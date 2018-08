Megalodon: Critica: The Meg

Megalodón es una película convencional y predecible que cumple con lo que promete en su premisa ya que contiene todas las características y los clichés del género, pero lamentablemente para todos aquellos que quieren ver "algo más" no se arriesga con nada nuevo.



Esta nueva producción de aventuras marinas con "bichos" gigantes y peligrosos no se puede decir que es mala, ya que entretiene bastante, pero tampoco se puede decir que es excelente ya que su historia no depara muchas sorpresas, ni siquiera en la escena en la que parece que "ya reina la calma", pues creo que el 99,99% del público se va a imaginar qué es lo que se viene.



Si vas al cine a ver una de tiburones gigantes, ya sabés con lo que te vas a encontrar, y hay que reconocer que, a pesar de sus falencias, Megalodón lo entrega.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data