El Infiltrado del KKKlan: Sinopsis, reparto, ficha: Blackkklansman

SINOPSIS

El visionario realizador Spike Lee nos trae la inverosímil historia verdadera de un héroe estadounidense.

A principios de la década de los setenta, Ron Stallworth (John David Washington) fue el primer detective afroamericano en servicio en el Departamento de Policía de Colorado Springs.

Decidido a hacerse de un nombre, Stallworth se embarca con valentía en una peligrosa misión: infiltrarse y poner al descubierto al Ku Klux Klan.

El joven detective elige a su colega más experimentado, Flip Zimmerman (Adam Driver), para que lo ayude en la investigación encubierta de su vida.

Se unen para derribar juntos al abominable grupo extremista mientras la organización tiene como objetivo erradicar su violenta retórica y volverse atractivos a las masas.

La película es producida por el equipo que colaboró en Get Out, ganadora del Premio de la Academia®.

SINOPSIS LARGA

A principios de la década de los setenta, una época de gran agitación social a medida que la lucha por los derechos civiles se intensificaba, Ron Stallworth (John David Washington) fue el primer detective afroamericano que trabajó en el Departamento de Policía de Colorado Springs, y su llegada es recibida con escepticismo y franca hostilidad por la tropa del departamento. Sereno, Stallworth decide hacerse de un nombre y marcar una diferencia en su comunidad. Se embarca con valentía en una peligrosa misión: infiltrarse y poner al descubierto al Ku Klux Klan.

Haciéndose pasar por un racista extremista, Stallworth contacta al grupo y pronto lo invitan a unirse a su camarilla. Inclusive cultiva una relación con el Grand Wizard (el Gran Mago) del Klan, David Duke (Topher Grace), quien alaba el compromiso de Ron para el progreso de la América Blanca. Mientras la investigación encubierta crece y se vuelve más compleja, Flip Zimmerman (Adam Driver), el colega de Stallworth, se hace pasar por Ron en reuniones cara a cara con miembros de este despreciable grupo, obteniendo información privilegiada de una conspiración mortal. Juntos, Stallworth y Zimmerman hacen equipo para derribar a la organización cuyo objetivo es erradicar su violenta retórica y volverse atractivos a las masas.

Producida por el equipo detrás de la película ganadora del Premio de la Academia® Get Out, El Infiltrado del KKKlan ofrece una exploración completa de cómo eran las relaciones raciales en la vida real en la década de los setenta en los Estados Unidos, un tema igual de relevante en el tumultuoso mundo de hoy en día.

Focus Features y Legendary Pictures, en asociación con Perfect World Pictures presentan una producción de QC Entertainment/ Blumhouse; una producción de Monkeypaw/ 40 Acres and a Mule Filmworks: El Infiltrado del KKKlan. John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Corey Hawkins, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jaspar Pääkkönen, Ashlie Atkinson. Diseñadora de vestuario, Marci Rodgers. Productores Ejecutivos, Edward H. Hamm Jr., Jeanette Volturno, Win Rosenfeld, Matthew A. Cherry. Diseñador de Producción, Curt Beech. Música por Terence Blanchard. Editor, Barry Brown. Director de Fotografía, Chayse Irvin, CSC. Producida por Sean McKittrick, Jason Blum, Ray Mansflied, Jordan Peele, Spike Lee, Shaun Redick. Escrita por Charlie Wachtel, David Rabinowtiz, Kevin Willmott, Spike Lee. Un proyecto conjunto de Spike Lee.

REPARTO

Ron Stallworth : John David Washington

Flip Zimmerman : Adam Driver

David Duke : Topher Grace

Kwame Ture : Corey Hawkins

Patrice Dumas : Laura Harrier

Walter Breachway : Ryan Eggold

Felix : Jasper Pääkkönen

Ivanhoe : Paul Walter Hauser

Connie : Ashlie Atkinson

Beauregard / Narrador : Alec Baldwin

Jerome Turner : Harry Belafonte

REALIZADORES Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Dirigida por Spike Lee

Escrita por Charlie Wachtel David Rabinowitz Kevin Willmott Spike Lee

Producida por Sean McKittrick Jason Blum Raymond Mansfield Jordan Peele Spike Lee Shaun Redick

Productores Ejecutivos Edward H. Hamm Jr. Jeanette Volturno Win Rosenfeld Matthew A. Cherry

Director de Fotografía Chayse Irvin, CSC

Diseño de Producción Curt Beech

Editor Barry Alexander Brown

Música Original por Terence Blanchard

Diseño de Vestuario Marci Rodgers

Jefa del Departamento de Maquillaje Martha Melendez

Dirección de Arte Marci Mudd

Basada en el libro Black Klansman del autor Ron Stallworth

ACERCA DEL REPARTO

JOHN DAVID WASHINGTON (Ron Stallworth) interpretó el papel de Dennis junto a los prometedores actores Kelvin Harrison Jr. y Chante Adams en Green's Monsters and Men, del director Reinaldo Marcus. El guión fue seleccionado y desarrollado como parte del Sundance Directors Lab de 2017. Actuó también en Monster, al lado de Jeffrey Wright, ASAP Rocky, y Jennifer Hudson, que dirigió Anthony Mandler. La premier de la cinta fue en el Festival de Cine de Sundance de este año (2018), y fue nominada para el Gran Premio del Jurado. Washington también actuó en Old Man and the Gun, de Fox Searchlight, dirigida por David Lowery, al lado de Casey Affleck, Elisabeth Moss, y Robert Redford. Su debut cinematográfico lo hizo en la película de Lionsgate Coco, dirigida por RZA, donde actuó junto con Common y Jill Scott.

Antes de dedicarse a la actuación, Washington jugó fútbol americano a nivel profesional durante seis años. En cuanto demostró interés por la actuación, fue considerado desde su primera audición para interpretar a Ricky Jerret en la serie de HBO "Ballers", con Dwayne Johnson. Esta actuación le ha generado muy buenas críticas y en 2018 el programa ya se encuentra en su cuarta temporada.

Las apariciones más recientes de ADAM DRIVER (Flip Zimmerman) en cine fueron en Star Wars: The Last Jedi, de Rian Johnson, y en Logan Lucky, de Steven Soderbergh, al lado de Channing Tatum y Daniel Craig. Actualmente, Driver se encuentra filmando el nuevo proyecto cinematográfico de Noah Baumbach, junto a Scarlett Johansson.

Driver ganó el Premio Volpi Cup al Mejor Actor por Hungry Hearts, que se presentó por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2014. Otros de sus créditos incluyen Silence, de Martin Scorsese; Paterson, de Jim Jarmusch; Midnight Special, de Jeff Nichols; y Star Wars: The Force Awakens, de J.J. Abrams. También participó en While We're Young, en This Is Where I Leave You, en Tracks, en Inside Llewyn Davis, en Lincoln, ebFrances Ha, y en J. Edgar. Driver protagonizó además la serie de HBO aclamada por la crítica "Girls." Su actuación en dicha serie lo hizo acreedor a tres nominaciones al Emmy® en la categoría de Mejor Actor de Reparto - Serie de Comedia.

