Megalodon: Sinopsis, reparto, ficha: The Meg

SINOPSIS

Un sumergible de aguas profundas -parte de un programa internacional de observación submarina- es atacado por una creatura gigante y quedó varado en la parte más profunda del Océano Pacífico... con la tripulación atrapada adentro.

Se les acaba el tiempo, y el buzo ex-rescatista de aguas profundas Jonas Taylor (Jason Statham) es sacado de su autoexilio por un visionario oceanógrafo chino, el doctor Zhang (Winston Chao), contra los deseos de su hija, Suyin (Li Bingbing), quien piensa que puede rescatar ella sola a la tripulación.

Pero necesitarán combinar esfuerzos para salvar a la tripulación, y al océano mismo, de esta amenaza aparentemente imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros de largo, llamado Megalodónalodónalodonte. Se pensaba que estaba extinto, pero el Megalodón resulta estar más vivo que nunca... y a la caza.

Cinco años antes, Jonas se había topado con esta creatura, pero nadie le creyó. Ahora, en equipo con Suyin, debe confrontar sus miedos y arriesgar su vida para regresar a las profundidades del océano... lo que lo llevará a estar cara a cara una vez más con el máximo depredador de todos los tiempos.

Jason Statham ("Spy", "The Fate of the Furious", películas "The Expendables") y la galardonada actriz china Li Bingbing ("Transformers: Age of Extinction", "Forbidden Kingdom", "The Message") protagonizan "The Megalodónalodón", thriller de acción y ciencia ficción dirigido por Jon Turteltaub (películas de "National Treasure").

El reparto principal de "The Megalodón" también incluye a Rainn Wilson (serie televisiva "The Office"), Ruby Rose ("John Wick: Chapter 2", serie televisiva "Orange is the New Black"), Winston Chao ("Skiptrace", "Kabali"), Page Kennedy (serie televisiva "Rush Hour"), Jessica McNamee ("Battle of the Sexes", serie televisiva "Sirens"), Ólafur Darri Ólafsson ("The BFG", "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", de próximo estreno), Robert Taylor ("Kong: Skull Island", serie televisiva "Longmire"), Sophia Cai ("Somewhere Only We Know"), Masi Oka (serie televisiva "Hawaii Five-0", "Heroes") and Cliff Curtis ("The Dark Horse", serie televisiva "Fear the Walking Dead").

Turteltaub dirigió la cinta a partir del guión de Dean Georgaris y Jon Hoeber & Erich Hoeber, basados en la novela con primer lugar en ventas MEGALODÓN de Steve Alten. Lorenzo di Bonaventura (películas de "Transformers"), Belle Avery ("Before the Devil Knows You're Dead") y Colin Wilson ("Suicide Squad", "Avatar") son los productores de la cinta, con Gerald R. Molen, Wei Jang, Randy Greenberg, Catherine Xujun Ying, Chantal Nong y Barrie M. Osborne como productores ejecutivos.

El equipo de Turteltaub detrás de las cámaras incluye a Tom Stern ("Sully", "American Sniper", "The Hunger Games"), director de fotografía nominado al Oscar; Grant Major (trilogía "The Lord of the Rings" "King Kong"), diseñador de producción ganador del Oscar; Steven Kemper ("The Last Stand", "Mission: Impossible II") y Kelly Matsumoto ("Star Trek: Beyond", "Fast and Furious 6"), editores; Amanda Neale ("Truth", "Pete's Dragon"), diseñadora de vestuario. La música es una composición de Harry Gregson-Williams ("The Martian", películas "Equalizer", franquicia de "Shrek").

Warner Bros. Pictures y Gravity Pictures presentan una producción de di Bonaventura/Apelles Entertainment Inc./Maeday Productions, Inc./Flagship Entertainment Group, una película de Jon Turteltaub, "The Megalodón". "The Megalodón" se estrenará en 2D, 3D en salas cinematográficas selectas e IMAX. La película será distribuida en China por Gravity Pictures, y en el resto del mundo por Warner Bros. Pictures, una compañía de Warner Bros. Entertainment. La clasificación de la película es PG-13.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

"Hombre contra Megalodón no es un combate. Es una masacre".

Las profundidades del océano. Inexploradas. Desconocidas. Indómitas.

"The Megalodón" es una excitante aventura que el director Jon Turteltaub dice que "te llevará a un mundo que has imaginado pero nunca has visto. Eso es exactamente lo divertido y emocionante de las películas".

Jason Statham, estrella mundial de acción a la cabeza de un reparto internacional en este thriller de ciencia ficción, agrega: "Creo que es la máxima película palomera. Ofrece todo aquello que atrae a la gente al cine: entretenimiento, suspenso, acción e, incluso, algunas risas, todo lo que la audiencia espera de una gran experiencia en la sala de cine".

"The Megalodón" es la abreviatura de Megalodónalodonte, un enorme tiburón que se pensaba extinto desde hacía dos millones de años. "Nos encanta el mundo prehistórico y los misterios que encierra", observa Turteltaub. "Pero ¿qué pasaría si descubrimos que este animal ancestral siguiera vivo hoy en día? Si esta bestia gigante de pronto saliera a deambular por los océanos, nada en el agua estaría a salvo, ni las ballenas ni los tiburones ni los humanos. ¿Y de qué tamaño sería el desequilibrio en nuestro ecosistema entero?"

"Siempre he sentido una fascinación con el mundo submarino y he practicado buceo submarino por casi 20 años", dice Statham. "Los océanos son muy vastos y creo que, razonablemente, mucha gente tiene miedo de lo que hay abajo y automáticamente suponen lo peor, en especial sobre los tiburones. Los tiburones atacan a matar. Un gran tiburón blanco pondría a temblar a cualquier nadador, así que imagina lo que algo tres o cuatro veces más grande sería capaz de hacerte. Es lo que menos querrías que te persiguiera".

En la película, Statham interpreta a Jonas Taylor, un buceador rescatista considerado como lo mejor de lo mejor, antes de un roce aterrador con una gigante creatura lo suficientemente fuerte para triturar el casco de un submarino nuclear. El traumático ataque mató a dos de sus amigos y llevó a Jonas a tierra firme permanente de manera voluntaria: Durante cinco años dejó el buceo y lo cambió por la bebida... hasta que el destino lo obliga a cambiar su rumbo. El surgimiento del Megalodónalodonte al fondo del Océano Pacífico amenaza las vidas de la tripulación Mana Uno, un instituto de investigación oceánica cerca de la costa de China, y Jonas podría ser su última esperanza.

Turteltaub abunda: "Jonas es el único que tiene la experiencia y la pericia para rescatarlos, pero se dio por vencido. Entonces lo reclutan, muy a su pesar, pero se dan cuenta de que enfrentan algo que los sobrepasa".

"The Megalodón" se basa en MEGALODÓN de Steve Alten, novela número uno de ventas, que en un inicio llamó la atención de la productora Belle Avery.

Avery recuerda: "Leí el libro y de inmediato vi el potencial de aventura repleta de acción con atractivo a nivel global porque los tiburones son algo muy popular en nuestra cultura. La historia trata sobre una creatura nunca antes vista aunque, por otro lado, gran parte de nuestros océanos permanecen inexplorados. ¿Cómo afirmar con certeza que los Megalodónalodontes no existen? Creo que no se puede", dice con una sonrisa.

La naturaleza global de la historia también ofreció a Avery la oportunidad de expandir su propio trabajo en la próspera industria cinematográfica de China. "He sido asesora en China durante años", explica, "pero mi mayor prioridad fue asegurarme de tener al mejor socio para este proyecto. Cuando me reuní con Jiang Wei de Gravity Pictures y le mostré el colmillo de 2 metros, él de inmediato lo comprendió. Sabía que podríamos realizar una coproducción orgánica y sinérgica, que es lo que a mí me interesaba, y algo que en Gravity estaban interesados.

"Ubicar el centro de investigación en el Pacífico y agregar los personajes de Zhang y su hija, Suyin, como sus dirigentes, fue un elemento muy importante", continúa Avery. "Y Tianjin es uno de los sitios de buceo más grandes del mundo, así que tuvo un perfecto sentido para la narrativa".

El productor Lorenzo di Bonaventura agrega: "Nuestros socios de Gravity Pictures fueron unos fantásticos colaboradores. Eso fue invaluable ya que no sólo trabajaron en la producción sino también en el rodaje de 'The Megalodón' en China. Fue un genuino esfuerzo conjunto".

Una de las actrices más populares de China, Li Bingbing, quien interpreta a Suyin, afirma: "La película es de lo mejor para cerrar el espacio entre dos culturas diferentes. Es de gran valor que las audiencias orientales y occidentales adquieran un conocimiento recíproco, así que todos ganan con esta cooperación".

Los guionistas Dean Georgaris y los hermanos Jon y Erich Hoeber adaptaron en equipo el libro de Alten para la pantalla. Jon Hoeber detalla: "Ya estábamos trabajando en el borrador de nuestro guión, cuando Lorenzo sugirió que nos juntáramos para escribirlo, combinando los mejores aspectos de cada quién, y eso es lo que hicimos".

Georgaris, que fue quien originalmente recibió el libro de Avery, dice "Como escritor, siempre que se trate de un miedo o fascinación primigenios, como tiburones, monstruos o, en este caso, ambos, tienes la posibilidad de combinar dos cosas: crear emociones que hacen saltar y también puedes insertar momentos de desahogo cómico. Algo que Jon, Erich y yo queríamos era tomar la adrenalina en serio, pero también que nuestros personajes -y espero que la audiencia- se diviertan un poco. Después de todo se trata de un Megalodónalodonte de 23 metros, obviamente querrán verlo destruir tantas cosas como sea posible".

"Ya se sabe que el tiburón gigante se comerá a un montón de gente", agrega Erich Hoeber. "Es lo que se espera. Pero aunque las probabilidades sean de vida o muerte, definitivamente buscamos dar a la audiencia uno que otro guiño a lo largo de este emocionante viaje".

El productor Colin Wilson dice "Dean, Jon y Erich tomaron el material original, repleto de ideas, creado por Steve Alten, y escribieron un guión que capturó el equilibrio ideal de suspenso, acción, humor y diversidad de personajes. Y en manos de Jon Turteltaub, fue como una hazaña perfecta. No hubo mejor director que él para esta película".

Cuando Turteltaub recibió el guión, dice que uno de sus mayores atractivos para él fue que era "un territorio nuevo para mí. Nunca había realizado una película de monstruos -definitivamente nunca una película sobre un tiburón gigante-, así que pensé: 'Bueno, esto será un desafío... ¡así que lo haré!'"

Sobre su aproximación al proyecto, Turteltaub dice: "Sabíamos que el libro -de hecho la serie entera- de Steve Alten tiene muchos seguidores; y aunque siempre hay cambios cuando se adapta un libro al cine, queríamos que fuera del agrado tanto de esos seguidores como de los aficionados al cine".

Avery dice "Jon pudo malabarear todas las exigencias del rodaje dentro y fuera del agua, así como de realizar varios efectos visuales complejos, a la vez que dio a cada actor la atención individual que requieren. Es algo que hizo estupendamente. Fue maravilloso verlo trabajar con el reparto, con todo y la barrera del idioma que existía con algunos".

Bingbing confirma: "Algo que le agradezco a Jon es cómo, antes de gritar '¡Acción!', me recordaba los parlamentos. Nunca tuvo problema con que el inglés no es mi idioma nativo. Él me decía: 'Tú puedes, Bingbing, no hay problema'. Jon confiaba en mí, y yo confiaba en él. Es muy creativo y muy inteligente y muy amable; a todos en el set los trataba con respeto. Es un director maravilloso y me encantó trabajar con él".

Rainn Wilson, otro miembro del reparto, comenta: "Sobra decir que Jon sabe bien cómo dirigir una película de acción, peo también tiene un sentido del humor tremendo, lo que aligeraba el ambiente en el set y fomentaba un entorno creativo".

Además de Statham, Li y Wilson, el reparto incluye a Cliff Curtis, Winston Chao, Sophia Cai, Ruby Rose, Page Kennedy, Robert Taylor, Ólafur Darri Ólafsson, Jessica McNamee y a Masi Oka.

"Tuvimos un reparto excelente", dice Turteltaub. "Todos ellos añadieron una gran dimensión a sus papeles. Y eso es vital porque estos personajes requieren adentrarse en ellos. Si no te importan los personajes, a la gente no le importará a quién se come el Megalodón", dice con una sonrisa.

Por supuesto, hubo personajes centrales que no estuvieron presentes en el set. El Megalodón y otros seres marinos que aparecen en la película cobraron vida mediante efectos por computadora de última tecnología, a cargo del supervisor de efectos visuales Adrian De Wet.

El equipo creativo de Turteltaub detrás de las cámaras también incluye al cinefotógrafo Tom Stern, el diseñador de producción Grant Major, los editores Steven Kemper y Kelly Matsumoto, la diseñadora de vestuario Amanda Neale y el compositor musical Harry Gregson-Williams.

El rodaje de "The Megalodón" se logró por completo en locaciones de New Zelanda y China, así como en las aguas de las costas de ambos países.

RESURRECCIÓN DEL MEGALODÓN

La creación del personaje titular en "The Megalodón" empezó con una investigación extensa. Turteltaub explica: "Una de las cosas que me encantan de mi trabajo es volverme pseudo-experto en lo que sea. Indagué sobre los Megalodónalodontes y los tiburones porque mientras tu esté más cerca de la realidad, más aterrador será mi atractivo".

