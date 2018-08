Dios no esta muerto 3: Sinopsis, reparto, ficha: Una luz en la oscuridad; God's not dead A Light in Darkness

SINOPSIS

Dios No Está Muerto 3, una luz en la oscuridad es el cierre de una trilogía cuyos resultados han sido notables, alcanzando 8275 asistentes en la primera entrega, y 7144 en la segunda, planteando un escenario prometedor.

Dios No Está Muerto 3, una luz en la oscuridad toma una dirección diferente enfocándose en la vida espiritual del Reverendo Dave, cuya fe es probada después de que su mejor amigo muere cuando la iglesia que pastorea es incendiada.

Las luchas personales y con Dios que enfrenta el pastor Dave nos llevan en un viaje de cuestionamientos y reflexión sobre la fe, los creyentes y la iglesia.

Village Cines presenta y distribuye la tercera entrega de Dios no está muerto , la película que ha promovido el respeto a la comunidad cristiana.

Village Cines se dedica a proveer experiencias de entretenimiento a través de la exhibición de películas cinematográficas. Específicamente, crea puntos de destino, es decir, lugares donde los clientes encuentren un atractivo entorno para disfrutar de una salida placentera.

Village Cines introdujo un concepto diferente en la industria cinematográfica argentina siendo el primer exhibidor en inaugurar un complejo multipantallas en el país. Posee 9 complejos construidos con los máximos estándares de calidad y equipados con tecnología de punta: Recoleta, Pilar, Caballito, Avellaneda, Merlo, Rosario, Neuquén, Mendoza Capital y Mendoza Maipú.

En 2017 pasó a formar parte de la cadena global Cinépolis reforzando de esta forma su posicionamiento estratégico como líder de mercado.

Escrita y dirigida por Michael Mason y con música de Pancho Burgos Goizueta. Dios no está muerto 3, una luz en la oscuridad cuenta con un excelente elenco compuesto por David A.R. White como el pastor Dave; John Corbett como Pierce; y Jennifer Taylor como Meg. Además, Ted McGinley, la actriz ganadora de un Oscar Tatum O'Neal (Barbara Solomon), Benjamin Onyango (Reverendo Jude) y la estrella de Disney, Shane Harper.

FICHA

DURACIÓN: 105 min.

IDIOMA: Subtitulado y doblado al español

CLASIFICACIÓN USA: PG

TITULO ORIGINAL: God's Not Dead - A Light in the Darkness

PRODUCTORA: Pure Flix Productions

DISTRIBUIDORA: CanZion Films

ELENCO: David A.R. White, John Corbett, Shane Harper

CINEMATÓGRAFOS:

Director: Michael Mason

Escritor: Michael Mason

Productores: Jim Ameduri, Dan Campbell, Ian Campbell, David de Vos, Elizabeth Hatcher-Travis, Elizabeth Hatcher-, Michael Scott, David A.R. White, Alysoun Wolfe, Brittany Yost

Música: Pancho BurgosGoizueta

Diseño de producción: Mitchell Crisp

Cinematografía: Brian Shanly

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com