En 2019 lo podremos ver en la nueva puesta en escena en Broadway de "Burn This," dirigida por Michael Mayer. También a ha participado en Broadway en las obras "Man and Boy" (dir. Maria Aitken), al lado de Frank Langella, y en "Mrs. Warren's Profession" (dir. Doug Hughes) junto a Cherry Jones. Off-Broadway, actuó en "Look Back in Anger" (dir. Sam Gold) de John Osborne, obra por la que ganó el Premio Lucille Lortel al Mejor Actor. Anteriormente, subió al escenario para interpretar el papel de Louis Ironson en la nueva puesta en escena de Tony Kushner "Angels in America" (dir. Michael Greif), en el teatro The Signature.

Driver se graduó en Juilliard y también se desempeñó como Marine, sirviendo en la Compañía de Armas 1/1 en Campo Pendleton, California.

TOPHER GRACE (David Duke) capturó la atención del público por primera vez como una de las estrellas de la icónica serie de televisión "That '70s Show," antes de dejar huella al participar en numerosas películas en cine. Antes de actuar en El Infiltrado del KKKlan, de Spike Lee, Grace actuó con Andrew Garfield en Under the Silver Lake. La película es un thriller noir de crimen cuyo telón de fondo es el barrio Silver Lake de Los Ángeles. La premier mundial de ambas cintas se llevó a cabo en el Festival de Cine de Cannes de este año (2018).

Actualmente se encuentra en etapa de producción en la película de Fox 2000 Breakthrough, basada en el libro de Joyce Smith sobre su hijo de 14 años que al caer adentro de un lago congelado, es declarado muerto. Grace interpreta al popular nuevo pastor de la pequeña ciudad que ayuda a la madre a sobreponerse de este horrible episodio, dando aliento a la población.

A Grace lo vimos recientemente en la comedia negra de Netflix War Machine, de David Michôd, al lado de Brad Pitt. Basada en el libro de Michael Hastings The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan, la película sigue a un general de cuatro estrellas de los Estados Unidos acusado de comandar las fuerzas de la OTAN en Aftanistán que es derrotado por su propia arrogancia y es expuesto sin restricciones por un periodista. Grace también protagonizó con Robert Redford, Cate Blanchett, Dennis Quaid, y Elisabeth Moss el drama Truth, de Sony Pictures Classics. La película relata la historia verdadera de un grupo de periodistas -Grace interpreta al investigador Mike Smith- que descubren una conspiración que podría derrocar al Presidente George W. Bush.

Hace poco, Grace se movió detrás de las cámaras, siendo el productor y el protagonista de la comedia musical romántica Opening Night, dirigida Isaac Rentz. En la cinta también actúan Anne Heche y Taye Diggs, y presenta a un cantante de Broadway fracasado que se encuentra trabajando como gerente de producción, que salva la noche del estreno discutiendo y peleando con su excéntrico elenco y equipo de producción.

En la pantalla grande, Grace ganó el premio que otorga el National Board of Review (Consejo Nacional de Crítica de Cine) al Mejor Actor Revelación, así como un premio de los Críticos de Cine de Nueva York por sus interpretaciones en In Good Company y en P.S., en 2004. Por su actuación en la película de Steven Soderbergh Traffic en 2001, ganó un Premio del Sindicato de Actores. Ha participado en otras películas: Interstellar, de Christopher Nolan; Valentine's Day, de Gary Marshall, al lado de Anne Hathaway, Bradley Cooper, Jamie Foxx y otros actores; Spiderman 3, de Sam Raimi; Win a Date with Tad Hamilton, de Robert Luketic; Mona Lisa Smile, de Mike Newell, al lado de Julia Roberts; y Ocean's Eleven y Ocean's Twelve, de Soderbergh, entre muchas otras memorables participaciones, y recientemente, en American Ultra, junto a Jesse Eisenberg y Kristen Stewart.

En la pantalla chica, además de "That '70s Show," sus créditos incluyen la película para televisión de Curtis Hanson ganadora del Globo de Oro "Too Big to Fail," para HBO. También actuó en "The Beauty Inside," una película de carácter social desarrollada por Intel y Toshiba en 2012. Dirigida por Drake Doremus y coprotagonizada por Mary Elizabeth Winstead, la cinta se dividió en seis episodios intercalados con narración interactiva que sucede en la línea de tiempo del Facebook del personaje principal. Grace ganó un Daytime Emmy en la categoría de Mejor Actor Joven -Serie o Programa Original.

En 2014, Grace hizo su debut Off-Broadway en la aclamada obra de Paul Weitz "Lonely, I'm Not," al lado de Olivia Thirlby, en el Second Stage.

Grace creció en Darien, Connecticut y reside en Los Angeles, California.

COREY HAWKINS (Kwame Ture) ganó reconocimiento por su revolucionaria interpretación del icónico productor musical y leyenda del hip hop Dr. Dre en el biopic de F. Gary Gray N.W.A.Straight Outta Compton. Producida por Legendary y distribuida por Universal Pictures, la película se mantuvo en el primer lugar de taquilla durante tres semanas consecutivas en los Estados Unidos y es el biopic musical con mayores ingresos en taquilla de la historia, recaudando más de $201 millones de dólares a nivel mundial.

Hace poco tiempo, Hawkins terminó la producción de Georgetown, que marcó el debut como director de Christoph Waltz, actuando al lado del propio Waltz, Annette Bening y Vanessa Redgrave. La película trata de un ambicioso arribista que se casa con una acaudalada viuda en Washington, D.C. para relacionarse con poderosos e influyentes políticos. En marzo de 2017, actuó en Kong: Skull Island, de Warner Bros., para el director Jordan Vogt-Roberts al lado de Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, y Samuel L. Jackson. Otros de sus créditos en cine incluyen Non-Stop de Universal Pictures, así como Winter's Tale de Warner Bros. y Iron Man 3, de Marvel Studios.

En televisión, Hawkins interpretó el papel de Eric Carter en el reboot de 24 que lanzó FOX, "24: Legacy" al lado de Miranda Otto y Jimmy Smits. Hawkins también se unió al reparto del exitoso programa de AMC "The Walking Dead" en 2015 en el rol de Heath. Su personaje volvió a aparecer en la sexta y séptima temporada de la serie.

En 2013, Hawkins actuó en Broadway interpretando el papel de Tybalt en la nueva puesta en escena de David Leveaux de "Romeo and Juliet"al lado de Orlando Bloom y Condola Rashad. En abril de 2017 regresó a Broadway y participó junto con Allison Janney y John Benjamin Hickey en la puesta en escena del drama de John Guare "Six Degrees of Separation." Hawkins recibió una nominación al Premio Tony en la categoría de Mejor Actor Principal en una Obra de Teatro por su actuación durante los dos meses que la obra estuvo en escena.

Hawkins se graduó del programa de teatro de la Escuela Juilliard y recibió el reconocido Premio John Houseman.