El esqueleto de un Megalodónalodonte -igual que el tiburón actual- se componía de cartílago más que de hueso, por lo que no quedan muchos restos de él más que dientes y algún fósil de sus vértebras. Adrian de Wet, supervisor de efectos visuales, abunda: "Existe una fórmula para extrapolar las dimensiones de una creatura con base en sus dientes, pero hay diferentes teorías acerca de cuál era su físico cuando ellos nadaron en nuestros océanos. Empezamos indagando lo que los científicos, arqueólogos y paleontólogos especulan sobre ellos y de ahí partimos. Pero fue divertido hacer el diseño de nuestro Megalodón y pasamos por varias versiones antes de llegar a la definitiva. Quisimos que se viera gigante y aterrador y asombroso pero, al mismo tiempo, grácil dentro del agua. Y, lo más importante, el Megalodón no es sólo una versión más grande de un tiburón blanco".

Además de la obvia disparidad en dimensiones, hay notables diferencias de piel y número de agallas entre el Megalodón y los tiburones actuales. Turteltaub aclara: "Dimos a nuestro Megalodón más agallas que las de un tiburón, porque nos imaginamos que en el ambiente de muy bajo oxígeno que hay al fondo del océano podría haber adquirido una mayor cantidad de agallas".

Para la piel, de Wet describe: "Nos decidimos por una coloración marrón dispareja de textura rasposa. Ha sobrevivido peleas con otros animales, así que le añadimos muchos arañazos y cicatrices, y la aleta dorsal tiene partes arrancadas o tasajeadas. Incluso trae crustáceos que se le han pegado como lapas con el paso de los años".

Lo más aterrador que tiene el Megalodón, por mucho, es su mordida. "sus fauces son enormes y tienen cientos de dientes", dice de Wet. "Distribuidos en hileras, son filosos como navajas y serrados para cortar carne. Una vez entrada su presa, no tiene escapatoria".

Una vez finalizado el físico, de Wet trabajó con Scanline, Double Negative y Sony Imageworks, estudios de efectos visuales, para dar vida al personaje. "El Megalodón es enorme, pero también pasó millones de años en evolucionar como una máquina asesina hidrodinámica, por lo que es muy ágil y veloz", comenta de Wet. "Tiene un cuerpo muy flexible, de coletazos muy grandes, y alcanza velocidades como la de un pequeño bote de motor. Estudiamos la biomecánica de los tiburones muy a fondo e hicimos pruebas por computadora de los ciclos de nado y de cómo el Megalodón se movería hacia adelante. Tomó mucha investigación y desarrolla hacer que los músculos se vieran realistas bajo la piel del Megalodón mientras se mueve".

Para secuencias específicas, se construyeron modelos físicos de la cabeza y la cola del Megalodón. Sin embargo, como los actores por lo general usaban su imaginación, los cineastas idearon una inteligente referencia para que ellos visualizaran la dimensión total de la bestia. Di Bonaventura recuerda: "Alineamos cajas de embarque de entre 21 y 27 metros de longitud, y a un costado de los contenedores dibujamos al Megalodón. Es abrumador, una vez que ves su tamaño. Te das cuenta de que somos como sardinas en comparación. Tendría que comernos a muchos de nosotros para formar un festín satisfactorio", bromea con una sonrisa.

Además del Megalodón, los equipos de efectos visuales también se encargaron de generar todo el mundo submarino de la película, incluyendo la topología del lecho oceánico y el espectro de seres extraños descubiertos más abajo de la capa termoclina. "Empezamos con especies existentes en la realidad y ya de ahí nos tomamos licencias poéticas", admite de Wet: "Algunos son híbridos de otras especies que mezclamos porque la idea es que se trata de un espacio de la Tierra que nunca hemos visto".

Como el agua es el hábitat natural del Megalodón, lo que siguió fueron los efectos acuáticos. "Para una creatura enorme que rompe la superficie del agua, se requiere una gran cantidad de rocío y partículas salpicadas hacia todos lados, todo lo cual debió crearse con efectos de computadora", confirma de Wet. "Para nuestra fortuna, tuvimos a los mejores especialistas reconocidos en el mundo para los efectos acuáticos".

"Me fui de espaldas con cómo quedaron los efectos visuales", dice Turteltaub. "No sólo son pixeles moviéndose por toda la pantalla, también crean el drama y la historia en forma multidimensional que hace que la audiencia deje de ver a estas creaturas como personajes animados. Lo que hacen es brillante".

NO DEJES DE NADAR

Casi toda la historia se desenvuelve en el agua, por lo que fue necesario, y más bien vital, que el reparto entero supiera nadar.

David Murrell, coordinador de buceo, dice: "Siempre que hubiera actores en el agua, nuestro equipo de buceo y de seguridad estuvo con ellos todo el tiempo. Al mismo tiempo, tuvimos que asegurarnos de que los actores fueran lo suficientemente fuertes y seguros en el agua para realizar lo que se les indicara".

Allan Poppleton, coordinador de escenas de acción, y su equipo conformaron una escuela de natación para el reparto, que incluyó al reparto principal así como a los dobles de acción y a los extras. Poppleton especifica: "Entrenamos a diario en las piscinas durante cuatro semanas, con dos días de la semana en la fosa de clavados donde practicamos desde trampolines de distintas alturas. Nos preparamos para todo lo que tendrían que hacer durante el rodaje a fin de que se sintieran seguros en el agua".

Comenzaron desde lo básico, incorporando lo que Josh Randall, doble de acción, llama "técnica antigua creada por Pierre Gruenberg, que se enfoca en la respiración. No se puede aprender a nadar bien sin antes aprender la respiración en el agua, que, de hecho, es una habilidad muy avanzada. Hicimos varios ejercicios de flotación y nado, empezando con las paletas y las aletas, que sirven como rueditas entrenadoras. Más adelante quitamos las aletas y los pusimos a dar vueltas en la piscina. Hubo tres cosas centrales en nuestro entrenamiento: La primera fue cuidarnos entre nosotros, la segunda fue mostrar respeto al agua y la tercera fue esforzarnos. Y todos lo hicieron".

Para los actores -independientemente de su habilidad para nadar- el entrenamiento fue invaluable. Ruby Rose afirma: "Yo solía nadar y surfear y mi mamá es instructora de natación, así que pensaba que no necesitaba mucho entrenamiento. Estaba equivocada. No estaba preparada para lo que es nadar con mi vestuario y zapatos puestos. Es difícil".

Rainn Wilson confirma: "Cuando estás en el agua estás en constante movimiento y tus músculos trabajan constantemente, así que actuar y nadar al mismo tiempo fue definitivamente un desafío para mí. Tuvimos que aprender a nadar en trajes de buceo y en ropa normal, y a aguantar la respiración nadando bajo el agua por varios minutos. Fue un trabajo extenuante, pero definitivamente útil porque así me sentí mucho más seguro en esas escenas".

Randall dice que Cai fue su alumna estrella. "Sophia aprendió todo muy rápido, como hacen los niños. Era como pez en el agua y le encantó saltar del trampolín. Saltó incluso desde el de 7 metros. Muchos adultos no se atreverían a salta de ese", dice riendo.

"Nadie superó a Sophia en agallas y determinación", agrega Turteltaub. "Ni siquiera sabía nadar cuando empezamos, pero no tiene miedo de nada. ¿Qué más se podría pedir?"

El único exento del entrenamiento fue Jason Statham, cuya pericia en el agua es indiscutible. Randall dice: "Jason es un atleta legítimo por derecho propio, así que no requirió mucho entrenamiento. Aun así tuvo que prepararse, así que conseguimos equipo especial para él e instalamos un pequeño gimnasio en su casa. Tenía todo bajo control, sabía lo que hay que hacer tanto dentro como fuera del agua".

Poppleton, quien ha trabajado con el actor en otros cinco proyectos fílmicos, lo confirma. "Jason tiene experiencia de buceo, su comprensión del movimiento físico en las escenas de acción es asombrosa. Eso nos permitió diseñar la acción alrededor de su pericia, que es muy alta, lo cual le dio a la producción una gran ventaja".

EL RODAJE EN AGUA

Mientras que parte de "Megalodónalodón" se rodó en mar abierto, la filmación en alta mar presenta una serie de retos inherentes, que habrían tenido un gran impacto en la producción. Para sortear algunos de esos obstáculos, la producción construyó dos enormes tanques en los nuevos estudios cinematográficos Kumeu en Auckland, Nueva Zelanda, ofreciéndoles una alternativa segura para la mayor parte de la fotografía principal. Un enorme tanque exterior, con una capacidad aproximada de 2,5 millones de litros, sirvió como tanque para la superficie del agua. Un tanque de buceo separado -de 18 metros de diámetro, cinco metros de profundidad y una capacidad aproximada de 1,26 millones de litros- se construyó en el interior. Ambos son ahora una parte permanente de la infraestructura de la industria cinematográfica neozelandesa.

"Obviamente", comenta Turteltaub, "sería mucho mejor poder rodar todo en medio del océano. No quiero arruinar la magia, pero cuando tienes este gigantesco lago hecho por el hombre, todavía puedes estar en el agua, y eres capaz de controlar todo mejor".

El agua en ambos tanques se filtró con un sistema encontrado por el equipo de SFX, llamado Ozono. Murrell explica: "Básicamente, hace que el agua sea muy neutra y muy clara. Uno de los problemas de filmar en el agua es que si está turbia, no se puede limpiar. Se pueden hacer muchas cosas con efectos visuales, pero si no se puede ver en la cámara en primer lugar, no se puede hacer más claro. Es muy raro tener un tanque exterior tan tibio y bien filtrado, así que fue una gran hazaña".

La claridad visual de los tanques también benefició al director de fotografía Tom Stern y a la directora de fotografía subacuática Kina Scollay. "Los tanques eran impresionantes porque el agua era tan clara que podíamos poner luz donde la necesitábamos", dice Scollay. "Eso fue muy valioso para nuestra fotografía".

El rodaje de algunas escenas de "Megalodónalodón" estuvo dividido -con algunas partes en uno o ambos tanques y el resto en el Golfo de Hauraki, al norte de Nueva Zelanda- lo cual duplicó el Pacífico frente a las costas de China. Más tarde, Turteltaub y los editores Steven Kemper y Kelly Matsumoto fusionarían perfectamente las imágenes.

Una de las secuencias mezcladas más emocionantes es cuando Jonas se sumerge desde el Charlotte, el barco del Instituto Zhang, en el océano en un esfuerzo por etiquetar al Megalodónalodón. La misión no sale como estaba planeada cuando el tiburón gigante se vuelve contra Jonas, lo que ocasiona una persecución que desafía a la muerte.

Statham, quien realizó sus propias acrobacias para la escena, dice: "Una parte de esa escena fue filmada en el océano porque necesitaban que me remolcaran con el bote en el fondo y realmente no se puede fingir. Era importante que pudiéramos rodarlo de una manera auténtica. Pero la parte en la que me sacan del agua a alta velocidad tuvo que hacerse con aparejos. Hubiera sido demasiado peligroso hacerlo desde la parte trasera del barco real, así que hicimos esa parte en el tanque. Me divierte mucho salir golpeado y hacer ese tipo de cosas. Encuentro en ello un sentido de logro".

Se usó un gran aparejo construido en el costado del barco para arrastrar a Statham por el agua y también se pudo acomodar una grúa y un equipo de cámaras. Para capturar la persecución desde debajo de la superficie, emplearon un DPV (vehículo de propulsión de buceo) a menudo utilizado por los buzos. El director de la segunda unidad, James Madigan, detalla: "Tomamos el DPV más rápido que pudimos encontrar y nuestros grips construyeron una carcasa especial que nos permitió atornillar la cámara a la parte delantera. Así que es básicamente como tener una cámara subacuática montada en una motocicleta. Se nos ocurrieron muchas formas de usarlo".

Otra escena dividida involucra a Suyin aventurándose en el agua en una jaula especializada para tiburones. El comienzo, donde la bajan del Charlotte al agua, se hizo en el mar abierto del Golfo. El resto de la secuencia se hizo en el tanque de buceo.

A diferencia de las jaulas metálicas tradicionales, la jaula para tiburones de Mana One es cilíndrica y está hecha de policarbonato transparente e irrompible. En la película, la jaula fue ideada por Jaxx, pero en realidad fue invención del diseñador de producción Grant Major. Y añade: "Quería darle una sensación cinematográfica y hacer que pareciera casi invisible, así que se puede ver la tensión cuando Suyin está cara a cara con el Megalodónalodón".

Para el Charlotte, dice Major: "Alquilamos un barco en Auckland y rediseñé las cubiertas superiores para que pareciera que pertenecía al instituto oceanográfico".

La producción no pudo utilizar el buque arrendado para la totalidad de la película, especialmente teniendo en cuenta lo que finalmente le sucede al Charlotte. "Fuimos muy afortunados de que nuestro barco fuera construido originalmente por constructores de barcos de Auckland. Los contratamos para rehacer sólo la mitad trasera, que pusimos en nuestro tanque de superficie en Kumeu", revela Major.

Utilizando un complejo sistema hidráulico, el equipo de efectos especiales, dirigido por Steve Ingram, pudo hacer zozobrar la popa del Charlotte por partes. Allan Poppleton aclara: "Se les ocurrió un aparejo asombroso para inclinar esta pieza de 12½ toneladas, que requirió mucha investigación y preparación. Luego, mi equipo de acróbatas tuvo que venir con nuestra preparación. Cuando todo se sumó, fue genial: se pudo repetir y, lo más importante, fue seguro. Los actores pudieron "montar" una parte, pero para la inclinación más grande, pusimos nuestros dobles de riesgo".

