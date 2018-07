Piazzolla, los años del tiburon: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Daniel Rosenfeld

SINOPSIS

"Piazzolla, los años del tiburón" es el documental sin entrevistas que narra hechos jamás contados de la vida de Astor Piazzolla realizado por Daniel Rosenfeld, quien tuvo acceso al archivo familiar privado del compositor.

Material inédito del astro del tango, que marcó un antes y un después en la cultura argentina

El público podrá deleitarse con Piazzolla en primera persona y con las entrevistas hechas por su hija Diana, que nunca habían salido a la luz. Su infancia, la pesca de tiburones, los años en Nueva York, la mítica historia con Carlos Gardel y el destino, el relato de su hijo Daniel y la reconstrucción de la vida de un ícono.

"Piazzolla, los años del tiburón" es el resultado del minucioso trabajo de Daniel Rosenfeld, también director de "Saluzzi, ensayo para un bandoneón y tres hermanos", "Cornelia frente al espejo", "La quimera de los Héroes" y "Al centro de la tierra".

"Hace más de 10 años, cuando presentaba una película sobre Dino Saluzzi en el Festival de Berlín, me encontré con Daniel Piazzolla y me preguntó como nadie había hecho una documental cuando Astor estaba vivo: La vida de mi papá tenía la estructura perfecta para una película, pescaba tiburones, componía y salía a tocar', me dijo", recuerda Rosenfeld.

Filmaciones caseras nunca vistas de la colección familiar, conciertos y grabaciones inéditas, la mirada de su hijo Daniel, la voz de Astor Piazzolla en diálogos íntimos con su hija Diana, jamás escuchados.

Todo esto es parte de "Piazzolla, los años del tiburón", el esperado largometraje documental del realizador Daniel Rosenfeld. A 26 años de la muerte, por primera vez los archivos del legendario compositor son abiertos por su familia para una película, un retrato cinematográfico, musical, hipnótico sobre el arte, la familia y los misterios de la creación.

El film muestra la faceta menos conocida del artista que revolucionó el tango y lo popularizó en el mundo.

ACERCA DE DANIEL ROSENFELD

Daniel Rosenfeld ganó becas y subsidios de las Fundaciones Antorchas y Rockefeller, Hubert Bals, FNAA, ICI, Jan Vrijman y Berlin Talent Campus. Su primer largometraje: "Saluzzi: ensayo para bandoneón y tres hermanos" tuvo su premiere mundial en el Festival de Berlín. Su segundo largometraje, "La quimera de los héroes", coproducida por Zentropa, Serge Lalou & Les Films D'ici, France2, SBS, argentinacine, INCAA, CNC y JFV. El film recibió dos premios en el Festival de Venecia, entre otros. En 2012 estrenó "Cornelia frente al espejo", en el Festival Internacional de Rotterdam, co-producida por INCAA, argentinacine, Hubert Bals Fund. Su último film es "Al centro de la tierra", coproducido con Heino Deckert, estrenado y premiado en Bafici 2015. Es productor asimismo de "La calle de los pianistas", ganadora de los Premio Sur y Cóndor, y productor asociado de "Gilda" de Lorena Muñoz, entre otras películas.

CINCO IMPERDIBLES DE "PIAZZOLLA, LOS AÑOS DEL TIBURÓN"

Por primera vez la familia abre los archivos de Astor Piazzolla.

La grabación del músico tocando el bandoneón a los 10 años

Conciertos inéditos

Material de Super 8 filmado por Astor en Nueva York, cuando compuso "Adiós Nonino"

La hija de Astor, Diana Piazzolla grabó siete cassettes de entrevistas para un libro, y por primera vez esas voces salen a la luz.

FICHA TÉCNICA

Dirección y guión: Daniel Rosenfeld

Duración: 90 min.

Producida por: Françoise Gazio, Daniel Rosenfeld

Una producción de: Idéale Audience, Daniel Rosenfeld Films

Co-producida por: Arte, Ina, Tornasol, Acontracorriente, Classica Japan

Producida en asociación con: Avotros, Directv, argentinacine

Con el apoyo de: Canal Encuentro

Productores ejecutivos: Pierre-Olivier Bardet, Maxi Dubois

Co-productores ejecutivos: Daniel Rosenfeld, Mariano Nante

Productores asociados: Facundo Saravia, Augusto Gimenez Zapiola, Gerardo Herrero, Fernando Riera, Paula Massa, Juan Gonzalez Del Solar, Fernanda Rotondaro

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com