Jovenes titanes en accion, la pelicula: Sinopsis, personajes, reparto, ficha: Teen Titans Go! To the Movies

Cuando los Titanes llegan a la pantalla grande, ¡lo hacen en grande! ¡Titanes en acción! La película muestra a nuestros superhéroes egocéntricos, satíricos y salvajes en su primer espectáculo cinematográfico donde ellos mismos son los personajes principales.

Una vuelta de tuerca en el género de los superhéroes, fresca, ingeniosa y alegre, con groserías adecuadas para los más chicos y cargada de ironía; también incluye números musicales.

Los Titanes se dan cuenta de que todos los superhéroes importantes que hay dando vueltas tienen su propia película. Bueno, todos ¡menos los Titanes! Pero Robin, el líder de hecho, está decidido a revertir la situación y lograr que lo vean como una estrella, y no como un secuaz. Solo debe conseguir que el director de cine más popular de Hollywood se fije en ellos.

Con algunas ideas descabelladas y una canción en el alma, los Titanes van a Tinsel Town, seguros de que alcanzarán su sueño.

Pero luego el grupo cae bajo la equivocadísima dirección de una Súper-Villana de verdad, que planea conquistar al mundo. Y todo sale muy mal. El equipo se da cuenta de que su amistad y su espíritu de pelea flaquean. ¡El destino mismo de los Titanes está en la cuerda floja!

La película animada de DC Entertainment y Cartoon Network está protagonizada por Greg Cipes (serie de TV "Teenage Mutant Ninja Turtles") como la voz de Beast Boy, Scott Menville (serie de TV "Spider-Man") como Robin, Khary Payton ("The Walking Dead") como Cyborg, Tara Strong ("My Little Pony") como Raven, y Hynden Walch ("Adventure Time with Finn & Jake") como Starfire, todos repitiendo su papel de la serie. Will Arnett ("The LEGO ® Batman Movie") y Kristen Bell ("Frozen") también prestan sus voces en papeles principales, como el malvado Slade y la directora de Hollywood, Jade Wilson.

La película fue dirigida por Peter Rida Michail y Aaron Horvath, y escrita por Michael Jelenic & Horvath, basada en los personajes de DC.

Fue producida por Horvath, Jelenic, Peggy Regan, Michail y Arnett, con Sam Register fungiendo como productor ejecutivo. La música fue creada por Jared Faber. Aparte de Arnett, todos son colaboradores de la serie "¡Jóvenes Titanes en Acción!". Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.

¿Qué hace un verdadero héroe? No son los disfraces, los artilugios,los poderes geniales ¡Es tener tu propia película!

Cuando el pequeño adolescente Titan, Robin, se entera de que la historia del mayor aliado y mejor amigo de Batman en todo el mundo, llega a la pantalla grande, y no es él - y que Hollywood está haciendo películas de casi todos los superhéroes, pero no de él - declara, "¡Es hora de que hagan una acerca de mí!

Pero luego lo golpean con la verdad fría y dura: Hollywood sólo hace películas sobre superhéroes reales. "¿Por qué no nos toman en serio?", se pregunta el chico.

Tal vez porque un superhéroe tiene que salvar más que ... ¿espacio para el postre?

Adaptado para la pantalla grande de "¡Jóvenes Titanes en Acción!" de Cartoon Network para ser mucho más grande, mucho más larga, pero tan atrevidamente incontenible como siempre, "¡Jóvenes Titanes en Acción! La Película" es una película de superhéroes para toda la familia. También es una creación del mismo equipo que genera la popular serie de media hora.

El director/productor Peter Rida Michail dice que mientras los adolescentes-Robin, Cyborg, Starfire, Raven y Beast Boy- se ven a sí mismos como superhéroes, "en nuestra versión de los Jóvenes Titanes estan más o menos relegado del mundo de los héroes. Son un grupo de amigos realmente tontos que se divierten pasando el rato más que luchando contra el crimen".

El director/escritor/productor Aaron Horvath cree que los adolescentes tienen una muy buena actuación. "Diría que es mejor ser un compinche que un héroe", dice él. "Probablemente haya un poco más de humillación involucrada, pero mucha menos presión: no estás bajo los reflectores, pero nadie te está mirando cuando el reloj del fin del mundo está haciendo la cuenta regresiva. ¡Eso es para que Batman se preocupe!

El estatus de sub-superhéroes de los Teens, combinado con su impertinencia inherente, inspiró a los realizadores a hacer que los Titans encajen su propio género en el propio género de su película de género. El escritor/productor Michael Jelenic afirma: "En la película, trastocamos al mundo de los superhéroes de muchas maneras, burlándonos de todo lo que los fanáticos esperan de esas películas y todas las cosas que hemos visto antes. Entonces, es una película de superhéroes que no es la típica película de superhéroes; transforma todo en su cabeza, pero es todo por la buena diversión y por permanecer fieles a nosotros mismos, que sabemos que es importante para los fans de la serie."

"Creo que Aaron, Michael y Pete estarán de acuerdo en que tenemos que hacer mucho más de lo que hacemos en la serie", afirma la productora Peggy Regan. "La televisión es un horario muy agresivo, por lo que hay poco tiempo para detenerse en las elecciones creativas. Con la película, pasamos el tiempo desarrollando la historia y los personajes, y cuando el público la vea en el cine, verán cuán diferente es la experiencia".

La idea de maximizar a este equipo de héroes adolescentes, quienes partearán en duro (eventualmente) de la pequeña a la gran pantalla, vino del presidente de animación de Warner Bros. El productor ejecutivo y de animación de la película, Sam Register, es un fan confeso de la alineación de la versión temprana del cómic. "El cómic Jóvenes Titanes salió en la década de 1960, y fueron realmente sólo los compinches del día: Wonder Girl, Kid Flash, Aqualad y, por supuesto, Robin. Pero en los años 80, hubo una nueva versión hecha por Marv Wolfman y George Pérez, y fue entonces cuando me enamoré de los Jóvenes Titanes . Fue entonces cuando se convirtieron Robin, Beast Boy, Cyborg, Raven y Starfire en el equipo central. Eran como la versión de los cómics de los niños de "The Breakfast Club".