La diseñadora de vestuario Amanda Neale dice que la fabricación de los trajes de neopreno usados por el elenco estuvo determinada por "los diferentes ambientes en los que trabajábamos". Utilizamos tres espesores de neopreno separados: 7mm para el mar abierto; 5mm para el tanque; y 2mm para todas las escenas fuera del agua. También experimentamos con la textura y el color porque cuando uno se sumerge en el agua, pierde parte de la fuerza del color. Me encantó especialmente la vitalidad del rojo y verde limón contra el neopreno negro. Serigrafiamos el frente de los trajes para obtener textura y ayudar a reflejar la luz alrededor de los rostros de nuestros actores".

Las secuencias de otros dos barcos que aparecen en "Megalodónalodón" se filmaron en el Golfo de Hauraki. En una boda a bordo de un yate, no se dan cuenta al principio de que se acerca un huésped indeseado que aterroriza a Pippin, el amado Yorkie de la novia, que tiene que nadar por su vida. Y en un barco del tamaño de un camión cisterna, comandado por el equipo del Instituto Zhang, nuestros héroes compiten contra el tiempo para salvar a miles de desprevenidos bañistas y turistas chinos que disfrutan del divertido día en la playa.

Aparte de la embarcación que se utilizaba como escenario, se necesitaba una pequeña flota de barcos de apoyo para filmar en el Golfo, porque una vez que estuvieran a kilómetros de distancia, sería logísticamente inviable trasladar a la gente desde y hacia la orilla. La flotilla incluía un barco con cámara, equipado con una grúa Techno de 50 pies, así como botes para el peinado y el maquillaje, disfraces y accesorios, catering, y los buzos de seguridad, entre otros.

Turteltaub señala: "Filmar en el agua es aventurero y divertido, pero tienes muy poco control de la naturaleza. Hay olas, no hay olas. Un día hace viento y llueve, luego no hace viento y llueve... Pero vale la pena, porque sientes como si estuvieras en los elementos donde se supone que debes estar para esta historia. Fue emocionante para todos".

EL RODAJE EN TIERRA

Varios de los barcos oceánicos que se vieron en la película estaban, en realidad, confinados a un set a prueba de sonido: el elegante sumergible unipersonal, llamado el Planeador; el infeliz submarino que lleva a Lori, La Muralla y Toshi; y el subacuático de rescate tripulado por Jonas.

Al concebir los tres transportes submarinos, Grant Major estudió el diseño y la ingeniería de los sumergibles de aguas profundas existentes. Una de sus creaciones más desafiantes fue el Planeador, que se asemeja a un coche de carreras submarino. Se ensambló a partir de una estructura de acero bajo una carrocería exterior de fibra de vidrio de colores brillantes. En su centro se encuentra una cabina de mando despejada, que permanece nivelada -independientemente del ángulo del Planeador- gracias a un mecanismo de pivote. "Con la cápsula giratoria, los rotores de cola, los propulsores que también giran y las aletas en la parte trasera que dirigen, había bastantes partes móviles", afirma Major.

El Planeador era uno de los favoritos de Li Bingbing, que pasaba muchas horas en su asiento de piloto. "Mi Planeador es increíble", afirma la actriz. "La primera vez que lo vi, pensé: ¡Está increíble! Me encantó. Ojalá hubiera podido llevármelo a casa", sonríe.

Jessica McNamee, Ólafur Darri Ólafsson y Masi Oka no tuvieron tanto romance con su submarino. "Éramos tres en ese pequeño espacio confinado durante días", dice McNamee. "Gracias a Dios que todos nos llevamos bien y tenemos un sentido del humor similar. Honestamente, nos resultaba difícil pasar por nuestras escenas sin reírnos".

Cada uno de los sumergibles fue montado en un cardán de control de movimiento en los Estudios de Cine de Auckland (AFS). Los interiores eran diferentes para cada vehículo, pero todos estaban equipados con pantallas de monitor y diversas perillas, botones y palancas. Sin embargo, los controles manuales no sólo estaban ahí para mostrar, sino que daban a los actores la capacidad de maniobrar el cardán, así como las pantallas de visualización, junto con la acción a medida que ésta se desarrollaba.

"Lo que eso significa", explica Scott Harens, supervisor asistente de SFX, "es que un actor puede mover el joystick y no sólo todos los gráficos de las pantallas se mueven apropiadamente, sino que la base de movimiento también se desplaza. Era como un simulador de submarino. Pero si, en algún momento, se estaba ponía muy salvaje o los actores optaban por no controlarlo, podíamos habilitarlo nosotros. Así que teníamos una seguridad absoluta en todo esto, y podíamos decidir tomar el control de nuevo, si la situación lo justificaba".

Todos los interiores de Mana One también se construyeron en AFS, incluyendo el Centro de Control de Buceo de ultra alta tecnología, con sus pantallas de 360 grados que se pueden ver desde cualquier parte de la habitación; el menos que impresionante ascensor; la Bahía Médica; el camarote de lujo de Jonas; y la oficina y sala de conferencias del doctor Zhang. "Diseñé a propósito la oficina del doctor Zhang en contraste con todos los demás consultorios de Mana One", dice Major. "El resto de la base tiene una apariencia austera, pero el doctor Zhang es el corazón de toda la operación, así que aproveché la oportunidad de usar materiales orgánicos para crear un espacio cálido y acogedor".

El set más grande fue el Nivel de observación -o nivel O- que ofrece una vista impresionante del mundo subacuático y sus habitantes. Los pasillos circulares entrelazados tienen paredes transparentes, soportadas por una celosía de vigas de acero capaces de soportar las presiones de estar a unos 90 metros por debajo de la superficie del océano.

Sólo una gran parte del nivel O se construyó realmente para la película. El resto lo aumentaría el equipo de efectos visuales, que también llenó el mar afuera de sus ventanas. Sin embargo, dice Major: "Entró en el diseño una gran cantidad de ingeniería estructural porque nada es vertical. Tenían que hacer una forma que se curvara en una dirección y luego otra que se curvara en la dirección opuesta, creando una curva compuesta cuando se colocaban una al lado de la otra. Y formas como esa tienden a colgarse, así que requería mucha habilidad para asegurarse de que permaneciera sólida".

Toda la estructura se levantó del suelo del escenario para que Turteltaub y Stern pudieran encuadrar desde arriba y desde abajo.

Neale consultó con Major y Stern para elegir una paleta para los trajes. Ella confirma: "La visión de Grant Major y cómo Tom Stern iba a iluminarlo -todo eso tiene un impacto en las decisiones de color que tomé. Mana One es un ambiente de trabajo, así que nos adherimos principalmente a tonos utilitarios y neutrales".

Los trajes para la joven Meiying fueron las vívidas excepciones a esa regla, con una mezcla de colores brillantes y patrones atrevidos, y zapatos de tacón que se iluminan mientras camina. "Era importante que a Meiying se le permitiera ser una niña en este mundo adulto tan serio", dice Neale, "así que le di pequeños toques para señalar que es una niña imaginativa". Siempre tuve la idea de que Meiying brillaba; es como un señuelo de peces que atrae al Megalodónalodón".

El exterior del Mana One -incluyendo la plataforma sumergible de carga y descarga, y la pasarela donde el doctor Zhang saluda a Morris a su llegada al instituto- se construyeron en los Estudios Kumeu.

SE IMPRIME

Después de la parte neozelandesa del rodaje, la producción se trasladó a China para el resto de la fotografía principal. La isla de Hainan y la ciudad balnearia de Sanya proporcionaron la ubicación perfecta para el ataque del Megalodónalodón que es el clímax de la película.

Turteltaub comenta: "China es un lugar increíble -vibrante, colorido y brillante. El guion pedía una playa densamente poblada, y esa es la bahía de Sanya. No le falta gente, lo cual fue el paraíso para una película de tiburones gigantes".

Para salvaguardar los miles de extras, se desarrolló un sistema de conteo y se aplicó estrictamente. Aseguraba que cada persona fuera contabilizada en todo momento, ya fuera en la arena o en el agua.

Casi al final de la película, la isla de Hainan también sustituyó a Samut Prakan, Tailandia, donde Jonas Taylor ha vivido durante los cinco años posteriores a su primer encuentro fatídico con el Megalodónalodón. Es allí donde Mac y el doctor Zhang lo localizan y lo convencen para que salga de su encierro y salve a sus colegas.

Cuando la filmación terminó en China, Turteltaub centró su atención en la postproducción, colaborando con sus editores, Kemper y Matsumoto, en la versión final, y con el compositor Harry Gregson-Williams, que escribió la partitura. Como señala Turteltaub entre bromas: "¿Hay alguna tarea peor en el negocio del compositor que la de escribir la partitura para una película de tiburones? Pobre Harry".

Sin embargo, impertérrito, Gregson-Williams dice: "Para 'Megalodónalodón', quise crear una marca sonora que actuara como una especie de llamada de advertencia, algo robusto en su naturaleza que infundiera una sensación inmediata de miedo cuando se hace la señal. Mientras buscaba el sonido correcto, me topé con una concha como instrumento. Su llamada es a la vez distintiva y antigua, y sentí que daba voz al inmenso terror de un mundo submarino oculto. Simultáneamente, compuse un motivo orquestal, conteniendo un fragmento de tritono descendente tocado en cornos y metales graves, para cuando el Megalodónalodón dé a conocer su presencia destructiva.

También me propuse componer temas separados para los personajes principales de Jonas y Suyin", continúa Gregson-Williams. "El tema de Jonas evoluciona musicalmente con el crecimiento discernible de su personaje. El tema de Suyin es igualmente distintivo y tiene raíces en su herencia china".

"Harry Gregson-Williams es un hombre encantador y creativo", afirma Turteltaub. "Lo que descubrimos es que, a veces, lo que realmente supera a la música aterradora es la falta de esta. La música proporciona consuelo al público porque es una guía, pero pasa algo cuando la música desaparece que te puede hacer sentir muy incómodo... no sabes cuándo puede pasar algo muy malo. Lo que Harry hizo tan brillantemente fue mostrarme lugares donde pudiéramos tener una partitura mínima o nada de música".

"En cada paso del proceso", recuerda Gregson-Williams, "Jon me recordaba que la película siempre debería ser emocionante y anticipatoria y, al final, espero haber sido capaz de lograr una banda sonora de vanguardia para complementar la historia".

Jon Turteltaub reflexiona: "El objetivo era ofrecer la emoción y la diversión, pero también queremos provocar la imaginación de la gente. Como sugiere la película, hay áreas inexploradas del océano a las que no podemos llegar y algo aterrador podría estar allí abajo.

"Y", concluye, "probablemente sería muy bueno que se quedara ahí abajo".

EL REPARTO

Sólo tres personas han intentado un rescate en el océano a más de 10,000 metros de profundidad. Pero sólo una sobrevivió para contarlo: Jonas Taylor.

Cinco años atrás, nadie creía su relato sobre una creatura gigante que obligó a Jonas a abortar su última misión de rescate, la cual resultó en una pérdida trágica. "Este hombre vio algo increíble pero, en lugar de creerle, destruyeron su carrera", dice Avery. "Jonas es un personaje que necesita redención".

Jason Statham abunda: "Me agrada el conflicto al que se enfrenta Jonas. La gente lo tildó de loco, de haber perdido la razón. Pero su instinto le decía que había algo allá abajo. Ahora le toca demostrar lo que dice".

El actor revela que otros factores le atraían de este personaje. "Estoy acostumbrado a matar personajes a cámara, pero este hombre se dedicaba a salvar vidas, y eso me gustó. Tiene un buen sentido del humor y yo me identifico con algunas de sus emociones. Y la condición física del personaje requería algo que a mí me es muy familiar. Con todo esto, Jonas es un personaje al que yo me pensaba capaz de hacerle justicia, y eso es lo que yo busco en mi trabajo".

Según el director, Statham fue más allá con su personaje. "Jason tiene una imagen característica en pantalla que te hace sentir seguro cuando él está a cargo. Cuando hay problemas, es el tipo de persona al que yo querría seguir; es el tipo de persona que me haría sentir seguro, por la forma en que se conduce. Jason no tiene nada de falso; no finge sus acrobacias, ni su apariencia física, es todo genuino. Es fuerte, honesto, gracioso e inteligente e inspira a contemplarlo. Es una verdadera estrella de cine".

Statham responde: "Jon llevó el peso de la película entera, pero aunque toma su trabajo en serio, todo lo hace con una pizca de diversión. Parte del humor en la película es una proyección de su propia personalidad. Es todo un comediante, y lo digo con todo el amor. Fue un placer trabajar con él".

Jonas no tiene ninguna intención de volver a bucear, pero su determinación es puesta a prueba cuando un equipo de investigadores encabezados por su ex-esposa, Lori, es atacado por un Megalodónalodonte al fondo del océano. Con el sumergible fuera de combate y quedándose sin aire, llegar a ellos será una batalla contra el reloj, y hay alguien en Mana Uno que no piensa quedarse esperando. Para cuando Jonas llega, Suyin ya va en camino hacia la tripulación atrapada.

Li Bingbing dice: "Sin pensar en ella misma, Suyin se lanza a salvarlos. Es una mujer valiente e independiente, y es evidente que tiene una gran fuerza interior".

"Bingbing me impresionó desde el momento en que la conocí, y me di cuenta de por qué es una gran estrella en China", relata Turteltaub. "Es talentosa en extremo, pero como Suyin tuvo el desafío adicional de actuar en otro idioma. Lo que hace a un buen actor es cómo éste comunica palabras escritas -sin importar el idioma- y les da significado en forma hablada. Bingbing se esforzó mucho y fue capaz de capturar la calidez, la inteligencia, la convicción y otros detalles de su personaje en su actuación. Eso no sólo muestra a una gran actriz, sino a una gran persona".

