En el cuerpo: Sinopsis, reparto, ficha: Documental

SINOPSIS

En el cuerpo es un documental que cruza la observación y la performática. Un viaje creativo de una obra de video danza, desde los ensayos hasta su culminación.

Una película donde un cuerpo de baile de danza inclusiva busca, a partir de una obra artística, produce tensión entre lo estético y la reconstrucción de espacios simbólicos y reales de la historia de la Argentina reciente.

Es en el cuerpo, según el maestro de danza Kauo Ohno, que como templo viviente de los sentimientos... "se nos otorga la posibilidad de vivir".

COMPAÑÍA DE DANZA "SIN FRONTERAS"

Nace como una compañía artística de bailarines, docentes y coreógrafos profesionales especializados en las artes del movimiento y la pedagogía popular, interesados en compartir y transmitir su mensaje y experiencia sobre la temática de la danza. Desde el movimiento se proponen desarrollar un lenguaje artístico revalorizando la identidad y personalidad cultural Argentina y Latinoamericana reconociendo los ritmos típicos de estas regiones. Creen que los espacios artísticos de movimiento transitan por estereotipos, por generalidades excesivas. Por eso les urge cuestionar, sacudir los hábitos, las formas de actuar y de pensar, disipar las familiaridades admitidas, permitiendo de esta manera acercarse a la construcción de una identidad más próxima y auténtica.

Postulan que el cuerpo humano, se caracteriza por ser de una materialidad simbólica, modelada por la cultura, con un sistema de valores y creencias que generan usos, costumbres y prejuicios según cada época. Es por ello que la compañía se propone un cambio en la manera de mirarse y mirar al otro, un re-aprender de las propias dificultades y una escucha atenta para esta visión artística de su producto estético.

MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR

Mi acercamiento a la Compañía Sin Fronteras tuvo que ver con la búsqueda de narrar la discapacidad desde un lugar diferente. Los conocí cuando tenían otro nombre y se organizaban diferente, cosas que han cambiado completamente en la actualidad. Mi intención para con ellos ha cambiando también a lo largo de la elaboración de este proyecto, comenzando con una película que hablara de ellos y concluyendo ahora con este proyecto completamente distinto al inicial, que narra junto a ellos. Sin embargo lo que me atrae de esta propuesta sigue siendo parecido, y es esta forma tan particular de demostrarse y demostrarnos que las discapacidades pueden reinterpretarse. Las discapacidades nos marcan de por vida. Uno es esa discapacidad. Somos el sordo, el ciego, el manco, el paralítico. Nuestra sociedad que tan fácilmente reniega del distinto, separa al discapacitado. Este no solo lucha contra esa discriminación casi omnipresente, sino también contra todo tipo de barreras que le impiden, muchas veces, desenvolverse normalmente.

Las discapacidades son una diferencia marcada con el otro, el discapacitado que hoy también es llamado "individuo de capacidades diferentes", vive una vida distinta. Su lucha es pasar gran parte del día salvando esos obstáculos que se le imponen. A veces se trata de obstáculos que impiden trasladarse, otras veces impiden comunicarse, otras tantas el impedimento es a nivel laboral, pero la mayoría de las veces se trata de barreras simbólicas. Lo que impide que un discapacitado pueda o peor aún, quiera o desee, determinada actividad o lugar en la sociedad, no tiene una existencia real, sino más bien es parte de un imaginario colectivo, al que muchas veces también el discapacitado adhiere. Un discapacitado auditivo, no puede o no debe cantar, uno visual no debería pintar y alguien que posee una discapacidad motora no debería bailar.

No todos pueden hacer cualquier cosa, está claro. El hambre, el dolor, la miseria y el desamparo imposibilitan más que cualquier otra causa. Pero salvando esas razones que lamentablemente son muy comunes en nuestra sociedad, el freno tiene otro origen. Lo que impide que alguien quiera hacer algo, no está en el plano de las capacidades, sino más bien en el de los deseos. Quien desea, puede, mejor o peor, para otros o solo para sí mismo, pero es capaz. De distinta forma. Diferente. Trabajar para construir un nuevo paradigma en nuestra sociedad, que derribe los prejuicios que llevan a pensar en el discapacitado como impedido de deseo, es uno de los motivos principales por los que dirijo esta película.