Register llevó su amor de las páginas a la pantalla del televisor en el 2002 con, como él mismo lo describe, una serie de acción "simplificada" de Jóvenes Titanes con mucha comedia. "Esa encarnación original, que se transmitió del 2003 al 2006, también fue un gran éxito en Cartoon Network y cuando Register llegó a Warner Bros., decidieron convertirla en una comedia total. "Fue entonces cuando lanzamos el 'GO!' y '¡Jóvenes Titanes en Acción!' se convirtió en nuestra versión animada del equipo".

Como cualquier persona en la animación sabe, los personajes son tan buenos como suenen, por lo que una audición para encontrar la voz es clave para darle vida a cualquier personaje. Originalmente se realizó una audición para la serie "Jóvenes Titanes ", y luego otra para "¡Jóvenes Titanes en Acción!" y no había duda de quién daría la voz a los héroes principales de la película: Greg Cipes como el bobo cambia-formas Beast Boy, Scott Menville como el hombre recto, Robin, Khary Payton como el optimista chico-bot Cyborg, Tara Strong como la hija del demonio, Raven y Hynden Walch como la princesa alienígena Starfire.

"Trabajar con este elenco siempre ha sido una bendición, como que nos dieron un regalo", dice Horvath. "Conocen a estos personajes por dentro y por fuera, y los propios actores son las personas más divertidas, así que hemos podido sacar mucho de sus personalidades y lo que aportan a sus papeles".

Rida Michail está de acuerdo. "Para el programa de televisión, todos actúan juntos y se retroalimentan mutuamente y les permitimos corran así". Si bien los horarios no les permitieron a todos grabar juntos para la película, Michail dice que no hizo ninguna diferencia para los profesionales experimentados. "Les dimos el guión y simplemente lo sacudieron, como siempre".

"¡Jóvenes Titanes en Acción! La Película" también atrajo a una impresionante lista de actores invitados, incluyendo a Will Arnett como el super villano Slade y Kristen Bell como la mejor directora de Hollywood, Jade Wilson, junto con una gran cantidad de talentos en roles-artistas de películas, TV y música que mantendrán a los fanáticos en sus asientos hasta el final de los créditos.

Finalmente, los cineastas entendieron que los fans de "¡Jóvenes Titanes en Acción!", no sólo esperarían risas histéricas con las hazañas heroicas, sino también números musicales llamativos. Como era de esperarse con la historia, ellos también sabían que tenían que subir el volumen cuando se tratara de las canciones. Todos salieron, creando "videos" de pop original, rap, rock y música EDM -cinco en total, ¡incluyendo el himno "GO!", como en un escenario musical, cada canción sirve para propulsar la historia así como entretener.

Arnett, que también es productor de la película y fanático de la propiedad desde hace mucho tiempo, dice: "La música siempre ha estado en el corazón de la experiencia de Jóvenes Titanes , desde "Waffles" hasta "Sour Grapes", pero creo que la ha llevado a otro nivel. Hay tantas buenas canciones en la película que, afortunadamente, se meterán en la conciencia de la gente y harán que molesten a sus amigos para siempre".

Poniéndolo todo junto, "¡Jóvenes Titanes en Acción! La Película" es una aventura de puntillas, viaje en el tiempo, viaje por carretera que lleva a nuestros héroes esperanzados de su Jump City nativa a la ostentación y el glamour de Tinsel Town.

ROBIN: ¡Compinche No Más!

La fijación más grande de Robin (además de sus manos pequeñas) es dar la impresión de ser solamente un compinche, anqué es el compañero más famoso de todos los tiempos. A pesar de su estatura pequeña y falta de poderes, Robin tiene grandes aspiraciones. Sueña en ser una estrella en Hollywood porque, para él, el respeto viene con la fama, y el respeto es lo que se necesita para ser tomado en serio como un superhéroe.

Scott Menville hace la voz dl Joven Maravilla, al que describe como "una versión de Robin pero maníaco y obsesivo. Tiene una mentalidad única y nada lo detendrá, sea encontrar el sándwich perfecto o derrotar a un villano".

Como con todas las cosas meta, en la película, Robin sólo se enfoca en estrenar en una película. "Él quiere su propia película. Sea con su equipo o él mismo, quiere que suceda, y lo toma muy en serio".

Irónicamente, dice Menville, la clave para interpretar a Robin -y a todos los Teens- es ser todo a lo contrario. "Nadie que trabaja en el programa, o en esta película, se toma demasiado en serio". Al igual, la película se burla de su propio universo, "nos burlamos de nosotros mismos todo el tiempo; se trata de encontrar el humor de todos lados. Hay chistes que no resuenan con los niños, pero hace reír a los adultos, y creo que por eso funciona: se dispara en todos los diferentes niveles".

Desafortunadamente para el elenco, "la determinación de Robin en hacer una carrera en películas afecta a los demás. Claro, todavía habrá chistes y discusiones sobre qué es mejor, hamburguesas vs. burritos. Pero también puedes ver algunos sentimientos heridos y unas consecuencias para el equipo. Incluso puedes notar cuando la fama se le sube a la cabeza de Robin... lo que hace que sus manos de bebé parezcan aún más pequeñas".

STARFIRE: ¡Ella es Fenomenal!

Una adorable princesa extraterrestre con una afinidad por todas las cosas lindas, Starfire es dulce y bondadosa, pero igualmente feroz, con poderes tales como volar, súper fuerza, rayos de estrellas que salen de sus manos y rayos láser de sus ojos, y la habilidad de crear campos de fuerza.

"Ella tiene un pequeño problema con el inglés", menciona Hynden Walch, la voz de Starfire, que compara su personaje con "una estudiante de intercambio o un pez fuera del agua". Ella no es tonta, es súper inteligente. Nada más que no es de aquí".

Walch agradeció la oportunidad no sólo de expandir la serie a la pantalla grande, pero también poder hacerlo con todas sus colegas de siempre, con los que ha trabajado de alguna forma en Jóvenes Titanes durante más de 15 años. "Obviamente todos nos hemos conocido en ese tiempo y, mientras todos somos muy diferentes, nos llevamos bien. Igual que los Jóvenes Titanes , puedes ser muy diferente y aun así tener amor y respeto por el otro. Eso es nuestro factor unificador".

