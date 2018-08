El ultimo hombre: Sinopsis, reparto, ficha: The Last Man

SINOPSIS

El último hombre cuenta la historia de Kurt Matheson (Hayden Christensen), un veterano de guerra con trastorno de estrés post traumático que cree que el fin del mundo se acerca.

Luego de establecer una relación con un dudoso Mesías (Harvey Keitel) abandona su vida cotidiana y comienza a entrenarse de una manera extrema en un refugio subterráneo.

Todos dudan de su integridad mental pero cuando él mismo empieza a planteárselo algo extraordinario sucede.

El Último Hombre es un thriller apocalíptico de producción independiente que une talentos de Argentina, EEUU y Canadá. La película fusiona, de manera oscura y diferente, la problemática actual sobre la destrucción del medioambiente, y la locura generada en los ex combatientes por las guerras.

El Último Hombre es una película 100% independiente que logró seducir a un gran elenco internacional por su propuesta y guión original.

Dirigida por el argentino Rodrigo H. Vila (Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica; Boca Juniors 3D la película) y protagonizada por Hayden Christensen (Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones; Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith) y Harvey Keitel (Reservoir Dogs; Pulp Fiction; Taxi Driver), el film es producido por Cinema 7 Films, Aicon Music Pictures y Quintessential Film.

De la mano de United International Pictures, estrena en Argentina el 6 de septiembre para luego llegar a las salas de cine de Estados Unidos, distribuida por Lionsgate/Grindstone.

Además, la película ya cuenta con distribución en el Sudeste Asiático, Medio Oriente y África.

ACERCA DEL ELENCO

HAYDEN CHRISTENSEN

Elogiado por su actuación como Sam en "Life as a House", ha obtenido varias nominaciones tanto al Globo de Oro como al Premio del Sindicato de Actores.

Se ganó la fama internacional por su interpretación del joven Anakin Skywalker / Darth Vader en Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones y Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith.

Fue nominado al Premio Saturn como mejor actor y ganó el Premio Revelación del Festival de Cannes por las películas de la saga Star Wars.

HARVEY KEITEL

Fue nominado al Premio Oscar de la academia y al Globo de Oro. Participó en películas como "Mother Jugs & Speed" de Peter Yates, "Mean Streets" y "Taxi Driver" de Martin Scorcese, "The Duellists" y "Thelma & Louise" de Ridley Scott, "Reservoir Dogs" y "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino, "The Piano" de Jane Campion, "Bad Lieutenant" de Abel Ferrara, "From Dusk till Dawn" de Robert Rodríguez, "Cop Land" de James Mangold, "Youth" de Paolo Sorrentino, "National Treasure" y su secuela "National Treasure: Book of Secrets". Uno de los más grandes actores de todos los tiempos y actual co-presidente del Actors Studio junto a los actores Al Pacino y Ellen Burstyn.

ACERCA DEL DIRECTOR

RODRIGO H. VILA

Escribió, dirigió y produjo más de 10 largometrajes filmados en diferentes países.

Luego de graduarse como Productor Audiovisual, estudió Dirección de Teatro con Juan Carlos Gené y asistió a diferentes talleres en España, Francia e Italia.

Ganó el premio "Cóndor de Plata" en 2015, dos premios "Martín Fierro" por Mejor Producción Argentina para el extranjero, y también un premio "Carlos Gardel". Sus films han sido seleccionados y premiados en más de 30 Festivales Internacionales.

Actualmente se encuentra en preproducción de la adaptación cinematográfica de "La Novena Configuración", novela de Willam Peter Blatty, autor de "El Exorcista" y ganador del Premio Oscar. Los guionistas que acompañan a Rodrigo H. Vila son Andy Weiss ("White Boy Rick" protagonizada por Matthew McConaughey) y Ari Schlossberg ("Hide and Seek" protagonizada por Robert De Niro y Dakota Fanning"). La Novena Configuración tendrá su rodaje en 2019 con un cast internacional.

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