Como la bióloga marina principal de Mana Uno, Suyin se ve conflictuada en cómo reaccionar a la llegada del Megalodón. "Siente emociones encontradas porque ve dos maneras de atajar esto", afirma Bingbing. "Por un lado, como científica, le emociona. Es un fósil viviente y quiere estudiarlo y aprender más del pasado con el Megalodón. Pero por otro lado, es un peligro para todos los demás animales y el ecosistema. En su mente y en su corazón, su meta siempre ha sido proteger a todas las creaturas vivas del océano, así que para ella es muy difícil".

Ambas cosas, la meta y la dificultad, son algo que comparte con ella el padre de Suyin, el doctor Minway Zhang, legendario oceanógrafo cuyo sueño de tener un instituto oceánico ultramoderno se vio cumplido en Mana Uno. Asignado a este papel, Winston Chao dice: "El doctor Zhang debe tomar una decisión sobre cómo lidiar con este monstruo. Es algo desafortunado, porque el Megalodón está haciendo lo que la naturaleza le dicta pero al mismo tiempo la desequilibra. Zhang sabe que tendrán que matar al Megalodón, pero le parece trágico que sean arrastrados al ciclo en que la humanidad descubre algo y luego lo destruye".

El actor agrega que respetó a su personaje "como un hombre íntegro, pero lo que más me atrajo es que el guión es fascinante; en verdad lo disfruté. Y es la primera vez que he actuado en este tipo de gran thriller de acción, así que me emocionó hacer esta película".

"Winston Chao es un hombre muy elegante en todo lo que hace", dice Avery. "Supo expresar muy bien la naturaleza compasiva de su personaje, quien siempre busca hacer lo correcto. Fue maravilloso tener a un actor tan extraordinario en el papel del doctor Zhang".

Chao también tiene cierta conexión con Li Bingbing, que hizo que la relación de padre con ella fuera algo natural. "Bingbing hizo su primera película conmigo", relata. "Fue hace 24 años, cuando ella aún era estudiante de actuación, y trabajamos juntos tres veces más antes de esta película".

Suyin y su padre no sólo trabajan sino también residen en Mana Uno, por lo que también viven con la hija de 8 años de Suyin, Meiying. La pequeña es la primera en ver que el Megalodón surgió de las profundidades del océano. "Cuando mira por la ventana de la plataforma de observación, 60 metros por debajo de la superficie, ve a un amiguito que está de visita", bromea Turteltaub.

Meiying es interpretada por Sophia Cai, quien dice: "Estaba muy emocionada cuando me dieron el papel de Meiying. Ella es valiente e inteligente, y a veces actúa más como un adulto".

Los realizadores no tienen nada más que elogios por su estrella más pequeña. "Sophia es una jovencita encantadora con una sonrisa contagiosa", dice di Bonaventura. "Es muy precoz, tanto en persona como en pantalla".

Turteltaub está de acuerdo. "Sophia enciende la pantalla. Y las escenas entre Meiying y Jonas son muy especiales. Ella provoca una dimensión distinta en nuestro héroe".

El doctor Zhang es la visión detrás de Mana Uno, pero no el dinero. "Unas instalaciones de investigación grandes y hermosas en aguas profundas no se construyen solas, requieren de mucho dinero", declara Turteltaub. "Jack Morris es un inversionista multimillonario que financia la operación entera y quiere ganar algo de ella".

Rainn Wilson, que interpreta a Morris, añade: "El propósito de Mana Uno es la exploración marítima, pero también busca descubrir nuevos medicamentos y tecnologías a partir de sus descubrimientos. Él se arriesga a lo grande, pero espera obtener una ganancia de ello".

El actor continúa: "A mí siempre me interesan los papeles que tienen varias facetas distintas. Morris puede ser algo desagradable, pero en realidad no es un villano. Muchas de las partes cómicas provienen de su situación como pez fuera del agua, sin alusión retórica. Es muy expresivo... y le encanta abrazar".

Aunque muchos conocen a Wilson más por su trabajo cómico, "Rainn es también un fantástico actor dramático", afirma Turteltaub. "Da vida a todo lo que hace y, como yo, siempre busca algo nuevo que añadirle. El diálogo para Rainn es un punto de inicio".

Wilson admite que no sabía mucho sobre los Megalodónalodontes cuando le ofrecieron el papel, pero pronto descubrió en su propia casa un suvenir de este animal. "Mi hijo de 12 años está obsesionado con los dinosaurios. Le dije que recibí un guión que trataba sobre un tiburón gigante llamado 'El Megalodón', y me dijo: '¿Megalodónalodontes?', luego corrió por un diente de Megalodónalodonte que su abuela le había dado. Era del tamaño de una cara".

Ruby Rose, su compañera de reparto, observa: "Me parece muy interesante que, en las redes sociales, adolescentes de 9 a 15 años de edad, entre ellos mi hermano menor y mis primitos, te digan todo lo que saben acerca de un Megalodón. Ellos son los que me dan lecciones sobre eso".

Rose fue elegida como Jaxx, la jefa de ingenieros del instituto de Zhang, y diseñadora del submarino. "Me encantó que ella fuera quien diseñó las distintas embarcaciones y cápsulas de la película. Es asombroso que esta mujer creara todo eso y que metiera las manos en la operación entera. Ella lo entiende, ella lo hace. Jaxx es genial", dice sonriendo.

Page Kennedy interpreta a DJ, quien pilotea el explorador remoto no tripulado desde la seguridad del centro de control del Mana Uno. Y así es como le gusta. Kennedy confirma: "DJ es la que dice: '¿Perdiste la razón? ¡No tienes por qué andar persiguiendo a un monstruo submarino! En cuanto escapes de la situación, no podrás ni tomar agua de nuevo'. Así es como él lo ve, mientras que todos los demás son muy lanzados para evitar que esta creatura continúe causando destrucción masiva. DJ tiene que elegir entre quedarse o subirse al transporte, y eso lo hace decidir: hora de ser héroe".

Dos miembros del equipo del Mana Uno tienen antecedentes con Jonas Taylor, aunque por distintos frentes. Cliff Curtis interpreta a Mac, jefe de la estación a cargo de la operación diaria y amigo cercano de Jonas. Mac es también uno de los pocos que creyó la versión de Jonas acerca de lo ocurrido cinco años atrás. "Mac recordaba que Jonas había dicho que algo los atacó, y sabe que Jonas es un hombre racional", dice Curtis. "Así que, por muy absurdo que suene, Mac piensa que: 'si Jonas dijo que había algo abajo, entonces algo debe haber abajo'. Creo que quería que fuera verdad para comprender lo que había pasado, pero aun así queda muy impactado cuando resulta ser demasiado real".

Con su equipo atrapado a más de 11,000 metros bajo la superficie, "Mac sabe que Jonas es el único en el mundo que sobrevivió un rescate a más de 10,000 metros". Curtis prosigue: "Mac debe sopesar los factores de riesgo entre hacer ellos algo que desconocen o reclutar a un experto. Para él, la única opción es traer a Jonas para que haga ese trabajo".

La idea encuentra mucha resistencia por parte del oficial médico, doctor Heller, quien estuvo presente en aquella fatídica misión de rescate y nunca ha perdonado a Jonas por sacrificar las vidas de sus amigos. Él nunca ha cambiado su diagnóstico: que Jonas sufrió una psicosis inducida por la presión submarina que lo hizo "perder la razón". Robert Taylor, quien interpreta al Dr. Heller, dice: "Heller siempre ha pensado que la decisión de Jonas fue por cobardía. No sólo cree que Jonas es el menos indicado para el nuevo rescate, sino que piensa que él es el último al que deberían llamar para realizarlo".

Sin embargo, el Dr. Zhang tiene la última palabra, y acompaña a Mac a fin de convencer a Jonas de salvar a sus colegas. A Jonas le alegra ver a Mac y se siente honrado por conocer a Zhang, pero su respuesta es un inmediato y rotundo 'no'... hasta que Mac le informa el nombre de la persona que dirige el submarino varado: Lori Taylor.

En el papel de Lori, Jessica McNamee explica: "Jonas es firme en su decisión de nunca volver a bucear, hasta que se entera de que su ex-esposa se encuentra abajo. Yo pienso que muchos hombres dejarían a sus ex-esposas en el fondo del lecho marino", bromea con una risita, "pero Lori ha de ser una excelente ex-esposa".

Lori es la piloto del Origin, la nave sumergible para exploración del instituto. "A ella le emociona mucho explorar los confines de la ciencia", dice McNamee. "Aun luego de haber sido atacados, ella permanece impávida. Es ruda".

McNamee añade que su crecimiento es parte de lo que la atrajo a esta película. "Siempre me han atraído los tiburones. Yo me crie en Australia, donde es son lo primero que hay que tomar en cuenta al meterse al mar".

Completando la tripulación de tres personas en el Origin están un hombre al que sólo se le conoce con el cariñoso mote de El Muro, interpretado por Ólafur Darri Ólafsson, y Toshi, interpretado por Masi Oka, quienes no sólo son colegas científicos sino también mejores amigos. Ólafsson afirma: "De inmediato se nota la cercanía que hay entre El Muro y Toshi, algo que el guión retrata muy bien".

"Tienen un lazo muy fuerte", confirma Oka, quien explica que su personaje "ama lo que hace. Es muy cerebrillo en cuanto a su devoción por las maravillas de la ciencia. Toshi tiene una esposa a la que extraña, pero al mismo tiempo siente el llamado del gran mar azul, por lo que busca hacer descubrimientos en él".

La misión del Origin inició por un descubrimiento que era inimaginable tanto para la tripulación como para el equipo ubicado en Mana Uno. El submarino había logrado atravesar el nivel congelante de la capa termoclina, que se piensa como el sitio que marca el fondo del mar... teoría que resulta equivocada. La tripulación cruza una barrera en forma de nube formada por sulfuro de hidrógeno y, para su gran asombro, descubren un ecosistema completamente nuevo y repleto de especies nunca antes vistas... incluyendo un tiburón prehistórico gigante que se pensaba extinto.

ACERCA DEL ELENCO

JASON STATHAM (Jonas Taylor) es una estrella internacional mejor conocida por sus intensas películas de acción, que ahora incluyen el éxito internacional "The Fate of the Furious", la película más reciente de la franquicia de "Fast & Furious", dirigida por F. Gary Gray. Él se unió oficialmente a la franquicia en 2015, interpretando a Deckard Shaw en "Furious 7", dirigida por James Wan. Statham recibió una nominación al Premio de Critics' Choice por su papel cómico en "Spy", la película de acción y comedia dirigida por Paul Feig donde co-protagonizó junto con Melissa McCarthy.

Nacido en Sydenham, Inglaterra, Statham se volvió miembro del equipo nacional británico de buceadores, convirtiéndose en uno de los mejores hasta que eventualmente alcanzó el doceavo lugar a nivel mundial. Durante su entrenamiento en el célebre Crystal Palace National Sports Center en Londres, captó la atención de directores y fotógrafos, quienes lo promovieron como un talento nuevo.

Eventualmente, Statham conoció al director Guy Ritchie quien le otorgó el papel de Bacon en "Lock, Stock and Two Smoking Barrels", la primera aparición del actor en una película. Él volvió a trabajar junto con Ritchie en "Snatch", co-protagonizando junto con Brad Pitt y Benicio Del Toro. En 2002, el empresario de cine francés Luc Besson le confió el papel protagónico como Frank Martin en "The Transporter". Posteriormente estelarizó en la nueva y taquillera versión de "The Italian Job" dirigida por F. Gary Gray, junto con "Crank" y su secuela "Crank: High Voltage", además de "Transporter 2" y "Transporter 3".

Otros créditos cinematográficos de Statham incluyen su actuación protagónica en la aclamada película "The Bank Job"del director Roger Donaldson, "Death Race","The Expendables" de Sylvester Stallone y sus dos secuelas,"The Mechanic" y su reciente secuela "Mechanic: Resurrection","Blitz", "Killer Elite", "Safe" del director Boaz Yakin, el papel protagónico en "Parker" co-protagonizada por Jennifer Lopez bajo la dirección de Taylor Hackford, en "Redemption", la primera película dirigida por Steven Knight, "Homefront" y "Wild Card".

LI BINGBING (Suyin) es una de las actrices más famosas de China y ha recibido numerosos premios, incluyendo el Premio a la Mejor Actriz en el tercer Festival Internacional de Cine Chino en Londres por su actuación en "Zhong Kui: Snow Girl and the Dark Crystal", el Premio de Cien Flores a la Mejor Actriz por "The Knot" y el premio a la Mejor Actriz durante el 46o Festival de Premios Caballo de Oro de Cine por su actuación en "The Message".

Fue aclamada por la crítica internacional por su actuación en la película de acción y aventura "Forbidden Kingdom", una colaboración china y estadounidense co-protagonizada junto con Jackie Chan y Jet Li. También estelarizó en el largometraje de drama "Snow Flower and the Secret Fan" dirigida por Wayne Wang. Bingbing es conocida en Estados Unidos principalmente por su actuación en la película de acción y terror "Resident Evil: Retribution" y en la cinta de acción y ciencia ficción "Transformers: Age of Extinction", la cual recaudó más de 1100 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de 2014 a nivel mundial.