LAURA HARRIER (Patrice Dumas) nació en Chicago e inició su carrera de modelo internacional a los 17 años, recorriendo el mundo y apareciendo en las páginas de las revistas Elle, Glamour, Marie Claire y Vanity Fair, entre otras. Se mudó a Nueva York para estudiar actuación en Wiliam Esper Studios, y pronto consiguió papeles protagónicos en los programas piloto de las series "Galyntine" de AMC y "Codes of Conduct" de HBO, este último dirigido por Steve McQueen. Hizo su debut cinematográfico en The Last Five Years de Richard LaGravenese y el año pasado interpretó el papel Liz Allan al lado de Tom Holland en Spider-Man: Homecoming. Hoy en día, Harrier representó a la marca Louis Vuitton en su última campaña publicitaria y es una de las Embajadoras de Marca de Bulgari por segundo año consecutivo.

RYAN EGGOLD (Walter Breachway) recientemente actuó en "Untitled Schulner/Horton Project" (AKA "Bellevue") de la NBC. Durante 5 años participó en "The Blacklist" de la NBC y actuó en el spinoff de "The Blacklist: Redemption."Hace poco debutó como director en Literally, Right Before Aaron, que protagonizaron Justin Long y Cobie Smulders. La película se presentó en Tribeca a principios de 2018. Nacido y criado en el Sur de California, se graduó del programa de teatro de la Universidad del Sur de California (USC). Es un aficionado a la música y al teatro, y un músico consumado, cantante, director y dramaturgo.

JASPER PÄÄKKÖNEN (Felix) recientemente interpretó el papel de Halfdan el Negro en "Vikings" para History Channel. Antes de ese papel, Pääkkönen actuó en Jet Trash de Charles Belleville, al lado de Robert Sheehan y Sofia Boutella. En 2013, ganó un premio Jussi en su natal Finlandia como Mejor Actor en un Papel Secundario por su interpretación de Harri enLeijonasydän (Heart of a Lion). También hizo el personaje de Kapu en la película finlandesa con mayores ingresos en taquilla en ese país en 2010, titulada Lapland Odyssey. Dirigida por Dome Karukoski, Lapland Odyssey obtuvo galardones en los Premios Jussi de Finlandia y en el Festival Internacional de Cine Alpe d'Huez en Francia. En 2002 fue seleccionado para intepretar el rol protagónico en Bad Boys, dirigida por Aleksi Mäkelä, que en ese momento consiguió el record de la película más taquillera de la historia en Finlandia. Por su actuación recibió el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Bruselas en 2003.

Pääkkönen es además un activista comprometido con la pesca que fue galardonado con el reconocimiento al Pescador del Año 2012 por el Ministerio del Ambiente Ville Niinistö de Finlandia. Organizó tres seminarios de conservación que se celebraron en el Parlamento de Finlandia en 2013, 2014 y 2018 y que presidió junto con el Ministro de Desarrollo de Finlandia, Pekka Haavisto. Recibió un reconocimiento oficial por su trabajo en la conservación de la pesca de la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza (FANC por sus siglas en inglés). Es miembro del equipo mundial de la marca Vision Fly Fishing y es embajador de la pesca con mosca de la icónica marca de ropa de uso al aire libre, Patagonia. Se ha presentado en programas de televisión y como celebridad invitada en DVDs relacionados con la pesca con mosca.

Aunado a lo anterior, Pääkkönen es fundador y dueño de Löyly, un complejo arquitectónico de saunas ganador de premios con reseñas en el New York Times, The Hollywood Reporter, GQ, Newsweek, el New York Post y otros relevantes medios de comunicación.

PAUL WALTER HAUSER (Ivanhoe) es conocido por la actuación fuera de serie que brindó al papel de Shawn Eckhardt en la película de Neon I, Tonya, donde actuó junto a Margot Robbie, Sebastian Stan & Allison Janney. Antes de este crédito, tuvo una presencia recurrente en la serie dramática de DirectTV ovacionada por la crítica "Kingdom" para la Cadena Audience en el papel de 'Keith', al lado de Frank Grillo y Jonathan Tucker. Actualmente se encuentra en Nueva York filmando la comedia Late Night, de 30West/Film Nation Entertainment, escrita por Mindy Kaling y dirigida por Nisha Ganatra; actúa junto a Mindy Kaling, Emma Thompson, John Lithgow, Ike Barinholtz y John Early. También tuvo un papel regular en el piloto "Untitled Ilene Chaiken Pilot" de Fox, donde actuó con Katie Holmes. Su última participación fue en Super Troopers 2, de Fox Searchlight, en el papel del espíritu canadiense de "Farva", el personaje que interpreta Kevin Heffernan.

ASHLIE ATKINSON (Connie) es una talentosa actriz con numerosos créditos en cine: Juanita, de Clark Johnson, donde actuó con con Alfre Woodard; The Wolf of Wall Street; Bridge of Spies; Certain Women; Inside Man; Compliance; All Good Things; The Invention of Lying; Eat Pray Love y otros. En television ha participado en series como Blue Bloods, The Good Wife, Nurse Jackie, Elementary, 30 Rock, Boardwalk Empire, Bored to Death, Louie, Rescue Me, Law & Order, Law & Order: Special Victims Unit, y Law & Order: Criminal Intent. Obtuvo un Theatre World Award así como nominaciones al Premio Lortel y al Outer Critics Circle por su interpretación del papel de Helen en "Fat Pig", de Neil LaBute. Otros de sus créditos en teatro en Nueva York incluyen "Steve" (The New Group); "The Ritz" (Roundabout Theatre Company); "The Butcher of Baraboo" (Second Stage Theatre); "Making Marilyn" (Bridge Theatre Company); y en las producciones del Bridge Project de Sam Mendes, "As You Like It" y "The Tempest."

HARRY BELAFONTE (Jerome Turner) ha disfrutado de una notablemente exitosa carrera en las artes escénicas. Su álbum "Calypso" de la RCA lo convirtió en el primer artista en la historia en vender más de un millón de discos. Su primera aparición en Broadway, en "Almanac" de John Murrary Anderson, lo hizo acreedor a un codiciado Premio Tony. Como el primer productor de televisión de raza negra, ganó un Emmy por producir para la CBS el show "Tonight with Belafonte." Cuando iniciaba su carrera cinematográfica, Carmen Jones recibió grandes ovaciones de la crítica y obtuvo nominaciones al Oscar®.

Las muchas primeras veces que derrumbó las barreras raciales en el mundo de la cultura estadounidense son leyenda. Belafonte conoció al joven Dr. Martin Luther King, Jr. en su histórica visita a Nueva York a principios de la década de los cincuenta. Desarrollaron una profunda y duradera amistad que Belafonte sigue considerando como una de las experiencias que más atesora en su vida.

La entrega de Belafonte hacia la justicia social ha sido incesante. Preocupado por los crueles eventos que ocurrían en África debido a la guerra, sequía y hambruna, Belafonte puso en marcha el anteproyecto de lo que que se convertiría en "We Are the World" el 28 de enero de 1985. Se comunicó con el manager Ken Kragen, y ellos, junto con muchos otros talentos, gestionaron y dirigieron el proyecto conocido como USA for Africa. Belafonte jugó un papel destacado en la disolución del opresivo gobierno del apartheid en Sudáfrica y sus esfuerzos contribuyeron para la liberación de su amigo Nelson Mandela después de más de 27 años de encarcelamiento.