Ella se siente igualmente afortunada de poder trabajar junto a las creativos de "GO!". "Aaron, Michael y Pete son fenomenal; se lucen con su escritura". Como Menville, Walch dice, "Su estilo de comedia, sátira, es como tomar un cómic y mezclarlo con Looney Tunes. Es una experiencia para todos, de todas edades. Es divertida si tienes cinco años o cincuenta".

CYBORG: Mitad Robot, Puro Party -Booya!

Aficionado a los waffles, escandaloso y robótico, Cyborg es parte humano, pero el resto es toda la tecnología más avanzada. Es súper fuerte, se puede transformar en cualquier tipo de máquina, además puede disparar un láser desde sus dedos, y volar.

Khary Payton, quien hace la voz, revela que una de sus cosas favoritas en ser Cyborg se alinea con una de sus cosas favoritas de los Jóvenes Titanes . "Es el estar rodeado todo el tiempo con algunas de tus personas favoritas, ¿sabes?". En el caso de esta película, también entiende la necesidad de independencia para los Titans, especialmente Robin. "No hay nada como salir adelante sin ayuda, y eso es lo que los adolescentes siempre quieren hacer, encontrar la fuerza para salir adelante en este mundo. De eso se trata ser un Teen Titan. Pero siempre vuelven a unirse, porque de eso también se trata el ser un Titan, las amistades. Robin es uno de los héroes más trabajadores del mundo, sin poderes y con manos de muñeca, opina Cyborg. Alguien tiene que ayudarle, ¿verdad? Entonces, irán a Hollywood y verán si pueden conseguirle esa película".

Payton también aprecia que parte de lo que une a los adolescentes son sus diferencias. "Me encanta que son un grupo de personas de todos los ámbitos de la vida. Literalmente, de diferentes galaxias. Son de color gris, verde, naranja, negro y azul. Averiguar qué los hace diferentes es lo que los hace especiales. Cyborg es un tipo medio robot que ha aprendido a aceptar el hecho de que es un tipo medio robot, y lo disfruta completamente".

Como Cyborg es físicamente el más grande de los adolescentes, Payton no duda en jugarlo de esa manera desde adentro, también. "Más grande siempre es mejor en lo que respecta a Cyborg", sonríe. "Nadie vino a mí y me dijo: '¿Podrías ser más sutil?' Él puede ser principalmente mecánico, pero Cyborg vive con sus emociones humanas para que todos lo vean. Nunca debes preguntarte cómo le está yendo; él solo va a soltarlo y decírtelo. Y generalmente lanzas un 'boo ya' al final".

BEAST BOY: A Lo Mejor no el Más Inteligente, ¡Pero Definitivamente el Más Bobo!

Definitivamente en contacto con su niño interior, Beast Boy tiene un sentido del humor ridículo, pero una de las superpotencias más geniales: la capacidad de transformarse en cualquier animal que alguna vez haya caminado o haya volado sobre la Tierra.

Greg Cipes, el actor que lo interpreta, está excepcionalmente calificado para interpretar a Beast Boy. "Siempre he pasado todo el tiempo que puedo con animales perros, gatos, caballos, serpientes, loros ...", relata. "Tienen la capacidad de estar completamente presentes contigo, y siento que los animales son guías para vivir una vida feliz. Y ese es Beast Boy, él es el Teen Titan que va por el camino para divertirse".

Cipes ganó el papel para la serie original de "Jóvenes Titanes " en su primera audición de voz en off, convirtiéndose en la primera voz de Beast Boy. Era una voz que nunca había intentado. "Me mostraron una foto y lo describieron como un el payaso adorable de la clase. De repente, su voz salió. Es muy salvaje y libre, y eso es realmente terapéutico para mí. Con el paso de los años ha evolucionado, y ha sido realmente divertido interpretar las muchas versiones de Beast Boy, y ahora ser parte de su primera película".

En medio de toda la emoción de los Teens -socializando con grandes superhéroes (aunque no necesariamente están allí por ellos), yendo estrenos de alfombra roja (aunque tengan que entrar de secreto) - Cipes dice "esta nueva aventura va a poner a prueba y unirá al equipo, pero también llevará sus amistados a un nuevo lugar: un lugar de gran confianza. Utilizarán sus super poderes colectivos para hacer una diferencia en su mundo ... y, por supuesto, para hacer una gran película".

RAVEN:¡Azarath… Metrion… Zinthos!

Hija del demonio Trigon, en su mayoría monótona, Raven tiene el seco sentido del humor de una chica gótica, pero eso y el vestuario oscuro son donde terminan las similitudes.

Increíblemente poderosa, Raven no solo puede flotar y volar, sino que también puede abrir portales que transportan a los Teens a varios lugares en el espacio y tiempo.

"Raven es una especie de héroe silenciosa del grupo que preferiría estar leyendo o meditando", dice Strong, quien encuentra que la naturaleza discreta del personaje es un poco complicada. "Realmente no se emociona, por lo que hacer que grandes momentos funcionen con su voz baja y gutural puede no ser gravísimamente vocal, pero, desde el punto de vista de la actuación, puede ser un desafío".

A pesar de la reserva de Raven, Strong atestigua, "Necesito serlo, ella puede salvarlos a todos". De hecho, Raven viene al rescate en más de una ocasión en la película. "Ella puede crear portales y hacer todo tipo de hechizos locos, y eso es bastante útil, como te puedes imaginar".

Tal vez Raven sólo quiere estar sola, pero Strong estaba encantada de que su familia de TV, un conjunto que ella ayudó a crear, llevara sus papeles al cine. "Cuando nos enteramos, estábamos extremadamente eufóricos. Es un trabajo de colaboración, por lo que es muy agradable saber que la red reconoce que hemos sido una gran parte del éxito de la serie. No sólo para justificar una película, pero nos llevará a lo largo de ese viaje, también. Nunca es algo que dimos por sentado, así que todos estamos muy agradecidos".