Bingbing también es un miembro activo de varias organizaciones de beneficencia. En 2009, ella fundó L.O.V.E, una organización de caridad cuyo objetivo es apoyar a las personas a tener un estilo de vida ecológico. En 2013, como Embajadora de Buena Voluntad de PNUMA, viajó a la sede en África de las Naciones Unidas para promover el objetivo del año: La protección de animales salvajes. En 2014, fue la primera mujer china en hacer una intervención frente a la Asamblea General de la ONU.

RAINN WILSON (Morris), actor galardonado y nominado a un Premio Emmy y al Premio del Sindicato de Actores (SAG), ha tenido éxito en un número notable de papeles cómicos y teatrales a lo largo de su carrera. El papel que lo catapultó a la fama fue su actuación como Arthur Martin, asistente en una funeraria en la exitosa serie de HBO "Six Feet Under" por el cual compartió el Premio SAG a la Actuación Más Sobresaliente de un Miembro del Elenco en una Serie de Drama.

En 2013, "The Office", la comedia ganadora del Premio Emmy, terminó después de nueve exitosas temporadas. Wilson desarrolló a Dwight Schrute, su personaje más memorable, en esta exitosa serie y fue reconocido por su actuación peculiar y su capacidad para convertir a un personaje en una figura popular. El papel de Wilson en "The Office" le valió tres nominaciones al Premio Emmy para el Actor de Reparto Más Sobresaliente en una Comedia. También ganó dos Premios SAG a la Actuación Más Sobresaliente de un Miembro del Elenco en una Comedia y recibió cinco nominaciones adicionales en la misma categoría.

Además, en 2009 Wilson fundó el sitio web SoulPancake junto con su canal de Youtube. El canal cuenta con más de dos millones de seguidores y más de 100 millones de vistas. El sitio web cubre diversos temas en arte, ciencia, filosofía, cultura y más. Como complemento de su sitio web, Wilson escribió su primer libro, SoulPancake: Chew on Life's Big Questions en 2010 que estuvo en la lista de los libros más vendidos de The New York Times. El 10 de noviembre de 2015 publicó sus memorias tituladas The Bassoon King: My Life in Art, Faith, and Idiocy, y el libro fue distribuido por Dutton.

Más recientemente, Wilson se presentó en Chicago en la producción de "The Doppelganger" por la Compañía de Teatro Steppenwolf. La obra duró desde el 5 de abril hasta el 2 de junio de 2018.

En 2017, Wilson actuó en la película de drama y crimen de Netflix "Shimmer Lake", dirigida por Oren Uziel. El mismo año, Wilson fue la voz del villano Gargamel en la película animada "Smurfs: The Lost Village".

En 2016, Wilson protagonizó en el monólogo "Thom Pain (basada en nada)," dirigida por Oliver Butler, ganador del Premio OBIE, y montado en la Geffen Playhouse.

En televisión, Wilson recientemente protagonizó y produjo en 2015 la serie de drama "Backstrom" para FOX TV e interpretó al detective Everett Backstrom, miembro de un conjunto de criminólogos poco convencionales.

En 2014, Wilson co-protagonizó junto con Elijah Wood en la película satírica "Cooties". También protagonizó en "The Boy" que se estrenó en 2015 durante el Festival de Cine del SXSW.

En 2007, consiguió el papel principal en la comedia "The Rocker" de Peter Cattaneo en la cual interpretó al fracasado y ex-estrella de rock Robert "Fish" Fishman. El mismo año, Wilson fue el presentador de un episodio de "Saturday Night Live".

En 2005 dirigió su primera película titulada "The New Bozena", un sketch de comedia y tonterías posmoderno acerca de las dificultades de vivir en un mundo superficial y el reto de cómo saber actuar cuando algo está fuera de tu alcance. También dirigió tres episodios de "The Office" entre 2010 y 2012.

El primer papel en una película de Wilson fue en "Galaxy Quest" y después actuó en la aclamada película de Cameron Crowe "Almost Famous" en el año 2000 interpretando a David Felton, editor en la vida real de la revista Rolling Stone. En 2003, su actuación en la película de terror "House of 1000 Corpses" de Rob Zombie fue la que captó la atención del productor Greg Daniels de "The Office". Otros créditos cinematográficos de Wilson incluyen "Sahara", protagonizada por Matthew McConaughey, "My Super Ex-girlfriend", protagonizada por Uma Thurman, "Juno", protagonizada por Ellen Page, "Monsters vs. Aliens", "BAADASSSSS!", "Transformers: Revenge of the Fallen" y ahora el clásico de culto "Super", dirigido por James Gunn.

Sus demás créditos televisivos incluyen su participación en series célebres como "Law & Order", "CSI: Crime Scene Investigation", "Entourage", "Charmed", "Monk", "Numb3rs", "Reno 911!" y una aparición estelar como Dwight Schrute en "Family Guy".

Wilson hizo su carrera en el programa de actuación de NYU. Desde entonces actuó en teatro y Broadway durante años y participó en una gira con la Acting Company. Dedicó los primeros años de su carrera actuando en obras de Shakespeare y se presentó en algunos de los teatros regionales más notables del país.

En 2013, Wilson co-fundó una organización sin fines de lucro en Haití junto con su esposa, la escritora Holiday Reinhorn, llamada "The Lidè Foundation" que brinda educación en arte y alfabetización a mujeres adolescentes en situaciones de riesgo.

RUBY ROSE (Jaxx) cautivó al público con su papel que la catapultó a la fama en la exitosa serie "Orange Is the New Black". En 2015 se unió al elenco como personaje regular durante la tercera temporada, interpretando a Stella Carlin, una ruda pero carismática rea que atrae la atención del personaje de Taylor Schilling. En 2016, Rose compartió un Premio del Sindicato de Actores (SAG) a la Actuación Más Sobresaliente de un Miembro del Elenco en una Comedia por su papel en el programa.

En 2017, Rose actuó en tres películas de acción: "xXx: The Return of Xander Cage" dirigida por D.J. Caruso y la tercera parte en la franquicia de espionaje extremo estelarizada por Vin Diesel, "Resident Evil: The Final Chapter" de Paul W.S. Anderson junto con Milla Jovovich y Ali Larter, y "John Wick: Chapter 2" de Chad Stahelski, junto con Keanu Reeves, Common e Ian McShane. También actuó en "Pitch Perfect 3".

Otros créditos actorales de Rose incluyen la película indie "Around the Block", la cual protagonizó junto con Christina Ricci y se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en 2013. También prestó su voz para la versión en inglés de la aventura animada "Sheep & Wolves".

En 2015, Rose escribió, produjo y estelarizó la película corta "Break Free", un tributo que lidia con la fluidez de género, que se volvió un éxito viral al juntar más de 25 millones de vistas en YouTube.

Ya que es una persona de muchos talentos, los intereses de Rose se cruzan con el mundo de la moda y la música. En 2016, se volvió el rostro representativo de Urban Decay Cosmetics y, en 2017, de la marca de joyería Swarovski y Nike.

Rose apoya fervientemente a numerosas caridades y a causas más próximas a su corazón, incluyendo campañas contra el abuso, proyectos en defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad homosexual, la protección animal y el apoyo a la salud mental de los jóvenes. Recientemente, Rose recibió el Premio Stephen F. Kolzak en los premios GLAAD Media Awards de 2016, otorgado a un profesionista del entretenimiento y miembro de la comunidad LGBT que ha hecho un cambio significativo para promover la igualdad y la aceptación.

WINSTON CHAO (Dr. Zhang) es un actor taiwanés que se valió el reconocimiento de la crítica internacional por su actuación en la película "The Wedding Banquet" dirigida por Ang Lee en 1993. En su primer papel protagónico, Chao interpretó a Wei-Tung Gao, un taiwanés homosexual residente de Nueva York que aún no salía del clóset y planeaba una boda para complacer a sus padres. La película fue un gran éxito y también recibió numerosos premios y nominaciones, incluyendo un Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1993, una nominación al Premio Independent Spirit a la Mejor Película y nominaciones al Óscar y al Premio Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa.

El año siguiente, Chao volvió a unirse con Ang Lee en "Eat Drink Man Woman", por lo que recibió más reconocimientos.

A lo largo de su carrera, Chao ha interpretado a varios personajes históricos notables, así como a personajes de clásicos literarios chinos. Es quizás mejor reconocido por su actuación como el Dr. Sun Yat-Sen, un idealista romántico a quien interpretó en varias películas y telenovelas. También es reconocido por su actuación como distintos emperadores en series históricas, desde el primer emperador en la historia de china, el emperor Yao, hasta el último, Pu Yi. Uno de sus papeles televisivos más memorables fue su interpretación de Xue Shao en la serie "Palace of Desire", por el cual recibió gran atención en la China continental.

Otros créditos cinematográficos de la carrera de Chao incluyen "Red Rose White Rose" (1994), dirigida por el director Stanley Kwan de Hong Kong, "The Soong Sisters" (1997) dirigida por Mabel Cheung, "i1911" (2011) dirigida por Li Zhang y Jackie Chan, también co-protagonizada por Chan y Li Bingbing, y "Zhong Kui: Snow Girl and the Dark Crystal" (2013), dirigida por Peter Pau y Tianyu Zhao.

Él continúa acumulando créditos en el cine internacional. Recientemente interpretó al líder de una pandilla en la producción de Bollywood "Kabali", co-protagonizada con Rajinikanth y dirigida por Pa. Ranjith. Además, Chao protagonizó en la película "Skiptrace" de Jackie Chan, dirigida por Renny Harlin y también co-protagonizada por Johnny Knoxville y Fan Bingbing.

PAGE KENNEDY (DJ) nació en Detroit e inició su trayectoria hacia Hollywood en la Western Michigan University, que cuenta con uno de los mejores programas de artes teatrales del estado. Fue ahí donde descubrió las obras de Shakespeare y con la ayuda de un tutor, Kennedy se especializó en Shakespeare y dominó la prosa del clásico dramaturgo con facilidad. Una extraordinaria actuación en WMU llevó a una guerra de ofertas entre 17 programas de posgrado de teatro. Kennedy finalmente eligió la Universidad de Delaware, donde tuvo la oportunidad de seguir concentrándose en Shakespeare.

Después de siete meses de entrenamiento intenso, Kennedy viajó a Los Ángeles, donde aseguró su primer papel como Roger en "The Kennedys" de CBS mediante una audición poco convencional, fingiendo ser un mensajero para escabullirse al lote de Sony y entregar su fotografía y currículum. Sus créditos iniciales para la televisión incluyen "The Shield", "Six Feet Under", "Life at Five Feet" y "NYPD Blue".

El primer papel cinematográfico de Kennedy fue el malvado Travis Shipley en "S.W.A.T.", junto con Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez y LL Cool J., seguido por "Leprechan: Back 2 tha Hood" con Sticky Fingaz, Laz Alonso y Tangi Miller. Recientemente, Kennedy tuvo un papel como personaje recurrente en la serie "Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G." de USA Network y actuó como estrella invitada en "Rush Hour" de CBS y "Backstrom" de FOX.

Además de la actuación, Kennedy también pasa tiempo en un estudio donde escribe rimas, un talento que domina desde los 7 años. Su nuevo álbum, Same Page Different Story, se estrena el 10 de agosto. Cuenta con un gran múmero de seguidores en las redes sociales , sumando casi cinco millones en todas las plataformas.

JESSICA McNAMEE (Lori) actualmente está filmando un papel protagónico en la película australiana "Locusts". Recientemente co-protagonizó con William Fichtner en el galardonado thriller dramático "The Neighbor" del director independiente Aaron Harvey.

En 2017, actuó en el papel protagónico de dos pelìculas completamente distintas. Interpretó a Margaret Court, la campeona australiana de tennis, en la película de deportes "Battle of The Sexes" basada en hechos reales del famoso partido de tennis de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, co-protagonizada por Emma Stone y Steve Carell. Durante el verano, co-protagonizó junto Michael Peña y Dax Shepard en la comedia "CHIPS", basada en el programa clásico de television del mismo nombre.

Anteriormente, McNamee co-protagonizó con Rachel McAdams y Channing Tatum en el drama romántico de 2012 "The Vow." dirigida por Michael Sucsy. El mismo año trabajó con Sucsy en la película de televisión para ABC "Scruples".

Su primer papel cinematográfico fue en la película "The Loved Ones" de Sean Byrne, co-protagonizada con Xavier Samuel. La película se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en 2009 donde recibió el Premio del Público Midnight Madness Cadillac. La película también se presentó como parte del evento Freak Me Out Pathway en el Festival de Cine de Sídney.

En televisión, McNamee interpretó el papel protagónico en la comedia "Sirens" de USA Network junto con Michael Mosley, Kevin Daniels y Kevin Bigley. Es mejor conocida en su hogar natal, Australia, por su papel como Sammy Rafter en la serie de televisión "Packed to the Rafters". En total, el programa recibió 31 nominaciones a premios australianos,con 13 victorias.

ÓLAFUR DARRI ÓLAFSSON (El Muro) es un actor, escritor y productor galardonado. Este verano también aparecerá en la comedia de acción "The Spy Who Dumped Me", estelarizada por Mila Kunis y Kate McKinnon. En el otoño, interpretará a Skender, el cruel dueño y director de un circo del mundo mágico en "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" que se estrenará el 16 de noviembre de 2018. Sus otras próximas películas incluyen "Keepers" con Gerard Butler, "Murder Mystery" con Jennifer Aniston y Adam Sandler, y "End of Sentence".

Su trabajo cinematográfico también incluye "The BFG" de Steven Spielberg, "Ransacked", en la cual también fue productor ejecutivo, "Zoolander 2" de Ben Stiller, "The White King", "The Last Witch Hunter", "A Walk Among the Tombstones", protagonizada por Liam Neeson, "The Secret Life of Walter Mitty" de Stiller y "Contraband" con Mark Wahlberg.