En 1987, Belafonte fue nombrado Embajador de la Buena Voluntad de la UNICEF, convirtiéndose en el segundo estadounidense en tener ese nombramiento. Escribió sus memorias, "My Song," que lanzó en octubre de 2011, además del documental de HBO aclamado por la crítica "Sing Your Song," que dirigió Susanne Rostock. La cinta cuenta la vida y obra de uno de los más grandes e innovadores artistas y activistas sociales de los Estados Unidos a través de sus propias palabras, testimonios de testigos, expedientes del FBI y material de archivo.

Belafonte ha sido reconocido por diversas organizaciones, tales como el American Jewish Congress; la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus siglas en inglés); el Centro Médico City of Hope; la ONG Fight for Sight; The Urban League; la ONG The National Conference of Black Mayors; la Liga Anti-Difamación de B'nai B'rith que lucha contra el Antisemitismo; la fundación American Civil Liberties Union (ACLU por sus siglas en inglés); el Departamento de Estado, los Boy Scouts de América, la organización humanitaria Hadassah International; y los Cuerpos de Paz. Recibió el Premio Albert Einstein de la Universidad Yeshiva, el Premio de la Paz Martin Luther King, Jr., el Premio Acorn del Community College de Bronx por su trabajo con los niños, y, en 1989, el Premio Kennedy a la excelencia en las artes escénicas.

Fue la primera persona en recibir el Nelson Mandela Courage Award y fue condecorado por el Presidente Clinton en la Casa Blanca con la Medalla Nacional de las Artes en 1994, por sus contribuciones a la vida cultural de la nación. Ha recibido títulos honorarios de incontables universidades, entre las que se encuentran: la Universidad de la Ciudad de Nueva York; del Spellman College en Atlanta; Tufts University; Brandeis University; la Universidad de Long Island; el Bard College; y el título de Doctor en Letras y Humanidades de la Universidad de Columbia. En 2013 le otorgaron la Medalla Spingarn, el premio más distinguido que otorga la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus siglas en inglés).

ACERCA DE LOS REALIZADORES

SPIKE LEE (Director/Productor/Escritor) ha creado un marco icónico de narración que ha dejado una marca imborrable en la realización de cine y televisión. En sus 30 años de carrera, su vasta filmografía incluye She's Gotta Have It, School Daze, Do The Right Thing, Mo' Better Blues, Jungle Fever, Malcolm X, Crooklyn, Clockers, Girl 6, Get on the Bus, He Got Game, Summer of Sam, Bamboozled, 25th Hour, She Hate Me, Inside Man, Miracle at St. Anna, Red Hook Summer, Old Boy, yChi-Raq.

El extraordinario trabajo documental de Lee incluye el doble ganador del Premio Emmy® If God Is Willing and Da Creek Don't Rise, la continuación de su documental para HBO titulado When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts; y el documental ganador del Premio Peabody A Huey P Newton Story. En este momento, Lee se encuentra en etapa de preproducción de la temporada 2 de su Serie Original de Netflix She's Gotta Have It, una versión contemporánea de la película clásica. A Lee también se le reconoce por sus legendarios comerciales de television Air Jordan y las campañas de marketing con Michael Jordan para la marca Nike. En 1997, fundó la agencia de publicidad Spike DDB, una agencia integral con enfoque en audiencias millennial, multiculturales y creadoras de tendencias.

Recientemente dirigió nuevos comerciales de televisión para la campaña nacional "Road Trip" de Capital One, donde presenta a Samuel L. Jackson y a Charles Barkley. Además de películas, series de televisión y comerciales, Lee ha dirigido videos musicales y contenidos de artistas tales como Michael Jackson, Prince, Public Enemy, Branford Marsalis, Bruce Hornsby, Miles Davis y Anita Baker. Spike Lee ha sido nominado dos veces al Oscar® (Mejor Guión Original por Do The Right Thing y Mejor Documental por4 Little Girls) y recibió un Oscar® Honorario en 2015 por sus Logros y su Contribución a las Ciencias y las Artes Cinematográficas.

Se graduó en Morehouse College y en la Escuela Tisch de las Artes de la Universidad de Nueva York, donde es profesor titular de Cine y Dirección Artística. Su compañía de producción 40 Acres and a Mule Filmworks está ubicada en Brooklyn, Nueva York.

SEAN MCKITTRICK (Productor) es un experimentado productor y socio fundador de QC Entertainment. Por cerca de dos décadas, McKittrick ha apostado por las historias audaces y sus narradores en cada faceta de la producción cinematográfica, así como en los ámbitos del financiamiento de la producción y la distribución.

McKittrick llevó el guión original de Get Out de Jordan Peele a QC Entertainment, desarrolló y produjo la película junto con Peele, Edward H. Hamm Jr. de QC, y Jason Blum. El ovacionado filme se convirtió en un éxito en taquilla: Peele ganó un Premio de la Academia® al Mejor Guión Original y obtuvo nominaciones al Premio de la Academia® a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Daniel Kaluuya.

Desde su fundación en 2016, QC-las siglas en inglés de Quality Control-rápidamente se ha convertido en una compañía que se caracteriza por financiar y producir películas diferentes, inspiradas en los personajes e impulsadas por los directores. Los proyectos de QC en estatus de postproducción incluyen The Oath, la película que marca el debut como director de cine de Ike Barniholtz, basada en su guión original y protagonizada por Barinholtz, Tiffany Haddish, Carrie Brownstein, Billy Magnussen, Meredith Hagner, Jon Barinholtz, Nora Dunn, Chris Ellis y John Cho; y Time Freak, una comedia de un viaje en el tiempo protagonizada por Asa Butterfield, Sophie Turner y Skyler Gisondo, basada en el cortometraje nominado al Premio de la Academia® del mismo nombre. Un proyecto que QC va a producir y financiar en asociación con el reconocido actor Sharlto Copley, es la película Sapien Safari que marca el debut de Copley como director de cine. La comedia social está basada en un guión original de Copley, quien también coprotagoniza la cinta.

Antes de fundar QC, McKittrick y su socio, Edward H. Hamm Jr., crearon Darko Entertainment para producir y financiar a realizadores de cine con expresiones únicas, para apoyarlos de tal manera que sus películas extendieran el alcance de su audiencia. Entre la diversa gama de películas de Darko que McKittrick desarrolló, financió y produjo se encuentran: Bad Words, el debut como director de cine de Jason Bateman; The Box, protagonizada por Cameron Diaz, Frank Langella y James Marsden; Hell Baby, el debut como codirectores de los actores y guionistas Thomas Lennon y Robert Ben Garant, cuya premier mundial fue en el Festival de Cine de Sundance en 2013; la película aclamada por la crítica del escritor y director Goldthwait, God Bless America, protagonizada por Joel Murray; Jimi: All Is by My Side,escrita y dirigida por el ganador del Premio de la Academia® John Ridley; y World's Greatest Dad,con Robin Williams, ganador del Premio de la Academia® que se presentó en el Festival de Cine de Sundance.