Al igual que Starfire, Cyborg y Beast Boy, Raven apoya el deseo de Robin de ser una estrella de cine, no porque ella piense que es necesario, sino porque él es su amigo.

Y eso es lo que hacen los amigos.

No importa cuán descabellado o increíblemente peligroso sea.

Incluso si eso te pone a ti y tus amigos en el camino de la mayor supervillano megalómano del mundo, o peor: la directora más grande de cine de Hollywood del mundo.

"Yo sólo hago películas de superhéroes de verdad."

La directora de Hollywood, Jade Wilson, ha hecho una gran película sobre cada superhéroe en el planeta, e incluso está sumergiéndose en sus aparatos, pero ella pone la línea hasta ... compinches. "Me temo que es un no", le dice a Robin cuando ruega por su propia película.

Kristen Bell da voz a la pragmática directora de cine que sin duda tiene en mente su línea de fondo. "Ella entiende que el tamaño importa", bromea Bell. "En términos de una película de superhéroes, más grande es mejor. La pantalla es enorme, quieres llenarla, pero tienes que contar con una historia emocional para que funcione. Para ella, los Jóvenes Titanes sueñan con ser verdaderos superhéroes, pero no lo están siendo. Son un grupo variopinto de inadaptados. Simplemente no ve a Robin, ni a sus amigos, tan convincente".

La actriz en demanda confiesa que, para ella, "Jade Wilson es una especie de caricatura. Se ve a sí misma como el único director de todos los directores, que es grande, ya que se ajusta a los extremos y fantasías de la película. ¿Pero, personalmente? En la vida real, no creo que pueda trabajar para ella. No es lo suficientemente una jugadora de equipo".

Rida Michail dice que no es en absoluto una descripción que se ajuste a Bell. "Fue increíble trabajar con Kristen, un montón de diversión. Trajo mucha energía al personaje".

Jelenic está de acuerdo. "Tuvimos suerte de conseguirla. Cualquier cosa que escribimos, ella la hacía sonar aún más divertida. Contribuyó muchísimo".

"A menos que el proyecto esté específicamente buscando que inventes algo, crear la voz para cualquier personaje definitivamente es una colaboración", dice Bell. ""¡Jóvenes Titanes en Acción!" es un show establecido con personajes conocidos, y los directores querían encontrar un personaje que los desenterrara un poco y los llevara a esta difícil aventura que los llevaría a encontrarse. Tomé todas sus opiniones sobre quiénes querían que fuera, y así fue como la encontré. Es alguien que parece tener las mejores intenciones para el equipo, pero, bueno, ¿será así?".

"¡No soy Deadpool!"

Si, como Robin cree, no es el vestuario o los artilugios o incluso los geniales super poderes, es tener una película hecha sobre ti que es la única manera de ser visto como un superhéroe real, entonces la primera orden del día de los Jóvenes Titanes es encontrar a sí mismos un archienemigo. Todos los superhéroes de la gran pantalla luchan contra un supervillano, ¿verdad?

Conoce a: ¡SLAAAAAAAAAAAADE!

Un villano recurrente en el canon, podría decirse que es el mayor enemigo de los Titanes: Slade es un mal tipo serio y un maestro del caos, que los cineastas sabían que sería una verdadera batalla y una gran elección para la película.

Como cualquier buen malhechor, el objetivo de Slade es gobernar el mundo, y tiene la intención de usar los Jóvenes Titanes para hacerlo. Es un maestro de la distracción y descubre que cuando se trata de los adolescentes altamente sugestionables, un pequeño juego de manos hace mucho.

En un giro que podría arruinar incluso el plumero de Alfred, el nefasto Slade es interpretado en la película por nada menos que por el propio LEGO® Batman, Will Arnett.

Arnett, que también produjo la película, es un gran fan. "Mis hijos ven la serie y la oigo de fondo", dice "La mayoría de las veces, cuando escucho lo que mis hijos están mirando, quiero destrozar la televisión, pero con '¡Jóvenes Titanes en Acción!' escuchaba chistes o canciones y eran tan buenos. Me acerqué a los escritores y comenzamos a hablar sobre la idea de convertirlo en una película. No les digas que he dicho esto, pero cuanto más conozco a esos tipos, más impresionado estoy".

"Will Arnett es una amenaza triple", afirma Horvath. "Se unió como productor y nos ayudó creativamente cuando estábamos desarrollando el guión, dando comentarios y sugiriendo chistes, etc. Y él también está interpretando a nuestro villano. Creo que él logra el justo equilibrio con Slade como alguien a quien tomas en serio; él es amenazador, pero también realmente divertido".

"El objetivo final de Slade es dominar todo el planeta mediante la manipulación mental", explica Arnett.

Naturalmente, los adolescentes juegan directamente en las manos de Slade. Después de todo, necesitan un adversario, y él necesita los supervivientes más crédulos, fáciles de distraer, completamente adorables, pero aparentemente prescindibles en el universo para hacer su voluntad inconscientemente. Entonces ... ¿ganará de seguro?

Junto con los cinco Titanes, Bell y Arnett, los realizadores eligieron a un elenco de artistas de la voz en papeles especiales, incluyendo a Nicolas Cage como Superman y Halsey como Wonder Woman.

"Elegir al reparto de la película fue muy divertido", recuerda Regan. "Encontramos talento increíble, incluso para los papeles más breves, y estoy emocionado de que los fanáticos vean qué voces reconocen".

DANDO EL SALTO DESDE JUMP CITY

Debido al estreno de los Titans en la pantalla grande, los creadores tomaron todas las oportunidades para hacer el mundo de los héroes lo más grande posible. Desde Titan Tower en Jump City hasta un estudio en Hollywood, de Gotham City a Krypton, e incluso del pasado ha el futuro. "¡Jóvenes Titanes en Acción! to the Movies" va donde ningún Jóvenes Titanes jamás ha ido.

Horvath explica: "Los personajes cantan y son graciosos, pero cuando Cyborg saca sus armas o Raven usa su magia, todo tiene que ser aún más impresionante, así que construimos grandes escenas de acción que refleja eso: Robin corriendo por un edificio en ruinas mientras explota a su alrededor; los Titans peleando contra un robot gigante o el Balloon Man, que es del tamaño de una cuadra; una persecución por el aire sobre Hollywood. ¡Son héroes de nuestro tamaño y ahora su mundo lo es también!"