Ólafsson también ha sido premiado por su trabajo en su país natal, Islandia, y recientemente recibió dos Premios Edda de la Academia de Cine y Televisión de Islandia, ambos al Mejor Actor por su trabajo en "The Deep" y "Stormland". También obtuvo nominaciones a Premios Edda por su actuación en "XL", que también produjo y por la que fue nombrado Mejor Actor en el Festival de Cine de Karlovy Vary en 2013, y por "The Children," por la cual también ganó un Premio Edda al Mejor Guión. Como productor recibió un Premio Edda en 2007 a la Mejor Película por "Parents". Su larga lista de créditos cinematográficos también incluye "King's Road", "White Night Wedding", "Country Wedding", "Thicker Than Water" y "Beowulf & Grendel".

En televisión, Ólafsson recientemente interpretó papeles de personajes regulares o recurrentes en las series "Lady Dynamite", "Emerald City", "Trapped", "The Missing" y "Quarry". También recibió una nominación al Premio Edda por su papel en la miniserie "Fangavaktin". Además, desempeñó un papel memorable como invitado en la primera temporada de la aclamada serie de HBO "True Detective".

Aunque nació en Connecticut, Ólafsson creció en Islandia donde se graduó de la Escuela de Arte Dramático de Islandia en 1998. Empezó actuando en teatro y apareció en numerosas producciones con la Companía Nacional de Teatro de Islandia y el Teatro de la Ciudad de Reykjavik, así como con compañías independientes. Ha obtenido varios premios y nominaciones por su trabajo, incluido un Premio del Teatro de Islandia al Mejor Actor por "Of Mice and Men". Además, es uno de los fundadores del Teatro Vesturport en Reykjavik.

ROBERT TAYLOR (Dr. Heller) es uno de los actores más prolíficos de Australia con una ilustre carrera que abarca más de 30 años y que abarca tanto el cine como la televisión internacional. Él es quizás mejor conocido por su papel como el sheriff Walt Longmire, el protagonista de la exitosa serie de drama de Netflix "Longmire"que estrenó su sexta y última temporada en 2017.

En la pantalla grande, Taylor fue visto recientemente en el éxito mundial "Kong: Skull Island", y co-protagonizó en la aclamada película australiana "Don't Tell", dirigida por Tori Garrett y también estelarizada por Rachel Griffiths, Jack Thompson, Aden Young y Jacqueline McKenzie. También completó su trabajo en el próximo drama criminal "Into the Ashes" y la película de terror "Blood Vessel".

Graduado de la prestigiosa Academia de Australia Occidental de Artes Escénicas (WAAPA), el primer papel cinematográfico de Taylor fue como el agente Jones en la innovadora película de acción y ciencia ficción "The Matrix", dirigida por los hermanos Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves y Hugo Weaving. El siguiente año, co-protagonizó junto con Chris O'Donnell la película de acción y aventura "Vertical Limit" de Martin Campbell y fue visto en la película australiana "Muggers".

Otros papeles cintematográficos iniciales de Taylor incluyen el papel protagónico en "The Hard Word", junto con Guy Pearce y Rachel Griffiths, la película biográfica "Ned Kelly" con Heath Ledger, Orlando Bloom y Naomi Watts, "Storm Warning" junto con la estrella francesa Nadia Farès, "Rogue" del director Greg McLean y el papel protagónico en el thriller "Coffin Rock". Sus créditos cinematográficos adicionales incluyen "Healing" de Craig Monahan con Hugo Weaving, "What Lola Wants" de Rupert Glasson co-protagonizada por Sophie Lowe, la tragicomedia "Focus", estelarizada por Will Smith y Margot Robbie, "The Menkhoff Method" dirigida por David Parker, "Elimination Game" del director Jon Hewitt y la película "Downriver" de Grant Scicluna.

En la televisión Taylor ha aparecido, tanto en Estados Unidos como en Australia, en numerosas series y proyectos de larga duración. Su larga lista de créditos incluye "Wolf Creek", "Mr. & Mrs. Murder", "Twentysomething", "Killing Time", "Underbelly Files: Tell Them Lucifer Was Here", "Satisfaction", "Hercules", "The Mystery of Natalie Wood" de Peter Bogdanovich, "Ballykissangel", "First Daughter", "Stingers", "Tales of The South Seas", "Twisted Tales", "The Feds", "Phage" y "Nash's Vision".

SOPHIA CAI (Meiying), quien ahora tiene 10 años, nació en Shanghai a su madre china y padre británico. Comenzó su carrera a la edad de dos años después de haber sido seleccionada para un comercial de televisión nacional. A partir de entonces, ha compilado un curriculum impresionante que incluye modelaje, comerciales de televisión y papeles en televisión y cine.

Cai es major conocida por su papel en la película china de 2015 "Somewhere Only We Know".

Ella habla fluidamente inglés y mandarín.

MASI OKA (Toshi) apareció en escena como el protagonista de la serie de ciencia ficción y drama "Heroes", recibiendo nominaciones a los Premios Emmy y al Premio Globo de Oro por su papel en el programa. Recientemente retomó este papel en la miniserie "Heroes Reborn". Además, su actuación como el brilliante forense Max Bergman en "Hawaii Five-0" se ganó a los aficionados del drama de larga duración. En 2018, regresó a la televisión en la serie dramática aclamada por la crítica "Mozart in the Jungle".

Oka trabajó detrás cámaras en la adaptación cinematográfica del animé japonés y fenómeno mundial "Death Note", que produjo con Dan Lin y Roy Lee. Actualmente, Oka también está produciendo "Megalodóna Man" que dará vida al personaje clásico de Capcom en la pantalla grande. Delante de la cámara, los créditos cinematográficos de Oka incluyen un papel sobresaliente en "Get Smart", basado en la serie clásica protagonizada por Steve Carell y Anne Hathaway, "Jobs", "Friends with Benefits", "Along Came Polly" y "Austin Powers in Goldmember".

Gracias a su entrenamiento en la improvisación, Oka ha aparecido en The Groundlings, ImprovOlympics, en Second City y TheatreSports. Ha demostrado su experiencia en improvisación con apariciones estelares como varios personajes en "Punk'd", "Reno 911!" y "The Jamie Kennedy Experiment". Actualmente está trabajando con Yoshimoto para llevar el exitoso Second City a Japón y así introducir la improvisación al estilo estadounidense a ese mercado.

Además de sus papeles tan reconocidos, Oka trabaja detrás de cámaras como un asesor de múltiples corporaciones japonesas importantes, incluida la entidad gubernamental JETRO y es un enviado cultural de la Embajada de Estados Unidos con el objetivo de unir las brechas entre Japón y Hollywood en las artes y negocios.

Oka nació en Tokio, Japón, y se mudó a Los Ángeles a los seis años. Después de graduarse de Brown University con títulos en Matemáticas e Informática y un menor en Artes Teatrales, Oka decidió dedicarse a la actuación durante su primer trabajo en Industrial Light & Magic (ILM), la compañía de efectos especiales ganadora del Óscar de George Lucas, proporcionando tecnología para generar efectos innovadores para más de 30 películas. Los sólidos antecedentes de Oka en ciencias de la computación sentaron las bases para su lanzamiento de Mobius Digital, una compañía de videojuegos que ha lanzado exitosamente varias aplicaciones con más en desarrollo.

Oka habla fluidamente en japonés y domina el español. Además, Oka es parte de la asociación de celebridades de la Cruz Roja de Estados Unidos.

CLIFF CURTIS (Mac) actualmente está grabando sus partes como el protagonista en las cuatro secuelas de la película de ciencia ficción y aventura "Avatar" de James Cameron, todas dirigidas por Cameron. En televisión, Curtis recientemente terminó su trabajo durante tres temporadas como el protagonista en la exitosa serie de cable "Fear the Walking Dead".

Curtis también protagonizó y fue productor ejecutivo de "The Dark Horse", una inspiradora historia basada en hechos reales que ganó numerosos pemios internacionales en festivales de cine, incluido el Premio a la Película Favorita del Público en el Festival de Cine de San Francisco y el Premio a la Mejor Película en los festivales de cine de St. Tropez y Seattle. Además, Curtis ganó el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Seattle y también fue nombrado Mejor Actor en los Premios de Cine y Televisión de Nueva Zelanda en 2014.

Nacido en Rotorua, Nueva Zelanda, Curtis es de orígen maorí. Asistió a la Escuela de Teatro de Nueva Zelanda y luego al Teatro Dimitri Scuola en Suiza. Después de regresar de Europa a Nueva Zelanda debutó en el cine en "The Piano", el drama ganador del Óscar de Jane Campion. Su trabajo posterior en Nueva Zelanda incluye papeles en "Desperate Remedies", "Rapa Nui" de Kevin Reynolds, "Once Were Warriors" de Lee Tamahori y "Jubilee" de Michael Hurst.

Curtis también ha interpretado una variedad de papeles diversos en películas como "Risen" de Reynolds, "The Last Airbender" de M. Night Shyamalan, "Crossing Over", protagonizada por Harrison Ford, "Sunshine" de Danny Boyle, "Fracture" con Anthony Hopkins, "The Fountain" de Darren Aronofsky, "Runaway Jury" junto con John Cusack, "Whale Rider" de Niki Caro, "Training Day" de Antoine Fuqua con Denzel Washington y Ethan Hawke, "Blow" de Ted Demme y estelarizada por Johnny Depp, "The Insider" de Michael Mann, protagonizada por Al Pacino y Russell Crowe, "Bringing Out the Dead" de Martin Scorsese y "Three Kings" de David O. Russell con George Clooney y Mark Wahlberg. En televisión, Curtis interpretó papeles recurrentes en las series "Gang Related" y "Missing".

En 2007, Curtis se dedicó a la producción. Algunos de sus créditos incluyen "Eagle vs Shark", la comedia geek y primera película de Taika Waititi, protagonizada por Jemaine Clement y "Boy", otra película de Waititi que se convirtió en la película local más taquillera en la historia de Nueva Zelanda.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

JON TURTELTAUB (Director) ha sido un destacado productor y director de populares películas por más de 25 años.

Dirigió y produjo las exitosas aventuras de acción "National Treasure" y "National Treasure: Book of Secrets". Además, ha dirigido diversas películas como "3 Ninjas," "Cool Runnings," "While You Were Sleeping," "Phenomenon" y "Last Vegas," por decir unas cuantas.

Turteltaub también ha producido y/o dirigido diversos proyectos para televisión, incluyendo la exitosa serie "Jericho" y un segmento de la galardonada miniserie de HBO "From the Earth to the Moon," por la cual recibió una nominación al Directors Guild of America Award.

Nacido en Nueva York, Turteltaub es hijo del legendario escritor/productor de televisión Saul Turteltaub. Fue criado en Beverly Hills antes de atender Wesleyan University y la escuela de cine de USC.

Turteltaub ha estado casado con Amy Eldon desde 2006 y juntos han hecho un extenso trabajo con The Creative Visions Foundation, apoyando a artistas y activistas. Ha formado parte del DGA Western Directors Council, con la Jewish Federation of Charities, Represent.Us, y en el jurado del programa de the Inner-City Filmmakers. Turteltaub y su esposa han pasado un tiempo considerable en África, donde han financiado un orfanato en Kenia por 12 años mientras trabajan también para proteger y rehabilitar a niños soldados en Uganda.

DEAN GEORGARIS es creador y productor ejecutivo de la serie de drama "The Brave".

Georgaris comenzó su carrera como escritor con el guion para la popular aventura de acción "Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life," protagonizada por Angelina Jolie y Gerard Butler. Continuó escribiendo los guiones para el drama de acción de John Woo, "Paycheck" y para la nueva versión de "The Manchurian Candidate" de Jonathan Demme.

Además, Georgaris produjo el thriller de terror "The Crazies," y fue el productor ejecutivo de la comedia "What Happens in Vegas". Más recientemente fue el productor ejecutivo en la aclamada adaptación de película de Ang Lee, "Life of Pi," la cual recibió un total de 129 nominaciones a premios y ganó 82, incluyendo cuatro premios al Oscar y un Globo de Oro.

JON HOEBER y ERICH HOEBER (Guion) han trabajado en una amplia selección de géneros y formatos durante su temporada de 20 años en Hollywood. Comenzaron a ganar tracción con su éxito de Sundance en 1998 "Montana" protagonizada por Kyra Sedgwick y Stanley Tucci, comenzaron una exitosa carrera en películas, televisión y novelas gráficas.

Desde entonces han escrito guiones para películas como "RED," protagonizada por Bruce Willis, John Malkovich y Helen Mirren; la secuela, "RED 2," reuniendo nuevamente al elenco principal; y "Battleship," protagonizada por Taylor Kitsch y Alexander Skarsgård.

Los hermanos están preparando una comedia original, "My Spy," así como una adaptación de acción real del aclamado Manga Naruto.

LORENZO DI BONAVENTURA (Productor) es un productor de película mejor conocido por las franquicias de "Transformers," "G.I. Joe" y "RED". Su compañía, di Bonaventura Pictures, ha producido más de 30 películas, incluyendo "Deepwater Horizon," "Salt," "Shooter," "Side Effects" y "1408". Sus próximas películas incluyen un spin-off de "Transformers", "Bumblebee," y "Pet Sematary" para Paramount Pictures.

Antes de formar di Bonaventura Pictures, di Bonaventura tuvo varios puestos ejecutivos en Warner Bros., eventualmente convirtiéndose en Presidente de Producción Mundial. Sus mayores éxitos comerciales y aclamados incluyen "The Matrix," "Training Day," "Ocean's Eleven," "Falling Down" y las primeras tres películas de "Harry Potter".