McKittrick se graduó en UCLA y de inmediato desarrolló y produjo su primera película, Donnie Darko, cuando tenía 24 años. La cinta fue recomendada por el Festival de Cine de Sundance en 2001 y se ha convertido en una de las más exitosas películas de culto de la historia.

JASON BLUM (Productor), fundador de Blumhouse Productions, ha sido nominado al Premio de la Academia® y es dos veces ganador del Primetime Emmy Award y del Premio Peabody en la categoría de productor. Su compañía multimedia es reconocida por ser la pionera de un nuevo modelo para un estudio de filmación: producir películas de alta calidad con presupuestos muy limitados. En 2017, las tres películas de Blumhouse, que tuvieron un estreno internacional y micro-presupuestos ocuparon el primer lugar en taquilla el fin de semana de estreno en los Estados Unidos-cada cinta basada en un concepto original.

A principios de 2018, los blockbuster de Blumhouse Split de M. Night Shyamalan y Get Out de Jordan Peele, cuyos presupuestos combinados eran inferiores a los $15 millones de dólares, acumularon más de $500 millones de dólares en taquilla a nivel global. En octubre pasado, Happy Death Day fue la tercera película de Blumhouse del año en abrir en primer lugar. Además, Get Out fue nominada para cuatro Premios de la Academia® en 2018 incluyendo Mejor Película, y ganó el Oscar® al Mejor Guión Original.

Blumhouse también produjo las muy rentables franquicias The Purge, Insidious, Sinister y Paranormal Activity, que juntas han recaudado más de $1.7 miles de millones de dólares en taquilla a nivel global. Paranormal Activity, cuya producción costó $15,000 dólares y recaudó cerca de $200 millones de dólares a nivel mundial, fue la pionera que lanzó el modelo de Blumhouse y se convirtió en la película más rentable de todos los tiempos. Entre otros títulos de la compañía se encuentran The Gift, Unfriended y The Visit. Blum, quien ha sido nominado para el Premio de la Academia® por la producción de Whiplash, y tiene un lugar en la "New Establishment List" de Vanity Fair todos los años desde el 2015, recibió el Premio al Productor del Año en 2016 en la CinemaCon de Las Vegas y forma parte de la lista TIME 100, donde es considerado como una de las personas más influyentes en 2017.

En televisión, Blum ganó Premios Primetime Emmy por la producción para HBO de The Normal Heart y The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst y dos Premios Peabody -por The Jinx y el documental How to Dance in Ohio. En 2017, Blum lanzó un estudio de televisión independiente con la inversión de ITV Studios. Sus actuales proyectos en televisión incluyen Sharp Objects, una miniserie para HBO protagonizada por Amy Adams basada en la novela Best-Seller de Gillian Flynn del mismo nombre, y una miniserie para Showtime basada en los reportajes del periodista Gabriel Sherman para el anterior Jefe de Fox News, Roger Ailes. Blumhouse también está llevando a la televisión la franquicia The Purge, coproduciendo una serie con Universal Cable Productions para USA y SyFy.

Los servicios multiplataforma que Blumhouse ofrece incluyen BH Tilt, una compañía distribuidora que capitaliza nuevas estrategias de marketing; Blumhouse Books, una editorial que imprime con Doubleday; la cadena digital CryptTV; y Blumhouse Live, que produce eventos de terror en vivo para compañías tales como AB InBev.

Blum es miembro del Sundance Institute's Director's Advisory Group. También forma parte de la Junta de Consejo del Public Theater en Nueva York y del Board of Trustees del Vassar College. Antes de fundar Blumhouse, Blum codirigió el departamento de Adquisiciones y Coproducciones en Miramax Films en Nueva York. Su carrera como director de producción inició en la compañía de teatro Malaparte, fundada por Ethan Hawke.

RAYMOND MANSFIELD (Productor) ha colaborado de manera integral en el cine, siendo productor y financiando la distribución de películas por cerca de dos décadas. Es socio fundador de QC Entertainment-las siglas en inglés de Quality Control-que rápidamente se ha convertido en una compañía que se caracteriza por financiar y producir películas diferentes, inspiradas en los personajes e impulsadas por los directores desde su fundación en 2016. Ofrece una solución integral para cineastas que buscan que todo los asuntos creativos y de producción sean manejados por una sola compañía, y QC puede desarrollar, producir en el set, financiar producciones, manejar las ventas y la distribución, y todo aquello que se presenta en el camino.

Uno de los primeros proyectos que QC tuvo a cargo desde la primera presentación del proyecto hasta el exitoso estreno en cine fue Get Out, que marcó el debut como director de cine de Jordan Peele, creador también del guión original, que QC produjo y financió. El ovacionado filme se convirtió en un éxito sin precedentes de taquilla: Peele ganó un Premio de la Academia® al Mejor Guión Original y la cinta obtuvo nominaciones al Premio de la Academia® a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Daniel Kaluuya.

Los proyectos de QC en estatus de postproducción incluyen The Oath, la película que marca el debut como director de cine de Ike Barniholtz, basada en su guión original y protagonizada por Barinholtz, Tiffany Haddish, Carrie Brownstein, Billy Magnussen, Meredith Hagner, Jon Barinholtz, Nora Dunn, Chris Ellis y John Cho; y Time Freak, una comedia de viaje en el tiempo protagonizada por Asa Butterfield, Sophie Turner y Skyler Gisondo, basada en el cortometraje nominado al Premio de la Academia® del mismo nombre. Un proyecto que QC va a producir y financiar en asociación con el reconocido actor Sharlto Copley, es la película Sapien Safari que marca el debut de Copley como director de cine. La comedia social está basada en un guión original de Copley, quien también coprotagoniza la cinta. Los logros más destacados de Mansfield incluyen The Messenger, dirigida por el nominado al Premio de la Academia® Oren Moverman y protagonizada por Woody Harrelson, Ben Foster, Steve Buscemi y Samantha Morton, que recibiera varias nominaciones al Oscar® (incluyendo Mejor Guión y Mejor Actor).

En los inicios de su carrera, Mansfield trabajó varios años con Bernie Mac dirigiendo la compañía de producción 3 Arts Entertainment, donde jugó un papel fundamental en la serie de television de 20th Century Fox "The Bernie Mac Show."

Mansfield se graduó en la Universidad de Texas en Austin en Radio, Televisión y Cine.

JORDAN PEELE (Productor) ganador de un Oscar® y un Emmy®, escribió, produjo y dirigió el blockbuster aclamado por la crítica Get Out, que fuera reconocido con cuatro nominaciones a los Premios de la Academia®, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Daniel Kaluuya; Peele ganó el Oscar® por el Mejor Guión Original. Peele fue coprotagonista y cocreador de "Key & Peele", de Comedy Central. La exitosa serie obtuvo más de mil millones de visitas en línea; ganó un Premio Peabody, un Premio American Comedy y recibió 12 nominaciones a los Premios Emmy durante las cinco temporadas al aire, haciendo acreedor a Peele a un Emmy por Mejor Guión en una serie de comedia, variedades o música.