Entre batallas épicas, hay musicales extravagantes como nunca se ha visto en Jóvenes Titanes . "La música que construimos para la serie siempre es una melodía de 30 o 40 segundos. Componer canciones completas ha sido realmente emocionante", dice Rida Michail. "Jarod Faber y yo hemos trabajado juntos en música desde hace 12 años, así que para tener la oportunidad de trabajar en una película y producir estas canciones con él, Michael Jelenic y Jacob Jeffries han sido increíbles".

El grupo hizo todo lo posible para realizar el viaje de los personajes en la película con música, creando canciones como "Upbeat Inspirational Song About Life", "My Superhero Movie" y "Check This Out", hasta dándole un nuevo toque al himno del equipo, "GO!".

Incluso atrajeron artistas invitados para cantar. "Michael Bolton es un ícono, puede hacer que todo suene bien", dice Jelenic, del famoso artista de los 80s, que contribuyó al tono de los 80s de la banda sonora. "Cuando tuvimos la oportunidad de que cantara una canción en la película, lo aprovechamos".

Mezclada en la música y las risas e inherentes a la historia, anota Regan, están los temas que los Jóvenes Titanes representan: el mensaje en el poder de la amistad, la importancia del trabajo en equipo y la noción de que, para ser un héroe, sólo tienes que ser tú mismo. "Su viaje en la película en realidad fortalece su amistad", dice. "A diferencia de la serie, hay un punto en la historia donde el equipo puede llegar a su fin. Pasan por una experiencia que verdaderamente los une y descubren por qué deben sentirse orgullosos de ser los Jóvenes Titanes , algo que no hemos explorado antes".

Register, que ha estado involucrado en todas las encarnaciones fuera de los cómics de Jóvenes Titanes , dice que no podría estar más emocionado de mostrar la película a los aficionados al cine. "Cuando me senté y vi la primera serie de televisión con Marv Wolfman y George Pérez, fue una experiencia increíble poder devolverles a esos creadores. Para haber visto desde ese momento, hasta la serie, y ahora a la pantalla grande, me hace sentir como un padre orgulloso", sonríe.

Horvath agrega, "Estamos muy orgullosos de la película y de todos que estuvieron involucrados. Desde el elenco, al departamento de historia, hasta los animadores, todos hicieron un trabajo increíble. Los fans leales de la serie van a venir porque saben que se van a divertir, pero también creo que la película se destaca por sí misma. Hay bromas para niños y para adultos. Está llena del humor distinto de los Jóvenes Titanes , la diversión y la locura que no se parece a nada más, y espero que generemos una base de admiradores totalmente nuevos para nuestros héroes".

GREG CIPES (Beast Boy) nació en Coral Springs, Florida, y se mudó a Los Ángeles a la edad de 19 años con el fin de perseguir su sueño de la infancia, una carrera en el entretenimiento. Desde su llegada, ha cosechado una audiencia masiva, ha protagonizado películas taquilleras como "The Fast & The Furious" y múltiples éxitos como "The Middle" y "True Blood". Cipes también ha lanzado numerosos álbumes como músico, y es uno de los actores de voz más reconocidos en el mundo.

Como capricho del destino, la primera interpretación de voz en off que leyó fue para el papel de Beast Boy. Cartoon Network amó su voz y como hizo suyo el personaje. Cipes fue elegido para el papel y, como dicen, el resto es historia. Cipes continúa interpretando a Beast Boy y viaja por todo el mundo para conectarse con sus fanáticos de todo el mundo.

SCOTT MENVILLE (Robin) interpreta a Robin en la serie animada "¡Jóvenes Titanes en Acción!", y también en la serie original "Jóvenes Titanes " que se emitió durante cinco temporadas.

Nacido y criado en Los Ángeles, Menville comenzó su carrera de actuación profesional en el mundo de las voces a la temprana edad de 11 años, y ha estado trabajando constantemente desde entonces. Ha prestado su voz a decenas de personajes en animación, anime y videojuegos, así como a innumerables comerciales y anuncios tanto para televisión como para radio. Entre sus numerosos papeles, Menville actualmente se puede escuchar como el personaje principal Stretch Armstrong en la serie animada de Netflix "Stretch Armstrong and the Flex Fighters", y como Doctor Octopus en "Marvel Spider-Man".

Otros personajes notables interpretados ​​por Menville incluyen Sneezy en "The 7D", Shaggy en "Shaggy and Scooby -Doo Get a Clue!" y Kevin French en la serie clásica de culto "Mission Hill". También ha interpretado papeles recurrentes en la serie animada "Teenage Mutant Ninja Turtles", "Bunnicula", "Ben 10: Omniverse" y "Randy Cunningham: 9th Grade Ninja". Algunos de sus créditos de animación en cine incluyen papeles en "ParaNorman", "Despicable Me", "Batman: Gotham Knight" y las películas de LEGO ® DC Super Heroes: "Aquaman: Rage of Atlantis" y "Gotham City Breakout".

Delante de la cámara, Menville ha aparecido en películas, comerciales y televisión, con papeles recientes recientes en "The Night Of", la miniserie aclamada por la crítica de HBO. "The Real O'Neals", "Workaholics" y "Fuller House" en el que retomó su papel recurrente de la serie original "Full House".

KHARY PEYTON (Cyborg) está feliz de haber sobrevivido a su segunda temporada en "The Walking Dead" de AMC, volviendo este invierno como King Ezequiel, el benévolo, excéntrico y líder teatral del Reino. Acompañado por su tigre mascota, Shiva, King Ezekiel se convirtió instantáneamente en el personaje más desafiante y favorito de Payton hasta la fecha.

¡Cyborg sigue vivo! de acuerdo con los fanáticos de la caricatura, Payton se ha convertido en sinónimo de uno de los héroes más populares de DC, Cyborg, habiendo interpretado al personaje durante 16 años en numerosas series, DVM y juegos.