Di Bonaventura recibió su licenciatura en Historia intelectual en Harvard College y una maestría en Administración de negocios en Wharton School of Business de la Universidad de Pennsylvania. Fue galardonado con el Golden Eye Career Achievement Award del Zurich Film Festival en 2016.

BELLE AVERY (Productora) ha trabajado en la industria global de entretenimiento por más de 25 años. Es una productora que comprende todos los aspectos tanto del lado creativo como del de negocios, y quizás más importante aún, comprende el uso de recursos propios y acuerdos bancarios. Avery ha consultado con instituciones y compañías financieras globales líderes, incluyendo Goldman Sachs, Merrill Lynch, IMAX, Marubeni of Japan, y muchas otras bancas privadas con gastos de más de $1.4 billones en películas de Hollywood.

Avery fue productora ejecutiva de la película de Sidney Lumet, "Before the Devil Knows You're Dead". Anteriormente en su carrera, escribió, dirigió y produjo el thriller "Innocent Obsession". Después escribió y dirigió "Malevolence," basando en el asesinato de Martin Luther King, y escribió y produjo "The Keeper: The Legend of Omar Khayyam".

Avery ha pasado la última década en la creciente industria de películas de China.

Comenzó su carrera aprendiendo edición y redacción para una galardonada compañía de avances y ha trabajado como consultora de guion en varias películas.

COLIN WILSON (Productor) recientemente produjo "Detroit," el drama de crimen real de Kathryn Bigelow acerca de los disturbios de 1967 en esa ciudad. Anteriormente colaboró con Bigelow como productor ejecutivo en su drama de la vida real nominado al Oscar, "Zero Dark Thirty". Además, trabajó como productor ejecutivo en la aventura de acción de David Ayer, "Suicide Squad".

Antes de esas películas, Wilson fue Director de Producción en Annapurna Pictures.

Wilson comenzó su carrera en el cine como editor asistente en la exitosa película de 1978 de Richard Donner, "Superman". A lo largo de las siguientes tres décadas, avanzó en el equipo hasta convertirse en el productor de algunas de las películas más exitosas de las décadas de 1990 y 2000.

En 1981, Wilson trabajó como editor asistente en el éxito de Steven Spielberg, "Raiders of the Lost Ark," donde comenzó una larga asociación con el director y sus compañías de producción, Amblin y más adelante DreamWorks SKG. Trabajó como asistente o editor asociado en las primeras dos secuelas de "Raiders", así como en "Empire of the Sun," "Who Framed Roger Rabbit" y "Always". En la película "Hook" de Spielberg, Wilson trabajó como productor de producción de efectos. Su conocimiento en efectos especiales fue aprovechado cuando fue un productor asociado en el revolucionario éxito taquillero "Jurassic Park", el cual marcó su primer crédito como productor de película.

Continuó como productor en las películas de Spielberg "The Lost World: Jurassic Park," "Amistad," "War of the Worlds" y "Munich". Su crédito como productor incluye "Casper," "The Haunting," "Lara Croft: Tomb Raider," "Terminator 3: Rise of the Machines" y "Troy". Fue además productor ejecutivo en la aventura de ciencia ficción de James Cameron, "Avatar".

GERALD R. MOLEN (Productor ejecutivo) está semiretirado de la industria de películas y televisión tras una prodigiosa carrera de más de 60 años. Ganó un Oscar, un premio BAFTA, un Globo de Oro y un galardón del Producers Guild of America como productor en la ganadora a Mejor Película de Steven Spielberg, "Schindler's List". También colaboró con Spielberg, como productor en "Hook," "Jurassic Park," "The Lost World: Jurassic Park" y "Minority Report".

El resto de su crédito como productor incluye "The Other Side of Heaven," "The Legend of Johnny Lingo," "Hillary's America" y la próxima película "Death of a Nation". Además, ha sido productor ejecutivo en películas como "Bright Lights, Big City," "Days of Thunder," "A Far Off Place," "The Flintstones," "The Little Rascals," "Casper," "Twister" y "Obama's America". Fue también coproductor en la película galardonada al Oscar por Mejor Película de Barry Levinson, "Rain Man" y fue productor asociado en "*batteries not included".

Nacido en Montana, donde recide actualmente, Molen comenzó su carrera tras un periodo en la Marina. Comenzando en el departamento de transporte, fue ascendido gradualmente hasta convertirse en director de producción en películas como "The Postman Always Rings Twice," "Tootsie" y "The Color Purple," esta última marcando su primera colaboración con Spielberg.

A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con un doctorado honorario de las bellas artes de la universidad de Montana (2000) y un doctorado honorario de las artes visuales y escénicas de la universidad de Southern Utah (2004). Sus demás galardones y honores incluyen el premio Humanitas de 1994, el galardón Christopher, el galardón de la Torch of Remembrance (Anti-Defamation League), el galardón de CAMIE y un Premio a la Trayectoria de la universidad de Chapman.

WEI JIANG (Productor ejecutivo) tiene el puesto de Director General de Legendary East, el estudio en China de Legendary Entertainment.

Jiang comenzó su carrera en Sony en abril de 1994 y, comenzando 1997, se hizo cargo de la distribución de Sony Pictures en China continental. Durante este periodo, Jiang participó en el desarrollo y distribución del exitoso "Crouching Tiger, Hidden Dragon".

En junio de 2001, se convirtió en el representante principal de China para EDKO Films Limited, y después en gerente general de EDKO (Beijing) Films Limited de 2005 a agosto de 2013, distribuyendo películas de EDKO además de Universal Pictures en China continental. Jiang también fue vicepresidente de Urban Cinema Branch de la asociación de distribución y proyección de películas en China.

Jiang ha participado en la producción y ha supervisado la distribución de producciones locales, incluyendo "Fearless," "Kung Fu Hustle," "Secret," "Lust, Caution," "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor," "Sophie's Revenge," "Ocean Heaven," "Cold War" y "Finding Mr. Right", por mencionar unas cuantas. Durante su tiempo en EDKO Films, Jiang también se encargó de la distribución de "Slumdog Millionaire," "Sanctum," "Three Idiots," "Mr. Bean's Holiday," "The Bourne Ultimatum," "The Bourne Legacy: The Bourne Challenge," "Fast Five," "Fast & Furious 6" y "Battleship" en China continental.

Jiang fue director gerente de Gravity Pictures, comenzando en septiembre de 2013. Durante su tenencia, Gravity Pictures produjo y distribuyó películas locales incluyendo "Black & White Episode 2," "Fleet of Time," "Somewhere Only We Know" y "Let's Get Married".

En octubre de 2016, Jiang tomó el puesto de director ejecutivo en Shaw Brothers Holdings Limited, antes de unirse a Legendary East.

RANDY GREENBERG (Productor ejecutivo) ha llevado, desde 2015, The Greenberg Group, una consultoría global de entretenimiento e inversiones, con clientes que incluyen productores, financieros y gente con propiedad intelectual. Greenberg fue productor ejecutivo de "Cowboys & Aliens" de Jon Favreau y "Dylan Dog: Dead of Night" de Kevin Munroe.

Antes de The Greenberg Group, Greenberg fundó y llevó el Resolution Talent & Literary Agency y fue un alto ejecutivo en la división de películas y televisión de la compañía de entretenimiento de historietas Platinum Studios.

Antes de eso, fue el vicepresidente ejecutivo de Universal Pictures International Theatrical Division. Llevando esa división, estaba en el comité de luz verde del estudio y hacía estrategias para el mercado y distribución internacional con United International Pictures (UIP), la rama de negocio mixto de comercialización y distribución de Universal Pictures y Paramount Pictures. Greenberg también participó en la junta directiva de UIP.

Durante su tenencia, Greenberg promovió la división internacional de películas de Universal a más de $2.7 billones en taquilla internacional. En 2003, su división produjo seis lanzamientos internacionales de más de $100 millones, rompiendo el record de la compañía y empatando un record en la industria de aquel momento. Greenberg estuvo involucrado en los lanzamientos sin precedentes en el extranjero de películas como "The Mummy Returns," "Jurassic Park III," "American Pie 2," "Red Dragon," "8 Mile," "The Hulk," "American Pie: The Wedding" y "Intolerable Cruelty". También planeó la estrategia del lanzamiento internacional inicial de dos franquicias que siguen siendo populares hoy en día: "The Fast and the Furious" y su primer secuela, "2Fast 2Furious," y "The Bourne Identity".

Antes de Universal, Greenberg fue vicepresidente de Comercialización Internacional de Películas en MGM Pictures. Ahí ayudó creando estrategias y ejecutando campañas de comercialización internacional para películas como "The World Is Not Enough," "The Thomas Crown Affair," "Stigmata," "Tomorrow Never Dies," "Ulee's Gold," "The Birdcage," "GoldenEye," "Get Shorty" y "Rob Roy".

Greenberg vino a MGM de Dennis Davidson Associates (DDA), donde era un publicista internacional con clientes que incluyen las compañías independientes de producción Carolco Pictures, Village Roadshow, Morgan Creek y Miramax. En DDA, trabajó en películas como "StarGate," "Mr. Holland's Opus," "Pulp Fiction," "Reservoir Dogs," "Terminator 2: Judgment Day," "Basic Instinct," "Cliffhanger," "The Last of the Mohicans," "Robin Hood: Prince of Thieves," "Total Recall" y "Field of Dreams".

Greenberg es un instructor de la clase "The Business of Entertainment" en UCLA Extension, donde ha sido un instructor y expositor invitado por más de 20 años.

CATHERINE XUJUN YING (Productora ejecutiva) es la vicepresidenta de CMC Inc., encargada de supervisar negocio de películas y televisión. También es la directora general de Gravity Pictures, la plataforma de película de CMC Inc. Ying ha logrado que su equipo invierta y maneje de manera exitosa varias compañías de película y televisión en China y el extranjero.

Antes de unirse a CMC Inc., Ying trabajó en Merrill Lynch; Morgan Stanley Private Equity;Paul, Weiss; y Sullivan & Cromwell LLP en Nueva York y Beijing.

Ying se graduó con un doctorado en jurisprudencia en la escuela de Leyes de Harvard. Obtuvo su licenciatura en Economía y Matemáticas de Wellesley College.

CHANTAL NONG (Productora ejecutiva) es la vicepresidenta de Film Production de DC, el cual supervisa el desarrollo creativo y la producción de películas de DC para el Warner Bros. Pictures Group, el cual incluye Warner Bros. Pictures y New Line Cinema. En este papel, trabaja junto con el presidente de Film Production de DC, Walter Hamada.

Anteriormente fue vicepresidenta de desarrollo y producción de películas en Warner Bros. Pictures, donde trabajó en películas como "The Intern," "Godzilla" y "300: Rise of an Empire," así como la próxima "Crazy Rich Asians". Antes de eso, Nong fue vicepresidenta de dessarrollo en Légende Films.

Nong atendió Yale, donde se graduó con una licenciatura en Economía y Estudios Internacionales, antes de atender al programa de Producción Peter Stark en USC.

BARRIE M. OSBORNE (Productor ejecutivo) ganó un Oscar como productor en la película ganadora a Mejor Película de Peter Jackson, "The Lord of the Rings: The Return of the King," la última película en la exitosa trilogía. Junto con sus compañeros productores, Jackson y Fran Walsh, Osborne ganó un BAFTA por Mejor Película y un galardón del Producers Guild of America (PGA). Además, Osborne recibió nominaciones del Oscar a Mejor Película para las primeras dos películas, "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" y "The Lord of the Rings: The Two Towers," otorgándole un BAFTA por la primera, y una nominación al BAFTA por la segunda, así como una nominación al PGA por las dos.

Actualmente, Osborne es productor ejecutivo de la aventura "Mulan," que será dirigida por Niki Caro. Otros de sus créditos como productor incluyen "China Moon," "Face/Off," "The Water Horse," "The Warrior's Way" y "Syrup". Ha sido productor ejecutivo de "Pete's Dragon," "The Great Gatsby," "The World's Fastest Indian," "Little Fish," "The Matrix," "The Fan," "Rapa Nui," "Wilder Napalm," "Child's Play," "Dick Tracy" y "Peggy Sue Got Married", entre otros.

Durante una tenencia de dos años como vicepresident de Feature Production en Walt Disney Pictures, Osborne supervisó películas como "Ruthless People," "The Color of Money," "Tin Men," "Three Men and a Baby," "Tough Guys," "Outrageous Fortune," "Who Framed Roger Rabbit" y "Good Morning, Vietnam".

Nacido en Nueva York, Osborne obtuvo una licenciatura de Carleton College en Minnesota y un doctorado honorario de la Universidad de la Academia de Arte de San Francisco. Fue teniente en el Cuerpo de Ingenieros en el ejército de los Estados Unidos y se le otorgó una Medalla de Honor del Ejército.

Osborne entró a la industria del cine en 1970. Fue aceptado en el programa de entrenamiento del Directors Guild of America, donde trabajó bajo la tutela de directores como Francis Ford Coppola, Alan Pakula, y Sydney Pollack, en películas como "The Godfather: Part II," "All the President's Men" y "Three Days of the Condor". Después trabajó en diversos puestos en varias películas, incluyendo "Apocalypse Now," "The Big Chill," "The King of Comedy," "The Cotton Club," "Cutter's Way," "Fandango" y "The China Syndrome".

En 2017, fue honrado en Nueva Zelanda con una Orden del Mérito de Nueva Zelanda.