Peele fundó su propia compañía, Monkeypaw Productions, para defender perspectivas únicas y colaboraciones artísticas con voces tradicionalmente subrepresentadas, y al mismo tiempo sobrepasar los límites de la narrativa convencional a través del género. Monkeypaw se encuentra desarrollando varios programas y películas para televisión, y Peele continúa escribiendo y dirigiendo nuevas películas originales.

Para su próximo proyecto, Peele se asoció con el nominado al Oscar® Henry Selick y con Netflix para crear una película de animación stop-motion (cuadro por cuadro) titulada Wendell & Wild. Peele está coescribiendo la cinta con Selick, y volverá a trabajar con Keegan Michael Key, quien prestará su voz a los personajes principales.

En televisión, Monkeypaw recién estrenó la serie de Tracy Morgan "The LAST O.G." en TBS, con gran éxito. El programa acaba de confirmar su segunda temporada. Monkeypaw desarrolló y está produciendo "Lovecraft Country" para HBO en sociedad con Bad Robot y Misha Green. Situada en sur, en la época de las leyes Jim Crow, esta serie es un thriller antológico de ciencia ficción, que recupera la narración de historias de género desde la perspectiva afroamericana. Monkeypaw también está produciendo nuevos y originales episodios del memorable clásico de culto "The Twilight Zone" para CBS All-Access, y la muy esperada docuserie de Amazon "Lorena:", donde presenta la historia real detrás del escandaloso caso de violencia doméstica de Lorena y John Wayne Bobbitt y las nocivas noticias que se publicaron y salieron al aire durante las siguientes 24 horas.

SHAUN REDICK (Productor) se ha consolidado con éxito entre un número limitado de expertos en el campo de la producción y distribución de cine, al financiar, producir y distribuir a nivel mundial por más de dos décadas, siendo uno de los líderes en la industria. El amplio nivel de conocimiento y relaciones de Redick iniciaron cuando trabajaba como agente literario colaborando durante más de una década con reconocidos escritores, directores, estrellas, productores, financiadores y distribuidores para dos agencias de representantes de talento líderes en la industria: La International Creative Management (ICM), y la Agencia William Morris (ahora conocida como WME).

En 2017, la socia de Shaun Redick en Impossible Dream, Yvette Yates, descubrió el libro y la historia verdadera de Ron Stallworth, El Infiltrado del KKKlan, y se lo llevó a QC Entertainment, donde desarrollaron el guión junto con los escritores originales, Wachtel y Rabinowitz, antes de traer a bordo al Dream Team conformado por Peele y Monkey Paw, a Blum y Blumhouse, a Spike Lee y 40 Acres and a Mule, así como a Focus Features.

También en 2017, Redick fue, junto con QC, Blumhouse, Jordan Peele y Universal Pictures, el productor ejecutivo de la cinta Get Out, escrita y dirigida por Jordan Peele y protagonizada por Allison Williams, Daniel Kaluuya, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, LilRel Howery, Lakeith Stanfield, Marcus Henderson y Betty Gabriel. Get Out en la película que recibió las mejores críticas del 2017, así como en la más rentable del año. Recibió 4 nominaciones al Premio de la Academia® y ganó el Oscar® al Mejor Guión Original.

En los últimos años, Redick participó en muchos proyectos entre los que se encuentran el nominado al Premio de la Academia® The Messenger, protagonizado por Woody Harrelson y Ben Foster; el nominado a varios Premios Spirit Kumiko, The Treasure Hunter, con el ganador del Premio de la Academia® Alexander Payne y protagonizada por la nominada al Premio de la Academia® Rinko Kikuchi; Band Aid, la exitosa comedia musical de Sundance; Dog Eat Dog con el ganador del Premio de la Academia® Nicolas Cage y el nominado al Premio de la Academia® Willem Dafoe, dirigidos por el legendario Paul Schrader; And So It Goes, una comedia romántica dirigida por célebre Rob Reiner, protagonizada por Michael Douglas y Diane Keaton; La Bare, un documental dirigido por el actor y realizador Joe Manganiello; el thriller intelectual de horror Nothing Left to Fear, producida por el guitarrista Slash, que también presenta la música original de esta icónica estrella de rock; In the Blood, dirigida por John Stockwell, protagonizada por la ex-estrella de las luchas Gina Carano; Powder Blue, estelarizada por el ganador de Premio de la Academia® Forrest Whitaker, Jessica Biel y el ganador del Premio de la Academia® Eddie Redmayne.

En una búsqueda permanente por dar cabida a todos los géneros y a muchos nuevos proyectos, surge Impossible Dream Entertainment, la nueva empresa de Shaun Redick. La fundó en noviembre de 2017 con la actriz y productora Yvette Yates. iDream Ent. se concentra en la creación, desarrollo, financiamento y producción de películas, series y contenidos para una amplia audiencia demográfica de América del Norte y de todo el mundo. El próximo proyecto de iDream Ent. es el nuevo y espectacular thriller de horror, Malicious.

Siendo un talentoso agente de producción y distribución de cine, Redick se ha involucrado de manera integral en más de 100 películas, entre las que se encuentran: 13, protagonizada por Evan Rachel Wood y la actriz nominada al Premio de la Academia® Holly Hunter; The Cooler (2003), con el actor nominado al Premio de la Academia® Alec Baldwin y William H. Macy; Running Scared (2006), con Paul Walker; The Flock, estelarizada por Richard Gere y Claire Danes, de MGM; The Upside of Anger, con Joan Allen and Kevin Costner; Unknown, protagonizada por Jim Caviezel, Barry Pepper y Greg Kinnear; y Penelope, estelarizada por la ganadora del Premio de la Academia® Reese Witherspoon y Christina Ricci.

KEVIN WILLMOTT (Escritor) coescribió y fue el productor ejecutivo de la cinta del director Spike Lee ovacionada por la crítica, Chi-Raq. La película se encuentra en varias de las listas que presentan lo más relevante de 2015, incluyendo las mejores películas y los mejores guiones de la revista The New Yorker.

La película Jayhawkers de Willmott, cuenta la historia de un grupo de personas poco convencional que modernizó al deporte universitario y que transformó a la Universidad de Kansas en la etapa inicial del movimiento por los Derechos Civiles. A Jayhawkers la protagonizaron Kip Niven ("Magnum Force," "Return to Lonesome Dove") como el entrenador Phog Allen; Jay Karnes ("The Shield," "Burn Notice" "Gang Related") como el Rector Franklin Murphy; y Trai Byers ("Empire," Selma) como el jazzista Nathan Davis.

Willmott, escribió, dirigió y actuó en la premiada película Destination Planet Negro! disponible en Amazon Prime y en ITunes; y escribió y dirigió la aclamada por la críticaC.S.A: Confederate States of America, sobre cómo serían los Estados Unidos si el Sur hubiera ganado la Guerra Civil. C.S.A. se presentó en el Festival de Cine de Sundance y la distribuyó IFC Films en cines en los Estados Unidos. Otros de sus créditos incluyen The Only Good Indian en 2009 y en 2008, The Battle for Bunker Hill y Ninth Street, protagonizada por Martin Sheen y Isaac Hayes, que Willmott escribió, produjo y codirigió. Es el productor ejecutivo de la aclamada por la crítica The Sublime and the Beautiful, dirigida por Blake Robbins. Para la televisión, Willmott coescribió con Mitch Brian las miniseries "House of Getty" y "The 70's."