"Big Hero 6: The Series" se estrenó en el 2017, con Payton como la voz del especialista en láser Wasabi. Está encantado de repetir su papel de Aqualad en la serie aclamada por los fans "Young Justice", que recientemente anunció su regreso con la tercera temporada.

Grimlock de "Transformers: Robots in Disguise", Rafiki en "The Lion Guard", los videojuegos de "The Sims", Reigel en "Starcraft", Drebin en "Metal Gear Solid", Azrael y Killer Croc en la franquicia "Batman: Arkham", y Knox de "Call of Duty: Advanced Warfare" son sólo algunos de los muchos papeles por los que es conocido.

Nacido en Augusta, Georgia, Payton atrapó el gusanito de la actuación después de ver una producción de Cyrano De Bergerac en 1er grado. Cuando era adolescente, desarrolló una presencia local como rapero y comediante, compartiendo el escenario con personajes tan notables como Tom Kenney y Chris Rock. Después de pasar sus años de adolescencia consolando a los comediantes en el bar entre sets, Payton optó por la universidad en Southern Methodist University en Dallas para estudiar actuación y dirección. Se quedó en Texas durante varios años a partir de entonces, perfeccionando su oficio en el teatro clásico y experimental, antes de finalmente hacer su camino a Hollywood.

Payton co-escribió, produjo y protagonizó la película independiente de ciencia ficción "Astronaut: The Last Push". La película se estrenó a través de festivales en Londres, ganando 13 premios, incluido Best in Show en los festivales de cine IFS y Fargo. Payton se llevó a casa tres premios por Mejor Actor.

TARA STRONG (Raven) comenzó su carrera como actriz a la edad de 13 años en Toronto, Canadá. Obtuvo varios roles en televisión, cine y teatro musical, así como su primer papel principal en una serie animada como el papel principal de "Hello Kitty".

Luego de una breve carrera en la compañía teatral Second City de Toronto, se mudó a Los Ángeles con un extenso currículum que incluía su propio sit-com y más de 20 series animadas. Al llegar a Hollywood, rápidamente hizo su marca en varios proyectos de televisión y cine, como "Party of Five", "National Lampoon's Senior Trip", "Sabrina The Teenage Witch", y más. El año pasado, apareció en la película de Hallmark Christmas "A Very Merry Toy Store".

Nominada al Emmy y ganadora del Shorty Award, Strong ha tenido una carrera icónica en locución, incluyendo Bubbles en "The Power Puff Girls", Timmy Turner en "The Fairly Odd Parents", Dil Pickles en "Rugrats", Raven en "Jóvenes Titanes , "Batgirl", "Family Guy", "Drawn Together", "Ben 10", Melody en "The Little Mermaid 2", "Spirited Away" y muchos más. Ella es Miss Collins en "Big Time Rush" de Nickelodeon, y la voz actual del personaje titular en "Harley Quinn", "Twilight Sparkle" en "My Little Pony" y la protagonista de la nueva serie "Unikitty!". Strong recientemente se hizo cargo del papel icónico de Rocky en "Rocky and Bullwinkle".

Strong tiene más de 350,000 seguidores de Twitter (@tarastrong) y ha utilizado sus redes sociales para recaudar varios cientos de miles de dólares para niños con cáncer y grupos de rescate de animales, además de usar su repertorio de voces para su plataforma anti-bullying.

HYNDEN WALCH (Starfire) es mejor conocida por interpretar a la querida Starfire en la serie de televisión original "Jóvenes Titanes " y la exitosa "¡Jóvenes Titanes en Acción!". También proporciona la voz de la princesa Bubblegum Bonnibel en la ganadora de los premios Emmy y Peabody "Adventure Time". Walch ha dado voz a la icónica Harley Quinn en la serie "The Batman" y "Batman: Assault on Arkham ", y en títulos de televisión y videojuegos como "Gurren Lagann", "Chalkzone", "Henry Hugglemonster", "Lucky Star", "Stanley", "Kid Icarus", "Catscratch", "The Sims", "The Talr of Princess Kaguya ", "Justice League", "Batman: The Brave and the Bold" , "Skylanders : Imaginators", y muchos, muchos más.

Además de su ilustre carrera como actriz de voz, Walch ha sido admirada por su trabajo en Broadway en "The Rise and Fall of Little Voice", y tuvo el honor de aparecer en películas clásicas como "Groundhog Day", con Bill. Murray, y "Jerry Maguire" de Cameron Crowe.

WILL ARNETT (Slade/Productor) ha sido un hombre muy ocupado en los últimos tiempos. Recientemente Arnett fue visto en la quinta temporada de "Arrested Development". Tambien prestoo recientemente su voz para "The LEGO® Batman Movie" y es productor ejecutivo de "The Gong Show" que actualmente está transmitiendo es que la segunda temporada. Se desempeñó como co-creador, co-guionista, productor ejecutivo y estrella de su propia serie de comedia de Netflix "Flaked". En ella, Arnett interpreta a Chip, un gurú autoproclamado que se enamora de la mujer que su mejor amigo quiere. La serie se estrenó en 2016 y se renovó para una segunda temporada. Arnett también presta actualmente su voz como la estrella de la comedia animada de Netflix "BoJack Horseman", que fue renovada para una quinta temporada.

En la televisión, Arnett es mejor conocido por su trabajo en la comedia de renombre "Arrested Development", de Fox, donde interpretó a Gob Bluth durante tres temporadas y obtuvo su primera nominación al Emmy. Después de siete años fuera del aire, el show hizo anticipado regreso con nuevos episodios en Netflix en mayo del 2013.

En el mundo del cine, Arnett continúa consolidando su rol como protagonista con una serie de proyectos de alto perfil. Mas recientemente se le vio como Vernon Fenwick en el hit del verano de Michael Bay "Teenage Mutant Ninja Turtles" y "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows".

En el 2014, Arnett protagonizó como la voz de Batman en el éxito de la taquilla "The LEGO® Movie". También prestó su voz a Surly en la comedia animada "The Nut Job". Los créditos adicionales de cine de Arnett incluyen "Jonah Hex", "When in Rome", "G-Force", "Semi Pro", "Glory", "The Brothers Solomon", "RV", "Monster-in-law", "The Broken Giant" "Southie" y "Ed's Next Move" . Su voz también ha sido escuchada en "Monsters vs. Aliens", "Horton Hears a Who" y "Ice Age 2: The Meltdown".

