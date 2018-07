Pabellon 4: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Diego Gachassin

SINOPSIS

Alberto Sarlo, un abogado y escritor, lleva adelante un proyecto utópico: enseñarles filosofía, literatura y boxeo a 52 presos del Pabellón 4 de una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Buenos Aires.

Los internos hablan de Hegel, de Sartre, de Dostoievski, del superhombre, y escriben cuentos en donde desnudan su alma y cuentan partes de su experiencia carcelaria. La filosofía los ayuda a repensar sus vidas, sus destinos, sus decisiones.

Carlos "Kongo" Mena, un preso que acaba de salir en libertad, vuelve a la cárcel como su ayudante, dando su visión desde un lugar más cercano a la realidad de los presos. Para muchos de ellos es la viva imagen de que la redención es posible.

Carlos tiene muchos proyectos ahora que está en libertad. La cultura y la voluntad hicieron de Carlos un hombre nuevo.

PALABRAS DEL DIRECTOR

A partir de la realización de mi película anterior "Los cuerpos dóciles", me introduje en el calamitoso estado de las unidades carcelarias de la Argentina, y en la desidia del Estado frente a las injusticias y aberraciones que ocurren rejas adentro.

El discurso mediático tiene la necesidad de crear un enemigo de la sociedad, para luego ocultarlo en las cárceles, darle oscuridad y quitarle la condición de persona. La violencia que se vive dentro de las cárceles es promovida por el Estado, que permite su autogobierno. Si bien Michel Foucault en "Vigilar y Castigar" habla de la aparición de las cárceles como forma de terminar con el suplicio, y que el castigo pase a ser la falta de libertad y ya no la tortura o la marca en el cuerpo, en las cárceles de la Argentina la falta de libertad acompaña un suplicio continuo.

En Pabellón 4 quisimos mostrar que existe la posibilidad de hacer otra cosa en las cárceles, que la cultura y comprensión produce mejores resultados que la violencia y la tortura.

La primera jornada que grabamos dentro del pabellón 4 de la Unidad 23 de Florencio Varela fue de tal intensidad y emoción que la claustrofobia que sentía en el cuerpo se me pasó rápidamente. Todo me parecía revelador e increíble. 52 presos de máxima seguridad escuchando, en completo silencio, a Alberto Sarlo hablando de Hegel, de Dostoievski, del superhombre. Las lecturas de sus experiencias carcelarias, con una poesía suburbana de una profundidad y dolor que sólo podía escribirse desde este confín oscuro y olvidado se me grabaron en el alma.

Con esta película también iba en búsqueda de ciertas respuestas a las preguntas que habían surgido en "Los cuerpos dóciles". ¿Qué hacer frente a este estado de situación, de injusticias, de desigualdades? En "Pabellón 4" encontré la cultura y la educación como posibles respuestas.

SOBRE EL DIRECTOR

Diego Gachassin nació el 6 de noviembre de 1970 en Quilmes.

Es Director, Guionista, Productor, Camarógrafo, Director de Fotografía, Montajista, Productor Ejecutivo e Investigador

Filmografía como director:

-Los cuerpos dóciles (2015)

-Habitación disponible (2004)

-Vladimir en Buenos Aires (2002)

FICHA TÉCNICA

Guión y dirección: Diego Gachassin

Producción ejecutiva: Diego Gachassin

Asistencia de dirección: Diego Osidacs

Dirección de fotografía y cámara: Diego Gachassin

Sonido directo: Gino Gelsi / Agustín Pereyra

Postproducción de Sonido: Fernando Vega / Hernán Gerard

Montaje: Fernando Vega

Corrección de color: Javier Hick

Distribuye: SantaCine

Protagonistas: Alberto Sarlo y Carlos "Kongo" Mena