En su faceta de guionista, Willmott coescribió con Mitch Brian Shields Green yThe Gospel of John Brown. La compañía 1492 Productions de Chris Columbus compró el guión para la 20th Century Fox. Coescribió también Civilized Tribes para el productor Robert Lawrence y 20th Century Fox. El productor y director Oliver Stone lo contrató para coescribir Little Brown Brothers, acerca de la insurrección en Filipinas, y para adaptar el libro Marching to Valhalla de Michael Blake.

Willmott adaptó y dirigió la versión para teatro de The Watsons Go to Birmingham en Nueva York y en el Teatro Coterie de Kansas City. La obra T-Money and Wolf, que escribió con Ric Averill y que trata del holocausto y la violencia de las pandillas contemporáneas, fue seleccionada como parte de la serie New Vision/New Voices producida por el Kennedy Center en Washington, DC. Willmott dirigió las funciones de estreno de Now Let Me Fly, una nueva puesta en escena de Marcia Cebulska para conmemorar el aniversario 50 del fallo del caso Brown vs. La Junta de Educación en contra de la segregación en las escuelas públicas. Dirigió además dos documentales: Fast Break: The story of Legendary Coach John McClendon y William Allen White: What's the Matter with Kansas, acerca del famoso periodista de Kansas.

Willmott creció en Junction City, Kansas y estudió en Marymount College, obteniendo una licenciatura en Drama. Se graduó en la Escuela Tisch de las Artes en la Universidad de Nueva York con una Maestría en Bellas Artes en Escritura Dramática y actualmente es profesor en el Departamento de Estudio de Cine y Medios de la Universidad de Kansas.

CHARLIE WACHTEL (Escritor) es un realizador de cine independiente que vive en Los Ángeles. Empezó a trabajar en Hollywood como asistente y adquirió experiencia en UTA, Benaroya Pictures, Weed Road y en Echo Lake. Poco después, realizó tareas de copywriter en agencias de publicidad y trabajó del lado del cliente. Wachtel es originario de East Brunswick, Nueva Jersey, y se graduó en la reconocida Escuela de Cine FAMU en Praga y en la American University.

DAVID RABINOWITZ (Escritor/Coproductor) es un guionista y artista que vive en Los Ángeles. Empezó a trabajar como productor de multimedia para el Wall Street Journal. Posteriormente, se ha desempeñado por su cuenta como editor de videos, copywriter y artista gráfico. Rabinowitz es de East Brunswick, Nueva Jersey, y se graduó en la Universidad Quinnipiac.

RON STALLWORTH (Autor) es el autor de la novela Black Klansman, una impresionante memoria que relata su experiencia trabajando como el primer detective afroamericano en la historia del Departamento de Policía de Colorado Springs. Stallworth, un veterano altamente condecorado que trabajó de manera encubierta durante 32 años en narcóticos, corrupción, inteligencia criminal y para derrotar al crimen organizado en cuatro estados, superó la feroz hostilidad racial para lograr una larga e insigne carrera dedicada al cumplimiento de la ley.

CHAYSE IRVIN (Director de Fotografía) es canadiende/estadounidense, mejor conocido por sus colaboraciones con el director/artista Kahlil Joseph.

La primera película de Chayse donde se desempeñó como director de fotografía fue Medeas (2013) por la que ganó el reconocido premio "Mejor Debut Cinematográfico" en el Festival de Cine Camerimage. Poco tiempo después empezó a trabajar con Kahlil Joseph en numerosos proyectos artísticos, que culminaron en su trabajo en colaboración en 2016 en el video Lemonade, de Beyoncé. En 2017, en el festival de los Leones de Cannes, Chayse ganó Oro por el album "Process" de Sampha, Plata por John Malkovich x Squarespace, y Bronce por "Go Time" de Apple Watch Series 2. Ese mismo año, Hannah de Andrea Poloraro se llevó a casa el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia para Charlotte Rampling y poco después, Chayse ganó el Premio Silver Hugo a la Mejor Cinematografía en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

Chayse es miembro de la Sociedad Canadiense de Directores de Fotografía y actualmente reside en Brooklyn, Nueva York.

CURT BEECH (Diseñador de Producción) El Infiltrado del KKKlan le presenta a Curt Beech la tercera oportunidad para trabajar con el director Spike Lee. Diseñó las temporadas 1 y 2 del proyecto inaugural de television de Spike titulado "She's Gotta Have It". Antes de participar en El Infiltrado del KKKlan, Curt diseñó la imagen de "The Dangerous Book for Boys," de Amazon; de "Instinct," de CBs; de la serie de Fox "Wayward Pines," y de la serie de TNT "Good Behavior," protagonizada por Michelle Dockery. Su trabajo como diseñador en películas incluye November Criminals de Sasha Gervasi y Carrie Pilby, de Susan Johnson. Como director de arte, es reconocido por su participación en Lincoln de Steven Spielberg (Rick Carter ganó el Premio de la Academia a la Mejor Dirección de Arte), The Help, The Social Network de David Fincher y Star Trek, deJJ Abrams. Otros de sus notables diseños en cine incluyen Greenberg, de Noah Baumbach; Get Smart, Transformers: Revenge of the Fallen, War of the Worlds y Mission: Impossible III. Curt es cuatro veces nominado al premio del Sindicato de Directores de Arte por Excelencia en Diseño de Producción. Inició su carrera enseñando y dirigiendo teatro en The Horace Mann School en la Ciudad de Nueva York, y tiene una Maestría en Bellas Artes de la UCLA en Teatro y Diseño de Iluminación. Ha corrido 12 veces la maratón, y vive en Nueva York con su esposa, Mary Beech (CMO de Kate Spade New York), y sus dos hijas adolescentes.

TERENCE BLANCHARD (Compositor) ha consolidado su reputación gracias a su vasta experiencia, componiendo la música para las películas de Spike Lee desde el documental 4 Little Girls hasta la épica Malcolm X, y cuenta con sus propias grabaciones, entre la que se encuentra A Tale of God's Will (A Requiem for Katrina). Fue reconocido como un USA Fellow en 2018 y es un trompetista y compositor cinco veces ganador del Grammy.

Blanchard conforma una fuerza artística consistente que hace poderosas declaraciones musicales sobre eventos trágicos y dolorosos ocurridos en los Estados Unidos-pasados y presentes. Con su quinteto musical E-Collective, su nuevo álbum Live, lo dedicó a la creciente epidemia de violencia producida por la portación de armas en ese país, con siete excelentes canciones grabadas en un concierto en vivo que reflejan la amarga frustración de una masa conciente, que aportan al mismo tiempo un bálsamo de sanación emocional. El álbum, cuyo título tiene un doble significado intencional, es una emotiva continuación de Breathless, la grabación en estudio realizada por esta banda nominada al Grammy en 2015.