Anteriormente, Arnett protagonizó la serie de comedia "The Millers", de CBS, y apareció junto a Christina Applegate y Maya Rudolph en "Up All Night" de NBC. También se le pudo ver en la serie de comedia de Fox "Running Wilde", junto a Kerri Russell, donde él protagonizó y escribió junto al escritor/director Mitch Hurwitz. Arnett también fue invitado frecuentemente para "30 Rock", de NBC por la que recibió cuatro nominaciones al Emmy por su interpretación de Devon Banks. También prestó su voz a la sitcom animada de Fox "Sit Down, Shut Up", y fue un regular en la serie de comedia NBC "The Mike O'Malley Show". Sus créditos adicionales de televisión incluyen papeles de invitados en "Parks and Recreation", "Sex and the City", "The Sopranos", "Boston Public", "Third Watch", "Law and Order: Special Victims Unit" y "Will & Grace".

Fuera de la pantalla, a Arnett se le puede escuchar en una variedad de anuncios, sobre todo como la voz de GMC Trucks. En agosto del 2014, lanzó Electric Avenue, una compañía de producción que desarrollará y producirá contenido en todas las plataformas. La compañía ha firmado un acuerdo de primera opción con CBS TV Studios.

KRISTEN BELL (Jade Wilson) actualmente está filmando la serie de NBC "The Good Place", junto a Ted Danson, que regresa por tercera temporada este otoño. Recientemente, narró el documental de IMAX "Pandas" y también protagonizará la comedia de Netflix "Like Father ", junto a Kelsey Grammer , que se lanzará el 3 de agosto del 2018.

El año pasado, Bell fue productora ejecutiva y apareció en el especial de ABC "Encore", sobre unos ex compañeros de la secundaria que se juntan para una actuación encore de sus viejas producciones de teatro musical. También repitió su papel de Anna en "Olaf's Frozen Adventure", un cortometraje basado en la película animada de gran éxito "Frozen" que se lanzó junto a "Coco". Bell se encuentra trabajando en la secuela de "Frozen", programada para llegar a los cines en el otoño del 2019. "Frozen" ha recaudado más de $1.2 mil millones en todo el mundo, por lo que es la película animada más taquillera de todos los tiempos. Bell también protagonizó "A Bad Moms Christmas", junto a Mila Kunis y Kathryn Hahn. La película es una secuela de "Bad Moms" del 2016, la primera película de STX en recaudar más de $100 millones a nivel nacional.

En el 2016, Bell fue vista como Jeannie Van Der Hooven en la serie de Showtime "House of Lies", junto a Don Cheadle, que concluyó su quinta y última temporada. En el 2014, Bell retomó su querido papel principal en la película "Veronica Mars", que recaudó $2 millones en Kickstarter en menos de 11 horas y rompió el récord en ese momento en el que un proyecto alcanzara más rápido $1 millón y $2 millones. Bell apareció en un arco como estrella invitada en la exitosa serie de NBC "Parks & Recreation" e interpretó el papel principal en la película independiente "The Lifeguard", que se estrenó en el Sundance Film Festival del 2013.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen: "CHIPs", "How to Be a Latin Lover", "The Boss", "Hit & Run", "Movie 43", "Some Girls", "Writers", "Big Miracle", "You Again", "Burlesque", "When in Rome", "Forgetting Sarah Marshall", "Pulse ", "Serious Moonlight" y "Spartan" de David Mamet. Sus créditos televisivos incluyen: "Veronica Mars", "Unsupervised", "Deadwood", "Heroes" y "Party Down".

Sus créditos en Broadway incluyen "The Adventures of Tom Sawyer" y "The Crucible", junto a Liam Neeson y Laura Linney. Sus créditos Off-Broadway incluyen "Reefer Madness" y "A Little Night Music".

AARON HORVATH (Director / Guionista / Productor) es uno de los desarrolladores originales de la exitosa serie de Cartoon Network "¡Jóvenes Titanes en Acción!" Y se ha desempeñado como escritor y productor en la propiedad a lo largo de su carrera, obteniendo una nominación al Premio Emmy por su trabajo.

También ganó una nominación por un episodio de "Mad", una serie animada para la que se desempeñó como director de segmento y animador. Recientemente, su trabajo como productor supervisor se puede ver en la serie "Unikitty!", inspirada en el personaje de la película de 2014 "The LEGO® Movie". Horvath comenzó su carrera en la animación hace más de 15 años como diseñador de personajes en la serie "Kid Notorious". Desde entonces, trabajó como animador en series como "The Buzz on Maggie" y "The Tiger: The Adventures of Manny Rivera", como escritor / productor de la película para televisión "Elf: Buddy's Musical Christmas" y como artista principal de storyboards en "The Drawn Together Movie" de Comedy Central!

PETER RIDA MICHAIL (Director / Productor) comenzó su carrera de animación hace 20 años en la ciudad de Nueva York, antes de mudarse a Los Ángeles en el 2002. Pasó la mayor parte de ese tiempo trabajando como diseñador y director de arte pero, siempre fascinado con contar historias, se unió a "¡Jóvenes Titanes en Acción!" en el 2012 como director. La combinación de la historia, el diseño y la música de la serie encajaron perfectamente en Michail, y llevar esa combinación a la gran pantalla con "¡Jóvenes Titanes en Acción! La Película" fue un trabajo de amor.

MICHAEL JELENIC (Guionista / Productor) tiene una carrera en animación que abarca casi dos décadas. Es uno de los desarrolladores originales de la popular serie Cartoon Network "¡Jóvenes Titanes en Acción!" y trabajó en varias capacidades como escritor y en producción en series basadas en personajes de DC como "Batman: The Brave and the Bold" y "The Batman", obteniendo nominaciones al Premio Emmy por su trabajo en las tres.

