Invitacion de boda: Sinopsis, reparto, ficha: Wajib

Abu Shadi, un profesor divorciado de 65 años que vive en Nazareth, prepara la boda de su hija. En un mes, ella se habrá ido de casa.

Shadi, el hijo, es un arquitecto que vive en Roma desde hace años, y viene a ayudar a su padre a entregar las invitaciones en mano, tal como lo requiere la tradición palestina del Wajib. Padre e hijo comienzan a visitar a familiares y conocidos, mientras la tensión aumenta entre ambos, ya que saldrán a relucir sus diferencias y su frágil relación será puesta a prueba.

En Palestina, hay una gran tradición que sigue vigente en la ac- tualidad. Cuando alguien se va a casar, los hombres de la familia, normalmente los padres y los hijos, tienen que entregar las invita- ciones de boda en mano a todos y cada uno de los invitados. Ni se envían por correo ni las puede entregar otra persona. Se considera una falta de respeto si las invitaciones no se entregan personal- mente. No conozco ninguna zona donde se cumpla la tradición como los palestinos que viven en el norte, donde está presente el "wajib", que significa deber social.

Cuando el hermano de mi marido se casó, era su deber social entregar las invitaciones junto con su padre. Yo decidí pegarme a ellos en silencio, mientras él y su padre pasaban cinco días atravesando la ciudad y los pueblos de los alre- dedores para entregar todas las invitaciones. Podía ver, como una observadora silenciosa, como a veces resultaba divertido y a veces doloroso. Había facetas en esa relación especial entre padre e hijo, como las tensiones generadas tras haber puesto en duda ese amor

en varias ocasiones, que brotaban en pequeñas dosis. Fue entonces que se me ocurrió la idea de hacer una película acerca de esa frágil relación.

Annemarie Jacir nació en 1974 en Palestina.

2001: The satellite shooters (Cortometraje) A post Oslo history (Cortometraje)

2003: Like twenty impossibles (Cortometraje)

2005: Quelquesmiettes pour les oiseaux(Cortometraje Documental)

2006: An explonation: And then burn the ashes (Cortometraje) Palestine, summer (Cortometraje)

2008: Milhhadha al-bahr (Largometraje)

2012: Lamma Shoftak (Largometraje)

2016: The rendez vous (Largometraje)

2017: Invitación de boda (Largometraje)

Abu Shadi - Mohammad Bakri

Shadi - Saleh Bakri

Amal - Maria Zreik

Fadya - Rana Alamuddin

Abu Murad - Tarik Kopty

Um Murad - Morena Shehadeh

Karam Ossama - Bawardi

Maria - Lama Tatour

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Annemarie Jacir

FOTOGRAFÍA: Antoine Heberle

EDICIÓN: Jacques Comets

SONIDO: Carlos García

DISEÑO DE PRODUCCIÓN: Nael Kanj

VESTUARIO: Hamada Atallah P

RODUCCIÓN: Ossama Bawardi

COMPAÑÍAS PRODUCTORAS: JBA Productions, Ciudad Lunar Producciones, Ape$Bjorn, Klinkerfilm Productions, Philistine Films, Schortcut Films, Snowglobe Films

TÍTULO ORIGINAL: Wajib

PAÍS DE ORIGEN: Palestina, Francia, Alemania, Colombia, Noruega, Dinamarca, Qatar, Emira- tos Arabes

DURACIÓN: 96 minutos

FORMATO: DCP

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAR DEL PLATA (2017)

Premio a la mejor película.

Premio al mejor actor para Mohammad Bakri.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LOCARNO (2017)

Premio a la mejor película.

Premio Don Quijote.

FESTIVAL DE LONDRES (2017)

Premio a la mejor película.

MEDFILM FESTIVAL DE ROMA (2017)

Premio Especial del Jurado.

FESTIVAL DE AMIENS (2017)

Premio a la mejor película.

Premio del público.

FESTIVAL DE KERALA (2017)

Premio a la mejor película.