TOM STERN (Director de Fotografía) ganó nominaciones de tanto un Oscar como un BAFTA por Mejor cinematografía por su trabajo en el drama de Clint Eastwood, "Changeling". Stern, quien tiene una larga asociación con Eastwood, recientemente grabó los dramas de la vida real de Eastwood, "The 15:17 to Paris," "Sully," y la nominada al Oscar "American Sniper".

También fue director de fotografía en "Jersey Boys" de Eastwood; "J. Edgar"; "Hereafter"; "Invictus"; "Gran Torino"; los dramas de la segunda guerra mundial, "Flags of Our Fathers" y "Letters from Iwo Jima"; el drama ganador del Oscar "Million Dollar Baby" y "Mystic River"; y "Blood Work," que marca la primera película de Stern como director de fotografía.

Su colaboración con otros directores incluye "Ceasefire," para el director Emmanuel Courcol; "Broken Horses," para el director Vidhu Vinod Chopra; "Sleepless Night," de Frédéric Jardin; y el éxito taquillero mundial "The Hunger Games". También grabó la película de Rob Lorenz "Trouble with the Curve," "Tsar" de Pavel Lungin, "Things We Lost in the Fire" de Susanne Bier, "Paris 36" de Christophe Barratier, "Rails & Ties" de Alison Eastwood, "The Last Kiss" de Tony Goldwyn, "Romance & Cigarettes" de John Turturro, "The Exorcism of Emily Rose" de Scott Derrickson y "Bobby Jones: Stroke of Genius" de Rowdy Herrington.

Un veterano con más de 40 años en la industria, Stern ha trabajado con Eastwood por más de tres décadas, comenzando cuando Stern era electricista en películas como "Honkytonk Man," "Sudden Impact," "Tightrope," "Pale Rider" y "Heartbreak Ridge". Al ser el técnico electricista principal en Malpaso Productions, Stern trabajó en muchas películas, incluyendo "The Rookie" de Eastwood, "Unforgiven," "A Perfect World," "True Crime" y "Space Cowboys". Como técnico electricista principal, se alió con directores como Michael Apted en "Class Action," y Sam Mendes en "Road to Perdition", la galardonada al Oscar "American Beauty", etc.

GRANT MAJOR (Diseñador de producción) ganó un Oscar por su diseño de la Tierra Media de Tolkien en la épica fantasía de Peter Jackson "The Lord of the Rings: The Return of the King," la tercer y última película en la exitosa trilogía. Su trabajo en esa película también le dio una nominación a un BAFTA, un premio del Art Directors Guild (ADG), y numerosos galardones de grupos de críticos. Anteriormente había obtenido nominaciones al Oscar y BAFTA por su diseño de producción en las primeras dos películas de la trilogía de "The Lord of the Rings": "The Fellowship of the Ring" y "The Two Towers". Además, recibió una nominación al galardón ADG por la primera y ganó el galardón de ADG por la segunda.

Major ganó su cuarta nominación a un Oscar y BAFTA Award por la aventura de acción de 2005 de Jackson, "King Kong," consiguiendo también otra nominación del ADG. Además, ganó un galardón de Hollywood Film, nombrándolo Diseñador de Producción del Año.

Sus películas más recientes incluyen "X Men: Apocalypse," "Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny," "Mr. Pip," "Emperor" y "Green Lantern".

Antes en su carrera, Major ganó el galardón de Película y Televisión de Nueva Zelanda por su trabajo en "An Angel at My Table" de Jane Campion, "Heavenly Creatures" de Peter Jackson, "The Ugly" de Scott Reynolds y "Memory & Desire" de Niki Caro. Otros de sus créditos de película incluyen "Jack Be Nimble," Jackson's "The Frighteners," "Aberration," y las películas dirigidas por Caro, "Whale Rider" y "Heavenly Vintage". Fue director de arte en "Other Halves".

Nacido en Palmerston North, Nueva Zelanda, Major comenzó su carrera en diseño en Television New Zealand. Sus primeros trabajos como director de arte incluyen dos películas para televisión de "Hercules", las películas para televisión "The Grasscutter" y "The Chosen," y la serie "Hanlon," así como comerciales y programas de noticias.

Sus antecedentes van desde diseño de producción para ceremonias de Commonwealth Games hasta diseñador para pabellones de Nueva Zelanda el Exposiciones Mundiales a consultorías de diseño para la fiesta del 150 aniversario de Louis Vuitton.

Major recibió un doctorado honorario de su alma mater, The Auckland University of Technology, y es un Oficial de la Orden de Mérito de Nueva Zelanda.

STEVEN KEMPER (Editor) colaboró con el director John Woo como editor en las películas "Windtalkers," "Mission: Impossible II" y "Face/Off". Además, editó las películas dirigidas por Peter Hyams "End of Days," "The Relic," "Sudden Death" y "Timecop". Su crédito como editor incluye "The Last Stand," "The Punisher," "Shade," "Fair Game," "Showdown in Little Tokyo" y "New Jack City".

Al inicio de su carrera, Kemper fue nominado a un Emmy por su trabajo de edición en la antología "Amazing Stories". El segmento, llamado "The Mission," fue dirigido por Steven Spielberg. También fue editor en el primer episodio de la serie de National Geographic "Saints & Strangers," la película para televisión "The Little Match Girl," y la serie "Equal Justice".

KELLY MATSUMOTO (Editor) ha editado tres entregas de la exitosa franquicia de "Fast & Furious": "The Fast and the Furious: Tokyo Drift," "Fast Five" y "Fast & Furious 6," todas para el director Justin Lin. Más recientemente ha colaborado con Lin en "Star Trek: Beyond," la película más reciente de la exitosa franquicia de ciencia ficción.

Su crédito de películas incluye las películas dirigidas por Stephen Sommers "G.I. Joe: The Rise of Cobra," "Van Helsing" y "The Mummy Returns"; y la película de Rob Cohen "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor".

AMANDA NEALE (Diseñadora de vestuario), una de las más respetadas diseñadoras de vestuario de Nueva Zelanda, ha disfrutado de una larga colaboración con los cineastas Taika Waititi y Robert Sarkies y ha trabajado con otros directores de Nueva Zelanda, notablemente Jane Campion y Peter Jackson.

Neale diseñó los vestuarios para el debut como director de 2015 de James Vanderbilt, el drama basado en hechos reales "Truth," protagonizada por Cate Blanchett y Robert Redford. El año siguiente, volvió a trabajar con Redford en la nueva versión de "Pete's Dragon," dirigida por David Lowery y protagonizada por Bryce Dallas Howard y Oakes Fegley. Más recientemente, Neale colaboró con el director Baltasar Kormákur en el drama basado en hechos reales "Adrift," potagonizada por Shailene Woodley y Sam Claflin.

Comenzó su carrera trabajando en el departamento de vestuario de grandes producciones, incluyendo la trilogía de "The Lord of the Rings", "The Last Samurai," "Lovely Bones," "King Kong" y "Avatar". Entre estas películas, comenzó a diseñar vestuarios para producciones de Nueva Zelanda con presupuestos más reducidos. Su primera película como diseñadora de vestuario fue "Scarfies," dirigida por Robert Sarkies y protagonizada por el entonces actor Taika Waititi, comenzando su asociación con ambos.

Neale continuó siendo diseñadora de vestuario en "Deano & Nige's Best Day Ever" de Sarkies, y en su galardonada película biográfica "Consent: The Louise Nicholas Story". Para Waititi, ha diseñado los vestuarios de su película donde debutó como director, "Eagle vs Shark," seguido por "Boy" y "What We Do in the Shadows," estas dos últimas dándole nominaciones del galardón de New Zealand Film a Neale por Mejor Diseño de Vestuario. Neale acaba de trabajar en el spin-off televisivo de "What We Do in the Shadows," llamado "Wellington Paranormal," dirigido por Jemaine Clement y Waititi.

Neale ganó un galardón de New Zelanda Screen por su diseño de vestuario por "Fracture" de Larry Parr. Además, diseñó el vestuario para la galardonada serie televisiva de Jane Campion "Top of the Lake" y trabajó en Weta Digital como una diseñadora de vestuario de efectos especiales para la película animada de Steven Spielberg, "The Adventures of Tintin".

ADRIAN DE WET (Supervisor de efectos visuales) es un galardonado supervisor de efectos visuales con más de 20 años de experiencia trabajando en importantes películas.

Comenzó su carrera en Computer Film Company (CFC), que al momento era el lugar con mejores instalaciones de vanguardia en Europa para efectos visuales digitales. Trabajó en una gran variedad de películas y comerciales, rápidamente colocándose como supervisor de proyectos y liderando equipos creativos en las instalaciones y en filmaciones en locación.

En el 2000, de Wet se mudó a California como empleado fundador de ESC Entertainment para supervisar varias secuencias de efectos visuales de "Matrix Reloaded" de las hermanas Wachowski. Ganó un galardón de la Visual Effects Society (VES) por Mejores Efectos Visuales del año para la toma del choque de un camión en la película. Regresando a Londres en 2004, desempeñó un papel decisivo para expander el portafolio de creaturas de Framestore al supervisar el trabajo en dos de las películas de "Harry Potter", "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" y "Harry Potter and the Goblet of Fire".

Tras un periodo en MPC supervisando el trabajo de efectos visuales en la película nominada al Oscar, "Poseidon", de Wet fue contratado por Double Negative como su principal supervisor digital en "Hellboy II: The Golden Army", la cual fue preseleccionada entre las siete películas en el VFX Oscar bake-off, además de ser nominada para un galardón de VES. Desde entonces ha supervisado múltiples proyectos en Double Negative, culminando con las últimas tres entregas de la franquicia de "The Hunger Games".

HARRY GREGSON-WILLIAMS (Compositor) es uno de los compositores más buscados y prolíficos de Hollywood. Su larga lista de créditos de películas y televisión resaltan el rango tan diverso de su talento. Sus proyectos más recientes incluyen el thriller de acción "The Equalizer 2," protagonizado por Denzel Washington y dirigido por Antoine Fuqua, y la película de Aardman Animation, "Early Man". Ahora se encuentra escribiendo la banda sonora para "Penguins," prevista para salir el Día de la Tierra en 2019.

Gregson-Williams creó el tema principal y compuso la música de dos episodios de la antología de ciencia ficción de 10 capítulos de Amazon, "Philip K. Dick's Electric Dreams". Para el episodio titulado "The Commuter," acaba de recibir una nominación al Emmy en la categoría de Mejor composición musical en una miniserie, telefilme o especial (Banda Sonora Original).

Anteriormente, Gregson-Williams fue el compositor de las cuatro partes de las exitosas películas animadas de la franquicia de "Shrek", lo que le otorgó una nominación a un BAFTA para la banda sonora del galardonado al Oscar, "Shrek". También recibió nominaciones a un Globo de Oro y un Grammy por su banda sonora para "The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe" de Andrew Adamson.

Gregson-Williams ha colaborado en varias ocasiones con varios directores, incluyendo a Ben Affleck en las películas "Live by Night," "The Town" y "Gone Baby Gone"; Joel Schumacher en "Twelve," "The Number 23," "Veronica Guerin" y "Phone Booth"; Tony Scott en "Unstoppable," "The Taking of Pelham 1 2 3," "Déjà Vu," "Domino," "Man on Fire," "Spy Game" y "Enemy of the State"; Ridley Scott en "Alien: Covenant," "The Martian," "Prometheus" y "Kingdom of Heaven"; Bille August en "Return to Sender" y "Smilla's Sense of Snow"; Andrew Adamson en "The Chronicles of Narnia: Prince Caspian"y "Mr. Pip"; y Antoine Fuqua en "The Replacement Killers" y "The Equalizer".

Sus múltiples créditos incluyen la banda sonora para la película donde Simon Baker debutó como director, "Breath"; "The Zookeeper's Wife" de Niki Caro; la película para televisión, "Confirmation"; "Miss You Already" de Catherine Hardwicke; "Blackhat," para el director Michael Mann; "Total Recall" de Len Wiseman; "Cowboys & Aliens" de Jon Favreau; el documental "Life in a Day"; "Prince of Persia: The Sands of Time" de Mike Newell; "X-Men Origins: Wolverine" de Gavin Hood; y "Bridget Jones: The Edge of Reason" de Beeban Kidron. Gregson-Williams también ha creado la banda sonora de varias películas animadas, incluyendo las películas de Aardman "Arthur Christmas", "Flushed Away" y la ganadora al Oscar "Chicken Run"; y "Antz".

Gregson-Williams ha hecho la banda sonora de tres de los cinco juegos de la exitosa franquicia de "Metal Gear Solid" para Konami, así como la banda sonora para "Call of Duty" para Activision, el cual fue el videojuego más vendido de 2014 y le otorgó varios galardones de música de videojuegos.

Nacido en Inglaterra a una familia musical, Gregson-Williams ganó una beca de música para St. John's College, en Cambridge a los siete años de edad, y subsecuentemente ganó un codiciado lugar en Guildhall School of Music & Draman en Londres, del cual recientemente recibió una beca académica. Comenzó su carrera en el cine como asistente al compositor Richard Harvey y más adelante como orquestador y arreglista para Stanley Myers, y más adelante compuso su primera banda sonora para el director Nicolas Roeg. Su subsecuente colaboración y amistad con el compositor Hans Zimmer llevó a Gregson-Williams a proveer la música para películas como "The Rock," "Armageddon" y "The Prince of Egypt" lo que ayudó a lanzar su carrera en Hollywood.

Es además un apreciado mentor en el Sundance Composers Lab trabajando directamente con talentosos compositores emergentes de todo el mundo.

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



//elbazardelespectaculocine.blogspot.com