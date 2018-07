It Capitulo dos: Sinopsis, reparto, ficha: IT Chapter 2

SINOPSIS

Debido a que cada 27 años el mal regresa a la ciudad de Derry, Maine, "IT CAPITULO DOS" trae a los personajes, que hace tiempo se separaron, como adultos, casi tres décadas después de los acontecimientos de la primera película.

Ha comenzado la filmación de "IT CAPITULO DOS" de New Line Cinema. El director Andy Muschietti continua su éxito de taquilla mundial "IT", aclamada por la crítica en todo el mundo. "IT" se convirtió en la película de terror de mayor recaudación de todos los tiempos.

Bill Skarsgård regresa en el rol de Pennywise. James McAvoy ("Split," próximamente "Glass") actúa como Bill, nominada al Oscar Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty," "Mama") como Beverly, Bill Hader (HBO's "Barry," "The Skeleton Twins") como Richie, Isaiah Mustafa (TV's "Shadowhunters: The Mortal Instruments") como Mike, Jay Ryan (TV's "Mary Kills People") como Ben, James Ransone (HBO's "The Wire") como Eddie, y Andy Bean ("Allegiant," Starz' "Power") como Stanley.

Reanudando sus roles como los miembros originales del Club de los Perdedores, están Jaeden Lieberher como Bill, Wyatt Oleff como Stanley, Sophia Lillis como Beverly, Finn Wolfhard como Richie, Jeremy Ray Taylor como Ben, Chosen Jacobs como Mike y Jack Dylan Grazer como Eddie.

Muschietti dirige un guión de Gary Dauberman ("IT", "Annabelle: La Creación") basado en la novela de Stephen King. Barbara Muschietti, Dan Lin y Roy Lee producen la película. Marty Ewing, Seth Grahame-Smith y David Katzenberg son los productores ejecutivos.

El equipo creativo incluye al director de fotografía Checco Varese ("The 33"), el diseño de producción está a cargo del ganador del Oscar Paul D. Austerberry ("The Shape of Water"), el editor es Jason Ballantine ("IT", "Mad Max" : Fury Road "), y el diseñador de vestuario nominado al Oscar Luis Sequeira (" The Shape of Water "," Mama ").

La producción tendrá lugar en Toronto, Canadá.

"IT CAPÍTULO DOS" es una producción de New Line Cinema. Será distribuido en todo el mundo por Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Entertainment Company.

Fotografía de Brooke Palmer

