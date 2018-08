Mi ex es un espia: Sinopsis, reparto, ficha: The spy who dumped me

SINOPSIS

Audrey y Morgan son dos amigas que se ven involucradas en una conspiración internacional cuando una de ellas descubre que su ex-novio era en realidad un espía.

Son dos amigas que se quieren mucho, dos chicas comunes, que no tienen ninguna capacidad para este trabajo de andar por ahí espiando gente.

Ellas se ven envueltas en esta intriga internacional, que obviamente es una gran comedia de acción.

Pero además son muy amigas.

Ellas se inspiran entre sí y aprenden de sí mismas.

Mila Kunis nació en Ucrania, se mudó a Los Angeles a los 8 años de edad y ya a los 9 comenzó su formación actoral. El éxito que la puso en el mapa fue su personaje en la comedia That '70s Show (1998) y desde entonces lleva adelante una carrera tan versátil como original donde destacan Forgetting Sarah Marshall (2008), El cisne negro (2010), Amigos con beneficios (2011), Ted (2012) o Jupiter Jones (2015). Está casada con el actor Ashton Kutcher, con quien tiene dos hijos.

Ella confiesa que evita leer noticias sobre su vida, aunque se ríe al contar que "desde hace ya tiempo, me entero de que al menos una vez al año estoy embarazada y otra vez al año me divorcio".

Kate McKinnon es una talentosa comediante que debutó en Saturday Night Live en 2012 y se hizo famosa por sus excéntricas imitaciones de Hillary Clinton y Justin Bieber. Confiesa ser una persona super tímida a la que le cuesta mucho no esconderse tras personajes más bien insólitos.

En esta película Morgan personifica a alguien como ella, una actriz. ¡Aunque rápidamente esa actriz se sentirá que nació para ser una espía! Adora a su amiga Audrey y la va a acompañar hasta el fin del mundo.

ENTREVISTA A MILA KUNIS

Sobre los tabloides

No leo nada sobre mi persona. Genuinamente no sé qué se está escribiendo sobre mí. Más allá de que sí me entero de que una vez al año me embarazo o me divorcio. Y eso lo sé porque lo veo en tapas de revistas en algunas tiendas en la calle. De pronto me entero y me quedo ahí mirando un rato: 'Ah, sí? mirá vos! bueno, si Uds lo dicen… ok'.

Lo único que sí es molesto sobre esto es que a veces mis padres o abuelos se confunden. Hubo un momento mientras estaba embarazada donde publicaron que había tenido una emergencia y había tenido que correr al hospital. La cantidad de stress que causa eso en una familia, nadie parece entenderlo. Aunque mi papá ve con alegría las noticias sobre mis embarazos y siempre está atento a preguntar: "ah, sí, viene otro en camino? Esta vez sí?"

Sobre la cosificación de los hombres en la película

Sí, tanto la directora como nosotras estuvimos de acuerdo en hacerlo. Sí, cosificamos a los hombres en esta película. No tenemos problema en reconocerlo.

Empoderarse es algo importante para las mujeres hoy en día. No hubiese dicho esto 7 u 8 años atrás. Estaba en mi radar el tema pero creo que ahora se ha vuelto muy importante mostrar tópicos positivos, inspiracionales en las películas. Es un cambio de perspectiva que tiene que ver con ser madre. Porque viste que todos hablan de las influencias externas y entonces la gente responde 'todo depende de los padres, los padres son todo', bueno, saben qué? es un poco de las dos cosas.

Sobre las heroínas del cine

Queríamos ver personas que parecieran humanas, mujeres reales. Está buenísimo Wonder Woman, me encantan los comics, y las super heroínas, pero también están estas dos chicas "normales" que queremos ver en el cine, chicas reales que también son maravillosas y sorprendentes.

Sobre el rodaje y la familia

Mis dos hijos vinieron ambos conmigo los dos meses que filmamos en Europa. Eramos un pequeño trailer de gente que se iba mudando de ciudad en ciudad con mi familia.

Mis hijos son muy diferentes entre sí. Tengo un nene y una nena. Y amo de verdad a mis hijos, y así y todo me doy cuenta de esto: las mujeres son más inteligente que los hombres. Lo siento pero es así. Y mi evidencia la obtuve criando a estos dos seres humanos tan diferentes entre sí.

Sobre el 20 aniversario de la serie That '70s Show

Es la historia de amor en una sit-com más extraña y loca que he visto. Michael Kelso y Jackie Burkhart (Ashton Kutcher y Mila Kunis, pareja en la realidad desde el año 2012) terminando juntos en la vida real! Imposible predecir lo que pasaría después, verdad? Lo que me dice eso es la cantidad de años que pasaron para todos nosotros. Y empiezo a darme cuenta de que tengo muuucha edad!

Sobre las escenas de acción de la película

Definitivamente la persecución en auto por Budapest fue tremenda. Realmente se podría haber atropellado a alguien.

No la llamaría actuación, lo llamaría método. De pronto fuimos actrices de método en esa persecución.

Sobre la química con Kate McKinnon

Es la clave de esta película. Es amistad real. La historia es sobre eso. Qué pasa si dos amigas de muchos años se ven envueltas en una intriga internacional.

Y nosotras nos conocimos en la película, en las lecturas previas de guión. Y creo que tuvimos mucha suerte. Al menos yo me enamoré de inmediato. Tenía gran admiración por Kate como comediante y actriz pero es sorprendente porque encima resultó ser una gran persona. Pasa seguido que conocés a alguien que admirás y un poco termina no siendo todo lo que esperabas de ella. Y acá resultó al contrario, terminó siendo aún más de lo que esperaba.

