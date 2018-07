Latidos en la oscuridad: Sinopsis, reparto, ficha: Bad Samaritan

SINOPSIS

Sean (Robert Sheehan) y su amigo Derek (Carlito Olivero), son dos jóvenes que trabajan en el valet parking de un restaurante local y han desarrollado una estafa brillante para robar las casas de los clientes mientras ellos comen.

Las cosas van bien hasta que uno de ellos roba al cliente equivocado, Cale Erendreich (David Tennant) y descubre que tiene a una mujer cautiva en su casa.

Temeroso de ir a prisión, deja a la mujer y regresa el auto al restaurante.

Lleno de culpa, llama a la policía, que no descubre nada en la casa de Erendreich.

Ahora, el joven valet debe soportar la ira del secuestrador que busca vengarse de él, mientras trata desesperadamente de encontrar y rescatar a la mujer cautiva que dejó atrás.

NOTA DEL DIRECTOR DEAN DEVLIN

Latidos en la Oscuridad es una emocionante historia del gato y el ratón. De un pequeño ladrón que se encuentra con una mujer cautiva. Había deseado trabajar con Brandon Boyce desde que escribió el guión para Apt Pupil.

Así que cuando me envió su guión de Latidos en la Oscuridad y me pidió consejo, le dije "mi consejo es que me vendan este guión de inmediato y hagamos esto juntos".

Al leerlo, me enamoré de la historia y me atrajo el dilema ético de nuestro personaje principal. Si bien su ética es flexible, todavía creía tener un código moral. Pero después de que descubre a una mujer en peligro mortal y la deja atrás, se siente culpable por tomar una decisión tan terrible.

FICHA TÉCNICA

Director: Dean Devlin

Protagonistas: David Tennant, Kerry Condon, Jacqueline Byers, Robert Sheehan, Lisa Brenner, Carlito Olivero, Delpaneaux Wills, Chris Ihlenfeldt, Tony Doupe, P.E. Ingraham

Género: Drama / Thriller

Duración: 110 min.