SOBRE ALBERTO MASLIAH

Es productor, director, actor y docente universitario. Es diseñador egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires, en la cual ejerce la docencia como titular adjunto de Diseño Audiovisual desde 1995. Desde 2005 produjo una docena de films, entre ellos Vecinos (2009); Cuando yo te vuelva a ver (2013) y El karma de Carmen (2014) de Rodolfo Durán; Domingo de Ramos (2010) de Toti Glusman y Todos podemos bailar (2013) de Liliana Furió. Intervino como productor general en la serie documental Salida de Emergencia, premio del concurso para series documentales para televisión digital con productor con antecedentes 2010.

Dirigió los largometrajes Negro Che, los primeros desaparecidos (documental, 2006); Schafhaus, casa de ovejas (ficción, 2010); El último quilombo (documental, 2012) y Yenú Kade: Cristiano bueno (documental, 2015).

En 2007 creó la compañía productora Sombracine SRL en la que desarrolla su actividad hasta la actualidad.

En 2015 realizó la producción ejecutiva de Como una novia sin sexo, largometraje de ficción de Lucas Santa Ana, y en 2016 produjo El puto inolvidable. Vida de Carlos Jáuregui, largometraje documental del mismo director. En 2017 filmó El sonido de los tulipanes, un policial protagonizado por Pablo Rago y Calu Rivero, con Gerardo Romano, Gustavo Garzón y Roberto Carnaghi, que se estrenará a fines de 2018. En el cuerpo, largometraje documental, es su quinto film.

SOBRE SOMBRACINE

Es una productora audiovisual creada en 2007 y dedicada al desarrollo y producción de contenidos propios y de terceros a nivel nacional, regional e internacional. Ofrece servicios de producción y postproducción de imagen, sonido y música contando con equipos de cámara, sonido directo, islas de imagen, mezcla de audio 5.1 y sala de grabación de 60m2 para doblaje, foley y música. Su staff está integrado por profesionales de amplia experiencia en todas las áreas tanto de cine como de televisión.

FICHA

EN EL CUERPO (Argentina, 2018, 62 min) Género Documental - Videodanza Calificación ATP / Distribución Independiente

Director Alberto Masliah / Idea Original Liliana Furió / Proyecto Alberto Masliah y Hernán Alvarenga / Guión Alberto Masliah / Coreografías Carla Berdichevsky / Dirección de fotografía Mariana Russo / Dirección musical Mariano A. Fernández / Música original Mariano A. Fernández y Pedro Furió / Montaje Emiliano Serra / Dirección de arte Augusto Latorraca / Diseño de vestuario Ramiro Sorrequieta / Diseño de sonido Mariano A. Fernández / Asistente de mezcla Juan Krymkiewicz / Jefa de producción Cintia Micheletti / Asistente de dirección Yael Szmulewicz / Cámara Pablo Villareal / Asistente de cámara Mariana Bruno / Compañías Productoras Sombra Cine /Producción Daniel Chocrón, Alberto Masliah / Productores Asociados Liliana Furió y Asociación civil Mundo Integrado Con Amor (MICA) Titular: Mariana Chiliutti / Sonido DirectoCarolina Sandoval/ Maquillaje Damián Brissio /Gaffer Virginia Rojas/ Key Grip Marco Medici / Utilería María Emilia Toranzo / Aprendices Melody Chaile y Aixa Mayor / Músicas"Y su mirada" Obra integral en 9 movimientos de Mariano A. Fernández y Pedro Furió Partes: "Muerte" ( Mariano A. Fernández), "Ejército avanza" ( Pedro Furió y Mariano A. Fernández), "Circo decadente" ( Mariano A. Fernández), "Persecusión" ( Pedro Furió y Mariano A. Fernández) , "Tortura" (Mariano A. Fernández), "Ninfas" (Mariano A. Fernández), "Río" (Mariano A. Fernández), "Abrazos" "Final" ( Mariano A. Fernández) / Bailarines de la Compañia de Danza Sin Fronteras Candelaria Iocco, Gabriela Torres, Leticia Abelle, Lucrecia Rossetto, Mariano Landa, Pablo Pereyra, Yohan Chavarría (bailarín invitado) / Músicos en escenaCarolina de los Ángeles Cajal, Francisco Huici, Juan Krymkiewicz, Mariano A. Fernández, Mario Gusso, Rafael Delgado

