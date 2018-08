24 cuadros: Sinopsis, reparto, ficha: 24 Frames

SINOPSIS

24 cuadros es el film póstumo del maestro Abbas Kiarostami, estrenado mundialmente en una proyección especial en el Festival de Cannes 2017.

Se trata de una serie de 24 cuadros, entre melancólicos y luminosos, solemnes y lúdicos, que nacen de la inquietud del director por la observación de la vida cotidiana.

El film fue realizado durante tres años por un equipo de técnicos iraníes, y se terminó y estrenó tras la muerte del director. 24 cuadros es el raro e invaluable legado de uno de los cineastas fundamentales del cine contemporáneo.

Esta película se proyectó por única vez en la Argentina durante la apertura del FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, en 2017.

"Siempre me pregunto en qué medida los artistas tratan de representar la realidad de una escena. Los pintores y los fotógrafos solo capturan una imagen, pero nada de lo que sucede antes o después", dijo Abbas Kiarostami. 24 cuadros, fotografías o vídeos, y, para cada uno de ellos, el desarrollo de esa posible realidad que los completa. Testamento poético de uno de los mayores cineastas de las décadas recientes.

La fotografía siempre tuvo un lugar especial en la vida de Abbas Kiarostami. Apenas se graduó de la Escuela de Bellas Artes de Teherán en 1960, y cuando todavía imaginaba una carrera como cineasta, comenzó a capturar imágenes, tomando el camino de la fotografía, capturando paisajes iraníes. Nunca abandonó este estudio formal, y mientras esta obra crecía, acumuló miles de fotografías que se mostraron en una exhibición especial en el Centro Pompidou y en el MoMA, en 2007.

En su último film, 24 cuadros, Abbas Kiarostami asumió un reto único: crear u

n diálogo entre su trabajo como cineasta y como fotógrafo, construyendo puentes entre las dos expresiones artísticas a las que dedicó su vida. El proyecto 24 cuadros nació de un interrogante que fue a la vez artístico y metafísico: ¿qué sucede en los momentos anteriores y posteriores a tomar una fotografía? Para responder a esas preguntas, Abbas Kiarostami inventó un notable dispositivo visual: seleccionó veinte fotos de su colección personal, que él animó.

Usando herramientas digitales, discretos inserts en 3D y pantallas verdes, él le dio una nueva vida a esas imágenes del pasado y trató de redescubrir las emociones que sintió cuando las tomaba.

En una compleja puesta donde se juegan por igual su genio y su delicada mirada poética, Abbas Kiarostami muestra grupos de turistas frente a la Torre Eiffel, caballos pastando en campos nevados, y bandadas de pájaros volando sobre paisajes industriales.

Más allá de la emoción estética generada por esas imágenes con reminiscencias de su obra maestra experimental Diez, el film existe como una meditación sobre el tiempo pasado, la transformación de los territorios, y la fragilidad de la existencia. Melancólicas y luminosas, solemnes y lúdicas, esas cortas secuencias nos proveen de un sutil retrato de Abbas Kiarostami. Realizada durante tres años por un equipo de técnicos iraníes,24 cuadros quedará como el trabajo final de su autor, que murió en París el 4 de julio de 2016, a los 76 años. Es el raro e invaluable legado de uno de los cineastas fundamentales del cine contemporáneo.

Biografía de Abbas Kiarostami

Abbas Kiarostami nació en Teherán en 1940 y cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes. En 1969, fundó el departamento de cine en el Instituto para el desarrollo intelectual para niños y adultos jóvenes, de donde surgiría posteriormente la Nueva ola iraní. Fue el productor de prácticamente todas sus películas hasta 1992, incluyendo su primer cortometraje Nan va Koutcheh (The Bread and Alley) en 1970 y su primer largometraje Mossafer (The Traveller) en 1974. Llamó la atención del público con su trilogía: ¿Dónde está la casa de mi amigo? (Khane-ye doust kodjast?), 1987, Zendegi va digar hich(Life an Nothing More...), 1992, y Detrás de los olivos (Zire darakhatan zeyton), 1994, en Competición en el Festival de Cannes. Con El sabor de las cerezas(Ta'm e guilass) recibió la Palma de Oro en 1997 y con El viento nos llevará(Bad ma ra khahad bord) ganó el Premio especial del jurado en Venecia en 1999.

