Hotel de criminales: Sinopsis, reparto, ficha: Hotel Artemis

SINOPSIS

Año 2028, miércoles por la noche, es imposible transitar por las calles del centro de Los Ángeles.

Es la tercera noche que la ciudad presencia el motín más violento en la historia de Los Ángeles, la policía está golpeando a los manifestantes cuya única demanda es agua limpia.

En medio de este caos, cuatro hombres con máscaras de calavera se encuentran en medio de un atraco fallido a un banco. Después de este giro inesperado, Sherman Atkins (STERLING K. BROWN, This Is Us) conduce a su hermano Lev Atkins (BRIAN TYREE HENRY, Atlanta) y sus dos cómplices fuera del banco, justo a un fuego cruzado con policías.

Heridos y sin ninguna otra opción, Sherman los lleva hacia su única esperanza de sobrevivir... el HOTEL DE CRIMINALES.

Información sobre la producción

El escritor y director DREW PEARCE, hasta ahora más conocido por su trabajo como guionista (Iron Man 3), hace su debut como director de cine con HOTEL DE CRIMINALES. Apoya su visión un grupo de distinguidos productores veteranos conformado por MARC PLATT (La La Land), STEPHEN CORNWELL (The Night Manager), ADAM SIEGEL (Drive) y SIMON CORNWELL (The Night Manager). JEFFREY STOTT (Shot Caller) Sirve de productor ejecutivo junto a Pearce.

El equipo de detrás de escena de Pearce incluye al director de fotografía CHUNG- HOON CHUNG (The Handmaiden), el diseñador de producción RAMSEY AVERY (10 Cloverfield Lane), la diseñadora de vestuario LISA LOVAAS (Transformers: The Last Knight) y a los responsables de montaje GARDNER GOULD (Don't Breathe) y PAUL ZUCKER (Trainwreck).

DREW PEARCE (Guionista-Director) es un guionista, director y productor británico bien conocido por haber escrito Iron Man Three para Marvel Studios y por su labor en películas como Pacific Rim, Godzilla y Mission: Impossible - Rogue Nation.

También escribió y dirigió el célebre Marvel One-Shot All Hail the King, protagonizado por Ben Kingsley. Hasta la fecha, las películas en las que Pearce ha contribuido como guionista han recaudado más de dos mil millones de dólares en la taquilla en todo el mundo. Antes de mudarse a Los Ángeles, creó la galardonada serie británica No Heroics, una comedia sobre superhéroes británicos fracasados que encuentran un lugar para relajarse en The Fortress, un pub sólo para superhéroes. La serie fue nominada a un premio British Comedy, lo que llevó a Pearce a rodar un piloto estadounidense en la primavera de 2009 para la cadena ABC.

























El salto de Pearce al cine llegó en 2010 cuando Marvel lo contrató para adaptar Runaways. El año siguiente, Marvel anunció que Pearce co-escribiría Iron Man Three con el director Shane Black. Además de su trabajo posterior en Pacific Rim, Godzilla y Sherlock Holmes 3, también creó The Billion Brick Race: A Lego Movie para Warner Brothers, en la que se asoció con Jason Segel.

En su tiempo libre, Pearce dirige videos musicales para artistas de rock como, Father John Misty, Miles Kane y The Last Shadow Puppets.