La música de Live fue simbólicamente seleccionada para ser interpretada en conciertos en escenarios de tres comunidades que habían vivido crecientes conflictos entre la ley y los ciudadanos afroamericanos. En The Dakota, en Minneapolis (cerca de donde Philando Castile fue detenido y un policía le disparó el 6 de julio de 2016); en The Bop Stop, en Cleveland (próximo a donde Tamir Rice, de 12 años fue baleado por la policía el 22 de noviembre de 2014); y en el Teatro Wyly en Dallas (cercano a donde los oficiales de la policía Lorne Ahrens, Michael Krol, Michael Smith, Brent Thompson y Patricio Zamarripa fueron asesinados cuando se encontraban en servicio cubriendo la protesta pacífica Black Lives Matter el 7 y 8 de julio de 2016). El excitante, experimental y exótico grupo E-Collective está conformado por Terence Blanchard en la trompeta, Charles Altura en la guitarra, Fabian Almazan en el piano y sintetizadores, Oscar Seaton en la batería, y por la nueva adquisición David "DJ" Ginyard en el bajo.

Blanchard empezó a tocar el piano a los 5 años y continuó con la trompeta en los campamentos de verano junto a su amigo de la infancia, Wynton Marsalis. Cuando estudiaba jazz en Rutgers University, Blanchard fue invitado a tocar con la Orquesta de Lionel Hampton en 1982, antes de que Marsalis lo recomendara como su reemplazo en Jazz Messengers, de Art Blakey. Después de colaborar en una serie de grabaciones, lanzó su primer álbum en solitario con Columbia Records en 1991, y continuó con reconocidos trabajos, a menudo conceptuales, y componiendo la música de más de 40 películas para cine y documentales, y colaborando con el director Spike Lee, incluyendo el proyecto de HBO When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts.

BARRY ALEXANDER BROWN (Editor) Brown ha sido el director, editor y escritor de documentales y películas por más de treinta años. Fue nominado a un Oscar® por su primer largometraje documental, The War At Home. En la actualidad, esta película está siendo remasterizada en una versión 4K para su estreno en cine en Estados Unidos en otoño próximo.

El trabajo en conjunto de Barry con el director Spike Lee inició desde que eran jóvenes, luchando por convertirse en cineastas a mediados de los años ochenta. Desde entonces, ha editado muchas de las películas de Lee, entre las que se encuentran Do the Right Thing, Malcolm X, He Got Game, Summer of Sam, 25th Hour e Inside Man. Nuevamente se encuentra colaborando con Spike Lee en El Infiltrado del KKKlan, de Focus Features. Ha trabajado también con la aclamada directora de cine india Mira Nair, en películas tales como la nominada al Oscar® Salaam Bombay; en Monsoon Wedding y recientemente en The Queen of Katwe, de Disney.

Como director, ha realizado videos musicales y comerciales de televisión, así como las películas aclamadas por la crítica Lonely in America y Winning Girls. Su tercera cinta, Last Looks, la filmó en locaciones de Turquía y es la pieza central de una novela transmedia que también escribió.

Coescribió y desarrolló una serie para televisión con Spike Lee para la CBS y recientemente escribió el guión titulado Son of the South, una película que será filmada en locaciones de Alabama en otoño de 2018.

MARCI RODGERS (Diseñadora de Vestuario) obtuvo una licenciatura en administración de empresas con especialización en marketing en la Universidad de Howard, una maestría en la Universidad Internacional de Florida, y un Certificado en Marketing y Diseño de Modas del London Fashion College: Central Saint Martins en Londres, Inglaterra. Posteriormente, obtuvo una Maestría en Bellas Artes en Diseño de Vestuario en la Universidad de Maryland.

Rodgers colaboró con el director Spike Lee en el diseño de la temporada 1 de la serie de Netflix "She's Gotta Have It," que recientemente fue nominada para el premio a la Mejor Serie de Televisión/Películas Contemporáneas por el Sindicato de Diseñadores de Vestuario. En este momento se encuentra diseñando la temporada 2 de dicha serie. Diseñó el vestuario para High Flying Bird, dirigida por Steven Soderbergh, y para Moses, dirigida por Chris Morris.

PHIL STOCKTON (Editor de Sonido) es un supervisor de edición de sonido que ha trabajado en una variedad de películas y documentales para directores tales como Martin Scorsese, Spike Lee, John Sayles, Ang Lee y muchos otros.

Stockton ganó un Oscar® y un BAFTA por Hugo, y recibió nominaciones para esos mismos premios por Life of Pi. Otras de sus nominaciones al BAFTA las obtuvo por Gangs of New York y The Aviator. Tiene cuatro nominaciones al Emmy, y ganó uno de ellos por "Boardwalk Empire"; y varios Premios MPSE Golden Reel-el más reciente por Life of Pi y George Harrison: Living in the Material World.

Stockton ha tenido la gran fortuna de trabajar en más de 150 películas, entre las que se encuentran clásicos como Raising Arizona, Goodfellas, Do the Right Thing, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Brokeback Mountain.

CATHY T. MARSHALL (Decoradora de Escenarios) ha perfeccionado sus habilidades como decoradora de escenarios a lo largo de muchos y multifacéticos años. Colaboró con Spike Lee en la nueva versión de su película She's Gotta Have It en la serie para Netflix, y se encuentra trabajando en la temporada 2 de la misma. Fue la decoradora de la gran película dirigida por Mark Turtletaub, Little Miss Sunshine. También decoró dos temporadas de "Mozart in The Jungle," que la hizo acreedora a dos nominaciones a los Globos de Oro y a un Emmy por diseño de producción.

Los créditos cinematográficos de decoración de Marshall incluyen el blockbuster de Millennium Pictures Olympus Has Fallen, dirigido por Antoine Fuqua, protagonizado por Gerard Butler, Morgan Freeman, y Angela Bassett; Gun Hill, dirigido por Reggie Blythwood; y Gimme Shelter con Brendan Frazier, James Earl Jones, y Vanessa Hudgens. Entre los programas de televisión se encuentran "The Family" (decoradora), para la ABC, protagonizada por Joan Allen; "The Americans" (asistente de decoración), para Fox/FX; "Person of Interest" (asistente de decoración), para la CBS; y el drama sobre el SIDA dirigido por Ryan Murphy escrito por Larry Kramer para HBO The Normal Heart (asistente de decoración), que ganó un Primetime Emmy y un Globo de Oro.

Con una licenciatura en Bellas Artes, con especialización en Fotografía y Video de la Universidad de Arte High Museum de Atlanta, Marshall inició su carrera en la producción de comerciales de televisión en la Ciudad de Nueva York, donde produjo más de 500 comerciales (AT&T, AmEx, IBM, Bank of America, etc.); y fue directora de arte y diseñadora de spots para Lenscrafters, AIG, Zurich Financial, United Healthcare, Scientific American y Cuisinart, entre muchas otras marcas; es copropietaria junto a su esposo, el director Peter Marshall, de la respetada compañía de producción Manhattan FilmWorks.