Regresó a Cannes en Competición con Diez(Ten), 2002, Copia certificada(Copie conforme), 2010, que valió un premio de interpretación a Juliette Binoche, y Like Someone in Love, 2012. La obra de Kiarostami es multifacética: sus fotos e instalaciones de video se exhiben en todo el mundo y sus poemas han sido traducidos a diez idiomas. También dirigió la puesta en escena de Tazieh, en el Teatro di Roma en 2003, así como la ópera Cosi fan Tutte con motivo de la 60ª edición del Festival d'Aix-en-Provence. Por otra parte, durante diez años, animó talleres de creación cinematográfica para jóvenes artistas. Murió en París el 4 de julio de 2016, a sus 76 años.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA

1970: El pan y la calle (Nân va kuché / Bread and Alley - Irán - 10')

1972: El recreo (Zang-e tafrih / Recess - Irán - 11')

1973: Experiencia (Tachrobé / The Experience - Irán - 53')

1974: El viajero (Mosafer / The Traveler - Irán - 70')

1975: Dos soluciones para un problema (Do Rah-e hal bará-ye yek masalé / Two Solutions for One Problem - Irán - 4')

1976: Un traje para la boda (Lebás-i bará-ye arusí / The Wedding Suit - Irán - 54')

1977: Gozaresh (The Report - Irán - 112')

1982: El coro (Hamsarayán / The Chorus - Irán - 17')

1983: Conciudadanos (Hamshahrí - Fellow Citizen - Irán - 52')

1984: Párvulos (Avvalihá - First Graders - Irán - 85')

1987: ¿Dónde está la casa de mi amigo? (Jané-ye dust koyast? - Irán - 80')

1989: Deberes (Mashgh-e shab - Homework - Irán - 90')

1990: Close-Up (Namá-ye nazdik - Irán - 100')

1992: Y la vida continúa (Zendegí var digar hich / Life, and Nothing More… - Irán - 92')

1994: Detrás de los olivos (Zir-e derajtán-e zeytún / Through the Olive Trees - Irán - 108')

1995: A propósito de Nice, la suite (À propos de Nice, la suite - Francia - 100'), junto a otros directores

1995: Lumière y compañía (Lumière et compagnie - Francia - 88'), junto a otros directores

1997: El sabor de las cerezas (Ta'm-e gilás / The Taste of Cherry - Irán - 98')

1999: El viento nos llevará (Bad ma ra jahad bord / The Wind Will Carry Us - Irán - 115')

2001: ABC Africa (Irán, Francia - 85')

2002: Diez (Dah - Ten - Irán, Francia - 91')

2003: Five Dedicated to Ozu (Irán - 74')

2004: 10 sobre diez (10 on Ten - Irán - Francia - 88')

2005: Tickets (Italia, Gran Bretaña - 115'), junto a Ermanno Olmi y Ken Loach

2007: A cada uno su cine (Chacun son cinéma - Francia - 111'), junto a otros directores

2008: Shirín (Irán - 92')

2010: Copia Certificada (Copie conforme - Runevesht barabar-e asl - Francia - 106')

2010: No (Irán - 8')

2012: Like Someone in Love (Raiku samuwan in rabu - Japón - 109')

2016: Víctor Erice: Abbas Kiarostami: Correspondencias (junto a Víctor Erice, España 2016)

2017: 24 frames (Irán-Francia, 2017)

Sobre 24 Cuadros - Palabras de su productor

FICHA TÉCNICA

24 cuadros (24 frames) (Irán - Francia, 2017, 114 min)

Calificación ATP / Distribuidor996films

Director Abbas Kiarostami / Productores Ahmad Kiarostami, Charles Gillibert / Supervisor del efectos visuales Ali Kamali / Sonido Ensiyeh Maleki

