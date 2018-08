Rascacielos, rescate en las alturas: Critica: Skyscraper

Rascacielos, rescate en las alturas, es una película que se puede considerar buena o mala según lo que estés buscando en el momento de asistir al cine.



El carisma de Dwayne Johnson es más que conocido y probado, algo que siempre le suma puntos a cualquier producción, y aquí lo logra nuevamente.



La acción es constante, pero de la mano de ella aparece el punto flojo de la historia: cada una de estas escenas es sumamente increíble. Este es el punto clave como para definir, tal como dije al comienzo, si te puede llegar a gustar o no.



Si buscás puro entretenimiento visual, cargado de clichés, inverosímil y por momentos también divertida por la ridiculez de algunas situaciones, lo vas a pasar muy bien.



Si buscas un guión sólido y sorpresivo con situaciones reales que puedan ser realizadas por un ser humano audaz y no por un superhéroe de historieta, mejor no gastes dinero en la entrada porque te va gustar poco y nada.



Pura pirotécnica y destrucción en una película tontuela pero que se deja ver

Cintia Alviti