Jelenic comenzó su carrera de escritor en la serie "Jackie Chan Adventures", y posteriormente también escribió y actuó como editor de historias en la serie "Legion of Super Heroes", escribió y produjo "Thundercats", y se desempeñó como productor supervisor en "Be Cool, Scooby-Doo!" También ha escrito para la serie "Ben 10" y el telefilme animado "Elf: Buddy's Musical Christmas", así como numerosos proyectos de animación directa al video, incluyendo "The Batman vs. Dracula", "Wonder Woman". "Superman / Shazam!: The Return of Black Adam", "DC Showcase Original Shorts Collection", "LEGO® DC Comics Super Heroes: Justice League vs. Bizarro League", "Batman: Return of the Caped Crusaders" y "Batman vs. Two-Face".

PEGGY REGAN (Productora) se ha desempeñado como productora de animación durante 25 años. Actualmente es productora de la exitosa serie de Cartoon Network "¡Jóvenes Titanes en Acción!". Habiéndose unido a Warner Bros. Animation y "TTGO!" en el 2012. Se ha desempeñado en diversas funciones que producen en series como "The Mr. Men Show", "Olivia", y el especial de Opus and Bill "A Wish for Wings That Work". Por su trabajo como productora en la serie "Oh Noah (Noah Comprende)", fue nominada para un Premio Emmy por Nuevos Enfoques Sobresalientes - Programación Diurna para Niños.

Una graduada de la universidad de Minneapolis de Arte y Diseño (Cine y Animación), Regan pasó los primeros ocho años de su carrera como animador y animador de efectos visuales en una amplia gama de proyectos de largometrajes, incluyendo "Big Trouble in Little China", "Back to the Future", "The Last Dragon" y "Ghostbusters".

WILL ARNETT (Slade / Productor) [Ver SOBRE EL ELENCO]

SAM REGISTER (Productor Ejecutivo) se desempeña como Presidente, Warner Bros. Animation (WBA) y Warner Digital Series.

Las series actuales producidas por WBA bajo el liderazgo de Register incluyen "DC Super Hero Girls", "Justice League Action", "¡Jóvenes Titanes en Acción!", "ThunderCats Roar" y "Unikitty!" para Cartoon Network; "Bunnicula", "Dorothy and the Wizard of Oz", "New Looney Tunes", "Scooby -Doo! And Guess Who?", "The Tom and Jerry Show", "Wacky Races" y "Yabba Dabba Dinosaurs " para Boomerang; "Mike Tyson Mysteries" para Adult Swim; "Harley Quinn" y "Young Justice: Outsiders " para DC Universe, el próximo servicio digital de la marca DC; "Green Eggs and Ham " , una comedia de media hora para Netflix, debutando en el 2019; y el regreso de "Animaniacs ", llegando a Hulu.

Register también colabora estrechamente con Warner Bros. Home Entertainment en las películas originales animadas del estudio para el mercado del entretenimiento en video, incluido el próximo lanzamiento de "The Death of Superman", la próxima película de la popular serie DC Universe Movies.

Además de WBA, Register también supervisa la unidad de producción digital de Warner Bros. Television Group, Blue Ribbon Content (BRC), que se formó en el 2014 y produce series originales y contenido para plataformas digitales. Los programas animados de BRC incluyen "Constantine: City of Demons" y "Freedom Fighters: The Ray" para CW Seed y "Ginger Snaps" para ABC Digital.

JARED FABER (Música) es un ganador del Grammy y Compositor nominado al Premio Emmy para cine y TV , y también un letrista/productor, a menudo combinando ambas habilidades en los mismos proyectos.

El 2018 está a punto de ser un año de ruptura para Faber. Saltando a la pantalla grande con canciones y partitura para "¡Jóvenes Titanes en Acción! La Película". Sus otros proyectos sobresalientes este año incluyen su trabajo en el tema musical para la próxima serie de "Boss Baby" para Netflix, y sus proyectos de partitura incluyen "Splitting Up Tgether", de la cadena ABC, "The Adventures of Captain Underpants", y su continuo trabajo como compositor de "Jóvenes Titanes G O!". La serie, ahora entrando en su quinta temporada.

Algunos proyectos que incluyen partituras y canciones de Faber incluyen "Mardi Gras: Spring Break", protagonizada por Josh Gadd, "The Mr. Men Show" y "As Told by Ginger".Sus canciones han aparecido en una serie de programas y películas de televisión, incluyendo "The Smurfs 3D", "CSI Miami", "My Family Wedding", "Nip / Tuck" de F/X, "Cane" de NBC y "Jake in Progress, "Dexter" de Showtime, y "The Long Shots" de Ice Cube. Faber fue el productor de canciones de "The Wedding Ringer", protagonizada por Kevin Hart.

Además, Faber es conocido como el compositor de "Suburgatory" y "Selfie", ambas de la ABC, y la película de animación "Scooby -Doo & Kiss Rock & Roll Mystery". Sus créditos también incluyen "Puppy Days de Clifford", que le dio una nominación al Emmy; "Being Bobby Brown", de Ice Cube "Friday: The Animated Series", y "Emily's Reasons Why Not", protagonizada por Heather Graham.

En el 2006, Faber viajó a La Habana, Cuba, para continuar trabajando en un proyecto que había comenzado con su socio Kool Kojak. Los dos produjeron aclamado por la crítica de Urban Legend Tranquilidad Cubana, lanzado a través de la propia compañía de Faber Blind Lemon Music. Urban Legend fue el primero de muchos proyectos latinos en los que Jared se involucró, lo que en última instancia llevó a co-escribir y coproducir un álbum para el lanzamiento como solista del vocalista de La Ley, Beto Cuevas, en el 2012 para Warner Latino, Transformación , que ganó el Grammy Latino para el mejor álbum de Pop/Rock en el 2013. Faber también co-escribió el single para Healer de lanzamiento de Alex Cuba del 2015, ganador del Latin Grammy para el Mejor álbum de Cantante/Compositor y nominado para un Grammy para el Mejor álbum pop latino.

Faber continúa dividiendo su tiempo entre la televisión y su trabajo cinematográfico, así como en la producción de discos. Actualmente reside en Los Ángeles.

