios por su extraordinario casting en The King's Speech, My Week with Marilyn y recientementeGame of Thrones.

En abril del 2016 fue honrada con un Premio Especial BAFTA por su destacada contribución al casting de más de 100 producciones de televisión y cine siendo la primera vez que BAFTA reconoce a un director de casting con un premio especial. Recibió tres premios Primetime Emmy por su trabajo en John Adams en 2008 y Game of Thrones en 2015 y 2016.

MARESE LANGAN - Diseñadora De Peinado y Maquillaje

Marese Langan estudió en lo que ahora se llama la Academia Delamar, y luego trabajó en varias películas de graduación en Beaconsfield Film School. Tras graduarse trabajó en maquillaje y peluquería en varias películas, entre ellas The Full Monty, Career Girls y My Son the Fanatic así como también en Kingdom of Heaven, Pirates of the Caribbean, Troy y Gladiator. Marese comenzó como diseñadora de maquillaje y peluquería en Gloriana, la película galardonada con el premio Emmy dirigida por Phyllida Lloyd y su primer proyecto como jefe de maquillaje fue Drácula 2000. Desde entonces, Marese ha sido diseñadora de maquillaje y peluquería para películas tan diversas como My Cousin Rachel, Denial, A Monster Calls, Black Sea, Belle, Tristram Shandy: A Cock and Bull Story, PU-239, Angel, A Mighty Heart, The Boy in the Striped Pyjamas, My Talks with Dean Spanley, In the Loop, Fish Tank, Chatroom, All in Good Time, The Iron Lady (for which she won the BAFTA for Best Make-up and Hair), Mr Pip, Welcome to the Punch yHow I Live Now. Proximas peliculasincluyenMary Magdalene yThe Mercy.

